أفضل 20 أداة لاختبار الأداء لتحسين أداء أنظمتك

لقد قضيتُ ساعات لا تحصى في استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها، محاولاً تحديد سبب إبطاء النظام أو سبب تعطل أحد التطبيقات فجأةً تحت الحمل.
من المحبط أن تكون في تلك اللحظة، أليس كذلك؟ ولكن الشيء الوحيد الذي تعلمته هو أن امتلاك أدوات اختبار الأداء المناسبة يُحدث فرقاً كبيراً.
في هذه المدونة، أشاركك أفضل 20 أداة لاختبار الأداء وجدت أنها فعالة بشكل لا يصدق.
سواء كنت محترفًا متمرسًا أو بدأت للتو، يمكن أن تساعدك أدوات اختبار الأداء الشائعة هذه على تحديد الاختناقات، وضمان الاستجابة المثلى للنظام، وتقديم تجارب مستخدم عالية الجودة.
دعنا نبدأ! 👇
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات اختبار الأداء؟
عندما يتعلق الأمر باختيار أدوات اختبار الأداء المناسبة، هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:
- سهولة الاستخدام: ابحث عن أداة تبدو بديهية وسهلة الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الجدد في اختبار الأداء. أعط الأولوية للأدوات ذات الواجهة المباشرة والوثائق الواضحة
- قابلية التوسع: تأكد من قدرة الأداة على التعامل مع بيئة الاختبار الخاصة بك، سواء كنت تعمل مع موقع إلكتروني صغير أو تطبيق واسع النطاق. يجب أن تتوسع حسب الحاجة لتتناسب مع متطلباتك
- إمكانيات التكامل: اختر أداة تعمل بسلاسة مع عمليات التطوير والاختبار الحالية، مثل التكامل المستمر (CI) وخطوط التسليم المستمر (CD)
- ميزات إعداد التقارير: اختر الأداة التي تقدم تقارير شاملة وقابلة للتخصيص، مما يسمح لك بتحليل نتائج الاختبار وتحديد الاختناقات بفعالية
- الأسعار: وازن بين التكلفة وميزانيتك، حيث توجد خيارات مجانية وأخرى مدفوعة. اختر الأداة التي تلبي احتياجاتك دون أن ترهق ميزانيتك المالية
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## أفضل 20 أداة لاختبار الأداء لتحسين أنظمتك
لقد قمتُ بجمع قائمة بـ 20 أداة شائعة لاختبار أداء التحميل يمكن أن تساعدك في معالجة المشكلات بشكل مباشر. ها نحن أولاء!
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشروع المتكاملة واختبار الأداء)
قم بتبسيط عملية تطوير برمجياتك باستخدام مجموعة ClickUp Software Team Management (إدارة فريق عمل البرمجيات)
قد تعرف إدارة فريق عمل برنامج ClickUp باعتبارها واحدة من الأدوات الشائعة لإدارة الأداء، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تكون أيضًا حليفك في اختبار الأداء؟
إنها ليست مجرد أداة لإدارة المهام، بل هي منصة شاملة تعمل على تبسيط كل جانب من جوانب تطوير البرمجيات. من تخطيط المشروع وإدارة المهام إلى التعاون وإعداد التقارير، يقوم ClickUp بكل ذلك بسهولة. كما أنها واحدة من أفضل أدوات الاختبار الرشيقة .
بفضل ميزاته وتكاملاته المتنوعة، يمكن لـ ClickUp تبسيط عملية الاختبار الخاصة بك ومساعدتك في تحديد اختناقات الأداء. هذا ليس كل شيء. فهو يوفر أيضًا نماذج معدة مسبقًا لبدء جهودك في اختبار الأداء. دعنا نستكشفها معاً.
قالب إدارة اختبار #### ClickUp Test Management Template
ال قالب إدارة اختبار ClickUp إطار عمل مصمم مسبقاً لتبسيط جهودك في اختبار الأداء. فهو ينظم حالات الاختبار الخاصة بك، ويتتبع التقدم المحرز، ويضمن سير عملية الاختبار بسلاسة.
يسمح لك هذا القالب بما يلي:
- مركزية حالات الاختبار: الاحتفاظ بجميع حالات الاختبار في مكان واحد، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها
- تتبع التقدم المحرز: مراقبة التقدم المحرز في كل حالة اختبار مع حالات قابلة للتخصيص مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"ناجح/راسب
- تعيين المختبرين: تعيين حالات اختبار محددة لأعضاء الفريق لتنفيذها بكفاءة
- التعاون بفعالية: تسهيل التواصل والتعاون بين المختبرين من خلال إضافة التعليقات ومشاركة المستندات مباشرةً داخل حالات الاختبار
قالب تتبع الأخطاء والمشكلات انقر فوق قالب تتبع الأخطاء والمشكلات
ال قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp يجعل اكتشاف الأخطاء في مشاريعك وإدارتها وإصلاحها أسهل من أي وقت مضى. فهو يجمع بين فرق الدعم والهندسة والمنتج بحيث يبقى الجميع متزامناً عندما يتعلق الأمر بتتبع الأخطاء البرمجية.
