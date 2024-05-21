اختبرنا أفضل بدائل Wrike &؛ المنافسين في عام 2025

عندما تبحث عن بديل قوي وسهل الاستخدام لحل معترف به على نطاق واسع مثل Wrike، قد تشعر أنك قد تضطر إلى القبول بأقل من ذلك. وسواء كنت مدفوعًا للعثور على بديل بسبب قيود الميزانية، أو بسبب احتياجاتك لميزات محددة، أو بسبب تفضيلك لتجربة مستخدم مختلفة، فإن العثور على الأداة المناسبة التي تلبي جميع احتياجات إدارة مشروعك هو قرار مهم قد يؤثر على عملك بأكمله.

وبصفتي محرراً إدارياً، وبعد أن عملت مع العديد من إعدادات إدارة المشاريع لدى عملائي، أعرف أن لكل أداة نهجاً فريداً في الميزات التقليدية وإمكانيات التعاون المبسطة وعيوب إدارة المشاريع غير الفعالة. في هذه المدونة، سنتعمق في هذه المدونة في أفضل 15 اختيارًا لأفضل 15 اختيارًا لبدائل Wrike ومنافسيه في عام 2024.

يقدم كل من هذه البدائل ميزات وفوائد فريدة من نوعها، مما يثير المنافسة لـ Wrike. ستتعرف على كل شيء عنها مما يتيح لك اتخاذ قرار مستنير لتلبية احتياجات فريقك في إدارة المشاريع. لذا دعنا نجد لفريقك أفضل منصة إنتاجية لسير عملك!

15 أفضل بدائل Wrike في عام 2024

1. ClickUp - أفضل برنامج شامل لإدارة المشاريع

تعاون مع فريقك وحقق أهدافك بشكل أسرع مع برنامج ClickUp المتكامل لإدارة المشاريع من ClickUp

تصور المهام، والمشاريع، وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تتيح لكل فريق إدارة المشاريع والتعاون بشكل أكثر ذكاءً وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو كنت مستخدمًا قويًا تمامًا، فإن تخصيص ClickUp يمكن أن يمتد إلى أي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

لا يتم إجبار أعضاء فريق مشروعك على طريقة معينة للعمل. بل يتيح لك بدلاً من ذلك التفاعل بشكل طبيعي مع العمل المطروح ويمنحك ميزات مفيدة على طول الطريق. مديرو المشاريع ليسوا مقيدين بنظام ثابت. بدلاً من ذلك، يمكنك تكييفه ليناسب فريقك. يمكنك حتى إعداد ClickUp للتعامل مع سباقات السرعة, سكروم والمزيد إدارة المشاريع الرشيقة المنهجيات

الجديد في مجموعة ميزات ClickUp الشاملة هو النقر فوق الدماغ (ClickUp Brain) أداة ذكاء اصطناعي رائدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مهام إدارة المشاريع. باستخدام ClickUp Brain، يمكن للفرق أتمتة العمليات الروتينية، وتلقي اقتراحات ذكية لتحديد أولويات المهام، والاستفادة من مساعد الكتابة لتلخيص الملاحظات، والعصف الذهني، وإنشاء عناصر العمل وأكثر من ذلك. يعمل ClickUp Brain على تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء البشرية وتوفير الوقت للفرق للتركيز على المهام الإبداعية والاستراتيجية التي تتطلب براعة بشرية.

أتمتة مهام سير العمل وتوسيع نطاق أعمال SaaS الخاصة بك باستخدام ClickUp AI

تشمل طرق العرض الشائعة لإدارة المشاريع البسيطة أو المعقدة ما يلي:

عرض القائمة: افهم أين يقف كل عملك في لمحة سريعة من خلال تنظيم المهام بخيارات فرز وتصفية وتجميع مرنة

عرض لوحة النقرات : تجميع اللوحات حسب الحالة والمعين والأولوية والمزيد إلى تحديد الاختناقات والمحافظة على سير مشاريعك عرض جانت ClickUp Gantt : احصل على نظرة عامة عالية المستوى للأولويات, التبعيات والمهام لمواكبة تغييرات المشروع

عرض عبء العمل: قم بتعيين وتتبع قدرات عبء العمل لفريقك لمعرفة من هو أقل أو أكثر من السعة بسهولة

إيجابيات ClickUp

أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp قابلة للتخصيص لتعيين المهام، والمشاريع، وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل

حقول مخصصة لبناء النقر فوق بطريقتك وإدارة أي شيء يمكنك تخيله

النقر لتعيينات متعددة لتفويض مهمة واحدة لأكثر من شخص واحد

التعليقات المعينة لتفويض التعليقات التي تتطلب إجراءً

علبة المهام لتصغير المهام بدلاً من فتح علامات تبويب جديدة في المتصفح

القوالب لـإدارة علاقات العملاء,إدارة الموقع الإلكتروني,المبيعاتوالمزيد

كليك أب سلبيات

قد يجد بعض المستخدمين أن ميزات ClickUp الشاملة وخيارات التخصيص في تطبيق ClickUp مربكة، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي أكثر حدة لأعضاء الفريق الجدد.

