أفضل 13 بديلًا ل Zoho للمشاريع وإدارة علاقات العملاء (مجانًا &؛ مدفوع)

Zoho مليء بالميزات التي تُحدث ثورة في طريقة عملك. يتيح لك نظامه البيئي الفريد الذي يضم أكثر من 40 تطبيقًا تنظيم وإدارة ومراقبة كل عملية تجارية، سواء كانت للتسويق أو التمويل أو دعم العملاء .

إذا كنا نتحدث عن إدارة المشاريع والعملاء ، زوهو بروجكتس و زوهو CRM هما التطبيقان الأكثر رواجًا تحت مظلة زوهو.

الأول مثالي لتنظيم وأتمتة سير العمل للفرق متعددة الوظائف. من ناحية أخرى، يساعدك Zoho CRM على إنشاء عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء وإدارة العملاء المحتملين.

هذا مزيج رائع، ولكن هناك الكثير من الأسباب لاستكشاف بدائل Zoho. على سبيل المثال، قد تكون غير راضٍ عن ميزات رؤية المهام في النظام الأساسي أو تواجه مشكلة في التنقل فيه.

نحن هنا لنقدم لك أفضل 13 بديلاً لـ Zoho المتاحة اليوم. قارن بين ميزاتها وأسعارها لاكتشاف الحل الأمثل لك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Zoho؟

زوهو هو مجموعة برامج قوية مع أداة إدارة المشاريع لكل جانب من جوانب العمل تقريبًا. يجب أن يحتوي المنتج الذي يتطابق معها على هذه الميزات الرئيسية:

التكاملات: يجب أن يعمل بشكل جيد مع أدوات التواصل والتنظيم والتعاون الجماعي الشائعة قابلية التوسع وقابلية التخصيص: يجب أن يسمح تخطيط سير العمل لمختلف المنافذ وأحجام الشركات والمشاريع خيارات التعاون: كلاهما مشاريع زوهو و Zoho CRM قدرات تعاون ممتازة، لذا يجب أن يدعم البديل المثالي العمل الجماعي السلس أدوات التحليل وإعداد التقارير: الأفضل أدوات رئيس الوزراء تقدم لمحات عامة مفصلة عن مقاييس النجاح للمشاريع والعمليات والمبيعات والعلاقات مع العملاء إدارة المهام وأتمتة التسويق: يجب أن تكون قادرة على أتمتة العمليات المتكررة، مما يساعدك على توفير الوقت وتقليل مخاطر الخطأ البشري واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تتمتع بدائل Zoho بتجربة سهلة الاحتكاك لتنظيم المشاريع جودة دعم العملاء: يجب على مطوري المنتج تقديم دعم موثوق به

أفضل 13 بديل ل Zoho لاستخدامها في عام 2024

اطّلع على 13 من بدائل Zoho الأكثر إثارة للإعجاب والتي ستساعدك على رعاية مشاريعك وقاعدة عملائك. بعض الخيارات في قائمتنا، مثل ClickUp، تجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع، بينما يركز البعض الآخر على أحد الجانبين. دعنا نتعمق في الأمر!

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن برنامج إدارة المشاريع مع الكثير من الميزات للتحكم في أي جانب من جوانب العمل، سواء المبيعات أو إدارة علاقات العملاء!

إذا كنت تعمل باستمرار على حملات تسويقية معقدة، يمكنك الاستفادة من ميزات إدارة المشاريع في ClickUp إلى تعظيم إنتاجية الفريق . تتيح لك المنصة تقسيم الأهداف الواسعة النطاق إلى أجزاء أصغر بفضل البنية التحتية للتسلسل الهرمي .

تعيين المهام والمهام الفرعية، وإنشاء تبعيات المهام, تعيين العمليات ، وتحديد المواعيد النهائية لمساعدة فرق إدارة مشروعك على تحقيق الأهداف دون عوائق. استخدم النظام الأساسي 100+ أتمتة المهام لإيقاف إهدار الوقت والموارد في المهام الروتينية.