يوفر هذا القالب مركزًا مركزيًا لإدارة جميع الأخطاء والمشكلات. يسمح لك بما يلي:
- تسجيل تقارير الأخطاء من أي عضو في الفريق في موقع واحد
- تتبع تقدم كل خطأ من خلال الحالات القابلة للتخصيص وتنظيم القائمة
- إنشاء تقارير شاملة مع المعلومات ذات الصلة، مثل لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو ومستويات الأولوية لضمان حل المشكلات بكفاءة
- تسهيل التواصل بين مُبلِّغي الأخطاء والمطوِّرين من خلال التعليقات والإشارات داخل تقارير الأخطاء
انقر فوق أفضل الميزات
- لوحات معلومات مخصصة: إنشاءلوحات معلومات ClickUp لتصور بيانات الأداء وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك. يمكن أن يوفر ذلك رؤى قيمة حول أداء تطبيقاتك ويساعدك على تحديد مجالات التحسين
حوِّل بياناتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards
- الحقول المخصصة: أضفحقول ClickUp المخصصة لالتقاط مقاييس أداء محددة، مثل أوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ وأوقات التحميل. يسمح لك ذلك بتتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المصممة خصيصًا لاحتياجات الاختبار الخاصة بك
صمم مقاييس الأداء الخاصة بك باستخدام ClickUp Custom Fields، مما يتيح لك التقاط التفاصيل الأكثر أهمية لعملية الاختبار الخاصة بك
- تبعيات المهمة: تحديدتبعيات ClickUp بين المهام لضمان تنفيذ أنشطة الاختبار بالترتيب الصحيح. على سبيل المثال، يمكنك إعداد تبعية بحيث لا يمكن تنفيذ اختبار الأداء حتى يتم الانتهاء من الاختبار الوظيفي المقابل
تأكد من تنفيذ كل خطوة في الوقت المناسب باستخدام تبعيات ClickUp
- تتبع الوقت: تتبع الوقت المستغرق في كل نشاط اختبار لتقييم كفاءة فريقك باستخدامتتبع الوقت المستغرق في مشروع ClickUp. يمكن أن يساعد ذلك في تحديد المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها وتحسين عمليات الاختبار الخاصة بك
احصل على رؤية واضحة لإنتاجية فريقك من خلال تتبع وقت مشروع ClickUp Project Tracking
- التعليقات والمناقشات: استخدمClickUp تعيين تعليقات ClickUp والمناقشات للتعاون مع فريقك ومشاركة الأفكار ومعالجة المشكلات. يضمن ذلك أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن يتم تنفيذ أنشطة الاختبار بفعالية
تعزيز التعاون مع ClickUp تعيين التعليقات للحفاظ على سير أنشطة الاختبار بسلاسة
- أتمتة المهام: قم بإعداد المشغلات لتعيين المهام المتعلقة بمشكلات الأداء تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المناسبين بمجرد الإبلاغ عنها باستخدامأتمتة النقر فوق الأتمتة. وهذا يضمن معالجة كل خطأ على الفور
قم بتبسيط سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp Automations، التي تتيح لك حلولاً سريعة وفعالة
قيود ClickUp
- بالنسبة للمؤسسات التي لديها احتياجات معقدة لاختبار الأداء، قد تكون أداة مخصصة أكثر ملاءمة
تسعير #### ClickUp
- مجانًا إلى الأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
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2. BrowserStack (الأفضل للاختبار عبر مختلف المتصفحات وأنظمة التشغيل والأجهزة)
عبر: المتصفح BrowserStack هو أحد أدوات اختبار ضمان الجودة الحديثة . وهي تقدم مجموعة رائعة من الميزات المصممة خصيصًا لاختبار الأداء، مما يتيح لك قياس سرعة تطبيقات الويب الخاصة بك واستجابتها وقابليتها للتطوير وتحسينها.
وبفضل تغطيته الواسعة للأجهزة والمتصفحات، يمكنك الاختبار عبر تكوينات مختلفة لتحديد اختناقات الأداء وضمان تجربة مستخدم سلسة.
