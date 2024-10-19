أفضل 10 بدائل لبرنامج SharePoint &؛ المنافسون في عام 2025

لطالما كان SharePoint، المملوك لشركة Microsoft، منصة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى تحسين الإنتاجية والتعاون و إدارة المحتوى بكفاءة . ومع ذلك، فإن الشعبية لا تعني دائمًا الأفضل.

فمع ظهور تكنولوجيا أفضل والحاجة إلى أدوات أكثر مرونة وابتكارًا، تستكشف الشركات خيارات أخرى تتوافق مع متطلباتها بشكل أكبر.

لمساعدتك في تحديد الأنسب لك، سنستكشف أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Microsoft SharePoint ونسلط الضوء على ميزاتهم الرئيسية وإيجابياتهم وسلبياتهم وأسعارهم وغير ذلك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل SharePoint؟

يمكن أن يكون اختيار أفضل بديل ل SharePoint أمرًا صعبًا عندما لا تعرف ميزات إدارة المشروع الدقيقة التي يجب مراعاتها. من الضروري البحث عن حل إنتاجي يسمح بمشاركة سهلة, تعاون الفريق والتكامل مع مجموعتك الموجودة بالفعل.

من الوظائف المهمة الأخرى التي يجب التحقق منها هي المرونة، خاصةً للشركات التي لديها سير عمل فريد من نوعه، وهي منصة توفر قوالب وأتمتة قابلة للتخصيص يمكن تخصيصها بسهولة لتلبية احتياجاتك الخاصة.

وبالطبع، التسعير! ابحث عن خيار يتسم بالشفافية في التسعير - لا توجد تكاليف إضافية خفية لمشاركة الملفات أو إدارة المعرفة و برامج التعاون . تقدم بعض المنصات أيضاً إصدارات مجانية يمكنك تجربتها قبل الترقية إلى خطة مدفوعة.

10 أفضل 10 بدائل ومنافسين لبرنامج SharePoint في عام 2024

استكشف قائمتنا التي تضم أفضل 10 بدائل لبرنامج SharePoint حتى تتمكن من اختيار حل يحتوي على جميع الميزات اللازمة للتعاون الفعال وزيادة الإنتاجية عبر فرق متعددة الوظائف .

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توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

يعد ClickUp أحد أفضل البدائل ل SharePoint بسبب ميزات التعاون القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وبرنامج إدارة المعرفة، وقدرات مشاركة الملفات للحفاظ على إنتاجية فريقك. وهذا دون ذكر تقييمات العملاء الممتازة!

ClickUp يعمل كإدارة علاقات العملاء أو أداة لوحة بيضاء مرئية، أو منصة لإدارة المشاريع لإدارة المهام وأعباء العمل. تساعد ميزاته العديدة الفرق على البقاء منظمة، والتعاون بفعالية، وتبسيط سير العمل - مما يجعله أحد أفضل أدوات الإنتاجية .

يتميز التطبيق بمزيج قوي من التخصيص والتوثيق وبرامج التعاون و إدارة المهام ميزات تجعله بديلاً رائعًا ل SharePoint للفرق من جميع الأحجام والصناعات.

ClickUp أفضل الميزات

مستندات ClickUp : نظّم معارف فريقك في مكان واحد وتأكد من وصول الجميع إلى الموارد التي يحتاجونها لأداء وظائفهم بكفاءة.

طرق عرض قابلة للتخصيص: قم بتخصيص مساحات العمل الخاصة بك لتناسب احتياجاتك. باستخدام طرق العرض القابلة للتخصيص، يمكن للفرق التبديل بين طرق العرض مثل طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة وطريقة عرض التقويم، كل ذلك داخل مساحة العمل نفسها

قم بتخصيص مساحات العمل الخاصة بك لتناسب احتياجاتك. باستخدام طرق العرض القابلة للتخصيص، يمكن للفرق التبديل بين طرق العرض مثل طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة وطريقة عرض التقويم، كل ذلك داخل مساحة العمل نفسها إدارة المشاريع الرشيقة : استمتع بقوالب لتخطيط سباقات السرعة والمخططات البيانية المتتالية وسير العمل المخصص، مما يسهل عليك إدارة المشاريع بمنهجيات أجايل.

