أفضل 20 أداة لاختبار الأداء لتحسين أداء أنظمتك

لقد قضيتُ ساعات لا تحصى في استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها، محاولاً تحديد سبب إبطاء النظام أو سبب تعطل أحد التطبيقات فجأةً تحت الحمل.

من المحبط أن تكون في تلك اللحظة، أليس كذلك؟ ولكن الشيء الوحيد الذي تعلمته هو أن امتلاك أدوات اختبار الأداء المناسبة يُحدث فرقاً كبيراً.

في هذه المدونة، أشاركك أفضل 20 أداة لاختبار الأداء وجدت أنها فعالة بشكل لا يصدق.

سواء كنت محترفًا متمرسًا أو بدأت للتو، يمكن أن تساعدك أدوات اختبار الأداء الشائعة هذه على تحديد الاختناقات، وضمان الاستجابة المثلى للنظام، وتقديم تجارب مستخدم عالية الجودة.

دعنا نبدأ! 👇

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات اختبار الأداء؟

عندما يتعلق الأمر باختيار أدوات اختبار الأداء المناسبة، هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام: ابحث عن أداة تبدو بديهية وسهلة الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الجدد في اختبار الأداء. أعط الأولوية للأدوات ذات الواجهة المباشرة والوثائق الواضحة

ابحث عن أداة تبدو بديهية وسهلة الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الجدد في اختبار الأداء. أعط الأولوية للأدوات ذات الواجهة المباشرة والوثائق الواضحة قابلية التوسع: تأكد من قدرة الأداة على التعامل مع بيئة الاختبار الخاصة بك، سواء كنت تعمل مع موقع إلكتروني صغير أو تطبيق واسع النطاق. يجب أن تتوسع حسب الحاجة لتتناسب مع متطلباتك

تأكد من قدرة الأداة على التعامل مع بيئة الاختبار الخاصة بك، سواء كنت تعمل مع موقع إلكتروني صغير أو تطبيق واسع النطاق. يجب أن تتوسع حسب الحاجة لتتناسب مع متطلباتك إمكانيات التكامل: اختر أداة تعمل بسلاسة مع عمليات التطوير والاختبار الحالية، مثل التكامل المستمر (CI) وخطوط التسليم المستمر (CD)

اختر أداة تعمل بسلاسة مع عمليات التطوير والاختبار الحالية، مثل التكامل المستمر (CI) وخطوط التسليم المستمر (CD) ميزات إعداد التقارير: اختر الأداة التي تقدم تقارير شاملة وقابلة للتخصيص، مما يسمح لك بتحليل نتائج الاختبار وتحديد الاختناقات بفعالية

اختر الأداة التي تقدم تقارير شاملة وقابلة للتخصيص، مما يسمح لك بتحليل نتائج الاختبار وتحديد الاختناقات بفعالية الأسعار: وازن بين التكلفة وميزانيتك، حيث توجد خيارات مجانية وأخرى مدفوعة. اختر الأداة التي تلبي احتياجاتك دون أن ترهق ميزانيتك المالية

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## أفضل 20 أداة لاختبار الأداء لتحسين أنظمتك

لقد قمتُ بجمع قائمة بـ 20 أداة شائعة لاختبار أداء التحميل يمكن أن تساعدك في معالجة المشكلات بشكل مباشر. ها نحن أولاء!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشروع المتكاملة واختبار الأداء)

قم بتبسيط عملية تطوير برمجياتك باستخدام مجموعة ClickUp Software Team Management (إدارة فريق عمل البرمجيات)

قد تعرف إدارة فريق عمل برنامج ClickUp باعتبارها واحدة من الأدوات الشائعة لإدارة الأداء، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تكون أيضًا حليفك في اختبار الأداء؟

إنها ليست مجرد أداة لإدارة المهام، بل هي منصة شاملة تعمل على تبسيط كل جانب من جوانب تطوير البرمجيات. من تخطيط المشروع وإدارة المهام إلى التعاون وإعداد التقارير، يقوم ClickUp بكل ذلك بسهولة. كما أنها واحدة من أفضل أدوات الاختبار الرشيقة .

بفضل ميزاته وتكاملاته المتنوعة، يمكن لـ ClickUp تبسيط عملية الاختبار الخاصة بك ومساعدتك في تحديد اختناقات الأداء. هذا ليس كل شيء. فهو يوفر أيضًا نماذج معدة مسبقًا لبدء جهودك في اختبار الأداء. دعنا نستكشفها معاً.

قالب إدارة اختبار #### ClickUp Test Management Template

تم تصميم قالب إدارة الاختبار من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية الاختبار بأكملها.

ال قالب إدارة اختبار ClickUp إطار عمل مصمم مسبقاً لتبسيط جهودك في اختبار الأداء. فهو ينظم حالات الاختبار الخاصة بك، ويتتبع التقدم المحرز، ويضمن سير عملية الاختبار بسلاسة.