أفضل ميزات BrowserStack المتصفح
- التحقق من أداء التطبيق الخاص بك على مختلف تكوينات الأجهزة والبرمجيات
- قم بإجراء الاختبارات عبر أجهزة ومتصفحات متعددة في وقت واحد لتسريع دورة الاختبار الخاصة بك
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل أوقات تحميل الصفحات، وأوقات الاستجابة، واستخدام وحدة المعالجة المركزية لتحديد اختناقات الأداء
- سجّل جلسات الاختبار لتحليل مشكلات الأداء وتحديد مجالات التحسين
قيود متصفح ستاك
- يمكن أن يكون مكلفاً، خاصة بالنسبة لمشاريع الاختبار واسعة النطاق
- على الرغم من أن BrowserStack يقدم مجموعة واسعة من الميزات، إلا أنه قد لا يكون قابلاً للتخصيص مثل بعض أدوات اختبار الحمل والأداء الأخرى
أسعار BrowserStack
- التسعير المخصص (بناءً على الجهاز والاستخدام وواجهة برمجة التطبيقات)
تقييمات ومراجعات متصفح الإنترنت تقييمات ومراجعات متصفح الإنترنت
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)
3. Apache JMeter (الأفضل لاختبار تحميل تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات)
عبر: أباتشي JMeter Apache JMeter هو أداة مفتوحة المصدر لاختبار الأداء. وهي تُستخدم على نطاق واسع لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات في ظل الحمل الثقيل.
من خلال محاكاة عدد كبير من المستخدمين المتزامنين، يقيّم JMeter كيفية تعامل تطبيقك مع الضغط ويحدد اختناقات الأداء. يمكّنك هذا من ضمان أداء تطبيقك بفعالية في ظل ظروف مختلفة.
أفضل ميزات أباتشي JMeter
- إنشاء سيناريوهات اختبار معقدة وتحليل بيانات الأداء لتخصيص الأداة لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بك
- اختبار مجموعة واسعة من التطبيقات مع دعم بروتوكولات متعددة، بما في ذلك HTTP و HTTPS و FTP و JDBC و SOAP و JMS
- محاكاة عدد كبير من المستخدمين المتزامنين من خلال توزيع الاختبارات عبر أجهزة متعددة
- تحسين الوظائف مع مجموعة متنوعة من الإضافات والملحقات، مما يسهل التكامل مع الأدوات الأخرى وتوسيع قدرات الاختبار
قيود أباتشي JMeter
- يتضمن منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد في اختبار الأداء
- إنه غير مناسب لسيناريوهات اختبار الأداء القصوى واسعة النطاق بسبب محدوديته في التعامل مع عدد كبير من المستخدمين المتزامنين
تسعير أباتشي JMeter
- مجاني للأبد
تقييمات ومراجعات أباتشي JMeter
- G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
👀 قراءة إضافية: اختبار البرمجيات جزء أساسي من تطوير البرمجيات. تعرف على مختلف أنواع اختبار البرمجيات المختلفة الطرق التي يمكنك استخدامها لتحسين عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك.
4. PFLB (الأفضل لاختبار الحمل والضغط على تطبيقات الويب)
عبر PFLB PFLB (موازن التحميل الوظيفي للأداء) هو أداة اختبار تحميل مصممة لقياس أداء تطبيقات الويب في ظل الحمل الثقيل. وهي فعالة بشكل خاص في تحديد الاختناقات وتحسين الأداء في بنى الويب المعقدة.
أفضل ميزات PFLB
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل أوقات الاستجابة، والإنتاجية، ومعدلات الخطأ في الوقت الفعلي للبقاء على اطلاع على أداء تطبيقك
- توزيع الأحمال على خوادم متعددة لضمان الأداء الأمثل ومنع الاختناقات أثناء الاختبار
- الاستفادة من إمكانات التحليل المتقدمة، بما في ذلك تحليل الارتباط وتحديد عنق الزجاجة لتحديد مشكلات الأداء بفعالية
- التوسّع بسهولة للتعامل مع سيناريوهات اختبار التحميل على نطاق واسع، مما يضمن أداء تطبيقك بشكل جيد في ظل ظروف مختلفة
قيود PFLB
- محدودية إمكانية الوصول والمرونة مقارنة بالبدائل مفتوحة المصدر
- خيار مكلف، خاصةً لاختبار قابلية التوسع
تسعير PFLB
- مجاني للأبد
- قياسي: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- المحترف: 400 دولار شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات PFLB
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
5. SOAPUI (الأفضل لاختبار واجهة برمجة التطبيقات لخدمات SOAP وخدمات REST)
عبر: SOAPUI SOAPUI هي أداة شائعة لاختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) يمكنها أيضًا اختبار أداء خدمات SOAP وخدمات REST. توفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من الميزات لإنشاء اختبارات الأداء وتشغيلها.
أفضل ميزات SOAPUI
- إنشاء اختبارات تحميل وإجهاد لقياس أداء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في ظل ظروف تحميل مختلفة
- استخدم الاختبار المستند إلى البيانات لتنفيذ نفس الاختبار مع مجموعات بيانات مختلفة، لمحاكاة سيناريوهات الاستخدام في العالم الحقيقي
- الوصول إلى مجموعة متنوعة من أنواع التأكيدات للتحقق من صحة استجابات واجهة برمجة التطبيقات وتحديد مشكلات الأداء بسرعة
قيود SOAPUI
- تحتاج إلى بعض التعود، خاصة للمستخدمين الجدد في اختبار واجهة برمجة التطبيقات
تسعير SOAPUI
- مجاني للأبد
تقييمات ومراجعات SOAPUI
- G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)
6. LoadView (الأفضل لاختبار الأداء المستند إلى السحابة)
عبر: عرض التحميل LoadView عبارة عن منصة اختبار أداء قائمة على السحابة تتيح لك محاكاة حركة مرور المستخدم في العالم الحقيقي وقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات. يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من الميزات لإنشاء اختبارات الأداء وتنفيذها.