استمتع بقوالب لتخطيط سباقات السرعة والمخططات البيانية المتتالية وسير العمل المخصص، مما يسهل عليك إدارة المشاريع بمنهجيات أجايل. تتبع الوقت: تتبع الوقت المستغرق في المهام، ووضع التقديرات، وعرض تقارير الوقت.

تتبع الوقت المستغرق في المهام، ووضع التقديرات، وعرض تقارير الوقت. أدوات التعاون: تواصل مع فريقك باستخدام أدوات تعاون متنوعة، مثل غرف الدردشة والإشارات وتخصيصات المهام، مما يجعل التواصل والعمل معًا أمرًا سهلاً.

تواصل مع فريقك باستخدام أدوات تعاون متنوعة، مثل غرف الدردشة والإشارات وتخصيصات المهام، مما يجعل التواصل والعمل معًا أمرًا سهلاً. عمليات التكامل: يتكامل ClickUp مع العديد من الحلول الأخرى، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وTrickllo، مما يتيح لك العمل بسلاسة عبر منصات مختلفة.

يتكامل ClickUp مع العديد من الحلول الأخرى، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وTrickllo، مما يتيح لك العمل بسلاسة عبر منصات مختلفة. القوالب: تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب المُعدة مسبقًا لحالات استخدام مختلفة، مثل إطلاق المنتجات، وتخطيط الأحداث، وإدارة المحتوى.

قيود ClickUp

ClickUp هي واحدة من أكثر أدوات أدوات إدارة المشاريع متاحة، ولكن البرنامج لديه بعض القيود - من تعقيده إلى منحنى التعلم الحاد قليلاً. لحسن الحظ، فإن تعدد استخداماته وحالات استخدامه المتعددة جعلته أفضل اختيار للعديد من المستخدمين بغض النظر

تسعير #### ClickUp

لدى ClickUp خمسة مستويات تسعير تناسب احتياجات كل فريق:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: الأسعار المخصصة متاحة - إذا كنت بحاجة إلى برنامج للتعامل مع أعمالك، اتصل بالمبيعات للمساعدة في الإعداد عندما تكون جاهزًا.

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. نفس الصفحة

عبر SamePage نفس الصفحة هو منافس آخر ل SharePoint. إنه التعاون في المشروع أداة تساعد في إدارة الملفات وتنظيمها ومشاركتها. يتيح لك التطبيق التعاون في الوقت الفعلي، مما يساعد فريقك على تحقيق نتائج أسرع. استحواذ Paylocity على Samepage في عام 2020، وتتجه إلى بناء منصة لمشاركة الموظفين والتعاون بين فريق العمل - مع تحديث بعض الميزات الرئيسية.

أفضل ميزات SamePage

الدردشة الجماعية والمراسلة الفورية

مؤتمرات الفيديو المدمجة

إدارة المهام

مشاركة الملفات والتعاون

قيود نفس الصفحة

لا يقبل حالياً الاشتراكات الجديدة

متاح فقط على سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول

تسعير صفحة SamePage

الإصدار المجاني

الخطة القياسية: 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء SamePage

G2: 4.5/5 (210+ تقييمات)

4.5/5 (210+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 810 تقييمات)

3. مساحة عمل جوجل

عبر جوجل Google Workspace، المعروفة سابقًا باسم G Suite، هي مجموعة من أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة ل العمل الجماعي والتعاون . على الرغم من أنها ليست منافسًا مباشرًا لـ SharePoint، إلا أن العديد من أدوات Google Workspace يمكن أن تكون بديلاً لـ SharePoint.

وتتوفر منصات مثل Gmail وGoogle Meet وGoogle Drive وتقويم Google وتقويم Google ومحرّر مستندات Google وغيرها من المنصات الأخرى داخل Google Workspace، مما يتيح التعاون السلس وإدارة المحتوى مع عدد قليل من أدوات الطرف الثالث أو بدونها.

