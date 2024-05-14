أفضل 10 بدائل ومنافسين لنماذج مايكروسوفت في عام 2025

تُعد نماذج مايكروسوفت أداة رائعة لجمع البيانات وتحليلها، ولكن يتم تحقيق إمكاناتها الكاملة عند دمجها مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى . للاستفادة من البرنامج، قد تحتاج إلى الاستثمار في أدوات مايكروسوفت الإضافية، والتي تأتي بتكلفة إضافية. 💸

لحسن الحظ، تقدم بدائل نماذج مايكروسوفت وظائف مماثلة وميزات أكثر تقدمًا لتوحيد جمع البيانات. دعنا نفكك أفضل 10 أدوات لإنشاء النماذج عبر الإنترنت للعثور على أفضل ما يناسب احتياجات مؤسستك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل نماذج مايكروسوفت؟

يحتاج فريق المشروع إلى الأدوات اللازمة لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بانتظام لاتخاذ قرارات مستنيرة ومراقبة تقدم المهام. يمكن أن يكون منشئ النماذج عبر الإنترنت أداة لا تقدر بثمن لمساعدتك في جمع البيانات التي تحتاجها من فريقك وأصحاب المصلحة والعملاء. فهي تتيح لك إنشاء نماذج قابلة للتخصيص والمشاركة يمكن الوصول إليها وإكمالها من أي مكان، مما يجعل جمع البيانات أسرع وأكثر دقة وفعالية. ⚡️

يجب على مديري المشاريع البحث عن أداة إنشاء نماذج متعددة الاستخدامات عبر الإنترنت توفر ميزة الوصول عن بُعد وتسمح لفريقك بزيادة جهود جمع البيانات وتحليلها إلى أقصى حد.

جمع ملاحظات العملاء باستخدام نماذج ClickUp

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء النماذج:

متنوع حقول أسئلة ، بما في ذلك حقول الاختيارات المتعددة والنصوص القصيرة والطويلة والقائمة المنسدلة والتواريخ والأوقات ومقاييس التصنيف

، بما في ذلك حقول الاختيارات المتعددة والنصوص القصيرة والطويلة والقائمة المنسدلة والتواريخ والأوقات ومقاييس التصنيف تخصيص متقدم لإنشاء قوالب مخصصة وإضافة محتوى وسائط متعددة مثل الصور وصور GIF ومقاطع الفيديو

لإنشاء قوالب مخصصة وإضافة محتوى وسائط متعددة مثل الصور وصور GIF ومقاطع الفيديو عمليات التكامل مع تطبيقات وأدوات العمل الأخرى التي تستخدمها، مثل جداول بيانات Google أو Zapier أو Slack

مع تطبيقات وأدوات العمل الأخرى التي تستخدمها، مثل جداول بيانات Google أو Zapier أو Slack المنطق الشرطي الوظيفة لإظهار الأسئلة أو إخفائها بناءً على إجابات المستجيب السابقة

لإظهار الأسئلة أو إخفائها بناءً على إجابات المستجيب السابقة تحسين الأجهزة المحمولة لإجراء الاستبيانات عبر الإنترنت على الهواتف أو الأجهزة اللوحية من أي مكان

لإجراء الاستبيانات عبر الإنترنت على الهواتف أو الأجهزة اللوحية من أي مكان الأمان والخصوصية لحماية بياناتك وخصوصية المستجيبين

لحماية بياناتك وخصوصية المستجيبين ميزات التعاون للتحرير والتعليق في الوقت الفعلي

استخدم المنطق الشرطي لتخصيص تجربة نموذج ClickUp الخاص بالمستجيبين

ومع ذلك، فإن جمع البيانات ليس سوى جزء من سير العمل. ولتحقيق أقصى استفادة من استبياناتك واستفساراتك عبر الإنترنت، فإن أداة إدارة المشروع ضرورية لإدارة أنشطة مشروعك, تتبع التقدم المحرز والتعاون مع فريقك.

يتيح لك دمج أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت مع أداة إدارة المشروع جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي واستخدام الرؤى المكتسبة لاتخاذ قرارات مستنيرة مثل تحديد الأولويات والأعمال ذات القيمة العالية! 🏆

## أفضل 10 بدائل لنماذج مايكروسوفت في عام 2024

1. ClickUp

حسِّن عملية الاستبيان واستقبال المشاريع باستخدام النماذج الآمنة في ClickUp

clickUp هو الحل الأمثل للفرق التي تبحث عن منصة إنتاجية قوية لتبسيط عملية التقاط البيانات وجمعها. إن عرض النموذج في ClickUp مصممة لتقديم تجربة قابلة للتخصيص بالكامل توفر وقت فريقك من إدخال البيانات يدويًا حتى يتمكنوا من التركيز على مهامهم وأهدافهم.

