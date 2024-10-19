10 بدائل ومنافسين لـ Nuclino يجب مراقبتها في عام 2025

تحافظ أدوات إدارة المعرفة والتعاون الجماعي على مرونة وإنتاجية القوى العاملة. Nuclino هو خيار شائع للشركات التي تتطلع إلى تعزيز إنتاجية الفريق. إن منصتها البديهية لمشاركة المعرفة ومشاركة المستندات تجعلها الخيار الأفضل لإدارة المشاريع وتعاون الفريق.

ولكن Nuclino ليس الخيار الوحيد المتاح.

تتوفر العديد من بدائل Nuclino، ولكل منها مزاياها وعيوبها المميزة. قد يبدو الفرز بينها وإيجاد الخيار المناسب لشركتك أمرًا مربكًا. ستساعد أفضل 10 بدائل لـ Nuclino في عام 2024 فريقك بأكمله على البقاء على نفس الصفحة والتعاون بفعالية.

أي منها مناسب لك؟ قم بتضييق نطاق خياراتك باستخدام دليل مقارنة منافسي Nuclino هذا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Nuclino؟

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Nuclino، فمن المهم أن تضع في اعتبارك الاحتياجات الخاصة بمؤسستك. إن المجموعة الواسعة من المنتجات المتاحة تعني أنه من الممكن العثور على منتج يوفر الميزات التي تحتاجها دون الحاجة إلى الدفع مقابل تلك التي لا تحتاجها. إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء البحث:

واجهة سهلة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام تضمن أن كل عضو في الفريق يمكنه استخدام البرنامج بفعالية، سواء كان خبيراً في التكنولوجيا أم لا

واجهة سهلة الاستخدام تضمن أن كل عضو في الفريق يمكنه استخدام البرنامج بفعالية، سواء كان خبيراً في التكنولوجيا أم لا إمكانيات مشاركة المعرفة: تتعلق هذه الأدوات بمشاركة المعرفة، لذا فهذه سمة أساسية للحكم عليها. ابحث عن سهولة إنشاء المحتوى وتنظيم المحتوى بكفاءة

تتعلق هذه الأدوات بمشاركة المعرفة، لذا فهذه سمة أساسية للحكم عليها. ابحث عن سهولة إنشاء المحتوى وتنظيم المحتوى بكفاءة ميزات التعاون في الوقت الحقيقي: مع انتشار العاملين عن بُعد في مواقع مختلفة، فإن أدوات التعاون، مثل مشاركة الشاشة، والتعاون في المستندات، والدردشة، تحافظ على سير الأمور

مع انتشار العاملين عن بُعد في مواقع مختلفة، فإن أدوات التعاون، مثل مشاركة الشاشة، والتعاون في المستندات، والدردشة، تحافظ على سير الأمور عمليات التكامل: سيتصل بديل Nuclino الجيد بأدوات خارجية، مثل Microsoft Teams وGoogle Workspace وغيرها أدوات الإنتاجية بسهولة لتحسين سير العمل

سيتصل بديل Nuclino الجيد بأدوات خارجية، مثل Microsoft Teams وGoogle Workspace وغيرها أدوات الإنتاجية بسهولة لتحسين سير العمل المرونة: قوالب قابلة للتخصيص وحل سهل التوسيع يضمن أن يلبي البرنامج احتياجاتك، حتى مع تغير تلك الاحتياجات

قوالب قابلة للتخصيص وحل سهل التوسيع يضمن أن يلبي البرنامج احتياجاتك، حتى مع تغير تلك الاحتياجات الأمان: يواجه العالم الرقمي تهديدات متزايدة. لذا يجب أن تتمتع المنصة التي تختارها بميزات الأمان اللازمة للحفاظ على أمان قاعدة معارفك الداخلية وبيانات شركتك

يواجه العالم الرقمي تهديدات متزايدة. لذا يجب أن تتمتع المنصة التي تختارها بميزات الأمان اللازمة للحفاظ على أمان قاعدة معارفك الداخلية وبيانات شركتك شروط الترخيص: تختلف هياكل التسعير بشكل كبير في هذا المجال. انتبه إلى التكاليف الشهرية وحدود المستخدمين. قد تسمح بعض المنتجات بمستخدمين غير محدودين، بينما قد يكون لدى البعض الآخر قيود

تختلف هياكل التسعير بشكل كبير في هذا المجال. انتبه إلى التكاليف الشهرية وحدود المستخدمين. قد تسمح بعض المنتجات بمستخدمين غير محدودين، بينما قد يكون لدى البعض الآخر قيود إدارة المهام والمشاريع : يجب أن يقوم بديل نوكلينو الجيد بأكثر من إدارة المعرفة. يجب أن يحتوي أيضًا على ميزات إدارة المهام لتخطيط المشاريع وتتبع المهام ومراقبة التقدم المحرز

## أفضل 10 بدائل نوكلينو لاستخدامها في عام 2024

للعثور على أفضل بديل لـ Nuclino، تحتاج إلى معرفة ما هو موجود. توفير الوقت في البحث عن المنتجات المتاحة مع هذه القائمة التي تضم 10 من البدائل الأكثر شيوعًا في السوق.