أفضل ميزات LoadView أفضل الميزات
- محاكاة حركة المرور من مواقع جغرافية متعددة لاختبار أداء تطبيقك في ظل ظروف مختلفة
- إنشاء سيناريوهات اختبار معقدة وإعادة إنتاج سلوك مستخدم حقيقي باستخدام إمكانيات البرمجة النصية الديناميكية
- الوصول إلى تحليلات الأداء التفصيلية، بما في ذلك أوقات الاستجابة والإنتاجية ومعدلات الخطأ
قيود عرض التحميل
- محدودية إمكانية الوصول والمرونة مقارنة بالبدائل مفتوحة المصدر
تسعير LoadView
- عند الطلب: 0 دولار/شهر
- الاشتراك:
- المبتدئين: 129 دولارًا شهريًا
- المحترف: 454 دولارًا شهريًا
- متقدم: 899 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 25 تقييم)
7. Keysight Eggplant (الأفضل للاختبار الوظيفي واختبار الأداء الآلي)
عبر: كيسايت إيجبلانت Keysight Eggplant هي أداة اختبار وظيفية يمكن استخدامها أيضًا لاختبار الأداء. وهي مناسبة بشكل خاص لاختبار تطبيقات الويب المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات، مع التركيز على الأتمتة.
أفضل ميزات Keysight Eggplant
- إنشاء اختبارات تحميل واختبارات إجهاد لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
- استخدم إمكانات الأتمتة لإنشاء نصوص اختبار قابلة لإعادة الاستخدام وأتمتة المهام المتكررة، مما يعزز الكفاءة العامة
- الاستفادة من الاختبارات المستندة إلى الصور لتقييم التطبيقات ذات الواجهات الديناميكية، مما يضمن نتائج دقيقة
- دمج Eggplant مع أدوات أخرى، مثل خطوط أنابيب CI / CD وأنظمة المراقبة، لتبسيط الاختبار
قيود اختبار Eggplant
- الميزات أقل من تكلفته
تسعير Keysight Eggplant
- البداية السريعة: 9,999 دولارًا أمريكيًا لمدة ثلاثة أشهر
- خطط أخرى: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Keysight Eggplant
- G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
8. OpenText LoadRunner Cloud (الأفضل لاختبار الأداء المستند إلى السحابة للمؤسسات)
عبر: النص المفتوح OpenText LoadRunner Cloud عبارة عن منصة اختبار أداء قوية قائمة على السحابة. وهي توفر مجموعة واسعة من الميزات لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات في ظل الحمل الثقيل.
تم تصميم OpenText LoadRunner Cloud خصيصًا للتعامل مع سيناريوهات الاختبار على نطاق واسع، فهو يقدم نتائج موثوقة يمكن للمستخدمين الوثوق بها.
أفضل ميزات برنامج OpenText LoadRunner Cloud
- إدارة مشاريع متعددة داخل مستأجر واحد لتنظيم تخصيص الموارد وإدارتها عبر مبادرات اختبار الأداء المختلفة
- إضافة مستخدمين افتراضيين أثناء تشغيل الاختبار لضبط الحمل بناءً على الملاحظات في الوقت الفعلي دون إعادة تشغيل الاختبار، مما يضمن تقييم الأداء بدقة
- الالتزام بمعايير الصناعة لممارسات الأمان، مما يضمن حماية بيانات المستخدم أثناء سيناريوهات الاختبار
- التكامل بسلاسة مع مختلف خطوط أنابيب CI/CD وأدوات المراقبة، بما في ذلك Jenkins وAzure DevOps وNew Relic
قيود سحابة LoadRunner Cloud
- لا ترقى واجهة المستخدم/تجربة المستخدم إلى مستوى أدوات اختبار الأداء الأخرى
تسعير سحابة LoadRunner Cloud
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات سحابة LoadRunner Cloud **OpenText LoadRunner Cloud
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
9. جاتلينج - (الأفضل لاختبار الحمل عالي الأداء، خاصة للمطورين المطلعين على سكالا)
عبر: جاتلينج Gatling هي أداة قوية ومفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لاختبار التحميل عالي الأداء. وهي تتفوق في محاكاة حركة المرور الكثيفة للمستخدمين وتحديد اختناقات الأداء في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات.
