أفضل 25 بدائل ومنافسين لـ Asana لإدارة المشاريع في عام 2025

إذا كنت تتنقل بين صندوق الوارد الخاص بك، و Asana، ومجموعة من تطبيقات العمل الأخرى - أو إذا كنت تحتاج فقط إلى دليل إرشادي حول برامج إدارة المشاريع - فقد كتبنا هذا المقال مع وضعك في الاعتبار!

تخيل سيناريو الحلم هذا..

_قائمة مهامك طويلة بالنسبة ليوم خميس عادي، ولكن لا يوجد ارتباك بشأن أولويات المهام. أثناء وجودك في منطقة تركيز كاملة، يكسر سيل من الإشعارات السكون، لكنه لا يزعجك. أنت واثق من العملية والأنظمة التي يمكن لفريقك اتباعها وتنفيذها. وبسبب ذلك، يمكنك التوسع والتأثير. ✨

ماذا لو لم يقتصر ذلك على أحلامنا الإنتاجية الجامحة؟ ماذا لو كان بإمكاننا الحفاظ على تدفق آبارنا الإبداعية دون التضحية بالوقت؟

أسانا هي واحدة من أشهر برنامج إدارة المشاريع ، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون هو برنامجك الافتراضي. فالشعبية لن تفيد عملك إذا تُركت مع مشاريع غير مكتملة في نهاية الربع السنوي!

الخبر السار؟ من خلال هذه القائمة المختصرة لأفضل بدائل Asana، سنساعدك في إرشادك في الإجابة عن الأسئلة والمخاوف المتعلقة باختيار برنامج إدارة المشاريع.

أفضل 25 بديلاً لأسانا في عام 2024

1. كليك أب

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق كليك أب هو حل مجاني لإدارة المشاريع يسمح لكل فريق بـ إدارة المشاريع، والتعاون بذكاء أكبر، وجمع كل أعمالهم تحت أداة واحدة . سواء كنت جديدًا على أدوات إدارة المشاريع أو مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يمتد تخصيص ClickUp إلى أي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

من بين مئات الميزات القوية التي يقدمها ClickUp، إليك أربع ميزات يمكنك البدء بها للتغلب على الانفصال بين مهامك وفريقك والتقنية.

الميزة الرئيسية رقم 1: مستندات ClickUp

أدخل طريقة عرض جدول في مستند ClickUp الخاص بك باستخدام /الأوامر /Slashإنشاء ملخصات المشاريع القصيرة إلى ويكي موارد قوية باستخدام مستندات ClickUp Docs. يتم دمج المستندات مع مشاريعك ومهامك، مما يجعل من السهل إدارة كل شيء في مكان واحد! أضف إلى ذلك مجموعة من التخصيصات، ويمكن لمحرّر المستندات أن يحل بسهولة محل أدواتك الأخرى لتنظيم أي نوع من البيانات. لا يحتوي Asana على مستندات أصلية مما يجعل ClickUp أحد بدائل Asana الأكثر شيوعًا للتعاون.

إليك ما يمكنك القيام به في ClickUp Docs:

استيراد المحتوى من تطبيقات أخرى إلى ClickUp Docs لاستخدام التنسيق الغني والتحرير التعاوني

استخدام ClickUp AI لإنجاز العمل بشكل أسرع من خلال استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي لتلخيص الملاحظات وتحديثات المشروع والمزيد.

طرح الأسئلة والإجابة عليها، وتقديم الملاحظات والموافقة عليها، أو اقتراح محتوى بتنسيق نصي منسق وتضمين ومرفقات

تعيين أذونات المستند ومشاركة المحتوى الخاص بك مع مؤسستك (أو العالم!)

قم بتطبيق العلامات لتصفية المستندات التي تبحث عنها والعثور عليها بشكل أسرع,والمزيد! 👉 إنشاء مستندات ذات مظهر احترافي في ClickUp اليوم! 🤩

الميزة الرئيسية رقم 2: متعدد المعينين في ClickUp

إضافة أو إزالة عدة مكلفين في مهمة ClickUp المهام في ClickUp يمكن استخدامها لأنواع مختلفة من مهام العمل والاجتماعات ومراجعات التصميم, الاستعراضات -أي شيء يبقيك أنت وفريقك متوافقين على ما يحدث. هل تتطلب مشاريعك غالبًا فريقين وظيفيين أو أكثر للوصول إلى الهدف؟ الجمع بين الجهود الفردية وجهود الفريق في مهمة واحدة يحسن من كفاءة سير العمل والإنتاجية!

