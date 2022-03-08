جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع 2023 (10 قوالب مجانية)

_ هل تشعر بالفضول بشأن إدارة مشروع جداول بيانات جوجل؟

جداول بيانات جوجل جداول بيانات برنامج جداول بيانات .

فلماذا لا تحاول جعلها جزءًا دائمًا من عملية إدارة مشروعك، أليس كذلك؟

دعنا نتوقف عند هذا الحد.

فقط لأن جداول بيانات جوجل يمكنها التعامل مع أطنان من البيانات مجانًا لا يعني أنها يمكن أن تحل جميع مشاكلك.

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة فوائد تنفيذ إدارة المشاريع في جداول بيانات جوجل، والقيود التي تحد من القيام بذلك، وطريقة أفضل للقيام بذلك.

لنبدأ. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/ClickUp-Tables-Feature-CTA.png انقر فوق الجداول المميزة للمدونة CTA /%img/

ما هي إدارة مشاريع جداول بيانات جوجل؟

Google Sheets هو برنامج جداول بيانات على الإنترنت مجاني، مثل معظم تطبيقات Google الأخرى.

وما لم تكن تعيش تحت صخرة، فنحن متأكدون تمامًا من أنك على دراية بواجهة Google Sheet.

إنه في الأساس جدول بيانات كبير مثل Excel!

هل تريد معرفة الفروق بين الاثنين؟

**_تحقق من

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/google-sheets-vs-excel// دليل جداول بيانات جوجل مقابل دليل إكسيل* *%/%href/_

والمقال على إدارة مشاريع إكسل . استخدام جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع هو الحل الأمثل للمتخصصين الذين يرغبون في إنشاء مجموعات بيانات مفتوحة المصدر، وإجراء تحليل أساسي للبيانات، وغيرها من المشاكل الرياضية المعقدة التي تجعلك 😵

على سبيل المثال، يمكنك حتى يدويًا إنشاء تقويم جداول بيانات جوجل !

تقدم جداول بيانات جوجل ميزات متعددة لإدارة المشاريع، مثل:

القوالب الأساسية للجدول الزمني للمشروع، والخطط، وأجهزة التتبع، وما إلى ذلك

للجدول الزمني للمشروع، والخطط، وأجهزة التتبع، وما إلى ذلك وظيفة المخطط البياني الشريطي لتتبع تاريخ بدء المشروع ومدة المهمة وتاريخ انتهائها

لتتبع تاريخ بدء المشروع ومدة المهمة وتاريخ انتهائها مخططات بيانية مثل المخطط الشريطي والمخطط الشريطي المكدس والمخطط الخطي وما إلى ذلك، للتصور

مثل المخطط الشريطي والمخطط الشريطي المكدس والمخطط الخطي وما إلى ذلك، للتصور التنسيق الشرطي والتحقق من صحة البيانات و الجداول المحورية لتحليل البيانات المتقدمة

و لتحليل البيانات المتقدمة دعم المشاركة والتعاون في الوقت الحقيقي

والأهم من ذلك، تتوافق جداول بيانات Google Sheets بسهولة مع أدوات إدارة مشاريع Google الأخرى مثل العروض التقديمية, المستندات و Gmail

لذا بمجرد دخولك إلى مساحة العمل، يصبح Google هو محارتك.

مكافأة: تعرف على المزيد عن إدارة مشاريع جوجل .

3 فوائد إدارة مشروع جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع ## 3 فوائد إدارة مشروع جداول بيانات جوجل

جدول البيانات ليس أقل من تغيير الحياة.

وعندما يكون جدول بيانات جوجل؟ حسنًا، أنت في رحلة إنتاجية رائعة!

إليك ما نعتقد أنه المزايا الثلاث الرئيسية لاستخدام جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع.

1. سهولة الاستخدام

تتسم جداول بيانات جوجل بسحر سهولة الاستخدام.

طالما أنك على دراية بتنسيق جداول البيانات، ستتعرف على جداول بيانات Google Sheets في لمح البصر.

ومع ذلك، لا تتوقف Google عند هذا الحد.

فهو يقدم أيضًا قوالب لمجموعة من المشاريع الشخصية والمهنية.

