أفضل 10 برامج حزمة إنتاجية مكتبية في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

سواء أكنت صاحب شركة صغيرة أو مديرًا يتطلع إلى تحسين الإنتاجية، فأنت بحاجة إلى برنامج مجموعة مكتبية يمكن الاعتماد عليه يمكّنك من إنجاز المزيد في وقت أقل.

تخيل هذا: مجموعة برامج مكتبية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك، وتعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية.

بفضل الميزات القوية مثل معالجة المستندات والتوافق عبر الأنظمة الأساسية والتخزين، تعمل البرامج والتطبيقات المناسبة لحزمة البرامج المكتبية على تعزيز التعاون وتحسين الكفاءة التنظيمية.

سيساعدك فهم إيجابيات وسلبيات خيارات البرامج المكتبية المتوفرة في السوق على اختيار الحل الأنسب.

تتعمق قائمتنا المنسقة في أفضل 10 مجموعات إنتاجية لتشكيل طريقة عملك وإنشاء المحتوى الرقمي ومشاركته وزيادة الإنتاجية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مجموعات الإنتاجية المكتبية؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه في حزمة الإنتاجية المكتبية.

الميزات والوظائف: توفر أفضل مجموعات إنتاجية مايكروسوفت أوفيس ميزات قوية لإنشاء المستندات والعروض التقديمية وأدوات التحرير للمستخدمين, إدارة المهام ومتوافقة مع تنسيقات الملفات الشائعة

توفر أفضل مجموعات إنتاجية مايكروسوفت أوفيس ميزات قوية لإنشاء المستندات والعروض التقديمية وأدوات التحرير للمستخدمين, إدارة المهام ومتوافقة مع تنسيقات الملفات الشائعة التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق الواحد: تتيح مجموعة البرامج المكتبية الفعالة لفرقك التي تعمل على مشاريع متعددة في وقت واحد التعاون في الوقت الفعلي من خلال التحرير والتعليق وإضافة الملاحظات في وقت واحد. يجب أن توفر مجموعة البرامج المكتبية تطبيقات تواصل مثل البريد الإلكتروني والمراسلة لتعزيز العمل الجماعي وإنجاز المزيد من الأعمال معاً

تتيح مجموعة البرامج المكتبية الفعالة لفرقك التي تعمل على مشاريع متعددة في وقت واحد التعاون في الوقت الفعلي من خلال التحرير والتعليق وإضافة الملاحظات في وقت واحد. يجب أن توفر مجموعة البرامج المكتبية تطبيقات تواصل مثل البريد الإلكتروني والمراسلة لتعزيز العمل الجماعي وإنجاز المزيد من الأعمال معاً واجهة سهلة الاستخدام: أنت تريد أن يقضي فريقك وقتاً أطول في إنجاز العمل بدلاً من معرفة كيفية عمل برنامج الحزمة المكتبية. اختر مجموعات البرامج المكتبية ذات الواجهات سهلة الاستخدام لتعزيز التبني السريع، وتقليل وقت التدريب، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة التركيز إمكانات التكامل: هل يتكامل الحل مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك؟ يساعد التكامل مع أنظمة الواجهة الخلفية وأنظمة التشغيل ومنصات التخزين السحابية على تبسيط إدارة البيانات

أنت تريد أن يقضي فريقك وقتاً أطول في إنجاز العمل بدلاً من معرفة كيفية عمل برنامج الحزمة المكتبية. اختر مجموعات البرامج المكتبية ذات الواجهات سهلة الاستخدام لتعزيز التبني السريع، وتقليل وقت التدريب، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة التركيز أمان البيانات : اختر مجموعة إنتاجية مزودة بتشفير متقدم، وأمان البيانات، وعناصر التحكم في الوصول، والمشاركة الآمنة لحماية بيانات الأعمال الحساسة

: اختر مجموعة إنتاجية مزودة بتشفير متقدم، وأمان البيانات، وعناصر التحكم في الوصول، والمشاركة الآمنة لحماية بيانات الأعمال الحساسة قابلية التوسع والتوافق: اختر برنامج حزمة مكتبية تتطور مع أعمالك وتستوعب الاحتياجات المتطورة. يعد التوافق مع أجهزة متعددة والوصول من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة أمرًا ضروريًا لتحقيق الإنتاجية أثناء التنقل لموظفيك