يسمح لك هذا القالب بما يلي:

مركزية حالات الاختبار: الاحتفاظ بجميع حالات الاختبار في مكان واحد، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها

الاحتفاظ بجميع حالات الاختبار في مكان واحد، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها تتبع التقدم المحرز: مراقبة التقدم المحرز في كل حالة اختبار مع حالات قابلة للتخصيص مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"ناجح/راسب

مراقبة التقدم المحرز في كل حالة اختبار مع حالات قابلة للتخصيص مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"ناجح/راسب تعيين المختبرين: تعيين حالات اختبار محددة لأعضاء الفريق لتنفيذها بكفاءة

تعيين حالات اختبار محددة لأعضاء الفريق لتنفيذها بكفاءة التعاون بفعالية: تسهيل التواصل والتعاون بين المختبرين من خلال إضافة التعليقات ومشاركة المستندات مباشرةً داخل حالات الاختبار

قالب تتبع الأخطاء والمشكلات انقر فوق قالب تتبع الأخطاء والمشكلات

تعقب الأخطاء والإبلاغ عنها وحلها بفعالية باستخدام قالب ClickUp Bug & Issue Tracking Template

ال قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp يجعل اكتشاف الأخطاء في مشاريعك وإدارتها وإصلاحها أسهل من أي وقت مضى. فهو يجمع بين فرق الدعم والهندسة والمنتج بحيث يبقى الجميع متزامناً عندما يتعلق الأمر بتتبع الأخطاء البرمجية.

يوفر هذا القالب مركزًا مركزيًا لإدارة جميع الأخطاء والمشكلات. يسمح لك بما يلي:

تسجيل تقارير الأخطاء من أي عضو في الفريق في موقع واحد

تتبع تقدم كل خطأ من خلال الحالات القابلة للتخصيص وتنظيم القائمة

إنشاء تقارير شاملة مع المعلومات ذات الصلة، مثل لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو ومستويات الأولوية لضمان حل المشكلات بكفاءة

تسهيل التواصل بين مُبلِّغي الأخطاء والمطوِّرين من خلال التعليقات والإشارات داخل تقارير الأخطاء

انقر فوق أفضل الميزات

لوحات معلومات مخصصة: إنشاء لوحات معلومات ClickUp لتصور بيانات الأداء وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك. يمكن أن يوفر ذلك رؤى قيمة حول أداء تطبيقاتك ويساعدك على تحديد مجالات التحسين

حوِّل بياناتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

الحقول المخصصة: أضف حقول ClickUp المخصصة لالتقاط مقاييس أداء محددة، مثل أوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ وأوقات التحميل. يسمح لك ذلك بتتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المصممة خصيصًا لاحتياجات الاختبار الخاصة بك

صمم مقاييس الأداء الخاصة بك باستخدام ClickUp Custom Fields، مما يتيح لك التقاط التفاصيل الأكثر أهمية لعملية الاختبار الخاصة بك

تبعيات المهمة: تحديد تبعيات ClickUp بين المهام لضمان تنفيذ أنشطة الاختبار بالترتيب الصحيح. على سبيل المثال، يمكنك إعداد تبعية بحيث لا يمكن تنفيذ اختبار الأداء حتى يتم الانتهاء من الاختبار الوظيفي المقابل

تأكد من تنفيذ كل خطوة في الوقت المناسب باستخدام تبعيات ClickUp

تتبع الوقت: تتبع الوقت المستغرق في كل نشاط اختبار لتقييم كفاءة فريقك باستخدام تتبع الوقت المستغرق في مشروع ClickUp . يمكن أن يساعد ذلك في تحديد المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها وتحسين عمليات الاختبار الخاصة بك

احصل على رؤية واضحة لإنتاجية فريقك من خلال تتبع وقت مشروع ClickUp Project Tracking

التعليقات والمناقشات: استخدم ClickUp تعيين تعليقات ClickUp والمناقشات للتعاون مع فريقك ومشاركة الأفكار ومعالجة المشكلات. يضمن ذلك أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن يتم تنفيذ أنشطة الاختبار بفعالية

تعزيز التعاون مع ClickUp تعيين التعليقات للحفاظ على سير أنشطة الاختبار بسلاسة

أتمتة المهام: قم بإعداد المشغلات لتعيين المهام المتعلقة بمشكلات الأداء تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المناسبين بمجرد الإبلاغ عنها باستخدام أتمتة النقر فوق الأتمتة . وهذا يضمن معالجة كل خطأ على الفور

قم بتبسيط سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp Automations، التي تتيح لك حلولاً سريعة وفعالة

قيود ClickUp

بالنسبة للمؤسسات التي لديها احتياجات معقدة لاختبار الأداء، قد تكون أداة مخصصة أكثر ملاءمة

تسعير #### ClickUp

مجانًا إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. BrowserStack (الأفضل للاختبار عبر مختلف المتصفحات وأنظمة التشغيل والأجهزة)

عبر: المتصفح BrowserStack هو أحد أدوات اختبار ضمان الجودة الحديثة . وهي تقدم مجموعة رائعة من الميزات المصممة خصيصًا لاختبار الأداء، مما يتيح لك قياس سرعة تطبيقات الويب الخاصة بك واستجابتها وقابليتها للتطوير وتحسينها.

