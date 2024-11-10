دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء جدول محوري في جداول بيانات جوجل

الجداول المحورية هي الإصدارات عالية الأداء من الجداول العادية.

فكّر في الجدول المحوري كمصباح كشاف - فهو يسلط الضوء على أهم التفاصيل في بياناتك، مما يجعل من السهل اكتشاف الاتجاهات والأنماط. 💡

نظرًا لطبيعتها الديناميكية، يمكنك إنشاء جداول محورية تعيد تنظيم البيانات المجمّعة وتلخيصها وتحليلها دون عناء.

تجعل جداول بيانات Google Sheets من السهل إنشاء جداول محورية ببضع نقرات، ويمكنك أتمتة مهام جداول بيانات Google Sheets التي قد تستغرق ساعات. خيارات التخصيص لا حصر لها. يمكنك تبديل الألوان، أو تغيير الخطوط، أو إضافة قوائم منسدلة أنيقة، أو حتى تضمين عناصر متقدمة لتصور البيانات - كل ذلك بدون أي كود أو خطوات معقدة.

في هذه المقالة، سنستعرض الخطوات اللازمة لإنشاء جدول محوري لورقة جوجل، ثم نستعرض لاحقًا أداة بديلة بميزات أكثر (تلميح: إنها انقر فوق ). 🚀

## خطوات إنشاء جدول محوري في جداول بيانات جوجل

تخيل أنك تتعامل مع جدول بيانات ضخم مليء ببيانات المبيعات. إن التمرير إلى ما لا نهاية عبر الصفوف والأعمدة لتحديد موقع نقاط بيانات محددة سرعان ما يصبح أمرًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

هذا عندما تحتاج إلى جدول محوري!

بينما يمكن إدارة مجموعات البيانات الصغيرة يدويًا، تصبح الجداول المحورية أفضل صديق لك عندما تخرج جداول بياناتك في جداول بيانات جوجل عن السيطرة. فبدلاً من العبث بالصيغ المعقدة، يمكنك الحصول على رؤى ببضع نقرات، مما يوفر قوالب جداول البيانات القابلة للتخصيص بالكامل (والصداع النصفي).

إليك كيفية البدء:

1. افتح جداول بيانات جوجل الخاصة بك

أول الأشياء أولاً، افتح جداول بياناتك في جداول بيانات جوجل. يمكنك استخدام ورقة موجودة مع بيانات المصدر أو إضافة بعض البيانات الأولية. فقط تأكد من أنها منظمة، مع وجود رؤوس في الأعلى!

ابدأ بفتح ورقة جوجل مع بياناتك

2. حدد نطاق بياناتك

قم بتمييز جميع الخلايا التي تحتوي على بيانات المصدر المطلوبة في جدولك المحوري. لا تنسَ رؤوس الأعمدة - إنها مهمة للغاية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + A على نظام ويندوز أو Command + A على نظام ماك لتحديد جميع بياناتك مرة واحدة. إنه يعمل كالسحر. ✨

قم بتمييز البيانات التي تريد تحليلها

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3. انقر فوق إدراج وحدد جدول محوري

حان الوقت لبدء القوة المحورية! 🎯

انتقل إلى القائمة العلوية، وانقر على إدراج، وحدد جدول محوري من القائمة المنسدلة.

انتقل إلى إدراج > جدول محوري

4. اختر مكان وضع الجدول المحوري

ستظهر لوحة جديدة تسألك عن المكان الذي تريد إنشاء الجدول المحوري فيه. يمكنك إسقاطه في ورقة جديدة أو وضعه في ورقة موجودة.

اختر المكان الذي تريده، ثم انقر على إنشاء - أنت في منتصف الطريق.

حدد مكان وضع الجدول المحوري

5. إضافة صفوف وأعمدة

الآن للجزء الممتع! في لوحة محرر الجدول المحوري، سترى خيارات للصفوف والأعمدة.

انقر 'إضافة' بجوار كل منها لتحديد البيانات التي تريد تقسيمها. فكّر في ذلك على أنه تحديد كيفية تنظيم مجموعة بياناتك.

هل تريد أن ترى المبيعات حسب المنطقة؟ أضف 'المنطقة' إلى الصفوف و' المبيعات' إلى الأعمدة.

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تحديد تقسيم البيانات الخاصة بك عن طريق إضافة صفوف وأعمدة

6. أضف القيم

في قسم 'القيم' من محرر الجدول المحوري، انقر على 'إضافة' لاختيار البيانات التي تريد عرضها. يمكنك حساب الإجماليات، أو المتوسطات أو الأعداد - أيًا كان ما ترغب فيه (أو رئيسك).

