أفضل 10 بدائل لبدائل Document360 لبناء قاعدة معرفية لا تشوبها شائبة

عندما تبحث عن برنامج لإدارة المعرفة لبناء قاعدة معرفية لمؤسستك، فمن المستحيل ألا تسمع عن Document360.

على الرغم من أنها أداة رائعة، مثل معظم الأشياء في العالم، إلا أنها ليست مخصصة للجميع. هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك لا ترغب في استخدامه لبناء قاعدة المعرفة الخاصة بك، بدءاً من التسعير إلى التعقيد إلى شيء آخر.

وعندما يحدث ذلك، من الواضح أنك ستبحث عن بديل يلبي متطلباتك!

نحن نتفهم ذلك، ولهذا السبب توصلنا إلى هذه القائمة التي تضم أفضل 10 بدائل لـ Document360. ولكن قبل أن نتعمق في ذلك، دعنا نمضي قدمًا بنظرة عامة موجزة عما بحثنا عنه أثناء إنشاء هذه القائمة. 📂

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Document360

لقد صنعت Document360 اسمًا لنفسها في عالم برنامج إدارة المعرفة وذلك بفضل بعض الميزات المميزة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبحث القوي، بالإضافة إلى ثروة من فرص التكامل.

لذا، تأكد من أن بدائل Document360 الخاصة بك لا تحتوي فقط على هذه الوظائف، بل أيضًا أن تبذل جهدًا إضافيًا لمساعدتك في إدارة قاعدة المعرفة الخاصة بك و وثائق البرامج العملية. دعونا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها:

ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يجب أن تكون الأداة قادرة على تقديم توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعناوين المستندات والعلامات وملخصات المقالات وأوصاف تحسين محركات البحث المرونة: يجب أن يتضمن بديل Document360 الخاص بك ميزات لإنشاء قاعدة معرفية داخلية وأخرى موجهة للعملاء القوالب: يجب أن تحتوي على مكتبة قوالب لتسهيل إنشاء الوثائق الفنية خيار بحث قوي:يجب أن تكون الأداة قادرة على فهم ما يتم البحث عنه بناءً على تاريخ استعلامات الباحث وتقديم نتائج أكثر صلة عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات:التكامل مع برامج الإنتاجية الشائعة و أدوات تخطيط العمليات وواجهة برمجة التطبيقات لتطوير عمليات تكامل مخصصة مرغوبة للغاية

## أفضل 10 بدائل لـ Document360 لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بغربلة العشرات من بدائل Document360 باستخدام المعايير المذكورة سابقًا لنقدم لك قائمة بأفضل 10 خيارات متاحة حاليًا في السوق. سنرشدك إلى ميزاتها البارزة، ونسلط الضوء على بعض أوجه القصور، ونلقي بعض الضوء على خيارات التسعير الخاصة بها. لنبدأ! 🤩

1. انقر فوق

تعشيش صفحة داخل صفحة في مستندات ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية متكاملة للشركات من جميع الأحجام. لذا، ليس من المستغرب أن يتضمن أيضًا وظيفة- مستندات ClickUp -لإنشاء قاعدة معرفية قوية 📄

تأتي الأداة مزودة بمحرر ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) سهل الاستخدام يتيح لك رؤية الشكل الذي سيبدو عليه المستند بمجرد نشره. يمكنك إضافة أنواع مختلفة من المحتوى (مثل الصور، وصور الغلاف، والعناوين، والعناوين الفرعية، وقوائم التدقيق، والصفحات المتداخلة، والإشارات المرجعية، والجداول، وما إلى ذلك) من خلال الكتل الإنشائية المضمنة في المحرر. يمكن أيضًا تنظيم المحتوى أو المقالات الخاصة بك في فئات متعددة لسهولة استرجاعها.

