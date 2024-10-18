أفضل 10 أدوات للتعاون السحابي لفرق العمل في 2025

هل لا يزال فريقك يخزن الملفات المهمة في صناديق البريد الإلكتروني أو محركات الأقراص الصلبة؟ إن التخزين المحلي يعزل معلومات شركتك ويجعل من الصعب التعاون مع فريقك.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى التعاون السحابي لتخزين عملك ومشاركته بأمان.

على الأرجح، أنت تخزن على الأقل جزءًا من معلوماتك الحساسة في نوع ما من البرامج السحابية - سواء أدركت ذلك أم لا. لحسن الحظ, أدوات التعاون عبر الإنترنت ممتازة لمشاركة الملفات والعصف الذهني للأفكار الجديدة كمجموعة. باستخدام الأداة المستندة إلى السحابة، يمكنك تخزين كل شيء في منصة مشتركة وآمنة حتى يتمكن فريقك بأكمله من الوصول إلى الدردشات والمستندات والصور والمزيد. ⭐

بالطبع، ليست كل أدوات التعاون السحابية هي الأولى في فئتها. لهذا السبب قمنا بالبحث من أجلك - لإلقاء الضوء على أفضل أدوات برامج التخزين.

في هذا الدليل، سنطلعك على أفضل الميزات التي يجب البحث عنها في أداة التعاون السحابي. سنقدم لك تفصيلاً لأفضل 10 أدوات تعاون سحابية لعام 2024 لتعزيز العمل الجماعي وزيادة الإنتاجية.

ما هي أدوات التعاون السحابي؟

أدوات التعاون السحابية هي نوع من البرامج التي تسمح لأعضاء فريقك بالتعاون عبر الإنترنت، بغض النظر عن أجهزتهم أو موقعهم. تأتي هذه الأدوات مع التعاون في الوقت الفعلي ميزات تجعل من السهل إدارة المهام ومشاركة الملفات والتواصل في مكان واحد. 📚

كانت أدوات التعاون المستندة إلى السحابة في ازدياد بالفعل قبل الجائحة، لكن هذا الحدث الزلزالي أدى إلى نهضة في مجال التعاون السحابي. مع تزايد عدد الشركات التي تقدم ترتيبات العمل الهجين والعمل عن بُعد، أصبحت الأدوات السحابية ضرورية لـ تعاون الفريق والإنتاجية - خاصة إذا كنت تدير فريق عمل عن بُعد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التعاون المستندة إلى السحابة؟

أفضل أدوات برامج التعاون سيعتمد على إدارة المشروع أسلوب وسير العمل. ومع ذلك، نوصي بالبحث عن برنامج تعاون مع هذه الميزات الرئيسية:

مشاركة الملفات : لا أحد لديه الوقت (أو المساحة) لإرسال ملفات كبيرة عبر البريد الإلكتروني. بدلاً من ذلك، ضع كل شيء في أداة تعاون سحابية. يجعل التخزين السحابي مشاركة الملفات الكبيرة بين أعضاء الفريق أمراً سهلاً دون مشاكل المرفقات أو حدود الحجم

لا أحد لديه الوقت (أو المساحة) لإرسال ملفات كبيرة عبر البريد الإلكتروني. بدلاً من ذلك، ضع كل شيء في أداة تعاون سحابية. يجعل التخزين السحابي مشاركة الملفات الكبيرة بين أعضاء الفريق أمراً سهلاً دون مشاكل المرفقات أو حدود الحجم التعاون عن بُعد: تأتي أدوات التعاون الجيدة المستندة إلى السحابة مزودة بميزات تجعل العمل عن بُعد أمراً سهلاً. ابحث عن ميزات مثل المراسلة الفورية ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو لبناء مساحة عمل افتراضية قوية لفريقك

تأتي أدوات التعاون الجيدة المستندة إلى السحابة مزودة بميزات تجعل العمل عن بُعد أمراً سهلاً. ابحث عن ميزات مثل المراسلة الفورية ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو لبناء مساحة عمل افتراضية قوية لفريقك التحليلات: هل لديك فضول لمعرفة أداء فريقك؟ يجب أن تتضمن أدوات التعاون السحابية القوية ما يلي لوحات معلومات إدارة المشروع التي تساعد في الفريق والعميل و مراقبة المشروع توافق الجهاز: من المحتمل أن يستخدم موظفوك أجهزة مختلفة. ابحث عن أداة مع تطبيق جوال لنظامي iOS و Android. نقاط إضافية إذا كانت تحتوي أيضًا على تطبيق لنظام التشغيل Mac لمحبي Apple المتعصبين

هل لديك فضول لمعرفة أداء فريقك؟ يجب أن تتضمن أدوات التعاون السحابية القوية ما يلي لوحات معلومات إدارة المشروع التي تساعد في الفريق والعميل و مراقبة المشروع قابلية التخصيص: تختلف كل شركة عن الأخرى، لذا ابحث عن أداة تعاون سحابية قابلة للتخصيص. وسواء كان ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو عمليات التكامل، يجب أن يجمع البرنامج جميع أعمالك في مكان واحد