إن بنية الأداة القائمة على Scala وقدرات الإدخال/الإخراج غير المتزامن تجعلها الخيار الأفضل للمطورين الذين يبحثون عن حلول اختبار أداء فعالة وقابلة للتطوير.
أفضل ميزات جاتلينج
- كتابة اختبارات الأداء كرمز مصدر لتمكين التحكم في الإصدار والتعاون بين أعضاء الفريق
- الاستفادة من طبيعة Gatling الحيادية للبروتوكولات لدعم بروتوكولات مختلفة، بما في ذلك HTTP/HTTPS و WebSockets و MQTT وغيرها
- استخدم المُسجّل المدمج لالتقاط تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب وتحويلها إلى نصوص برمجية لاختبار التحميل
قيود Hatling
- قد يواجه المطورون الجدد على سكالا أو اختبار الأداء منحنى تعليمي أكثر حدة
- واجهة المستخدم الرسومية ل Gatling ليست شاملة مثل بعض أدوات اختبار الأداء الأخرى
تسعير جاتلينج
- الأساسي: 110.46 دولارًا أمريكيًا
- الفريق: 441.85 دولارًا أمريكيًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 55 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
💡 نصيحة احترافية: للتواصل الفعال وتوثيق أنشطة الاختبار الخاصة بك، قم بإنشاء ملاحظات إصدار مفصلة توضح التغييرات التي تم إجراؤها، والاختبارات التي تم إجراؤها، وأي مشاكل أو قيود معروفة. راجع الملاحظات الحالية أمثلة على ملاحظات الإصدار لإلهامك.
10. mabl (الأفضل للاختبار المستمر، بما في ذلك اختبار الأداء)
عبر: مابل Mabl هي منصة اختبار مستمرة قائمة على السحابة توفر مجموعة من إمكانيات الاختبار، بما في ذلك اختبار الأداء.
على الرغم من أن mabl معروفة في المقام الأول بميزات الاختبار الوظيفي، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لتقييم أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات. إن نهجها الخالي من التعليمات البرمجية يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم خبرة تقنية واسعة.
أفضل ميزات mabl
- تحسين تنفيذ الاختبار باستخدام الانتظار الذكي، الذي يستخدم بيانات أداء التطبيق التاريخية لضبط التوقيت بشكل ديناميكي
- الوصول إلى ميزات قوية لاختبار واجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك دعم بيانات الاعتماد للبيئات الآمنة وإعدادات الاختبار المرنة التي تسمح بالبدء السريع للاختبار
- الاستفادة من تحسينات التعلم الآلي لتحديد مجالات تغطية الاختبار الجديدة وضمان تشغيل الاختبارات فقط عندما تكون التطبيقات في الحالة الصحيحة
قيود Mabl
- خيارات تخصيص محدودة للاختبارات
- لا يدعم بشكل كامل بنيات التكرار التقليدية
تسعير MABL
التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات Mabl التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييم)
- Capterra: 4/5 (أكثر من 65 تقييم)
11. Loadmill (الأفضل لاختبار الأداء المستند إلى السحابة مع اختبار المتصفح الحقيقي والبرمجة الديناميكية)
عبر: لودميل Loadmill عبارة عن منصة اختبار أداء قائمة على السحابة توفر مجموعة واسعة من الميزات لقياس أداء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات في ظل الحمل الثقيل. وهي مناسبة بشكل خاص لاختبار التطبيقات التي تعتمد على سلوك المستخدم في العالم الحقيقي، مثل مواقع التجارة الإلكترونية ومنصات الألعاب.
أفضل ميزات Loadmill
- إنشاء سيناريوهات اختبار تلقائيًا استنادًا إلى سلوك المستخدم الحقيقي مع توليد اختبار مدعوم بالذكاء الاصطناعي
- اكتساب رؤى من خلال التحليل المتعمق لنتائج الاختبارات، وتحديد الأسباب الجذرية واقتراح التحسينات لتحسين الأداء
- الاندماج بسلاسة في سير عمل التطوير الخاص بك للاختبار المستمر، مما يسمح بتحديد المشكلات وحلها بسرعة عند ظهورها
قيود التحميل
- بعض الوظائف المتقدمة معقدة الاستخدام
تسعير طاحونة التحميل
- الفريق: التسعير المخصص
- الأعمال: تسعير مخصص
- المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
12. BlazeMeter - (الأفضل لاختبار الأداء على مستوى المؤسسة)
عبر: بلايزميتر BlazeMeter عبارة عن منصة اختبار مستمر تساعد فرق الاختبار والتطوير على إجراء اختبار التحميل والأداء لتطبيقات الويب والجوال. وهي تمكّن المستخدمين من تكرار حركة المرور وتحليل أداء التطبيقات بكفاءة.