يمكنك أن تطلب من أعضاء فريقك اقتراح أفكار والتعاون على المستندات أثناء تحريرها. هناك قوة التعاون في الوقت الحقيقي وميزات تحرير الفريق في المنصة لتسهيل ذلك، مثل التعليق، ووضع علامات على المستخدمين، وتعيين المهام، وما إلى ذلك.

إذا كنت تستخدم ClickUp أيضًا لإدارة المشاريع والمهام، فيمكن أيضًا ربط المستندات التي تعدها في ClickUp Docs بسير العمل لديك لتعزيز الإنتاجية. فكر في الأمر على أنه مزيج من برامج المهام والقاعدة المعرفية!

استخدم ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو التدقيق الإملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

يتألق ClickUp حقًا عندما تدمج المستندات مع ClickUp AI الوظيفة، الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة مساعد الكتابة . يمكن أن يساعدك في تلخيص مقالاتك بسرعة، وإنشاء عناصر عمل، وتحرير المحتوى الخاص بك وتحسينه وتنسيقه قبل نشره على قاعدة المعرفة. وبمساعدة ClickUp AI، يمكنك إنهاء عمل عدة ساعات في بضع دقائق وجعل نشر قاعدتك المعرفية المثالية أمرًا سهلاً للغاية!

ClickUp أفضل الميزات

خيارات تصفيف مرنة ومفيدة لجعل مواقع الويكي وقواعد المعرفة الخاصة بك مميزة

التعاون في الوقت الفعلي مع الفرق

ربط المستندات بالمهام الخاصة بك في ClickUp حتى يمكن العثور عليها بسهولة

عناصر التحكم في التحرير وعناصر التحكم في الخصوصية وميزات الأمان الأخرى

مصممة مسبقًا قوالب قاعدة المعرفة وضع التركيز لمساعدة قرائك على تصفح المستندات في عرض خالٍ من التشتيت

التكامل مع Slack وZoom وLoom وGoogle Drive وOneDrive وDropbox وVimeo ومئات الأدوات الشائعة الأخرى

قيود ClickUp

قد يكون البحث بطيئًا بعض الشيء في بعض الأحيان

يمكن أن يكون التنقل معقدًا في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 :4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra:4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. كونفلوينس

عبر التقاء جزء من عائلة برمجيات Atlassian، يتيح لك Confluence إنشاء وتحرير وتنظيم ومشاركة وثائق المشروع ومواقع الويكي الداخلية وأفضل الممارسات وأي وثائق أخرى تشكل قاعدة المعرفة الخاصة بك دون عناء.

كونفلوينس الصفحات هو المكان الذي تنشئ فيه مستنداتك واللوحات البيضاء لمساعدتك على تصور أفكارك من حيث التصميم. يمكن تنظيم كل من الصفحات واللوحات البيضاء في مساحات، وهي المناطق التي يمكن تخزين المحتوى فيها وتنظيمه بناءً على أي موضوع معين. يمكن أن تكون المساحة عامة أو خاصة، ويمكن للأعضاء داخل المساحة التعاون أو مناقشة أي مستند معين في الوقت الفعلي.

كونفلوينس أفضل الميزات

قوالب المستندات

التحرير والتعاون في الوقت الحقيقي

مستندات ومساحات غير محدودة

تعاون الضيوف

رؤى الصفحة

يتكامل مع Google Drive وMs Word وOneDrive وTrello وJira وأكثر من 1,000 أداة إنتاجية أخرى

قيود #### قيود Confluence

يمكن أن تكون المساحات مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد في برنامج قاعدة المعرفة

إدارة الأذونات معقدة إلى حد ما (لإنشاء وثائق تقنية)

تسعير #### كونفلوينس

مجاني للأبد

عادية : 6.05 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 6.05 دولار شهرياً لكل مستخدم قسط : 11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 107,500 دولار في السنة (801 مستخدم على الأقل)

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2 :4.1/5 (3,600+ تقييم)

:4.1/5 (3,600+ تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 3,100 تقييم)

3. أرتشبي

عبر أرشبي أرتشبي هو برنامج قاعدة المعرفة مع بساطة وسهولة استخدام هائلة مدمجة في كل جزء من وظائفه. يسمح لك محرر الكتل بإضافة أي نوع من المحتوى بسرعة (أي الصور والنصوص والعناوين والجداول وما إلى ذلك) إلى مستنداتك في الأماكن المطلوبة.

