أفضل 10 بدائل لـ Quip &؛ المنافسون في 2025

استحوذت Salesforce على عالم الأعمال ومنصتها الإنتاجية Quip ليست استثناءً من ذلك. فهي تتميز بأدوات التعاون لإنشاء المستندات وجداول البيانات، وهي شائعة لتبادل الأفكار في فرق العمل.

على الرغم من أن Quip مفيد لبعض الشركات، إلا أن واجهة المستخدم القديمة وقيود البيانات والتخصيصات المتفرقة تجعلها غير ملائمة لبعض الفرق. إذا كنت تبحث عن أداة قوية ومرنة، ففكر في بدائل Quip التالية. 👀

من الكل في واحد أدوات إدارة المشاريع إلى أدوات الاتصال المساعدة وتطبيقات تدوين الملاحظات، هناك شيء ما لكل حالة استخدام في العمل. سنقوم هنا بتسليط الضوء على ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار الأداة. بعد ذلك، ستتعرف على البدائل المختلفة ل Quip بما في ذلك الميزات الرئيسية والقيود والتسعير وتقييمات المستخدمين.

ما هي بدائل Quip؟

كويب هي أداة قائمة على السحابة تقدم المستندات وجداول البيانات ومحادثات الفريق كل ذلك ضمن سيلز فورس منصة. إنها أداة مبسّطة لإدارة المشاريع تتمحور حول التوثيق والتواصل. 🎙️

وهذا يعني أيضًا أنها محدودة نظرًا لأنه لا يمكنك إنشاء أو جدولة المهام أو التعامل مع مهام سير عمل أكبر في الأداة. وهي مصممة كـ تعاون في الوقت الفعلي أداة، ولكن لا يمكن استخدامها إلا في إطار عمل Salesforce.

تهدف بدائل Quip إلى سد هذه الفجوة ومعالجة هذه القيود. يقدم بعضها ميزات أفضل عندما يتعلق الأمر بالتوثيق والدردشة. ويوفر البعض الآخر منصة أكبر مع زيادة الوظائف وتحسين التخصيص.

هناك العشرات من بدائل Quip التي تتراوح بين تطبيقات المراسلة البسيطة إلى تطبيقات إدارة علاقات العملاء لإدارة المشاريع على نطاق واسع.

تعتمد الأداة المناسبة لعملك على احتياجاتك الخاصة. ضع الأسئلة التالية في الاعتبار عند التفكير في أحد بدائل Quip:

هل تحتاج فقط إلى بديل للمراسلة والتوثيق؟

هل هناك عمليات تكامل محددة مع الأدوات التي يحتاجها فريقك؟

هل يلبي البديل متطلبات ميزانيتك؟

من خلال الإجابة على هذه الأسئلة، سيكون لديك معايير لاختيار بديل Quip المناسب.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Quip؟

على الرغم من أن Quip أداة جيدة للتعاون في الوقت الفعلي، إلا أنه ليس الخيار الأفضل لإدارة المستندات. أولاً، يمكنك استخدامه فقط داخل Salesforce، مما يجعله عديم الفائدة للفرق على منصات أخرى. ثانيًا، لا يقدم وظيفة بحث أو وظيفة مدمجة في قاعدة المعرفة مما يجعل من الصعب العثور على المستندات التي لم تقم بزيارتها منذ فترة. 📜

تضمن التعليقات المعينة ما يلي عناصر العمل لا تضيع، بغض النظر عن مكان إنشائها

ليس من المستغرب أن تبحث العديد من الشركات عن بدائل لـ Quip - حتى لو لم تكن جميعها متشابهة. تعمّق في الميزات والوظائف والعروض للعثور على الأداة البديلة المناسبة لشركتك. بعض الخيارات مناسبة بشكل أفضل للفرق الصغيرة، في حين أن البعض الآخر مصمم لدعم الشركات الكبيرة في مختلف الأقسام.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بدائل Quip:

التكاملات : اختر بديلاً يعمل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل بشكل يومي