أفضل ميزات BlazeMeter
- الجمع بين الاختبار المستند إلى السحابة والبنية التحتية المحلية باستخدام قدرات الاختبار المختلطة من BlazeMeter لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع
- الاستفادة من إمكانيات التحليلات المتقدمة، بما في ذلك تحليل التنقيب وتحليل الأسباب الجذرية، لتحديد اختناقات الأداء
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي، بما في ذلك أوقات الاستجابة والإنتاجية ومعدلات الخطأ، للبقاء على اطلاع على أداء التطبيق
قيود مقياس BlazeMeter
- يواجه بعض المستخدمين مشكلات في تنزيل الإجراء المسجل في ملف JMX
تسعير BlazeMeter
- الأسعار الأساسية: 149 دولارًا شهريًا
- المحترف: 649 دولارًا شهريًا
- Unleashed: تسعير مخصص
- AWS: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات بلايزميتر
- G2: 3.9/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
13. NeoLoad (الأفضل لاختبار أداء تطبيقات الويب المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات)
عبر: تريسينتيس نيو لود NeoLoad عبارة عن منصة اختبار أداء تلقائية مصممة للمؤسسات لتقييم أداء تطبيقات الويب والهاتف المحمول.
وهي تتيح اختبار الأداء المستمر من واجهات برمجة التطبيقات إلى التطبيقات الكاملة، وتوفر ميزات تدعم اختبار التحميل واختبار الضغط ومراقبة الأداء.
أفضل ميزات NeoLoad
- إدارة المحتوى الديناميكي ومعالجة الجلسات تلقائيًا باستخدام محرك الارتباط المتقدم من NeoLoad
- توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء سيناريوهات الاختبار تلقائيًا بناءً على سلوك المستخدم الحقيقي
- التكامل دون عناء مع الأدوات الشائعة، مما يبسط عملية دمج NeoLoad في خط أنابيب CI/CD الخاص بك
- التعامل مع سيناريوهات الاختبار على نطاق واسع بسهولة، ومحاكاة عدد هائل من المستخدمين المتزامنين لتقييم أداء تطبيقك
قيود NeoLoad قيود NeoLoad
- يمكن أن تكون مكلفة لمشاريع الاختبار واسعة النطاق
- يشعر بعض المستخدمين أن التقارير التي تم إنشاؤها من NeoLoad Web تفتقد العديد من التفاصيل والمقاييس المهمة
تسعير NeoLoad
التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات NeoLoad
- G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
👀 قراءة المكافأة: اكتشف هذه أمثلة لاختبار قابلية الاستخدام لتحسين نهجك ورفع مستوى تجربة المستخدم.
14. WebLOAD (الأفضل لاختبار الأداء على مستوى المؤسسات)
عبر: رادفيو WebLOAD هي أداة اختبار تحميل تم تطويرها بواسطة RadView لتقييم أداء تطبيقات الويب وقابليتها للتطوير. وهي تمكّن المؤسسات من محاكاة حركة المرور في العالم الحقيقي وتقييم سلوك أنظمتها في ظل ظروف تحميل مختلفة، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة.
أفضل ميزات WebLOAD
- اختر من بين خيارات النشر كخدمة أو في مكان العمل لتتناسب مع احتياجات البنية التحتية الخاصة بك
- استفد من البرمجة النصية الذكية مع JavaScript الأصلي للارتباط المتقدم، وتحديد المعلمات، والتحقق من الصحة
- تحديد أهداف الأداء والسماح ل WebLOAD بضبط عدد المستخدمين الافتراضيين لتحقيق تلك الأهداف
- حلل مقاييس الأداء بالتفصيل مع أكثر من 80 تقريراً قابلاً للتكوين، بما في ذلك لوحات المعلومات في الوقت الفعلي ومقارنات الجلسات لتقييم أداء تشغيل الاختبار
قيود WebLOAD
- أفاد بعض المستخدمين أن هناك حاجة إلى برنامج تعليمي أفضل ومواد قاعدة معرفية أفضل
تسعير WebLOAD
- المبتدئين: تسعير مخصص
- احترافي: تسعير مخصص
- المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات الويب
- G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
15. HeadSpin (الأفضل لاختبار أداء الأجهزة المحمولة واختبار الأجهزة الحقيقية والتغطية العالمية)
عبر: هيدسبين HeadSpin عبارة عن منصة اختبار للتجربة الرقمية تركز على تحسين الأداء لتطبيقات الهاتف المحمول والويب. وهي تزود المؤسسات بمجموعة شاملة من الأدوات المصممة لضمان الأداء الأمثل للتطبيقات من خلال الاختبار والمراقبة والتحليلات في الوقت الفعلي.
