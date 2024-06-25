أفضل بدائل Confluence &؛ المنافسون في عام 2025

أتحدث طوال يوم عملي مع عملائنا الحاليين والجدد عن احتياجاتهم وتحدياتهم في إدارة المشاريع.

أحد الأمور التي تتكرر كثيراً هو مدى تطور تعاون الفريق في السنوات القليلة الماضية. فالشركات تتبنى ثقافة العمل عن بُعد، حيث تحتاج الفرق إلى أن تكون على نفس الصفحة حتى عندما لا تكون بالضرورة في نفس الموقع.

كانت أدوات مثل Confluence رائعة في عام 2014، ولكن مع التقدم السريع إلى اليوم، لم تعد الشركات تثق بنفس الثقة في البرامج القديمة.

لهذا السبب قمت بتجميع قائمة ببدائل Confluence لإدارة المشاريع وتعاون الفريق. لقد اختبرت أنا وفريقي هذه الأدوات بدقة لنرى كيف يمكن مقارنتها مع Confluence لحالات استخدام مختلفة.

دعونا ندخل في ذلك!

## قيود Confluence

لقد واجهت بعض المشكلات أثناء استخدام Confluence في عملي. بعض المشاكل الرئيسية هي

تأخر دعم العملاء: كثيراً ما وجدت نفسي أنتظر وقتاً أطول من المتوقع للحصول على المساعدة من فريق دعم العملاء في Confluence. إنها مشكلة عندما تكون هناك حاجة إلى مساعدة فورية لحل مشكلة حساسة للوقت

كثيراً ما وجدت نفسي أنتظر وقتاً أطول من المتوقع للحصول على المساعدة من فريق دعم العملاء في Confluence. إنها مشكلة عندما تكون هناك حاجة إلى مساعدة فورية لحل مشكلة حساسة للوقت منحنى التعلم الحاد: لقد كان التنقل بين ميزاته وفهم مصطلحاته تحديًا كبيرًا، خاصةً بالنسبة للمبتدئين في فريقي. يتطلب Confluence استثمارًا كبيرًا من الوقت والجهد ليكونوا على دراية كاملة باستخدام المنصة

لقد كان التنقل بين ميزاته وفهم مصطلحاته تحديًا كبيرًا، خاصةً بالنسبة للمبتدئين في فريقي. يتطلب Confluence استثمارًا كبيرًا من الوقت والجهد ليكونوا على دراية كاملة باستخدام المنصة بطء وظيفة البحث: غالباً ما يستغرق العثور على معلومات أو موارد محددة داخل مساحة العمل الخاصة بي وقتاً أطول مما ينبغي، مما يعطل تدفق العمل ويعيق الكفاءة

غالباً ما يستغرق العثور على معلومات أو موارد محددة داخل مساحة العمل الخاصة بي وقتاً أطول مما ينبغي، مما يعطل تدفق العمل ويعيق الكفاءة إدارة الأذونات المعقدة: من الصعب معرفة من يمكنه التعديل أو المساهمة في صفحات معينة أو تهيئة الأذونات لتتماشى مع احتياجات فريقي

من الصعب معرفة من يمكنه التعديل أو المساهمة في صفحات معينة أو تهيئة الأذونات لتتماشى مع احتياجات فريقي التحديات في تطوير المحتوى التعاوني: عندما يقوم عدة أشخاص بتحرير نفس المستند في نفس الوقت، من الصعب تنسيق التعديلات، مما يؤدي إلى تعارض الإصدارات

مع وضع هذه المشكلات المتكررة في الاعتبار، قمتُ بوضع قائمة مختصرة بما يلي بدائل Confluence التي تتيح التعاون السلس، وتوفر وصولاً سريعًا إلى المعرفة، وتحافظ على إنتاجية الفرق.