وفي الوقت نفسه، يساعدك مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إعداد مستنداتك بسرعة من خلال تقديم اقتراحات أثناء الكتابة. تقدم وظيفة البحث المستندة إلى GPT القائمة على GPT الأداة إجابات مباشرة على استفساراتك بدلاً من تقديم نتائج بحث عادية من قاعدة المعرفة.

Archbee أفضل الميزات

وظيفة البحث المستندة إلى GPT

محرر المكوِّنات لإنشاء مستنداتك بسهولة

المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

التكامل مع Slack وAirtable وGoogle Drive وGithub وJira وغيرها

دعم المجال المخصص

قيود أرتشبي

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الاستقرار

القيود المفروضة على إمكانية التخصيص عبر أداة إدارة المعرفة

تسعير أرتشبي

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً النمو : يبدأ من 50 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 50 دولارًا شهريًا التوسيع : يبدأ من 200 دولار شهريًا

: يبدأ من 200 دولار شهريًا المؤسسة: يبدأ من 960 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أرتشبي

G2 :4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. كاسبيو

عبر سوق كاسبيو لم يتم تصميم Caspio في المقام الأول كمنصة لإنتاجية الأعمال أو إدارة قاعدة المعرفة. بدلاً من ذلك، فهو بمثابة منشئ تطبيقات مرئي متعدد الاستخدامات وقاعدة بيانات على الإنترنت تمكّن المستخدمين من إنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات بدون معرفة برمجية أو معرفة قليلة باستخدام قوالب معدة مسبقاً.

تتيح لك المنصة بناء خدمتك الذاتية الخاصة بك إدارة المستندات من خلال تخصيص القالب المصمم مسبقًا ليناسب علامتك التجارية ومتطلباتك الخاصة الأخرى. ستحصل على لوحة تحكم إدارية مفيدة تقدم نظرة عامة على كيفية تشكيل قاعدتك المعرفية - استخدمها لإدارة عملية إنتاج وتحرير مقالات قاعدتك المعرفية، بالإضافة إلى تتبع إجمالي المشاهدات التي تم توليدها للمحتوى الخاص بك.

Caspio أفضل الميزات

وضع علامة تجارية مخصصة لقاعدتك المعرفية قبل نشرها على الإنترانت أو نظام إدارة المحتوى أو البوابة الإلكترونية

يدعم عدد غير محدود من المستخدمين مقسمين حسب الأدوار مثل العارض والمؤلف والمحرر/الموافق

لوحة تحكم إدارية لإدارة قاعدتك المعرفية

بحث مخصص ومرشحات فئات لسهولة استرجاع المعلومات

لا يتم فرض رسوم على كل مستخدم للحفاظ على استقرار التكاليف وإمكانية إدارتها أثناء نموك

تكامل MS Office لمساعدتك في استيراد بياناتك ومحتوياتك

قيود كاسيبيو

أكثر تكلفة من منصات قواعد المعرفة الأخرى في قائمتنا

ليس برنامج قاعدة معرفية في حد ذاته، لذلك فإن نطاق الوظائف محدود

تسعير كاسيبيو

مبتدئ :يبدأ من 45 دولارًا شهريًا

:يبدأ من 45 دولارًا شهريًا احترافي :يبدأ من 540 دولارًا في الشهر

:يبدأ من 540 دولارًا في الشهر المؤسسات: يبدأ من 2,025 دولار شهرياً: يبدأ من 2,025 دولار شهرياً

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات كاسيبيو

G2 :4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

:4.4/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. بلوم فاير

عبر: بلوم فاير Bloomfire هي أداة بديهية ومصممة بشكل جيد تسهل مشاركة المعرفة والتعاون والتعلم داخل المؤسسات. يمكنك استخدامها لإنشاء وصيانة قاعدة معرفية تستضيف أي نوع من الموارد التي قد يحتاجها أعضاء فريقك في عملهم اليومي - من الإعلانات المهمة إلى مواد التدريب والتأهيل.

