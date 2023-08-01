Confluence مقابل. مستندات جوجل: ما هي أداة التعاون الأفضل؟

يعد كل من Confluence ومحرّر مستندات Google خيارين رائعين إذا كنت تبحث عن مكان للاجتماع مع أعضاء الفريق عن بُعد، والتعاون في المستندات، وإنشاء مكتبة منظمة للملفات. ولكن أيهما مناسب لك؟

في هذا الدليل، نقارن بين كونفلوينس ومحرّر مستندات جوجل لنرى أيهما يأتي في المقدمة. لقد أجرينا بحثًا حول الميزات الرئيسية الأكثر أهمية وكيفية مقارنة كل أداة. المكافأة: سنخبرك عن بديل مثير للإعجاب لأدوات التعاون الجماعي الشائعة هذه.

دعونا نغوص في الأمر ونستكشف أيهما يأتي في المقدمة في معركة Confluence مقابل محرّر مستندات Google. 🥊

ما هو Confluence؟

عبر أطلسيانكونفلوينس هي منصة عمل تعاونية من شركة البرمجيات المعروفة Atlassian. تريد الأداة أن تكون بمثابة مساحة العمل الرقمية الخاصة بك - مكان للالتقاء والتفكير والتعاون والتحرير واتخاذ القرارات.

تتضمن وظائف أداة Atlassian Confluence الصفحات (للمستندات النصية)، واللوحات البيضاء (للتعاون الرقمي)، والمساحات (لتجميع صفحات محددة معًا)، وجميعها مضمنة في كل خطة. الأداة في تحسن مستمر، مع ميزات جديدة مثل قواعد البيانات (وهي مفهوم أو جداول بيانات جوجل منافس) قريبًا.

ميزات Confluence

مجموعة ميزات Confluence تضعه كمكان جيد لإنجاز العمل، ولكن ما هي أكثرها أهمية عندما يتعلق الأمر بمقارنته بمحرّر مستندات Google؟ فيما يلي بعض الميزات البارزة التي يحتوي عليها كلا التطبيقين.

العمل التعاوني

عبر أطلسيان مثل أي أداة تعاون مؤسسي فإن إحدى الأولويات الرئيسية لـ Confluence هي تسهيل العمل معًا.

تتيح ميزات التعاون في Confluence للفرق العمل معًا بشكل أفضل عبر تنسيقات مختلفة، بما في ذلك اللوحات البيضاء. شارك في التحرير جنبًا إلى جنب مع أعضاء فريقك من خلال التحرير في الوقت الفعلي، وسجل متتبع، وتمييز التغييرات، والتعليق. تساعد الإشعارات الجميع على البقاء على اطلاع على التحديثات والتغييرات.

بالإضافة إلى التعاون على مستند أو لوح المعلومات، تسهّل المنصة أيضاً مشاركة المعلومات. تسمح موجزات الصفحة الرئيسية المخصصة لأعضاء الفريق بالبقاء على اطلاع دائم على المشاريع الأكثر صلة بهم والاطلاع على إعلانات الشركة.

وهي آمنة أيضاً. يمكن لمسؤولي النظام تخصيص أذونات المستخدم لمشاركة الملفات ذات الصلة فقط مع الأشخاص المناسبين. 🔐

القوالب

عندما تبدأ باستخدام أداة تعاون جديدة من الصفر، قد تكون الصفحة الفارغة مخيفة. يحتوي Confluence على مجموعة من القوالب لجعل هذا الانتقال أكثر سلاسة.

من إدارة المشاريع إلى حملات البريد الإلكتروني وقوائم المهام، تتيح المجموعة الواسعة من القوالب للمستخدمين بدء تشغيل مستنداتهم عبر الإنترنت بسرعة بدلاً من إضاعة الوقت الثمين في محاولة القيام بكل شيء من الصفر.

التكاملات

يتكامل Confluence بشكل طبيعي مع منتجات Atlassian الأخرى، بما في ذلك برنامج Jira Software و Jira Service Management و Trello .

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص تجربتك من خلال ربط Confluence بمجموعة من التطبيقات الأخرى. وتشمل هذه التطبيقات Salesforce, مايكروسوفت تيمز و Google Drive. مكتبة تطبيقات Confluence واسعة النطاق، مع روابط لتطبيقات مستخدمة بشكل عام (مثل سلاك ) وأكثر تخصصًا (مثل جيثب ).

تسعير التقاء

خطة مجانية

القياسية: 5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هو محرر مستندات Google؟

عبر مستندات جوجلمستندات جوجل هي واحدة من أشهر أدوات إنشاء المستندات وإدارة المستندات. لقد أصبحت أداة مفضلة للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء مستندات مخصصة بالكامل دون الاستثمار في مايكروسوفت أوفيس النظام البيئي

تطبيق Google للمستندات من Google مليء بالميزات التي تجعل كتابة المستندات وتحريرها ومشاركتها أمرًا سهلاً. يمكن للمستخدمين إنشاء الملفات وحفظها بسرعة في جوجل درايف والتعاون من خلال التعليقات، وحفظ الملفات في مجموعة متنوعة من أنواع الملفات.