هل ما زلت تعتقد أنك ستتعثر؟

يمكنك دائمًا "البحث في جوجل!

إن أدلة المستخدم المفصّلة عبر الإنترنت من Google ومجتمع المستخدمين المترابط سيكون دائمًا موجودًا لمساعدتك.

2. تعاون بلا عناء

تُعد جداول بيانات Google مكانًا رائعًا جدًا لـ التعاون على البيانات.

ويمكنه التعامل بسهولة مع ما يصل إلى 100 مستخدم في المرة الواحدة، بينما يحتفظ مالك جدول البيانات بحقوق تحرير الوصول إليه.

حتى إذا لم يكن لدى المستخدم معرّف Google أو كان خارج شبكتك، ستُظهر جداول بيانات Google لهم على أنهم "مجهول *أدخل اسم حيوان غريب *"

_يا لها من طريقة مفيدة لبناء معرفتك بالبرية!

3. برنامج مجاني

لن يحب أحد جداول بيانات Google Sheets بنفس القدر إذا كان وراءه نظام مدفوع.

بالتأكيد، قد تحتاج إلى الدفع مقابل تخزين Google Drive إذا تجاوزت الحد الشخصي البالغ 15 جيجابايت. ومع ذلك، حتى ذلك الحين، فإن مساحة عمل Google بأكملها _مجانًا للجميع!

ألا _تعرف كيفية استخدام جداول بيانات Google لإدارة المشاريع؟

دع هذه النماذج تتولى الأمر نيابةً عنك:

10 قوالب لإدارة المشاريع في جداول بيانات جوجل

قم بتسريع إدارة مشروعك في جداول بيانات جوجل مع هذه القوالب السهلة.

1. متتبع النفقات الشهرية في جداول بيانات جوجل

كل قرش مهم. ولكن ليس إذا لم تحتفظ بسجل واضح تمامًا لنفقاتك.

خفف من مشاكلك مع قالب تعقب النفقات الشهرية المفيد للغاية في جداول بيانات جوجل.

تحميل هذا متتبع النفقات الشهرية في جداول بيانات جوجل لإنشاء قائمة أسعار لفريقك

2. قالب ميثاق مشروع جداول بيانات جوجل

ميثاق المشروع هو وثيقة أساسية لأي مشروع جديد.

تأكد من الحصول على التفاصيل الصحيحة مع هذا نموذج ميثاق المشروع .

3. قالب خطة مشروع جداول بيانات جوجل

لا تملأ عدة دفاتر ملاحظات بخطط مشاريعك الكبرى.

إليك قالب خطة مشروع شامل يغطي تقريباً كل ما تحتاجه.

تحميل هذا قالب إدارة مشروع جداول بيانات جوجل .

4. قالب مخطط جانتت البياني البسيط لجداول بيانات جوجل

يمكن أن تكون مخططات جانت طريقة رائعة لتتبع تقدم مشروعك بصريًا.

يعد قالب مخطط جانت البسيط هذا مكانًا رائعًا للبدء إذا كنت جديدًا على مخططات جانت.

قم بتنزيل قالب مخطط جانت البسيط هذا .

5. قالب مخطط جانت البياني لجداول بيانات جوجل لتخطيط الأحداث

قد يكون التخطيط لحدث ما مرهقًا!

استخدم قالب مخطط جانت البياني لتخطيط الفعاليات في جداول بيانات جوجل لإدارة جميع الأجزاء المتحركة لفعاليتك!

قم بتنزيل قالب مخطط جانت البياني لتخطيط الأحداث في جداول بيانات جوجل .

6. قالب لوحة متابعة مشروع جداول بيانات جداول بيانات جوجل

من المهم أن يكون لديك مكان لإلقاء نظرة سريعة على مشروعك بالكامل.

تتيح لك لوحة بيانات تتبع مشروع جداول بيانات جوجل هذه إلقاء نظرة على كل جزء من مشروعك في عرض واحد.

تحميل هذا قالب لوحة متابعة مشروع جداول بيانات جداول بيانات جوجل .

7. قالب جدول جداول بيانات جوجل

يمكن أن يساعد وجود جدول يومي فريقك على البقاء على المسار الصحيح.