استفد من مكتبة قوالب المشاريع الرائعة في ClickUp لتوفير المزيد من الوقت في العمليات اليومية. يمكنك الحصول على أكثر من 1000 قالب لمساعدتك في تخطيط المشاريع وإنشائها وإدارتها، وتتبع المراحل، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.

لنفترض أنك تكافح من أجل ترسيخ عمل جديد -استخدم خاصية ClickUp نموذج خطة العمل لتحديد أهدافك، وتحديد الأسواق المستهدفة، وتحديد المخاطر، و رسم خارطة طريق بمؤشرات أداء رئيسية واقعية.

مع إدارة علاقات العملاء في ClickUp يمكنك إنشاء خطوط أنابيب المبيعات، وتنظيم قاعدة عملائك، وإنشاء تقارير المبيعات ، وإدارة العملاء المحتملين والحسابات من لوحة معلومات ClickUp !

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 15+ طريقة عرض للمشروع في الوقت الفعلي

1,000+ 1,000 عملية تكامل

أتمتة المهام بسهولة

1,000+ 1,000 قالب قابل للتخصيص

بنية تحتية تراتبية قابلة للتطوير (المساحات والمجلدات والقوائم)

لوحات معلومات مع تقارير في الوقت الفعلي

يدعم سير عمل إدارة علاقات العملاء وإدارة موارد المشروع

برامج تعليمية وإرشادات ودعم عملاء ممتاز للمستخدمين

قيود ClickUp

قد يستغرق التعود على التطبيق بعض الوقت

قد تكون وظائف التسلسل الهرمي مربكة لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. سيلز فورس

عبر: فريق المبيعات Salesforce هو بديل آخر يستحق Zoho CRM. تتيح هذه المنصة شديدة التحمل التحكم الكامل في إدارة جهات الاتصال بفضل الميزات التي تجعل تنظيم قواعد بيانات العملاء وعلاقاتهم أمرًا سهلاً.

ما يضع Salesforce في قمة هرم إدارة علاقات العملاء هو قابليتها للتطوير. توفر المنصة البنية التحتية للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة من مصادر مختلفة. وبفضل خيارات التحليلات القوية، لن تجد صعوبة في التعاطف مع عملائك وتقديم خدمة عالية الجودة.

أما بالنسبة إلى التخصيصات، تتيح لك Salesforce إنشاء حقول واستخدام الألوان والتصاميم التي تعكس علامتك التجارية.

يمكنك أيضًا الوصول إلى نظام بيئي مفتوح ل تطوير تطبيقاتك الخاصة من خلال سحابة تطبيقات Salesforce. وبهذه الطريقة، يمكنك ضبط أداة إدارة مشروعك وتوسيعها لتناسب شركتك تمامًا.

أفضل ميزات قوة المبيعات

تتيح لك سحابة تطبيقات Salesforce السحابية إنشاء تطبيقات CRM مخصصة

أكثر من 3000 عملية تكامل

مناسبة للتحكم في مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة

يدعم كامل عملية إدارة علاقات العملاء لوحة تحكم سهلة التنقل



قيود قوة المبيعات

يجد بعض المستخدمين أن المنصة باهظة الثمن

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أبسط

تسعير #### تسعير Salesforce

مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة : 150$/شهرًا لكل مستخدم

: 150$/شهرًا لكل مستخدم محدود: 300 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,500 تقييم)

3. سكورو

عبر سكورو Scoro يجمع بين المبيعات والمعلومات المالية وتسليم المشاريع في بيئة واحدة، مما يتيح لك التعامل مع جميع الأنشطة المتعلقة بالمشروع دون التنقل بين التطبيقات.

تتبّع المهام والتبعيات في الوقت الفعلي، وقم بإدارة الميزانيات، وقارن بين الأهداف المخططة والمحققة، وأنشئ تنبؤات.