أفضل 10 برامج لحزمة الإنتاجية المكتبية للاستخدام في عام 2024

1. ClickUp

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك وتعزيز الإنتاجية مع قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

كمدير يتعامل مع العديد من المشاريع ويتعاون مع فرق العمل، فأنت بحاجة إلى الحل المناسب لإدارة جميع جوانب عملك. ClickUp المستند إلى السحابة أداة الإنتاجية تتيح لك تخصيص سير عملك ومهامك. تساعد القوالب التي توفرها ClickUp فريقك على التركيز على إكمال مهامك ذات الأولوية وضمان عدم إهمال أي شيء.

وبالإضافة إلى القوالب المتعددة المتاحة، هناك ميزات مثل ClickUp AI يسمح لك بإنشاء مستندك من البداية حسب متطلباتك. قم بفرز مستنداتك لتحديد موقعها بسرعة وتخزينها في مساحة العمل الخاصة بك للوصول السريع إليها.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

يساعدك حل ClickUp على فهم تسلسل المهام التي يجب على فرقك إكمالها وتعيين أوجه الترابط لضمان التنفيذ السلس. وبفضل النظرة الشاملة، تصبح إدارة الموارد لضمان أقصى قدر من الإنتاجية والحد الأدنى من التداخل أمراً سهلاً.

اجعل إدارة المشروع مباشرة وسهلة مع واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. يعمل الإصدار الأخير من ClickUp على تبسيط مشاركة الملفات و التعاون في الوقت الفعلي من خلال ربط الجميع في سير عملك للحصول على مدخلات من فريقك.

ClickUp أفضل الميزات

خطط لمهامك المكتبية وحدد أولوياتها مع إمكانية الاطلاع على جميع تفاصيل مشروعك وكيفية مواءمتها مع أهداف الشركة

استخدم مستندات ClickUp للوصول إلى كل شيء في مكان واحد من خلال ربط المستندات والمهام. أضف أدوات لتحديث سير العمل وتحديث حالات المشروع وتعيين المهام, مشاركة الملفات والمزيد

ClickUp Whiteboard هي لوحة مثالية لتصور أفكارك، وإنشاء مهام سير عمل الفريق للعصف الذهني والاستراتيجية ورسم الخرائط، وإضافة المزيد من السياق إلى عملك من خلال ربط المهام والمستندات والملفات

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

إنشاء عناصر الإجراءات والمهام الفرعية بناءً على سياق المهام والمستندات باستخدام ClickUp AI وإدخال الإبداع في سير عمل المحتوى الخاص بك

إنشاء قوالب المهام للمهام الشائعة وأضف ميزات مثل التحرير المنسق وعلامات المهام وقوائم مراجعة المهام حتى لا تقلق بشأن المهام الفائتة

تحرير المستندات في وقت واحد لسهولة تعاون الفريق وتعيين المهام والتعليقات لأعضاء فريقك

قم بأتمتة تتبع الفريق باستخدام ClickUp Goals، وابقَ على المسار الصحيح لبلوغ جداولك الزمنية بأهداف واضحة، وحدد أهدافًا لتتبع المكاسب

تتبع التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف باستخدام لوحة معلومات أهداف ClickUp

يتيح ClickUp إمكانية الترحيل السلس عبر الأنظمة الأساسية - على سبيل المثال، من Google Workspace أو Asana أو Microsoft Excel أو Monday.com - والتكامل السلس مع أدوات التواصل مثل Zoom و Slack

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي للميزات الجديدة

لا يتيح الإصدار المجاني إمكانية الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل التحليلات أو الجداول الزمنية للمشروعات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا/مستخدم

7 دولارات شهريًا/مستخدم الشركات: 12 دولاراً شهرياً/مستخدم

12 دولاراً شهرياً/مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) كابيترا : 4.7/5 (3900+ تقييم)

2. مايكروسوفت 365

عبر مايكروسوفت 365 منصة بديهية شاملة تتيح لك إنشاء ومشاركة والتعاون في مكان واحد، مما يجعل العمل الجماعي سلساً. مايكروسوفت أوفيس 365 هو نظام سحابي قائم على السحابة برنامج إدارة المكاتب الذي يساعد الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على التعاون في مكان واحد مع جميع تطبيقاتها المفضلة.

