10 بدائل لـ Google Workspace في عام 2025: أدوات مثل G Suite

يعتمد مكان العمل الحديث اعتماداً كبيراً على أدوات التعاون للبقاء على اتصال وإنتاجية وتنظيم. مجموعات برمجيات مثل Google Workspace (المعروفة سابقًا باسم G Suite) غيرت طريقة عملنا، مما جعل من الممكن المشاركة في الإنشاء مع زميل في الفريق في الجانب الآخر من العالم.

مقابل 5.40 دولار (بأسعار مخفضة) وما فوق, مساحة عمل جوجل يحصل المستخدمون على بريد إلكتروني مخصص للأعمال، ودعم العملاء، و التعاون في المستندات أدوات مثل Drive وDocs وSlides وMeete وغيرها. هذه مجموعة واسعة من الميزات، وكلها ضمن عالم Google المألوف.

لكن الزيادات الأخيرة في الأسعار دفعت الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البحث عن بدائل لـ Google Workspace.

لحسن الحظ، هناك الكثير من الخيارات للفرق (والميزانيات) من مختلف الأحجام. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على 10 بدائل لـ Google Workspace للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمحترفين والطلاب.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل G Suite؟

عند تقييم بدائل G Suite، ضع في اعتبارك نوع أدوات وميزات التعاون الأكثر أهمية بالنسبة لك. فكّر في المستندات، وقواعد البيانات، ومشاركة الملفات، ومكالمات الفيديو، والبريد الإلكتروني، وأي شيء يعزز بشكل كبير النقر فوق في الوقت الفعلي لفريقك

ضع قائمة بالأشياء غير القابلة للتفاوض والأشياء التي يجب توفرها. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى نظام دردشة متكامل، وتتبع متقدم لتغييرات المستندات، وواجهة يسهل على المستخدمين غير التقنيين استخدامها.

ربما ترغب في أن يكون لديك خيارات تخطيط البريد الإلكتروني و تتبع الوقت ولكنك لا تجدها مفسدة للصفقات. ضع قائمة بما _لا تريده أو لا تحتاجه أيضًا - مثل عملية تأهيل طويلة أو 100 تيرابايت من مساحة التخزين.

بمجرد أن تحدد متطلباتك وميزانيتك، حان الوقت للبحث عن بدائل لـ G Suite ومعرفة رأي مستخدميها فيها. لقد جئت إلى المكان الصحيح!

لنلقِ نظرة على 10 منصات يمكن أن تحل محل Google Workspace. تعرف على المزيد حول ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها وخطط التسعير ومتوسط التقييمات.

أفضل 10 بدائل لبدائل Google Workspace

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك ClickUp هو أداة قوية برنامج إدارة المشاريع . إنه نظام أساسي قابل للتخصيص بشكل لا يصدق يعمل على تبسيط عملية إدارة المهام والمشاريع.

واجهة السحب والإفلات تجعله سهل الاستخدام حتى للطلاب والمستخدمين غير التقنيين. يمكنك الدردشة مع أعضاء الفريق وإنشاء مستندات غنية بالميزات، وتصور الجداول الزمنية وأعباء العمل، كل ذلك من مكان مركزي واحد.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

على عكس منافسي Google Workspace الآخرين، يحتوي ClickUp أيضًا على أدوات أصلية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع و تصور التسلسل الهرمي للمشروع . يمكن للمستخدمين تكييف البرنامج وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، مما يسمح لهم ببناء نظام يناسب سير عملهم على أفضل وجه.