وبفضل تغطيته الواسعة للأجهزة والمتصفحات، يمكنك الاختبار عبر تكوينات مختلفة لتحديد اختناقات الأداء وضمان تجربة مستخدم سلسة.

أفضل ميزات BrowserStack المتصفح

التحقق من أداء التطبيق الخاص بك على مختلف تكوينات الأجهزة والبرمجيات

قم بإجراء الاختبارات عبر أجهزة ومتصفحات متعددة في وقت واحد لتسريع دورة الاختبار الخاصة بك

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل أوقات تحميل الصفحات، وأوقات الاستجابة، واستخدام وحدة المعالجة المركزية لتحديد اختناقات الأداء

سجّل جلسات الاختبار لتحليل مشكلات الأداء وتحديد مجالات التحسين

قيود متصفح ستاك

يمكن أن يكون مكلفاً، خاصة بالنسبة لمشاريع الاختبار واسعة النطاق

على الرغم من أن BrowserStack يقدم مجموعة واسعة من الميزات، إلا أنه قد لا يكون قابلاً للتخصيص مثل بعض أدوات اختبار الحمل والأداء الأخرى

أسعار BrowserStack

التسعير المخصص (بناءً على الجهاز والاستخدام وواجهة برمجة التطبيقات)

تقييمات ومراجعات متصفح الإنترنت تقييمات ومراجعات متصفح الإنترنت

G2: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

3. Apache JMeter (الأفضل لاختبار تحميل تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات)

عبر: أباتشي JMeter Apache JMeter هو أداة مفتوحة المصدر لاختبار الأداء. وهي تُستخدم على نطاق واسع لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات في ظل الحمل الثقيل.

من خلال محاكاة عدد كبير من المستخدمين المتزامنين، يقيّم JMeter كيفية تعامل تطبيقك مع الضغط ويحدد اختناقات الأداء. يمكّنك هذا من ضمان أداء تطبيقك بفعالية في ظل ظروف مختلفة.

أفضل ميزات أباتشي JMeter

إنشاء سيناريوهات اختبار معقدة وتحليل بيانات الأداء لتخصيص الأداة لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بك

اختبار مجموعة واسعة من التطبيقات مع دعم بروتوكولات متعددة، بما في ذلك HTTP و HTTPS و FTP و JDBC و SOAP و JMS

محاكاة عدد كبير من المستخدمين المتزامنين من خلال توزيع الاختبارات عبر أجهزة متعددة

تحسين الوظائف مع مجموعة متنوعة من الإضافات والملحقات، مما يسهل التكامل مع الأدوات الأخرى وتوسيع قدرات الاختبار

قيود أباتشي JMeter

يتضمن منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد في اختبار الأداء

إنه غير مناسب لسيناريوهات اختبار الأداء القصوى واسعة النطاق بسبب محدوديته في التعامل مع عدد كبير من المستخدمين المتزامنين

تسعير أباتشي JMeter

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات أباتشي JMeter

G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

👀 قراءة إضافية: اختبار البرمجيات جزء أساسي من تطوير البرمجيات. تعرف على مختلف أنواع اختبار البرمجيات المختلفة الطرق التي يمكنك استخدامها لتحسين عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك.

4. PFLB (الأفضل لاختبار الحمل والضغط على تطبيقات الويب)

عبر PFLB PFLB (موازن التحميل الوظيفي للأداء) هو أداة اختبار تحميل مصممة لقياس أداء تطبيقات الويب في ظل الحمل الثقيل. وهي فعالة بشكل خاص في تحديد الاختناقات وتحسين الأداء في بنى الويب المعقدة.

أفضل ميزات PFLB

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل أوقات الاستجابة، والإنتاجية، ومعدلات الخطأ في الوقت الفعلي للبقاء على اطلاع على أداء تطبيقك

توزيع الأحمال على خوادم متعددة لضمان الأداء الأمثل ومنع الاختناقات أثناء الاختبار

الاستفادة من إمكانات التحليل المتقدمة، بما في ذلك تحليل الارتباط وتحديد عنق الزجاجة لتحديد مشكلات الأداء بفعالية

التوسّع بسهولة للتعامل مع سيناريوهات اختبار التحميل على نطاق واسع، مما يضمن أداء تطبيقك بشكل جيد في ظل ظروف مختلفة

قيود PFLB

محدودية إمكانية الوصول والمرونة مقارنة بالبدائل مفتوحة المصدر

خيار مكلف، خاصةً لاختبار قابلية التوسع

تسعير PFLB

مجاني للأبد

قياسي: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 400 دولار شهريًا

400 دولار شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PFLB

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

5. SOAPUI (الأفضل لاختبار واجهة برمجة التطبيقات لخدمات SOAP وخدمات REST)

عبر: SOAPUI SOAPUI هي أداة شائعة لاختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) يمكنها أيضًا اختبار أداء خدمات SOAP وخدمات REST. توفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من الميزات لإنشاء اختبارات الأداء وتشغيلها.