تتضمن مجموعة مايكروسوفت أوفيس 365 مايكروسوفت إكستشينج أونلاين، ومايكروسوفت شيربوينت أونلاين، وأوفيس للويب، ومايكروسوفت سكايب للأعمال أون لاين. يتيح برنامج مجموعة البرامج المكتبية عبر الإنترنت للمستخدمين أن يصبحوا أكثر إنتاجية من أي مكان تقريباً عبر الإنترنت.

أفضل ميزات Microsoft 365

القدرة على تصميم أي شيء من الميزانيات والمنشورات الاجتماعية ومقاطع الفيديو وغيرها بدون أي خبرة في التصميم الجرافيكي

واجهة موحدة لمايكروسوفت أوفيس لإنشاء المستندات والعروض التقديمية وأوراق العمل

ينظم OneDrive جميع ملفاتك الأساسية ويخزنها داخل Office 365

ميزات التعاون لفريقك وعملائك للعمل معاً من أي مكان عبر جميع أجهزتك

قيود Microsoft 365

لا يمكنك شراء منتجات فردية من Office 365

يمكن أن يؤدي انخفاض النطاق الترددي إلى بطء مجموعة Office

تسعير Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6.00 دولار/مستخدم/شهريًا

6.00 دولار/مستخدم/شهريًا Microsoft 365 Business Standard: 10.62 دولار/مستخدم/شهريًا

10.62 دولار/مستخدم/شهريًا مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22.00 دولار/مستخدم/شهر

22.00 دولار/مستخدم/شهر مايكروسوفت 365 تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولار/مستخدم/شهرًا

8.25 دولار/مستخدم/شهرًا مايكروسوفت 365 E3: 36.00 دولار/مستخدم/شهرياً (التزام سنوي)

36.00 دولار/مستخدم/شهرياً (التزام سنوي) مايكروسوفت 365 E5: 57.00 دولار/مستخدم/شهرياً (التزام سنوي)

57.00 دولار/مستخدم/شهرياً (التزام سنوي) مايكروسوفت 365 F3: 8.00$/مستخدم/شهرياً (التزام سنوي)

8.00$/مستخدم/شهرياً (التزام سنوي) مايكروسوفت 365 عائلي : 99.99 دولاراً في السنة

: 99.99 دولاراً في السنة مايكروسوفت 365 شخصي: 69.99 دولارًا في السنة

مايكروسوفت 365 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 13400 تقييم)

3. مساحة عمل جوجل

عبر مساحة عمل جوجل Google Workspace من Google Workspace عبارة عن مجموعة مكتبية عبر الإنترنت قائمة على الويب تدمج بسلاسة بين أهداف عملك واحتياجات فريقك. أحدثها Duet AI هو اختراق الإنتاجية يساعد على تعزيز إنتاجية شركتك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يمكنك الاتصال والإنشاء والتعاون بمساعدة البريد الإلكتروني والدردشة والملفات والاجتماعات داخل هذا البديل لـ Microsoft Office. الإصدار الأخير من Gmail مناسب للمؤسسات والشركات على مستوى المؤسسات ويأتي مع لوحة تحكم تحليلية وتكوين أمان البيانات.

أفضل ميزات Google Workspace

التوافق عبر الأجهزة يسمح للموظفين بالتعاون من المكتب أو المنزل على أجهزة متعددة، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة

تحافظ البنية الأساسية السحابية على أمان وحماية المعلومات والهويات والتطبيقات مثل محرّر مستندات Google والأجهزة

دمج صفحاتك القابلة للمشاركة مع تقويم Google للاحتفاظ بجميع مستندات الاجتماعات في مكان واحد

نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا لتجربة مجموعة الإنتاجية من Google

قيود مساحة عمل Google

غير متوافق مع منصات مشاركة المستندات الأخرى

لا يسمح البرنامج المستند إلى الويب بالعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير Google Workspace

إصدار مجاني : لمدة 14 يومًا

: لمدة 14 يومًا الخطة الفردية : 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (يتوفر خصم مع التزام لمدة عام واحد)

: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (يتوفر خصم مع التزام لمدة عام واحد) الإصدار الخاص بالأعمال : 6 دولارات شهريًا/مستخدم (التزام سنوي)

: 6 دولارات شهريًا/مستخدم (التزام سنوي) باقة الأعمال القياسية : 12 دولارًا/شهرًا/مستخدم (التزام سنوي)