تعد نسخة ClickUp المجانية طريقة رائعة للفرق من أجل اختبار المنصة والاطلاع على إمكاناتها. بالإضافة إلى ذلك، إذا أعجبك البرنامج، يمكنك الترقية إلى إحدى الخطط المدفوعة للحصول على ميزات أكثر تقدماً مثل الجداول الزمنية للمشروع والتحليلات

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

مجموعة كاملة من أدوات التعاون والإنتاجية، بما في ذلك مستندات ClickUp ومشاركة المستندات واللوحات البيضاء والدردشة

15 طريقة لعرضالمشاريع والمهام (القوائم واللوحات عرض التقويم ، ومخططات جانت، والرسوم البيانية، والمزيد)

مهام متداخلة للمشاريع الأكثر تعقيداً

تخطيط تقويم بديهي لتصور الجداول الزمنية للمشروع وعبء عمل الفريق

أكثر من 1,000 عملية تكامل لفريقك، بما في ذلك عمليات التكامل الأصلية و Zapier

الإيجابيات:

تجربة الترحيل من منصات أخرى، مثل Google Workspace، مباشرة وبسيطة

تتيح ميزة الأتمتة للمستخدمين تحديد مهام سير العمل بسرعة، مما يوفر الكثير من الوقت

الوصول إلى بياناتك من أي مكان باستخدام نظام ClickUp المستند إلى السحابة ومزامنة الحساب عبر أجهزة متعددة

الحصول على تحديثات في الوقت الحقيقي لحالات المهام وإبقاء الجميع على اطلاع

تدريب مجاني للمستخدمين الجدد إلى جانب الدعم على مدار 24 ساعة

سلبيات:

يمكن أن تكون الميزات المتقدمة مربكة لبعض المستخدمين الأقل دراية ببرامج إدارة المشاريع

لا تتوفر جميع طرق العرض ال 15 في تطبيق الجوال (حتى الآن)

التسعير:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. مايكروسوفت 365

عبر مايكروسوفت 365 مايكروسوفت 365 يجمع تطبيقات Microsoft Office في منصة سحابية واحدة. إن برامجها، مثل Word وExcel وPowerPoint، مألوفة لدى العديد من المستخدمين، لذا لن تحتاج على الأرجح إلى الكثير من التدريب لاستخدامها إذا كنت معتادًا على مستندات Google وجداول البيانات والشرائح.

ولكنه أحد بدائل Google Workspace الأكثر تكلفة في هذه القائمة، مما يجعله أقل مثالية للشركات الصغيرة.

ميزات Microsoft 365 الرئيسية:

تطبيقات Microsoft Office مثل النماذج و Outlook و Word و Word و Excel و PowerPoint و Teams و OneDrive

المساعدة الذكية مثل تحليل البيانات في Excel، والباحث في Word، ورسائل البريد الإلكتروني الموجزة لمساعدتك في التخطيط ليومك

يتكامل مع آلاف البرامج والخدمات الخاصة بالأعمال من خلال Microsoft AppSource

المحترفين:

تخزين آمن للملفات على مستوى المؤسسات وحماية متقدمة من التهديدات مع طبقات متعددة من الأمان

يدعم المشاركة داخل المؤسسات ومع الشركاء الخارجيين من خلال Yammer، وهي أداة للتواصل الاجتماعي للمؤسسة

طرح التحديثات التلقائية بانتظام

سلبيات:

مشاكل التوافق مع الأنظمة المؤسسية القديمة والمصممة حسب الطلب

أغلى من المنصات المنافسة

أوقات تنزيل طويلة للتحديثات

التسعير:

مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

8.25 دولار شهرياً لكل مستخدم خطة Office 365 Enterprise E1 للمؤسسات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة Office 365 Enterprise E3 للمؤسسات: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم خطة أوفيس 365 إنتربرايز E5 للمؤسسات: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطط الحكومية المتاحة

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

3. بيتريكس24

عبر Bitrix24 بيتريكس24 يجعل التعاون والإنتاجية أمرًا سهلاً بفضل أدوات العمل الجماعي، وإمكانيات إدارة المشاريع الشاملة، وخيارات الاتصال المتنوعة. يتيح لك المستوى العالي من التخصيص تخصيصه لتلبية احتياجاتك الخاصة - على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية.

لكن Bitrix24 له عيوبه. إذا كنت تقوم بالتبديل من Google Workspace، فقد لا تجد واجهة مستخدم Bitrix24 سهلة الاستخدام، مما يجعل بعض المستخدمين يبحثون عن بدائل Bitrix24 .