تأكد من تعيينها على SUM إلا إذا كنت تريد حقلاً متوسطًا أو حقلًا محسوبًا.

اختر كيفية عرض بياناتك

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7. تطبيق الفلاتر (اختياري ولكنه مفيد)

تسمح لك الفلاتر بتقطيع بيانات الجدول المحوري الخاص بك إلى شرائح وتقطيعها إلى شرائح.

إذا كنت ترغب في رؤية بيانات من سنة معينة فقط أو تصفية الصفوف الفارغة، فانقر فوق 'إضافة' تحت قسم 'المرشحات'.

اختر معايير التصفية الخاصة بك، وسيتم تخصيص تقريرك بشكل مثالي!

تطبيق عوامل التصفية لعرض بياناتك المفضلة فقط

8. التحديث التلقائي مع تغييرات البيانات

سيتم تحديث جدولك المحوري تلقائيًا عند وصول بيانات جديدة. إذا لم تظهر التغييرات على الفور، فقط اضغط على تحديث.

اعتمادًا على حجم مجموعة البيانات الخاصة بك، قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ، لكنه سيصل إلى هناك.

سيتم تحديث الجدول المحوري الخاص بك تلقائيًا مع تغير بياناتك

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## عيوب استخدام جداول بيانات جوجل لإنشاء الجداول

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل هي أداة مفيدة لمعظم مهام البيانات اليومية، إلا أن لها حدودها.

يعاني مع البيانات الكبيرة : يبطئ مع آلاف الصفوف، ويؤدي إلى التباطؤ، ويخاطر بحدوث أعطال محتملة أثناء العمليات المعقدة

: يبطئ مع آلاف الصفوف، ويؤدي إلى التباطؤ، ويخاطر بحدوث أعطال محتملة أثناء العمليات المعقدة قوة محدودة في معالجة البيانات : يفتقر إلى الميزات المتقدمة للتحليلات المعقدة، ويفتقر إلى القدرة على التعامل مع الحقول المحسوبة، وقد يكون غير فعال في الحصول على رؤى عميقة للبيانات

: يفتقر إلى الميزات المتقدمة للتحليلات المعقدة، ويفتقر إلى القدرة على التعامل مع الحقول المحسوبة، وقد يكون غير فعال في الحصول على رؤى عميقة للبيانات تحديثات غير متسقة للجدول المحوري: يفشل في التحديث في الوقت الحقيقي، ويؤدي إلى الارتباك عند تغير البيانات، ويؤدي إلى القلق بشأن دقة البيانات. حدود الخلايا والصيغ: تفرض 10 ملايين خلية كحد أقصى، وتقيد مجموعات البيانات الثقيلة عبر الأوراق، وتتسبب في حدوث مشكلات في الأداء عند الوصول إلى الحدود.

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## أدوات أخرى لإنشاء جداول محورية

على الرغم من أن ميزة الجدول المحوري في جداول الأوراق مفيدة في التعامل مع المهام الأساسية، إلا أنها قد تواجه صعوبة في تلخيص المعلومات وإجراء تحليل البيانات لأحجام كبيرة من البيانات.

إذا كنت تبحث عن تبديل، فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف بعض بدائل جداول بيانات جوجل -شيء أكثر ثراءً بالميزات ومرونة، مثل ClickUp!

باستخدام ClickUp، يمكنك تصور بيانات الجدول المحوري الخاص بك باستخدام أدوات مثل أشرطة التقدم، وملخصات عبء العمل، والمخططات البيانية، مما يسمح لك بتتبع تقدم مشروعك في الوقت الفعلي.

ومن المزايا الهائلة الأخرى لـ ClickUp طريقة عرض الجدول التي تحاكي وظائف جدول البيانات، مما يجعل الانتقال من جداول بيانات Google Sheets سلسًا.

يمكنك الحصول على التجربة المألوفة لاستخدام الصفوف والأعمدة ولكن مع إمكانية إضافية لتعيين المهام وتتبع المواعيد النهائية ومراقبة أعباء العمل.

وتصبح الأمور أكثر سهولة مع أدوات السحب والإفلات مثل مخططات التقدم ولوحات كانبان وملخصات أعباء العمل، مما يحول البيانات الأولية إلى رؤى مرئية جذابة وقابلة للتنفيذ.