لا يفشل Scoro في قسم إدارة علاقات العملاء أيضًا. فهو يمنحك عرضًا فريدًا من 360 درجة لعملائك، بدءًا من تفاصيل الاتصال وسجل الاتصالات وحتى الفواتير. يجعل التصميم المنظم من السهل اكتشاف العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات بشكل أسرع.

استخدم ميزات Scoro القوية في عرض الأسعار والفواتير لإنشاء فواتير مخصصة في غضون ثوانٍ. يتيح لك تتبع أهداف مبيعات فريقك والتحقق من التقدم المحرز في الأهداف المالية في أي وقت.

Scoro أفضل الميزات

ميزات كومنز للمبيعات والفواتير وإدارة علاقات العملاء

تتبع التبعية في الوقت الفعلي

عرض 360 درجة للعملاء

خيارات تحليلات قوية لتتبع الأهداف والغايات

يدعم تخطيط الموارد قيود سكورو

قد يكون محرك البحث المدمج بطيئًا في بعض الأحيان

قد تبدو واجهة المستخدم ضيقة

تسعير سكورو

أساسي : 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عادي : 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 63 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 63 دولاراً شهرياً لكل مستخدم أقصى حد: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات سكورو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. بايبلينر CRM

عن طريق: مبيعات الأنابيب هل تحتاج إلى منصة CRM موجهة نحو المبيعات؟ هذا هو Pipeliner CRM بالنسبة لك!

Pipeliner ليست أداة شاملة لإدارة المبيعات ولكنها متخصصة في التغلب على المبيعات التحديات. استخدم المنصة لإدارة العملاء المحتملين والحسابات, أتمتة سير العمل وتنظيم وثائق المبيعات وإدارتها، وإنشاء تقارير المبيعات.

إدارة العملاء المحتملين القوية هو مجال تتفوق فيه Pipeliner.

يمكنك إدخال بيانات العملاء المتوقعين يدويًا أو استيراد ملفات CSV ونماذج الويب أو استخدام أدوات قص الويب لإنشاء عملاء متوقعين. بمجرد إدخال البيانات، استخدم طريقة عرض العملاء المحتملين لمشاركة العملاء المحتملين مع أعضاء الفريق، والتعرف على فرص التحويل، وتخصيص خط أنابيبك.

يحتوي نظام Pipeliner CRM على طريقة عرض ونماذج وحقول قابلة للتخصيص، بحيث يكون لديك القدرة على إنشاء سجلات عملاء فريدة تتماشى مع إرشادات شركتك. تتيح لك المنصة أيضًا إعداد أدوار مستخدمين محددين للتحكم في من يمكنه الوصول إلى ماذا.

Pipeliner CRM أفضل الميزات

متخصص في إدارة العملاء المحتملين

واجهة سهلة الاستخدام

خط أنابيب مبيعات منظم

يدعم أكثر من 50 تكاملاً

قيود Pipeliner CRM

قد تؤدي تحديثات النظام الأساسية المتكررة إلى مقاطعة العمليات في بعض الأحيان

لا يدعم النظام المستندات التي يزيد حجمها عن 30 ميجابايت

تسعير Pipeliner CRM

بداية : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 115 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 115 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم غير محدود: 150 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Pipeliner CRM التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. نت سويت

عبر: نت سويت NetSuite من Oracle هي مجموعة موحدة لإدارة الأعمال.

يتيح لك حل CRM الخاص بها التحكم الكامل في دورة حياة العميل بأكملها، بدءًا من اكتشاف العملاء المحتملين إلى التنفيذ والاحتفاظ بالعملاء .

قم بأتمتة وظائف المبيعات لتزويد فريقك برؤى حول علاقات العملاء وتحديد توقعات العملاء دون بذل الكثير من الجهد.

استفد من خيارات إعداد التقارير والتحليلات القوية للمنصة لجمع معلومات دقيقة عن العمليات الجارية. راجعها بشكل متكرر لتعزيز رضا العملاء والإنتاجية والكفاءة.

