أفضل 10 برامج مجانية لقواعد البيانات في 2025 (الميزات والأسعار)

يمكن أن يكون نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) منقذًا لإدارة البيانات. فهو يوفر طريقة منظمة لتخزين البيانات والوصول إليها وإدارتها. ويجعل نظام إدارة قواعد البيانات من الأسهل الوصول إلى المعلومات وتحديثها بسرعة من قاعدة بيانات مدارة مركزياً.

بمساعدة نظام إدارة قواعد البيانات، يمكن للمستخدمين إضافة بيانات جديدة أو تعديل البيانات الموجودة في قاعدة البيانات. كما أنه يلغي المهام الزائدة عن الحاجة مثل إدخال نفس البيانات عدة مرات.

ولكن أي برنامج مجاني لقاعدة البيانات يجب أن تختار؟

سنستكشف في هذه المقالة ما هي أنظمة إدارة قواعد البيانات وكيف يمكنك اختيار النظام المناسب لاحتياجاتك. سنسلط الضوء أيضًا على أفضل عشرة برامج مجانية لقواعد البيانات لمساعدتك.

ما هي برامج قواعد البيانات؟

برنامج قاعدة البيانات هو نوع من البرامج المصممة لتخزين البيانات وإدارتها. وغالبًا ما تستخدمه الشركات من أجل إنشاء صحائف الوقائع لتنظيم وتخزين كميات كبيرة من المعلومات، مثل سجلات العملاء أو معلومات المخزون. يمكن أن تكون برمجيات قواعد البيانات إما قائمة على خادم العميل أو قائمة على الويب، حسب احتياجات العمل.

تتيح برامج قواعد البيانات للمستخدمين إنشاء قواعد بيانات وجداول متعددة تساعد في تنظيم المعلومات بطريقة فعالة وآمنة. لديها قدرات استعلام قوية، مما يسهل على المستخدمين البحث عن بيانات محددة بسرعة.

كيف تختار أداة قواعد البيانات المجانية المناسبة لأعمالك

يمكن أن يكون اختيار حل قاعدة البيانات المناسب صعباً مثل صعوبة اختيار برنامج نتفليكس الذي ستشاهده. هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها!

إليك بعض المرشحات التي يمكنك تطبيقها لتضييق نطاق البحث:

التعقيد : يمكن أن تكون بعض أدوات قواعد البيانات معقدة للغاية وتتطلب بعض المعرفة التقنية. من ناحية أخرى، بعضبرنامج مجاني لإدارة المشاريع تساعدك على إدارة البيانات المتعلقة بالمشروع بسهولة

: يمكن أن تكون بعض أدوات قواعد البيانات معقدة للغاية وتتطلب بعض المعرفة التقنية. من ناحية أخرى، بعضبرنامج مجاني لإدارة المشاريع تساعدك على إدارة البيانات المتعلقة بالمشروع بسهولة الأمان : لا تريد أن تقع بياناتك في الأيدي الخطأ؟ إذن، اختر البرنامج الذي يستخدم أحدثأمن البيانات التقنيات 🔐

: لا تريد أن تقع بياناتك في الأيدي الخطأ؟ إذن، اختر البرنامج الذي يستخدم أحدثأمن البيانات التقنيات 🔐 عمليات التكامل: تساعدك عمليات التكامل على إدارة البيانات عبر تطبيقاتك المفضلة، سواء كانت برنامج إدارة علاقات العملاء أو تطبيق التواصل الخاص بك

تساعدك عمليات التكامل على إدارة البيانات عبر تطبيقاتك المفضلة، سواء كانت برنامج إدارة علاقات العملاء أو تطبيق التواصل الخاص بك التسعير: بينما سنغطي بعضًا من أفضل برامج قواعد البيانات المجانية، فإن بعض الأدوات لديها خطط مدفوعة تقدم وظائف إضافية ومساحة تخزين وما إلى ذلك. لذا تأكد من اختيار حل قاعدة البيانات الذي يمنحك أفضل قيمة مقابل المال

الآن بعد أن انتهينا من الدورة التدريبية المكثفة حول برامج قواعد البيانات، دعنا ننتقل إلى العمل.

أفضل 10 برامج لقواعد البيانات

فيما يلي أفضل عشرة برامج قواعد بيانات مجانية متاحة اليوم:

1. انقر فوق - جيد لإدارة قواعد البيانات

سحب المهام وإفلاتها على جدول النقر فوق طريقة عرض جدول النقر لتنظيم بسيط

ClickUp هو أحد برامج إدارة المشاريع الأعلى تقييمًا في العالم, محبوب من قبل الفرق فائقة الإنتاجية من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة.

