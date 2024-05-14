أفضل 10 بدائل ومنافسين لنماذج مايكروسوفت في عام 2025

تُعد نماذج مايكروسوفت أداة رائعة لجمع البيانات وتحليلها، ولكن يتم تحقيق إمكاناتها الكاملة عند دمجها مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى . للاستفادة من البرنامج، قد تحتاج إلى الاستثمار في أدوات مايكروسوفت الإضافية، والتي تأتي بتكلفة إضافية. 💸
لحسن الحظ، تقدم بدائل نماذج مايكروسوفت وظائف مماثلة وميزات أكثر تقدمًا لتوحيد جمع البيانات. دعنا نفكك أفضل 10 أدوات لإنشاء النماذج عبر الإنترنت للعثور على أفضل ما يناسب احتياجات مؤسستك!
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل نماذج مايكروسوفت؟
يحتاج فريق المشروع إلى الأدوات اللازمة لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بانتظام لاتخاذ قرارات مستنيرة ومراقبة تقدم المهام. يمكن أن يكون منشئ النماذج عبر الإنترنت أداة لا تقدر بثمن لمساعدتك في جمع البيانات التي تحتاجها من فريقك وأصحاب المصلحة والعملاء. فهي تتيح لك إنشاء نماذج قابلة للتخصيص والمشاركة يمكن الوصول إليها وإكمالها من أي مكان، مما يجعل جمع البيانات أسرع وأكثر دقة وفعالية. ⚡️
يجب على مديري المشاريع البحث عن أداة إنشاء نماذج متعددة الاستخدامات عبر الإنترنت توفر ميزة الوصول عن بُعد وتسمح لفريقك بزيادة جهود جمع البيانات وتحليلها إلى أقصى حد.
جمع ملاحظات العملاء باستخدام نماذج ClickUp
فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء النماذج:
- متنوع حقول أسئلة، بما في ذلك حقول الاختيارات المتعددة والنصوص القصيرة والطويلة والقائمة المنسدلة والتواريخ والأوقات ومقاييس التصنيف
- تخصيص متقدم لإنشاء قوالب مخصصة وإضافة محتوى وسائط متعددة مثل الصور وصور GIF ومقاطع الفيديو
- عمليات التكامل مع تطبيقات وأدوات العمل الأخرى التي تستخدمها، مثل جداول بيانات Google أو Zapier أو Slack
- المنطق الشرطي الوظيفة لإظهار الأسئلة أو إخفائها بناءً على إجابات المستجيب السابقة
- تحسين الأجهزة المحمولة لإجراء الاستبيانات عبر الإنترنت على الهواتف أو الأجهزة اللوحية من أي مكان
- الأمان والخصوصية لحماية بياناتك وخصوصية المستجيبين
- ميزات التعاون للتحرير والتعليق في الوقت الفعلي
استخدم المنطق الشرطي لتخصيص تجربة نموذج ClickUp الخاص بالمستجيبين
ومع ذلك، فإن جمع البيانات ليس سوى جزء من سير العمل. ولتحقيق أقصى استفادة من استبياناتك واستفساراتك عبر الإنترنت، فإن أداة إدارة المشروع ضرورية لإدارة أنشطة مشروعك, تتبع التقدم المحرز والتعاون مع فريقك.
يتيح لك دمج أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت مع أداة إدارة المشروع جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي واستخدام الرؤى المكتسبة لاتخاذ قرارات مستنيرة مثل تحديد الأولويات والأعمال ذات القيمة العالية! 🏆
## أفضل 10 بدائل لنماذج مايكروسوفت في عام 2024
1. ClickUp
حسِّن عملية الاستبيان واستقبال المشاريع باستخدام النماذج الآمنة في ClickUp
clickUp هو الحل الأمثل للفرق التي تبحث عن منصة إنتاجية قوية لتبسيط عملية التقاط البيانات وجمعها. إن عرض النموذج في ClickUp مصممة لتقديم تجربة قابلة للتخصيص بالكامل توفر وقت فريقك من إدخال البيانات يدويًا حتى يتمكنوا من التركيز على مهامهم وأهدافهم.
ومع خاصية المنطق الشرطي في نماذج ClickUp ، يمكنك إنشاء نماذج يتم تعديلها ديناميكيًا بناءً على الإجابات السابقة، مما يوفر للمستجيبين تجربة مستخدم أفضل.
