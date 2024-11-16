13 أفضل بدائل جوجل درايف 13

لقد كان Google Drive حل التخزين السحابي المفضل لدى المليارات حول العالم ومن السهل معرفة السبب.

فواجهته سهلة الاستخدام وتكامله السلس مع تطبيقات Google Workspace مثل Google Docs وGoogle Photos وGoogle Sheets يوفر للمستخدمين أدوات قوية لـ التعاون وإدارة المستندات والمشاركة دون عناء. ✨

بصفتي شخصًا اعتمد على Google Drive لسنوات، أُقدِّر قدرته على إدارة سير العمل وتعزيز العمل الجماعي. ولكن بعد تجربة العديد من البدائل، وجدتُ خيارات تضاهي إمكانيات Google Drive وتتفوق عليها في كثير من الأحيان.

وبالاستفادة من تجاربي الشخصية ورؤى فريقي في ClickUp، جمعتُ قائمة ببدائل Google Drive من الدرجة الأولى. يمكن لهذه الخيارات أن تلبي احتياجات عملك مع توفير أمان وقيمة محسَّنة

في هذا المنشور، سنستكشف في هذا المنشور خدمات التخزين السحابي الآمنة هذه بالتفصيل، مع تسليط الضوء على ميزاتها الفريدة، وهياكل تسعيرها، وكيف يمكنها تحسين عملية مشاركة الملفات.

لنبدأ! 💡

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Google Drive؟

إن اختيار بديل Google Drive يتجاوز مجرد البحث البسيط. إليك ما يجب البحث عنه لضمان اختيار حل تخزين سحابي آمن يلبي احتياجاتك:

سعة التخزين: تأكد من أن الأداة توفر مساحة تخزين سحابية كافية لاحتياجاتك الحالية والمستقبلية. إذا كنت تتعامل مع ملفات كبيرة، ابحث عن حلول ذات سعة تخزين كبيرة أو غير محدودة

تأكد من أن الأداة توفر مساحة تخزين سحابية كافية لاحتياجاتك الحالية والمستقبلية. إذا كنت تتعامل مع ملفات كبيرة، ابحث عن حلول ذات سعة تخزين كبيرة أو غير محدودة ميزات الأمان: اختر خدمات التخزين السحابي التي توفر تدابير أمنية قوية، بما في ذلك التشفير والمصادقة الثنائية. تعمل هذه الميزات على حماية ملفاتك وتأمين بياناتك من الوصول غير المصرح به

اختر خدمات التخزين السحابي التي توفر تدابير أمنية قوية، بما في ذلك التشفير والمصادقة الثنائية. تعمل هذه الميزات على حماية ملفاتك وتأمين بياناتك من الوصول غير المصرح به خيارات التخزين: ابدأ بباقة مجانية، إذا كانت متاحة، لاختبار إمكانيات الخدمة قبل الالتزام بباقة مدفوعة

ابدأ بباقة مجانية، إذا كانت متاحة، لاختبار إمكانيات الخدمة قبل الالتزام بباقة مدفوعة واجهة سهلة الاستخدام: اختر خدمة ذات واجهة سهلة الاستخدام تسهّل تنظيم ملفاتك ومجلداتك . تصميم سهل الاستخدام يقلل من منحنى التعلم، مما يتيح لك البدء بسرعة وكفاءة

اختر خدمة ذات واجهة سهلة الاستخدام تسهّل تنظيم ملفاتك ومجلداتك . تصميم سهل الاستخدام يقلل من منحنى التعلم، مما يتيح لك البدء بسرعة وكفاءة خيارات النسخ الاحتياطي والاسترداد: تحقق من أن الخدمة توفر ميزات النسخ الاحتياطي والاسترداد للحماية من فقدان البيانات بسبب الحذف العرضي أو التلف

تحقق من أن الخدمة توفر ميزات النسخ الاحتياطي والاسترداد للحماية من فقدان البيانات بسبب الحذف العرضي أو التلف الفعالية من حيث التكلفة: راجع هياكل التسعير وابحث عن حل يوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والميزات الأساسية التي تحتاجها

💡 نصيحة محترف: استكشف بعض اختراقات جوجل درايف لمساعدتك على التنظيم.