استخدم التسلسل الهرمي لـ ClickUp لإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك وتنظيمها في مساحة العمل , المساحات , المجلدات والمزيد من أجل إدارة سهلة. يمكنك بعد ذلك استخدام ميزات التصفية والبحث في ClickUp للاستعلام عن قاعدة البيانات واسترداد البيانات بناءً على معايير محددة.

يتيح ClickUp أيضًا للمستخدمين استيراد البيانات وتصديرها، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عند العمل مع مجموعات كبيرة من البيانات.

الميزات الرئيسية ل ClickUp

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية مساعدة ClickUp لك في أن تصبح نينجا بيانات:

القوائم :: سرد المهام الخاصة بك مع مختلف العلامات , الحالات و الحقول المخصصة لتعزيز الوضوح

المستندات :إنشاء جميع أنواع المستندات وتخزينها إلى جانب مشاريعك لسهولة الوصول إليها

عرض الجدول في ClickUp : استخدام صفوف وأعمدة بسيطة لترتيب البيانات والتنقل فيها وتصديرها في لمح البصر

استخدام صفوف وأعمدة بسيطة لترتيب البيانات والتنقل فيها وتصديرها في لمح البصر عرض النموذج : جمع ملاحظات العملاء أو متطلبات العملاء أو أي بيانات تحتاجها باستخدام نماذج جميلة

جمع ملاحظات العملاء أو متطلبات العملاء أو أي بيانات تحتاجها باستخدام نماذج جميلة العلاقات : ربط المهام والأفكار المتشابهة، أو حتى إنشاء قاعدة بيانات متقدمة

ربط المهام والأفكار المتشابهة، أو حتى إنشاء قاعدة بيانات متقدمة لوحات المعلومات :: اطلع على ما يحدث في مشاريعك بنظرة سريعة

إدارة الموارد : استخدام عرض عبء العمل , نبض , الملفات الشخصية والمزيد لإدارة مواردك بكفاءة

تضمين العرض : تضمين التطبيقات,مواقع الويبأو مقاطع فيديو أو أي محتوى تحتاجه إلى جانب مهامك

تضمين التطبيقات,مواقع الويبأو مقاطع فيديو أو أي محتوى تحتاجه إلى جانب مهامك مخطط جانت : تتبع تقدم مشروعكباستخدام مخططات جانت البديهية المشاهدات : اللوحة , صندوق , الجدول الزمني ... افتح عينيك على وجهات نظر عمل فريدة من نوعها مع ClickUp

أنواع العناصر المخصصة: تخزين المعلومات وتصورها وتقديمها بأي طريقة تفضلها، وإضافة طبقة من البنية إلى قواعد البيانات العلائقية

تخزين المعلومات وتصورها وتقديمها بأي طريقة تفضلها، وإضافة طبقة من البنية إلى قواعد البيانات العلائقية القوالب: استخدم قوالب قاعدة بيانات ClickUp المبنية مسبقًا مثلقالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp

الإشراف على العمل المستمر لنشر منشورات المدونة باستخدام تقويم المحتوى

تنزيل هذا القالب

قيود ClickUp

لا يوجد عرض جدول على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)

اطّلع على خريطة طريق ClickUp لمعرفة كيف نقوم بإصلاح هذه المشكلات البسيطة، واستكشاف جميع الميزات الرائعة التي يخبئها لك برنامج قاعدة البيانات المجاني هذا. 🤩

تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

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/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/34542/undefined/ تعرف على كيفية إنشاء قاعدة بيانات المحتوى! /%href/

2. MySQL - جيد لتخزين البيانات ونقل المطورين

عبر MySQL MySQL هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر من أوراكل. يمكن للمستخدمين استخدام لغة الاستعلام المهيكلة للوصول إلى البيانات وإدارتها في MySQL.

انتظر، ما هي قاعدة البيانات العلائقية؟

يخزن نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية البيانات المتشابهة في جداول، باستخدام صفوف وأعمدة. إنها أشبه بتطور متقدم لجداول البيانات الخاصة بك (بدون كل الضغوطات)

لحسن الحظ، أنت لا تحتاج إلى أوراكل لمعرفة ما إذا كانت قاعدة بيانات MySQL هي قاعدة بياناتك حقًا.