والجزء الأفضل؟

يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص بشكل كبير يمكن أن يمنحك السبق في أي مهمة.

🏆 مكافأة: يأتي ClickUp مزودًا بذكاء اصطناعي خاص به, ClickUp Brain الذي يعمل على أتمتة سير عملك بحيث يمكنك التركيز فقط على الأشياء المهمة.

تصوَّر بياناتك واحصل على رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام مخططات التقدم ولوحات كانبان وملخصات عبء العمل

خطوات الترحيل من جداول بيانات Google إلى ClickUp

هل تفكر في الانتقال من الجدول المحوري في جداول بيانات Google Sheets إلى ClickUp؟ إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في الانتقال:

قم بتصدير الجدول المحوري الخاص بك في جداول بيانات Google Sheets : أولاً، افتح جدولك المحوري في جداول بيانات جوجل. انقر على "ملف" ثم "تنزيل" وحدد "تنسيق CSV"

: أولاً، افتح جدولك المحوري في جداول بيانات جوجل. انقر على ثم وحدد افتح ClickUp وابدأ عملية الاستيراد : في ClickUp، انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك وانتقل إلى 'استيراد المهام' حدد 'CSV' كتنسيق الاستيراد، وقم بتحميل ملف CSV الذي يحتوي على بيانات الجدول المحوري الخاص بك

: في ClickUp، انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك وانتقل إلى حدد كتنسيق الاستيراد، وقم بتحميل ملف CSV الذي يحتوي على بيانات الجدول المحوري الخاص بك قم بتعيين بياناتك إلى حقول ClickUp : سيطالبك ClickUp بتعيين أعمدتك من ملف CSV إلى حقوله. على سبيل المثال، يمكن تعيين حقل 'Category' الخاص بك من جداول بيانات Google إلى حقل مماثل في ClickUp

: سيطالبك ClickUp بتعيين أعمدتك من ملف CSV إلى حقوله. على سبيل المثال، يمكن تعيين حقل الخاص بك من جداول بيانات Google إلى حقل مماثل في ClickUp قم بتخصيص جدولك : بمجرد استيراد البيانات الخاصة بك، يمكنك إنشاء أعمدة مخصصة وتطبيق الصيغ لتحليل بياناتك بطرق مختلفة، على غرار طريقة استخدامك للحقول المحسوبة في جداول بيانات جوجل

: بمجرد استيراد البيانات الخاصة بك، يمكنك إنشاء أعمدة مخصصة وتطبيق الصيغ لتحليل بياناتك بطرق مختلفة، على غرار طريقة استخدامك للحقول المحسوبة في جداول بيانات جوجل إنهاء واستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp: بعد تعيين الجدول المحوري وتخصيصه، انقر على 'استيراد' لإنهاء العملية. سيعمل الجدول المحوري الخاص بك الآن بكامل طاقته داخل طريقة عرض الجدول في ClickUp، حيث يمكنك الاستمرار في تنظيم بياناتك وإدارتها تمامًا كما هو الحال في جدول البيانات

استمتع بمرونة طريقة عرض الجدول في ClickUp لتنظيم بياناتك والعمل بها

إنشاء الجداول المحورية وإدارتها في ClickUp

يوفر ClickUp تجربة شبيهة بجداول البيانات تنافس الأدوات التقليدية مثل جداول بيانات Google أو Excel ولكن مع وظائف ومرونة إضافية.

دعنا نستعرض عملية موجزة خطوة بخطوة لكيفية استخدام جداول البيانات في ClickUp:

1. تشغيل ClickUp

أولاً، قم بتشغيل ClickUp إما من خلال الإصدار السحابي أو عن طريق تنزيل البرنامج ك تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول .

2. حدد عرض الجدول

بمجرد الدخول إلى مساحة العمل الخاصة بك، انتقل إلى شريط طرق العرض على شاشتك.

انقر على "طريقة عرض الجدول" التي تمنحك واجهة قوية على غرار جداول البيانات لتنظيم مهامك وبياناتك في صفوف وأعمدة، على غرار الطريقة التي تنشئ بها جدولاً محوريًا في جداول بيانات جوجل.

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تنظيم المهام وتحريرها بكفاءة باستخدام جداول ClickUp المتجاوبة

3. تخصيص تخطيط الجدول

يتيح لك ClickUp إضافة أعمدة بسهولة من خلال الضغط على أيقونة ++. يمكن تخصيص كل عمود باستخدام الحقول المخصصة لمطابقة نوع البيانات التي تتعامل معها.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام حقل النقود لتتبع المعلومات المالية. إذا كانت بياناتك تتضمن مواعيد نهائية، استخدم الحقل التاريخ.