لمحة سريعة عن بدائل Confluence

بدائل Confluence الأفضل ل الميزة (الميزات) البارزة الأسعار التحرير والتعاون في الوقت الحقيقي مستندات ClickUp Docs و ClickUp Brain مجانًا للأبد غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهرياًمستخدم: 12 دولارًا/مستخدمًا شهريًامؤسسة: تسعير مخصص يتوفر ClickUp Brain بسعر 5 دولارات/مستخدم شهريًا لكل مساحة عمل نقرة إنشاء قاعدة معرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويكي نوتون مجانًابالإضافة: 10 دولارات/مقعد شهرياً الشركات: 18 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص يتوفر Notion AI مقابل 10 دولارات/مستخدم شهريًا لكل مساحة عمل Google Drive مستخدمو نظام Google البيئي التكامل مع أدوات Google Workspace الأخرى، مثل المستندات وجداول البيانات والشرائح مبتدئ الأعمال: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا (Google Workspace)معيار الأعمال: 14.40 دولار/مستخدم شهريًا (Google Workspace)خطة الأعمال: 21.60 دولار/مستخدم شهريًا (Google Workspace)المؤسسة: تسعير مخصص (Google Workspace) نوكلينو: واجهة بسيطة واجهة بسيطة مجانًامجانًامعيار: 6$/مستخدم شهريًا قسط: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا SharePoint إدارة المستندات المتقدمة التكامل مع Word وExcel وفرق SharePoint (الخطة 1): 5 دولارات/مستخدم شهريًا (خطة سنوية)مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا/مستخدم شهريًا (خطة سنوية) Quip مشاركة المستندات بسلاسة وأمان مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص Quip Starter: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا Quip Plus: 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)Quip Advanced: 100 دولار أمريكي/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) أسانا تنظيم المستندات والمهام واجهة مستخدم نظيفة وأتمتة شخصي: مجانيمجاناًمبتدئ: 13.49 دولارًا/مستخدم شهريًامتقدم: 30.49 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص مؤسسة+: تسعير مخصص ورقة دروب بوكس: تضمين الوسائط تكامل دروب بوكس وتطبيق جوال مناسب أساسي: مجاناً+: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الإضافي: 19.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال بلس: 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً زوهو تعلم (زوهو ويكي سابقًا) إنشاء مواقع ويكي مخصصة تحكم متقدم في الأذونات مجانًاإكسبرس: 1 دولار/مستخدم شهريًا محترف: 3 دولار/مستخدم شهريًا مستندات 360 قاعدة المعرفة المؤسسية وظيفة البحث بالذكاء الاصطناعي مجانًامستوى قياسي: 199$/مشروع في الشهر محترف: 299 دولارًا/مشروع شهريًا (فواتير سنوية فقط)شركة: 399 دولارًا/مشروع شهريًا (فوترة سنوية فقط)مشروع: 599 دولاراً/مشروع شهرياً (فوترة سنوية فقط)

أفضل 10 بدائل لبرنامج Confluence لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp - الأفضل للتحرير والتعاون في الوقت الحقيقي

دعونا نبدأ مع الأداة المفضلة داخلياً - ClickUp. تجمع ميزات التعاون في أداة إدارة المشاريع هذه الفرق متعددة الوظائف تحت سقف واحد، مما يوفر مصدراً واحداً للحقيقة للحفاظ على الاتساق على نطاق واسع.

أستخدم مستندات ClickUp إلى إنشاء الويكي أو إجراءات التشغيل الموحدة أو الوثائق الفنية أو خرائط طريق المنتج أو أي نوع آخر من المحتوى. بالنسبة للوثائق التي تحتاج إلى توضيحات متعمقة، أستخدم صفحات متداخلة لربط المحتوى ذي الصلة، أو إضافة جداول للحصول على لمحات عامة سريعة، أو تضمين إشارات مرجعية للرجوع إليها، كل ذلك ضمن مساحة مركزية.