لقد قرأنا البطاقات من أجلك... ✨

ميزات MySQL الرئيسية

قاموس البيانات يحتفظ بسجل موحد حول كائنات قاعدة البيانات مثل الجداول

تتيح لك الأدوار تعيين الامتيازات بسهولة، مثل الوصول للقراءة فقط، لحسابات مستخدمين متعددة

تساعد سمات المجموعة مسؤول قاعدة البيانات على التحكم في استهلاك الأجهزة

يسمح MySQL Workbench للأشخاص مثل مسؤول قاعدة البيانات,مهندس قاعدة البياناتوالمطور بالعمل معًا

قيود MySQL

يمكن أن يكون أداءه ضعيفًا مع مجموعات البيانات الكبيرة

يمكن أن يؤدي تعطل الخادم إلى إفساد النظام

واجهة مستخدم قديمة

تسعير MySQL

الإصدار المجتمعي (مجاني)

(مجاني) الإصدار القياسي من MySQL (2000 دولار)

3. مايكروسوفت SQL Server - جيد للتعامل مع العديد من المعاملات وتحليلات الأعمال

عبر مايكروسوفت SQL الخادم مايكروسوفت SQL Server هو أداة قاعدة بيانات علائقية شائعة تساعدك على تخزين البيانات واسترجاعها باستخدام استعلامات SQL.

كما أن لديها أيضًا نسختها الخاصة من لغة SQL التي تسمى T-SQL (Transact-SQL) والتي توفر وظائف إضافية مثل معالجة الأخطاء.

الميزات الرئيسية لـ Microsoft SQL Server

تصنيف البيانات المدمج، وحماية البيانات، ومراقبة المشروع الميزات

تمكين الوصول إلى البيانات المخصصة بناءً على أدوار المستخدمين

خادم تقارير Power BI (ذكاء الأعمال) لإدارة التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية

تساعدك مكتبة الموصلات على دمج البيانات من أي مصدر بيانات

قيود Microsoft SQL Server

إمكانيات محدودة لتقسيم البيانات

عملية الترخيص المعقدة التي يجب أن تمر بها في كل مرة تنتهي فيها صلاحية الترخيص الخاص بك

يمكن أن يكون مكلفًا للشركات الصغيرة التي ترغب في التوسع بسرعة

تسعير مايكروسوفت SQL Server

إليك نظرة سريعة على بعض خطط تسعير حل قاعدة البيانات هذا:

مطور (مجاني)

(مجاني) إكسبريس (مجاني)

(مجاني) قياسي - ترخيص وصول العميل (209 دولار)

4. إيرتابل - جيد للمستخدمين الذين يستخدمون جداول البيانات

عبر الجدول الجوي Airtable هو برنامج هجين من جداول البيانات وقواعد البيانات يتيح لك إدارة البيانات عبر الجداول. يمكنك تتبع بيانات العملاء أو حتى إنشاء حل مؤقت لإدارة علاقات العملاء مع Airtable.

الميزات الرئيسية لـ #### Airtable

تعمل القواعد كقواعد بيانات علائقية يمكنها تخزين جميع معلومات مشروعك

تساعد الجداول في تخزين قائمة بالعناصر المتشابهة

طرق عرض مرنة، مثلكانبانوالتقويملتصور البيانات من زوايا مختلفة

لوحات المعلومات مع خيارات التقارير المخصصة

قيود Airtable

تدعم الباقة المجانية 1200 سجل/قاعدة فقط (السجل يشبه صف جدول بيانات)

لديه منحنى تعليمي حاد

يفتقر إلى الصيغ المتقدمة للسماح للمستخدمين بالعمل على البيانات

تسعير #### تسعير Airtable

يقدم برنامج قاعدة البيانات عبر الإنترنت هذا ثلاثة خيارات للتسعير:

خطة مجانية

خطة زائد (12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم)

(12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم) خطة احترافية (24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم)

تحقق من أخرى بدائل قابلة للتطبيق !

5. MongoDB - جيد لتخزين البيانات الضخمة

عبر مونغودب MongoDB هو برنامج لإدارة قواعد بيانات NoSQL يقوم بتخزين البيانات في شكل مستندات.

لقد ذكرنا SQL، فما هو برنامج NoSQL؟

تقوم قاعدة بيانات NoSQL بتخزين البيانات في أشكال غير جدولية، مثل قاعدة بيانات المستندات، وقاعدة بيانات الرسوم البيانية، وما إلى ذلك. وهذا يجعلها منصة مناسبة لإدارة البيانات غير المهيكلة.

وفي حين أن كلمة "mongo" في MongoDB تشير إلى تخزين البيانات الضخمة، فإن خطتهم المجانية تدعم مساحة تخزين 512 ميغابايت فقط.