هذا جدول جداول بيانات جوجل يجعل القالب من السهل التخطيط ليومك.

تحميل هذا قالب جدول جداول بيانات جوجل .

8. قالب مخطط جانت البياني الإنشائي في جداول بيانات جوجل إذا كنت تدير فريق بناء فإن استخدام مخطط جانت لإدارة مشاريعك يعد خيارًا رائعًا.

قم بتنزيل قالب مخطط جانت البياني الإنشائي في جداول بيانات جوجل هذا .

9. قالب تعقب حركة مرور موقع الويب في جداول بيانات جوجل

إذا كنت تدير موقعًا إلكترونيًا فمن المهم أن تبقى على اطلاع دائم على حركة المرور والتحليلات الخاصة بموقعك.

يعرض هذا القالب الخاص بحركة مرور موقع الويب في جداول بيانات جوجل جداول بيانات جوجل حركة مرور موقعك على لوحة تحكم سهلة الفهم.

قم بتنزيل قالب قالب لوحة معلومات حركة مرور موقع الويب في جداول بيانات جوجل .

10. قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل

هذا قالب إدارة المشروع يمكّنك من تنظيم وتحديث جهات الاتصال الخاصة بشركتك بسهولة.

قم بتنزيل قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات Google Sheet CRM .

سواء كانت القوالب أم لا، فإن جداول بيانات جوجل رائعة جدًا.

ومع ذلك، لا يزال أمامه طريق طويل.

في حين أنه يمكن أن يكون مناسبًا لمشروعك الشخصي والشغوف، إلا أن التعامل مع المشاريع الاحترافية واسعة النطاق هو أمر مختلف تمامًا.

وهنا يكمن القصور في جداول بيانات جوجل.

محدودية جداول بيانات جوجل كأداة لإدارة المشاريع (مع الحلول)

حاول قدر المستطاع، لا يمكن لـ Google أياً كان ما تريد، لا يمكن لـ Google تغطية جميع احتياجات إدارة مشروعك.

ولكن لا تقلق.

ClickUp، فإن برنامج إدارة المشاريع الأعلى تقييمًا في العالم هنا من أجل تغطية الثغرات في جداول بيانات جوجل ' إدارة المشاريع.

_لماذا؟

ببساطة لأن مشروعك لا يمكن أن يعمل على جداول البيانات وحدها.

تعرّف على ما لا تستطيع جداول بيانات Google القيام به وكيف تملأ ClickUp الثغرات.

1. لا توجد وظيفة تعيين المهام

بالتأكيد، يمكنك استخدام خلايا وصفوف جداول بيانات Google Sheets لتنفيذ البيانات الأساسية وتخطيط المشروع.

ولكن، بعد ذلك... لا شيء آخر.

أعني، من سيقوم بتنفيذ الخطة إذا لم تتمكن من تعيين المهام للأشخاص من جدول بيانات جوجل؟

لديك طريقتان فقط لإصلاح ذلك:

تعيين المهام يدويًا (من خلال بعض التفاعل الفردي)، أو

الاستعانة ببرنامج آخر لإدارة مهام المشروع.

وإذا سألتنا، فهذه خطوة واحدة كثيرة جدًا.

حلول #### ClickUp: المهام والمهام الفرعية والتعليقات المعينة

ClickUp ليس مجرد حلم. إنه يعمل بجد مثلك تماماً.

هل أنت جاهز للعمل؟

ما عليك سوى الضغط على علامة "+" في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك وأطلق مهمة.

ضمن المهمة الخاصة بك، يمكنك إضافة وصف للمهمة، مهام فرعية، قوائم مراجعة، ومهمة التبعيات لإدارة مهامك!

حافظ على تنظيم جميع مهامك في مكان واحد باستخدام هذا القالب تنزيل هذا القالب لكل مهمة قسم تعليقات مخصص لها مخصص للمحادثات الخاصة بالمهمة.

يمكنك أيضًا الإشارة إلى أحد أصحاب المصلحة في تعليق ما وجعله مهمة ليقوم بها. الآن هذه محادثة مثمرة!