وبفضل ميزة التحرير في الوقت الفعلي، يمكنني التعاون مع فريقي عن بُعد والعمل جنبًا إلى جنب لجعل الأفكار الطموحة تنبض بالحياة. في حال اضطررت إلى إضافة مدخلاتي أو توضيح شيء ما، أقوم بالإشارة إلى أعضاء فريقي في التعليقات ويتم إخطارهم على الفور.

يستغرق إنشاء المهام بضع ثوانٍ فقط على المستندات - يمكنني ببساطة تحديد جزء من النص وتحويله إلى عنصر عمل، مع التفاصيل ذات الصلة مثل المُعيَّن والموعد النهائي.

تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp Docs

غالبًا ما أضطر إلى العمل على مواقع الويكي التفصيلية للشركة وتحديثها من وقت لآخر. مكتبة ClickUp الواسعة من القوالب القابلة للتخصيص لـ مستندات ClickUp متطلبات الويكي ومتطلبات التوثيق مفيد لهذه المهام. إطار العمل الذي أذهب إليه هو قالب ClickUp Wiki -طريقة سريعة لتنظيم المعلومات وتنظيمها ومشاركتها.

أنشئ مواقع الويكي وقم بتحريرها جنبًا إلى جنب مع فريقك، وقم بتخصيصها وإبقاء الفرق الداخلية على اطلاع دائم بأحدث إجراءات التشغيل الموحدة للشركة باستخدام قالب ويكي الخاص بـ ClickUp

استخدم هذا القالب لـ

إنشاء قواعد معرفة داخلية لموارد الشركة الحيوية مثل مدونة قواعد السلوك، وإجراءات التشغيل الموحدة، والأدلة الإرشادية للأدوات شائعة الاستخدام، وما إلى ذلك.

التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي للعمل على المحتوى وتحديثه

مساعدة فريقي في العثور على إجابات للأسئلة الشائعة دون إضاعة الوقت

حفظ جميع الوثائق والتعاون بشأنها في موقع مركزي

الحفاظ على تحديث الوثائق مع إجراء التعديلات في الوقت المناسب

مع وجود الكثير من الخيارات لتخصيص التصميم والحالات والحقول وطرق العرض، يساعدني القالب في الحفاظ على بنية موحدة لجميع الوثائق الرسمية. كما أنه يعزز الكفاءة والسرعة، حيث لم أعد مضطرًا إلى تطوير هياكل ويكي من الصفر.

وبالحديث عن السرعة، هناك أداة خارقة في ترسانة ClickUp، وهي ClickUp Brain ! هذا مدير معرفة الذكاء الاصطناعي يتعقب عملية الكتابة الخاصة بي بشكل سريع، سواء كان ذلك من خلال إنشاء مستند متطلبات منتج، أو وحدة تدريب داخلية، أو بريد إلكتروني، أو منشور في مدونة.

صقل تواصلك ووفر الوقت مع ClickUp Brain

يطلعني Brain على تحديثات المهام والمستندات وأعضاء الفريق، ويُنشئ قوالب لحالات استخدام محددة، ويحلل الويكي (ومساحة العمل بأكملها) للعثور بسرعة على إجابات لأسئلتي. إنه حقًا أفضل مساعد طيار يمكن أن أطلبه!

ClickUp أفضل الميزات

إبعاد التشتت والتركيز على سطر واحد وفكرة واحدة في كل مرة مع وضع التركيز في مستندات ClickUp

تخصيص المستندات بتنسيق غني - إضافة مرفقات، وعناصر واجهة مستخدم، وفواصل، وكتل أكواد، والوصول إلى لغة Markdown

حماية وثائق الشركة من خلال تعيين ضوابط أذونات مختلفة للفرق أو الضيوف أو الوصول العام

حفظ المستندات المستخدمة بشكل متكرر كقوالب والوصول إليها بسرعة

تكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق خارجي بما في ذلك HubSpot وSalesforce وOneDrive وMicrosoft Teams وFigma وGitHub وغيرها