نحن نريد لكل شخص يستخدم ClickUp أن تكون قوة التخصيص بين يديه. لذلك إذا كنت من مؤيدي "مهمة واحدة ومكلف واحد"، فنحن نضمن لك ذلك! يمكن أن يكون تطبيق ClickUp متعدد المهام تشغيله أو إيقاف تشغيله لكل مساحة.

👉 احصل على راحة البال بمعرفة المسؤوليات المشتركة لفريقك وأعباء العمل الحقيقية مع تعيينات متعددة الميزة! 👥

الميزة الرئيسية رقم 3: البريد الإلكتروني في ClickUp

تواصل داخل مهمة ClickUp وتجنب ضياع الأشياء في صندوق الوارد الخاص بك

لا أحد يستمتع بالتمرير وتوسيع سلسلة رسائل بريد إلكتروني بطول ميل من صندوق الوارد الخاص به - هذه أسرع طريقة لتأخير المشاريع! إن البريد الإلكتروني في ClickUp تخفف هذه الميزة من التوتر المرتبط بسوء التواصل لأن كل ما تحتاج إلى معرفته عن مهمة ما موجود في مكان واحد! إليك ما يمكنك القيام به:

التبديل بسهولة بين إرسال تعليق إلى زملائك في الفريق الداخلي وإرسال بريد إلكتروني إلى أي شخص خارج ClickUp مباشرةً من المهمة

حافظ على تنظيم محادثات البريد الإلكتروني في سلاسل الرسائل الخاصة بها أو تعليق جديد

إنشاء توقيع واحد (أو عدة توقيعات!) لكل عضو في ClickUp

إرسال ردود محفوظة من قالب

👉 شاهد البريد الإلكتروني في البرنامج التعليمي ClickUp لرؤيته أثناء العمل! 🎥

الميزة الرئيسية رقم 4: أتمتة النقر فوق الأتمتة

تصفح مكتبة الأتمتة لدينا أو قم بإنشاء أتمتة مخصصة الأتمتة في ClickUp ضرورية لإدارة المشاريع الرشيقة! حل بسيط ولكنه قوي لإدارة عبء العمل لأي سير عمل، حيث تخفف الأتمتة من عبء العمل اليدوي المتكرر: تعيين المهام بناءً على المعايير، وتحديث الحالات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين، والمزيد!

إذا كنت مهتمًا, جامعة كليك أب دورة تدريبية حول الأتمتة وغيرها من الميزات الموفرة للوقت! أراك هناك؟

ClickUp المحترفين

اختر من 100 تكامل أصلي بالإضافة إلى الآلاف المتاحة من خلال Zapier و Integromat

قم بتخطيط أهدافك اليومية والأسبوعية والفصلية والسنوية وإدارتها وإنجازها

دمج أسانا وكليك أب مع Zapier

سلبيات ClickUp

لا توجد ميزة تصدير لوحة التحكم

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن! 🔮

تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا)

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون مستعداً

تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (أكثر من 5,400 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/64480/undefined/ ClickUp مقابل Asana /%href/

!

2. تريللو

عبر تريلو إذا لم تكن هذه هي المرة الأولى لك في البحث عن برامج إدارة المشاريع، فمن المرجح أنك قد صادفت على الأرجح Trello كأحد بدائل Asana الشهيرة. يقوم Trello بتنظيم المشاريع في لوحات مستوحاة من كانبان، وهو برنامج طريقة لإدارة سير العمل . تمتلئ اللوحة ببطاقات المهام التي تحتوي على ملاحظات ومرفقات وصور ومستندات وبيانات أخرى للتعاون مع زملاء الفريق.

👉 اكتشف لماذا ClickUp هو الحل الأفضل من Trello !