2. لوحات المعلومات معقدة في البناء

تعد لوحة المعلومات بمثابة لوحة نتائج لمشروعك.

بدون واحدة، كيف ستعرف إلى أي مدى وصلت؟

ومع ذلك، من الأسهل بناء لوحة معلومات مادية بدلاً من القفز على لوحة معلومات جداول بيانات جوجل !

سيتعين عليك = إنشاء بيانات الواجهة الخلفية للوحة المعلومات بالكامل وتحديثها يدويًا. وحتى ذلك الحين، تبقى مشكلة جعل الأشخاص يقومون بتحديث تقدم مهامهم.

مرة أخرى، جداول بيانات جوجل - 0، ClickUp - 1.

حلول ClickUp: لوحات المعلومات وأدوات سبرينت Widgets لوحات معلومات ClickUp تعرض كل مقاييس المشروع المهمة في لمحة واحدة.

من مدى اقترابك من تحقيق أهدافك إلى إجمالي الوقت المستغرق، يمكنك رؤية كل شيء على لوحة التحكم الخاصة بك.

وهل تقوم بتشغيل مشروع رشيق ?

أنت محظوظ

استخدم مساحة لوحة التحكم لتضمين أدوات الطباعة مثل:

مخطط السرعة :: سعة فريق المسار

مخطط الاحتراق : تصور العمل المنجز

مخطط الاحتراق : تصور العمل المتبقي

مخطط التدفق التراكمي :: تتبع اختناقات المشروع

جرب قالب إدارة المشاريع الرشيقة الخاص ب ClickUp ! سيساعدك هذا القالب على تخطيط سباقات السرعة وتخطيط المهام القادمة وتتبع التقدم المحرز في كل ميزة. باستخدام هذا القالب، يمكنك تحديد أي مشاكل أو تأخيرات في العملية بسرعة وتعديلها وفقًا لذلك. إدارة أعمالك المتراكمة, تحديد أولويات المهام والتأكد من أن الجميع يعمل معًا للوفاء بالمواعيد النهائية. ابدأ باستخدام إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp تنزيل هذا القالب

3. يحتاج إلى تحديثات المهام اليدوية

هل يقوم أعضاء فريق مشروعك في كثير من الأحيان برقصات روتينية للاحتفال بإكمال مهمة ما؟

لا تنتقدني. نعتقد أن هذه طريقة عقلانية تماماً للقول بأنك "انتهيت!

ولكن في حال كنت تريد طريقة تقليدية أكثر قليلاً، فإن جداول بيانات جوجل لا تقدم طريقة تقليدية.

وبدون مثل هذه التحديثات، لا توجد طريقة لمعرفة إلى أين يتجه المشروع.

مرة أخرى، سيكون عليك القيام بذلك يدويًا. أو..

حل ClickUp: حالات المهام المخصصة حالات المهام المخصصة ل ClickUp: حالات المهام المخصصة هي الحزمة الكاملة.

فهي لا تتيح لك فقط تحديث حالة المهمة أثناء تنقلك، بل تتيح لك أيضًا تصميم هذه الحالات لتناسب أي مشروع معقد.

على سبيل المثال، إذا كنت مديرًا تنفيذيًا للموارد البشرية تدير عملية التوظيف، يمكنك تسمية مهامك باستخدام حالات مخصصة مثل "تم التقديم" و"تمت المقابلة" و"تم التوظيف" وما إلى ذلك.

يمكنك دائمًا الاختيار من قوالب ClickUp الجاهزة أو إنشاء سير العمل المخصص الخاص بك.

4. لا توجد مساحة للتوثيق الطويل

في نهاية المطاف، حتى أكثر المتمرسين في جداول البيانات سيشعرون بالضياع قليلاً في جداول بيانات جوجل. لأنك في بعض الأحيان، تحتاج إلى أكثر من مجرد صفوف وأعمدة لأفكارك.

وعندما يحدث ذلك، ستشعر بأنك مثل الشخصيات في Westworld... ستشعر بأنك عالق في المتاهة. 👀

ولكن إليك الأمر,

لا حاجة لبدء الكتابة في مستند جوجل جديد. فقط جرب ClickUp.