قيود ClickUp

لم يقدم تطبيق الهاتف المحمول بعد جميع ميزات إصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص يتوفر ClickUp Brain بسعر 5 دولارات/مستخدم شهريًا لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أكثر ما يعجبنا في ClickUp هو القدرة على الحصول على حل شامل لاحتياجاتنا. لم نعد بحاجة إلى العثور على صفحات ويكي في Confluence، أو تذاكر هندسية في Jira، أو جداول/قوائم في Notion. كل ذلك مع إدارة المستخدمين في مكان واحد وتقليل تكاليفنا.

رودولفو جوتيريز، مطور

2. Notion - الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة

عبر فكرة Notion هي أداة لإدارة المعرفة ومساحة عمل تعاونية للفرق البعيدة من جميع الأحجام.

لقد اختبرت مستندات Notion Docs لتدوين ملاحظات الاجتماعات وتبادل الأفكار حول متطلبات المشروع مع فريقي. اتضح أنه يمكنك إضافة أنواع متعددة من المحتوى داخل المستندات، مثل مقتطفات التعليمات البرمجية والمعادلات الرياضية والإشارات المرجعية والتذكيرات وغيرها. طريقة رائعة لتنظيم قوائم المهام ووثائق المشروع في مركز مركزي!

ومع ذلك، كنتُ أتمنى لو كان تخصيص القوالب وإعداد الأتمتة أسهل، فقد استغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد اليدوي لتخصيصها، وهو ما قد لا يكون مناسبًا للمحترفين الذين يتطلعون إلى التوسع بسرعة.

Notion Wikis هي أداة قوية أخرى جربتها. فهي تعمل كقاعدة معرفية حيث يمكن للمؤسسات مشاركة المعلومات الحيوية وتحديثها حسب الحاجة، ويمكن للموظفين الوصول إلى المعلومات متى أرادوا. لقد أحببت بشكل خاص ميزات الكتل المتزامنة - إذا كانت المعلومات نفسها موجودة في أماكن متعددة، يمكنك تحريرها مرة واحدة وستنعكس التغييرات في جميع الأماكن.

على سبيل المثال، عادةً ما أقوم بتضمين أهداف المشروع في كل موجز مشروع أقوم بإنشائه. قمتُ بإجراء تعديل صغير على مستند الأهداف، وبفضل ميزة "الكتل المتزامنة"، تم تحديث التغييرات على الفور في كل مكان.

Notion أفضل الميزات

الملء التلقائي للجداول، والعثور على المعلومات داخل مساحة العمل، وشرح المصطلحات التقنية باستخدام Notion AI

تنظيم صفحات الويكي بشكل أسرع باستخدام ميزة السحب والإفلات

التحقق من الصفحات لضمان وصولك إلى أحدث المعلومات

تكامل الأداة مع ClickUp وAsana وGitHub وGitLab وJitLab وJira وCalendly وFigma وغيرها

قيود مفهوم

إنشاء الصفحات عملية تستغرق وقتاً طويلاً

صعوبة تحرير القوالب وتخصيصها

تسعير #### تسعير Notion

مجاناً

بالإضافة إلى: 10 دولارات/مقعد شهرياً

10 دولارات/مقعد شهرياً الشركات: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص الذكاء الاصطناعي متاح مقابل 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. جوجل درايف- الأفضل لمستخدمي نظام جوجل البيئي

عبر جوجل درايف Google Drive (جزء من Google Workspace) هو بديل آخر مقنع ل Confluence، وهو مناسب لأصحاب الأعمال الفردية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الميزانية التقنية المحدودة.

هناك العديد من الأشياء التي أحببتها في Google Drive على مر السنين. وإذا كان عليّ أن أحدد شيئًا واحدًا، فهو التكامل السهل مع أدوات Google Workspace الأخرى، مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والعروض التقديمية وGoogle Drive.

