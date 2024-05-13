أفضل 10 برامج لمشاركة الملفات للمستندات عبر الإنترنت في عام 2025

هل تعيق أنظمة التشغيل القديمة وتنسيقات الملفات غير المدعومة العمل مع المستندات عبر الإنترنت؟

تسهّل برامج مشاركة الملفات على القوى العاملة المختلطة التعاون مع الفرق وأصحاب المصلحة والعملاء. من الشركات الصغيرة إلى الشركات العالمية، يستفيد الجميع من موقع مركزي للوصول إلى مستندات العمل المهمة.

مع وجود حل التعاون يمكن لفريقك استعادة ساعات من تبادل البريد الإلكتروني وعمليات نقل الملفات التي تستغرق وقتاً طويلاً. إن الطريقة التي نقوم بها بصياغة المستندات وتخزينها ومشاركتها عبر الإنترنت لها تأثير كبير على سير العمل اليومي.

في هذا الدليل، سنقوم بتفكيك أفضل برامج مشاركة المستندات والتعمق في ميزاتها الرئيسية للعثور على أفضل حل لفريقك!

ما هو برنامج مشاركة الملفات؟

برنامج مشاركة الملفات هو برنامج أو تطبيق كمبيوتر يسهل تبادل الملفات ومشاركتها بين عدة مستخدمين أو أجهزة متصلة عبر شبكة. يسمح للمستخدمين بتحميل وتنزيل ونقل أنواع مختلفة من الملفات، مثل المستندات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مشاركة ملفات المستندات؟

يجب على مديري المشاريع البحث عن التحكم في الإصدار ومزامنة الملفات و التعاون في الوقت الحقيقي ميزات في حل برمجيات مشاركة الملفات الخاصة بهم

هل يعمل فريقك مع محتوى الوسائط المتعددة مثل الصور أو العروض التقديمية أو الترميز أو قواعد البيانات ? تتطلب أنواع الملفات الخاصة هذه بعض أدوات تحرير مباشرة داخل البرنامج . من تحرير النصوص إلى وضع النماذج الأولية وكل ما بينهما، سيستفيد فريقك من امتلاك أدوات الإنتاجية في متناول اليد لتحرير ملفاتهم وإدارتها.

فيما يلي ميزات أخرى يجب مراعاتها عند اختيار برنامج مشاركة الملفات:

الأمان : الأذونات، ومصادقة المستخدم، والتشفير من طرف إلى طرف لحماية المستندات السرية

: الأذونات، ومصادقة المستخدم، والتشفير من طرف إلى طرف لحماية المستندات السرية سعة التخزين : يتم استيعاب جميع الملفات وتخزينها بأمان في مكان واحد، بغض النظر عن حجمها أو حجمها لتجنب التأخير في المشروع

: يتم استيعاب جميع الملفات وتخزينها بأمان في مكان واحد، بغض النظر عن حجمها أو حجمها لتجنب التأخير في المشروع بديهية واجهة : سهولة التكيف مع الأنظمة الحالية وسير العمل دون انقطاع

: سهولة التكيف مع الأنظمة الحالية وسير العمل دون انقطاع النسخ الاحتياطي والاسترداد : النسخ الاحتياطية التلقائية على فترات منتظمة ووظائف الاسترداد لعكس الحذف العرضي أو التلف

: النسخ الاحتياطية التلقائية على فترات منتظمة ووظائف الاسترداد لعكس الحذف العرضي أو التلف عمليات التكامل: يمكن لبرامج إدارة المشاريع أو حلول التخزين السحابية الوصول إلى الملفات بأمان وأمان لتحسين التعاون وسير العمل

تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع في ClickUp Docs للبقاء على اطلاع على الأفكار

تعد مشاركة الملفات ميزة لا تقدر بثمن بالنسبة للفرق الحديثة للوصول إلى أحدث نسخة من المواد والعمل بغض النظر عن مكان وجودهم أو الجهاز الذي يستخدمونه.

كما أنها تمنح الفرق راحة البال عند إرسال ملفات حساسة أو تحرير مستند مهم مع عدة أشخاص في نفس الوقت!

10 أفضل 10 برامج لمشاركة الملفات في عام 2024

1.