ومع خاصية المنطق الشرطي في نماذج ClickUp ، يمكنك إنشاء نماذج يتم تعديلها ديناميكيًا بناءً على الإجابات السابقة، مما يوفر للمستجيبين تجربة مستخدم أفضل.

من طلبات المشاريع الداخلية لاستطلاعات الرأي عبر الإنترنت، يتم دمج جميع أعمالك في منصة واحدة لاستيعاب فعال. شارك الرابط المباشر للنموذج أو قم ببنائه في صفحة تحتوي على كود HTML ودع ClickUp يقوم بالمهمة الشاقة بعد اكتمال الرد على النموذج. 🌐

والأفضل من ذلك كله، سيحصل فريقك على رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتسريع سير العمل!

أفضل ميزات ClickUp

على 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Zoom وSlack وGoogle Workspace وMicrosoft Office وغيرها

طرق متعددة ل أتمتة المهام المتكررة ، بما في ذلك توجيه النماذج وتحديثات الحالة وتعيين المهام

مفصلة عبر الإنترنت مركز المساعدة , ندوات عبر الإنترنت ، والدعم لمساعدتك في استخدام المنصة إلى أقصى حد ممكن

ديناميكية الأهداف ميزة لمواءمة الفريق على OKRs وتتبع التقدم المحرز بطرق متعددة

طرق عرض متعددة لتنظيم إدارة علاقات العملاء باستخدام القوائم ولوحات كانبان والجداول والمزيد

تعيينات متعددة للمهام لتحقيق الشفافية التامة في كل التقدم المحرز

حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

منشئ نماذج السحب والإفلات مع علامة تجارية مخصصة

واسعمكتبة القوالب لكل حالة استخدام

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

تعلم كيف ClickUp Forms على تبسيط العمل لفرق البرمجيات !

2. SurveyMonkey

عبر SurveyMonkey SurveyMonkey هو منشئ نماذج عبر الإنترنت مع واجهة بديهية وسهلة الاستخدام لإنشاء نماذج جذابة وجمع البيانات من المستجيبين. باستخدام SurveyMonkey، يتوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من أنواع الأسئلة، بما في ذلك أسئلة الاختيار من متعدد، ومقياس التصنيف، وأسئلة المصفوفة، والإجابات المفتوحة وغير ذلك.

على عكس نماذج مايكروسوفت، يوفر SurveyMonkey خيارات تخصيص متنوعة مثل السمات والشعارات والألوان والخطوط للحصول على مظهر احترافي وعلامة تجارية. يوفر SurveyMonkey أيضًا القدرة على جمع ردود النماذج عبر الإنترنت أو عبر البريد الإلكتروني. وبفضل أدوات التحليل القوية المضمنة في النظام الأساسي، يمكن للمستخدمين مراجعة بيانات الردود واستخلاص رؤى مفيدة.

أفضل ميزات #### SurveyMonkey

مكتبة أصول مشتركة لعناصر النماذج لاستطلاعات الرأي الخاصة بالعلامة التجارية

شعار وألوان وعنوان URL مخصص للاستطلاع

اختبارات مع تعليقات مخصصة

انقر فوق الخريطةتصور البيانات أدوات منطق المسح المتقدمة



قيود برنامج SurveyMonkey

تقتصر الخطة الأساسية على 50,000 استجابة في السنة

تتوفر نماذج غير محدودة في الخطط باهظة التكلفة

تسعير #### SurveyMonkey

الفريق ميزة : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الفريق الممتاز : 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: اتصل ب SurveyMonkey للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (أكثر من 18,400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 18,400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9,600 تقييم)

3. نماذج جوجل

عبر نماذج جوجل بديل نماذج مايكروسوفت التالي هو نماذج جوجل أداة لجمع البيانات تُستخدم لإنشاء استطلاعات الرأي، والاختبارات، واستطلاعات الرأي، والاستبيانات، والاستبيانات وغيرها من النماذج. يتيح محرر السحب والإفلات الخاص بها للمستخدمين إنشاء نماذج متعددة الصفحات بأنواع مختلفة من الأسئلة، مثل الاختيار من متعدد، ومربعات النص، ومربعات الاختيار، والقوائم المنسدلة، وغيرها!