أفضل ميزات مساحة عمل Google Workspace

التخزين السحابي

التعاون في الوقت الحقيقي للمستندات في مستندات Google

مؤتمرات الفيديو

وظيفة البريد الإلكتروني هي جزء من ميزاته الرئيسية

أمان البيانات

تقييد مساحة عمل Google

غير ملائم لتعاون الجهات الخارجية

حدود التحميل والتخزين (راجع هذه بدائل Google Workspace !)

تسعير Google Workspace

تقدم Google Workspace من Google Workspace عادةً أربع خطط تسعير:

الشركة المبتدئة : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية : 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Google Workspace

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40,400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40,400 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 14,600 تقييم)

4. تجمع

عبر إيدياجين Huddle هو بديل آخر لـ SharePoint يوفر تجربة تتمحور حول المستندات للفرق الداخلية والعملاء وأصحاب المصلحة. يوفر منصة فريدة وآمنة تتيح للمستخدمين إجراء مراجعات العمل ومشاركة المعرفة بشكل آمن والتعاون بكفاءة.

وتتيح أداة التعاون هذه أيضًا للمستخدمين في الصناعات شديدة التنظيم الحفاظ على التحكم الكامل في المستندات، مما يمكنهم من تحقيق أهداف المشروع باستمرار.

Huddle أفضل الميزات

أمان من الدرجة الحكومية

واجهة سهلة الاستخدام

تمكين التحكم في إصدارات المستندات والوصول إليها بسلاسة

ميزات التعاون الخارجي للمستندات مثل مشاركة الملفات وطلب الملفات

تتبع النشاط التلقائي

يدعم العديد من تنسيقات الملفات المختلفة

بوابات العملاء

قيود #### Huddle

تجميد المستندات من حين لآخر

إعدادات البرامج المربكة

إمكانيات إعداد التقارير المحدودة

تسعير Huddle's Pricing

يقدم Huddle أربع خطط تسعير:

الأساسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بلس: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فريق المبتدئين: 150 دولارًا شهريًا

بريمير: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Huddle تقييمات العملاء

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. نوكسيو

عبر نوكسيو Nuxeo هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يتيح للفرق والمديرين تخزين الأصول الرقمية وإدارتها. يتيح هذا البديل ل SharePoint للمستخدمين إنشاء تطبيقات محتوى ذكية منخفضة التعليمات البرمجية تتيح اتخاذ القرارات وتحسين تجارب العملاء.

وخلافاً لمنصات إدارة المحتوى التقليدية ذات المرونة المحدودة وقابلية التوسع، يستفيد Nuxeo من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على الحفاظ على كفاءتها والحصول على أكبر قيمة من محتواها.

أفضل ميزات Nuxeo

إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي

إدارة الأصول الرقمية والتعاون في المستندات

إدارة المطالبات

البحث عن المحتوى والتحليلات

إدارة سير العمل وأنظمة التشغيل الآلي

واجهة برمجة تطبيقات REST للتفاعلات المعقدة للمحتوى

دعم التكامل مع الأنظمة الأخرى

قيود Nuxeo

إعداد الواجهة الخلفية المعقدة

واجهة مستخدم غير ودية

ضعف المجتمع والمنتديات

تسعير نوكسيو

تقدم Nuxeo إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا بينما يتطلب الحصول على اشتراك مدفوع حجزًا تجريبيًا.

تقييم عملاء Nuxeo

G2 : 4/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.2/5 (30+ تقييم)

6. كونفلوينس

عبر أطلسيان Confluence هو مساحة عمل الفريق الملائمة عن بُعد تم تطويره بواسطة Atlassian. وهو يتيح للشركات الوصول إلى منصة مركزية حيث يمكن إنشاء المعلومات ومشاركتها وتنظيمها.

مع وجود العديد من القوالب القابلة للتخصيص والجاهزة للاستخدام، يعد Confluence مثاليًا من أجل بناء قاعدة معرفية أو ويكي الشركة . على الجانب السلبي، على الرغم من ذلك، فإن إعداد البرنامج يتطلب الكثير من التعلم.

مقارنة ش SharePoint مقابل Confluence !