من طلبات المشاريع الداخلية لاستطلاعات الرأي عبر الإنترنت، يتم دمج جميع أعمالك في منصة واحدة لاستيعاب فعال. شارك الرابط المباشر للنموذج أو قم ببنائه في صفحة تحتوي على كود HTML ودع ClickUp يقوم بالمهمة الشاقة بعد اكتمال الرد على النموذج. 🌐
والأفضل من ذلك كله، سيحصل فريقك على رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتسريع سير العمل!
أفضل ميزات ClickUp
- على1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Zoom وSlack وGoogle Workspace وMicrosoft Office وغيرها
- طرق متعددة لأتمتة المهام المتكررة، بما في ذلك توجيه النماذج وتحديثات الحالة وتعيين المهام
- مفصلة عبر الإنترنتمركز المساعدة,ندوات عبر الإنترنت، والدعم لمساعدتك في استخدام المنصة إلى أقصى حد ممكن
- ديناميكيةالأهداف ميزة لمواءمة الفريق على OKRs وتتبع التقدم المحرز بطرق متعددة
- طرق عرض متعددة لتنظيم إدارة علاقات العملاء باستخدام القوائم ولوحات كانبان والجداول والمزيد
- تعيينات متعددة للمهام لتحقيق الشفافية التامة في كل التقدم المحرز
- حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة
- منشئ نماذج السحب والإفلات مع علامة تجارية مخصصة
- واسعمكتبة القوالب لكل حالة استخدام
قيود ClickUp
- يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين
- لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- خطة مجانية للأبد
- خطة غير محدودة: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال بلس: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)
تعلم كيف ClickUp Forms على تبسيط العمل لفرق البرمجيات !
2. SurveyMonkey
عبر SurveyMonkey SurveyMonkey هو منشئ نماذج عبر الإنترنت مع واجهة بديهية وسهلة الاستخدام لإنشاء نماذج جذابة وجمع البيانات من المستجيبين. باستخدام SurveyMonkey، يتوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من أنواع الأسئلة، بما في ذلك أسئلة الاختيار من متعدد، ومقياس التصنيف، وأسئلة المصفوفة، والإجابات المفتوحة وغير ذلك.
على عكس نماذج مايكروسوفت، يوفر SurveyMonkey خيارات تخصيص متنوعة مثل السمات والشعارات والألوان والخطوط للحصول على مظهر احترافي وعلامة تجارية. يوفر SurveyMonkey أيضًا القدرة على جمع ردود النماذج عبر الإنترنت أو عبر البريد الإلكتروني. وبفضل أدوات التحليل القوية المضمنة في النظام الأساسي، يمكن للمستخدمين مراجعة بيانات الردود واستخلاص رؤى مفيدة.
أفضل ميزات #### SurveyMonkey
- مكتبة أصول مشتركة لعناصر النماذج لاستطلاعات الرأي الخاصة بالعلامة التجارية
- شعار وألوان وعنوان URL مخصص للاستطلاع
- اختبارات مع تعليقات مخصصة
- انقر فوق الخريطةتصور البيانات
- أدوات منطق المسح المتقدمة
قيود برنامج SurveyMonkey
- تقتصر الخطة الأساسية على 50,000 استجابة في السنة
- تتوفر نماذج غير محدودة في الخطط باهظة التكلفة
تسعير #### SurveyMonkey
- الفريق ميزة: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- الفريق الممتاز: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسة: اتصل ب SurveyMonkey للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات SurveyMonkey
- G2: 4.4/5 (أكثر من 18,400 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9,600 تقييم)
3. نماذج جوجل
عبر نماذج جوجل بديل نماذج مايكروسوفت التالي هو نماذج جوجل أداة لجمع البيانات تُستخدم لإنشاء استطلاعات الرأي، والاختبارات، واستطلاعات الرأي، والاستبيانات، والاستبيانات وغيرها من النماذج. يتيح محرر السحب والإفلات الخاص بها للمستخدمين إنشاء نماذج متعددة الصفحات بأنواع مختلفة من الأسئلة، مثل الاختيار من متعدد، ومربعات النص، ومربعات الاختيار، والقوائم المنسدلة، وغيرها!
يتم تجميع النماذج عبر الإنترنت بشكل آمن في قاعدة بيانات يمكن إدارتها وعرضها بسهولة من خلال جداول بيانات Google. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الشاملة، تُعد نماذج Google أداة استطلاع رأي بسيطة لجمع آراء العملاء.