أفضل ميزات HeadSpin
- تبسيط عمليات الاختبار باستخدام البرامج النصية الآلية للاختبار التي يتم تشغيلها عبر مختلف الأجهزة للحصول على نتائج متسقة
- الحصول على رؤى حول أوقات تحميل التطبيق، والاستجابة، واستخدام الموارد باستخدام مقاييس الأداء الشاملة من HeadSpin
- تسجيل وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحليل تفاعلات المستخدم وتحديد مشكلات الأداء بشكل أكثر فعالية
قيود HeadSpin
- يشعر المستخدمون أن لوحة معلومات التقارير مفقودة لحالات الاختبار
تسعير HeadSpin
التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات هيدسبين
- G2: 4.8/5 (أكثر من 25 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
⚙️ مورد إضافي: إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام لإنشاء حالات اختبار فعالة، ستحب قائمة مختارة من قوالب حالات الاختبار .
16. Locust (الأفضل لاختبار الحمل البسيط المستند إلى Python)
عبر: الجراد Locust هي أداة اختبار تحميل خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر ومكتوبة بلغة Python. وهي مصممة لتكون سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير بشكل كبير، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمطورين والمؤسسات من جميع الأحجام.
أفضل ميزات لوكست
- كتابة اختبارات الأداء وصيانتها مباشرةً في Python، مما يجعلها أكثر مرونة وأسهل في الإدارة من الأدوات القائمة على واجهة المستخدم
- تشغيل اختبارات موزعة على نطاق واسع عبر أجهزة متعددة باستخدام تصميم Locust القابل للتطوير
- دمج اختباراتك مع مكتبات بايثون الأخرى لتغطية مجموعة واسعة من البروتوكولات والأنظمة
- تتبع المقاييس في الوقت الفعلي وضبط التحميل من خلال واجهة مستخدم Locust المستندة إلى الويب
قيود لوكست
- واجهة المستخدم الرسومية ل Locust أساسية نسبيًا مقارنةً ببعض أدوات اختبار الأداء الأخرى
- تتطلب معرفة ببرمجة Python لإنشاء سيناريوهات الاختبار وتخصيصها
أسعار لوكاست
مجاني للأبد
تقييمات ومراجعات لوكوست
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
17. تريسينتيس توسكا (الأفضل لأتمتة الاختبار على مستوى المؤسسة واختبار الأداء)
عبر: تريسينتيس توسكا Tricentis Tosca هي أداة شاملة لاختبار الأداء تم تطويرها بواسطة Tricentis. وهي مصممة لأتمتة الاختبار الشامل لتطبيقات البرمجيات. وتستخدم الأداة نهج اختبار قائم على النموذج يسمح للمختبرين بإنشاء وتنفيذ الاختبارات دون الحاجة إلى كتابة نصوص برمجية مكثفة.
أفضل ميزات Tricentis Tosca
- تحديد أولويات حالات الاختبار بناءً على التأثير المحتمل على الأداء باستخدام نهج اختبار توسكا القائم على المخاطر
- تنفيذ الاختبارات باستخدام بيانات واقعية من خلال إدارة بيانات الاختبار الذكية من توسكا، مما يعزز دقة النتائج
- تقليل الوقت والجهد في إنشاء وصيانة البرامج النصية للاختبار باستخدام إمكانات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من توسكا
قيود Tricentis Tosca
- الميزات المتقدمة لها منحنى تعليمي
- بعض المستخدمين وجدوا أن أداء الأداة بطيء
تسعير تريسينتيس توسكا
تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Tricentis Tosca
- G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
18. LoadNinja (الأفضل لاختبار الحمل الحقيقي للمتصفح)
عبر: تحميل نينجا LoadNinja هي منصة اختبار تحميل واختبار أداء قائمة على السحابة لتطبيقات الويب وخدمات الويب. يسمح لك بإنشاء اختبارات تستند إلى واجهة المستخدم (التي تكرر إجراءات المستخدم على تطبيق الويب المختبَر) واختبارات واجهة برمجة التطبيقات (التي تعمل بشكل مشابه لوصول العميل إلى الخادم عبر واجهة برمجة التطبيقات).
أفضل ميزات LoadNinja
- تشغيل اختبارات تحميل مستقلة عن النظام الأساسي من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، مما يسهل إنشاء الاختبارات وتنفيذها
- إنشاء اختبارات عن طريق تسجيل إجراءات واجهة المستخدم في المتصفح المدمج وإنشاء اختبارات واجهة برمجة التطبيقات باستخدام محرر الطلبات المدمج، دون الحاجة إلى ترميز أو تثبيت مكونات إضافية
- توسيع نطاق اختبارات التحميل الخاصة بك عن طريق تحديد عدد المستخدمين الافتراضيين لمحاكاتهم
- تسجيل الاختبارات على دقة الشاشة الشائعة لتكرار تجارب المستخدم عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة iPad والهواتف المحمولة
قيود تحميل نينجا
- باهظ الثمن بالنسبة للقيمة التي يقدمها
- واجه بعض المستخدمين مشاكل في الوظائف والتكامل
تسعير تحميل نينجا
- عند الطلب
- المبتدئين: 301 دولار
- المحترف: 881 دولارًا أمريكيًا
- القسط: 1,133 دولارًا أمريكيًا
- اشتراك
- المبتدئ: 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- الإيجابي: 735 دولارًا في الشهر
- القسط: 945 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات تحميل نينجا
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية
19. المدفعية (الأفضل لاختبار الحمل القائم على سطر الأوامر)
عبر المدفعية Artillery هي أداة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لاختبار الأداء مصممة للمطورين الذين يفضلون واجهة سطر الأوامر. وهي ملائمة بشكل خاص لسيناريوهات اختبار التحميل البسيطة ويمكن دمجها بسهولة في خطوط أنابيب CI/CD.