: 12 دولارًا/شهرًا/مستخدم (التزام سنوي) الشركة بلس : 18 دولارًا/شهرًا/مستخدم (التزام سنوي)

: 18 دولارًا/شهرًا/مستخدم (التزام سنوي) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,200 تقييم)

4. أبل آي وورك

عبر أبل آي وورك إذا كنت ترغب في إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية داخل نظام Apple البيئي، فإن Apple iWork يقوم بذلك. استخدم أدوات الإنتاجية المكتبية على iCloud.com لفتح المستندات وتحريرها وتصديرها بتنسيقات ملفات مثل Word وExcel والعروض التقديمية.

تحتوي الأجنحة المكتبية على العديد من القوالب التي تدعم إنشاء مستندات احترافية مخصصة لاحتياجاتك. تعاون مع أعضاء فريقك مع ميزات مثل تتبع التغييرات والإبرازات والدردشة المدمجة.

أفضل ميزات Apple iWork

تجميع المستندات وإضافة الصور والمخططات والمزيد باستخدام القوالب المتاحة

إنشاء جداول بيانات باستخدام المخططات والجداول والصور والفئات الذكية والجداول المحورية

إنشاء عروض تقديمية وتقديمها بمفردك أو كفريق باستخدام Keynotes

قيود Apple iWork

يواجه المستخدمون تناقضات في التنسيق عند فتح مستندات iWork في MS Office والبرامج المكتبية الأخرى

مشاكل التوافق بين الإصدارات المختلفة من iOS

تسعير Apple iWork

إصدار مجاني لأي شخص لديه حساب على iCloud

تقييمات ومراجعات Apple iWork

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

5. ووردبيرفكت

عبر WordPerfect WordPerfect هو مجموعة برمجيات كاملة مع ميزات متعددة، من أداة معالجة النصوص إلى أداة تحرير صور سهلة الاستخدام لجعلك أكثر إنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج Corel WordPerfect Office ميزات متقدمة مثل قاموس أكسفورد المدمج وناشر الكتب الإلكترونية والعديد من القوالب لتمكينك من العمل بذكاء أكبر.

WordPerfect أفضل الميزات

مجموعة مكتبية الكل في واحد مع تطبيق معالجة النصوص (WordPerfect)، وتطبيق جداول البيانات (Quattro Pro)، وتطبيق العروض التقديمية، و WordPerfect Lightning، وأداة تحرير الصور AfterShot

فتح أحدث إصدار من تنسيقات Microsoft Office وتحريرها وحفظها في تطبيق WordPerfect Office

يتيح WordPerfect Lightning للمستخدمين تجميع النصوص والصور من مصادر مختلفة وإعادة استخدامها كمستند أو بريد إلكتروني

قيود برنامج WordPerfect #### قيود WordPerfect

لا يعمل تحويل الجداول والمكونات الأخرى إلى أداة أخرى، مثل Word، بشكل مثالي

مقارنةً بمايكروسوفت، تحتاج عملية إعادة الكتابة إلى المزيد من العمل

أسعار WordPerfect

ترخيص لمرة واحدة فقط: 249.99 دولارًا أمريكيًا

WordPerfect التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (73 مراجعة)

4.1/5 (73 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (190 مراجعة)

6. ليبري أوفيس

عبر ليبر أوفيس إذا كنت تبحث عن أداة إنتاجية مكتبية يسهل الوصول إليها ولكنها شبه كاملة وفعالة من حيث التكلفة، فإن LibreOffice، وهو أحد نسل مؤسسة المستندات، يأتيك في متناول يدك.

LibreOffice، وهو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر، هو خليفة لـ OpenOffice. يجعل برنامج مجموعة الإنتاجية المكتبية المجاني هذا عملك يبدو رائعاً بغض النظر عن شكل المستند والغرض منه، بدءاً من أطروحة الرسالة والتقرير المالي والعروض التقديمية إلى الرسومات الفنية.