إيجابيات #### Trello

إنشاء أوامر لأتمتة أي إجراء تقريبًا باستخدام خادم Trello

اللوحة والجدول الزمني والجدولالتقويم المشتركولوحة المعلومات وطرق عرض الخريطة

سلبيات Trello

خطة مجانية محدودة لا تسمح إلا ب 10 متعاونين لكل مساحة عمل

تكامل محدود للبريد الإلكتروني

غير مناسب للمشاريع الكبيرة

تسعير #### تسعير Trello

يقدم Trello خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Trello

G2: 4.5/5 (أكثر من 20,410 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,390+ تقييم)

3. بروفهاب

عبر بروفهاببروفهوب هو أداة شاملة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة وأحد بدائل Asana العديدة التي تتيح للمديرين تخطيط المهام وتنظيمها والتعاون في تنفيذها مع أعضاء الفريق في موقع مركزي. يساعد المديرين على إدارة المهام اليومية، وتتبع الوقت باستخدام الجداول الزمنية، وإعداد الملاحظات وقوائم المهام, تخطيط المشروع على مخططات جانت وإنشاء معالم التقويم والتواصل بسرعة على الدردشة أو المناقشة.

إيجابيات #### ProofHub

يمكن تعيين المهام لعدة مستخدمين

تحكم عالي المستوى في الفرق والمشاريع

سلبيات إثبات هاب

يمكن تحسين إدارة الإشعارات

لا يوجد تسجيل دخول واحد مع جوجل

تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب

يقدم ProofHub خطة بسيطة بسعر ثابت يبدأ من 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا عند إصدار فواتير سنوية (لا توجد رسوم لكل مستخدم).

تقييمات عملاء ProofHub

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4. خلية النحل

عبر خلية النحل يوفر Hive إدارة المهام وقوالب تخطيط المشاريع وتتبع الوقت لتعكس طريقة عملك اليومي. اختر من بين آلاف عمليات التكامل في Hive للحصول على المعلومات التي تحتاجها من مصادر متعددة في موقع مركزي واحد. كما يمكن للمستخدمين أيضاً إنشاء قوائم مهام مخصصة وأتمتة سير العمل لتحقيق كفاءة أكبر.

👉 قارن الخلية والنقر فوق الميزات

إيجابيات #### Hive

جدولة تلقائية للاجتماعات من بطاقة المهام لتحسين تعاون الفريق

مشاريع ومهام غير محدودة

سلبيات #### Hive

لا توجد ميزة الحالات المخصصة لدعم عمليات محددة

تتبع الوقت ميزة مدفوعة

تسعير #### Hive

يقدم Hive خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

Hive تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 290+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

عبر وريكبرنامج Wrike لإدارة المشاريع مثالي للوكالات الصغيرة التي تحتاج إلى مساحة عمل قابلة للتخصيص لتنظيم التقويمات المشتركة وجدولة المشاريع والتعاون بسهولة. والأكثر من ذلك، يمكن للموافقين تسريع عملية الموافقة باستخدام أداة الترميز المرئية من Wrike.

👉 تعلم كيف تتيح لك بنية ClickUp المرنة القيام بأكثر من Wrike !

إيجابيات Wrike

تتيح لوحة كانبان رؤية كاملة للمهام

خاصية تتبع الوقت لمقارنة الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي المستغرق

سلبيات Wrike

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد (اكتشفبدائل Wrike)

مخططات جانت غير متوفرة في الإصدار المجاني

تسعير #### تسعير Wrike

يقدم Wrike خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 2350 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,700 تقييم)

6. أكتيف كولاب

عبر أكتيف كولاب التالي في القائمة أكتيف كولاب أحد أشهر حلول إدارة المشاريع المتكاملة للفرق الصغيرة لتخطيط العمل وتنظيمه. تحتوي هذه المنصة على واجهة سهلة الاستخدام وبسيطة للمشاريع المعقدة. للبدء، يمكن للأعضاء استخدام نماذج المشاريع لاختبار خيارات التنظيم.

إيجابيات ActiveCollab

يمكن استيراد المشاريع من أدوات إدارة مختارة إلى ActiveCollab

دعم أي نوع ملف للتحميل في المهام والتعليقات

سلبيات ActiveCollab

عمليات تكامل محدودة

الفواتير ميزة مدفوعة

تسعير ActiveCollab

تقدم ActiveCollab نسخة مجانية لثلاثة أعضاء وخطط مدفوعة تبدأ من 6.25 دولار شهريًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء ActiveCollab

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 370+ تقييم)

7. Monday.com

عبر Monday.com التالي في قائمة بدائل Asana هو Monday.com، وهو منصة بديهية لإدارة المشاريع تتيح لأعضاء الفريق التعاون والتواصل وإدارة المشاريع. وهي تتميز بمجموعة من ميزات إدارة المشاريع القوية المصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمين وعلى المسار الصحيح، مثل لوحات المعلومات سهلة الاستخدام التي توفر رؤية في الوقت الفعلي لتقدم المشروع، وميزات أتمتة المهام لتبسيط العمليات، وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة التي تتيح التكامل مع التطبيقات والخدمات الأخرى.