أفضل ميزات أرتيلري
- اختبر مختلف الخدمات الخلفية بفعالية مع دعم بروتوكول Artillery الواسع، بما في ذلك HTTP و WebSocket و Socket.IO و AWS Kinesis
- إنشاء سيناريوهات اختبار معقدة بسهولة مع مراحل وشروط متعددة، ومحاكاة سلوكيات المستخدم المتنوعة وأنماط التحميل لتلبية احتياجات الاختبار المتنوعة
- توسيع الوظائف عن طريق كتابة البرامج النصية المخصصة أو استخدام المكونات الإضافية من الأداة المساعدة npm، مما يتيح سيناريوهات اختبار مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المشروع المحددة
قيود المدفعية
- تفتقر Artillery إلى واجهة مستخدم رسومية، مما يجعلها أقل سهولة في الاستخدام لأولئك الذين يفضلون الواجهة المرئية
- بالنسبة للمستخدمين الجدد على أدوات سطر الأوامر أو اختبار الأداء، يمكن أن يكون لدى Artillery منحنى تعليمي حاد
تسعير المدفعية
مجاني للأبد
تقييمات ومراجعات المدفعية
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية
💡 نصيحة للمحترفين: استخدم اختبار رشيق ممارسات لتعزيز جهودك في اختبار الأداء. تعاون بشكل وثيق مع فريقك واجمع الملاحظات التكرارية لتحديد مشكلات الأداء في وقت مبكر.
20. TestComplete (الأفضل لاختبار واجهة المستخدم الآلي عبر منصات متعددة)
عبر: إكمال الاختبار يعد TestComplete حلاً فعالاً للفرق التي تسعى إلى اختبار الأداء الآلي، حيث يوفر أدوات اختبار تحميل متعددة الاستخدامات لتقييم أداء التطبيقات في ظل مستويات مختلفة من حركة المرور.
أفضل ميزات TestComplete
- التقاط الاختبارات المؤتمتة بسهولة باستخدام التسجيل والإعادة، مما يلغي الحاجة إلى التعليمات البرمجية
- تقليل صيانة الاختبار باستخدام الإصلاح الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف تغييرات واجهة المستخدم واقتراح البدائل تلقائيًا
- تنظيم وإدارة أكثر من 500 عنصر تحكم بكفاءة باستخدام مستودع كائنات ذكي لاختبارات قابلة للتطوير والصيانة
- تبسيط إنشاء الاختبار باستخدام اختبار يعتمد على الكلمات الرئيسية مع واجهة سحب وإفلات للمستخدمين غير التقنيين
قيود TestComplete
- يعمل حصريًا على نظام ويندوز الأساسي، لذلك لا يمكن للمؤسسات التي تستخدم بيئات macOS أو Linux الاستفادة منه
- القيود المفروضة على تعدد مؤشرات الترابط، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل وإصدار ضغطات المفاتيح من سلاسل رسائل ثانوية
تسعير TestComplete
الترخيص الأساسي للاختبار الكامل
- ثابتة: 1,940 دولارًا أمريكيًا
- ثابتة: 3,875 دولارًا أمريكيًا
رخصة اختبار الإكمال الاحترافي
- ثابتة: 3,015 دولار أمريكي
- ثابتة: 6,029 دولارًا أمريكيًا،029 دولارًا أمريكيًا
الترخيص المتقدم للاختبار الكامل: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات TestComplete التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
## اختر أداة اختبار الأداء المناسبة لسير عملك
يتطلب اختيار أداة اختبار الأداء المثالية دراسة دقيقة لعدة عوامل.
يلعب تعقيد تطبيقك، وأهداف الاختبار المحددة الخاصة بك، والخبرة الفنية لفريقك، وميزانيتك، أدوارًا مهمة. يجب أن تبحث عن أداة تتكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية ويمكنها التعامل مع احتياجات الاختبار الخاصة بك على نطاق واسع.
ضع في اعتبارك منصة متعددة الاستخدامات مثل ClickUp لتبسيط عملية الاختبار وتحديد اختناقات الأداء.
على الرغم من أن ClickUp معروف في المقام الأول بإدارة المشاريع، إلا أنه يوفر ميزات قوية لاختبار الأداء، بما في ذلك تتبع الأخطاء وتتبع المشروع وأتمتة المهام. جرب ClickUp مجاناً اليوم!