الميزات الرئيسية لـ MongoDB

مشغلات في الوقت الفعلي لإنشاء تطبيق بيانات يعتمد على الأحداث

لغة استعلام غنية ومعبرة

وظيفة البحث في النص الكامل المتكامل

MongoDBمخططات لتصور البيانات وذكاء الأعمال في الوقت الحقيقي

قيود MongoDB

تشير مراجعات المستخدمين إلى أن ازدواجية البيانات تحدث مع توسع البيانات

يمكن أن يكون لها منحنى تعليمي حاد

قد يكون من الصعب دمج المستندات

تسعير MongoDB

يوفر النموذج السحابي لأداة إدارة قاعدة بيانات المستندات هذه خطة مجانية بمساحة تخزين 512 ميغابايت لتطوير التطبيقات الصغيرة.

لمزيد من الوظائف، سيتعين عليك الاتصال بالدعم للحصول على خطط مدفوعة.

6. PostgreSQL - جيد للموثوقية

عبر PostgreSQL PostgreSQL هو نظام قاعدة بيانات قوي ومفتوح المصدر لقاعدة بيانات الكائنات العلائقية. لديه أكثر من 15 عامًا من التطوير النشط وبنية مثبتة أكسبته سمعة قوية من حيث الموثوقية وسلامة البيانات وصحتها.

يعمل على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية، بما في ذلك Linux وUNIX (AIX وBSD وHP-UX وSGI IRIX وMac OS X وSolaris وTru64) وWindows. تقدم PostgreSQL مجموعة شاملة من الميزات التي تنافس تلك الموجودة في قواعد البيانات التجارية مثل Oracle أو MySQL.

الميزات الرئيسية لـ Postgre SQL

مفتوحة المصدر: PostgreSQL هو نظام قاعدة بيانات مجاني ومفتوح المصدر.

التوافق مع ACID: يدعم Postgres نظام PostgreSQL التوافق مع ACID (الذرية، والاتساق، والعزل، والمتانة)، مما يضمن اتساق البيانات وتكاملها.

قابل للتوسيع: تدعم PostgreSQL الامتدادات والوظائف المخصصة، مما يجعلها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

قيود Postgre SQL

التعقيد: يمكن أن يكون PostgreSQL معقدًا نسبيًا للمستخدمين الجدد وقد يكون منحنى التعلم أكثر حدة من أنظمة قواعد البيانات الأخرى.

دعم محدود: يحتوي PostgreSQL على مجتمع مستخدمين أصغر من بعض أنظمة قواعد البيانات الأخرى، مما قد يجعل العثور على الدعم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر صعوبة.

لا يوجد نسخ متماثل أصلي: على عكس بعض أنظمة قواعد البيانات الأخرى، لا تحتوي PostgreSQL على إمكانات النسخ المتماثل الأصلية وتتطلب إعدادًا إضافيًا.

تسعير Postgre SQL Postgre SQL

PostgreSQL مجاني للاستخدام.

7. Amazon RDS - جيد لإدارة قواعد البيانات العلائقية القابلة للتطوير

عبر أمازون RDS Amazon RDS هي خدمة قاعدة بيانات سحابية قوية تساعدك على نشر قواعد البيانات العلائقية القابلة للتطوير وإدارتها في السحابة. وهي تمكّن المؤسسات من إلغاء تحميل مهام إدارة قواعد البيانات، مثل التصحيح والنسخ الاحتياطية، مع توفير منصة آمنة وموثوقة ذات توافر ومتانة عالية.

باستخدام Amazon RDS، يمكن للمستخدمين توسيع نطاق قاعدة البيانات الخاصة بهم أو خفضها بسهولة ببضع نقرات على وحدة تحكم إدارة AWS، مما يسمح لهم بزيادة أو خفض حجمها بسرعة حسب الحاجة.

الميزات الرئيسية لـ Amazon RDS

قابلية التوسع: توسيع سعة الحوسبة والذاكرة تلقائياً، بالإضافة إلى موارد التخزين.

الموثوقية: يضمن Amazon RDS توافرًا عاليًا مع ميزات مثل النسخ الاحتياطية التلقائية، والنسخ المتماثل للتعافي من الكوارث، ونسخ متماثلة للقراءة لتحسين الأداء.

الأمان

قيود Amazon RDS

دعم قاعدة البيانات المحدود

قيود البائعين

خيارات التخصيص المحدودة

تسعير Amazon RDS

يقدم Amazon RDS فئة مجانية للعملاء الجدد. قم بزيارة تسعير Amazon RDS لمزيد من المعلومات.