قد تفتقر وظائف تطبيق الهاتف المحمول في بعض الأحيان إلى قوة إصدار سطح المكتب.

تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا) ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون مستعداً

تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (3,880+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ تقييم)

هل أنت جاهز لتجربة ClickUp؟ استيراد ملف CSV من Wrike للبدء._

2. أسانا - الأفضل لإدارة العمل

عبر أسانا إنها المواجهة النهائية: Wrike ضد Asana!

إذا كنت تحاول العثور على أفضل بدائل Wrike والابتعاد عن تعقيداته، فإن Asana هو أداة معقولة لإدارة المشاريع. إنه سهل التصفح ويتميز بتصميم مذهل مع ميزات بسيطة وسهلة لإدارة المشاريع.

ومع ذلك، فهو أقل من Wrike، ولا يحتوي Asana على العديد من الميزات المفيدة أو ميزات إدارة المشاريع المتقدمة. يحتوي كلاهما على خيارات سير عمل ومهام مخصصة، وهو أمر جيد إذا احتاج مشروع ما إلى تعديل بسيط في حالة خروجه عن المألوف.

واحدة من نقاط البيع الرئيسية لـ Wrike على Asana هي تدفق النشاط. تتيح لك هذه الميزة رؤية التحديثات والإشعارات من جميع المشاريع، بحيث يمكنك اتخاذ إجراء فوري إذا لزم الأمر.

يقدم كل من Asana و Wrike تقارير مثيرة للاهتمام عن لوحة التحكم لمساعدتك على رؤية حالات المشروع والتحديثات وإدارة عبء العمل بسرعة.

ولكن مع Asana، ستواجه مشاكل مماثلة كما هو الحال مع Wrike. وبالتحديد، من الصعب الحصول على مؤسستك بأكملها على متن الطائرة. يعد Asana أحد أفضل بدائل Wrike ولكنه لا يزال لا يقدم العديد من طرق العرض المختلفة أو التخصيص الذي قد تحتاجه، وغالبًا ما يكون معطلاً.

مكافأة: أسانا مقابل الاثنين !

إيجابيات أسانا

إدارة المهام

المهام المتكررة

الحقول المخصصة

تواريخ البدء

تطبيق الهاتف المحمول

القوالب

سلبيات أسانا

ليس مثاليًا للمشاريع المعقدة ذات تدفقات العمل المتعددة

لا توجد خاصية تعدد المعينين

تسعير أسانا

شخصي (مجاني): رسائل ومشاريع ومهام غير محدودة

مبتدئ (13.49 دولارًا/مستخدم شهريًا): النماذج، والمراحل، والجدول الزمني

متقدم (30.49 دولارًا/مستخدم شهريًا): عبء العمل والموافقة والحافظات

تقييمات عملاء Asana

G2: 4.3/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

تحقق من الطريقة ClickUp مقارنةً بـ Asana والمزيد بدائل أسانا .

هل تستخدم أسانا الآن؟ استيراد بياناتك للتحول إلى ClickUp اليوم !**_

3. الاثنين - الأفضل لتصور الجداول الزمنية للمشروع

عبر الاثنينالإثنين لديه طرق عرض رائعة عالية المستوى، وهو أمر لا يجيده Wrike. أسلوب الشبكة الخاص بهم يجعله نظامًا جذابًا لإدارة المشاريع. كما أنه ليس صعب الاستخدام. تتيح لك الواجهة سهلة الاستخدام إعادة ترتيب الأشياء بالطريقة التي يفضلها كل شخص.

كما يوفر جدولهم الزمني المرئي أيضاً لقطة سريعة لما يعمل عليه أعضاء فريقك. يمكن لمديري المشاريع استخدام ذلك لقياس أعباء العمل والموارد والوقت.

المشكلة هي يقدم موقع Monday.com لمحات عامة عالية المستوى فقط. كواحد من بدائل Wrike الشهيرة، لا يحتوي Monday على مهام أو حتى مشاريع حقيقية. يصبح أداة أخرى لإدارة المشاريع عليك أن تضعها فوق قائمة مهامك الحقيقية وسير العمل الحالي.