🎨 تنظيم الملفات باستخدام مجلدات مرمزة بالألوان للتعرف البصري السريع

قم بإعداد الوصول دون اتصال بالإنترنت للعمل على مستنداتك في أي وقت وفي أي مكان

📄 إنشاء قوالب للمهام المتكررة لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق في مشاريعك

🔔 قم بتعيين إشعارات لتحديثات المستندات للبقاء على اطلاع على التغييرات التي يجريها الآخرون

🔍 استخدم أداة الاستكشاف للبحث في المواضيع وجمع المعلومات مباشرةً داخل المستند

## 13 بدائل جوجل درايف

إليكم قائمتي المختارة لأفضل 13 بديلًا آمنًا لـ Google Drive والتي توفر أمانًا قويًا دون المساس بالميزات سهلة الاستخدام:

1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة الملفات والتعاون)

ClickUp إدارة المشاريع

إذا كنت تبحث عن بديل قوي لـ Google Drive يستوعب احتياجاتك التخزينية وعملياتك التعاونية, كليك أب هو خيار ممتاز. وباعتباره أداة شاملة لإدارة المشاريع، فقد غيّر طريقة عملي أنا وفريقي بالكامل. فهو أكثر من مجرد مدير للمهام، فهو يُعمم كل شيء بدءاً من مشاركة الملفات الأساسية إلى سير عمل المشروع المعقد.

انقر فوق تكامل Google Drive تكامل ClickUp مع Google Drive قد غيّر قواعد اللعبة بالنسبة لفريقي. مع هذا

ميزة تكامل محرك الأقراص ، يمكنك بسهولة إرفاق ملفات Google Drive مباشرةً بمهامك، مع الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة مرتبطة.

لقد وفرنا ساعات لا تحصى من خلال سحب الملفات وإفلاتها في تعليقات المهام أو إرفاقها مباشرةً ببطاقات المهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مستندات Google أو جداول البيانات أو العروض التقديمية ومعاينتها داخل ClickUp دون الحاجة إلى تبديل الأنظمة الأساسية.

بحث متصل

ميزة بارزة أخرى هي انقر فوق البحث المتصل التي تسمح لك بالبحث في أي ملف عبر مساحة عمل ClickUp بالكامل، مما يسهّل تحديد موقع الملفات والمهام والمستندات.

وأفضل ما في الأمر؟ حتى أنه يبحث في كل تطبيق متصل، بما في ذلك Google Drive. لذا، إذا كان لدي ملفات مبعثرة في Google Drive، ومهام في ClickUp، ومحادثات في Slack، يمكنني استخدام خاصية البحث الشامل في ClickUp للعثور بسرعة على مستند معين مخزن في Google Drive - كل ذلك دون التبديل بين التطبيقات.

ربط المستندات بسير العمل بسهولة باستخدام مستندات ClickUp Docs

ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك, مستندات ClickUp يأخذ إنشاء المستندات والتعاون الجماعي إلى المستوى التالي. فتعددية استخداماته - من الويكي إلى خرائط الطريق - تجعله أداة قوية لإدارة الملفات مع تعزيز الإنتاجية وتعزيز العمل الجماعي الفعال. يستخدم فريقي هذه الميزة لإنشاء مستندات مع ملفات وروابط وعناصر واجهة مستخدم مضمنة، مما يساعدنا على تنفيذ الأفكار دون تأخير.

ما أحبه في ClickUp Docs هو أنه ليس فقط للكتابة - فهو مدمج بالكامل مع إدارة المهام. يمكنك إنشاء قاعدة بيانات وربط المستندات بالمهام، وتعيين عناصر الإجراءات، وتضمين ملفات مثل الصور أو مستندات Google Drive أو جداول البيانات أو ملاحظات الاجتماعات، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. هذه المركزية تسهّل علينا التعاون وتضمن وصول الجميع إلى المعلومات الضرورية.