تنظيم سير عملك وتحديد أولويات المهام المهمة

4. ربط المهام

تتمثل إحدى ميزات ClickUp البارزة في القدرة على إنشاء قواعد بيانات علائقية بدون ترميز.

باستخدام حقل العلاقة المخصص ، يمكنك ربط المهام من قوائم أو مساحات عمل مختلفة، وإنشاء قواعد بيانات مترابطة.

على سبيل المثال، يمكنك ربط سجل طلبات العميل بمشروع أو مهمة معينة، مما يجعل جداولك المحورية أكثر ديناميكية وقيمة.

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5. تنظيم بياناتك وتصفيتها

الآن بعد أن تم إنشاء جدولك، حان الوقت لاستخدام أدوات إدارة البيانات القوية في ClickUp. يمكنك تصفية بياناتك وتجميعها وفرزها للحصول على رؤية شاملة لمشروعك.

هل تحتاج إلى إعادة تنظيم مهامك؟ ما عليك سوى السحب والإفلات لإعادة ترتيب الأعمدة أو الصفوف حسب الحاجة.

تخصيص طريقة عرض ClickUp لعرض المعلومات التي تحتاجها فقط

6. تحرير جماعي

الكفاءة أمر بالغ الأهمية، و طريقة عرض الجدول في ClickUp تجعل عمليات التحرير المجمعة سهلة للغاية. إذا كنت بحاجة إلى تحديث عدة إدخالات في وقت واحد، يمكنك تحديد الصفوف وتطبيق التغييرات ببضع نقرات فقط.

هذه الميزة مثالية للفرق التي تدير مجموعات بيانات كبيرة وتحتاج إلى طريقة سريعة لتحديث كل شيء.

7. المشاركة والتصدير

بمجرد الانتهاء من الجدول المحوري أو طريقة عرض الجدول، يمكنك مشاركته مع العملاء أو أعضاء الفريق.

يوفر ClickUp روابط قابلة للمشاركة بشكل عام، مما يسهل إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

هل تحتاج إلى تصدير جدولك؟

يمكنك تصدير جميع بيانات عرض الجدول كملف CSV، والذي يمكن استخدامه في أدوات جداول البيانات الأخرى.

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قالب جدول البيانات الخاص بـ ### قالب جدول بيانات ClickUp

إذا لم تكن متأكدًا من التبديل إلى ClickUp لأن عمليات ترحيل الأدوات ليست من الأمور التي تفضلها، فستحب قالب جدول بيانات ClickUp .

قالب جدول بيانات ClickUp

يمكنك استخدام هذا القالب لتتبع بيانات العملاء أو إدارة الميزانيات أو مراقبة المخزون.

إنه غني بالميزات وقابل للتكيف، مما يسمح لك بإضافة حقول مخصصة وتعديلها مع تطور مشروعك.

يمكنك البدء في ثوانٍ بأقل قدر من الإعداد - سواء كنت مبتدئًا أو مستخدمًا متقدمًا.

من ناحية أخرى، إذا كنت تتعامل مع بيانات مالية معقدة أو تحتاج إلى تبسيط إدارة البيانات, قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp سيكون الأنسب لك.

هذا القالب أيضًا قابل للتخصيص بالكامل ويبسط العديد من المهام اليدوية بميزات مثل عمليات الاستيراد التلقائية والصيغ المخصصة.

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محوري إلى جداول أفضل باستخدام ClickUp

جداول بيانات Google هي عنصر أساسي لأي فرد يتطلع إلى إنشاء جداول محورية وإدارتها أثناء التنقل.

ومع ذلك، بالنسبة للمتطلبات الإضافية مثل إدارة المهام وتعاون الفريق، ستحتاج إلى أكثر من مجرد أداة جداول بيانات.

ستحتاج إلى أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp، حيث توفر لك طريقة عرض الجدول تجربة تشبه جداول البيانات، لذا فإن الانتقال من Microsoft Excel أو جداول بيانات Google يبدو سلسًا. يمكنك تصور بيانات الجدول المحوري باستخدام أدوات مثل أشرطة التقدم وملخصات عبء العمل والمخططات.

فقط اسأل RevPartners، الذي حقق توفير 50% من التكاليف من خلال دمج ثلاث أدوات في منصة واحدة قوية (ClickUp) - بنصف السعر وبميزات أفضل!

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