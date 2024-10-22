أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Dropbox الورقي 2025

أصبح التعاون في المستندات حجر الزاوية في مكان العمل الحديث. فهو يمكّن الفرق من العمل معًا في الوقت الفعلي، ومشاركة الأفكار، وتقديم الملاحظات، والحفاظ على تقدم المشاريع بشكل أسرع بكثير مما كنا نتخيله في أيام المستندات الورقية.

ويُعد Dropbox Paper أحد الأدوات المفضلة للكثيرين، ولكن مهلاً، إنه ليس الخيار المفضل للجميع. لهذا السبب قمنا بجمع قائمة بأفضل 10 بدائل ل Dropbox Paper لجميع التعاون في المستندات الاحتياجات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل دروب بوكس الورقية؟

عند اختيار أداة تعاون المستندات كبديل Dropbox Paper، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها.

أنت تريد منصة تعمل عبر كل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وتطبيقات الأجهزة المحمولة لتسهيل استخدامها مع أجهزة متعددة. يجب أن يدعم الوقت الحقيقي التعاون في مكان العمل والتحكم في الإصدار وسهولة الوصول إلى المستندات لتوفير الوقت. يتكامل Dropbox بشكل جيد مع مساحة العمل الرقمية الخاصة بك وسير العمل الحالي، وأي برنامج إدارة المستندات التي تستخدمها وتقدم ميزات تعزز إنتاجية فريقك.

يجب أن تكون الأداة التي تختارها بدلاً من Dropbox Paper سهلة الاستخدام وتوفر تدابير أمنية قوية لحماية بياناتك.

وأخيراً، التسعير مهم. تقدم الأداة المناسبة مجموعة من الباقات التي تناسب حجم فريقك وميزانيته.

أفضل 10 بدائل لـ Dropbox Paper لاستخدامها في عام 2024

ستجد أدناه البدائل المفضلة لدينا من البدائل الشائعة لـ Dropbox Paper. تعد كل أداة مناسبة تمامًا للفرق الكبيرة التي لديها مساحة عمل مشتركة وتريد نهجًا فعالاً من حيث التكلفة للتعاون في المستندات.

1.

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التحرير التعاوني وخيارات الطباعة والمزيد في مستندات ClickUp Docs

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تتخذ نهجاً شاملاً للتعاون الجماعي. وكبديل لـ Dropbox Paper، فهو يوفر مساحة متكاملة لإدارة المهام، وأداة لإدارة المشاريع، وتواصل الفريق.

في ClickUp، تعد المستندات، أو "المستندات" كما تُعرف، أكثر من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات . يمكنك تضمين مستند في مهمة، أو ربطه في محادثة، أو ربطه بهدف، مما يضفي سياقًا على التحرير التعاوني في الوقت الفعلي للتأكد من أن عدة مستخدمين على نفس الصفحة داخل نفس المستند. مستندات ClickUp غنية بالميزات، حيث توفر بيئة كتابة مريحة مع خيارات التنسيق وإمكانيات التداخل والقدرة على تضمين محتوى متنوع، بما في ذلك المهام وملفات PDF وطرق العرض والمستندات الأخرى. هذا يجعل مستنداتك ديناميكية وتفاعلية وقابلة للتكيف مع استخدامات متعددة، من وثائق المشروع أو كتابة منشور مدونة لبناء ويكي الشركة .

احتفظ بجميع محادثاتك معًا داخل المهمة مباشرةً وقم بتعيين التعليقات لتحويل أفكارك بسهولة إلى عناصر عمل

توفر المنصة مجموعة متنوعة من أدوات التعاون مثل التعليقات القابلة للتخصيص، والتحرير في الوقت الفعلي، وعروض الدردشة لتسهيل العمل الجماعي والتواصل الأفضل. سواء أكنت تقوم بالعصف الذهني مع فريقك، أو تناقش مهمة ما، أو تتخذ قراراً بشأن كيفية تحديد أولويات عملك أو تحرير المستندات، فإن ClickUp قد ساعدك في ذلك.

من خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive وDropbox إلى أدوات التطوير مثل GitHub و Bitbucket، يمكنك توصيل تطبيقاتك المفضلة ب ClickUp للحصول على تجربة عمل سلسة.