الميزات الرئيسية لـ Bitrix24 :

مدمج فيإدارة علاقات العملاء مع قاعدة بيانات العملاءوقمع العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات

وحدات الموارد البشرية مثل جدولة الموظفين والجداول الزمنية

إمكانات ذكاء الأعمال، بما في ذلك لوحة معلومات تحليلية وتقارير تفاعلية

مجموعة واسعة من التطبيقات المتكاملة مثل متاجر التجارة الإلكترونية وبرامج المحاسبة وإمكانيات عقد المؤتمرات عبر الإنترنت

الإيجابيات:

لا حاجة إلى معرفة لغة SQL لاستخدام أدوات ذكاء الأعمال

يمكنك استخدام المنصة دون اتصال بالإنترنت وتحميل عملك تلقائيًا إلى السحابة بمجرد اتصالك بالإنترنت

دعم العملاء سريع ومفيد

السلبيات:

خيارات محدودة لأدوار المستخدم وأذونات الوصول

لا يمكن تخصيص حالات المهام

إعداد معقد وواجهة مستخدم معقدة

التسعير:

خطة مجانية

الأساسية: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين قياسية: 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافية: 199 دولاراً شهرياً ل 100 مستخدم

199 دولاراً شهرياً ل 100 مستخدم المؤسسات: 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. دروب بوكس للأعمال

عبر دروب بوكس درووبوكس بدأ بمهمة محدودة: تبسيط مشاركة الملفات ومزامنتها والوصول إليها عبر عدة مستخدمين. في هذه الأيام، لديه ما يكفي من الميزات التي تجعله بديلاً محتملاً لـ Google Workspace.

يستخدم أكثر من 300,000 فريق عمل وأكثر من نصف الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 Dropbox كمساحة عمل رقمية وحل تخزين سحابي. ولكن في حين أن Dropbox هو قوي لمشاركة الملفات وأداة تعاون، إلا أنه لا يقدم في الأصل ميزات اتصال رئيسية يمكن أن تحل محل Gmail أو Meet.

الميزات الرئيسية لـ Dropbox Business:

ميزات متقدمة لإدارة الملفات مثل الإصدار، والنسخ الاحتياطية التلقائية، والبحث عن الملفات، والمجلدات المشتركة، والتعليق، والمشاركة الخارجية

تتبع النشاط لمنحك رؤى حول إجراءات المستخدم

تنسيق المشروع مع الجداول الزمنية والجداول والقوائم

يتكامل مع أدوات الجهات الخارجية مثل Slack وZoom دون الحاجة إلى مغادرة المنصة

الايجابيات:

تتوفر عناصر تحكم إدارية شاملة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات، مما يسهل إدارة حسابات المستخدمين بإعدادات أذونات دقيقة

التحكم المحسَّن في الإصدار يجعل من السهل العودة إلى إصدارات الملفات السابقة إذا ارتكبتَ خطأً ما

لا يجبرك على ضغط الملفات

سلبيات:

تباطؤ أو أخطاء من حين لآخر أثناء مزامنة الملفات بين الأجهزة

يمكن أن تكون حدود التخزين مقيدة للشركات التي لديها الكثير من البيانات

يبدو أنه يركز أحيانًا على طرح ميزات جديدة أكثر من التركيز على تعزيز وظائفه الأساسية

التسعير:

الخطة القياسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة متقدمة: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

5. أسانا

عبر النقر فوقأسانا هي منصة تعاون وإدارة مشاريع قائمة على السحابة تساعد الفرق على تنسيق المهام وتنظيم المشاريع وتتبع التقدم المحرز والبقاء على اتصال. يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تساعد الفرق على العمل بذكاء وكفاءة أكبر.

على الرغم من أن أسانا منصة قوية للغاية إدارة سير العمل لا يحتوي على أدوات مخصصة لإنشاء المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات. إذا كنت ترغب في استخدام Asana كبديل لـ Google Workspace، خذ وقتًا لدراسة تكامل تطبيقاته حتى تتمكن من ربط جميع الأدوات التي تحتاجها في منصة واحدة.