أفضل ميزات نماذج Google
- ذكاء مدمج لتعيين قواعد التحقق من صحة الاستجابة
- قوالب، بما في ذلك الاستبيانات والاستبيانات
- مشاركة النماذج عبر البريد الإلكتروني أو الرابط أو الموقع الإلكتروني
- ملخصات تلقائية لتحليل الردود
- منشئ النماذج المنطقية المخصصة
قيود نماذج Google
- دعم 24/7 عبر الإنترنت ومنتديات المجتمع متوفرة فقط على الباقات المدفوعة
- وظائف التخصيص المحدودة
تسعير نماذج جوجل
- شخصي: نسخة مجانية
- شركة بداية: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد
- شركة عادية: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد
- شركة بالإضافة إلى: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد
- المؤسسات: اتصل ب Google للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات نماذج Google
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10,200 تقييم)
مقارن: مقارن
_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/73313/undefined/ نماذج جوجل مقابل نماذج مايكروسوفت /%href/
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4. ووفو
عبر ووفو Wufoo عبارة عن منصة لإنشاء النماذج واستضافتها عبر الإنترنت للمستخدمين لإنشاء استطلاعات الرأي ونماذج الاتصال ونماذج التسجيل وغيرها. كما يوفر للمستخدمين أدوات لجمع المدفوعات وتخزين البيانات. Wufoo سهل الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بسحب وإسقاط العناصر في قوالب معدة مسبقًا أو البدء من الصفر.
توفر الأداة أيضًا تحليلات مفصلة والقدرة على تخصيص النماذج باستخدام CSS و HTML مخصص. Wufoo أداة رائعة لجمع بيانات العملاء، وإدارة المشاريع، وتتبع المدفوعات، وأكثر من ذلك!
أفضل ميزات Wufoo
- إشعارات في الوقت الفعلي عند اكتمال النموذج
- مصمم قوالب مع تصميمات مسبقة الصنع أو مخصصة
- تصدير البيانات إلىبرنامج جداول البيانات
- التكامل مع مزودي خدمات الدفع
- أتمتة سير العمل مع CRM
قيود Wufoo
- خطط تسعير باهظة الثمن مقارنة ببدائل نماذج مايكروسوفت الأخرى
- عدد محدود من عمليات التكامل الأصلية
تسعير Wufoo
- إصدار مجاني
- البداية: 14.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع 169 دولارًا أمريكيًا سنويًا
- احترافي: 29.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع 349 دولارًا أمريكيًا سنويًا
- متقدم: 74.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 889 دولارًا أمريكيًا سنويًا
- متقدم: 74.08 دولارًا شهريًا: 183.25 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 2,199 دولارًا أمريكيًا سنويًا
تقييمات ومراجعات Wufoo
- G2: 4.2/5 (290+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)
5. FormAssembly
عبر نموذج التجميع FormAssembly هو منشئ نماذج عبر الإنترنت مصمم ل تبسيط العملية جمع البيانات وتقديم النماذج. وهو يوفر للفرق الأدوات اللازمة لإنشاء نماذج تفاعلية عبر الإنترنت من خلال واجهة السحب والإفلات. تشتمل ميزات FormAssembly على قوالب تصميم قابلة للتخصيص، وعمليات تحقق منطقية مدمجة، ودعم للميزات المتقدمة مثل تحميل الملفات والمدفوعات عبر الإنترنت، وتخزين البيانات وإعداد التقارير بشكل آمن.
تتكامل المنصة أيضًا مع العديد من خدمات الجهات الخارجية لتوفير وظائف وخيارات إضافية مثل المدفوعات عبر الإنترنت. هذه التكاملات ضرورية للشركات التي تنوي بيع منتجاتها أو خدماتها وجمع المدفوعات من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت أو نماذج الطلبات !
FormAssembly أفضل الميزات
- التكامل مع Salesforce و HTTPS Connector و Paypal والمزيد
- لوحات تحكم المسؤول والتأكيدات القابلة للتخصيص
- محرر القالب لتخصيص الشكل والمظهر
- نماذج متعددة الصفحات والمنطق الشرطي
- الرسوم البيانية والتقارير
قيود FormAssembly #### قيود FormAssembly
- يفتقر إلى مجموعة متنوعة من السمات والتخصيص المتقدم للنماذج المعقدة
- موجه للفرق التي تستخدم Salesforce
تسعير FormAssembly
- اتصل ب FormAssembly للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات FormAssembly
- G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)
6. جوتفورم
عبر جوتفورمجوتفورم هو برنامج لإنشاء النماذج واستطلاعات الرأي للفرق لتنفيذ النماذج والاستطلاعات واستطلاعات الرأي دون عناء. يمكن استخدامه لمجموعة واسعة من الأغراض، بما في ذلك جمع ملاحظات العملاء، وجمع البيانات للمشاريع البحثية، وإجراء أبحاث السوق.