وهذا ليس كل شيء. إن التزام ClickUp بالتحسين المستمر يعني أن الميزات والتحسينات الجديدة تلوح في الأفق دائمًا، لذا فهي تظل متقدمة في تلبية احتياجات فريقك أهداف العمل الاحترافي .

أفضل ميزات ClickUp

العمل مع فريقك في الوقت الفعلي

الآلاف من القوالب تجعل من السهل إنشاء المستندات بسرعة دون البدء من الصفر. حتى أننا أنشأنادليل للعمل مع القوالب باستخدام، كما خمنت، قالب!

يتميز بمساعد ذكاء اصطناعي يجعل إنشاء المستند أسرع وأسهل

استمتع بتصميم النصوص والنقاط النقطية ومربعات الاختيار والمزيد مع ميزات تحرير غنية

استخدم طرق عرض مختلفة للمهام والمستندات والمحادثات والمزيد داخل المستندات مباشرةً لرؤية المعلومات من وجهات نظر مختلفة

تحكم في من يمكنه عرض مستنداتك أو تحريرها أو التعليق عليها باستخدام أذونات المستخدم

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي طفيف بسبب العدد الهائل من الميزات

رغم تعدد الاستخدامات، فإن تطبيق الهاتف المحمول لا يوفر نفس تجربة إصدار الويب

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

غير محدودة : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بزنس بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. نوكلينو

عبر نوكلينو Nuclino عبارة عن مساحة عمل مركزية مصممة لجمع فرق العمل عن بُعد معًا لتحقيق تعاون أكثر كفاءة. فهو يبتعد عن إعداد المستندات الخطية التقليدية، ويختار نهجًا أكثر ديناميكية من خلال واجهة تعاونية على غرار الويكي في الوقت الفعلي.

تسمح هذه الميزة الفريدة للفرق البعيدة بتجربة استراتيجيات التواصل أثناء قيامهم بالعصف الذهني وتطوير وتنقيح الأفكار في وقت واحد, تعزيز الإبداع والإنتاجية .

يُمكِّن Nuclino المستخدمين من الحصول على وجهات نظر مختلفة - المستندات واللوحات والقوائم والرسوم البيانية - مما يوفر وجهات نظر مختلفة لعمل فريقك ومعرفته. هذه القابلية للتكيف تجعل من Nuclino بديلاً لـ Dropbox Paper مناسبًا للاستخدامات المختلفة، سواء كان ذلك لتخطيط المشاريع مشاركة معرفة الفريق أو ملاحظات الاجتماعات، أو مواصفات المنتج

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Nuclino بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى شائعة الاستخدام مثل Google Drive و GitHub و Trello. وهذا يعني أنه يمكنك ربط الملفات أو تضمينها بسهولة من هذه الخدمات مباشرةً في مساحة عمل Nuclino، مما يجعلها مركزًا مركزيًا لجميع معلومات فريقك.

أفضل مميزات Nuclino

سير عمل مبسط

واجهة نظيفة

اختصارات ومفاتيح اختصار سهلة الاستخدام على لوحة المفاتيح

تنظيم المستندات بشكل مرئي لتخطيط المشاريع وتتبعها

العثور بسرعة على ما تبحث عنه باستخدام ميزات بحث سهلة الاستخدام لتحسين الإنتاجية

قيود Nuclino

التبسيط يأتي بتكلفة: لا يوجد الكثير من التخصيصات المتاحة

يفتقر إلى خيارات تنسيق النص المتقدمة مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير #### تسعير Nuclino

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم قسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Nuclino التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

المكافأة: تحقق من الأعلى: مزيد من المراجعات 10 بدائل Nuclino والمنافسين

3. ملاحظات قياسية

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ملاحظات قياسية

ستاندرد نوتس هو بديل فريد من نوعه لدروب بوكس الورقي في مشهد المستندات، مع التركيز بقوة على الخصوصية والبساطة.

إنه تطبيق مشفّر لتدوين الملاحظات يسمح لك بكتابة ملاحظاتك وحفظها والوصول إليها بأمان عبر أجهزة مختلفة. باستخدام Standard Notes، يمكنك تدوين الأفكار والعصف الذهني مع فريقك والتعاون في المستندات، كل ذلك مع العلم أن بياناتك تظل خاصة وآمنة.