أفضل ميزات LibreOffice

أداة إنتاجية مكتبية مجانية للاستخدام مع معالج كلمات ومحرر جداول بيانات وبرنامج عروض تقديمية متوفر بـ 110 لغة

يوفر التوافق مع تنسيقات مستندات متعددة، بما في ذلك Microsoft Word (.doc و .docx) و Excel (.xls و .xlsx) و PowerPoint (.ppt و .pptx) و Publisher

توسيع الوظائف وأتمتة المهام باستخدام الإضافات من مركز ملحقات LibreOffice والقوالب الجاهزة للاستخدام

قيود LibreOffice

يفتقر إلى خيارات الحفظ والمشاركة والأتمتة والتكامل عبر الإنترنت مع برامج أخرى

واجهة قديمة مقارنةً بمجموعات الإنتاجية الأخرى

تسعير LibreOffice

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات ليبري أوفيس #### تقييمات ومراجعات ليبري أوفيس

G2: 4.3/5 (257 تقييم)

4.3/5 (257 تقييم) Capterra: 4.3/5 (2151 تقييم)

7. أباتشي أوبن أوفيس

عبر أباتشي أوبن أوفيس لدينا حل إذا طلب مديرك المالي تخفيض الميزانية ولكنه لا يزال بحاجة إلى مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر.

أباتشي أوبن أوفيس هو برنامج مجاني مفتوح المصدر للإنتاجية يساعد المؤسسات على إعداد برنامج Excel والعروض التقديمية والرسومات وإدارة البيانات بسرعة أكبر.

أفضل ميزات Apache OpenOffice #### Apache OpenOffice

متوفر بلغات متعددة ومتوافق مع جميع أجهزة الكمبيوتر القياسية

يتم تخزين البيانات بصيغة قياسية دولية مفتوحة، والتي يمكنها قراءة وكتابة الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعات برامج مكتبية قياسية أخرى

تسمح لك قاعدة أباتشي أوبن أوفيس بإنشاء وتعديل الجداول والنماذج والتقارير داخل برنامج الحزمة

قيود Apache OpenOffice

واجهة المستخدم مملة وقديمة

بعض التنسيقات من تطبيقات MS Office غير متوافقة مع OneOffice

تسعير أباتشي أوبن أوفيس

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات أباتشي أوبن أوفيس #### أباتشي أوبن أوفيس

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 480 تقييم)

8. زوهو وورك بليس

عبر مكان عمل زوهو هل تجد فرقك تتنقل بين تطبيقات متعددة وتعمل في صوامع؟

يمكن للشركات التخلص من العمل الشاق من خلال لوحة تحكم موحدة تدمج تطبيقاتك ومصادر عملك في مكان واحد مع Zoho Workplace، وهي مجموعة متكاملة من تطبيقات وأدوات الإنتاجية .

يحتوي Zoho Workplace على خدمة بريد إلكتروني، وأداة لإدارة الملفات، ومجموعة مكتبية وتعاونية. يوفر برنامج مجموعة الإنتاجية برنامجاً تعاونياً على غرار وسائل التواصل الاجتماعي لصندوق بريدك. في تدفقات Zoho Mail، يمكنك نشر أفكارك، وإجراء جلسات عصف ذهني مع فريقك، وتخطيط عناصر العمل في وقت واحد.

أفضل ميزات Zoho Workplace

تتيح لك لوحة التحكم القابلة للتخصيص تغيير السمات واختيار لغتك المفضلة

مع تطبيقات Workplace للأجهزة المحمولة، يمكنك التواصل والتعاون مع فريقك من أي مكان

الاتصال هو حل شبكة إنترانت اجتماعية للتعاون على مستوى الشركة

يمكنك إنشاء عروض تقديمية احترافية وتقديمها لجمهورك على مستوى العالم باستخدام Zoho Show والاختيار من بين قوالب متعددة وخيارات رسوم متحركة متقدمة

قيود Zoho Workplace

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

تحديات التكامل مع التطبيقات غير Zoho

تسعير Zoho Workplace

قياسي : 3 دولارات شهريًا/مستخدم

: 3 دولارات شهريًا/مستخدم احترافي : 6 دولارات شهريًا/مستخدم

: 6 دولارات شهريًا/مستخدم البريد فقط : 1 دولار/شهر/مستخدم

: 1 دولار/شهر/مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

Zoho Workplace التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. سوفت ميكر أوفيس

عبر مكتب سوفت ميكر سوفت ميكر أوفيس هو بديل Google Workspace مع الترجمة التلقائية ودمج ملفات PDF والتوقيع الرقمي ومقارنة المستندات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

تتوافق مجموعة الإنتاجية المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات مع Microsoft Office، مما يتيح لك تحرير مستنداتك في نظام Microsoft البيئي.