أفضل ميزات SOAPUI

إنشاء اختبارات تحميل وإجهاد لقياس أداء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في ظل ظروف تحميل مختلفة

استخدم الاختبار المستند إلى البيانات لتنفيذ نفس الاختبار مع مجموعات بيانات مختلفة، لمحاكاة سيناريوهات الاستخدام في العالم الحقيقي

الوصول إلى مجموعة متنوعة من أنواع التأكيدات للتحقق من صحة استجابات واجهة برمجة التطبيقات وتحديد مشكلات الأداء بسرعة

قيود SOAPUI

تحتاج إلى بعض التعود، خاصة للمستخدمين الجدد في اختبار واجهة برمجة التطبيقات

تسعير SOAPUI

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات SOAPUI

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

6. LoadView (الأفضل لاختبار الأداء المستند إلى السحابة)

عبر: عرض التحميل LoadView عبارة عن منصة اختبار أداء قائمة على السحابة تتيح لك محاكاة حركة مرور المستخدم في العالم الحقيقي وقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات. يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من الميزات لإنشاء اختبارات الأداء وتنفيذها.

أفضل ميزات LoadView أفضل الميزات

محاكاة حركة المرور من مواقع جغرافية متعددة لاختبار أداء تطبيقك في ظل ظروف مختلفة

إنشاء سيناريوهات اختبار معقدة وإعادة إنتاج سلوك مستخدم حقيقي باستخدام إمكانيات البرمجة النصية الديناميكية

الوصول إلى تحليلات الأداء التفصيلية، بما في ذلك أوقات الاستجابة والإنتاجية ومعدلات الخطأ

قيود عرض التحميل

محدودية إمكانية الوصول والمرونة مقارنة بالبدائل مفتوحة المصدر

تسعير LoadView

عند الطلب: 0 دولار/شهر

0 دولار/شهر الاشتراك: المبتدئين: 129 دولارًا شهريًا المحترف: 454 دولارًا شهريًا متقدم: 899 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 25 تقييم)

7. Keysight Eggplant (الأفضل للاختبار الوظيفي واختبار الأداء الآلي)

عبر: كيسايت إيجبلانت Keysight Eggplant هي أداة اختبار وظيفية يمكن استخدامها أيضًا لاختبار الأداء. وهي مناسبة بشكل خاص لاختبار تطبيقات الويب المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات، مع التركيز على الأتمتة.

أفضل ميزات Keysight Eggplant

إنشاء اختبارات تحميل واختبارات إجهاد لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك

استخدم إمكانات الأتمتة لإنشاء نصوص اختبار قابلة لإعادة الاستخدام وأتمتة المهام المتكررة، مما يعزز الكفاءة العامة

الاستفادة من الاختبارات المستندة إلى الصور لتقييم التطبيقات ذات الواجهات الديناميكية، مما يضمن نتائج دقيقة

دمج Eggplant مع أدوات أخرى، مثل خطوط أنابيب CI / CD وأنظمة المراقبة، لتبسيط الاختبار

قيود اختبار Eggplant

الميزات أقل من تكلفته

تسعير Keysight Eggplant

البداية السريعة: 9,999 دولارًا أمريكيًا لمدة ثلاثة أشهر

9,999 دولارًا أمريكيًا لمدة ثلاثة أشهر خطط أخرى: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Keysight Eggplant

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. OpenText LoadRunner Cloud (الأفضل لاختبار الأداء المستند إلى السحابة للمؤسسات)

عبر: النص المفتوح OpenText LoadRunner Cloud عبارة عن منصة اختبار أداء قوية قائمة على السحابة. وهي توفر مجموعة واسعة من الميزات لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات في ظل الحمل الثقيل.

تم تصميم OpenText LoadRunner Cloud خصيصًا للتعامل مع سيناريوهات الاختبار على نطاق واسع، فهو يقدم نتائج موثوقة يمكن للمستخدمين الوثوق بها.

أفضل ميزات برنامج OpenText LoadRunner Cloud

إدارة مشاريع متعددة داخل مستأجر واحد لتنظيم تخصيص الموارد وإدارتها عبر مبادرات اختبار الأداء المختلفة

إضافة مستخدمين افتراضيين أثناء تشغيل الاختبار لضبط الحمل بناءً على الملاحظات في الوقت الفعلي دون إعادة تشغيل الاختبار، مما يضمن تقييم الأداء بدقة

الالتزام بمعايير الصناعة لممارسات الأمان، مما يضمن حماية بيانات المستخدم أثناء سيناريوهات الاختبار

التكامل بسلاسة مع مختلف خطوط أنابيب CI/CD وأدوات المراقبة، بما في ذلك Jenkins وAzure DevOps وNew Relic

قيود سحابة LoadRunner Cloud

لا ترقى واجهة المستخدم/تجربة المستخدم إلى مستوى أدوات اختبار الأداء الأخرى

تسعير سحابة LoadRunner Cloud

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة LoadRunner Cloud **OpenText LoadRunner Cloud

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. جاتلينج - (الأفضل لاختبار الحمل عالي الأداء، خاصة للمطورين المطلعين على سكالا)

عبر: جاتلينج Gatling هي أداة قوية ومفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لاختبار التحميل عالي الأداء. وهي تتفوق في محاكاة حركة المرور الكثيفة للمستخدمين وتحديد اختناقات الأداء في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات.