على الرغم من أنه قد يبدو بسيطًا، إلا أن Standard Notes متعدد الاستخدامات بشكل مدهش. فالاشتراك يفتح خيارات المحرر للتخفيض، والتعليمات البرمجية، وجداول البيانات، والمزيد. ويمكنك أنت أو عدة مستخدمين تنظيم ملاحظاتك باستخدام العلامات، وتثبيت الإدخالات المهمة، وحتى الوصول إلى سجل ملاحظاتك لاسترداد الإصدارات السابقة من رسائلك.

الأداة مبنية على مبادئ مفتوحة المصدر، مما يعني أنه يمكنك تخصيصها حسب احتياجاتك وحتى استضافتها ذاتيًا إذا كنت ترغب في التحكم المطلق في بياناتك.

أفضل ميزات #### Standard Notes

يضمن الحفاظ على خصوصية بياناتك من خلال التشفير من طرف إلى طرف

يدعم المحرر القابل للتوسيع أنواعًا مختلفة من أوضاع التحرير.

مراجعة واستعادة الإصدارات القديمة من ملاحظاتك مع سجل الإصدارات.

قيود الملاحظات القياسية

الإصدار المجاني أساسي للغاية مقارنةً بالبدائل الأخرى لورق دروب بوكس

الميزات المتقدمة تتطلب اشتراكًا

لا يوجد تعاون في الوقت الحقيقي مما يجعله أقل ملاءمة للفرق البعيدة

تسعير الملاحظات القياسية

قياسي: مجانًا

مجانًا الإنتاجية: 90 دولارًا في السنة

90 دولارًا في السنة احترافي: 120 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات الملاحظات القياسية

G2 : 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. إيفرنوت

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إيفرنوت

Evernote هو تطبيق شامل لتدوين الملاحظات مصمم لمساعدتك في تدوين الأفكار وتطويرها ومشاركتها مع فريقك. إنه بديل متعدد الأوجه لتطبيق Dropbox Paper يجمع بين ميزات الكتابة والتجميع والبحث والتعاون في منصة واحدة ملائمة.

بالإضافة إلى مجرد كتابة المستندات، يسمح لك Evernote بقص مقالات الويب وملفات PDF، والتقاط الملاحظات المكتوبة بخط اليد، وإرفاق المستندات والصور بملاحظاتك. هذه القدرة على جمع وتنظيم أشكال مختلفة من المعلومات تجعل Evernote مفيدًا بشكل خاص للبحث والتخطيط والعصف الذهني.

وتعني وظيفة البحث القوية التي يتميز بها أنه يمكنك العثور على ما تحتاج إليه بسرعة، سواء في ملاحظة أو مرفق أو حتى نص داخل ملفات الصور. وبفضل ميزات قوية مثل مشاركة الملاحظات والتحرير في الوقت الفعلي، يصبح Evernote مساحة عمل قوية لفريقك بأكمله للتعاون في المستندات.

أفضل ميزات Evernote

مشاركة الملاحظات مع أعضاء الفريق للتحرير التعاوني

قص صفحات الويب وحفظها مباشرةً في Evernote

دمج ملاحظاتك وتقويمك وقائمة مهامك في أداة واحدة

قم بمزامنة ملاحظاتك وقوائم مهامك عبر الأجهزة، بحيث يمكنك الوصول إلى مستنداتك اليومية المتاحة أينما كنت

قيود إيفرنوت

يمكن أن تبدو الواجهة مزدحمة قليلاً مع وجود العديد من الميزات

أبلغ المستخدمون عن مشكلات بطء المزامنة في بعض الأحيان

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي: 14.17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائلالبدائلالأبدية !

5. كودا

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كودا

Coda هو نوع جديد من المستندات يمزج بين وظائف معالجات النصوص وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة واحدة. إنه يكسر الحواجز بين التطبيقات المنفصلة، مما يتيح لك إنشاء مستندات تفاعلية وديناميكية وقوية.