يمكن للفرق التي تفضّل نظام Google البيئي استخدام Drive لإنشاء المحتوى ومشاركته والتعاون في الوقت الفعلي وحفظ الموارد في مستودع يسهل الوصول إليه.

ويُعد إعداد المشاركة ميزة أخرى مريحة - يمكنني التحكم يدويًا في من يمكنه الوصول إلى مستند معين وحماية البيانات الحساسة. ومع ذلك، لا يوجد خيار لأتمتة هذا الإعداد، لذا يستغرق الأمر الكثير من الوقت لإعداده يدويًا. إنه جيد للاستخدام الفردي ولكنه ليس قابلاً للتوسع.

أفضل ميزات Google Drive

مساحة تخزين واسعة بحيث لا داعي للقلق بشأن أحجام الملفات

التعاون مع العديد من أعضاء الفريق في الوقت الفعلي على مستندات جوجل

إنشاء مجلدات ومجموعات لتنظيم مواردك

العمل بسلاسة عبر الأجهزة - سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول

قيود Google Drive

غير مناسب لإنشاء صفحات متداخلة داخل المستندات

ميزة سجل الإصدار المحدود - لا يمكن تتبع مراجعات المستند مع مرور الوقت بالتفصيل

تسعير Google Drive

الشركات المبتدئة: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا (Google Workspace)

7.20 دولار/مستخدم شهريًا (Google Workspace) الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (Google Workspace)

14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (Google Workspace) خطة الأعمال: 21.60 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (Google Workspace)

21.60 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (Google Workspace) المؤسسات: تسعير مخصص (Google Workspace)

تقييمات ومراجعات Google Drive

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم، Google Workspace)

4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم، Google Workspace) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم، Google Workspace)

4. نوكلينو- - الأفضل للواجهة البسيطة

عبر نوكلينو هذا برنامج ويكي يعمل بشكل أفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن بديل لواجهة Confluence ذات الرسومات الثقيلة.

لقد اختبرت خاصية التعاون الخاصة به، ويجب أن أقول أنه يقدم منافسة قوية للعديد من الأدوات القديمة الشائعة.

تحول كل عنصر قمت بإنشائه على Nuclino إلى مستند تعاوني - يمكنني إنشاء مواقع ويكي مفصلة مع مخططات انسيابية وملفات مضمنة، وكتابة الملاحظات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والعمل معهم في الوقت الفعلي. لا مزيد من تعارضات الإصدارات!

Nuclino أفضل الميزات

حافظ على تركيزك على عملك من خلال واجهة المستخدم الخالية من الفوضى

استخدم أوامر الشرطة المائلة ومفاتيح الاختصار و Markdown لجعل العمل أكثر كفاءة

إنشاء مسودات للتوثيق وتلخيص الملاحظات وإنشاء صور باستخدام Nuclino Sidekick

استرجع المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب باستخدام ميزة البحث السريع

قيود Nuclino

تكامل محدود مع جهات خارجية

قد لا يكون مناسبًا للشركات الكبيرة التي تتطلب تخصيصات واسعة النطاق

تسعير Nuclino

مجاني

المعيار: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Nuclino

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. SharePoint - الأفضل لإدارة المستندات المتقدمة

عبر شير بوينت يتيح تكامل SharePoint العميق مع Office 365 للمستخدمين التعاون باستخدام أدوات مألوفة مثل Word وExcel وTeams.

أثناء تجربة هذا أداة التعاون في المستندات أعجبني مدى سهولة المشاركة في تأليف المستندات في الوقت الفعلي وإدارة إصدارات متعددة بفعالية. جرّبتُ أيضًا إعداد عمليات أتمتة البريد الإلكتروني وتشغيل الردود الآلية لخدمة العملاء باستخدام Power Automate - لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لبدء العمل.