توفر أداة الذكاء الاصطناعي في المنصة اقتراحات كتابة ذكية لمؤلفي المستندات في قاعدة المعرفة الخاصة بك. كما أنها تحدد الثغرات المعرفية استناداً إلى عمليات البحث المتكررة التي يجريها المستخدمون حتى تتمكن من إنشاء نوع المستندات التي يريد فريقك الاطلاع عليها بالضبط.

تساعدك ميزة الفهرس العميق في Bloomfire على تحديد موقع عبارة نصية أو صورة أو مقطع فيديو أو ملف PDF معين بسرعة - دون الحاجة إلى البحث في عشرات المستندات للعثور على ما تحتاج إليه. 🔍

بلوم فاير أفضل الميزات

فهرسة عميقة للمحتوى

مساعدة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

التحديد التلقائي للفجوات المعرفية

تحليلات لقياس إنتاجية الفريق وأدائه

التكامل مع جميع أدوات العمل الرئيسية

قيود بلوم فاير

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات لإنشاء عمليات تكامل مخصصة

وظيفة البحث ليست دائمًا على مستوى المهمة

تسعير بلومفاير

مرن : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تالا : يبدأ من 460 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 460 دولارًا شهريًا مبتدئ : 1,750 دولارًا شهريًا

: 1,750 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات بلوم فاير

G2 :4.6/5 (470+ تقييم)

:4.6/5 (470+ تقييم) Capterra:4.4/5 (240+ تقييم)

6. نوليدج أوول

عبر كابيرانوليدج أوول هو برنامج قاعدة معرفية يسعى إلى أن يكون المصدر الوحيد للحقيقة لكل من موظفي مؤسستك وعملائها. وهو مفيد بشكل خاص لمراكز الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وفرق تطوير البرمجيات التي تتطلع إلى إنشاء مراكز معلومات الخدمة الذاتية أو بوابات دعم العملاء أو مستودعات وثائق المشروع .

تفتخر الأداة بقدرتها على دمج المعلومات وتسهيل العثور عليها. كما أن وظيفة البحث "المتسامحة مع الأخطاء المطبعية" تجعل العثور على المعلومات التي تحتاجها أمرًا سهلاً، حتى لو لم تكن أفضل من يتهجى. 🦉

أفضل ميزات KnowledgeOwl

مجموعات القراء للتحكم في الوصول إلى المحتوى

إعلام القراء المستهدفين كلما قمت بتحديث مقال

ملاحظات داخلية لمؤلفي المقالات

تحديد عبارات البحث يدويًا التي يجب أن تعرض مقالة معينة في النتائج

دعم النطاقات المخصصة

قيود KnowledgeOwwl

محدودية وظائف إعداد التقارير وميزات قاعدة المعرفة

لا توجد خطة مجانية

تسعير KnowledgeOwl

مرن : من 79 دولارًا شهريًا

: من 79 دولارًا شهريًا الشركات :من 299 دولاراً شهرياً

:من 299 دولاراً شهرياً المؤسسات:من 999 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات KnowledgeOwwl

G2 :4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. شير بوينت

عبر: Sharepoint تم تطويره بواسطة مايكروسوفت، SharePoint تحسين سير العمل ويجمع الفرق معًا من خلال مجموعة من الميزات التي تسهل التعاون ومشاركة المعرفة. يتيح لك إنشاء المحتوى والمعلومات وإدارتها ومركزيتها ومشاركتها، من الجداول الزمنية للمشروع وتحديثات لأخبار الشركة وإعلاناتها.