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مشاركة الملفات في مستندات ClickUp وعرض الدردشة وعرض القائمة والمزيد

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مصممة للفرق من أي حجم للتعاون بشكل أفضل وإدارة العمل في مكان واحد. تعمل ميزة المستندات الأصلية على تسهيل تنسيق المستندات الداخلية والخارجية وتحديثها ومشاركتها مع أي شخص. استخدم الصفحات الفرعية المتداخلة في مستند واحد لتنظيم المستندات ذات الصلة وتعيين مستويات الحماية لمنع التغييرات غير المرغوب فيها. مستندات ClickUp مثالية للعمل عن بُعد في الوقت الفعلي وغير المتزامن. مع إمكانية الوصول إلى الوثائق ذات الصلة في سياق المهام والمشاريع، ليست هناك حاجة للتبديل بين التطبيقات المختلفة!

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة عمل حتى تتمكن الفرق من ربط تطبيقاتها الأكثر استخدامًا وتبسيط سير العمل!

ClickUp أفضل الميزات

مفصّلة على الإنترنت مركز المساعدة , ندوات عبر الإنترنت ، والدعم لمساعدتك في استخدام المنصة إلى أقصى حد ممكن

الربط ثنائي الاتجاه في المستندات لربط مستند بآخر

قوالب المشروع لتسريع عملية الكتابة والحفاظ على اتساق مستندات الفريق

التعليقات المعينة والمترابطة في أي مستند أو مهمة أو مستند ClickUp أو السبورة سحب وإفلات الصفحات لإعادة ترتيبها وتداخلها بسرعة داخل صفحات أخرى

فوق 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لإدارة المهام من كل زاوية

تتوفر الكثير من ميزات التعاون المرئي على كل خطة تسعير تنسيق النص المنسق والتضمينات والمرفقات في المستندات

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع وضع الاتصال بالإنترنت وغير متصل بالإنترنت

صور غلاف المستند وأيقونات الصفحات لإضافة إشارات مرئية

رسائل قابلة للتنفيذ مع مقاطع فيديو في ClickUp قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. مستندات/مستندات جوجل/مساحة العمل

عبر

مستندات جوجل محرر مستندات جوجل هو محرر مستندات عبر الإنترنت ضمن مجموعة Google Workspace. وهو يوفر ميزات التعاون في الوقت الفعلي بحيث يمكن لعدة مستخدمين تحرير مستند في نفس الوقت، مما يسهل العمل معًا على المشاريع أو تقديم الملاحظات. كما أصبح التعاون أكثر كفاءة وفعالية بفضل ميزة الدردشة داخل المستند وإمكانيات التعليق والاقتراحات. يتم حفظ جميع التغييرات تلقائياً، لذا لا داعي للقلق بشأن فقدان التقدم المحرز!

التكامل مع

أدوات Google Workspace

ملائمة. استيراد البيانات بسرعة من جداول البيانات أو الشرائح، والعكس صحيح. هناك أيضًا خيارات تنسيق مختلفة متاحة، مثل تغيير الخطوط، وإضافة الصور، وإنشاء قوائم نقطية ومرقّمة، وغير ذلك. كما أصبح التعاون أكثر كفاءة وفعالية بفضل ميزة الدردشة داخل المستند وإمكانيات التعليقات والاقتراحات.

أفضل ميزات محرر مستندات Google

أنماط نصية مثل العناوين والعناوين وجدول المحتويات

يتم حفظ المراجعات تلقائيًا ويمكن الرجوع عنها

التعليقات وعناصر الإجراءات وردود الفعل التعبيرية

سهولة مشاركة الملفات مع التحكم في الوصول

الوصول دون اتصال لجميع الملفات أو لملفات محددة

قيود مستندات Google Docs

تنسيق غير دقيق عند الاستيراد من Word وأنواع الملفات الأخرى

الملفات الكبيرة تجعل محرر مستندات Google بطيئًا

تسعير محرر مستندات Google

الإصدار الأساسي من محرّر مستندات Google مجاني إلى الأبد. أما بالنسبة للشركات، فيمكن شراء ميزات إضافية كجزء من منتج مساحة العمل من Google

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

3. نوتون

عبر

فكرة مفهوم هي مساحة عمل رقمية للفرق لتخزين المستندات وتنظيمها ومشاركتها. بفضل واجهته البديهية ومجموعة أدواته، يوفر Notion للفرق منصة فعالة وآمنة للتعاون. تعمل إمكانات مشاركة الملفات في Notion على تسهيل الوصول إلى الملفات من أي جهاز حتى يظل أعضاء الفريق متزامنين ويتعاونون في المهام. وتساعد ميزات المشاركة المضمنة فيه الفرق على توفير الوقت من خلال منح أذونات لأشخاص أو مجموعات محددة تحتاج إلى الوصول.

من خلال القدرة على تتبع التغييرات وتقديم التعليقات وتعيين المهام، تعرض Notion أحدث إصدار من الملف، مما يجعل العمل معًا أمرًا بسيطًا دون القلق بشأن سوء التواصل أو فقدان البيانات.