باستخدام NetSuite، يمكنك التوفيق بين عدة مشاريع في وقت واحد، على الرغم من أن سعر الحل قد يختلف وفقًا لحجم وتعقيد عملك.

إذا كنت تدير محفظة ضخمة ذات مواعيد نهائية متعددة، احصل على تطبيق NetSuite لوحة معلومات المشروع 360 للتبديل بين المشاريع بسلاسة ومراقبة وضبط سير العمل في كل منها. قم بتخزين المعلومات حول العملاء وتعيين الموارد و إدارة الميزانيات داخل لوحات معلومات المشروع .

أفضل ميزات NetSuite

واجهة تفاعلية وبديهية

أتمتة وظائف المبيعات

تحليلات قوية وخيارات إعداد التقارير

تطبيق Project 360 Dashboard للإدارة المركزية

قيود NetSuite

قد لا يناسب الحل جميع الميزانيات

يمكن أن تكون فرق دعم العملاء أكثر استجابة

تسعير NetSuite

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات NetSuite

G2 : 4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,300+ تقييم)

6. مبيعات أوراكل

عن طريق: أوراكل هل تريد حلاً أكثر شمولاً من NetSuite؟ قد ترغب في البحث عن منتج آخر في النظام البيئي الأم، وهو Oracle Sales.

يوفر هذا الحل جميع الميزات الأساسية لمنصة مديري المشتريات الموضوعة في واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. مع Oracle Sales، يمكنك:

تخطيط مشاريعك

تعيين المهام وتتبع تقدمها

تعاون مع فريقك

إنشاء خطط ميزانية المشروع إجراء التحليل

إنشاء التقارير

الميزة البارزة في المنصة هي استخدام الأوامر النصية أو الصوتية لإكمال المهام، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة.

يمكنك أيضاً الحصول على حل CRM داخل Oracle Sales. وهو عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات التي تغذي عملية المبيعات لديك، بدءاً من توليد العملاء المحتملين إلى تحصيل الإيرادات.

تتيح المنصة أيضًا تتبع المنافسين - أضف معلومات مثل اسم المنتج والفرص المتاحة لمعرفة ما إذا كان عملك يكتسب أو يفقد قوته في الأسواق المختلفة.

أوراكل للمبيعات أفضل الميزات

إمكانيات إدارة المشاريع الشاملة

أوامر نصية وصوتية لإكمال المهام

ميزات قيمة لتخطيط المشروع وتتبعه وتنظيمه وإعداد التقارير

واجهة خالية من الفوضى

تتبع المنافسين

قيود أوراكل للمبيعات

قد تكون بعض الميزات معقدة للغاية بحيث يصعب على أعضاء فريق المبيعات استخدامها

قد يؤدي العمل مع المشاريع المعقدة أو مجموعات البيانات الكبيرة إلى مشاكل في الأداء

أسعار مبيعات أوراكل

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مبيعات أوراكل

G2 : 3.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.3/5 (60+ تقييم)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

عبر: بلانفيو العمل التكيفي يحتوي Planview AdaptiveWork (المعروف سابقًا باسم Clarizen) على كل ما تتوقعه من حل إدارة العمل من الدرجة الأولى - القوالب، وإضافة المراحل، وإنشاء التقارير، وتتبع الوقت، والمزيد.

ولكن النظام الأساسي في جوهره يدور حول التخطيط التكيفي وإدارة الموارد المرنة. يمكنك استيعاب الاتجاهات والتنبؤات الجديدة بأقل قدر ممكن من التعطيل أو بدون تعطيل سير العمل الهام، لذلك فرق رشيقة سيقدرون ذلك!

يدعم Planview AdaptiveWork التعاون مع المساهمين الداخليين والخارجيين. يمكنك إنشاء عروض مخصصة للمتعاونين الخارجيين المشاركين في مشاريع محددة.