أفضل ميزات #### ClickUp

دمج ClickUp مع أدواتك المفضلة مثل Slack وAsana وGoogle Drive بسلاسة باستخدام تكامل ClickUp لإنشاء مساحة عمل موحدة

تواصل وتعاون مع فريقك مباشرةً ضمن المهام أو المشاريع باستخدام انقر فوق الدردشة إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بكفاءة وتقسيم المشاريع إلى خطوات أصغر باستخدام مهام ClickUp Tasks أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة النقر فوق المهام لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء.

استخدم المُنشأة مسبقًاقوالب ClickUp لبدء المشاريع والمهام دون الحاجة إلى البدء من الصفر

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية قابلة للتحرير في مستندات Google Docs (+ تنزيل)

قيود النقر فوق

قد تتطلب بعض عمليات التكامل إعدادًا أوليًا، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض ميزات سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: أتساءل كيفية تنظيف محرك جوجل الخاص بك ? إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك اتباعها:

📂 إنشاء هيكل مجلد واضح لتصنيف الملفات بشكل منطقي

🏷️ إعادة تسمية الملفات بعناوين وصفية واضحة لسهولة التعرف عليها

🗑️ قم بمراجعة الملفات التي لم تعد بحاجة إليها بانتظام وإزالتها لتحرير مساحة

⭐ قم بتمييز الملفات المهمة بنجمة للوصول السريع، مع الاحتفاظ بأهم مستنداتك في متناول يدك

2. دروب بوكس (أفضل خدمة تخزين سحابي للشركات الصغيرة)

via دروب بوكس يُعد Dropbox أحد أقدم خدمات التخزين السحابي الآمن في هذه القائمة، ويبرز كبديل موثوق به لـ Google Drive. وهي توفر مصادقة ثنائية العوامل لتعزيز الأمان والمزامنة التلقائية للأجهزة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى ملفاتك دائماً.

وتساعد ميزة سجل الإصدارات في منع الفقدان العرضي للتغييرات المهمة، بينما تتيح لك ميزة Paper إنشاء المستندات وتحريرها والتعليق عليها بالتعاون مع فريقك. وغالباً ما أستخدمه لتنظيم ملفات المشاريع ومشاركة الموارد مع زملائي، حيث أن الواجهة سهلة الاستخدام تجعل التعاون سهلاً وفعالاً.

أفضل ميزات Dropbox

تخزين المستندات والصور ومقاطع الفيديو واسترجاعها في أي وقت وفي أي مكان

حافظ على تحديث ملفاتك عبر الأجهزة من خلال المزامنة التلقائية

نسخ البيانات المهمة احتياطيًا وحمايتها من الحذف العرضي

قيود صندوق الإسقاط

توفر الباقة المجانية 2 جيجابايت فقط من السعة التخزينية

تاريخ إصدار محدود في الباقة المجانية

تسعير #### أسعار دروب بوكس

بالإضافة إلى: 11.99 دولارًا شهريًا

11.99 دولارًا شهريًا الأساسية 19.99 دولارًا شهريًا

19.99 دولارًا شهريًا الأعمال : 18 دولارًا/مستخدم/شهرًا

: 18 دولارًا/مستخدم/شهرًا الشركة بلس : 30 دولارًا/مستخدم/شهرًا

: 30 دولارًا/مستخدم/شهرًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

3. Box (الأفضل لتعاون المستندات وإدارة محتوى المؤسسة)

via صندوق إذا كنت تتطلع إلى تغيير نظام إدارة المحتوى الخاص بك بالكامل، فإن Box هو بديل رائع ل Google Drive. تعمل منصته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سحابة المحتوى الذكية، على تحسين التعاون الآمن عبر مؤسستك.

من واقع خبرتي، كان Box حاسماً في إدارة الملفات ومشاركتها بأمان مع فريقي من أي مكان. كما أن أدوات حماية البيانات القوية وأدوات الإنتاجية التي يوفرها تجعل منه أداة قيمة لأي شركة تعطي الأولوية للكفاءة والأمان.