وبجدية، لماذا تسمي نفسك الاثنين؟ لا أحد يحب أيام الاثنين .

هل لديك أفكار أخرى؟ اطلع على موقعنا الشامل مراجعة يوم الاثنين

إيجابيات يوم الاثنين

الحقول والحالات المخصصة

الترميز اللوني

عرض اللوحة

مخططات جانت

تطبيق الهاتف المحمول

سلبيات يوم الاثنين

الميزات ليست متعمقة مقارنة ببدائل Asana الأخرى في هذه القائمة

لوحات المعلومات ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير يوم الاثنين

فردي (مجانًا): لوحات غير محدودة، وأكثر من 200 نموذج، ومساحة تخزين 500 ميجابايت

أساسي (9 دولارات لكل مستخدم شهريًا): نماذج قابلة للمشاركة، وقسم للتحديثات، ومساحة تخزين 5 جيجابايت

قياسي (12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): تكامل التكبير، وعرض كانبان، وسعة تخزين 20 جيجابايت

محترف (19 دولارًا/مستخدم شهريًا): لوحات خاصة، وعرض الرسم البياني، ومساحة تخزين 100 جيجابايت

للمؤسسات: الاتصال بالمبيعات

الاثنين تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (3,290+ تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 2,540+ تقييم)

انظر كيف ClickUp مقارنةً بيوم الاثنين كأحد أفضل بدائل Wrike.

هل تحب ClickUp وتريد الانتقال من يوم الاثنين؟ استيراد بياناتك من يوم الاثنين اليوم ._

4. Toggl - الأفضل لتتبع الوقت

عبر توجل Toggl هو برنامج لإدارة المشاريع وأحيانًا أحد بدائل Wrike غير المعروفة. وهو يتألف من ثلاثة حلول مختلفة: Toggl Track و Toggl Plan و Toggl Hire. تكمّل خرائط الطريق المرئية لـ Toggl Plan إدارة التغيير عندما تؤدي إدارة مشاريع متعددة في جداول البيانات إلى تقديم المزيد من العمل أكثر من الدعم.

وبالمقارنة مع Wrike، يقدم Toggl مرونة محدودة في إعداد التقارير، ولا يدعم حظر المواقع، ويتطلب منك شراء خطط منفصلة لتتبع الوقت وإدارة المشروعات والتوظيف.

إيجابيات Toggl

تبسيط التواصل مع التعليقات والجداول الزمنية المشتركة للمشروعات

أتمتة المهام المتكررة مع المهام المتكررة

سلبيات Toggl

يعد تصدير بيانات المشروع لاستخدامها مع أدوات أخرى ميزة مدفوعة الأجر (ابحث عن حلول التصدير باستخدام بدائل Toggl )

المستخدمون الضيوف في مساحة العمل (أصحاب المصلحة الخارجيون أو زملاء العمل) ميزات مدفوعة الأجر

تسعير Toggl

الفريق (8 دولارات شهريًا لكل مستخدم): جداول زمنية غير محدودة للفريق، وإدارة أعباء العمل المرئية، ولوحات خطط غير محدودة

الأعمال (13.35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): دعوة المستخدمين الضيوف لمساحة العمل وتصدير بيانات المشروع والدعم ذي الأولوية

تقييمات عملاء Toggl

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. Flow - الأفضل لإدارة المهام

عبر التدفق يعلن "فلو" عن نفسه على أنه أداة إدارة المهام وهي كذلك بالضبط. يتم ترتيب المهام بطريقة سهلة المتابعة، مما يسمح للمستخدمين بتحديث مكان وجودهم بسرعة.

كما أن الإبلاغ عن تقدم المهام والمشروعات يعد ميزة إضافية. فهو يتيح لك معرفة مدى تقدم المهمة حتى اكتمالها وكيف يساهم كل عضو في الفريق في إنجازها.

تكمن المشكلة في أن المشاريع غير مرتبطة بأي مساحات عمل أكبر، مما قد يسبب الارتباك. لهذا السبب، ليس من المنطقي أن تستخدم مؤسستك بأكملها مجموعة فرعية معينة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحصل على الكثير من ميزات إدارة المشاريع بهذا السعر.

نعم، إنها أقل تكلفة وبأسعار معقولة في قائمة بدائل Wrike، ولكن ما الذي تحصل عليه حقًا؟

لا يمكن لبرنامج إدارة المهام البسيط أن يحل العديد من المشاكل التي يمكن أن توفرها لك حلول إدارة المشاريع مثل ClickUp مجاناً!