👉 قارن Monday.com و ClickUp الميزات!

إيجابيات #### Monday.com

لوحات ومستندات غير محدودة في الباقة المجانية

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتتبع المشاريع بسهولة

سلبيات موقع Monday.com

الميزات ليست متعمقة مقارنة ببدائل أسانا الأخرى في هذه القائمة

لوحات المعلومات هي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

الاثنين.com التسعير

يقدم Monday.com خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا.

تقييمات عملاء موقع Monday.com

G2: 4.6/5 (أكثر من 3,290+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,540 تقييم)

8. نيفتي بي إم

عبر NiftyPMNiftyPM يتيح لك العمل على مشاريع واسعة النطاق مع العديد من أعضاء الفريق. ومثل معظم بدائل Asana التي أدرجناها، فهو مساحة عمل تعاونية تساعدك أنت وفريقك على تنظيم المهام وتتبع الوقت وإدارة المستندات.

إيجابيات #### NiftyPM

ميزة إدارة المحفظة لعرض الأعضاء والحالات في لمحة سريعة

يوفر أدوارًا وأذونات مختلفة للمستخدمين للتحكم في مستويات الوصول

سلبيات NiftyPM

تقتصر الخطة المجانية على مشروعين نشطين

الخطط المدفوعة باهظة الثمن لاستخدام الميزات الأساسية

تسعير NiftyPM

تقدم NiftyPM خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 39 دولاراً شهرياً.

تقييمات عملاء NiftyPM

G2: غير متاح

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هو برنامج لإدارة العمل وإدارة علاقات العملاء يساعد الفرق على إدارة علاقات العملاء وتخطيط المشاريع والتعاون مع الآخرين. في خطة Bitrix24 المجانية، يمكن للمستخدمين إعداد أدوار المهام وتتبع الوقت والعمل مع المهام وإضافة التعليقات باستخدام البريد الإلكتروني.

👉 اقرأ كامل مراجعة Bitrix24 !

إيجابيات #### إيجابيات Bitrix24

إضافة المهام وتعديلها أثناء مكالمة فيديو دون توقف مؤقتًا

تتضمن ميزات إدارة المشاريع المرئية مخططات جانت ولوحات كانبان

سلبيات Bitrix24

قوالب المهام والمهام المتكررة غير متوفرة في الخطة المجانية

تقتصر تبعيات المهام على 5 مهام في الخطة المجانية

تسعير #### تسعير Bitrix24

يقدم Bitrix24 خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء Bitrix24

G2: 4.1/5 (أكثر من 420 تقييم)

كابيترا: 4/5 (أكثر من 490 تقييم)

عبر الجدول الجوي Airtable هو أحد بدائل Asana الأكثر شعبية. إنها أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على إنشاء قواعد بيانات مفصلة لعملهم. يمكن للمستخدمين تجميع البيانات وفرزها في حقول مخصصة مع طرق عرض مثل الشبكة لتضمين معلومات المشروع ذات الصلة فقط.

👉 اقرأ المزيد مراجعة Airtable !

إيجابيات #### Airtable

أدوات السحب والإفلات لسهولة الإدارة

نظام قابل للتخصيص من الصفوف والأعمدة لعرض المعلومات بسرعة

سلبيات #### Airtable

غير مناسب لإدارة المشاريع الرشيقة

الافتقار إلى وظائف الهاتف المحمول

تسعير #### Airtable

يقدم Airtable خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهريًا.

تقييمات عملاء Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (1,220+ تقييم)

المكافأة:_

_/مرجع/ _https://clickup.com/ar/blog/49152/undefined/ مقابل. كودا %/%href/

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*_href/ https://clickup.com/ar/blog/106115/undefined/ _Airtable مقابل Monday.com.com* %/%href/_

11. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هو برنامج للتعاون في المشاريع مثالي للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تنظيم المهام من أجل التنقل البسيط. من خلال تقويمات Teamwork، ومراحل المشروع وميزات تحديث الحالة، يمكن للمستخدمين دعم كل من الفرق الداخلية والعملاء بشكل مريح.