أفضل ميزات Box

التكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى مثل Google Workspace (مستندات Google) و Microsoft 365

استخدام وظيفة التوقيع الإلكتروني لتوقيع المستندات رقميًا

إدارة أذونات المستخدم ومستويات الوصول لتغييرات الملف أو التعليقات

قيود الصندوق

وقت استجابة ملحوظ عند تحميل الملفات الجديدة مما يؤدي إلى إبطاء المشاركة والتعاون

أبلغ بعض المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول بطيء وغالباً ما يتعطل

لا يوجد خيار تجريبي مجاني للميزات على مستوى المؤسسة

تسعير الصندوق

الشركات: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً الشركة بلس: 33 دولارًا في الشهر

33 دولارًا في الشهر المؤسسات: 47 دولارًا في الشهر

47 دولارًا في الشهر إنتربرايز بلس: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الصندوق

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 10 بدائل لـ Google Workspace: أدوات مثل G Suite

4. iCloud Drive (الأفضل لمزامنة الملفات)

via iCloud Drive iCloud Drive هو بديل شائع ل Google Drive لمزامنة الملفات عبر جميع أجهزة Apple، ويمكن لمستخدمي Windows الوصول إليه أيضًا. يساعدك على الوصول بسهولة إلى ملفاتك على جهاز iPhone الخاص بك من خلال تطبيق الملفات، مع تحديث أي تغييرات على الفور على جهاز Mac و iPad. تتيح لك هذه المزامنة في الوقت الفعلي العمل دون القلق بشأن التحكم في الإصدار.

بساطة المنصة بساطة المنصة هي ميزة كبيرة. فتحميل الملفات بسيط مثل النقر على أيقونة السحابة، والمشاركة بنفس السهولة - سواء أردت التعاون أو إرسال نسخة، يمكنني القيام بذلك ببضع نقرات فقط. بشكل عام، يعزز iCloud Drive الإنتاجية ويحافظ على تنظيم ملفاتي، مما يجعله خياراً يمكن الاعتماد عليه لأي شخص داخل نظام Apple البيئي.

أفضل ميزات iCloud Drive

مزامنة الملفات بسلاسة عبر جميع أجهزة Apple وWindows

نسخ أجهزتك احتياطيًا تلقائيًا، مما يضمن تخزين الصور ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيق بشكل آمن وسهولة استرجاعها عند الحاجة

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام iCloud Paper، الذي يسمح لعدة مستخدمين بإنشاء المستندات وتحريرها والتعليق عليها في وقت واحد، مما يعزز العمل الجماعي

استعادة الملفات المحذوفة لمدة تصل إلى 30 يوماً، مما يضمن عدم فقدان أي شيء بشكل دائم

قيود محرك iCloud Drive

يفتقر إلى نظام إصدارات مدمج للملفات، مما يجعل من الصعب استعادة الإصدارات السابقة من المستندات في حالة الكتابة فوقها أو حذفها

يعاني من بطء المزامنة عند التعامل مع الملفات الكبيرة

يقتصر خيار التخزين السحابي المجاني على 5 جيجابايت، وهو ما قد لا يلبي احتياجات المستخدمين المحترفين

تسعير iCloud Drive

50 جيجابايت : 0.99 دولار شهريًا

: 0.99 دولار شهريًا 200 جيجابايت : 2.99 دولار شهريًا

: 2.99 دولار شهريًا 2 تيرابايت : 9.99$/شهرًا

: 9.99$/شهرًا 6 تيرابايت : 29.99 دولارًا شهريًا

: 29.99 دولارًا شهريًا 12 تيرابايت: 59.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات محرك iCloud Drive

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. MEGA (الأفضل لمشاركة الملفات وتخزينها بشكل آمن)

via ميجا توفر MEGA ميزات أمان قوية، بما في ذلك التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية، مما يضمن بقاء ملفاتك آمنة حتى من MEGA. وباعتبارها برنامج مشاركة الملفات يوفر حلاً للتخزين يتيح مشاركة الملفات الآمنة والمحمية بكلمة مرور، مما يجعل التعاون بين العملاء أمراً سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المستخدمون الجدد على 20 جيجابايت من السعة التخزينية المجانية منذ البداية.

يجد فريقي أن ميزات الأمان التي يوفرها MEGA مفيدة للغاية في الحفاظ على السرية. يمنحنا التشفير الشامل والمصادقة الثنائية راحة البال عند تخزين الملفات الحساسة ومشاركتها.