: اختر بديلاً يعمل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل بشكل يومي خيارات المشاركة : ابحث عن أداة توفر أذونات و مشاركة الملفات لمشاركة المستندات داخلياً أو علناً

: ابحث عن أداة توفر أذونات و مشاركة الملفات لمشاركة المستندات داخلياً أو علناً ميزات التعاون المتعدد: أفضل الأدوات هي تلك التي يمكنك استخدامها في التعاون مع فريقك . اختر بديلاً يسمح لعدة أشخاص بالمساهمة في مستند في نفس الوقت

أفضل الأدوات هي تلك التي يمكنك استخدامها في التعاون مع فريقك . اختر بديلاً يسمح لعدة أشخاص بالمساهمة في مستند في نفس الوقت أدوات إضافية: للحصول على وظائف أفضل، اختر أداة توفر ميزات مثل إدارة المهام والتواصل ودعم الذكاء الاصطناعي

أفضل 10 بدائل لـ Quip لاستخدامها في عام 2024

هل ترغب في الانتقال من Quip أو ترغب في بدء العمل بحل آخر غير مقيّد؟

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل المنافسين لمساعدتك في العثور على أفضل بديل لـ Quip يناسب وضعك الفريد. من تطبيقات المراسلة وأدوات المستندات إلى برنامج إدارة المشاريع هناك ما يناسب كل فريق 🤩

1. ClickUp

يتيح مستندات ClickUp Docs التنسيق الغني و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر مع عدة مستخدمين

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة المشاريع تُمكِّن الفرق من العمل معًا، وإنشاء قوائم المهام، وتخطيط المشاريع، وتدوين ملاحظات الاجتماعات، وغير ذلك الكثير. كما أن ميزاته التعاونية العديدة تجعله بديلاً قوياً لـ Quip، بغض النظر عن حجم الفريق أو الميزانية أو المجال.

الاستخدام مستندات ClickUp لجميع احتياجاتك النصية. سواء كنت ترغب في إنشاء قاعدة معرفية لفريقك أو وثائق الشركة أو مواد تسويقية، فإن هذه الأداة تنجز المهمة.

تجعل مشاركة الملفات في المستندات من السهل تعيين الأذونات حتى يتمكن أعضاء الفريق المناسبين من الوصول إلى وثائقك. بالإضافة إلى ذلك, الذكاء الاصطناعي في المستندات يقدم اقتراحات ويسرّع عملية التلخيص وإنشاء عناصر الإجراءات ومعالجة التحرير والتنسيق. عرض الجدول في ClickUp يجعل هذا بديلًا حقيقيًا لـ Quip. استخدم جداول البيانات هذه لتتبع البيانات، وتصور المقاييس، وإنشاء قاعدة بيانات بدون تعليمات برمجية - دون الارتباط بمنصة Salesforce.

مع الآلاف من قوالب ClickUp للفرق قم بإنشاء أي نوع من الوثائق في وقت أقل. ابحث حسب حالة الاستخدام أو تصفح قاعدة بيانات القوالب للعثور على النموذج المناسب لما تريد إنشاءه.

ClickUp أفضل الميزات

ميزات التواصل الجماعي مثل عرض الدردشة تجعل التعاون سهلاً من خلال الاحتفاظ بجميع المحادثات في مساحة واحدة قابلة للبحث

التكامل مع أدوات مثل Dropbox, جوجل درايف وجيرا تتيح لك العمل بسلاسة مع الأدوات التي تحبها

تتيح إدارة المهام المضمنة والأتمتة المدمجة سير عمل أكثر سلاسة لزيادة الإنتاجية

إشعارات قابلة للتخصيص تُبقي الجميع على اطلاع دائم وتضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق

تتيح لك طرق العرض المختلفة بما في ذلك لوحات كانبان تصور سير العمل ورؤية ما يحدث على جميع مستويات العمل

تتيح لك القاعدة المعرفية القابلة للبحث إنشاء صفحات ويكي ل فرق متعددة الوظائف وتتيح لك العثور على المعلومات التي تحتاجها في ثوانٍ معدودة