أفضل الميزات #### Notion

أذونات تفصيلية على مستوى الملف أو الصفحة للتحكم في الوصول

التحرير التعاوني مع عدة مستخدمين في المستند نفسه

التكامل مع خدمات التخزين السحابية لنقل البيانات

سجل الإصدار للعودة إلى إصدار سابق إذا لزم الأمر

الوصول عبر الهاتف المحمول لفتح الملفات وإرسالها أثناء التنقل

قيود مفهوم

قد يكون من الصعب أيضًا معرفة من أين تبدأ أو كيفية تنظيم المعلومات بفعالية (راجعبدائل المفهوم)

وصول محدود إلى عناصر التحكم المتقدمة لمشاركة الملفات ما لم تكن مشتركًا في خطة المؤسسة

تسعير #### تسعير Notion

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً الإصدار المميز : 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: اتصل ب Notion للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,400+ تقييم)

4. كويب

عبر

كويب

Quip هي أداة مصممة لعملاء Salesforce لتوحيد المستندات وعمليات مشاركة الملفات. تسهّل مستندات Quip التعاونية على فرق العمل مشاركة المعلومات وتقديم الملاحظات والعمل معًا لتحقيق أهداف المبيعات.

كما توفر المنصة أيضاً ميزات أتمتة قوية للفرق لتبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة بشكل عام. ومع جداول البيانات المضمنة، يمكن معالجة البيانات وتوفير الوقت عند مقارنة أوراق متعددة أو إنشاء رسوم بيانية للعروض التقديمية.

كويب أفضل الميزات

الدردشة والمراسلة للتواصل مع زملاء الفريق داخل التطبيق

أذونات دقيقة لتعيين حقوق المستخدم على مستوى الملف أو المجلد

تطبيقات Android و iOS للوصول إلى الملفات المخزنة أثناء التنقل

قوائم المهام وأدوات إدارة المشاريع

تكامل Salesforce لتخزين الملفات

قيود كويب

منحنى تعليمي حاد للعملاء من غير عملاء Salesforce كمنصة مستقلة لمشاركة الملفات

محدودية التخصيص والتخصيص

تسعير كويب

مبتدئ : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 100 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كويب

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم)

_للاطلاع على المزيد تحقق من هذه

مراجع تطبيقات المبيعات_

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5. nTask

عبر ن مهمة nTask هو أداة لإدارة المشاريع مساعدة الفرق على العمل معًا بفعالية من خلال الحفاظ على المساءلة والشفافية في مشاريعهم. باستخدام nTask، يمكن للفرق تحسين التواصل والرؤية والتعاون، مما يمكّنها من تنفيذ المهام بنجاح أكبر. توفر المنصة مجموعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام وتتبع الوقت وتعاون الفريق وإعداد التقارير، مما يسهل على الفرق إدارة مشاريعهم من البداية إلى النهاية.

توفر الأداة موقعاً مركزياً لجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة ولديهم إمكانية الوصول إلى آخر التحديثات. وهذا يجعل من السهل على أعضاء الفريق التعاون وتقديم الملاحظات والتأكد من إنجاز المهام في الوقت المحدد.

nTask أفضل الميزات

عمليات تكامل متعددة مع برامج مشاركة الملفات، بما في ذلك Google Drive وDropbox لتوسيع وظائف المنصة

طرق عرض متعددة للمهام لتنظيم العمل بطرق مختلفة

أدوات الدردشة للتواصل مع أعضاء الفريق

تقارير الجداول الزمنية وتتبع الوقت

إدارة الملفات والمستندات

ن قيود المهام

يفتقر إلى عمليات التكامل الأصلية مقارنةً بحلول مشاركة الملفات الأخرى في هذه القائمة

خيارات التخصيص والتنسيق المحدودة لمشاركة ملفات المؤسسة

تسعير nTask

قسط : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب nTask للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات nTask

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. مستندات زوهو

عبر

مستندات زوهو

Zoho Docs هو برنامج لإدارة الملفات عبر الإنترنت يوفر مساحة عمل آمنة ومشتركة للفرق لإدارة الملفات ومشاركتها. وتوفر المنصة مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك إدارة المشاريع والتعاون الجماعي وتتبع المهام وإعداد التقارير، مما يسهل على الفرق إدارة وثائق مشاريعهم من البداية إلى النهاية.