يتم تجميع النماذج عبر الإنترنت بشكل آمن في قاعدة بيانات يمكن إدارتها وعرضها بسهولة من خلال جداول بيانات Google. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الشاملة، تُعد نماذج Google أداة استطلاع رأي بسيطة لجمع آراء العملاء.

أفضل ميزات نماذج Google

ذكاء مدمج لتعيين قواعد التحقق من صحة الاستجابة

قوالب، بما في ذلك الاستبيانات والاستبيانات

مشاركة النماذج عبر البريد الإلكتروني أو الرابط أو الموقع الإلكتروني

ملخصات تلقائية لتحليل الردود

منشئ النماذج المنطقية المخصصة

قيود نماذج Google

دعم 24/7 عبر الإنترنت ومنتديات المجتمع متوفرة فقط على الباقات المدفوعة

وظائف التخصيص المحدودة

تسعير نماذج جوجل

شخصي : نسخة مجانية

: نسخة مجانية شركة بداية : 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد

: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد شركة عادية : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد شركة بالإضافة إلى : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد

: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، التزام لمدة عام واحد المؤسسات: اتصل ب Google للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات نماذج Google

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10,200 تقييم)

مقارن: مقارن

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/73313/undefined/ نماذج جوجل مقابل نماذج مايكروسوفت /%href/

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4. ووفو

عبر ووفو Wufoo عبارة عن منصة لإنشاء النماذج واستضافتها عبر الإنترنت للمستخدمين لإنشاء استطلاعات الرأي ونماذج الاتصال ونماذج التسجيل وغيرها. كما يوفر للمستخدمين أدوات لجمع المدفوعات وتخزين البيانات. Wufoo سهل الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بسحب وإسقاط العناصر في قوالب معدة مسبقًا أو البدء من الصفر.

توفر الأداة أيضًا تحليلات مفصلة والقدرة على تخصيص النماذج باستخدام CSS و HTML مخصص. Wufoo أداة رائعة لجمع بيانات العملاء، وإدارة المشاريع، وتتبع المدفوعات، وأكثر من ذلك!

أفضل ميزات Wufoo

إشعارات في الوقت الفعلي عند اكتمال النموذج

مصمم قوالب مع تصميمات مسبقة الصنع أو مخصصة

تصدير البيانات إلىبرنامج جداول البيانات التكامل مع مزودي خدمات الدفع

أتمتة سير العمل مع CRM

قيود Wufoo

خطط تسعير باهظة الثمن مقارنة ببدائل نماذج مايكروسوفت الأخرى

عدد محدود من عمليات التكامل الأصلية

تسعير Wufoo

إصدار مجاني

البداية : 14.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع 169 دولارًا أمريكيًا سنويًا

: 14.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع 169 دولارًا أمريكيًا سنويًا احترافي : 29.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع 349 دولارًا أمريكيًا سنويًا

: 29.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع 349 دولارًا أمريكيًا سنويًا متقدم : 74.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 889 دولارًا أمريكيًا سنويًا

: 74.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 889 دولارًا أمريكيًا سنويًا متقدم: 74.08 دولارًا شهريًا: 183.25 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 2,199 دولارًا أمريكيًا سنويًا

تقييمات ومراجعات Wufoo

G2 : 4.2/5 (290+ تقييم)

: 4.2/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. FormAssembly

عبر نموذج التجميع FormAssembly هو منشئ نماذج عبر الإنترنت مصمم ل تبسيط العملية جمع البيانات وتقديم النماذج. وهو يوفر للفرق الأدوات اللازمة لإنشاء نماذج تفاعلية عبر الإنترنت من خلال واجهة السحب والإفلات. تشتمل ميزات FormAssembly على قوالب تصميم قابلة للتخصيص، وعمليات تحقق منطقية مدمجة، ودعم للميزات المتقدمة مثل تحميل الملفات والمدفوعات عبر الإنترنت، وتخزين البيانات وإعداد التقارير بشكل آمن.

تتكامل المنصة أيضًا مع العديد من خدمات الجهات الخارجية لتوفير وظائف وخيارات إضافية مثل المدفوعات عبر الإنترنت. هذه التكاملات ضرورية للشركات التي تنوي بيع منتجاتها أو خدماتها وجمع المدفوعات من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت أو نماذج الطلبات !