إيجابيات التدفق

إدارة الموارد

تتبع الوقت

تطبيقات الجوال

عرض اللوحة

عرض القائمة

سلبيات التدفق

يفتقر إلى منسق مركزي للمساعدة في النشر والمراقبة المركزية

تسعير التدفق

أساسي (6$/مستخدم شهرياً): 25 مستخدمًا ومهام ومشاريع غير محدودة

زائد (8 دولارات لكل مستخدم شهريًا): مهام متكررة وبحث وتخزين 250 جيجابايت

Pro (10 دولارات لكل مستخدم شهريًا): فرق خاصة وتعليقات غنية وتخزين غير محدود

Flow تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

عرض كيف يقارن ClickUp بـ Flow كبديل ل Wrike. استيراد بيانات Flow الخاصة بك إلى ClickUp عبر ملف CSV !

6. جيرا - الأفضل لفرق البرمجيات

عبر جيرا لا تفهمني بشكل خاطئ, جيرا أداة قوية للغاية لإدارة المشاريع. فهي تحتوي على الكثير من الوظائف، بما في ذلك تتبع المشكلات، وتتبع الأخطاء، وغير ذلك الكثير مما يمكن أن يعمل مع فرق إدارة المشاريع الرشيقة.

وظيفة البحث مذهلة؛ إذا كنت تعرف كيفية استخدامها. وهذا هو الشيء الرئيسي مع Jira كأحد أفضل بدائل Wrike - تحتاج إلى الرجوع إلى وثائق المساعدة كثيرًا. صُممت جيرا لفرق تطوير البرمجيات ولكنها تتبنى تصميم ومنهجية المدرسة القديمة. لذلك، فهي لا تعمل بشكل جيد مع الفرق متعددة الوظائف لإدارة المشاريع المعقدة.

إنه رائع لفرق التطوير وفرق تكنولوجيا المعلومات الذين يحتاجون إلى إصلاح العديد من الأشياء ولكن بالتأكيد لن يعمل مع الجميع في جميع المجالات. إذا حاولت جعله يعمل للجميع، فلن يرغب أحد في استخدامه. سيكون من الصعب بالتأكيد الانتقال من Wrike إلى Jira، وهي تجربة محبطة أخرى.

هل تبحث عن بدائل؟ تحقق من أفضل بدائل Jira ._

إيجابيات جيرا

الحالات المخصصة

تحرير التعليقات

تتبع الأخطاء

القوالب

سلبيات جيرا

واجهة المستخدم المعقدة والترحيل تجعل إدارة المهام مرهقة

ليست بديهية للمستخدمين الجدد لإعداد المنتجات

تسعير جيرا

مجاني: 10 مستخدمين وإعداد تقارير رشيقة وأتمتة

قياسي (8.15 دولار/مستخدم شهريًا): أذونات متقدمة، وتكاملات، ومساحة تخزين 250 جيجابايت

بريميوم (16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): أدوار المشروع ورؤية المسؤول ومساحة تخزين غير محدودة

المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات عملاء Jira

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,440 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,180 تقييم)

انظر كيف مقارنة ClickUp ب Jira كبديل ل Wrike.

هل تستخدم Jira الآن؟ الاستيراد إلى ClickUp بدلاً من ذلك !**_

7. Smartsheet - الأفضل لإدارة مشاريع جداول البيانات

عبر ورقة ذكية Smartsheet هي أداة لإدارة المشاريع تتيح لك إدارة وتتبع وتخطيط مشاريع متعددة. طريقة عرض البطاقات هي إحدى طرق العرض الأربعة التي تجعل تنظيم المهام سهلاً باستخدام بطاقات السحب والإفلات. عند تمكينها، تتحول الورقة إلى لوحة كانبان بناءً على القيم الموجودة في القائمة المنسدلة أو قائمة جهات الاتصال أو أعمدة الرموز. لمزيد من المعلومات، راجع دليل إدارة المشاريع في Smartsheet !

محترفو سمارتشيت

يمكن إعادة تنظيم البطاقات لتحديد الأولويات بشكل أفضل داخل عمود لوحة كانبان نفسه

يمكن تطبيق العلامة التجارية المخصصة على الحساب بأكمله

سلبيات سمارتشيت

لا توجد خطة مجانية متاحة (راجع بدائل Smartsheet مع خطط مجانية)

غير مناسب للوكالات الصغيرة

تسعير #### سمارتشيت

Pro (7 دولارات شهريًا لكل مستخدم): عرض التقويم والتبعيات والنماذج

الأعمال (25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): أتمتة غير محدودة، ومنشئ المستندات، والتدقيق

المؤسسة (اتصل ب Smartsheet لمعرفة الأسعار): تسجيل دخول واحد/SAML، وتخزين غير محدود للمرفقات، ورؤى العمل

تقييمات عملاء Smartsheet

G2: 4.4/5 (أكثر من 7,220 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,250 تقييم)

مقارنة سمارتشيت مقابل أسانا !