👉 قارن العمل الجماعي لـ ClickUp !

إيجابيات العمل الجماعي

لا توجد تكلفة إضافية للحصول على مستخدمين عملاء

ميزة دفتر الملاحظات لمشاركة المستندات بشكل منظم

سلبيات العمل الجماعي

قوالب المشروع غير متوفرة في الباقة المجانية

ميزة الدردشة الجماعية المدمجة هي ميزة مدفوعة

تسعير العمل الجماعي

يقدم Teamwork خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهرياً.

تقييمات العملاء #### العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 940 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 690 تقييم)

12. هبسبوت

عبر هبسبوتهبسبوت هو برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المهام للشركات التي تحتاج إلى إدارة مسارها وعلاقاتها مع العملاء المحتملين. تقدم المنصة منتجات التسويق والمبيعات وإدارة المحتوى والعمليات وخدمة العملاء. يمكن للمستخدمين التسجيل لاستخدام الميزات المجانية أو الترقية إلى الإصدارات المتميزة من هذه المنتجات.

إيجابيات Hubspot

HubSpot CRM مجاني بما في ذلك لوحة تحكم لإعداد التقارير، ورؤى الشركة، وتتبع الصفقات، وإدارة الصفقات

يقدم أكاديمية HubSpot للمتخصصين في التسويق الداخلي والمبيعات وخدمة العملاء

سلبيات Hubspot

نطاق الميزات المحدود بناءً على الخطة

عدم وجود تقارير دقيقة

تسعير Hubspot

يقدم Hubspot خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 45 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء Hubspot CMS

G2: 4.5/5 (1,190+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

13. مشروع بروبروفس

عبر مشروع ProProfsمشروع بروبروفس هي منصة قائمة على الويب تسمح للفرق بتتبع التقدم المحرز والتعاون مع الآخرين ومشاركة الملاحظات حول المهام والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل تتبع الوقت وإعداد الفواتير، فإن فوترة العميل غير معقدة!

بروبروفس بروجكت بروجكت بروسيس

القدرة على المراسلة الفورية ومشاركة الملفات للتعاون السلس

مخططات جانت، ولوحات كانبان، وعرض التقويم للتخطيط وتصور المشاريع مشروع بروبروفس سلبيات المشروع

لا توجد خطة مجانية متاحة

الأدوار والأذونات هي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير مشروع ProProfs Project

يقدم مشروع Proprofs Project خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء مشروع ProProfs Project

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

عبر ورقة ذكية Smartsheet هي أداة لإدارة المشاريع تتيح لك إدارة وتتبع وتخطيط مشاريع متعددة. الميزة الرئيسية في Smartsheet هي مركز التحكم، وهو عبارة عن حل لإدارة المحافظ والمشاريع. يمكن لمديري المشاريع توفير الوقت في العمل اليدوي باستخدام إمكانات التشغيل الآلي لمركز التحكم.

👉 تحقق من دليل إدارة المشاريع في Smartsheet !

إيجابيات سمارتشيت

يمكن تطبيق العلامة التجارية المخصصة على الحساب بالكامل

ميزانية المشروع لمعرفة الساعات المخطط لها مقابل الساعات الفعلية التي تم إنفاقها للحفاظ على المشاريع في حدود الميزانية

سلبيات سمارتشيت

لا توجد خطة مجانية متاحة

غير مناسب للوكالات الصغيرة

تسعير #### سمارتشيت

ليس لدى Smartsheet خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء Smartsheet

G2: 4.4/5 (أكثر من 6090 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,220 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/69329/undefined/ أسانا مقابل سمارتشيت /%href/

!

15. منطقة العمل

عبر منطقة العمل Workzone هو برنامج لإدارة المشاريع مع ميزة تنبيه فعالة عبر البريد الإلكتروني تنقل المستخدمين مباشرةً إلى عنصر المهمة المهمة داخل Workzone. مثالي للمؤسسات، حيث يمكن لفرق العمل عرض لوحة تحكم شاملة للاطلاع على المشاريع عبر الأقسام أو العملاء أو الحملات.

👉 قارن منطقة العمل و ClickUp الميزات

إيجابيات منطقة العمل

نماذج طلبات المشاريع المخصصة الفعالة

ميزة قائمة المهام التي ترسل تلقائياً قائمة منظمة بالمهام

سلبيات منطقة العمل

لا توجد خطة مجانية

خيارات التخصيص القوية هي ميزات مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير #### Workzone

ليس لدى Workzone خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم.