FormAssembly أفضل الميزات

التكامل مع Salesforce و HTTPS Connector و Paypal والمزيد

لوحات تحكم المسؤول والتأكيدات القابلة للتخصيص

محرر القالب لتخصيص الشكل والمظهر

نماذج متعددة الصفحات والمنطق الشرطي

الرسوم البيانية والتقارير

قيود FormAssembly #### قيود FormAssembly

يفتقر إلى مجموعة متنوعة من السمات والتخصيص المتقدم للنماذج المعقدة

موجه للفرق التي تستخدم Salesforce

تسعير FormAssembly

اتصل ب FormAssembly للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات FormAssembly

G2 : 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. جوتفورم

عبر جوتفورمجوتفورم هو برنامج لإنشاء النماذج واستطلاعات الرأي للفرق لتنفيذ النماذج والاستطلاعات واستطلاعات الرأي دون عناء. يمكن استخدامه لمجموعة واسعة من الأغراض، بما في ذلك جمع ملاحظات العملاء، وجمع البيانات للمشاريع البحثية، وإجراء أبحاث السوق.

وباستخدام محرر السحب والإفلات البسيط في JotForm، يمكن للمستخدمين تصميم النماذج والاستطلاعات بسهولة، وإضافة أسئلة وعناصر مختلفة، ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو تضمينها على أي موقع إلكتروني. يتيح البرنامج أيضًا للفرق إمكانية الوصول إلى تحليلات قوية لمراقبة أداء النماذج في الوقت الفعلي واكتساب رؤى من بياناتهم!

جوتفورم أفضل الميزات

إدارة تقديم النماذج

خيار النموذج المعبأ مسبقًا

الحذف التلقائي للواجبات المرسلة

تكامل CRM

نماذج رمز الاستجابة السريعة

قيود جوتفورم

يمكن أن تؤدي البرامج النصية للنماذج إلى إبطاء موقع الويب الخاص بك في بعض الأحيان

خطط تسعير باهظة الثمن مع حدود عدد النماذج

تسعير #### تسعير Jotform

مبتدئ : نسخة مجانية

: نسخة مجانية البرونزية : 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا الفضي : 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا الذهبي : 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا المؤسسة: اتصل ب Jotform للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,300+ تقييم)

7. كوالتريكس

عبر كوالتريكس البديل التالي لنماذج مايكروسوفت هو Qualtrics، وهو برنامج استبيانات عبر الإنترنت ومنصة لإدارة الخبرات مصمم لمساعدة المؤسسات على جمع البيانات وتحليلها. يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع وتحليل الاستبيانات بتنسيقات مختلفة مع خيارات تخصيص قوية.

باستخدام Qualtrics، يمكن للمستخدمين تتبع استجابات الاستطلاع بسرعة، وإنشاء التقارير والرسوم البيانية، وتصدير البيانات إلى برامج أخرى، و تضمين الاستبيانات في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. تتيح Qualtrics للمؤسسات الحصول بسرعة على نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي حول رضا العملاء وتفضيلاتهم وسلوكهم.

أفضل ميزات كوالتريكس

أداة بحث للعثور على الأسئلة والكتل داخل النموذج

أكثر من 12 نوعًا من الأسئلة لإنشاء نماذج ويب مختلفة

منشئ نماذج الردود

أدوات استبيان للتصدير

ترقيم الأسئلة تلقائيًا

قيود كوالتريكس

يفتقر إلى خيارات التخصيص مقارنة بنماذج مايكروسوفت الأخرىالبدائل مثل ClickUp و SurveyMonkey يجب إرفاق النماذج بالمشروع



تسعير كوالتريكس

اتصل ب Qualtrics للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Qualtrics

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 390+ تقييم)

8. نماذج زوهو

عبر نماذج زوهو Zoho Forms هي أداة استطلاع عبر الإنترنت مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء النماذج بسرعة. وهي توفر ميزات قوية مثل المنطق الشرطي، والعلامة التجارية المخصصة، وأنواع التقديم المتعددة. مع مجموعة واسعة من القوالب وخيارات التخصيص وميزات التصدير، يتيح Zoho Forms للفرق إنشاء نماذج عبر الإنترنت على طريقتهم.

وباستخدام Zoho Forms، يمكنك بسهولة إنشاء نماذج مخصصة ودمجها في تطبيقات أخرى، مثل حلول إدارة علاقات العملاء والمحاسبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه لأتمتة المهام وتوفير الوقت في إدخال البيانات!