نوصي بإضافة نظام الموافقة على النفقات والجداول الزمنية للمتعاونين الخارجيين، مما يسمح لهم بالوصول إلى معلومات المشروع دون تسجيل الدخول!

على الرغم من أن المنصة لا تقدم خيارات إدارة علاقات العملاء، إلا أنها تتكامل مع منصات إدارة علاقات العملاء الشائعة مثل Salesforce. يحتوي على واجهة بسيطة، لذا يجب أن يكون اكتشاف عمليات التكامل والميزات الأخرى أمرًا بسيطًا.

Planview AdaptiveWork (Clarizen) أفضل الميزات

مناسب للتخطيط التكيفي

يتعامل مع احتياجات PM للمؤسسات الكبيرة

يدعم التعاون الخارجي

يتكامل مع مختلف أدوات إدارة علاقات العملاء وتتبع الوقت والتنظيم والتعاون

لوحات معلومات بديهية

قيود برنامج Planview AdaptiveWork (Clarizen)

قد يحدث خلل في النظام من حين لآخر

قد يكون إنشاء التقارير مربكاً

قد لا يكون في متناول الشركات الصغيرة

تسعير برنامج Planview AdaptiveWork (Clarizen)

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Planview AdaptiveWork (Clarizen)

G2 : 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. سيج

عن طريق: سيج Sage هي في الأساس أداة محاسبة وإدارة أعمال، ولكنها يمكن أن تدعم أيضًا عمليات إدارة علاقات العملاء بشكل لائق.

باستخدام Sage CRM، يمكنك التحقق من أداء فريق المبيعات لديك، وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، وتبسيط العمليات الحالية وتقصير دورات المبيعات مع زيادة الكفاءة.

تقدم المنصة رؤى شاملة لجميع الأعمال لمساعدتك على ضبط الحملات المباشرة والوصول إلى العملاء المحتملين المناسبين.

إحدى أفضل ميزات Sage هي أتمتة المهام. فهو يعتني بالأعمال الشاقة مثل متابعة العملاء المحتملين والتنبؤ بالمبيعات وإنشاء عروض الأسعار والطلبات بينما تركز أنت على المهام المعرفية الأكثر تركيزًا على القيمة.

تدعم المنصة فريق متعدد الوظائف التعاون، مما يمنع ازدواجية المهام بين الأقسام مع كتل الاتصالات. يمكن لفرق التسويق استخدام Sage لإنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة استنادًا إلى معلومات العملاء المجمعة.

أفضل ميزات Sage

خيارات قوية لأتمتة مهام إدارة علاقات العملاء

يعزز أداء الفريق مع ميزات تعاون من الدرجة الأولى

يساعد على تقصير دورات المبيعات

رؤى في الوقت الحقيقي لعلاقات العملاء

ملفات تعريف عملاء بديهية وسهلة الإدارة

قيود Sage

يمكن أن يستفيد الإصدار السحابي من المزيد من عمليات التكامل

لوحات تحكم محدودة وخيارات تخصيص صعبة في بعض الأحيان

تسعير سيج

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات حكيم

G2 : 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. باسيكامب

عن طريق: Basecamp هل تريد نظامًا أساسيًا لإدارة المشاريع لا معنى له مع ميزات قوية مدمجة في واجهة بسيطة خالية من الفوضى؟ قم بإعداد معسكر في Basecamp!

قد يبدو Basecamp بسيطًا، ولكن لا تستهين به! تدعم المنصة إدارة المشاريع لـ أي حجم شركة في مختلف الصناعات.