إن بنية الأداة القائمة على Scala وقدرات الإدخال/الإخراج غير المتزامن تجعلها الخيار الأفضل للمطورين الذين يبحثون عن حلول اختبار أداء فعالة وقابلة للتطوير.

أفضل ميزات جاتلينج

كتابة اختبارات الأداء كرمز مصدر لتمكين التحكم في الإصدار والتعاون بين أعضاء الفريق

الاستفادة من طبيعة Gatling الحيادية للبروتوكولات لدعم بروتوكولات مختلفة، بما في ذلك HTTP/HTTPS و WebSockets و MQTT وغيرها

استخدم المُسجّل المدمج لالتقاط تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب وتحويلها إلى نصوص برمجية لاختبار التحميل

قيود Hatling

قد يواجه المطورون الجدد على سكالا أو اختبار الأداء منحنى تعليمي أكثر حدة

واجهة المستخدم الرسومية ل Gatling ليست شاملة مثل بعض أدوات اختبار الأداء الأخرى

تسعير جاتلينج

الأساسي: 110.46 دولارًا أمريكيًا

110.46 دولارًا أمريكيًا الفريق: 441.85 دولارًا أمريكيًا

441.85 دولارًا أمريكيًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 55 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 55 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: للتواصل الفعال وتوثيق أنشطة الاختبار الخاصة بك، قم بإنشاء ملاحظات إصدار مفصلة توضح التغييرات التي تم إجراؤها، والاختبارات التي تم إجراؤها، وأي مشاكل أو قيود معروفة. راجع الملاحظات الحالية أمثلة على ملاحظات الإصدار لإلهامك.

10. mabl (الأفضل للاختبار المستمر، بما في ذلك اختبار الأداء)

عبر: مابل Mabl هي منصة اختبار مستمرة قائمة على السحابة توفر مجموعة من إمكانيات الاختبار، بما في ذلك اختبار الأداء.

على الرغم من أن mabl معروفة في المقام الأول بميزات الاختبار الوظيفي، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لتقييم أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات. إن نهجها الخالي من التعليمات البرمجية يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم خبرة تقنية واسعة.

أفضل ميزات mabl

تحسين تنفيذ الاختبار باستخدام الانتظار الذكي، الذي يستخدم بيانات أداء التطبيق التاريخية لضبط التوقيت بشكل ديناميكي

الوصول إلى ميزات قوية لاختبار واجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك دعم بيانات الاعتماد للبيئات الآمنة وإعدادات الاختبار المرنة التي تسمح بالبدء السريع للاختبار

الاستفادة من تحسينات التعلم الآلي لتحديد مجالات تغطية الاختبار الجديدة وضمان تشغيل الاختبارات فقط عندما تكون التطبيقات في الحالة الصحيحة

قيود Mabl

خيارات تخصيص محدودة للاختبارات

لا يدعم بشكل كامل بنيات التكرار التقليدية

تسعير MABL

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Mabl التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 65 تقييم)

11. Loadmill (الأفضل لاختبار الأداء المستند إلى السحابة مع اختبار المتصفح الحقيقي والبرمجة الديناميكية)

عبر: لودميل Loadmill عبارة عن منصة اختبار أداء قائمة على السحابة توفر مجموعة واسعة من الميزات لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات في ظل الحمل الثقيل. وهي مناسبة بشكل خاص لاختبار التطبيقات التي تعتمد على سلوك المستخدم في العالم الحقيقي، مثل مواقع التجارة الإلكترونية ومنصات الألعاب.

أفضل ميزات Loadmill

إنشاء سيناريوهات اختبار تلقائيًا استنادًا إلى سلوك المستخدم الحقيقي مع توليد اختبار مدعوم بالذكاء الاصطناعي

اكتساب رؤى من خلال التحليل المتعمق لنتائج الاختبارات، وتحديد الأسباب الجذرية واقتراح التحسينات لتحسين الأداء

الاندماج بسلاسة في سير عمل التطوير الخاص بك للاختبار المستمر، مما يسمح بتحديد المشكلات وحلها بسرعة عند ظهورها

قيود التحميل

بعض الوظائف المتقدمة معقدة الاستخدام

تسعير طاحونة التحميل

الفريق: التسعير المخصص

التسعير المخصص الأعمال: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

12. BlazeMeter - (الأفضل لاختبار الأداء على مستوى المؤسسة)

عبر: بلايزميتر BlazeMeter عبارة عن منصة اختبار مستمر تساعد فرق الاختبار والتطوير على إجراء اختبار التحميل والأداء لتطبيقات الويب والجوال. وهي تمكّن المستخدمين من تكرار حركة المرور وتحليل أداء التطبيقات بكفاءة.