أفضل ميزات MEGA

قبول الملفات من مستخدمي MEGA وحتى من الآخرين

استعادة إصدارات الملفات القديمة في حالة حدوث تغييرات أو حذف غير مقصود

تعيين تواريخ انتهاء الصلاحية وحماية كلمة المرور للملفات المشتركة

قيود MEGA

الحسابات المجانية ذات سعة نقل محدودة

تفتقر إلى أدوات تحرير مستندات Microsoft Office مباشرةً في السحابة؛ وهذا يعني أنه يجب على المستخدمين تنزيل الملفات لإجراء تغييرات، مما قد يعطل سير العمل

تسعير ميغا

البرو لايت: 5.34 دولار/شهر

المحترف الأول : 10.96 دولار شهريًا

: 10.96 دولار شهريًا الإصدار الثاني : 21.94 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 21.94 دولارًا أمريكيًا في الشهر الإصدار الثالث: 32.91 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات ضخمة

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. ownCloud (الأفضل للتعاون والتحكم في البيانات)

via السحابة الخاصة إن ownCloud هو حل بديل مجاني من Google Drive يقوم بمزامنة الملفات عبر الأجهزة، مع الحفاظ على تحديثها. يضمن تشفيره من طرف إلى طرف بقاء البيانات الحساسة آمنة أثناء عمليات النقل.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح ownCloud بتحرير المستندات بشكل تعاوني، مما يتيح العمل في الوقت الفعلي على المشاريع المشتركة مع الزملاء من خلال Office 365 أو Collabora. هذا الجمع بين الأمان والتعاون يجعله أداة قيّمة لمشاريع الفريق.

أفضل ميزات امتلاك كلاود

استعادة إصدارات الملفات السابقة باستخدام محفوظات الإصدارات

التعاون في الوقت الفعلي على المستندات باستخدام أدوات تحرير مدمجة

إعداد روابط ملفات خاصة لمشاركة وصول آمنة ومحدودة الوقت

قيود السحابة الخاصة

تقتصر الميزات المتقدمة على إصدار المؤسسة

لا تقدم الباقة المجانية دعم العملاء، وهو ما قد يكون عائقًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المساعدة في الإعداد أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير ownCloud

إصدار المجتمع : مجاني

: مجاني ownCloud مستضاف على خادمك (اشتراك قياسي): حوالي 5.70 دولار/مستخدم/شهر تقريبًا

ownCloud مستضاف على الخادم الخاص بك (اشتراك المؤسسة): حوالي 17.50 دولاراً/مستخدماً/شهرياً: حوالي 17.50 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

امتلاك كلاود أونلاين (فرق - من 1 إلى 4 مستخدمين): 13.92 دولار/مستخدم/شهر تقريبًا

13.92 دولار/مستخدم/شهر تقريبًا ownCloud Online (مستخدمون فرديون): 16.06 دولار/مستخدم/شهر تقريباً

تقييمات ومراجعات ownCloud

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

7. مايكروسوفت ون درايف (الأفضل لمزامنة الملفات وتخزينها)

via مايكروسوفت ون درايف إذا كنت تبحث عن حل آمن لمشاركة الملفات لشركتك يتكامل بسهولة مع Microsoft 365، ففكر في Microsoft OneDrive، وهو بديل قوي ل Google Drive. فهو يمكّنك من حفظ الملفات والوصول إليها وإدارتها بكفاءة عبر أجهزة متعددة.

من خلال تجربتي، كان تطبيق OneDrive لسطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ضرورياً للوصول السلس إلى الملفات، سواء كنت أعمل على مكتبي أو أثناء التنقل. وقد ساهمت ميزات المزامنة في الوقت الفعلي واسترداد الملفات في الحفاظ على مشاريع الفريق في الموعد المحدد والحفاظ على سلامة البيانات.