تقييمات عملاء Workzone

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

عبر توجل Toggl هو برنامج لإدارة المشاريع يتألف من ثلاثة حلول: Toggl Track و Toggl Plan و Toggl Hire. تكمّل خرائط الطريق المرئية في Toggl Plan إدارة التغيير عندما تؤدي إدارة مشاريع متعددة في جداول البيانات إلى زيادة العمل أكثر من الدعم.

إيجابيات توجل

تبسيط التواصل مع التعليقات والجداول الزمنية المشتركة للمشروعات

أتمتة المهام المتكررة مع المهام المتكررة

سلبيات Toggl

المستخدمون الضيوف في مساحة العمل (أصحاب المصلحة الخارجيون أو زملاء العمل) هي ميزات مدفوعة مدفوعة الأجر

تصدير بيانات المشروع لاستخدامها مع أدوات أخرى هي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير Toggl

تقدم Toggl خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات العملاء لباقات Toggl

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

عبر Basecamp Basecamp هو برنامج لإدارة المشاريع يساعد فرق العمل عن بُعد على تنظيم المهام وتتبع تقدم المشروع والتعاون في المهام. تهدف الأداة إلى جمع إدارة المهام والتواصل بين إدارة المهام وفريق المشروع تحت خيمة واحدة مع ميزات مثل قوائم المهام ولوحات الرسائل.

إيجابيات برنامج Basecamp

ميزة تسجيل الدخول لإرسال الأسئلة المتكررة

ميزة لوحة الرسائل لنشر الإعلانات وإرسال تحديثات التقدم والمزيد

سلبيات باسيكامب

غير مناسب للوكالات الصغيرة التي لديها مشاريع متعددة في وقت واحد

خطة مجانية محدودة

تسعير باسيكامب

يقدم Basecamp خطة مجانية ومدفوعة بسعر 99 دولارًا شهريًا بشكل ثابت.

تقييمات عملاء Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,940 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,350 تقييم)

18. جيرا

عبر جيرا جيرا هو تتبع الأخطاء وبرنامج المشروع. بالمقارنة مع Asana، فهو موجه للفرق الرشيقة والمستخدمين التقنيين ذوي القدرة التقنية. مع خيارات إعداد التقارير المتقدمة، بما في ذلك عبء عمل المستخدم، ومتوسط عمر المشكلة، والمشكلات التي تم إنشاؤها مؤخرًا، يمكن لمديري المشاريع اتخاذ قرارات مستنيرة من أجل تخطيط سباقات السرعة الأكثر ذكاءً .

👉 اقرأ دليل إدارة مشروع Jira !

جيرا الايجابيات

قابل للتخصيصلوحات سكروم لتتبع التقدم المحرز

تكامل مع أكثر من 3,000 تطبيق

سلبيات جيرا

واجهة مستخدم معقدة والترحيل يجعل إدارة المهام مرهقة

ليست بديهية بالنسبة لالمستخدمون الجدد لإعداد المنتجات

تسعير جيرا

تقدم Jira خططًا مجانية ومدفوعة لعشرة مستخدمين تبدأ من 7.50 دولار شهريًا.

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء جيرا

G2: 4.2/5 (4,440+ تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,180 تقييم)

19. بوديو

عبر بوديو Podio هي أداة لإدارة المشاريع توفر هيكلاً للفرق للتعاون بشكل أسهل، والعثور على المعلومات بشكل أسرع، والاختيار بين طرق عرض العمل المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء أتمتة المهام لإبقاء الأشخاص والمشاريع متصلة بسير عمل Podio.

إيجابيات بوديو

واجهة سهلة الاستخدام

إضافات Podio متاحة لحالات استخدام محددة

سلبيات بوديو

خطة مجانية محدودة

لوحات معلومات المبيعات هي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير #### تسعير بوديو

تقدم Podio خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 7.20 دولار شهريًا.

تقييمات عملاء Podio

G2: 4.1/5 (أكثر من 370+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 280 تقييم)

20. فريدكامب

عبر فرايدكامب Freedcamp هي أداة مجانية لإدارة المشاريع يمكنها تنظيم الجداول الزمنية والمهام ومواقع الويكي وغيرها لإكمال المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وبالاقتران مع عمليات تكامل الطرف الثالث، سيحصل المستخدمون على صورة كاملة لأولويات اليوم وما يجب التركيز عليه بعد ذلك. Freedcamp هو أحد أفضل بدائل Asana للفرق ذات الميزانية المحدودة.