بينما يُعرف Confluence بقدراته القوية في إنشاء الويكي وإدارته، فإن SharePoint يأتي بمجموعة أكثر شمولاً من الميزات لإدارة المستندات، بما في ذلك إدارة البيانات الوصفية المتقدمة ومكتبات المستندات وقدرات البحث القوية.

يعمل SharePoint عبر أجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي والأجهزة المحمولة، لذا يمكنني الحفاظ على سير العمل حتى بعد تبديل الأجهزة.

أفضل ميزات SharePoint

توحيد الملفات والبيانات والموارد في مكان واحد

البحث عن الاتصالات والمحادثات من Microsoft Viva والاستفادة القصوى من المعرفة الجماعية

تنظيم المحتوى بالعلامات والبيانات الوصفية ذات الصلة للاسترجاع السريع

تتبع تغييرات الإصدار في المستندات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

قيود SharePoint

يعتمد بشكل كبير على نظام مايكروسوفت البيئي

يتطلب تخصيص النظام الأساسي بما يتجاوز الميزات الأساسية خبرة تقنية

تسعير SharePoint

شاربوينت (الخطة 1): 5 دولارات/مستخدم شهريًا (خطة سنوية)

5 دولارات/مستخدم شهريًا (خطة سنوية) مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً (خطة سنوية)

تقييمات ومراجعات SharePoint

G2: 4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

6. كويب- - الأفضل لمشاركة المستندات بسلاسة وأمان

عبر كويب Quip، المملوكة لشركة Salesforce، هي إحدى الأدوات القليلة في هذه القائمة التي تركز فقط على إنشاء المحتوى وإدارة المستندات. كان من السهل جدًا بالنسبة لي البدء في إنشاء المستندات في Quip وتنظيمها في مجلدات فرعية.

ومع ذلك، فإن أفضل جزء في Quip هو إمكانيات المشاركة. يمكنني تحديد جمهور محدود لمستنداتي وقفل الملفات وتتبعها في جميع أنحاء النظام. يجب أن أدير كميات كبيرة من الوثائق، السرية منها والمشتركة بشكل عام، لذا كانت هذه الميزة مناسبة بشكل خاص لسير عملي.

كويب أفضل الميزات

إنشاء الشرائح وجداول البيانات والطوابق - كل ذلك في مكان واحد

التعاون وإضافة مستخدمين من خلال الإشارة إليهم بعلامة "@

استخدام مجموعة كبيرة من القوالب لأقسام المبيعات والتسويق والموارد البشرية والمحاسبة

تكامل واسع النطاق، بما في ذلك Dropbox وZendesk وJIRA وSlack، لمساعدة الفرق على التوسع

قيود Quip

معظم قيمته مقفلة مع تكامل Salesforce

تسعير كويب

Quip Starter: 12 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا Quip Plus: 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) Quip Advanced: 100 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات كويب

G2: 4.2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. أسانا- - الأفضل لتنظيم المستندات والمهام

عبر أسانا Asana هي أداة شائعة لإدارة المشاريع والمستندات يمكن أن تعطي Confluence فرصة للتنافس على أموالها. أول ما يبرز في Asana هو واجهة المستخدم الخاصة بها. على الرغم من كونها حزمة تقنية معقدة من تلقاء نفسها، إلا أنها تحتوي على عناصر واجهة مستخدم ذكية لتوجيه المستخدمين إلى إجراءات جديدة.

صفحات Asana منظمة وسهلة التصفح. لقد أحببت ميزات إدارة المهام الخاصة به - حيث يمكنني تفويض العمل لأعضاء فريقي بسرعة وتتبع التقدم المحرز عبر الأقسام.

سمحت لي قواعد Asana المخصصة باستيعاب سير العمل الإبداعي لدينا دون القلق بشأن إضافة أداة أخرى. على سبيل المثال، قمت على سبيل المثال بتعيين قواعد لتعيين مشروع كتابة تلقائيًا إلى محرر معين بمجرد انتقال مرحلة المهمة من الكتابة إلى التحرير.