قيود ClickUp

لا يتوفر تطبيق ClickUp AI على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن، ولكن يجري العمل على طرحه

هناك منحنى تعليمي، وذلك ببساطة لأن المنصة تحتوي على العديد من الميزات التي تقدمها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. نوتون

عبر فكرةمفهوم هي أداة للإنتاجية وتدوين الملاحظات على شبكة الإنترنت. استخدمها لإنشاء وثائق القاعدة المعرفية وقوائم المهام المجزأة وإدارة المشاريع. تتميز الأداة بمستندات وجداول زمنية ولوحات مدمجة لتحسين التنظيم وتصور سير العمل.

أفضل ميزات #### Notion

يساعدك برنامج Notion AI على إكمال جُملك، ويقدم أفكارًا للعصف الذهني، ويحسن تنظيم المستندات في لمح البصر

تتيح لك ميزات إدارة المشروع دمج الأدوات، مما يوفر المال على التكاليف والموارد

تتيح لك الفلاتر عرض المعلومات المخصصة لأعضاء فريق معينين أو بناءً على الأولوية

تتيح لك العلامات والتسميات القابلة للتخصيص مراقبة التقدم وتتبع المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك

قيود مفهوم

يشكو بعض المستخدمين من أن التطبيق يتجمد أو يحذف المعلومات التي تحتاج بعد ذلك إلى استعادتها

وظيفة البحث محدودة ولا يمكنها تمييز الكلمة الرئيسية في القوائم أو الشبكات المضمنة

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة 10 دولارات/مستخدم/شهرياً

10 دولارات/مستخدم/شهرياً شركة : 18 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 18 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مؤسسة: طلب عرض توضيحي للتسعير

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

3. مستندات جوجل

عبر مستندات جوجلمستندات جوجل يتيح لك التعاون مع أعضاء الفريق على المستندات من أي مكان وعلى أي جهاز. وتؤدي إعدادات المشاركة السهلة والتعاون في الوقت الفعلي إلى سير عمل أكثر سلاسة. يمكنك التبديل بين أوضاع التحرير والعرض والاقتراح لإضافة التعليقات وتنظيف المستندات. 📃

أفضل ميزات مستندات Google Docs

التأليف الذكي يقلل من الأخطاء ويتيح لك إنشاء المحتوى بشكل أسرع بفضل الاقتراحات الإملائية والنحوية وإكمال الجمل

نظرًا لأنه جزء من مساحة عمل Google، يمكنك استخدام أدوات مثل Gmail وGoogle Meet وGoogle Sheets بسلاسة لمشاركة الأفكار وإبداء التعليقات

يتكامل محرر مستندات Google مع مجموعة متنوعة من الأدوات حتى تتمكن من توفير الوقت والعمل بكفاءة أكبر

يتيح لك وضع عدم الاتصال متابعة العمل، حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت

قيود مستندات Google Docs

لا يوفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت جميع وظائف وضع الاتصال بالإنترنت، مما يحد مما يمكنك القيام به بدون الإنترنت

مساحة التخزين المجانية محدودة، لذا سيتعين عليك الدفع إذا كنت تخطط لاستخدامه كأداة لقاعدة بيانات كبيرة

لا يوجد الكثير من تخصيص التنسيق كما هو الحال مع الأدوات الأخرى في هذه القائمة

تسعير مستندات Google Docs

شخصي : مجاني

: مجاني معيار الأعمال: 12 دولارًا/مستخدم/شهرًا

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 27,800 تقييم)

4. مايكروسوفت ون درايف للأعمال

عبر مايكروسوفت أحدثت مايكروسوفت ثورة في العمل باستخدام أدوات مثل ويندوز وإكسل وورد. كما يوحي الاسم, مايكروسوفت OneDrive هو أداة مصممة لإيواء جميع ملفاتك في مساحة واحدة يسهل الوصول إليها. وهي مصممة لتسهيل عملية التوثيق من المكتب أو أثناء التنقل، حيث توفر تعاوناً سلساً وعناصر تحكم في الأمان وإمكانيات متنقلة.