1. انقر فوق

تنافس ميزة ClickUp's Docs في ClickUp أداة Nuclino للتعاون في المستندات لإنشاء قواعد المعرفة ومواقع الويكي وغيرها من المستندات لمشاركة المعرفة بسلاسة مع فريقك

ClickUp هي أداة قوية أداة قوية لإدارة المشاريع مع العديد من الميزات التي تفوق وزنها. بالإضافة إلى أدوات التعاون وإدارة المشاريع وتتبع المهام المعتادة, ClickUp Docs حلاً كاملاً لإنشاء قواعد المعرفة وأنواع المستندات الأخرى.

يمكنك مشاركة هذه المستندات والبحث فيها بسهولة باستخدام أدوات إدارة المستندات المدمجة. لإنشاء المستندات الأكثر فاعلية، فإن الذكاء الاصطناعي (AI) الخاص بـ ClickUp مساعد الكتابة يساعدك على صياغة النسخة المثالية.

على غرار تطبيق Nuclino، يتكامل ClickUp مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها المؤسسات للتعاون، مثل تقويم Google وGoogle Drive وMicrosoft Teams. من خلال سحب البيانات من مصدر غني من تطبيقات الطرف الثالث، تسمح ميزات إعداد التقارير في ClickUp للإدارة وأعضاء الفريق بتتبع تقدم أهدافهم. أدوات تخطيط العمليات تساعد في تسهيل فهم كل شيء.

ClickUp أفضل الميزات

قوالب جاهزة لتناسب مختلف الاحتياجات

قائمة المهام وميزات إدارة المهام

أدوات اختيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة

التكامل مع العديد من المنتجات الخارجية الشائعة

أدوات لمشاركة الملفات بسهولة بين الأقران والعملاء

اعتماداً على خطتك، فإن ClickUp أرخص من Nuclino بنفس الميزات وأكثر

قيود ClickUp

قد تكون الواجهة مربكة في البداية

تحتوي تطبيقات الجوال على ميزات أقل من إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هو أداة تعاون كاملة لتعزيز الإنتاجية الإجمالية. إنه من بين أفضل بدائل Nuclino نظرًا لنظامه القوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) وواجهته البديهية. يتيح Bitrix24 التواصل السلس بين الفريق وإدارة المشاريع.

على الرغم من أن هناك العديد من الميزات التي يجب أن تلتف حولها، يمكن للمبتدئين القيام بالأساسيات بسهولة إدارة المهام واستخدام ميزات التعاون في الوقت الفعلي.

المفيدة قاعدة المعرفة والقدرة على توثيق المعلومات بسرعة تساعد كل عضو من أعضاء الفريق في الحصول على السرعة المطلوبة، كما أن ميزات إدارة المستندات تحافظ على انسيابية كل شيء. مع الكثير من الوظائف التي يمكن تطويرها، يعد Bitrix24 أداة ممتازة للفرق المتنامية.

أفضل ميزات Bitrix24

مجموعة تعاون شاملة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وأدوات التواصل

إدارة المهام والمشروعات مع مخططات جانت وتبعيات المهام

الاتصال الهاتفي ومؤتمرات الفيديو المدمجة

إدارة المستندات مع التحرير التعاوني في الوقت الفعلي

أدوات تتبع الوقت وإدارة وقت العمل وإعداد التقارير

قيود Bitrix24

هناك منحنى تعليمي حاد بسبب تعدد الميزات

قد تبدو واجهة المستخدم مربكة

يعاني بعض المستخدمين من بطء الأداء

تسعير Bitrix24

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا

قياسي: 99 دولارًا شهريًا

احترافي: 199 دولارًا في الشهر

المؤسسة: 399 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4.1/5 (500 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

3. تترا

عبر تترا تترا هو منصة إدارة المعرفة التي تركز على مشاركة المعرفة داخل الشركة. وكبديل لـ Nuclino، فإنه يوفر منصة بديهية للموظفين لإنشاء قاعدة معرفية داخلية.