Zoho Forms أفضل الميزات

تكامل Mailchimp و Zoho Campaigns لتوزيع النماذج

منطق التخطي بناءً على الإجابات السابقة

تتبع UTM لتوليد العملاء المحتملين

إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

أكثر من 30 نوعًا من الحقول

قيود نماذج زوهو

تتوفر أدوات إدارة المهام في الخطط باهظة الثمن

خيارات قوالب النماذج المحدودة

تسعير نماذج زوهو

الإصدار المجاني

أساسي : 10 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا الإصدار القياسي : 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا احترافي : احترافي: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: احترافي: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا ممتاز: 90 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات نماذج زوهو #### تقييمات ومراجعات نماذج زوهو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. تايبورم

عبر نموذج الكتابةنوع النموذج هو منشئ نماذج يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج ويب واستطلاعات عملاء جميلة. يوفر مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة وخيارات التخصيص. توفر المنصة أيضًا ميزات متقدمة مثل أدوات التحليلات القوية لتتبع وتحليل الردود على النماذج الخاصة بهم.

تُعد Typeform أداة رائعة للشركات والمؤسسات والأفراد لجمع البيانات بسرعة ودقة. وبفضل واجهتها سهلة الاستخدام، يمكن لأي شخص إنشاء استبيانات جذابة دون الحاجة إلى مهارات ترميز متقدمة أو خبرة في التصميم!

أفضل ميزات Typeform

التكامل مع Zapier وGoogle Analytics وHubSpot وغيرها

تخصيص الحقول المخفية في عمليات إرسال النماذج

خاصية تفرع الأسئلة/الانتقال المنطقي

مراجع الأسئلة المخصصة

تفاعلات الفيديو

قيود Typeform

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير في خطط التسعير الأساسية و"بلس

تتوفر ميزات التعاون في الخطط باهظة التكلفة

تسعير #### تسعير Typeform

الأساسية : 25 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً

: 25 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً زائد : 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا الأعمال : 83 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 83 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل ب Typeform للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات برنامج Typeform

G2 : 4.5/5 (أكثر من 640 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 640 تقييم) Capterra: 4.7/5 (750+ تقييم)

10. شكل الورق

عبر شكل الورق Paperform هو منشئ نماذج عبر الإنترنت مع واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء نماذج من الصفر أو قوالب معدة مسبقًا. كما يوفر Paperform أيضًا مجموعة واسعة من خيارات التخصيص للنماذج، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات وغير ذلك، حتى تتمكن الفرق من إنشاء نموذج يبدو تمامًا كما يريدون!

يساعد Paperform أيضًا الفرق على توفير الوقت من خلال أدوات الأتمتة المدمجة. يمكن للفرق استخدام تكامل Zapier الخاص ب Paperform لإنشاء مهام سير عمل تلقائية تربط النماذج بالتطبيقات والخدمات الشائعة، مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء. وهذا يسهل على الفرق تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم.

أفضل ميزات Paperform

مكتبات Unsplash وGIPHY المدمجة لإنشاء النماذج

التكامل مع أدوات إدارة المهام

مزامنة تقويم جوجل للجدولة

أكثر من 100 نموذج مُعد مسبقًا عبر الإنترنت

أتمتة سير العمل

قيود النموذج الورقي

منحنى تعليمي حاد لتعلم الوظائف مقارنة ببدائل نماذج مايكروسوفت الأخرى

لا يوجد مستخدمون فرعيون في خطتي Essentials وPro

تسعير #### تسعير Paperform

الأساسيات : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع 240 دولارًا سنويًا

: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع 240 دولارًا سنويًا الإحترافية : 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 480 دولارًا أمريكيًا في السنة

: 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 480 دولارًا أمريكيًا في السنة الوكالة: 135 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 1,620 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات شكل الورق

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (80+ تقييم)

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_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/68446/undefined/ تحقق من بدائل فورمستاك هذه* %/%href/

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تبسيط عملية جمع البيانات الخاصة بك مع نماذج ClickUp

ClickUp هو منصة إنتاجية قوية شاملة وأفضل بديل لنماذج Microsoft Forms. إن أداة إنشاء النماذج المرنة والقابلة للتخصيص، والمنطق الشرطي، وميزات التخصيص تجعلها أداة ممتازة للفرق من جميع الأحجام لتبسيط عملية جمع البيانات وتحسين سير العمل. 🧑‍💻

باستخدام ClickUp، أصبح لدى مديري المشاريع أدوات في متناول اليد لأتمتة المهام المتكررة، وتعيين أعضاء الفريق لنماذج محددة، واكتساب رؤى قيمة من التحليلات في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح عمليات تكامل ClickUp مع الأدوات والتطبيقات الأخرى بوظائف أكثر قوة. إنشاء حساب ClickUp اليوم للبدء!