مايكروسوفت OneDrive للأعمال أفضل الميزات

إضافة ملفات مشتركة حتى 100 جيجابايت من Teams أو Sharepoint

تتيح لك ميزات الوصول المنتهي الصلاحية مشاركة المستندات بنوافذ زمنية محدودة للعملاء والمقاولين والعملاء المحتملين

تتم مزامنة التعديلات دون اتصال بالإنترنت تلقائياً بمجرد إعادة الاتصال بالإنترنت

يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول التقاط صور للإيصالات، ومسح بطاقات العمل ضوئياً، وإنشاء لوحات بيضاء

موارد مثل مكتبة الإنتاجية ومجتمع التكنولوجيا تجعل من السهل الحصول على الدعم عندما تحتاج إليه

قيود مايكروسوفت OneDrive للأعمال

تنتمي البيانات إلى الحساب الذي أنشأها، لذا إذا غادر أحد الموظفين، فلديك نافذة زمنية محدودة يمكنك من خلالها استعادة بياناته ومستنداته

يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على المزامنة والشخصيات إلى خلق تحديات للشركات الكبيرة

بعض الوظائف غير متوفرة في جميع المناطق أو البلدان

تسعير Microsoft OneDrive للأعمال

OneDrive للأعمال (الخطة 1) : 5$/مستخدم/شهرياً

: 5$/مستخدم/شهرياً مايكروسوفت 365 Business Basic : 6$/مستخدم/شهرياً

: 6$/مستخدم/شهرياً مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار/مستخدم/شهرياً

مايكروسوفت ون درايف للأعمال تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ون درايف للأعمال

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,800 تقييم)

5. أطلسيان كونفلوينس

عبر أطلسيان Confluence هو مركز معلومات مركزي وأداة لإدارة المشاريع. يمكنك إنشاء مساحات للفريق للأقسام أو المشاريع المختلفة وتخزين المستندات والخطط والأفكار. يتكامل مع العشرات من الأدوات بما في ذلك Trello وMicrosoft Teams وFigma لتبسيط سير العمل. 📁

كونفلوينس أفضل الميزات

مئات القوالب التي تجعل إنشاء كل شيء من عروض المبيعات إلى المواد التسويقية أسهل من أي وقت مضى

تتيح لك موارد مثل جامعة أطلسيان الحصول على أقصى استفادة من الأداة والعثور على الدعم لتجاوز العقبات التي تعترض طريقك

تسمح لك الحالات المخصصة بتتبع التقدم المحرز ومتابعة مكان وجود الأشياء في خط الأنابيب

تتيح لك التعليقات والإشارات والإشعارات إنشاء بيئة عمل تعاونية قيود ملتقى

واجه بعض المستخدمين مشكلات في تنسيق الصور والفيديو

يمكن أن تكون الأتمتة مع الأدوات المدمجة ثقيلة وقد لا تعمل دائمًا بسلاسة

قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### Confluence

مجاني

قياسي : 5.75 دولار/مستخدم/شهرياً

: 5.75 دولار/مستخدم/شهرياً قسط : 11 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 11 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مؤسسة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2 : 4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,100 تقييم)

6. سلاب

عبر سلاب يهدف Slab إلى إبقاء الأمور بسيطة من خلال التركيز على كونه أداة قاعدة معرفية. هذا يعني أنه لا يحتوي على الكثير من الأجراس والصفارات للمراسلة أو محاولة أن يكون تطبيقًا شاملاً. وهذا يجعله مثاليًا للشركات التي تحتاج فقط إلى طريقة لإنشاء المستندات وتخزينها والتعاون فيها.