الميزات الرئيسية لـ Asana:

التواصل من خلال التعليقات و@الإشارات والإشعارات القابلة للتخصيص

يمكنك تفويض المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديد أولويات سير العمل باستخدام إمكانيات السحب والإفلات



لديه تكاملات مع خدمات أخرى مثل Dropbox و SurveyMonkey و Google Drive وأكثر من 1,000 تطبيق خارجي

الإيجابيات:

إمكانيات بحث متقدمة

دعم قوي للأجهزة المحمولة ومزامنة في الوقت الفعلي للتطبيقات (Apple iOS وAndroid)

مناسب لتنسيق وتتبع المشاريع الكبيرة والمعقدة

سلبيات

قد يكون من الصعب استخدامه إذا لم تكن معتادًا على برامج إدارة المشاريع

عدم المرونة في إعداد المهام المتكررة

يتم اشتراكك تلقائيًا في إشعارات البريد الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى إغراق صندوق الوارد ودفن الإشعارات المهمة

التسعير:

الباقة الأساسية: مجانية

مجانية الباقة المميزة: 10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

6. زوهو وورك بليس

عبر زوهومكان عمل زوهو عبارة عن منصة سحابية مجموعة الإنتاجية مصمم لمساعدة الشركات والفرق والأفراد على التعاون والتواصل وإنجاز الأعمال. ويتضمن مجموعة متنوعة من الميزات مثل إنشاء المستندات وتخزينها، وإدارة المهام، واستضافة البريد الإلكتروني، وعقد مؤتمرات الفيديو، وتتبع المشاريع.

وبالمقارنة مع بعض الخيارات في هذه القائمة، فإن Zoho Workplace ليس بديلًا معروفًا لـ Google Workspace. وهذا يعني أنك ستجد موارد أقل لتعليمك كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة.

الميزات الرئيسية لـ Zoho Workplace:

Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي للكتابة وتحليل البيانات

أداة بريد إلكتروني غنية بالميزات

إمكانية البحث المتقدم عبر جميع تطبيقات Workplace

المحترفين:

يتكامل بسلاسة مع نظام Zoho البيئي، والذي يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء، والتمويل، ومنصة التسويق

تمنحك لوحة تحكم Workplace عرضًا شاملاً للتطبيقات بحيث لا تحتاج إلى التبديل بين المتصفحات

الكثير من التصميمات والقوالب للعروض التقديمية، إلى جانب القدرة على تضمين محتوى الوسائط المتعددة

سلبيات:

بعض مشكلات الموثوقية، مثل عدم حفظ العمل عند انقطاع الإنترنت

ليست شائعة مثل غيرهاتطبيقات النقر فوقلذلك هناك موارد محدودة على الإنترنت لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والأفكار

عملية استرداد صعبة للملفات المحذوفة عن طريق الخطأ

#

مجانًا إلى الأبد

قياسي: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم البريد فقط: 1 دولار/شهرًا لكل مستخدم

1 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (3 تقييمات)

7. ليبر أوفيس

عبر LibreOffice ليبري أوفيس هي مجموعة إنتاجية مفتوحة المصدر تتضمن أدوات لمعالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية وقواعد البيانات وغيرها. وهي متوافقة مع مجموعة كبيرة من تنسيقات الملفات، بما في ذلك ملفات Microsoft وG Suite، ويمكن استخدامها على أنظمة ويندوز وماك ولينكس.

كلمة "Libre" هي كلمة إسبانية تعني "مجاني"، و LibreOffice هو كذلك بالضبط. لا يحتوي على العديد من الميزات والصفارات، ولكنه يعمل كبديل عن مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية .

الميزات الرئيسية لـ LibreOffice:

معالجة الكلمات وجداول البيانات والعروض التقديمية وقواعد البيانات والمزيد

مجموعة أوفيس مع أدوات لمعالجة النصوص وجداول البيانات وإنشاء العروض التقديمية

قدرات قوية لتحليل البيانات

أتمتة العمليات التجارية من خلال وحدات الماكرو والبرامج النصية

الايجابيات

يعمل على أي نظام تشغيل

يدعم مجموعة كبيرة من تنسيقات الملفات للتصدير

يطرح باستمرار تحديثات للميزات والوظائف

السلبيات

لا يعتمد على السحابة، لذا يجب تخزين الملفات محليًا أو على خادم

يفتقر إلى برنامج بريد إلكتروني

لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي للفرق الموزعة

التسعير:

مجاني

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

8. أونلي أوفيس

عبر أونلي أوفيس أونلي أوفيس هي مجموعة مكتبية مصممة لمساعدة الفرق على التعاون وإنجاز العمل. يمكنك نشره إما عبر السحابة أو في مكان العمل. إنه بديل جيد ل G Suite إذا كنت تقوم بالكثير من أعمالك على برامج معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية.

إذا اخترت النشر المحلي، فستحتاج إلى الإنفاق على (وصيانة) خادم خاص.

OnlyOffice الميزات الرئيسية:

يأتي مع مجموعة من أدوات التعاون، بما في ذلك إدارة المشاريع والبريد الإلكتروني والتقويم وإدارة علاقات العملاء والاتصالات

يعمل عبر الأنظمة الأساسية (لينكس، ماك، ويندوز)

يحتوي على مجموعة كبيرة من قوالب المستندات

يدعم الإضافات حتى تتمكن من إضافة المزيد من الوظائف

الإيجابيات

لديه خيارات سحابية ومحلية

سهل الاستخدام والتعلم

اكتساب المزيد من التحكم في بياناتك وخصوصيتك إذا اخترت النشر المحلي

السلبيات

عدم توافق التنسيق مع أنواع الملفات الأكثر شيوعًا مثل مستندات Word وجداول بيانات Excel

ليست مثالية لإنشاء المستندات وقواعد البيانات والعروض التقديمية المعقدة

لا يوجد عميل بريد إلكتروني وتطبيق تقويم

التسعير:

Cloud

مجاني

الشركات: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

_في مكان العمل

المؤسسات: 2,200 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا

2,200 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا إنتربرايز بلس: 3,300 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا

3,300 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا إنتربرايز بريميوم: 4,450 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (56 تقييم)

4.4/5 (56 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. وريك

عبر وريكوريك عبارة عن منصة إدارة مشاريع قائمة على السحابة مصممة لمساعدة الفرق على العمل معًا بشكل أكثر كفاءة. وهي تتضمن مجموعة متنوعة من الميزات مثل قوائم المهام، وإدارة الموارد، وتتبع الوقت وإعداد التقارير، ولوحات المعلومات المخصصة، وسير العمل الآلي، وغير ذلك الكثير.

يحتوي Wrike أيضًا على تطبيق جوال حتى تتمكن من الوصول إلى المشاريع أثناء التنقل.

على النقيض من سهولة استخدام Google Workspace وغيره من تطبيقات منافسي Wrike فإنك على الأرجح لن تنجح في الوصول إلى أرض الواقع إذا استخدمت Wrike. اطلب من فريق Wrike مساعدتك في إعداد نظام مخصص لعمليات شركتك واحتياجاتها.

ميزات Wrike الرئيسية:

إدارة المشروع مع مخطط جانت، ولوحات كانبان إلى جانب إمكانية رؤية أعباء عمل كل عضو في الفريق لإدارة الموارد بشكل صحيح

عرض تقارير مخصصة عن حالة المشروع ببيانات في الوقت الفعلي ولوحات تحكم جذابة بصريًا

تتبع الجداول الزمنية والعمل الفعلي مقابل التكاليف المقدرة للبقاء ضمن حدود الميزانية

أكثر من 400 تكامل خارج الصندوق

الإيجابيات:

يمكن تحويل الطلبات المقدمة من خلال النماذج تلقائيًا إلى مهام

تحديث المواعيد النهائية تلقائيًا على مخططات جانت عند تغيير الجداول الزمنية للمشروع