8. Trello - الأفضل للوحات كانبان

عبر تريلوتريلو يتفوق في بدء المشاريع الشخصية وإعداد قائمة مهام سريعة. ولكن هناك جانب سلبي لطبيعته المجردة - فهو في الواقع لا يمكنه فعل الكثير بمفرده. وبسبب تكامله، يجب عليك وضع أداة فوق أداة فقط لإنجاز أي مشاريع معقدة.

وما لم تكن كعكة، فإن الطبقات الكثيرة ليست ممتعة. 🎂

لا تسيء فهمنا. نحن جميعًا مع التخصيص والتكاملات. ومع ذلك، يجعل Trello من المستحيل تقريبًا إنجاز أي شيء دون إضافة تكامل آخر.

أيضًا، إذا كان لديك عدد كبير و/أو فريق متنامٍ ، ستحصل على ميزات Trello في لمح البصر.

لا يعمل Trello بشكل جيد مع عبء العمل الكبير، أو القفز من مشروع إلى آخر، أو أي محفظة تتطلب مشاريع متعددة. من الصعب معرفة ما هو لك وما هو مخصص لك وما هو مخصص للفريق والتواصل مع أصحاب المصلحة في المشروع .

لست متأكدًا من Trello؟ تحقق من هذه بدائل Trello .

إيجابيات تريللو

معالجة اللغة الطبيعية

إمكانية السحب والإفلات

إدارة المهام

التعاون

التذكيرات

سلبيات Trello

جدولة تواريخ الاستحقاق والمواعيد النهائية شبه مستحيلة

من الصعب وضع جداول زمنية للمشروع

أسعار تريللو

مجاني: عدد غير محدود من البطاقات وسجل الأنشطة والأعضاء

قياسي (5 دولارات/مستخدم شهريًا): عدد غير محدود من اللوحات وحقول العملاء وعمليات البحث المحفوظة

بريميوم (10 دولارات/مستخدم شهريًا): جدول زمني وتقويم وعرض لوحة المعلومات

المؤسسة (17.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا): مساحات عمل غير محدودة، وأذونات على مستوى المؤسسة، وخدمة SSO مجانية

تقييمات عملاء Trello

G2: 4.5/5 (أكثر من 20,410 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,390+ تقييم)

تعلم كيف مقارنة ClickUp ب Trello كبديل ل Wrike.

يستخدم Trello؟ الاستيراد إلى ClickUp الآن !

9. جانت برو - الأفضل لمخططات جانت

عبر جانت برو إذا كنت من محبي مخططات جانت لإدارة المشاريع، فستحب GanttPro. لن تحتاج سوى بضع دقائق فقط لتصبح مستخدمًا بارعًا لأنه سهل الفهم.

أنت تخطط للمشاريع، ويقوم GanttPro بتخطيط المشاريع، ويقوم GanttPro بتنسيقها على جدولك الزمني تلقائيًا. يعد الجدول الزمني بالسحب والإفلات ميزة مذهلة أيضًا لإعادة جدولة سير عملك بسرعة إذا تداخلت الكثير من الأمور.

يمكنك أيضًا تحديد أولويات المهام، ووضع مسافة بادئة وخارجية، وتعيين التبعيات، والمدد الزمنية، ومراقبة المشروع التقدم المحرز في مخطط جانت .

GanttPro هو أحد أفضل بدائل Wrike، خاصة لأولئك الذين يفضلون استخدام برنامج مخطط جانت البياني .

إيجابيات GanttPro

الجدولة

مخططات جانت

عرض التقويم

Gantt pro السلبيات

غير مناسب للفرق التي لا ترغب في العمل حصرياً باستخدام مخططات جانت لمعظم المشاريع

الخطط المدفوعة باهظة الثمن

تسعير GanttPro

أساسي (9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): تتبع التكاليف وإدارة عبء العمل وتعاون الفريق

Pro (15.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): إدارة المهام، وإدارة الموارد، و إدارة الوقت الأعمال (24.99 دولار/مستخدم شهرياً): تتبع الوقت وإدارة عبء العمل وتخطيط الميزانية

المؤسسات الاتصال بالمبيعات

GanttPro تقييمات العملاء

G2: 4.8/5 (أكثر من 290+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) الاستيراد من GanttPro وبدء استخدام ClickUp !