في Coda، المستند هو أكثر من مجرد ورقة رقمية. يمكنك تحويلها إلى أداة تدير البيانات، وتتتبع المهام، وتنقل الملفات، بل وتدير العمليات. توفر المنصة مجموعة متنوعة من اللبنات الإنشائية، تُسمى "حزم"، والتي يمكنك استخدامها لتخصيص المستندات حسب سير عمل فريقك.

ميزات التعاون القوية في Coda، مثل التحرير والتعليق في الوقت الفعلي، تجعلها مساحة رائعة لتعاون الفريق. سواءً كنت تقوم بصياغة مقترح، أو تخطط لمشروع، أو تنشئ ويكي للشركة، فإن Coda هو بديل Dropbox Paper الذي يوفر المرونة والوظائف التي تحتاجها.

أفضل ميزات كودا:

إنشاء مستندات بسهولة بنص غني وعناصر قابلة للتضمين

قوالب كودا للويكي، وتخطيط المشاريع، وغير ذلك الكثير

التكامل مع خدمات أخرى مثل Gmail وتقويم Google وSlack

إنشاء تخطيطات مخصصة، وسير عمل، وتطبيقات مصغرة باستخدام "قوالب إنشائية" مباشرة

قيود كودا:

قد تستغرق براعة كودا بعض الوقت لإتقانها

أبلغ المستخدمون عن بطء الأداء عند العمل على مستندات كبيرة الحجم

تسعير كودا:

مجاني

محترف : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق : 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كودا

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

تحقق من هذه بدائل_كودا !

6. مايكروسوفت وورد

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مايكروسوفت وورد

مايكروسوفت وورد (أو MS Word) هو بديل مجرب وحقيقي لورق دروب بوكس. يمتد إرثه لعقود، قبل ظهور الأدوات المستندة إلى السحابة عبر الإنترنت، مما يجعله أداة موثوقة معروفة بمجموعتها الشاملة ومجموعة واسعة من ميزات التحرير التي تتعامل بمهارة مع مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات.

يرتقي Word بالتأليف المشترك إلى مستوى آخر، حيث يسمح لك بمشاركة المستندات مع فريقك والعمل معاً على مستند في وقت واحد، مما يمكن أن يعزز من طريقة إدارتك للمشاريع كفريق واحد.

علاوة على ذلك، يُعد Word جزءًا من مجموعة Office 365 الأكبر، والتي تتضمن أدوات مثل Excel وPowerPoint وOneDrive. ويعني هذا أن Word لا يعمل بمعزل عن غيرها بل يتكامل بشكل جيد داخل هذا النظام البيئي. تسمح لك أدوات مشاركة الملفات السهلة بسحب بيانات Excel دون عناء، أو دمج شرائح PowerPoint، أو تخزين الملفات واسترجاعها من OneDrive، كل ذلك من داخل مستندات Word.

وباعتباره أداة قائمة على السحابة، يمكنك الوصول بسهولة إلى جميع مستنداتك من أي جهاز، سواء كنت على مكتبك أو أثناء التنقل. يُعد Word أداة مرنة تتكيف مع أسلوب عملك وليس العكس.

سواء كنت تقوم بصياغة موجز مذكرة في محرر النصوص، أو صياغة تقرير مفصّل، أو كتابة ورقة بحثية شاملة، فإن Microsoft Word لديه الأدوات اللازمة لإتمام المهمة.

أفضل ميزات Microsoft Word:

العمل مع فريقك على المستندات في وقت واحد

يوفر مجموعة واسعة من أدوات التنسيق والتحرير

يعمل بسلاسة مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى

يسهّل قارئ PDF وأداة تحويل PDF العمل مع مستندات PDF وصفحات PDF وتحريرها

قيود Microsoft Word:

يتطلب اشتراكًا في Office 365 للوصول الكامل إلى جميع ميزاته المفيدة

يمكن أن يكون كثيف الاستخدام للموارد، مما يؤدي إلى تأخر في بعض الأحيان

تسعير Microsoft Word:

الأساسي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم شخصي: 5.83 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.83 دولار شهريًا لكل مستخدم عائلية: 8.33 دولار شهريًا لما يصل إلى ستة مستخدمين

8.33 دولار شهريًا لما يصل إلى ستة مستخدمين المكتب المنزلي والطالب: 149.99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

تقييمات ومراجعات Microsoft Word:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل مايكروسوفت وورد !