الميزة البارزة في SharePoint هي القدرة على إنشاء شبكات داخلية للشركة، وهي مثالية لإبقاء موظفيك على اطلاع دائم بأي تطور داخل المؤسسة وتعزيز التماسك. يمكنك أيضًا إنشاء مواقع ويب مخصصة لمختلف المشاريع والأقسام حيث يمكنك مشاركة الموارد والتطبيقات المشتركة لتعزيز إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات SharePoint

إنشاء بوابات قاعدة معرفية غير محدودة

تدفقات عمل إصدار المستندات والموافقة عليها

مواقع وبوابات الإنترانت

خيارات قوية لإدارة المحتوى والبحث

مشاركة ملفات داخلية وخارجية آمنة

التكامل مع MS Office وOneDrive وMicrosoft Teams وPower BI

قيود SharePoint

يمكن أن يكون إعداده معقدًا بعض الشيء

تكلفة الترحيل مرتفعة

تسعير SharePoint

خطة ستاندالوني : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم كجزء من Microsoft 365 Business Standard: 12.5$/شهرًا لكل مستخدم

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات SharePoint

G2 : 4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

8. زندسك

عبر: زندسك منصة دعم العملاء والمشاركة، أولاً وقبل كل شيء، ليس من المستغرب أن تكون ميزات إدارة قاعدة المعرفة في Zendesk موجهة نحو بناء مواقع الويكي للخدمة الذاتية للعملاء.

باستخدام مواقع الويكي من نوع الأسئلة الشائعة في Zendesk، يمكنك السماح للمشترين بحل مشكلاتهم بشكل مستقل من خلال سهولة الوصول إلى مكتبة من المعلومات حول منتجاتك وخدماتك.

وهذا بدوره يرفع من مستوى رضا العملاء بشكل عام ويسهّل سير عمل وكلائك من خلال السماح لهم بتوجيه العملاء إلى موارد مفيدة من قاعدة المعرفة للحصول على إجابات للأسئلة الشائعة.

أفضل ميزات Zendesk

ميزة "إشارات المحتوى" للحصول على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول أكثر ما يبحث عنه العملاء، مما يتيح لك سد الثغرات المعرفية

تحرير جماعي لتحديث الخصائص المختلفة (مثل التسميات والأذونات وما إلى ذلك) مرة واحدة لمقالات متعددة

روبوت الإجابة الآلي لمساعدة القراء في العثور على المقالة (المقالات) ذات الصلة بسرعة

القدرة على حفظ أي بحث كقائمة حتى يتمكن الباحث من العثور عليه لاحقًا

دليل Zendesk لإنشاء مقالات بأكثر من 40 لغة مختلفة

قيود Zendesk

عدم وجود ميزات التعاون في المشروع لتطوير قاعدة معرفية خاصة

ميزات الذكاء الاصطناعي مكلفة نسبيًا لإضافتها

تسعير Zendesk

بدلة الفريق : 55 دولاراً شهرياً لكل وكيل

: 55 دولاراً شهرياً لكل وكيل نمو الباقة : 89 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 89 دولارًا شهريًا لكل وكيل Suite Professional :115 دولاراً شهرياً لكل وكيل

:115 دولاراً شهرياً لكل وكيل Suite Enterprise : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الوظيفة الإضافية المتقدمة للذكاء الاصطناعي:50 دولاراً شهرياً لكل وكيل

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5,700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

9. جورو

عبر المعلم يجمع Guru ثلاث أدوات أساسية تتيح لك بناء قواعد معرفية داخلية قوية: بحث مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي, برنامج ويكي وبوابة الإنترانت. ميزات الويكي هي العمود الفقري لوظيفة إدارة المعرفة في Guru، وبفضل قوة الذكاء الاصطناعي، فهي سهلة الاستخدام للغاية.

أفضل ما في الأمر هو أن سهولة استخدام المنصة لا تقتصر على مؤلفي مقالات قاعدة المعرفة الخاصة بك - بل تمتد إلى الباحثين والقراء أيضًا.