على سبيل المثال، تسمح ميزة ويكي الفريق للفريق بأكمله بتوثيق العمليات المهمة ومعارف الشركة الأخرى بسهولة. يعمل التكامل بين Slack وMicrosoft Teams على توسيع الوظائف وتحسينها تعاون الفريق ، في حين أن الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل العثور على معلومات محددة أمراً سهلاً.

واجهة المنصة سهلة الاستخدام وأدوات إنشاء المحتوى تجعلها خيارًا جيدًا للمؤسسات التي تتطلع إلى استبدال Nuclino.

تترا أفضل الميزات

تتكامل بشكل جيد مع Slack

يستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح المحتوى ذي الصلة

يمكّنك من تنظيم الصفحات باستخدام الفئات والمجلدات والعلامات

يسمح بترحيل المحتوى بسهولة من منصات أخرى

قيود تيترا

تكاملات محدودة خارج نطاق Slack

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من خيارات التخصيص

يمكن أن يكون مكلفاً للفرق الكبيرة

أسعار تترا

الأساسي: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التوسعة: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تترا التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (89 تقييمًا)

كابيترا: 4.1/5 (9 تقييمات)

4. سمارت سويت

عبر سمارت سويت SmartSuite هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تسعى إلى تحسين تعاون الفريق. فهي توفر مساحة عمل موحدة حيث يمكن للفرق تخطيط المشاريع وتعيين المهام ومراقبة التقدم المحرز. يحافظ SmartSuite على مزامنة الشركة بأكملها مع حلول لمختلف الأقسام، مثل المبيعات والتسويق والموارد البشرية.

كما أن واجهته البديهية و التعاون في الوقت الفعلي ميزات تجعلها مثالية للفرق التي تعمل في مواقع مختلفة.

كما أن قدرات المنصة في إعداد التقارير والتكامل مع الأدوات الخارجية، مثل Microsoft Teams وGoogle Workspace، تعزز من فائدتها.

أفضل ميزات SmartSuite

يوفر طرق عرض متنوعة للعمل، بما في ذلك التقويم والبطاقة والجدول الزمني والخريطة

يأتي مع مجموعة من القوالب للبدء بها

يتضمن تعاوناً شاملاً و أدوات إدارة المشاريع في كل خطة

يسمح بالاستيراد والتصدير بسلاسة عبر جميع مستويات الخطة

يقدم اشتراكات متميزة مع مساحة تخزين كبيرة

قيود SmartSuite

المستويان الاحترافي والمؤسسي فقط يتمتعان بمصادقة ثنائية

الاشتراكات المجانية واشتراكات الفريق لها أذونات حساب محدودة

تتطلب بعض عمليات تكامل البرامج إعداداً يدوياً

تسعير #### SmartSuite

الفريق: 10 دولارات شهرياً

احترافي: 25 دولارًا شهريًا

مؤسسي: 35 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SmartSuite

G2: 4.8/5 (25 مراجعة)

Capterra: 5/5 (22 مراجعة)

5. ستاكبي

عبر ستاكبي يتخذ Stackby نهجًا فريدًا لمشاركة المعرفة، حيث يجمع بين بساطة جداول البيانات وقوة قواعد البيانات لتقديم أداة تعاون فريدة من نوعها لإنتاجية الفريق. يعد Stackby أحد أفضل بدائل Nuclino لأولئك الذين يحتاجون إلى أتمتة بدون تعليمات برمجية.

من خلال الحد من مجموعة المهارات اللازمة لاستخدام الميزات المتقدمة للبرنامج، يقدم Stackby أدوات إدارة المعرفة لكل عضو في الفريق

يمكن للشركات استخدام Stackby من أجل التعاون في المستندات وإدارة المهام، وتساعد ميزات التعاون في الوقت الفعلي الفرق في الحفاظ على تنظيمها وتعزيز مشاركة المعرفة.

يمكن لعدة مستخدمين تحرير المستندات في وقت واحد، كذلك تحسين تواصل الفريق .