أفضل ميزات Microsoft OneDrive من مايكروسوفت

حافظ على مزامنة ملفاتك عبر جميع الأجهزة لضمان حصولك دائماً على أحدث إصدار في متناول اليد

العمل معًا على المستندات مع زملائك في الفريق وعرض التحديثات في الوقت الفعلي

تحميل ملفات كبيرة تصل سعتها إلى 250 جيجابايت دفعة واحدة

نسخ ملفاتك احتياطيًا من الأجهزة المحمولة تلقائيًا

تحرير المستندات أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي iOS و Android

قيود OneDrive من Microsoft OneDrive

لا تتضمن الباقة المجانية تطبيقات إنتاجية قوية

يحتوي الإصدار المجاني على حد تخزين يبلغ 5 جيجابايت، وهو ما قد يكون غير كافٍ للمستخدمين الذين لديهم ملفات أكبر أو احتياجات بيانات كبيرة

أسعار مايكروسوفت ون درايف

OneDrive للأعمال (الباقة 1): 5 دولارات شهرياً (تُدفع سنوياً)

5 دولارات شهرياً (تُدفع سنوياً) مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية : 6 دولارات شهرياً (يتم دفعها سنوياً)

: 6 دولارات شهرياً (يتم دفعها سنوياً) مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية 12.50 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ون درايف

G2: 4.3/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12000 تقييم)

8. نكستكلاود (الأفضل لإدارة البيانات السحابية والتخزين)

via السحابة التالية Nextcloud عبارة عن منصة تخزين سحابية متعددة الاستخدامات لإدارة البيانات الشخصية والمهنية. تتيح أدوات التعاون الخاصة بها تحرير المستندات في الوقت الفعلي لمشاريع الفريق ومشاركة الملفات بسلاسة مع الزملاء. وبفضل ميزات الأمان القوية مثل المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف، يضمن تخزين الملفات الحساسة بأمان وثقة.

أفضل ميزات Nextcloud

مزامنة الملفات عبر الأجهزة مع التوافق عبر المنصات المختلفة

تخصيص الواجهة باستخدام السمات وخيارات العلامات التجارية

تأمين بياناتك من خلال التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية

قيود Nextcloud

الأداء أثناء الخوادم عالية الحركة

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الميزات مقارنةً بإصدار سطح المكتب، مما قد يحد من الوظائف لبعض المستخدمين

لا يوجد إصدار تجريبي رسمي مجاني لخدماته السحابية؛ النسخة المجانية مفتوحة المصدر وقد تتطلب إعداداً يدوياً، وهو ما قد يمثل تحدياً للمستخدمين غير التقنيين

تسعير Nextcloud

المستخدمون الفرديون: 19.26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

19.26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الفرق: 17.12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Nextcloud

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. Sync.com (الأفضل لمشاركة الملفات بتشفير قوي)

via المزامنة تشتهر Sync بشكل أساسي بميزات الخصوصية والأمان القوية، مما يجعلها أفضل بديل ل Google Drive. مثل العديد من الأدوات الموجودة في القائمة، توفر أداة التخزين السحابي تشفيرًا من طرف إلى طرف. ومع ذلك، على عكس منافسيها، تتخذ Sync موقفًا لا هوادة فيه بشأن الأمان من خلال عدم السماح لفريقها بمشاهدة المحتوى الخاص بك، مما يضيف طبقة إضافية من الثقة.

من خلال تجربتي، كانت عناصر التحكم في المشاركة المتقدمة في Sync مفيدة للغاية لإدارة المستندات السرية. فقد تمكنت من ضبط حماية كلمة المرور وتواريخ انتهاء الصلاحية على الروابط المشتركة، مما يمنحني راحة البال عند التعاون مع فريقي في مشاريع حساسة.

أفضل ميزات Sync.com

استعادة إصدارات الملفات السابقة واستعادة الإصدارات المحذوفة حتى 365 يومًا

إنشاء روابط آمنة مع تعزيز الخصوصية للملفات الحساسة مشاركة الملفات تتبع النشاط في المجلدات المشتركة باستخدام سجلات الأحداث التفصيلية



قيود موقع Sync.com

يقوم بمزامنة الملفات إلى مجلد واحد فقط، مما يتطلب منك تعديل هيكل تنظيم الملفات الموجود لديك

غالبًا ما توصف واجهة المستخدم، لا سيما في إصدار الويب، بأنها ثقيلة، مما يجعل التنقل فيها أقل سهولة