كونفلوينس أفضل الميزات

العديد من قوالب الفرق والمشاريع لتسريع التوثيق

ميزات تكامل فائقة

إصدار الصفحات لتتبع سجل تغيير المستندات

وظيفة الأذونات للتحكم في الوصول

متوافق مع الجوّال

قيود #### قيود Confluence

مساحة تخزين محدودة

وظيفة بحث غير بديهية

المزامنة عبر أجهزة متعددة تستغرق وقتاً طويلاً

صعوبة تصدير ملفات PDF

منحنى تعليمي حاد (راجع هذه بدائل Confluence !)

تسعير #### تسعير Confluence

لدى Confluence ثلاث خطط تسعير، وحزم مخصصة للفرق التي تضم أكثر من 100 عضو:

مجانية: 0 دولار/شهر لكل مستخدم

0 دولار/شهر لكل مستخدم قياسي: 5.75 دولار/شهرياً لكل مستخدم

5.75 دولار/شهرياً لكل مستخدم الممتازة: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Confluence تقييمات العملاء

G2 : 4.1/5 (أكثر من 3500 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2900 تقييم)

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7. جوستل

عبر جوستل Jostle هو برنامج تعاوني لتحسين التواصل والتعاون والمشاركة بين الموظفين. يتيح هذا التطبيق للشركات نشر أخبار الشركة وإصدار الإعلانات الهامة وإجراء استطلاعات رأي الموظفين لتعزيز إنتاجية الفريق.

باستخدام Jostle، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل شخص في مؤسستك لديه منصة مركزية للعثور على المعلومات ذات الصلة، وتوضيح المشكلات، ومشاركة النجاحات - بغض النظر عن الموقع أو المنطقة الزمنية.

أفضل ميزات Jostle

ميزة استطلاع الرأي لجمع مدخلات الفريق بشأن قرار حاسم للشركة

موجز النشاط لإبقاء الموظفين على اطلاع دائم ومُحدَّث

منتدى المناقشات لتسهيل التعاون وإدارة المشاريع والشفافية

مكتبة المستندات لفرز الملفات وتمكين البحث السهل عن المحتوى

تكامل سهل مع مايكروسوفت أوفيس وملفات جوجل

قيود Jostle

لا تتوفر نسخة تجريبية مجانية

لا توجد مناقشات مترابطة، لذا قد يكون من الصعب متابعة المحادثات والموضوعات

لا يتوفر إصدار مجاني

وظائف تخصيص محدودة

تسعير #### تسعير Jostle

لدى Jostle أربع خطط تسعير ولكن يتم تحديد الأسعار بناءً على حجم الشركة واحتياجاتها.

البرونزية

فضي

ذهبي

البلاتيني

تقييمات العملاء

G2 : 4.5 (أكثر من 190 تقييم)

: 4.5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.4 (أكثر من 70 تقييم)

8. صندوق

عبر صندوق Box عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة لتخزين الملفات الآمن وإدارة المحتوى والتعاون الجماعي. وهي تساعد المؤسسات على جعل الوثائق على مستوى الفريق مركزية ويمكن تنفيذها عبر حالات استخدام متعددة - التسويق والمبيعات والموارد البشرية والمالية والهندسة وغيرها.

باستخدام Box، يمكن للمستخدمين مشاركة روابط الملفات الآمنة، وإضافة المتعاونين إلى المجموعات، والموافقة على الملفات، والحصول على توقيع المستندات المهمة.

أفضل ميزات #### Box

الكشف الذكي عن التهديدات والحوكمة الكاملة للمعلومات

ميزات الأمان القائمة على التصنيف

توقيعات إلكترونية لتوقيع العقود والاتفاقيات بشكل سلس

أكثر من 1500 تكامل للتطبيقات

ترحيل المحتوى

عناصر التحكم الإداري لإدارة المستخدم

مشاركة الملفات والتخزين السحابي

تقييد #### بوكس

لا توجد ميزة مزامنة أصلية

محدودية تحميل الملفات

عدم توافق البرامج

غير مناسب لعمليات النقل الجماعي للمحتوى

وظيفة بحث محدودة

لا توجد خطة مجانية

التسعير #### بوكس

يحتوي Box على أربع خطط تسعير:

الشركات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 35 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

: 35 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم المؤسسة بلس: خطة دفع مخصصة