سوفت ميكر أوفيس أفضل الميزات

يأتي مع الترجمة التلقائية، ودمج ملفات PDF، والتوقيعات الرقمية، ومقارنة المستندات

خطوط OpenType و TrueType عالية الجودة لأنظمة ويندوز وماك ولينكس

متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات ومتوفر على تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي iOS وأندرويد

قيود مكتب SoftMaker Office

لا يتزامن بسهولة مع التخزين السحابي

يشكو المستخدمون من أن التحديثات بطيئة وعشوائية

سعر SoftMaker Office

احترافي 2024 : $129.95

: $129.95 معيار 2024: $99.95

سوفت ميكر أوفيس التقييمات والمراجعات

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. أونلي أوفيس

عبر أونلي أوفيس لنفترض أنك مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة تعليمية تتطلع إلى دمج مجموعة مكتبية مع بيئتها السحابية لتخزين المستندات بشكل آمن في السحابة. أنت تبحث عن بديل ل MS Office مع استضافة داخل المؤسسة، و OnlyOffice هو الخيار الأمثل.

تتيح مجموعة الإنتاجية من OnlyOffice للمعلمين والطلاب تبسيط العمل على مشاريعهم، والتعاون عبر الإنترنت، وإنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وتحريرها، وتسهيل عملية التعليم والتعلم.

أفضل ميزات OnlyOffice

لوحة تحكم بديهية لإدارة مساحة العمل الرقمية الخاصة بك وتخصيصها باستخدام أنظمة الألوان المدمجة، واستبدال الشعارات والعناوين والروابط، وتغيير سمة الواجهة

غرف تعاون تسمح بالتأليف المشترك للمستندات، وتتبع التغييرات، والتواصل في الوقت الفعلي من خلال الدردشة المدمجة ومكالمات الصوت والفيديو

استخدم مساحة العمل ل وثائق المشروع تشفير تعاون المستندات لأمن المؤسسة، وتحليل إنتاجية فريقك باستخدام مخططات جانت

القيود المفروضة على #### OnlyOffice

ليس من السهل تخصيص الواجهة الأمامية

لا تتم مزامنته تلقائيًا مع Google Drive

أسعار أونلي أوفيس

المؤسسة : 2,200 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا

: 2,200 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا إنتربرايز بلس : 3,300 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا

: 3,300 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا إنتربرايز بريميوم: 4,450 دولار/خادم ل 50 مستخدمًا

OnlyOffice التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (63 تقييم)

4.4/5 (63 تقييم) Capterra: 4.5/5 (324 تقييمًا)

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في إنتاجية مؤسستك؟

إن اختيارك لبرمجيات مجموعة البرامج المكتبية هو البوصلة التي توجهك نحو التعاون المبسّط، ومعالجة المستندات بكفاءة، وتعزيز الكفاءة التنظيمية. اختر مجموعة إنتاجية تتوافق مع سير العمل في مؤسستك، مما يوفر بيئة سلسة ومنتجة وآمنة لفرق العمل لتحقيق أهدافها.

ClickUp هو أحد أفضل مجموعات البرامج المكتبية المتاحة للشركات والمؤسسات والمؤسسات التعليمية وأي شخص يرغب في إنشاء محتوى رقمي ومشاركته. إدارة سير العمل يقسم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها ويسمح لك بتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز وأتمتة خطوات سير العمل اليدوية.

كليك أب التشغيل الآلي يتكامل مع البرامج المكتبية الأخرى لضمان سلاسة تدفق المعلومات بين البرامج والأقسام المختلفة. كما أن الأمان على مستوى المؤسسات يجعل منه مجموعة البرامج المكتبية عبر الإنترنت المفضلة، حتى بالنسبة لقطاعات مثل المؤسسات التعليمية.

تجعل الميزات المتقدمة مثل قوالب جداول البيانات، وأدوات التعاون الجماعي، والترحيل عبر المنصات، والقدرة على التكامل مع تطبيقات التواصل الأخرى من ClickUp الخيار الأمثل للمحترفين المشغولين الذين يتطلعون إلى إنشاء محتوى رقمي ومشاركته مع عملائهم وفرقهم.

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