تتبنى فرق المبيعات والدعم نهجاً استشارياً لمساعدتك على تكييف Wrike مع احتياجاتك التشغيلية

سلبيات:

يستغرق بعض الوقت للتعلم والاندماج حيث تحتاج إلى تبني طريقة جديدة للتفكير في كيفية تنظيم مشاريع شركتك

عدم وجود خيارات لتكوين إشعارات البريد الإلكتروني على التحديثات

تقول بعض المراجعات أن واجهة المستخدم ليست بديهية للغاية وقد يكون من المربك تحديد موقع عنصر ما

التسعير:

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

اتصل للحصول على عرض أسعار Pinnacle: اتصل للحصول على عرض أسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,000+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,000+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (1,000+ تقييم)

10. الاثنين

عبر Monday.comالنقر فوق.com هو نظام تشغيل عمل قائم على الويب يتيح لك دمج التطبيقات كلبنات بناء لبناء مجموعة الإنتاجية التي تحتاجها. وهو يتضمن مجموعة متنوعة من الميزات مثل لوحات المهام، ولوحات المعلومات، ومشاركة الملفات، والمراسلة، والمزيد.

وعلى الرغم من أن نهج "اللبنات الأساسية" الذي يتبعه هو نهج جديد ومبتكر، إلا أنه لا يناسب الجميع، مما يجعل البعض يبحث عن بدائل الاثنين . تابع القراءة لتحديد ما إذا كان يوم الاثنين هو حقًا بديل Google Workspace الذي تحتاجه.

الميزات الرئيسية لـ #### الاثنين

تتبُّع التقدُّم المحرز و OKRs بسهولة من خلال لوحات السحب والإفلات والجداول الزمنية والمخططات، بالإضافة إلى لوحات المعلومات القابلة للتخصيص

منتجات مصممة لحالات استخدام محددة: إدارة العمل والتسويق والمبيعات والمشاريع وتطوير تكنولوجيا المعلومات

العمل مع ملفات من أنظمة أساسية أخرى مثل Microsoft 365 وDropbox وGoogle Workspace من خلال عمليات التكامل والوصفات بدون تعليمات برمجية

أنشئ عمليات أتمتة ومحفزات مخصصة، أو استخدم واجهة برمجة تطبيقات monday.com لدمج عمليات شركتك بشكل أفضل

المحترفين:

تسميات واضحة وقوائم بديهية يمكن حتى للمستخدمين المبتدئين فهمها بسرعة، مما يجعل عملية الإعداد أسرع

ميزة السحب والإفلات سهلة الاستخدام وتجعل إنشاء مهام سير العمل أكثر بساطة

يمكنك الحصول على المزيد من السياق حول المهام من خلال المرفقات والمحادثات على مستوى المهمة

سلبيات:

يمكن أن يكون من الصعب استخدامه كقاعدة للعمليات واسعة النطاق بسبب افتقاره إلى ميزات مفيدة للمشاريع على مستوى المؤسسة

استيراد المشاريع وتصديرها من وإلى المشاريع الأخرىأدوات إدارة المشاريع قد تكون صعبة في بعض الأحيان حتى بالنسبة للمستخدمين التقنيين المتقدمين

خيارات تنسيق النص محدودة

التسعير:

مجاني للأبد

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ابحث عن بديل Google Workspace الذي يتجاوز توقعاتك

كما ترى، هناك مجموعة متنوعة من بدائل Google Workspace التي تقدم ميزات قوية مصممة لمساعدة فرق العمل على التعاون وإنجاز العمل.

وسواء كنت تبحث عن حل ميسور التكلفة أو عن شيء ذي إمكانيات أكثر تقدمًا، فإن الخيارات الموضحة في هذه المقالة يجب أن يكون لديها ما يناسب احتياجاتك. تأتي كل منصة بمجموعة فريدة من المزايا والعيوب الخاصة بها، لذا تأكد من إجراء بعض الأبحاث قبل أن تقرر أيهما مناسب لك.

مع كل بدائل G Suite المتاحة الآن، لم يكن من السهل أبدًا العثور على أداة التعاون المثالية لفريقك!