فبينما يمكن للمؤلفين الحصول على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإشارة إلى الخبراء ذوي الصلة بمحتواهم وغيرها من المساعدات الكتابية (مثل اقتراحات العناوين، واقتراحات المحتوى)، يمكن للباحثين الحصول على رد مباشر على استفساراتهم بناءً على المعلومات المتوفرة في قاعدة المعرفة.

Guru أفضل الميزات

البحث عن موضوعات المناقشة الشائعة من Slack وإنشاء محتوى بناءً عليها

اكتشاف المحتوى المكرر

قوالب مستندات مصممة مسبقاً

البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمساعدة في الكتابة

قيود المعلم

يفتقد الوضع المظلم ووضع التركيز

لا توجد وظيفة للتطبيق الجماعي للعلامات

تسعير #### جورو

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً المؤسس : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

ج2 :4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra:4.7 (أكثر من 150 تقييم)

10. هيلب جوس

عن طريق: هيلب جوس Helpjuice هو برنامج قادر على إدارة المعرفة وإدارة الوثائق. إنه مصمم لمساعدة فرق العمل مثل دعم العملاء على تحسين خدمتهم ورضا العملاء وتدريب الموظفين الجدد بكفاءة أكبر. وهو يفعل ذلك من خلال ميزات مثل خيار البحث الشبيه بخيار البحث على Google، والسمات المصممة خصيصًا، والتحليلات التفصيلية لتمنحك نظرة ثاقبة على عدد القراء والفجوات المعرفية المحتملة ومجالات التحسين.

تنفرد المنصة بـ ميزات تحسين محركات البحث التي تساعدك على ترتيب محتوى قاعدة المعرفة الخاصة بك في صفحات نتائج محرك البحث جوجل (SERPs). وهذا لا يمكّنك فقط من حل مشكلات عملائك دون عناء، بل يمكنه أيضًا زيادة عدد الزيارات إلى موقعك الإلكتروني وتوليد فرص عمل جديدة! 📈

Helpjuice أفضل الميزات

دعم العملاء في 5 دقائق

خيار بحث شبيه بخيار جوجل

صفحات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث

دعم متعدد اللغات

تحليلات متعمقة

التخصيص حسب احتياجاتك دون أي تكلفة إضافية

قيود Helpjuice

تكامل MS Office ليس سلسًا

يحتوي محرر النصوص على بعض المشكلات

تسعير Helpjuice

مبتدئ : 120 دولارًا شهريًا

: 120 دولارًا شهريًا التشغيل : 200 دولار/شهرياً

: 200 دولار/شهرياً قسط محدود : 289 دولاراً في الشهر

: 289 دولاراً في الشهر بريميوم غير محدود: 499 دولاراً شهرياً

Helpjuice التقييمات والمراجعات

G2 :لا توجد تقييمات/مراجعات

:لا توجد تقييمات/مراجعات Capterra:4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

شارك المعرفة دون عناء مع أفضل بديل للوثائق 360

يمكن للقاعدة المعرفية أن تزيد من كفاءة فريقك بشكل كبير من خلال تبسيط العمليات الداخلية الحيوية مثل التأهيل والتدريب والتعاون. ويمكنها أيضًا مساعدة العملاء على حل المشاكل الشائعة دون تدخلك المباشر، مما يساعدك على تقديم أفضل دعم في فئته وتعزيز رضا العملاء. 🔝

إذا كانت لا تزال لديك شكوك فيما يتعلق ببديل Document360، فلن تخطئ مع ClickUp! بفضل إمكانات إدارة المستندات القوية المقترنة بوظائف الذكاء الاصطناعي المتطورة وخيارات التخصيص الشاملة، يزودك ClickUp بكل ما تحتاجه لبدء بناء قاعدة المعرفة التي تحلم بها اليوم.

وأفضل ما في الأمر هو أنك لست بحاجة إلى إنفاق فلس واحد للبدء في استخدام ClickUp. فقط اشترك مجانًا وجربها بنفسك!