وباستخدام محرر السحب والإفلات البسيط في JotForm، يمكن للمستخدمين تصميم النماذج والاستطلاعات بسهولة، وإضافة أسئلة وعناصر مختلفة، ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو تضمينها على أي موقع إلكتروني. يتيح البرنامج أيضًا للفرق إمكانية الوصول إلى تحليلات قوية لمراقبة أداء النماذج في الوقت الفعلي واكتساب رؤى من بياناتهم!
جوتفورم أفضل الميزات
- إدارة تقديم النماذج
- خيار النموذج المعبأ مسبقًا
- الحذف التلقائي للواجبات المرسلة
- تكامل CRM
- نماذج رمز الاستجابة السريعة
قيود جوتفورم
- يمكن أن تؤدي البرامج النصية للنماذج إلى إبطاء موقع الويب الخاص بك في بعض الأحيان
- خطط تسعير باهظة الثمن مع حدود عدد النماذج
تسعير #### تسعير Jotform
- مبتدئ: نسخة مجانية
- البرونزية: 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- الفضي: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- الذهبي: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا
- المؤسسة: اتصل ب Jotform للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (1,300+ تقييم)
7. كوالتريكس
عبر كوالتريكس البديل التالي لنماذج مايكروسوفت هو Qualtrics، وهو برنامج استبيانات عبر الإنترنت ومنصة لإدارة الخبرات مصمم لمساعدة المؤسسات على جمع البيانات وتحليلها. يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع وتحليل الاستبيانات بتنسيقات مختلفة مع خيارات تخصيص قوية.
باستخدام Qualtrics، يمكن للمستخدمين تتبع استجابات الاستطلاع بسرعة، وإنشاء التقارير والرسوم البيانية، وتصدير البيانات إلى برامج أخرى، و تضمين الاستبيانات في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. تتيح Qualtrics للمؤسسات الحصول بسرعة على نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي حول رضا العملاء وتفضيلاتهم وسلوكهم.
أفضل ميزات كوالتريكس
- أداة بحث للعثور على الأسئلة والكتل داخل النموذج
- أكثر من 12 نوعًا من الأسئلة لإنشاء نماذج ويب مختلفة
- منشئ نماذج الردود
- أدوات استبيان للتصدير
- ترقيم الأسئلة تلقائيًا
قيود كوالتريكس
- يفتقر إلى خيارات التخصيص مقارنة بنماذج مايكروسوفت الأخرىالبدائل مثل ClickUp و SurveyMonkey
- يجب إرفاق النماذج بالمشروع
تسعير كوالتريكس
- اتصل ب Qualtrics للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات Qualtrics
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 390+ تقييم)
8. نماذج زوهو
عبر نماذج زوهو Zoho Forms هي أداة استطلاع عبر الإنترنت مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء النماذج بسرعة. وهي توفر ميزات قوية مثل المنطق الشرطي، والعلامة التجارية المخصصة، وأنواع التقديم المتعددة. مع مجموعة واسعة من القوالب وخيارات التخصيص وميزات التصدير، يتيح Zoho Forms للفرق إنشاء نماذج عبر الإنترنت على طريقتهم.
وباستخدام Zoho Forms، يمكنك بسهولة إنشاء نماذج مخصصة ودمجها في تطبيقات أخرى، مثل حلول إدارة علاقات العملاء والمحاسبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه لأتمتة المهام وتوفير الوقت في إدخال البيانات!