حلول ClickUp: المستندات والمفكرة والخرائط الذهنية

قم بالصياغة كما يحلو لك في مستندات ClickUp .

قم بإنشاء مستندات مفصلة تحتوي على أفكار تقريبية أو خطط مكتملة بالكامل مع ميزات قوية ملائمة للكاتب.

ستحصل على:

تحرير النص المنسق لمستندات منسقة بشكل جميل

خيارات مشاركة مرنة لتأمين مستندك

خيارات استيراد بتنسيقات PDF و Markdown و HTML

صفحات متداخلة لسهولة التنظيم

ربما لا تحتاج دائمًا إلى صياغة تحفة فنية.

أحياناً تفي ملاحظة سريعة بالغرض.

لا تهرع للعثور على قلم وورقة في المرة القادمة التي تكون فيها في حالة من الإبداع الزائد.

فقط استخدم مفكرة ClickUp .

انقر على رمز "النقاط الأربع" في مساحة العمل الخاصة بك وابدأ في تدوين الملاحظات. فهو يوفر لك جميع خيارات تحرير النصوص الغنية التي توفرها لك بقية أدوات ClickUp، في وظيفة صغيرة الحجم.

وبفضل وظيفة البحث القوية في ClickUp، يمكنك العثور على ملاحظاتك القديمة بسهولة.

أخيرًا، بالنسبة للأفكار التي لا تزال قيد الإعداد، يمكنك استخدام انقر فوق الخرائط الذهنية .

قم بإنشاء سلسلة بسيطة من الأحداث أو شبكة معقدة من الأفكار والأفكار، كل ذلك في يوم عمل واحد باستخدام الخرائط الذهنية البديهية من ClickUp!

5. لا يوجد تتبع للوقت

هل تسمع الساعة تدق نحو الموعد النهائي ⏰؟

ليس في جداول بيانات جوجل.

لأنه لا يقيس الوقت!

إذا كنت تتقاضى رسومًا من العملاء بالساعة أو تريد فقط تتبع جولات المشروع لقياس الكفاءة، فلن يحالفك الحظ في جداول بيانات جوجل.

بينما يمكنك تعيين حدود زمنية، ستحتاج إلى أداة جديدة بالكامل لمعرفة ما إذا كنت تعمل ضمن هذه الحدود.

إلا إذا كنت تستخدم..

حل ClickUp: تتبع الوقت الأصلي

هل تضيع وقتًا ثمينًا في مشروعك؟ ليس على _ساعتنا 😉! لأن مؤقت ClickUp الأصلي يتبعك أينما ذهبت.

قم بتمكين تطبيق ClickUp لتتبع الوقت لإضافة رمز المؤقِّت أعلى كل مهمة في مساحة العمل. في كل مرة تبدأ فيها مهمة، ما عليك سوى الضغط على زر البدء لتسجيل المدة التي تستغرقها لإكمالها.

ونظراً لأنه مؤقِّت عالمي، يمكنك تتبع الوقت على تطبيق الويب الخاص بنا، وإيقافه مؤقتاً، ثم استئناف تتبع الوقت على تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أيضاً!

يجمع ClickUp معلومات عن الوقت المستغرق لإنشاء تقارير استخدام مفصلة يمكنك استخدامها لمكافأة فريقك وتحسين أدائه.

إذا كنت تستخدم بالفعل أداة تعقب وقت تابعة لجهة خارجية، فقم بمزامنتها في مساحة عمل ClickUp باستخدام إحدى عمليات التكامل العديدة الخاصة بنا ل Time Doctor و Clockify و Pomodoro Timer والمزيد!

6. تكاملات محدودة

Google Workspace هو عالم في حد ذاته.

هل تحتاج إلى مخطط؟ اختر واحدًا من عشرات الأصناف التي يقدمها.

هل تبحث عن رسم توضيحي؟ يمكن أن تساعدك جداول بيانات Google في ذلك أيضًا.

ومع ذلك، ستحتاج في النهاية إلى المزيد.

المزيد من الأدوات. المزيد من الوظائف.

ستبذل Google قصارى جهدها لإرضائك بالعديد من الإضافات. إنها رائعة بلا شك.