ستاكبي أفضل الميزات

يجمع بين جداول البيانات ووظائف قاعدة البيانات

يقدم أكثر من 25 نوعًا من الأعمدة والتخطيطات القابلة للتخصيص

يتكامل مع التطبيقات الشائعة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي

يتميز بإمكانيات الأتمتة لتقليل المهام اليدوية

يقدم قوالب لحالات الاستخدام المختلفة

قيود Stackby

قد تكون الأتمتة الأكثر تقدماً معقدة

تجربة تطبيق الهاتف المحمول ليست سلسة مثل إصدار سطح المكتب

الأداء بطيء أحياناً

تسعير #### ستاكبي

شخصي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

اقتصادي: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

ستاكبي التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (59 تقييمًا)

كابيترا: 4.8/5 (73 تقييمًا)

6. أوبسيديان

عبر أوبسيديان الميزة البارزة في Obsidian هي نهجها المحلي أولاً. فبدلاً من تخزين البيانات على السحابة، كما يفعل العديد من مقدمي الخدمات الآخرين، فإنه يخزن جميع ملاحظاتك وبياناتك مباشرةً على جهازك. يمنحك هذا وصولاً سريعًا إلى البيانات ويعزز الأمان وخصوصية البيانات.

إنشاء المحتوى سريع وقوي باستخدام محرر تخفيض السعر. والتزامًا باسمه، يتميز Obsidian بالوضع المظلم لواجهته البديهية التي تتيح للمستخدمين العمل لفترات أطول دون إجهاد العين.

أفضل الميزات #### Obsidian

برنامج محلي أولاً يحتفظ بالبيانات على جهازك

يؤدي الربط القوي بين الملاحظات إلى إنشاء رسوم بيانية معرفية

تسمح لك الإضافات بتوسيع الوظائف

تسهل واجهة العرض المقسمة التحرير المستند إلى تخفيض السعر

تمكّنك الروابط الخلفية والإشارات غير المرتبطة من التنقل بين المحتويات ذات الصلة

قيود سبج

منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

قدرات محدودة في التعامل مع الصور

متطلبات نظام النسخ الاحتياطي اليدوي

تسعير Obsidian

مجاناً للأبد

50 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: 4.5/5 (1 تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (19 مراجعة)

7. زيتلر

عبر زيتلر Zettlr هو منصة قاعدة معرفية للكتاب والباحثين. تتمثل إحدى أهم ميزات Zettlr التي تميزه عن بدائل Nuclino الأخرى في أنه يبسط طريقة Zettelkasten المعقدة لتدوين الملاحظات.

وتوجد هذه الطريقة في تدوين الملاحظات لضمان تنظيم المحتوى وتوليد الرؤى بكفاءة. إن تضمينها في Zettlr يجعلها أداة جيدة لمن يحتاجون إلى أدوات إدارة البحث .

يقدم البرنامج دعم اقتباس من الدرجة الأولى وواجهة سهلة الاستخدام. سيقدر المستخدمون المهتمون بالأمان الطبيعة المفتوحة المصدر للمشروع، والتي توفر شفافية كاملة في كيفية تعامل البرنامج مع البيانات.

وسيقدّر مطورو البرمجيات على وجه الخصوص دعم Zettlr لتمييز بناء الجملة لكل لغة برمجة وترميز شائعة.

أفضل ميزات Zettlr

يقدم محرر تخفيض السعر للكتابة الأكاديمية وتدوين الملاحظات

يدمج طريقة Zettelkasten لتنظيم الملاحظات

يسهل تمييز الرموز بأكثر من 40 لغة

يتكامل مع مديري المراجع، مثل Zotero

يتميز بوضعي التركيز والظلام للكتابة بدون تشتيت الانتباه

قيود Zettlr

تخصيص محدود فيما يتعلق بالسمات والأنماط

قد يجد المستخدمون الجدد الواجهة غير بديهية

يتطلب الإلمام بتخفيض السعر للاستخدام الأفضل

تسعير Zettlr

مجاني ومفتوح المصدر

Zettlr التقييمات والمراجعات

لا توجد مراجعات من المستخدمين

8. بلوم فاير

عبر بلوم فاير Bloomfire هي منصة مركزية لإدارة المعرفة تسهل مشاركة المعرفة داخل المؤسسات. تضمن ميزات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وميزات النشر الغنية التي توفرها Bloomfire أن يتمكن الفريق بأكمله من العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها لأداء وظائفهم.

وباعتباره أحد أفضل بدائل Nuclino، فإن منصة Bloomfire البديهية وقدرات التعاون الجماعي التي يوفرها Bloomfire تجعلها مثالية للمؤسسات من جميع الأحجام. تكون مشاركة المعرفة أكثر فعالية عندما تشمل الجميع.

يساعد Bloomfire في هذا الصدد بتركيزه على المشاركة والتعليقات، وزيادة نشاط المستخدمين، وتشجيع أعضاء الفريق على مشاركة الأفكار.