سلاب أفضل الميزات

تعمل المجلدات والعلامات والمواضيع على تنظيم المحتوى وإضافة السياق، مما يؤدي إلى وظيفة بحث قوية

تكامل واسع النطاق يتيح لك دمج هذه الأداة مع البرامج وجداول البيانات ومديري المهام الآخرين

تتيح لك الواجهة البديهية والتنسيق الحديث التركيز على المحتوى

احصل على المساعدة من مركز المساعدة ومقاطع الفيديو التعليمية الجامعية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة

حدود #### سلاب

إمكانيات التحرير المدمجة ليست قوية مثل الأدوات الأخرى

إنها مصممة فقط لتخزين المستندات وإنشائها، لذا ستحتاج إلى استخدام أدوات أخرى من أجل إدارة الفريق وإنشاء المهام

تسعير اللوح

مجاناً

بدء التشغيل : 8 دولارات/مستخدم/شهر

: 8 دولارات/مستخدم/شهر شركة : 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. هيلب جوس

عبر هيلب جوس Helpjuice هو برنامج قاعدة معرفية يركز على أن يكون قابلاً للتخصيص وبسيطاً وقابلاً للمشاركة. استخدم الأداة لإنشاء المستندات وتخزينها وإضافة أذونات قابلة للتخصيص. تعمل الأداة أيضًا كأداة بحث شبيهة بـ Google مع دعم مُحسّن لتحسين محركات البحث، وتحليلات، ودعم متعدد اللغات. 🌍

Helpjuice أفضل الميزات

تعرض Helpjuice Analytics أنواع المصطلحات التي يبحث عنها الأشخاص حتى تتمكن من إنشاء قواعد معرفية تستهدف جمهورك المستهدف مباشرةً

ميزات تحسين محركات البحث تتيح للقراء العثور على قواعد بياناتك المعرفية بشكل أسرع من الأدوات الأخرى

دعم العملاء المتاح يوفر إجابات في دقائق، وليس في أيام

تعني السمات والتنسيقات والمستندات القابلة للتخصيص أنه يمكنك إضافة علامتك التجارية وإضفاء طابعك الخاص على الوثائق

قيود Helpjuice

يستغرق تحميل النماذج عدة نقرات ويمكن تبسيطه للحصول على تجربة مستخدم أفضل

هناك القليل من منحنى التعلم لأن هذه الأداة تعمل بشكل مختلف عن معظم تطبيقات قاعدة المعرفة الداخلية

تسعير Helpjuice

بدء التشغيل : 120 دولارًا شهريًا

: 120 دولارًا شهريًا التشغيل : 200 دولار/شهرياً

: 200 دولار/شهرياً القسط المحدود : 289 دولاراً في الشهر

: 289 دولاراً في الشهر بريميوم غير محدود: 499 دولاراً شهرياً

Helpjuice التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (90+ تقييمات)

8. سلاك

عبر سلاكسلاك هو نظام مراسلة و برنامج تعاون الفريق أداة مصممة لجعل التواصل سلسًا. يعمل تطبيق سطح المكتب والهاتف المحمول مع نظامي iOS وAndroid لنقل الرسائل أثناء التنقل. وبهذه الطريقة، يمكنك البقاء على اتصال من أي مكان وفي أي وقت، دون أن يفوتك أي شيء.

سلاك أفضل الميزات

تتيح لك القنوات القابلة للتخصيص إنشاء مساحات محادثة مجزأة لأشياء مثل الترفيه خارج العمل ومساحات الأقسام والمحادثات التي تركز على المشروع

يتيح سلاك كونكت الوصول المحدود والتواصل مع أطراف خارجية مثل البائعين والشركاء

تُضفي خاصية Huddles طابع العمل التقليدي على بيئات العمل عن بُعد من خلال مكالمات الفيديو والصوت في التطبيق مباشرةً

مشاركة المحتوى من أدوات أخرى مباشرةً في قنوات الدردشة بفضل التطبيقات وعمليات التكامل

قيود Slack

لا يوجد خيار لبث تغييرات حالة المستخدم، لذا سيتعين عليك البحث عن عضو الفريق لمعرفة حالته

يجد بعض المستخدمين سهولة في تفويت الإشعارات أو الرسائل، خاصة إذا كان هناك الكثير من القنوات