مع Basecamp، يزدهر كل مشروع في صفحة واحدة بفضل ميزات مثل:

لوحة الرسائل: مساحة للعصف الذهني، وطرح الأفكار المتعلقة بالمشروع، وتحديث التقدم المحرز المستندات والملفات: هذا هو المكان الذي تشارك فيه الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وجداول البيانات المهام: القسم الذي تقوم فيه بتعيين المهام وتعيين المواعيد النهائية ومراقبة العمليات المباشرة الجدول الزمني: مساحة لـ إدارة فريقك أعباء العمل كامب فاير: "المساحة المرحة" المخصصة في Basecamp حيث يمكن لزملاء الفريق الدردشة حول أمور غير رسمية وغير متعلقة بالعمل لإضفاء البهجة على العمل طاولة بطاقات: A لوحة تشبه لوحة كانبان لإدارة سير العمل على مستوى الشركة

لا يحتوي Basecamp على ميزات تركز على العملاء، ولكن يمكنك دمجه مع منصات إدارة علاقات العملاء المختارة مثل Enchant و Akita.

أفضل ميزات Basecamp Basecamp

ميزات رئيس الوزراء على لوحة تحكم من صفحة واحدة

لوحة رسائل للتواصل السلس

قابلية عالية للتطوير

يدعم بعض عمليات تكامل CRM من جهات خارجية

قيود Basecamp

قد لا يحتوي على خيارات تخصيص كافية

لا يوجد خيار مؤتمرات الفيديو حتى الآن

تسعير #### Basecamp

Basecamp : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (عدد غير محدود من المستخدمين)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2 : 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

10. كويك بوكس

عن طريق: كويك بوكس باستخدام QuickBooks، يمكنك إنشاء فواتير، وإرسال تذكيرات بالدفع، وتنظيم الإيصالات، وإنشاء التقارير، وتتبع النفقات، وغير ذلك الكثير. يبدو وكأنه برنامج محاسبة نموذجي ? هذا لأنه كذلك!

إذن، ماذا يفعل برنامج محاسبة في هذه القائمة؟ حسنًا، هذا ليس خطأ!

قد لا تقدم هذه الأداة ميزات كاملة في إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء، ولكنها قد تكون ما تحتاجه الشركات المتنامية تماماً! عندما تطلق مشروعًا جديدًا بميزانية محدودة، قد تتردد في الاستثمار في منصة قوية.

إذا كان كل ما تحتاجه هو برنامج لـ إدارة التدفقات النقدية، فإن QuickBooks يمكنه دعمك بحلول محاسبية بسيطة.

عندما تقوم بإصدار الفواتير من خلال QuickBooks، فإنك تخزن معلومات عملائك، وهو ما يكفيك مساعي إدارة علاقات العملاء المبكرة. لاحقًا، عندما تنمو أعمالك، يمكنك الانتقال إلى حلول أكثر تقدمًا.

تتكامل QuickBooks مع منصات إدارة المشاريع مثل Workflow وProjectworks، لذا يمكنك أن تتدبر أمورك دون الالتزام ببرامج إدارة المشاريع باهظة الثمن!

كويك بوكس أفضل الميزات

يركز على المحاسبة

حل وظيفي لإدارة علاقات العملاء للشركات الجديدة

تصميم بسيط وجذاب

وثائق دعم ممتازة لكل ميزة

قدرات تكامل غنية

قيود QuickBooks

خيارات تخصيص محدودة

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الميزات ويمكن أن يكون غير متقن

تسعير كويك بوكس

بداية بسيطة : 194.40 دولارًا في السنة

: 194.40 دولارًا في السنة الأساسيات : 291.60 دولار في السنة

: 291.60 دولار في السنة بالإضافة: 410.40 دولار في السنة

كويك بوكس التقييمات والمراجعات

G2 : 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

11. كاب

عبر كيب كان يُعرف سابقًا باسم Infusionsoft، وهو برنامج قوي لإدارة جهات الاتصال وعلاقات العملاء (CRM) متخصص في الأتمتة. تستخدم الشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين برنامج Keap لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بهم، وتحسين التواصل مع العملاء، وزيادة إنتاجية المبيعات.