هناك طرق متعددة للبحث عن الملفات، بما في ذلك حسب اسم الملف أو الكلمات الرئيسية أو الموقع أو نوع الملف. يمكن للفرق العثور بسرعة على الملف الذي يحتاجون إليه دون الحاجة إلى التدقيق في نظام مزدحم. وبفضل هذه الميزة، تصبح إدارة الملفات أقل تعقيداً، مما يسهل تتبع المستندات المهمة والتعاون بفعالية.

أفضل ميزات مستندات Zoho Docs

مجموعة مكتبية متكاملة مع معالج نصوص ومحرر جداول بيانات ومنشئ عروض تقديمية

وظيفة البحث المتقدم للعثور على الملفات بسهولة في حساب Zoho Docs

تطبيقات Android وiOS تسهّل العمل من أي مكان

أذونات دقيقة للتحكم في وصول المستخدم إلى المحتوى

المصادقة الثنائية وتشفير البيانات

قيود مستندات Zoho Docs

وظائف محدودة على الهاتف المحمول مقارنة بإصدار الويب

العمل مع الملفات من Microsoft Word أمر صعب

تسعير Zoho Docs

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإصدار المميز: 6.40 دولار/شهرياً لكل مستخدم

Zoho Docs التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (170+ تقييم)

7. دروب بوكس

عبر

ورقة دروب بوكس

Dropbox Paper هو برنامج لمشاركة الملفات مصمم لمساعدة فرق العمل على تبسيط عملية إنشاء المستندات وتنظيمها والتعاون في العمل عليها عبر أجهزة متعددة. باستخدام Dropbox Paper، يمكن للمستخدمين التعاون بسرعة في المهام من خلال مشاركة المستندات وتحريرها مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

كما تتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى مستنداتهم من أي جهاز، بما في ذلك الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل Dropbox Paper تخزين المستندات بأمان في السحابة والوصول إليها من أي مكان. وباستخدام Dropbox Annotations، يمكن للمستخدمين تمييز مناطق معينة من الصورة وإضافة تعليقات، مما يسهل تقديم الملاحظات ومشاركة الأفكار.

أفضل ميزات Dropbox

تطبيقات iOS و Android لمشاركة الملفات وتقديم التعليقات أثناء التنقل

قوالب ذكية لحالات استخدام المشاريع المختلفة

محول المستندات لإنشاء العروض التقديمية بسرعة

تضمين ملفات Invision أو Sketch أو Dropbox

أدوات إدارة المهام داخل المستند

قيود Dropbox

خطط باهظة الثمن مقارنة بأفضل برامج مشاركة الملفات الأخرى

قد يكون من الصعب التنقل بين مجموعة قوية من الميزات

تسعير دروب بوكس

بالإضافة : 9.99 دولار شهريًا لمستخدم واحد

: 9.99 دولار شهريًا لمستخدم واحد عائلة : 16.99 دولارًا/عائلة شهريًا لما يصل إلى 6 مستخدمين

: 16.99 دولارًا/عائلة شهريًا لما يصل إلى 6 مستخدمين احترافي : 16.58$/شهرًا لمستخدم واحد

: 16.58$/شهرًا لمستخدم واحد عادية : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً لأكثر من 3 مستخدمين

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً لأكثر من 3 مستخدمين متقدم : 24 دولاراً/مستخدماً شهرياً ل 3 مستخدمين فأكثر

: 24 دولاراً/مستخدماً شهرياً ل 3 مستخدمين فأكثر المؤسسة: اتصل ب Dropbox للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Dropbox

G2 : 4.1/5 (أكثر من 4400 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 4400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه

مراجع بدائل صندوق الإسقاط_

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8. باندا دوك

عبر

باندا دوك

PandaDoc هي أداة قوية لإدارة المستندات تمنح الفرق إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى الموافقات والتعليقات وتتبع الإصدارات. باستخدام PandaDoc، يمكن للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون بشأنها، بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة ويمكنهم الوصول إلى آخر التحديثات. تتضمن المنصة أيضاً مجموعة من الميزات الذكية، مثل المتغيرات والمنطق الشرطي، والتي تساعد المستخدمين على التخلص من الأخطاء وتبسيط سير عمل المستندات.

تسهّل الأداة على الفرق إنشاء مستندات دقيقة وخالية من الأخطاء وتحقيق النجاح. من خلال الاستفادة من PandaDoc، يمكن للفرق تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء وتحسين الإنتاجية الإجمالية.