إيجابيات Freedcamp

مهام ومشاريع وتخزين غير محدود في جميع الخطط

ميزات إدارة علاقات العملاء والفواتير

سلبيات Freedcamp

خطة مجانية محدودة

الويكي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

Freedcamp التسعير

يقدم Freedcamp خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 1.49 دولار شهريًا لكل مستخدم.

Freedcamp تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

21. سكورو

عبر سكورو Scoro هو برنامج لإدارة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى إدارة الأنشطة التي تحقق إيرادات لتبسيط فواتير العملاء. يمكّن هذا البديل من Asana فرق العمل من تحويل طريقة عملها من العمل التفاعلي إلى الاستباقي.

👉 تعرف على السبب ClickUp هو الحل الأفضل من Scoro !

إيجابيات سكورو #### إيجابيات سكورو

السحب والإفلات للمخطط ولوحة مهام كانبان

الاقتباس وتتبع خط الأنابيب

سلبيات #### سلبيات سكورو

غير مناسب للفرق الرشيقة

الميزات المخصصة تفتقر إلى القدرات المتقدمة

تسعير #### تسعير سكورو

يقدم Scoro إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا وخططًا مدفوعة تبدأ من 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء Scoro

G2: 4.5/5 (أكثر من 260+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

22. nTask

عبر ن مهمة nTask عبارة عن منصة إدارة مشاريع قائمة على السحابة تساعد الفرق على إدارة كل شيء من تخطيط الموارد إلى تسليمات المشروع. على غرار بدائل Asana الأخرى في هذه القائمة، تقدم nTask لوحات كانبان لإنشاء خطة المشروع وتصور المهام. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قوائم مرجعية تحتوي على عناصر المهام، بحيث لا يسقط أي شيء في الشقوق.

إيجابيات #### nTask

فريقأدوات إدارة عبء العمل لمواءمة الفرق البعيدة

مرفق الملف وإدارة المستندات nTask سلبيات المهام

غير مناسب للفرق الكبيرة المكونة من 50 فريقًا أو أكثر

لوحات كانبان ميزة مدفوعة الأجر

تسعير #### nTask

يقدم nTask خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء nTask

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

23. أونلي أوفيس

عبر ONLYOFFICE بديل أسانا التالي هو ONLYOFFICE أداة مشروع غنية بالميزات ومكتملة بمحرري مستندات تعاونية عبر الإنترنت لجميع أنواع الفرق والصناعات. بالإضافة إلى ذلك، من السهل تخصيص التسلسل الهرمي للمشروعات في ONLYOFFICE باستخدام المراحل والمهام والمهام الفرعية للتنظيم الأمثل.

إيجابيات ONLYOFFICE

ميزة إدارة حقوق الوصول للتحكم الكامل في الأذونات

ميزات التقويم الفردي أو الجماعي لجدولة اجتماعات الفريق بسرعة

سلبيات #### ONLYOFFICE

ميزة البحث في النص الكامل عن محتوى البريد والمستندات هي ميزة مدفوعة الأجر

المستخدمون الذين ليسوا على دراية بتنسيقات MS Office قد يواجهون صعوبات في اعتماده

تسعير #### ONLYOFFICE

يقدم ONLYOFFICE باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهرياً.

تقييمات عملاء ONLYOFFICE

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

24. كانتاتا

عبر كانتاتا Kantata (Mavenlink سابقًا) هو برنامج لإدارة المشاريع يجمع بين إدارة الموارد وتعاون الفريق وذكاء الأعمال. يتيح ذلك للفرق فهم كيفية أدائها التشغيلي واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحقيق النتائج.

إيجابيات كانتاتا

ميزات محاسبة المشاريع، بما في ذلك البيانات المالية وأدوات التتبع

موجهة نحو مؤسسات الخدمات المهنية

سلبيات كانتاتا

منحنى تعليمي حاد

قدرات محدودة لتحرير المهام

تسعير #### كانتاتا

اطلب عرض أسعار مخصص من Kantata.