ولكن هذا كل ما هي عليه... مجرد إضافات.

ليست برامج كاملة قادرة على القيام بمهام معقدة.

حل ClickUp: التكاملات

نفخر في ClickUp بتلبية جميع احتياجات إدارة المشاريع.

ولهذا السبب نقدم مجموعة من عمليات التكامل المذهلة .

دمج محادثات سلاك وتسجيلات الشاشة من Loom، وغير ذلك الكثير باستخدام مساحة عمل ClickUp.

فيما يلي قائمة ببعض خيارات التكامل الأكثر شيوعًا في ClickUp:

جيثب

توجل

ون درايف

أوتلوك

زندسك

كاليندلي

والقائمة تطول!

7. وظائف تطبيق الهاتف المحمول المحدودة

بعض الأشياء ليست مخصصة لشاشة الهاتف المحمول، مثل صورة السيلفي أثناء يوم سيء للشعر أو جداول البيانات على تطبيق جداول بيانات Google Sheets على الهاتف المحمول.

حظاً موفقاً في الوصول إلى بياناتك على شاشة الهاتف المحمول الصغيرة عندما تكون في السيارة أو في مترو الأنفاق.

حدّق. مرر. كرر. 🙄

يُحسب لـ Google أنها بذلت الكثير لجعل تطبيقها خفيفًا بما يكفي دون المساس بالوظائف الأساسية. لكنه يظل ظلاً لنسخة سطح المكتب.

ونحن نحصل على #FOMO كبير.

ولحسن الحظ، فإن الحل الذي لا مساومة فيه للعمل أثناء التنقل هو:

حل #### ClickUp: تطبيقات الجوال

تطبيق ClickUp للهاتف خفيف الوزن وشامل.

في الواقع، لن يفوتك أي شيء على الإطلاق من إصدار سطح المكتب.

فهو فعال بنفس القدر على نظامي Android و iOS ومُحسَّن بالكامل للعمل على جهازك المحمول. إنه أداة الإنتاجية الكاملة!

الآن لن يكون ClickUp أداة كاملة لإدارة المشاريع مع فقط هذه الميزات العديدة فقط، أليس كذلك؟

إليك قائمة ببعض ميزاتنا المفضلة الأخرى:

الأتمتة : اختر إحدى طرق ClickUp التي تزيد عن 50 طريقة لأتمتة المهام المتكررة

: اختر إحدى طرق ClickUp التي تزيد عن 50 طريقة لأتمتة المهام المتكررة نبض : ابق على اطلاع على نشاط فريقك على مدار اليوم

: ابق على اطلاع على نشاط فريقك على مدار اليوم عرض مخطط جانت البياني : إنشاء جدول زمني شامل للمشروع

: إنشاء جدول زمني شامل للمشروع ملفات تعريفية : راقب مهام أعضاء فريقك السابقة والحالية والمستقبلية

: راقب مهام أعضاء فريقك السابقة والحالية والمستقبلية انقر فوق طرق العرض: إدارة مشروعك من خلال طرق عرض متعددة مثل قائمة المهام واللوحة والمزيد

التقديرات الزمنية: حساب تواريخ إنجاز المشروع بتقديرات زمنية للمهام

المكافأة:_%

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/ai-for-google-sheets// _أدوات الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل *%/href/_

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جيت ستايت إلى مستقبل إدارة المشاريع

جداول بيانات Google هي بمثابة عجلات تدريب على جداول البيانات للمبتدئين.

إنها الأساس لإدارة البيانات الأساسية وتمهد الطريق للتخطيط المعقد.

ولكن لا يمكنك الذهاب بعيدًا بعجلات التدريب، أليس كذلك؟

إذا كنت ترغب في أن تصبح مدير مشروع خارق، فستحتاج إلى قوة حصان أداة قوية.

وهذا ما يقدمه ClickUp.

استفد من ميزة ClickUp الفائقة في إدارة المهام، والتواصل، و إدارة المشاريع الرشيقة ميزات للدفع نحو خط النهاية.

هل لا تزال لديك شكوك؟

فقط احصل على ClickUp مجانًا وإدارة المشاريع والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة بسرعة الضوء.