أفضل ميزات #### أسانا

توحيد التصميمات ونطاقات المشاريع مع إرشادات ونماذج على العلامة التجارية

عرض خط سير المحتوى وتتبع المستند عبر المشاريع لمنع التكرارات

استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لربط إنشاء المحتوى وتوزيعه

استخدام القوالب للتعاون وتوسيع نطاق الإنتاج الإبداعي

قيود أسانا

يمكن للنظام البيئي المعقد أن يلقي بمنحنيات تعلم حادة على المستخدمين الجدد

تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا مبتدئ: 13.49 دولار/مستخدم شهرياً

13.49 دولار/مستخدم شهرياً متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: تسعير مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12500 تقييم)

8. دروب بوكس بيبر - الأفضل لتضمين الوسائط

عبر ورقة دروب بوكس تشتهر دروب بوكس بمنتجاتها للتخزين السحابي، لكن دروب بوكس بيبر هو أداة لا تحظى بالتقدير الكافي أداة إدارة المستندات التقنية التي تطير تحت الرادار. لقد جربتها ووجدتها بديلاً رائعاً ل Confluence، خاصةً لمستخدمي Dropbox.

أكثر ما أعجبني هو ميزة تضمين الوسائط. كان بإمكاني استيراد مقاطع فيديو يوتيوب وصور GIF وحتى تصاميم فيجما وتشغيلها داخل المستند مباشرةً. لقد حسّن ذلك من طريقة مشاركة الأفكار والملاحظات مع فريقي.

بالنسبة للويكي، تركت القوالب المعدة مسبقًا تأخذ زمام المبادرة واتضح أنها مناسبة، خاصة للمستخدمين الجدد. يمكن لفريقي تبادل الأفكار وتصميم الملخصات ودعوة المتعاونين.

والجزء الأكثر ملاءمة؟ لقد تمت مزامنته عبر الأجهزة في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات تطبيق Dropbox Paper

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتحسين الإنتاجية

التنظيم والاندماج مع نظام الملفات الخاص بك لسير عمل سلس

استخدم تطبيق الهاتف المحمول لتحرير المستندات وإدارتها أثناء التنقل

التكامل مع عدد كبير من شركاء التكامل مع Dropbox لتجنب التعطيلات

قيود دروب بوكس الورقية

ميزة عدم الاتصال بالإنترنت محدودة وتتطلب المزيد من التحديثات

تسعير دروب بوكس الورقي

الأساسي: مجاناً

مجاناً الإضافي: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأساسيات: 19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا الأعمال: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا/مستخدم شهريًا بزنس بلس: 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات دروب بوكس الورقية

G2: 4.1/5 (أكثر من 4000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. زوهو ليرن (زوهو ويكي سابقًا) - الأفضل لإنشاء مواقع الويكي المخصصة

عبر زوهو تعلم يعد Zoho Learn أداة فعالة من حيث التكلفة لإنشاء تعليم قابل للتخصيص بالكامل حسب العلامة التجارية قاعدة المعرفة الداخلية للموظفين

أثناء تعاملي مع الأداة، برزت ميزة التحكم في الأذونات بالنسبة لي. فقد سمحت لي بـ تعيين وصول دقيق للصفحات الفردية أو وصول أوسع لمساحة العمل بأكملها.

ومن الميزات الأخرى التي أحببتها تمامًا وفرة خيارات التخصيص. من الشعار وتخطيط الصفحة والشعار إلى اللون، كان بإمكاني تغيير عناصر متعددة من الويكي لجعلها مناسبة تمامًا لوجود العلامة التجارية لمؤسستي.