تقييمات عملاء كانتاتا

G2: 4/5 (أكثر من 660 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 550 تقييم)

25. الصفحة الرئيسية

عبر نفس الصفحة Samepage هو أداة تعاون مع ميزات مثل التعاون في الوقت الحقيقي للمستندات، والدردشة الجماعية، ومؤتمرات الفيديو، وغير ذلك الكثير. ولمساعدة المستخدمين على تنفيذ المشاريع بنجاح، يتيح التطبيق للأعضاء إنشاء صفحات لتخطيط الأهداف والعمليات والجداول الزمنية والمواعيد النهائية.

إيجابيات #### إيجابيات Samepage

تعيين أذونات المجلدات لإدارة حقوق الوصول إلى المعلومات السرية

إمكانية تحرير المستندات على أجهزة iOS و Android

سلبيات #### Samepage

لا توجد ميزات تعيينات متعددة

خطة مجانية محدودة مقارنة ببدائل Asana الأخرى في هذه القائمة

تسعير #### Samepage

خطة مجانية لما يصل إلى 100 صفحة مشتركة

10 دولارات شهريًا ل 1 ألف صفحة مشتركة

1000 دولار شهرياً ل 1 مليون صفحة مشتركة

تقييمات العملاء #### تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 210 تقييمات)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 810 تقييمات)

هل يحتاج فريقك إلى بديل أسانا؟

كمدير مشروع، أن تكون دائمًا متقدمًا بخطوة واحدة إلى الأمام أمر مرهق. أنت تتوقع احتياجات فريقك بينما تحافظ على حركة الجميع (بما في ذلك نفسك) وتحفيزهم. أسانا صعب لأنه لا يمكنك الحصول على رؤية موحدة لجميع المشاريع في قائمة الانتظار. لذلك إذا أصبح من الصعب تخصيص تجربة إدارة العمل الخاصة بك، فقد حان الوقت للبحث عن أداة أفضل.

فيما يلي خمس علامات تحتاج إلى البحث عن بدائل أسانا:

1️⃣ تشعر بالقلق بشأن تهيئة عضو جديد في الفريق لأداة المشروع.

تؤثر عواقب التدريب غير المناسب على الفريق بأكمله، لذلك أنت ملتزم، وإن كنت غير متحمس بشأن الأداة.

2️⃣ كل مهمة هي أولوية.

هناك فرق بين أن تكون في موسم الانشغال وبين الفوضى المباشرة. لسوء الحظ، فإن برنامج أو عملية إدارة مشروعك لا تعمل عندما يكون فريقك مشغولاً ومرهقاً.

3️⃣ أصحاب المصلحة والعملاء لديك يشعرون بالإحباط والارتباك بسبب التقارير.

إن تقرير المشروع كان من المفترض أن يستغرق إكماله أقل من نصف ساعة. والأكثر من ذلك، بدأ جدول بيانات Excel الثابت أسئلة أكثر من الإجابات بين سحب المعلومات من أعضاء الفريق وتنسيق البيانات.

4️⃣ لا أحد يعرف ما الذي يعمل عليه أي شخص

من المحتمل أن يفوت أعضاء الفريق معلومات مهمة أو تواريخ استحقاق بسبب انعدام الشفافية. والأكثر من ذلك، ستتأثر المشاريع والفرص القادمة بسبب الوضع الحالي للقدرات.

5️⃣ يتطلع فريقك إلى برامج أخرى لسد الثغرات.

هناك أداة إدارة المشاريع في الشركة... ثم هناك الأداة التي يمتلكها الجميع على الجانب لأنها فعليًا تساعدهم على إنجاز العمل.

علامة إضافية: يُطلب منك مرارًا وتكرارًا أداء وظيفة لم يتم تصميم برنامج إدارة المشروع للقيام بها.

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إذا كُلفت بإيجاد برنامج جديد لإدارة المشاريع لفريقك، فأنت تعلم أن الأمر ليس بالبساطة التي يبدو عليها. لا بد أن يبدأ شلل اتخاذ القرار (إذا لم يكن قد بدأ بالفعل)، والوقت هو جوهر المسألة.

إليك الأمر: ليس عليك القيام بذلك بمفردك. نريد مساعدتك في الإجابة على سؤال مهم للغاية. وهذا السؤال هو... ما الذي تريد أن تبدو عليه الساعات أو الأيام أو الأشهر أو حتى السنة القادمة؟

كبداية، كيف يبدو لك توفير يوم واحد كل أسبوع؟ اشترك في ClickUp