الباقة المجانية تأتي بسعة تخزين 5 جيجابايت فقط

تسعير #### Sync.com

مجاني للأبد

Solo Basic : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا Solo Professional : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا الفرق القياسية : 6 دولارات شهرياً

: 6 دولارات شهرياً الفرق + غير محدود : 15 دولاراً في الشهر

: 15 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موقع #### Sync.com

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. pCloud (الأفضل لمزامنة الملفات متعددة الأجهزة)

via السحابة pCloud هو حل تخزين سحابي متعدد الاستخدامات يسمح للمستخدمين بمزامنة الملفات عبر الأجهزة من خلال تطبيق سطح المكتب الخاص به، مما يؤدي إلى إنشاء محرك أقراص افتراضي للوصول الآمن والسلس. تتميز المنصة بخيار مشاركة الروابط العامة، مما يجعل من السهل إرسال الملفات إلى العملاء، بينما تسمح مشغلات الوسائط المدمجة للمستخدمين ببث مقاطع الفيديو وإنشاء قوائم تشغيل صوتية مباشرة من السحابة.

أفضل ميزات pCloud

الوصول إلى مساحة تخزين إضافية دون شغل مساحة محلية في أجهزتك

مشاركة الملفات مع حماية بكلمة مرور وتواريخ انتهاء الصلاحية

استخدام إصدار الملفات للرجوع واستعادة إصدارات الملفات القديمة

قيود pCloud

مساحة تخزين مجانية محدودة مقارنة بمنافسيه

يفتقر إلى أدوات التعاون المتكاملة

الباقة المجانية لها حد 10 جيجابايت (مع وجود مهام يجب إكمالها للحصول على المبلغ الكامل)، وهو ما قد لا يكفي للمستخدمين المحترفين

تسعير pCloud

الشركات : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا الشركات المحترفة: 19.98 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات pCloud

G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم)

11. كوفر (الأفضل لدمج حسابات تخزين سحابية متعددة)

via كوفر Koofr هو حل تخزين سحابي يدمج حسابات متعددة، مثل Google Drive وDropbox وOneDrive، في واجهة واحدة. يتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى ملفاتهم وإدارتها دون التبديل بين التطبيقات.

كما أنه يدعم المشاركة المباشرة للملفات مع الحماية بكلمة مرور وتواريخ انتهاء الصلاحية، مما يضمن التعاون الآمن في المشاريع الحساسة. بالنسبة لفريقي، أثبتت هذه الوظيفة فائدتها في الحفاظ على خصوصية وسلامة الملفات المشتركة.

أفضل ميزات كوفر

حفظ محتوى الويب مباشرةً باستخدام امتداد Koofr Chrome

معاينة الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF دون تنزيلها

استعادة الملفات المحذوفة لمدة تصل إلى 7 أيام دون استخدام مساحة تخزين إضافية

قيود كوفر

له حدود يومية للمشاركة العامة

يبطئ عند التعامل مع الملفات الكبيرة

الباقة المجانية لها حدود 10 جيجابايت

أسعار كوفر

مجاني للأبد

الحقيبة الموجزة S: 0.54 دولار/شهريًا

0.54 دولار/شهريًا الحقيبة M: 1.07 دولار/شهرياً

1.07 دولار/شهرياً الحقيبة L: 2.14 دولار/شهر

2.14 دولار/شهر الحقيبة XL: 4.28 دولار/شهر

4.28 دولار/شهر الحقيبة XXL: 10.70 دولار/شهرياً

10.70 دولار/شهرياً Crate 3XL: 21.40 دولار/شهرياً

21.40 دولار/شهرياً الحقيبة 5XL: 37.45 دولار/شهر

تقييمات ومراجعات كوفر

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Google Keep

12. Backblaze (الأفضل لتخزين الملفات والنسخ الاحتياطي)

via باك بلاز Backblaze هو حل تخزين سحابي مباشر وفعال من حيث التكلفة يركز على النسخ الاحتياطي وتخزين الملفات. يقوم بنسخ البيانات احتياطيًا تلقائيًا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويوفر سعة تخزين غير محدودة.