10. Basecamp - الأفضل للفرق الصغيرة

عبر Basecamp إذا كنت ترغب في الهروب من مجلدات Wrike، فقد يكون Basecamp خيارًا جيدًا لإدارة المشاريع.

لسوء الحظ، يحتوي Wrike على مخطط جانت حقيقي، في حين أن Basecamp يدمج مخططهم في تقويم مع تواريخ الاستحقاق. يحتوي Wrike أيضًا على تدفق نشاط للحصول على الإشعارات والتحديثات، بينما يختار Basecamp نموذج المنتدى.

ومع ذلك، يتخلف كل من Basecamp وWrike كأدوات قوية لإدارة المشاريع في مجالين رئيسيين: التصميم وسهولة الاستخدام.

Basecamp سهل الاستخدام للغاية، ولا شك في ذلك. لكنهم اختاروا الاحتفاظ بواجهة خالية من الرتوش لا تسمح بالكثير من الإبداع أو التعاون. كما أن تصميم Wrike عفا عليه الزمن بالمثل، مع وجود الكثير من العناصر التي تزدحم بها الشاشة.

Basecamp لا يناسبك؟ ألقِ نظرة على هذه بدائل Basecamp .

إيجابيات مخيم باسيكامب

دردشة جماعية في الوقت الفعلي

سهل الاستخدام

القوالب

سلبيات باسيكامب

غير مناسب للوكالات الصغيرة التي لديها مشاريع متعددة في وقت واحد

خطة مجانية محدودة

أسعار باسيكامب

Basecamp: (15 دولارًا/المستخدم شهريًا) الدفع شهريًا حسب الاستخدام

Basecamp Pro Unlimited (299 دولارًا شهريًا): عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع وسعة تخزين 500 جيجابايت

تقييمات عملاء باسيكامب

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,940 تقييم)

كابيترا: 4.3/5 (أكثر من 13,350 تقييم)

انظر كيف مقارنة ClickUp ب Basecamp كبديل ل Wrike. استيراد مهام Basecamp إلى ClickUp باستخدام ملف CSV !

11. سكورو - الأفضل للفرق متوسطة الحجم

عبر سكورو Scoro هو برنامج لإدارة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى إدارة الأنشطة التي تحقق إيرادات لتبسيط فواتير العملاء. يمكّن هذا البديل ل Wrike فرق العمل من تحويل طريقة عملها من رد الفعل إلى الاستباقية.

تعرف على السبب ClickUp هو الحل الأفضل من Scoro !

إيجابيات سكورو

السحب والإفلات المخطط الرقمي ولوحة مهام كانبان

الاقتباس وتتبع خط الأنابيب

سلبيات سكورو

الميزات المخصصة تفتقر إلى القدرات المتقدمة

غير مناسب للفرق الرشيقة

أسعار سكورو

أساسي (26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): المشاريع والتقويمات ولوحات المعلومات

قياسي (37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): تعقب الوقت وقوالب المشاريع والمهام المتكررة

محترف (63 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): تتبع الوقت المدفوع ومصفوفة المهام وقفل الجدول الزمني

Ultimate (استفسر مع Scoro لمعرفة الأسعار): تسجيل دخول واحد، وحقول مخصصة غير محدودة، وبوابة العملاء

تقييمات عملاء Scoro

G2: 4.5/5 (أكثر من 260 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

12. LiquidPlanner - الأفضل لإدارة المحافظ الاستثمارية

عبر LiquidPlannerLiquidPlanner هو تطبيق لإدارة المشاريع يقدم ميزات مثل الجدولة التلقائية للمهام، وتحديد أولويات المهام، وتقديرات تتبع الوقت، وغير ذلك الكثير. من الميزات الرئيسية التي سيجدها مديرو المشاريع في LiquidPlanner مفيدة هي الجدولة التنبؤية. يتم تشغيل عمليات محاكاة متعددة عبر جميع المشاريع لإنشاء توقعات واقعية ودقيقة.

بالمقارنة مع Wrike، يفتقر LiquidPlanner إلى أدوات التعاون المرئي مثل الخرائط الذهنية للفرق التي تجري جلسات العصف الذهني الإبداعية.