أفضل ميزات BlazeMeter

الجمع بين الاختبار المستند إلى السحابة والبنية التحتية المحلية باستخدام قدرات الاختبار المختلطة من BlazeMeter لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع

الاستفادة من إمكانيات التحليلات المتقدمة، بما في ذلك تحليل التنقيب وتحليل الأسباب الجذرية، لتحديد اختناقات الأداء

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي، بما في ذلك أوقات الاستجابة والإنتاجية ومعدلات الخطأ، للبقاء على اطلاع على أداء التطبيق

قيود مقياس BlazeMeter

يواجه بعض المستخدمين مشكلات في تنزيل الإجراء المسجل في ملف JMX

تسعير BlazeMeter

الأسعار الأساسية: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا المحترف: 649 دولارًا شهريًا

649 دولارًا شهريًا Unleashed: تسعير مخصص

تسعير مخصص AWS: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بلايزميتر

G2: 3.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

13. NeoLoad (الأفضل لاختبار أداء تطبيقات الويب المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات)

عبر: تريسينتيس نيو لود NeoLoad عبارة عن منصة اختبار أداء تلقائية مصممة للمؤسسات لتقييم أداء تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

وهي تتيح اختبار الأداء المستمر من واجهات برمجة التطبيقات إلى التطبيقات الكاملة، وتوفر ميزات تدعم اختبار التحميل واختبار الضغط ومراقبة الأداء.

أفضل ميزات NeoLoad

إدارة المحتوى الديناميكي ومعالجة الجلسات تلقائيًا باستخدام محرك الارتباط المتقدم من NeoLoad

توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء سيناريوهات الاختبار تلقائيًا بناءً على سلوك المستخدم الحقيقي

التكامل دون عناء مع الأدوات الشائعة، مما يبسط عملية دمج NeoLoad في خط أنابيب CI/CD الخاص بك

التعامل مع سيناريوهات الاختبار على نطاق واسع بسهولة، ومحاكاة عدد هائل من المستخدمين المتزامنين لتقييم أداء تطبيقك

قيود NeoLoad قيود NeoLoad

يمكن أن تكون مكلفة لمشاريع الاختبار واسعة النطاق

يشعر بعض المستخدمين أن التقارير التي تم إنشاؤها من NeoLoad Web تفتقد العديد من التفاصيل والمقاييس المهمة

تسعير NeoLoad

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات NeoLoad

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

👀 قراءة المكافأة: اكتشف هذه أمثلة لاختبار قابلية الاستخدام لتحسين نهجك ورفع مستوى تجربة المستخدم.

14. WebLOAD (الأفضل لاختبار الأداء على مستوى المؤسسات)

عبر: رادفيو WebLOAD هي أداة اختبار تحميل تم تطويرها بواسطة RadView لتقييم أداء تطبيقات الويب وقابليتها للتطوير. وهي تمكّن المؤسسات من محاكاة حركة المرور في العالم الحقيقي وتقييم سلوك أنظمتها في ظل ظروف تحميل مختلفة، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة.

أفضل ميزات WebLOAD

اختر من بين خيارات النشر كخدمة أو في مكان العمل لتتناسب مع احتياجات البنية التحتية الخاصة بك

استفد من البرمجة النصية الذكية مع JavaScript الأصلي للارتباط المتقدم، وتحديد المعلمات، والتحقق من الصحة

تحديد أهداف الأداء والسماح ل WebLOAD بضبط عدد المستخدمين الافتراضيين لتحقيق تلك الأهداف

حلل مقاييس الأداء بالتفصيل مع أكثر من 80 تقريراً قابلاً للتكوين، بما في ذلك لوحات المعلومات في الوقت الفعلي ومقارنات الجلسات لتقييم أداء تشغيل الاختبار

قيود WebLOAD

أفاد بعض المستخدمين أن هناك حاجة إلى برنامج تعليمي أفضل ومواد قاعدة معرفية أفضل

تسعير WebLOAD

المبتدئين: تسعير مخصص

تسعير مخصص احترافي: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الويب

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

15. HeadSpin (الأفضل لاختبار أداء الأجهزة المحمولة واختبار الأجهزة الحقيقية والتغطية العالمية)

عبر: هيدسبين HeadSpin عبارة عن منصة اختبار للتجربة الرقمية تركز على تحسين الأداء لتطبيقات الهاتف المحمول والويب. وهي تزود المؤسسات بمجموعة شاملة من الأدوات المصممة لضمان الأداء الأمثل للتطبيقات من خلال الاختبار والمراقبة والتحليلات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات HeadSpin