أفضل ميزات PandaDoc

علامة تجارية مخصصة لتخصيص المستندات بالعلامة التجارية، بما في ذلك الشعارات وأنظمة الألوان

تحليلات لإلقاء نظرة تفصيلية على كيفية تفاعل المستلمين مع المستندات

قوالب لإنشاء المستندات وحفظها بتنسيقات وأنماط مختلفة

التعاون في الوقت الفعلي للعمل على الملفات الكبيرة مع أعضاء الفريق الآخرين

توقيعات إلكترونية لتوقيع الملفات وإرسالها

قيود PandaDoc #### قيود PandaDoc

تكاملات أقل وأسعار باهظة الثمن مقارنة ببرامج مشاركة الملفات الأخرى

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة مقارنة بإصدار الويب

تسعير PandaDoc

إصدار مجاني

الإصدارات الأساسية : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب PandaDoc للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات PandaDoc

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

9. بوكس

عبر

صندوق

سحابة المحتوى من Box's Content Cloud هي أداة قوية توفر للشركات منصة آمنة للتعاون في المحتوى المهم. مع وجود العديد من الأشخاص المشاركين في الأعمال التجارية النموذجية، من فرق العمل والعملاء إلى الشركاء والبائعين، فإن وجود موقع مركزي للتعاون أمر بالغ الأهمية.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لسحابة المحتوى في Box في ميزات الأمان. تم تصميم النظام الأساسي للحفاظ على أمان جميع المحتويات، مما يضمن حماية المعلومات الحساسة في جميع الأوقات. وهذا يمنح الشركات راحة البال بأن محتواها آمن ويتيح لها التركيز على تحقيق أهدافها.

أفضل ميزات #### Box

أدوات تعلم آلي متقدمة للحماية الأصلية من تسرب البيانات واكتشاف التهديدات الإلكترونية

التكامل مع تطبيقات العمل الأخرى مثل ClickUp وMicrosoft Teams وOracle NetSuite

Box Notes لإنشاء خطط وجداول زمنية للمشروعات

بوكس سيجن لتوقيعات إلكترونية غير محدودة

وظيفة بنقرة واحدة لإرسال الملفات الكبيرة

قيود #### قيود Box

قد تتسبب محاولة فتح ملفات PDF متعددة من واجهة البحث في Box Drive في حدوث خطأ

تشفير المفتاح الخاص ميزة مدفوعة

تسعير #### بوكس

اتصل ب Box للحصول على التفاصيل

Box التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 4800 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

10. ون درايف

عبر مايكروسوفت ون درايف يعد Microsoft OneDrive أداة قوية للتعاون الجماعي ومشاركة الملفات. فهو يتيح للفرق تخزين الملفات ومشاركتها بسهولة من أي مكان متصل بالإنترنت، وذلك بفضل واجهته البديهية وميزاته السهلة الاستخدام.

كما يوفر النظام الأساسي أيضاً مشاركة آمنة للملفات وإعدادات أمان على مستوى المؤسسات لضمان الحفاظ على سلامة البيانات وأمانها. يُعدّ عمل برنامج مشاركة الملفات ضرورياً للتعاون بين الفرق، لذا فإن OneDrive يجعل من السهل تعيين أذونات المستخدم على مستويات مختلفة ويوفر التشفير لراحة البال.

أفضل ميزات برنامج OneDrive OneDrive

أمان متقدم، بما في ذلك التشفير والمصادقة الثنائية وتاريخ انتهاء الصلاحية للروابط المشتركة

التكامل السلس معمايكروسوفت أوفيس التطبيقات

النسخ الاحتياطي التلقائي للمستندات ورقم محفوظات الإصدار من الملفات الرقمية

حظر تنزيل الملفات المشتركة عمل برنامج مشاركة الملفات المشتركة

ضوابط المشاركة لتخويل مستخدمين محددين

قيود OneDrive

قيمة محدودة محتملة إذا كانت الفرق لا تستخدم منتجات Microsoft Office الأخرى

لا توجد محادثة مباشرة أو خط دعم 24/7

تسعير OneDrive

OneDrive للأعمال (الخطة 1) : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم OneDrive للأعمال (الخطة 2) : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Basic : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OneDrive #### تقييمات ومراجعات OneDrive

G2 : 4.3/5 (9,098 تقييم)

: 4.3/5 (9,098 تقييم) Capterra: 4.5/5 (10,526 مراجعة)

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هل أنت مستعد لنقل تعاون فريقك إلى المستوى التالي؟ ClickUp هو الحل الأمثل مع واجهة سهلة الاستخدام وميزات قوية. يمكنك تنظيم جميع أنواع المحتوى، وتعيين المهام والمواعيد النهائية، وتخزين المستندات، وتخطيط جداول المشاريع، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

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