إيجابيات LiquidPlanner

عروض تلقائية تسوية الموارد للتخلص من الحمل الزائد وتحسين استخدام الموارد

رؤى ذكية لدعم القرارات الرئيسية على مدار دورة حياة البرنامج

التقدير الذكي للتخفيف الكامل للمخاطر

سلبيات LiquidPlanner

غير مناسب للوكالات الصغيرة التي لديها مشاريع متعددة في وقت واحد

خطة مجانية محدودة

تسعير LiquidPlanner

الأساسيات (15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): جدولة تنبؤية، وتقدير نطاقات العمل، وتتبع الوقت المتكامل

احترافي (28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): استيراد المهام، ومراجعة وتصدير الجداول الزمنية، ولوحات معلومات مخصصة لمساحة العمل

نهائي (42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): مجموعات أعضاء ومساحات عمل غير محدودة ومشاريع غير محدودة

LiquidPlanner تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

13. بوديو - الأفضل لسير العمل المخصص

عبر بوديو Podio هو أحد بدائل Wrike المجانية العديدة التي تمنحك إمكانية تخصيص أكثر مما يمكن أن يقدمه Wrike بنفس التنسيق المنظم.

نظام إدارة المشاريع هذا ليس متطورًا أو مبتكرًا للغاية ولكنه أداة موثوقة تساعدك على إنجاز المهمة وتحسين تعاون فريقك.

يمكنك تخصيص الحالات ووصول المسؤول وهيكل مشاريعك بمرونة أكبر من العديد من برامج إدارة المشاريع الأخرى.

تمتلك شركة سيتريكس سيستمز Podio، وهو مناسب جداً إذا كنت تستخدم بالفعل العديد من برامج سيتريكس للسحابة أو الشبكة الافتراضية الخاصة أو المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب.

ومع ذلك، وبسبب هذه الخلفية، فإن Podio ليس سهل الاستخدام، على الرغم من مقارنته بواجهة فيسبوك. قد يستغرق الأمر بعض المساعدة لمديري المشاريع لبدء العمل وفهمه، بخلاف مجرد التساؤل عن كيفية استخدام بعض الميزات.

إيجابيات بوديو

إدارة المهام

تتبع الوقت

نسخة مجانية

عرض اللوحة

عرض القائمة

بوديو سلبيات

خطة مجانية محدودة

لوحات معلومات المبيعات هي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير بوديو

مجاني: إدارة المهام ومساحات العمل

أساسي (7.20 دولار/مستخدم شهريًا): عدد غير محدود من المستخدمين الخارجيين والعناصر

زائد (11.20 دولارًا/مستخدم شهريًا): سير العمل الآلي وإدارة المستخدمين

بريميوم (19.20 دولار/مستخدم شهرياً): مزامنة جهات الاتصال والتقارير المرئية

تقييمات عملاء Podio

G2: 4.1/5 (أكثر من 370+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (280+ تقييم)

ألقِ نظرة على كيف مقارنة ClickUp ب Podio كبديل لـ Wrike! استيراد بيانات Podio الخاصة بك إلى ClickUp .

14. بايمو - الأفضل للمستخدمين الفرديين

عبر بايمو Paymo هي منصة مجانية سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع للمستخدمين الفرديين و مدراء الفرق بالنظر إلى إدارة الموارد. كما يوفر أيضًا لوحات كانبان وتتبع الوقت الذي يسمح للعاملين المستقلين بتتبع الوقت الذي تم تتبعه لكل عميل بسهولة.

بالمقارنة مع Wrike والمنافسين الآخرين في هذه القائمة، فإن Paymo غير مناسب لـ فرق رشيقة متعددة الوظائف الذين يتعاملون بانتظام مع المشاريع المعقدة.

محترفي بايمو

مهام سير العمل المخصصة مع لوحات كانبان

تعيينات متعددة لنفس المهمة

قوالب المهام

سلبيات بايمو

مخططات جانت هي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

خطة مجانية محدودة

أسعار بايمو

مجانًا: طرق عرض المهام، وتتبع الوقت الأصلي، والمشاريع

باقة المبتدئين (9.90 دولار/مستخدم شهريًا): عدد غير محدود من العملاء، وعدد غير محدود من الفواتير، والتكاملات

المكتب الصغير (15.90 دولارًا/مستخدم شهريًا): مهام غير محدودة وإدخالات زمنية غير محدودة ومهام متكررة

الأعمال (23.90 دولاراً/مستخدماً شهرياً): مخططات جانت والدعم ذو الأولوية والمساعدة عن بُعد عبر الإنترنت

بايمو تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

15. بلانفيو كلاريزن - الأفضل لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسة

عبر بلانفيو كلاريزن آخر هذه القائمة هو Planview Clarizen. إنه تطبيق رائع آخر لإدارة المشاريع يوفر محافظ المشاريع وإدارة المهام والتعاون.