بلومفاير أفضل الميزات

بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى بشكل أفضل

تحليلات لقياس المشاركة وفعالية المحتوى

دعم الوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو وصور GIF

ميزة الأسئلة والأجوبة لمشاركة المجتمع

تكامل سلاك ومتصفح كروم ومايكروسوفت تيمز

قيود بلوم فاير

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة

مشاكل عرضية في ميزة البحث

قيود التخصيص مقارنة بالتطبيقات المشابهة

تسعير بلومفاير

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بلوم فاير

G2: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. آب فلوي

عبر أبفلوي AppFlowy هي أداة تعاونية مفتوحة المصدر توفر بديلاً لـ Nuclino للأفراد والمستخدمين المتعددين. ومن أهم ما يميزها هو قدرتها على التكامل مع OpenAI.

كما أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر شيوعًا في الصناعة، ستساعد هذه الميزة المؤسسات على صياغة محتوى أفضل.

كغيره من المشاريع الأخرى مفتوحة المصدر، يتمتع AppFlowy بشعور قوي بالخصوصية والمجتمع. يساعد المجتمع في بناء عمليات تكامل في البرنامج، مما يسمح له بالعمل مع أدوات خارجية لزيادة وظائفه.

تساعد لوحات كانبان وعرض التقويم الجميع على مراقبة التقدم المحرز والاطلاع على مهام المشروع المتبقية.

أفضل ميزات تطبيق AppFlowy

إنه مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكن لموظفي تكنولوجيا المعلومات تعديله حسب الضرورة

يتكامل مع OpenAI للمساعدة في الكتابة

يوفر لوحات كانبان للمساعدة في إدارة المشاريع والمهام

يتميز بخاصية عرض التقويم لإبقاء المنتجات في مهامها

قيود AppFlowy

قد لا يتوفر دعم فوري نظراً لطبيعته المفتوحة المصدر

ليس ثريًا بالميزات مثل بعض منافسيه

عدد قليل من مراجعات العملاء

تسعير #### تسعير AppFlowy

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات تطبيق AppFlowy

لا توجد تقييمات للعملاء

10. بيبر فلايت

عبر بيبر فلايت Paperflite هو برنامج لإدارة محتوى المبيعات يتيح للفرق التعاون ومشاركة المعلومات. يتبع Paperflite نهجًا فريدًا لمشاركة المحتوى، مما يتيح للفرق إنشاء مواقع مصغرة مخصصة لمحتوى المبيعات وتتبع النتائج في الوقت الفعلي.

ستكون ميزات المنتج جذابة بشكل خاص لفرق المبيعات والتسويق. فهو يتكامل بشكل جيد مع Salesforce، على سبيل المثال، للسماح بمشاركة المعلومات والملفات بين التطبيقين.

كما أنه يوفر إمكانية الوصول إلى المحتوى دون اتصال بالإنترنت، لذلك لا داعي للقلق بشأن الحاجة إلى مستند دون اتصال بالإنترنت.

Paperflite أفضل الميزات

يتيح تتبع المحتوى لقياس مقاييس المشاركة

يتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء، مثل Salesforce

يحتوي على مركز محتوى مركزي لمختلف المواد

يقدم توصيات المحتوى

يوفر إمكانية الوصول إلى المحتوى دون اتصال بالإنترنت

القيود المفروضة على Paperflite

يمكن أن تكون تجربة تطبيق الهاتف المحمول أفضل

مشاكل عرضية في المزامنة

خيارات تخصيص محدودة

تسعير #### تسعير Paperflite

50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Paperflite

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.9/5 (96 تقييم)

## جرب أفضل بديل نوكلينو

لا يوجد نقص في الخيارات للاختيار من بينها في هذه القائمة إذا كنت تسعى إلى بناء مساحة عمل موحدة تجمع فريقك بأكمله للعمل بشكل تعاوني على مستند أو قاعدة معرفية أو مشروع مماثل.

ومع ذلك، فإن بعض هذه الخيارات تفتقر إلى الميزات المتعمقة التي تتجاوز مجرد إدارة المستندات والمعارف البسيطة. إذا كنت ترغب في تحويل تعاون فريقك إلى إدارة مشاريع مثمرة وفعالة حقًا، فإن ClickUp يقوم بذلك بالضبط.

لا يمنح ClickUp فريقك أدوات قوية للتوثيق وتدوين الملاحظات فحسب، بل ستتمكن أيضًا من تبسيط سير العمل الخاص بك، ووضع علامات على مختلف المتعاونين وأصحاب المصلحة، ورؤية المشروع بالكامل من البداية إلى النهاية.

إذا كنت ترغب في الحصول على جميع مزايا Nuclino، بالإضافة إلى منصة قوية شاملة لإدارة المشاريع، ابدأ تجربتك المجانية من ClickUp اليوم.