Zoho Learn أفضل الميزات

مشاركة المعرفة مع أعضاء الفريق والسماح لهم بالمساهمة

الوصول إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك من أي مكان وفي أي وقت

المشاركة في تحرير المحتوى مع أعضاء الفريق في وقت واحد

إنشاء مخصصقوالب قاعدة المعرفة والحفاظ على الاتساق عبر المحتوى

قيود Zoho Learn

تكامل محدود مع جهة خارجية

تسعير Zoho Learn

مجانًا

السريع: 1 دولار/مستخدم شهريًا

1 دولار/مستخدم شهريًا احترافي 3 دولار/مستخدم شهريًا

(الأسعار مأخوذة من مصدر خارجي)

Zoho Learn التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: مراجعات غير كافية

10. Document360 -- الأفضل لقاعدة معارف المؤسسة

عبر المستند 360 Document360 هو برنامج لمشاركة المعرفة الذي يسمح للمؤسسات بإنشاء مكتبة موارد شاملة لتخزين إجراءات التشغيل الموحدة ووثائق المنتجات ومواقع الويكي الخاصة بالشركة وأدلة المستخدم. يمكن للموظفين أو العملاء أو أصحاب المصلحة الخارجيين الوصول إلى المستندات مباشرةً من المنصة.

لقد جربت يدي في الموقع، وهو عبارة عن قاعدة معارف الأداة للموظفين والعملاء. ما برز بالنسبة لي هو القدرة على إنشاء تجربة مخصصة للعلامة التجارية - يمكنني إضافة نطاق مخصص، مع ألوان وروابط مضمنة وعبارات CTA مخصصة.

كما أعجبتني أيضًا وظيفة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فقد كانت سريعة في فهم السياق واسترجعت الصفحة التي كنت أبحث عنها في بضع ثوانٍ فقط، على الرغم من أن لدي مئات المستندات المحفوظة.

وعلى الرغم من أنه أداة رائعة للتوثيق، إلا أن أسعاره المرتفعة تجعله في متناول الشركات فقط.

Document360 أفضل الميزات

إنشاء وثائق API قابلة للتخصيص لفرق التطوير

تقديم المساعدة عند الطلب للعملاء باستخدام قاعدة معارف الأداة

تقليل وقت التدريب وتقليل الأخطاء التشغيلية باستخدام إجراءات التشغيل الموحدة المفصلة

تكامل الأداة مع Microsoft Teams وSalesforce وGoogle Analytics وFreshdesk والتطبيقات الأخرى في مجموعتك التقنية

قيود Document360

باهظة الثمن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

أسعار Document360

مجاناً

قياسي: 199 دولارًا/مشروع شهريًا

199 دولارًا/مشروع شهريًا احترافي: 299 دولارًا/مشروع شهريًا (فواتير سنوية فقط)

299 دولارًا/مشروع شهريًا (فواتير سنوية فقط) الشركات: 399 دولارًا/مشروع شهريًا (الفواتير السنوية فقط)

399 دولارًا/مشروع شهريًا (الفواتير السنوية فقط) المؤسسات: 599 دولارًا/مشروع شهريًا (الفواتير السنوية فقط)

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

إدارة المعرفة وتعاون بطريقة ذكية مع ClickUp ## بطل إدارة المعرفة والتعاون بالطريقة الذكية مع ClickUp

يعد Confluence أداة قوية للتوثيق والتعاون، لكن الحلول المقطوعة لملفات تعريف الارتباط لم تعد تفي بالغرض. تقدم البدائل التي استكشفتها في هذه المقالة حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لفريقك - بالضبط ما تحتاجه لدفع عملك إلى الأمام في عام 2024.

يبرز ClickUp كخيار ممتاز في هذا المجال، حيث يقدم منصة متعددة الاستخدامات تجمع بين إدارة المهام وتتبع المشاريع والتوثيق وإدارة المعرفة في نفس واحد.

تجعل الواجهة البديهية، وخيارات التخصيص والتكاملات التي لا حصر لها، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من ClickUp خياراً جذاباً للفرق التي تسعى للبقاء في الطليعة. ابدأ مع ClickUp اليوم!