تبسيط عمليات الاختبار باستخدام البرامج النصية الآلية للاختبار التي يتم تشغيلها عبر مختلف الأجهزة للحصول على نتائج متسقة

الحصول على رؤى حول أوقات تحميل التطبيق، والاستجابة، واستخدام الموارد باستخدام مقاييس الأداء الشاملة من HeadSpin

تسجيل وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحليل تفاعلات المستخدم وتحديد مشكلات الأداء بشكل أكثر فعالية

قيود HeadSpin

يشعر المستخدمون أن لوحة معلومات التقارير مفقودة لحالات الاختبار

تسعير HeadSpin

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات هيدسبين

G2: 4.8/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

⚙️ مورد إضافي: إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام لإنشاء حالات اختبار فعالة، ستحب قائمة مختارة من قوالب حالات الاختبار .

16. Locust (الأفضل لاختبار الحمل البسيط المستند إلى Python)

عبر: الجراد Locust هي أداة اختبار تحميل خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر ومكتوبة بلغة Python. وهي مصممة لتكون سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير بشكل كبير، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمطورين والمؤسسات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات لوكست

كتابة اختبارات الأداء وصيانتها مباشرةً في Python، مما يجعلها أكثر مرونة وأسهل في الإدارة من الأدوات القائمة على واجهة المستخدم

تشغيل اختبارات موزعة على نطاق واسع عبر أجهزة متعددة باستخدام تصميم Locust القابل للتطوير

دمج اختباراتك مع مكتبات بايثون الأخرى لتغطية مجموعة واسعة من البروتوكولات والأنظمة

تتبع المقاييس في الوقت الفعلي وضبط التحميل من خلال واجهة مستخدم Locust المستندة إلى الويب

قيود لوكست

واجهة المستخدم الرسومية ل Locust أساسية نسبيًا مقارنةً ببعض أدوات اختبار الأداء الأخرى

تتطلب معرفة ببرمجة Python لإنشاء سيناريوهات الاختبار وتخصيصها

أسعار لوكاست

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات لوكوست

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

17. تريسينتيس توسكا (الأفضل لأتمتة الاختبار على مستوى المؤسسة واختبار الأداء)

عبر: تريسينتيس توسكا Tricentis Tosca هي أداة شاملة لاختبار الأداء تم تطويرها بواسطة Tricentis. وهي مصممة لأتمتة الاختبار الشامل لتطبيقات البرمجيات. وتستخدم الأداة نهج اختبار قائم على النموذج يسمح للمختبرين بإنشاء وتنفيذ الاختبارات دون الحاجة إلى كتابة نصوص برمجية مكثفة.

أفضل ميزات Tricentis Tosca

تحديد أولويات حالات الاختبار بناءً على التأثير المحتمل على الأداء باستخدام نهج اختبار توسكا القائم على المخاطر

تنفيذ الاختبارات باستخدام بيانات واقعية من خلال إدارة بيانات الاختبار الذكية من توسكا، مما يعزز دقة النتائج

تقليل الوقت والجهد في إنشاء وصيانة البرامج النصية للاختبار باستخدام إمكانات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من توسكا

قيود Tricentis Tosca

الميزات المتقدمة لها منحنى تعليمي

بعض المستخدمين وجدوا أن أداء الأداة بطيء

تسعير تريسينتيس توسكا

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Tricentis Tosca

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

18. LoadNinja (الأفضل لاختبار الحمل الحقيقي للمتصفح)

عبر: تحميل نينجا LoadNinja هي منصة اختبار تحميل واختبار أداء قائمة على السحابة لتطبيقات الويب وخدمات الويب. يسمح لك بإنشاء اختبارات تستند إلى واجهة المستخدم (التي تكرر إجراءات المستخدم على تطبيق الويب المختبَر) واختبارات واجهة برمجة التطبيقات (التي تعمل بشكل مشابه لوصول العميل إلى الخادم عبر واجهة برمجة التطبيقات).

أفضل ميزات LoadNinja

تشغيل اختبارات تحميل مستقلة عن النظام الأساسي من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، مما يسهل إنشاء الاختبارات وتنفيذها

إنشاء اختبارات عن طريق تسجيل إجراءات واجهة المستخدم في المتصفح المدمج وإنشاء اختبارات واجهة برمجة التطبيقات باستخدام محرر الطلبات المدمج، دون الحاجة إلى ترميز أو تثبيت مكونات إضافية

توسيع نطاق اختبارات التحميل الخاصة بك عن طريق تحديد عدد المستخدمين الافتراضيين لمحاكاتهم

تسجيل الاختبارات على دقة الشاشة الشائعة لتكرار تجارب المستخدم عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة iPad والهواتف المحمولة

قيود تحميل نينجا

باهظ الثمن بالنسبة للقيمة التي يقدمها

واجه بعض المستخدمين مشاكل في الوظائف والتكامل

تسعير تحميل نينجا

عند الطلب المبتدئين: 301 دولار المحترف: 881 دولارًا أمريكيًا القسط: 1,133 دولارًا أمريكيًا

اشتراك المبتدئ: 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر الإيجابي: 735 دولارًا في الشهر القسط: 945 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تحميل نينجا

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

19. المدفعية (الأفضل لاختبار الحمل القائم على سطر الأوامر)

عبر المدفعية Artillery هي أداة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لاختبار الأداء مصممة للمطورين الذين يفضلون واجهة سطر الأوامر. وهي ملائمة بشكل خاص لسيناريوهات اختبار التحميل البسيطة ويمكن دمجها بسهولة في خطوط أنابيب CI/CD.