7. مستندات جوجل

عبر

مستندات جوجل

يتميز محرر مستندات Google بسهولة استخدامه وميزات التعاون الممتازة في الوقت الفعلي.

وبالإضافة إلى ميزاته المستقلة، يُعدّ محرّر مستندات Google جزءًا من نظام Google Workspace البيئي الأكبر. فهو يوفر تكاملًا قويًا مع تطبيقات Google Workspace الأخرى مثل جداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google والعروض التقديمية من Google Drive. هل تحتاج إلى سحب البيانات من جدول بيانات إلى مستنداتك؟

لا مشكلة.

هل ترغب في الارتباط بعرض تقديمي أو تخزين ملفات كبيرة يمكن الوصول إليها لكل من يعمل على مجموعة من المستندات؟ يمكنك استخدام مستندات Google Docs.

هذا التفاعل السلس بين التطبيقات يجعل مستندات Google أكثر من مجرد بديل لـ Dropbox Paper - إنه حل شامل للتعاون الجماعي وإدارة المستندات. اعتبره بمثابة دفتر الملاحظات الرقمي الخاص بك مع جميع مجموعات ميزات Google التي قد ترغب في التعاون في المشاريع أو المهام.

أفضل ميزات مستندات Google Docs:

تتبُّع التغييرات والأنشطة الأخرى مع سجل الإصدارات (هذا رائع لـ تحديث إجراءات التشغيل الموحدة !)

تقديم التعليقات والاقتراحات بسهولة من خلال ميزات التعليق والملاحظات والدردشة

يعمل بسلاسة مع تطبيقات Google الأخرى

قيود مستندات Google:

إنه أقل ثراءً بالميزات مقارنةً ببعض معالجات النصوص الأخرى

يتطلب التحرير دون اتصال بالإنترنت الإعداد، وليس تلقائيًا

تسعير مستندات Google Docs:

مجاني

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs:

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل مستندات Google Docs !

8. الصفحة الرئيسية

عبر

الصفحة الرئيسية

Samepage هي أداة تعاون شاملة تجمع بين إدارة المشاريع والتعاون في المستندات في منصة واحدة موحدة. تتيح لك العمل على المستندات مع فريقك وتساعدك على إدارة المهام والجداول الزمنية والمحادثات.

على عكس الأدوات الأخرى التي توفر مساحة كتابة مشتركة، تأخذ Samepage خطوة إلى الأمام من خلال دمج ميزات إدارة المشروع مباشرةً في مستنداتك. يمكنك تعيين المهام وجدولة الأحداث ومشاركة الملفات وحتى عقد الاجتماعات من مستنداتك.

تقدم Samepage مجموعة متنوعة من طرق عرض المستندات، بما في ذلك الورقة والصفحة والخريطة الذهنية واللوحة، حتى تتمكن من تصور المحتوى الخاص بك بالطريقة التي تناسب مشروعك. كما أن تكامله مع التطبيقات الشائعة مثل Dropbox وGoogle Drive وSlack، من بين تطبيقات أخرى، يعني أنه يمكنك جمع كل أعمال فريقك في مكان واحد.

أفضل ميزات #### Samepage:

العمل معاً على المستندات من خلال بث الشاشة ومكالمات الفيديو

تعيين المهام، وتعيين المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز من خلال ميزات إدارة المشاريع القوية

يتصل بالتطبيقات الشائعة لتبسيط سير عملك

قيود الصفحة الرئيسية:

يمكن أن تبدو الواجهة مزدحمة بسبب تعدد الميزات

أبلغ المستخدمون أن تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى بعض وظائف إصدار سطح المكتب

تسعير #### Samepage:

مجاناً

قياسي : 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات صفحة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: غير متاح

9. Document360

عبر

المستند 360

Document360 هو قاعدة معرفية منصة مصممة خصيصًا لتوثيق منتجات البرمجيات. وهي توفر مساحة نظيفة واحترافية لإنشاء وتنظيم ونشر المقالات ومحتوى الويب. وهذا يجعل Document360 مفيدًا بشكل خاص لإنشاء مراكز المساعدة والأسئلة الشائعة وأدلة المستخدم وغيرها من أشكال مساعدة المستخدم.