Zoho Forms أفضل الميزات
- تكامل Mailchimp و Zoho Campaigns لتوزيع النماذج
- منطق التخطي بناءً على الإجابات السابقة
- تتبع UTM لتوليد العملاء المحتملين
- إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة
- أكثر من 30 نوعًا من الحقول
قيود نماذج زوهو
- تتوفر أدوات إدارة المهام في الخطط باهظة الثمن
- خيارات قوالب النماذج المحدودة
تسعير نماذج زوهو
- الإصدار المجاني
- أساسي: 10 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا
- الإصدار القياسي: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- احترافي: احترافي: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- ممتاز: 90 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا
تقييمات ومراجعات نماذج زوهو #### تقييمات ومراجعات نماذج زوهو
- G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
9. تايبورم
عبر نموذج الكتابةنوع النموذج هو منشئ نماذج يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج ويب واستطلاعات عملاء جميلة. يوفر مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة وخيارات التخصيص. توفر المنصة أيضًا ميزات متقدمة مثل أدوات التحليلات القوية لتتبع وتحليل الردود على النماذج الخاصة بهم.
تُعد Typeform أداة رائعة للشركات والمؤسسات والأفراد لجمع البيانات بسرعة ودقة. وبفضل واجهتها سهلة الاستخدام، يمكن لأي شخص إنشاء استبيانات جذابة دون الحاجة إلى مهارات ترميز متقدمة أو خبرة في التصميم!
أفضل ميزات Typeform
- التكامل مع Zapier وGoogle Analytics وHubSpot وغيرها
- تخصيص الحقول المخفية في عمليات إرسال النماذج
- خاصية تفرع الأسئلة/الانتقال المنطقي
- مراجع الأسئلة المخصصة
- تفاعلات الفيديو
قيود Typeform
- إمكانيات محدودة لإعداد التقارير في خطط التسعير الأساسية و"بلس
- تتوفر ميزات التعاون في الخطط باهظة التكلفة
تسعير #### تسعير Typeform
- الأساسية: 25 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً
- زائد: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- الأعمال: 83 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: اتصل ب Typeform للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات برنامج Typeform
- G2: 4.5/5 (أكثر من 640 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (750+ تقييم)
10. شكل الورق
عبر شكل الورق Paperform هو منشئ نماذج عبر الإنترنت مع واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء نماذج من الصفر أو قوالب معدة مسبقًا. كما يوفر Paperform أيضًا مجموعة واسعة من خيارات التخصيص للنماذج، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات وغير ذلك، حتى تتمكن الفرق من إنشاء نموذج يبدو تمامًا كما يريدون!
يساعد Paperform أيضًا الفرق على توفير الوقت من خلال أدوات الأتمتة المدمجة. يمكن للفرق استخدام تكامل Zapier الخاص ب Paperform لإنشاء مهام سير عمل تلقائية تربط النماذج بالتطبيقات والخدمات الشائعة، مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء. وهذا يسهل على الفرق تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم.
أفضل ميزات Paperform
- مكتبات Unsplash وGIPHY المدمجة لإنشاء النماذج
- التكامل مع أدوات إدارة المهام
- مزامنة تقويم جوجل للجدولة
- أكثر من 100 نموذج مُعد مسبقًا عبر الإنترنت
- أتمتة سير العمل
قيود النموذج الورقي
- منحنى تعليمي حاد لتعلم الوظائف مقارنة ببدائل نماذج مايكروسوفت الأخرى
- لا يوجد مستخدمون فرعيون في خطتي Essentials وPro
تسعير #### تسعير Paperform
- الأساسيات: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع 240 دولارًا سنويًا
- الإحترافية: 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 480 دولارًا أمريكيًا في السنة
- الوكالة: 135 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 1,620 دولارًا أمريكيًا في السنة
تقييمات ومراجعات شكل الورق
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4.8/5 (80+ تقييم)
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_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/68446/undefined/ تحقق من بدائل فورمستاك هذه* %/%href/
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تبسيط عملية جمع البيانات الخاصة بك مع نماذج ClickUp
ClickUp هو منصة إنتاجية قوية شاملة وأفضل بديل لنماذج Microsoft Forms. إن أداة إنشاء النماذج المرنة والقابلة للتخصيص، والمنطق الشرطي، وميزات التخصيص تجعلها أداة ممتازة للفرق من جميع الأحجام لتبسيط عملية جمع البيانات وتحسين سير العمل. 🧑💻
باستخدام ClickUp، أصبح لدى مديري المشاريع أدوات في متناول اليد لأتمتة المهام المتكررة، وتعيين أعضاء الفريق لنماذج محددة، واكتساب رؤى قيمة من التحليلات في الوقت الفعلي.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح عمليات تكامل ClickUp مع الأدوات والتطبيقات الأخرى بوظائف أكثر قوة. إنشاء حساب ClickUp اليوم للبدء!