تسعير سلاك

إيجابي : 7.25 دولار/مستخدم/شهر

: 7.25 دولار/مستخدم/شهر الأعمال + : 12.50 دولار/مستخدم/شهرياً

: 12.50 دولار/مستخدم/شهرياً شبكة المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 31,900 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 31,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

9. تاسكاد

عبر تاسكاد Taskade هو تطبيق لتدوين الملاحظات والمهام. يهدف إلى تبسيط الإنتاجية من خلال توفير المراسلة والتعاون وإدارة المهام في أداة واحدة. يتميز بخمسة مزايا مدمجة أدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك روبوت الدردشة الآلية ومساعد المشروع ومساعد الأتمتة. 👩‍⚕️

تاسكاد أفضل الميزات

قم بأتمتة مئات المهام في ثوانٍ بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالأعمال الشاقة نيابةً عنك

استخدم المطالبات لإنشاء مهام سير عمل ديناميكية وقوائم مهام، ومساعدات بصرية

قم بتنسيق المهام وطرح أفكار جديدة من خلال إجراء محادثات مع روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي

الخطوط العريضة المنظمة قابلة للتخصيص بالكامل لإنشاء قاعدة بيانات مستندات منطقية بالنسبة لك

قيود تاسكاد

قد يؤدي تحميل مستندات كبيرة أو الكثير من المستندات في وقت واحد إلى حدوث خلل في العمل

ميزات إدارة المشروع مثل مخططات جانت غير موجودة

الخطط ذات الأسعار المعقولة لها حدود تخزين، مما قد يشكل تحدياً للفرق الكبيرة

تسعير #### تسعير تاسكاد

الإيجابي : 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين الشركات : 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا

: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا أعلى: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2 : 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

10. تترا

عبر تترا في حين تم تصميم Quip كقاعدة معرفية لفرق المبيعات، تهدف Tettra إلى أن تكون مركزًا معرفيًا للجميع. تضمن ميزات التحقق المنتظم أن يكون المحتوى الخاص بك محدثًا ودقيقًا. تضمن لك عمليات التكامل ووظيفة التضمين إمكانية الاتصال بسهولة بالموارد والملفات الخارجية عندما تحتاج إلى ذلك.

أفضل ميزات Tettra

يعمل Kai، روبوت الذكاء الاصطناعي المدمج، على تبسيط العمليات ويساعد في الإجابة عن الأسئلة الشائعة لتوفير وقتك للعمل العميق

تعيين خبراء المعرفة في الأداة حتى يعرف أعضاء الفريق إلى من يتوجهون للحصول على المساعدة

تساعد اقتراحات المحتوى الآلية في تحديد ثغرات المحتوى لبناء مركز معرفي أكثر قوة

تحميل الملفات الموجودة أو البدء من الصفر

قيود تيترا

الخدمة البسيطة ليست خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يريدون أداة شاملة

لا توجد ميزة التعاون المباشر

تسعير Tettra

أساسي : 4 دولار/مستخدم/شهر

: 4 دولار/مستخدم/شهر التوسيع : 8 دولارات/مستخدم/شهر

: 8 دولارات/مستخدم/شهر احترافي: 12 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تترا التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 9 مراجعات)

تخلص من كويب وتحول إلى ClickUp

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Quip، فمن المحتمل أن تكون قد تأثرت بمحدوديته. على الرغم من أنه أداة جيدة لبعض الشركات، إلا أنه يقتصر على Salesforce، ولا يحتوي على قاعدة معرفية مدمجة، ولا يمكن البحث فيه. قم بالتبديل إلى ClickUp، وهو برنامج متكامل لإدارة المشاريع يقدم كل ذلك وأكثر. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم وابدأ في استخدام ميزات مثل التعاون في الوقت الفعلي، والمستندات وجداول البيانات المدمجة، وأدوات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بسير عملك إلى آفاق جديدة. توفر المشغلات الفورية والأتمتة الوقت والجهد ويمكنك تتبع جميع وثائقك في مساحات قابلة للتخصيص. 💪