إحدى ميزات Document360 البارزة هي نظام الإصدار الخاص به. فهو يسمح لك بالاحتفاظ بإصدارات متعددة من قاعدة المعرفة الخاصة بك، مما يجعل إدارة الوثائق لإصدارات مختلفة من منتجك أسهل. يمكنك أيضًا صياغة المقالات ومراجعتها والموافقة عليها قبل النشر.

تمنحك أدوات التحليلات القوية للبرنامج رؤى حول أداء قاعدتك المعرفية. ويمكنك تتبع المقالات الشائعة ومصطلحات البحث ورضا المستخدمين، مما يساعدك على تحسين وثائقك باستمرار بناءً على احتياجات المستخدم.

أفضل ميزات برنامج Document360:

إنشاء قواعد معرفية ذاتية الخدمة والتعاون فيها ونشرها

تتبع التغييرات بسهولة والحفاظ على إصدارات المستندات

فهم سلوك المستخدم وتحسين المحتوى الخاص بك وفقًا لذلك باستخدام التحليلات المتقدمة

قيود Document360:

تركيزها على قواعد المعرفة يجعلها أقل تنوعاً لأنواع أخرى من التعاون في المستندات

إنه أكثر تكلفة مقارنة بأدوات تعاون المستندات الأساسية

تسعير Document360:

مجاني

المعيار: 149 دولاراً في الشهر

احترافي : 299 دولارًا شهريًا

: 299 دولارًا شهريًا شركة : 399 دولاراً في الشهر

: 399 دولاراً في الشهر مؤسسة: 599 دولار/شهرياً

Document360 التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. نوتون

عبر

المفهوم

Notion عبارة عن مساحة عمل متعددة الاستخدامات تجمع بين الملاحظات والمهام ومواقع الويكي وقواعد البيانات في أداة تعاون واحدة موحدة. إنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لك بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لاحتياجات فريقك وسير العمل.

في Notion، كل جزء من المحتوى عبارة عن كتلة، يمكنك سحبها وإسقاطها وتداخلها وربطها بطرق مختلفة. وهذا يعني أنه يمكنك تحويل مستندك إلى أداة تفاعلية باستخدام الجداول ولوحات كانبان والتقويمات وغيرها.

تمتد مرونة Notion إلى ميزات التعاون أيضًا. يمكنك مشاركة الصفحات مع فريقك وتعيين الإجراءات والتعليق على أي كتلة، مما يعزز العمل الجماعي والتعاون. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل تكامله السلس مع أدوات مثل Google Drive وFigma وGitHub، يمكنك تركيز عمل فريقك في مساحة عمل واحدة مريحة.

أفضل ميزات #### Notion:

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتناسب احتياجات فريقك

إنشاء مستندات مع مجموعة متنوعة من أنواع المحتوى باستخدام "الكتل"

استخدام لوحات كانبان وقوائم المهام لتصور المشاريع

قيود المفهوم:

هناك منحنى تعليمي لفهم ميزات Notion واستخدامها بالكامل

يمكن أن يتأخر التعاون في الوقت الفعلي مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير Notion:

مجاني

بالإضافة إلى : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل_الترقية !

إنهاء المسار الورقي باستخدام مستندات ClickUp

لقد قمنا بإدراج بعض من أفضل أدوات التعاون في المستندات المتوفرة. ستساعدك متطلبات فريقك وأسلوب عملك على اختيار الأنسب لك.

تذكر أن الهدف هو تحسين الإنتاجية وتبسيط التعاون. ولكن إذا كنت تبحث عن منصة تلبي جميع المتطلبات، فلمَ لا تجرب ClickUp؟ بفضل ميزاته المتنوعة وخياراته القابلة للتخصيص، فهو مصمم للتكيف مع سير عملك، سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو لصالح شركات كبيرة.

فلماذا الانتظار؟ اكتشف كيف مستندات ClickUp أن ينقل تعاونك في المستندات إلى المستوى التالي.