8. RazorSQL - جيد للمستخدمين المبتدئين والمتقدمين

عبر RazorSQL RazorSQL هي أداة استعلام عن قاعدة البيانات، ومحرر برمجة، و أداة إدارة قاعدة البيانات لنظام التشغيل Mac OS X وويندوز ولينكس وسولاريس. تتيح RazorSQL للمستخدمين الاتصال بقواعد بيانات متعددة من تطبيق واحد بنقرة واحدة.

تم تصميمه ليكون قويًا وسهل الاستخدام للمستخدمين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء. وبفضل واجهة المستخدم البديهية الخاصة به، فهو أداة مثالية للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات ومشرفي المواقع على حد سواء.

الميزات الرئيسية لبرنامج RazorSQL

دعم متعدد المنصات

أدوات إنشاء التعليمات البرمجية: يمكن ل RazorSQL إنشاء كود SQL تلقائيًا لإنشاء الجداول وطرق العرض والمزيد.

أدوات التصدير والاستيراد

قيود RazorSQL: قيود RazorSQL

خطط تسعير مكلفة

لا يوجد دعم للتخزين السحابي

تسعير RazorSQL

مستخدم واحد: 99.95 دولارًا أمريكيًا

99.95 دولارًا أمريكيًا 2 إلى 9 مستخدمين: 96.95 دولارًا أمريكيًا

96.95 دولارًا أمريكيًا 10 إلى 19 مستخدمًا: 94.95 دولارًا أمريكيًا

94.95 دولارًا أمريكيًا 20 مستخدمًا فأكثر: 92.95 دولارًا أمريكيًا

9. إنفورميكس - جيد للأداء وقابلية التوسع

عبر تيك ريبابليك إنفورميكس هو نظام لإدارة قواعد البيانات يمكّن المؤسسات من إدارة بياناتها بكفاءة وفعالية أكبر. وبفضل بنيته المفتوحة، فإنه يوفر منصة مبتكرة للوصول إلى البيانات المنظمة وغير المنظمة وتحليلها وإدارتها. يوفر محرك الاستعلام القوي الخاص به أداءً لا مثيل له وقابلية للتوسع.

يوفر Informix أيضًا ميزات أمان مدمجة لحماية المعلومات الحساسة من الوصول أو التعديل غير المصرح به.

الميزات الرئيسية لبرنامج إنفورميكس

ميزات الأمان مثل تشفير قاعدة البيانات، ومصادقة المستخدم، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

تحسين الاستعلام عالي الأداء وقدرات المعالجة المتوازية

تكلفة ملكية منخفضة

قيود إنفورميكس

دعم محدود للمنصة

ضعف التوثيق

أسعار إنفورميكس

قم بزيارة صفحة تسعير IBM Informix للحصول على معلومات التسعير.

10. Altibase - جيد للمستخدمين المهتمين بالميزانية

عبر ألتيبيس Altibase هو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية الذي تم تطويره واستخدامه لأكثر من 20 عامًا. إنه خيار مثالي للشركات التي تبحث عن حل قوي وفعال من حيث التكلفة.

تقدم Altibase ميزات متقدمة مثل التوافر العالي وقابلية التوسع والأمان والأداء لجعلها مناسبة تمامًا لاحتياجات أي مؤسسة من البيانات.

الميزات الرئيسية لـ #### Altibase

قدرات قاعدة البيانات الهجينة

بنية متعددة الخيوط وتصميم منخفض النفقات العامة

الموثوقية

قيود Altibase

الدعم السحابي المحدود والاستخدام المحدود للشركات التي تفضل عمليات النشر القائمة على السحابة

محدودية التوثيق

تسعير #### تسعير Altibase

اتصل ب Altibase للحصول على معلومات التسعير.

إدارة البيانات أصبحت سهلة مع برنامج قواعد البيانات

سواء كنت تنشئ برمجيات رائعة أو تدير حملات تسويقية، فأنت بحاجة إلى برنامج لإدارة قواعد البيانات لتخزين وإدارة كل تلك البيانات القيمة.

وبينما قمنا بتغطية خمسة برامج قواعد بيانات مجانية رائعة لمساعدتك، فإن ما تحتاجه يتلخص في النهاية في متطلباتك.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد أداة لا تسبب لك أي ضجة لإيواء جميع بيانات مشروعك، فاختر ClickUp.

مع مجموعة كبيرة من الميزات الرائعة مثل المستندات والعلاقات، ClickUp هو أفضل برنامج قاعدة بيانات لإدارة بيانات المشروع.

فلماذا لا انضم إلى ClickUp مجانًا اليوم !