كما أن لديه القدرة على أتمتة سير العمل والعمليات التجارية، والتنبيهات هو توفير كبير للوقت.

المشكلة الوحيدة هي أنها أداة على مستوى المؤسسة.

هذه أخبار رائعة للفرق الكبيرة التي لديها الميزانية اللازمة لذلك.

ولكن فيما يتعلق بالفرق الصغيرة، عليك البحث في مكان آخر لإدارة المشاريع. 👀 قد تكون خطة تسعير Planview Clarizen (التي لا يشاركونها على موقعهم الإلكتروني) باهظة الثمن بالنسبة لك.

إيجابيات بلانفيو كلاريزن كلاريزن

تكامل SAP للفوترة

إدارة الموارد

ميزانية تكاليف المشروع

التعاون الاجتماعي

لوحة كانبان

بوت لسلاك

الجداول الزمنية

بلانفيو كلاريزن سلبيات

وظائف محدودة على الهاتف المحمول

صعوبة الاستخدام على أجهزة متعددة

تسعير Planview Clarizen

خطة المؤسسة (السعر عند الطلب): التعاون الاجتماعي، والتخصيص، والتحليلات

خطة غير محدودة (السعر عند الطلب): عدد غير محدود من المشاريع والبرامج والتخزين

تقييمات عملاء Planview Clarizen

G2: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 160 تقييم)

انظر كيف مقارنة ClickUp ب Clarizen كبديل ل Wrike. استيراد بيانات Clarizen الخاصة بك إلى ClickUp اليوم !

ما الذي تبحث عنه في أدوات إدارة المشاريع مثل Wrike؟

هل ما زلت غير متأكد من بديل Wrike الذي تختاره؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار بديل Wrike المناسب:

سهولة الاستخدام: يجب أن يكون بديل Wrike الجيد مصممًا مع وضع المستخدمين في الاعتبار ويجب أن يكون سهل الاستخدام من البداية. ابحث عن المنصات التي تقدم تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية البدء وتخصيص ملفات تعريف المستخدمين بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد ميزات مثل قوائم السحب والإفلات وقوالب المهام وأدوات إدارة المشاريع البديهية على ضمان الانتقال السلس من Wrike. أدوات التعاون: أدوات التعاون القوية ضرورية لأي بديل ل Wrike تختاره. تأكد من البحث عن المنصات التي توفر المراسلة في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق والتعليقات على المشروع ومشاركة الملفات وغيرها من الميزات التعاونية بحيث يمكن للفرق العمل معًا بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي يمكنهم الوصول إليها. عمليات التكامل: تتطلب معظم عمليات سير العمل المبسطة مجموعة متنوعة من التطبيقات والخدمات لإنجاز كل شيء في الوقت المحدد، لذلك من المهم التأكد من أن أي بدائل محتملة ل Wrike تقدم مجموعة من عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث الشائعة مثل Slack وGmail وDropbox. سيساعد هذا فرق العمل على تبسيط عمليات إدارة المشاريع بشكل أكبر من خلال التخلص من العمليات اليدوية إدخال البيانات وضمان توفر جميع البيانات ذات الصلة الواردة من مصادر خارجية في لمحة سريعة في مكان واحد. ميزات إعداد التقارير والتحليلات: تُعد ميزات التحليلات وإعداد التقارير ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالمهام والمشاريع ضمن سير عمل مؤسستك. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر رؤى حول مستويات الإنتاجية عبر الفرق بالإضافة إلى مقاييس الأداء المتعلقة بمهام أو مشاريع محددة حتى تتمكن من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين من أجل زيادة الكفاءة الإجمالية عند استخدام بدائل Wrike.

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## اعثر على أفضل منافس لـ Wrike لفريقك

إذا كنت قد بدأت في البحث عن بديل لـ Wrike، فستكتشف قريبًا شيئًا واحدًا:

هناك. هناك هناك. الكثير. الخيارات.

ولكن بينما تبحث، لا تستبق الهدف _لإنجاز المزيد من الأعمال بطريقة مثمرة يحب فريقك بأكمله استخدامها

كلما كان برنامج إدارة المشاريع أسهل، كلما كان هناك المزيد من الوقت لإنجاز المهام فعلياً. فكّر كيف يمكنك تبسيط سير العمل ومشاركة الملفات وتحسين التعاون والغوص في المشاريع الإبداعية، كل ذلك دون منحنى تعليمي حاد.

في الأساس، فكر في كيفية إدارة المشروع و منصة الإنتاجية مثل ClickUp يمكنها بحق تغيير طريقة عملك وتعاونك.

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