أفضل ميزات أرتيلري

اختبر مختلف الخدمات الخلفية بفعالية مع دعم بروتوكول Artillery الواسع، بما في ذلك HTTP و WebSocket و Socket.IO و AWS Kinesis

إنشاء سيناريوهات اختبار معقدة بسهولة مع مراحل وشروط متعددة، ومحاكاة سلوكيات المستخدم المتنوعة وأنماط التحميل لتلبية احتياجات الاختبار المتنوعة

توسيع الوظائف عن طريق كتابة البرامج النصية المخصصة أو استخدام المكونات الإضافية من الأداة المساعدة npm، مما يتيح سيناريوهات اختبار مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المشروع المحددة

قيود المدفعية

تفتقر Artillery إلى واجهة مستخدم رسومية، مما يجعلها أقل سهولة في الاستخدام لأولئك الذين يفضلون الواجهة المرئية

بالنسبة للمستخدمين الجدد على أدوات سطر الأوامر أو اختبار الأداء، يمكن أن يكون لدى Artillery منحنى تعليمي حاد

تسعير المدفعية

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات المدفعية

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم اختبار رشيق ممارسات لتعزيز جهودك في اختبار الأداء. تعاون بشكل وثيق مع فريقك واجمع الملاحظات التكرارية لتحديد مشكلات الأداء في وقت مبكر.

20. TestComplete (الأفضل لاختبار واجهة المستخدم الآلي عبر منصات متعددة)

عبر: إكمال الاختبار يعد TestComplete حلاً فعالاً للفرق التي تسعى إلى اختبار الأداء الآلي، حيث يوفر أدوات اختبار تحميل متعددة الاستخدامات لتقييم أداء التطبيقات في ظل مستويات مختلفة من حركة المرور.

أفضل ميزات TestComplete

التقاط الاختبارات المؤتمتة بسهولة باستخدام التسجيل والإعادة، مما يلغي الحاجة إلى التعليمات البرمجية

تقليل صيانة الاختبار باستخدام الإصلاح الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف تغييرات واجهة المستخدم واقتراح البدائل تلقائيًا

تنظيم وإدارة أكثر من 500 عنصر تحكم بكفاءة باستخدام مستودع كائنات ذكي لاختبارات قابلة للتطوير والصيانة

تبسيط إنشاء الاختبار باستخدام اختبار يعتمد على الكلمات الرئيسية مع واجهة سحب وإفلات للمستخدمين غير التقنيين

قيود TestComplete

يعمل حصريًا على نظام ويندوز الأساسي، لذلك لا يمكن للمؤسسات التي تستخدم بيئات macOS أو Linux الاستفادة منه

القيود المفروضة على تعدد مؤشرات الترابط، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل وإصدار ضغطات المفاتيح من سلاسل رسائل ثانوية

تسعير TestComplete

الترخيص الأساسي للاختبار الكامل

ثابتة: 1,940 دولارًا أمريكيًا

1,940 دولارًا أمريكيًا ثابتة: 3,875 دولارًا أمريكيًا

رخصة اختبار الإكمال الاحترافي

ثابتة: 3,015 دولار أمريكي

3,015 دولار أمريكي ثابتة: 6,029 دولارًا أمريكيًا،029 دولارًا أمريكيًا

الترخيص المتقدم للاختبار الكامل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TestComplete التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

## اختر أداة اختبار الأداء المناسبة لسير عملك

يتطلب اختيار أداة اختبار الأداء المثالية دراسة دقيقة لعدة عوامل.

يلعب تعقيد تطبيقك، وأهداف الاختبار المحددة الخاصة بك، والخبرة الفنية لفريقك، وميزانيتك، أدوارًا مهمة. يجب أن تبحث عن أداة تتكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية ويمكنها التعامل مع احتياجات الاختبار الخاصة بك على نطاق واسع.

ضع في اعتبارك منصة متعددة الاستخدامات مثل ClickUp لتبسيط عملية الاختبار وتحديد اختناقات الأداء.

على الرغم من أن ClickUp معروف في المقام الأول بإدارة المشاريع، إلا أنه يوفر ميزات قوية لاختبار الأداء، بما في ذلك تتبع الأخطاء وتتبع المشروع وأتمتة المهام. جرب ClickUp مجاناً اليوم!