نحن نركز في هذه المقارنة على Confluence مقابل محرر مستندات Google، ولكن من المهم الإشارة إلى أن إضافة منتجات Google Workspace الأخرى يمكن أن تساعدك في إنشاء بيئة مشابهة لـ Confluence.

إن الجمع بين محرر مستندات Google مع جداول بيانات Google (لقواعد البيانات) و Google Jamboard (للوحات البيضاء) و Google Drive (لإدارة المعرفة) يخلق مساحة عمل مشتركة غنية بالميزات لفريقك. ✨

ميزات مستندات Google

قد يكون محرر مستندات Google معروفًا جيدًا، ولكن كيف تبدو ميزاته؟ دعنا نرى ما تقدمه أداة إنشاء المستندات الشهيرة هذه في نفس الفئات.

العمل التعاوني

هذه أداة تعاونية للمستندات تساعدك على العمل معًا بشكل جيد. يمكن للمستخدمين إجراء تعديلات مباشرةً أو في وضع الاقتراح، وترك تعليقات للآخرين، والاطلاع بسهولة على ما تم تغييره باستخدام سجل الإصدارات.

يوفر محرر مستندات Google طرقًا مفيدة للتعاون داخل المستند، ولكن هذا كل ما في الأمر. نظرًا لأنه جزء من مجموعة من التطبيقات وليس منصة كاملة الميزات في حد ذاتها، ستحتاج إلى إضافة منتجات Google الأخرى أو التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث لإضافة المزيد من الميزات التعاونية.

القوالب

مثل Confluence، يقدم محرر مستندات Google مجموعة من القوالب. يسهل الوصول إليها من داخل المستند وتوفر دليلاً مفيداً إذا كنت تبدأ من الصفر.

مجموعة القوالب الخاصة به محدودة أكثر من Confluence، مع التركيز على أنواع المستندات التقليدية مثل ملاحظات الاجتماعات، والرسائل، والسير الذاتية. ولكن هناك أيضًا خيار الوصول إلى القوالب ذات الطابع القانوني والمبيعات والاستراتيجية كإضافات مجانية للشركاء. 📄

التكاملات

عبر مستندات جوجل من السهل إضافة تطبيقات وميزات جديدة إلى محرّر مستندات Google من داخل المستند الذي تعمل عليه. افتح قائمة الوظائف الإضافية لترى مجموعة واسعة من التطبيقات والتكاملات.

يمكنك الاختيار من بين أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات التوقيع الإلكتروني ومنشئي النماذج. بصرف النظر عن عمليات التكامل هذه مع الجهات الخارجية، أنشأت Google عمليات تكامل مباشرةً مع Salesforce وZendesk.

تسعير مستندات Google Docs

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كونفلوينس مقابل محرر مستندات جوجل: مقارنة الميزات

لقد قمنا بفحص كلتا الأداتين وكيفية عملهما، ولكن كيف تتفوقان على بعضهما البعض؟ فيما يلي ملخص عن Confluence مقابل محرر مستندات Google عندما يتعلق الأمر بأكثر الميزات المرغوبة.

العمل التعاوني

يبدو محرر مستندات Google بديهيًا وسهل الاستخدام. لقد استخدمه الجميع تقريبًا من قبل، مما يجعل العمل معًا عليه يبدو سلسًا. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى الميزات التي تأتي قياسية في Confluence - مثل اللوحات البيضاء، ولوحة تحكم قابلة للتخصيص، وتنظيم فعال للمستندات.

بالنسبة للتعاون على المستندات النصية، يبدو أن محرر مستندات Google هو الفائز. للتعاون على نطاق أوسع، يقدم Confluence للمستخدمين المزيد. 🙌

القوالب

عبر أطلسيان تحتوي كلتا الأداتين على مجموعة من القوالب الجاهزة المتاحة بدون تكلفة إضافية. تتفوق Confluence على محرر مستندات Google هنا بمجموعة أكثر إثارة للإعجاب لا توفر لك قوالب جاهزة للتوصيل والتشغيل فحسب، بل نصائح مفيدة لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة منها.

التكاملات

يقدم كل من Confluence و Google Docs مجموعة متنوعة جيدة من عمليات تكامل التطبيقات للحصول على تجربة أفضل وأكثر ثراءً بالميزات. وتتبع كلتا المنصتين نهج السوق في عمليات التكامل، مع تطبيقات من شركاء مدعومين وجهات خارجية.

هذه الجولة تعادل. أيًا كانت المنصة التي تختارها، فإن عمليات التكامل لكل ما تريده أو تحتاجه تقريبًا متاحة بسهولة. 🧩 مقارنة Confluence مقابل. مايكروسوفت Teams !

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قد تفكر في استخدام Confluence مقابل محرر مستندات Google، ولكن يبدو أن الخيار الأفضل هنا هو ClickUp في الواقع. مع التحرير والتعاون في الوقت الفعلي عبر المستندات واللوحات البيضاء وعملية إدارة المشروع بأكملها، يمنحك ClickUp ببساطة المزيد.

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