أفضل ميزات Keap

يُمكِّن التطبيق الشركات من استيعاب آلاف جهات الاتصال مع الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل تفاعل

تعمل ميزات الأتمتة على تبسيط المبيعات والتسويق، مما يقلل من الوقت والجهد

يوفر البرنامج أيضاً إمكانات التجارة الإلكترونية ومعالجة المدفوعات في مكان واحد

قيود #### قيود كيب

وجد بعض المستخدمين صعوبة في إعداد النظام الأساسي والتنقل فيه

قد يكون التكامل مع بعض المنصات الخارجية محدوداً.

تسعير #### تسعير Keap

الإيجابي: 199 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

199 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين الحد الأقصى: 289 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

289 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين ماكس كلاسيك: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### كيب

G2: 4.2/5 (1,445 تقييم)

4.2/5 (1,445 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,220 تقييم)

تحقق من هذه

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12. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية برنامج Smartsheet هو برنامج قائم على الويب مثالي خاصةً للشركات القائمة على الخدمات التي تتطلب أدوات مرنة وقوية لإدارة المشاريع مع وظائف التخطيط والتعاون والجدولة. يجمع هذا البرنامج بين عناصر إدارة المشاريع وإدارة العمل التعاوني وأتمتة العمليات، مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة أكبر.

أفضل ميزات برنامج Smartsheet

توفر لوحة التحكم المركزية الخاصة به للمستخدمين نظرة عامة كاملة على المشاريع والمهام

إشعارات وتذكيرات وتحديثات الحالة التلقائية لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

عمليات تكامل قوية مع أدوات الأعمال مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وSlack

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

واجهة المستخدم ليست بديهية كما يرغب بعض المستخدمين، ويمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

يمكن أن يصبح مكلفًا للفرق الكبيرة أو للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى ميزات متقدمة

تسعير #### سمارتشيت

مجاني

محترف : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Smartsheet

ج2 : 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

13. إيرتابل

عبر الجدول الجوي Airtable هي أداة لإدارة المشاريع والتعاون قائمة على السحابة توفر واجهة جداول بيانات بسيطة وسهلة الاستخدام بشكل مذهل. وهي تتميز بعروض سهلة التنقل مثل الشبكة والمعرض والنموذج والتقويم ولوحة كانبان. وتتيح وظائفه الفريدة الموجهة نحو قواعد البيانات للفرق ربط بياناتهم بعدة طرق.

أفضل ميزات #### Airtable

توفر التصفية المتقدمة والفرز والتجميع للفرق القدرة على تخصيص طرق العرض وسير العمل الخاصة بهم

يسمح ربط السجلات بإنشاء قواعد بيانات علائقية معقدة دون الحاجة إلى الترميز

أصبح التعاون سهلاً من خلال القدرة على التعليق على منتج أو مهمة أو موظف معين، بالإضافة إلى مشاركة طرق العرض والقواعد

قيود Airtable

يجد بعض المستخدمين أن الأسعار مربكة والإصدارات المدفوعة باهظة الثمن بعض الشيء

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة، ويمكن أن يصبح البرنامج بطيئًا عند التعامل مع البيانات الكبيرة

تسعير Airtable

مجاني للأبد: مجاني

زائد: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

## الاستفادة من أدوات إدارة علاقات العملاء في ClickUp

Zoho هي منصة رائدة في مجال إدارة علاقات العملاء ودعم مديري الشركات، ولكن كما رأيت، فهي ليست الوحيدة. من ميزات إدارة المشاريع المتكاملة في ClickUp إلى حل إدارة علاقات العملاء القابل للتطوير في Salesforce، هناك مشهد مثير من بدائل Zoho لاستكشافه!

لكل خيار ناقشناه نقاط قوة وقيود فريدة من نوعها، لذا قارن بعناية بين ميزاتها وأسعارها للعثور على الخيار الأنسب لك. اغتنم الاحتمالات واختر بديلاً ل Zoho لإحداث ثورة في إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في عام 2024 وما بعده!