تتيح ميزة التحكم في الإصدار في المنصة للمستخدمين استرجاع الإصدارات القديمة من الملفات عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Backblaze خيار استقبال البيانات فعلياً عبر محرك أقراص USB صلب، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص أثناء استعادة النظام.

أفضل ميزات Backblaze

ضمان تأمين البيانات من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية

استعادة الملفات بسهولة مع خيارات مثل تنزيل الملفات المضغوطة أو محركات الأقراص الصلبة الفعلية

تكوين المصادقة الثنائية لمزيد من الأمان

قيود Backblaze

لا يدعم النسخ الاحتياطية للبريد الإلكتروني من الخوادم عبر الإنترنت، مثل Gmail يقتصر الإصدار الافتراضي للملف على 30 يوماً



تسعير Backblaze

الدفع حسب الاستخدام: 6 دولارات لكل تيرابايت/شهر

6 دولارات لكل تيرابايت/شهر B2 الاحتياطي: 1560 دولاراً لكل 20 تيرابايت/سنة

تقييمات ومراجعات Backblaze

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

13. SpiderOak (الأفضل لنسخ البيانات احتياطيًا وضمان الأمان)

via سبايدر أوك يعطي SpiderOak الأولوية للخصوصية والأمان، حيث يقدم ميزات مثل التشفير من طرف إلى طرف لحماية البيانات الحساسة. وهذا يجعله بديلاً جيدًا ل Google Drive لمن يديرون ملفات سرية أو يتعاونون عن بُعد.

أقدر كيف يسمح SpiderOak للمستخدمين بإعداد نسخ احتياطية يومية لمستندات العمل والمجلدات المشتركة، مما يضمن مزامنة جميع التغييرات تلقائيًا عبر الأجهزة دون تدخل يدوي.

أفضل ميزات SpiderOak

إنشاء نسخ احتياطية تلقائيًا مع خيارات جدولة قابلة للتخصيص

استعادة الإصدارات السابقة باستخدام ميزة إصدار الملفات لاستعادة التغييرات غير المرغوب فيها

مزامنة البيانات عبر الأجهزة باستخدام دعم SpiderOak عبر المنصات المتعددة

قيود سبايدر أوك

الأسعار المرتفعة مقارنة بالخدمات الأخرى

قد يكون من الصعب تصفح واجهة المستخدم

لا يقدم باقة مجانية أو فترة تجريبية للتجربة الكاملة؛ يجب على المستخدمين الالتزام بالاشتراك

تسعير SpiderOak

150 جيجابايت: 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا 400 جيجابايت: 11 دولارًا شهريًا

11 دولارًا شهريًا 2 تيرابايت: 14 دولارًا في الشهر

14 دولارًا في الشهر 5 تيرابايت: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات SpiderOak

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات جوجل لتحسين كتابتك، وتبسيط التعاون، وأتمتة التنسيق من أجل عملية إنشاء مستند أكثر كفاءة!

إذا كنت تبحث عن ترقية من محرر مستندات جوجل، استكشف قائمتنا المنسقة من أفضل البدائل التي تقدم ميزات مبتكرة ووظائف محسنة لتلبية احتياجاتك.

## قم بزيادة أمان ملفاتك وتنظيمها مع ClickUp

إن اختيار خدمة التخزين السحابي المناسبة أمر ضروري لتنظيم ملفاتك وتأمينها. 🔒

ولكن، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجات عملك. توفر الأدوات المذكورة أعلاه ميزات أمان قوية، وتعزز التعاون، وتبسط سير العمل.

ومن بين هذه الأدوات، يُعد ClickUp حلاً متكاملاً يبرز باعتباره بديلاً شاملاً لـ Google Drive. فهو يجمع بسلاسة بين إدارة الملفات والتعاون في المهام والتكامل السلس مع التطبيقات الأخرى. وبفضل الميزات والقوالب القابلة للتخصيص، يتكيف مع سير عملك المحدد، مما يسهل إدارة المشاريع ومشاركة المستندات بفعالية. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد كيف يتعاون فريقك ويبقى منظمًا!