Box تقييمات العملاء

G2 : 4.2 (أكثر من 4,800 تقييم)

: 4.2 (أكثر من 4,800 تقييم) Capterra: 4.4 (أكثر من 5,200 تقييم)

9. الفريسكو

عبر الفريسكوالفريسكو هو نظام لإدارة المحتوى يوفر حلولاً للمؤسسات التي تتطلع إلى ربط المعلومات الهامة وحمايتها وإدارتها. يقوم برنامجها مفتوح المصدر بتخزين المعلومات وتنظيمها بكفاءة، مما يحول دون إهدار الوقت الضائع ويعزز الإنتاجية.

وخلافاً لبعض بدائل SharePoint الأخرى، يستضيف فريق Alfresco أحداثاً افتراضية وندوات عبر الإنترنت - ويوفر الدعم العملي للعملاء.

أفضل ميزات ألفريسكو

تحقيق الامتثال التنظيمي من خلال إدارة المستندات، ومسارات التدقيق، وسياسات الاحتفاظ، وعناصر التحكم في الوصول لضمان التعامل مع المحتوى والاحتفاظ به بشكل صحيح

نظام شامل لإدارة المستندات يتيح لك تخزين المستندات وتنظيمها وتصنيفها في مستودع مركزي

استمتع بإمكانيات التحكم في الإصدار، وإمكانيات تسجيل الدخول/المغادرة، وإدارة البيانات الوصفية، والبحث في النص الكامل، وأدوات التعاون للتعامل مع المستندات بكفاءة

التقاط وتحليل البيانات المتعلقة باستخدام المحتوى، وسلوك المستخدم، وأداء النظام

تصميم عمليات الأعمال وسير العمل ونمذجتها وأتمتتها من خلال نمذجة العمليات وتعيين المهام وتوجيه سير العمل وتتبع الحالات

قيود ألفريسكو

واجهة مستخدم غير ودية

لا توجد وظيفة السحب والإفلات

مشاكل عرضية في تحميل المستندات

إمكانيات بحث محدودة

تسعير #### ألفريسكو

يقدم Alfresco أسعاراً مخصصة لتناسب احتياجات الفريق أو الأفراد.

تقييمات عملاء ألفريسكو

G2 : 3.6 (40 تقييم)

: 3.6 (40 تقييم) Capterra: 4.1 (أكثر من 20 تقييمًا)

10. ريدبوث

عبر ريدبوث مع حل إدارة المحتوى والمشروع البديهي, ريدبوث يساعد المؤسسات على تخطيط المهام بفعالية وتنظيم المشاريع والحفاظ على اتساق اتصالات الفريق.

يحتوي Redbooth على قدرات محدودة لإعداد التقارير، مما يجعل من الصعب على المديرين إنشاء تقارير مفصلة عن أداء المشروع.

أفضل ميزات Redbooth

قوالب إدارة المشاريع المبنية مسبقاً

لوحات كانبان لتصور سير العمل بسهولة

إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي

متوافق مع الهاتف المحمول

اجتماعات فيديو عالية الدقة

تقارير إنتاجية متعمقة

جداول زمنية مرئية للمشروع

قيود ريدبوث

برنامج معقد وغير متقن

تعقيد تخزين الملفات وتنظيمها

عدم كفاية الدعم للمستخدمين الجدد

عدم القدرة على تعيين المهام الفرعية بالتواريخ

إعدادات إشعارات محدودة

تسعير #### تسعير ريدبوث

Redbooth Pro : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Redbooth Business : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Redbooth Enterprise: قابل للتخصيص وفقًا لاحتياجات فريقك.

تقييمات عملاء ريدبوث #### تقييمات عملاء ريدبوث

G2 : 4.4 (98 تقييم)

: 4.4 (98 تقييم) Capterra: 4.4 (89 مراجعة)

ClickUp: أفضل بديل لبرنامج SharePoint لفريقك

إذا كنت تقرأ هذا بحثًا عن بدائل Microsoft SharePoint مع ميزات إدارة المحتوى والمشاريع التي تحدد جميع المربعات لك ولفريقك، فأنت محظوظ!

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