أفضل 10 أدوات للتعاون السحابي لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لتعزيز المساءلة وزيادة الإنتاجية وتوفير الكثير من الوقت؟ استكشف اختياراتنا لأفضل 10 أدوات تعاون عبر الإنترنت للفرق الموزعة:

1. ClickUp

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو مواقع ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

ClickUp هو برنامج الكل في واحد إدارة المشاريع والتعاون أداة لفرق العمل في مختلف الصناعات لتخزين أعمالهم والتعاون فيها وتطويرها - كل ذلك من خلال منصة واحدة آمنة. مع مئات من ميزات إدارة العمل الغنية، وأكثر من 1000 عملية تكامل، ومكتبة قوالب واسعة، فإن ClickUp هو المورد المثالي لمديري المشاريع الذين يعطون الأولوية للتنظيم والعمليات المرنة والتواصل الواضح.

التعاون هو أساس كل ميزة من ميزات ClickUp. من خلال أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لأعباء العمل وميزة الدردشة الديناميكية داخل التطبيق، يمكن للفرق تبادل المعلومات والوسائط والمستندات والبيانات مع الأعضاء الآخرين في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعليقات المخصصة تحويل أي فكرة إلى عنصر عمل على الفور مع تجميع كل محادثة في سلاسل رسائل منظمة ضمن مهامك.

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp الكشف التعاوني المباشر في المهام، ومُستندات ClickUp Docs، واللوحات البيضاء، والمزيد، يجعل التعاون في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً أيضًا. تعرف على أعضاء الفريق أين يتواجدون عند تحرير النصوص أو الرسوم البيانية لإبقاء فريقك على نفس الصفحة حرفيًا. 📃

لمزيد من التعاون السحابي ومشاركة الملفات بطريقة مرئية وآمنة للغاية، جرّب ClickUp Whiteboards قبل مشروعك الكبير التالي. هذه أداة التعاون المرئي هي الأداة الوحيدة في العالم لوحة بيضاء رقمية برنامج يحوّل أفكار فريقك الكبيرة إلى مهام قابلة للتنفيذ. قم بالعصف الذهني معاً في الوقت الفعلي في بيئة افتراضية - مليئة بالملاحظات اللاصقة والرسومات المبتكرة والمرئيات والألوان لتوصيل أفكارك إلى المنزل.

ClickUp أفضل الميزات

يوفر ClickUp ميزات أمان مدمجة مع طبقة المقابس الآمنة 256 بت، وأمان مركز البيانات الفعلي، والمصادقة الثنائية، والأذونات والأدوار المخصصة. كما أنه متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات وSOC 2

يحتوي ClickUp على عدد هائل من عمليات التكامل. رابط ClickUp للتكبير للاجتماعات عبر الإنترنت، و Slack، و Dropbox، وأكثر من 1,000 أداة أخرى لتجميع كل أعمالك في منصة واحدة

يمكنك سحبقالب ClickUp لأي شيء تقريبًا، بدءًا من إنشاء إرشادات العلامة التجارية إلى تتبع مقاييس نجاح العميل

قابل للتتبع أهداف ClickUp دعم فرق العمل عن بُعد من خلال الجدول الزمني التلقائي وتتبع التقدم المحرز

قيود ClickUp

التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي متاحان للحسابات المدفوعة فقط

يمكنك فقط الوصول إلى التخزين السحابي في متصفح الويب، وليس في تطبيق ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. مايكروسوفت 365

عبر مايكروسوفت 365 مايكروسوفت 365 عبارة عن نسخة سحابية محدثة من مايكروسوفت أوفيس. إنه أكثر من مجرد برنامج تعاون سحابي: إنه مجموعة كاملة لإنشاء المستندات، وتخزين الملفات، والدردشة مع فريقك، وغير ذلك الكثير. والأفضل من ذلك كله، يحصل مستخدمو باقة الأعمال على مساحة تخزين تبلغ تيرابايت واحد لكل منهم، بالإضافة إلى إصدارات الأجهزة المحمولة من Word وExcel وPowerPoint وOutlook.

أفضل ميزات Microsoft 365

مايكروسوفت 365 عبارة عن أعمال كاملة مجموعة الإنتاجية مع مجموعة من الميزات - فأنت لا تحتاج حقًا إلى مغادرة المنصة للقيام بعملك

تسجيل الدخول إلى Microsoft Teams للدردشة أو بدء مكالمة فيديو

إدارة رسائل البريد الإلكتروني والتقويم والمهام الخاصة بك في Microsoft Outlook

يأتي OneDrive مع أذونات وصول مخصصة والكثير من التخزين السحابي

قيود Microsoft 365

يمكن ل Microsoft 365 إدارة بعض المهام، ولكن ميزات إدارة المشاريع الخاصة به ليست متقدمة جداً

غالباً ما يبلغ المستخدمون أن Microsoft 365 ضخم وليس بديهيًا جدًا

يتمنى مستخدمون آخرون لو كان لدى Teams المزيد من تخصيص الأذونات

تسعير Microsoft 365

مايكروسوفت 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Premium: 19.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 تطبيقات للأعمال: 8.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم

مايكروسوفت 365 التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

3. مزامنة

عبر المزامنة هل تريد أن تكون على نفس الصفحة مع زملائك في العمل؟ سجّل الدخول إلى Sync لتخزين الملفات والتعاون في المستندات مع فريقك في السحابة. ☁️

إنه برنامج تعاون سحابي جديد نسبيًا، لكن برنامج Sync يحتوي على ميزات أذونات رائعة. يمكنك حتى دعوة الشركاء والعملاء الخارجيين لاستخدام Sync - دون القلق بشأن وصولهم إلى مستنداتك الداخلية.

مزامنة أفضل الميزات

إنشاء بوابة ملفات عملاء مخصصة

استمتع بتخزين غير محدود للمستندات، حتى للملفات الكبيرة

توفر المزامنة إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت

كما يوفر سجلات نشاط وإشعارات في الوقت الفعلي

قيود المزامنة

لا يحتوي على الكثير من المراجعات

لا تتضمن المزامنة ميزات إدارة المشاريع للتعاون عبر الإنترنت

مزامنة الأسعار

الفرق القياسية: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الفرق + غير محدود: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

مزامنة التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 35 تقييم)

4/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: غير متاح

4. نوتون

عبر الفكرة قد يكون تطبيق Notion قد بدأ كتطبيق لتدوين الملاحظات، ولكنه اليوم منصة قوية ل تطوير المشاريع والمستندات، وحتى مواقع الويكي الخاصة بقاعدة المعرفة.

فبدلاً من إخفاء المعرفة في أدمغة فريقك أو صناديق البريد الإلكتروني الواردة، قم بتوثيق كل شيء باستخدام مستندات الويكي الخاصة بـ Notion. تتيح لك المستندات أيضًا التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي دون مغادرة منصة Notion.

أفضل ميزات برنامج Notion

استخدم برنامج Notion AI لتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء عناصر الإجراءات، وكتابة النسخ

تأتي Notion مزودة بالعديد من الفلاتر المرئية بحيث يمكنك تصور مهامك بأي طريقة تناسبك

كل شيء يتم سحبه وإفلاته بحيث تكون منصة Notion سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق

تشتمل مستندات Notion Docs على مقتطفات التعليمات البرمجية والأقسام القابلة للطي وروابط الوسائط المتعددة والمزيد

قيود نوتيون

يقول بعض المستخدمين أن تطبيق Notion يتجمد عند تغيير التطبيقات

يتمنى مستخدمون آخرون لو كان لدى Notion إمكانيات بحث أكثر تقدماً

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

5. وريك

عبر وريك Wrike أداة شائعة للتعاون السحابي لكل من المؤسسات والشركات الصغيرة. تشتهر بميزات الموافقة عليها، لذلك إذا كان فريقك يمر بسير عمل ضمان الجودة/مراقبة الجودة، فقد يكون Wrike هو ما تبحث عنه. اعرض عملك على لوحة كانبان أو مخطط جانت للحصول على رؤية عالية المستوى لما هو على عاتق فريقك.

أفضل ميزات Wrike

يشتمل Wrike على أتمتة قائمة على المشغلات لتقليل الجهد اليدوي

التكامل مع أكثر من 400 أداة أخرى

تصور الخاص بك تقارير حالة المشروع والمهام في لوحة تحكم Wrike Dashboard

تسمح الأداة بوضع علامات مشتركة بين الأقسام إذا كان لديك فرق متعددة

قيود Wrike

يقول مستخدمو Wrike أن المنصة يمكن أن تكون أكثر سهولة في الاستخدام

مستخدمون آخرون للمنصة لديهم أدوات مرئية أكثر

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2400 تقييم)

6. لوسيدسبارك

عبر لوسيدسبارك Lucidspark هو جزء من منظومة برمجيات لوسِد الأكبر. إنه في المقام الأول برنامج تعاون سحابي مرئي يمكنك استخدامه كلوح أبيض. ومع ذلك، فإنه يحتوي على الكثير من الميزات المفيدة مثل الدردشة، ووضع العلامات، واستطلاعات الرأي، والمؤقتات، والمزيد. ⏲️

لوسيدبارك أفضل الميزات

يقدم Lucidspark بعض قوالب الخرائط الذهنية

تتكامل لوسِدبارك مع مجموعة من الأدوات، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل

يمكنك تصدير مخططات لوسِد إلى خدمات أخرى أو استيراد الملفات إلى لوسِد

قيود لوسيدسبارك

يعد Lucidspark جزءًا من مجموعة من الأدوات، لذلك من المنطقي أكثر شراء مجموعة لوسِد بأكملها بدلاً من اختيار الحلول التي تناسبك

العديد من المستخدمين يتمنون لو كان لدى لوسِدبارك دروس تعليمية أفضل

تسعير لوسيدس بارك

خطة مجانية

فردي: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 9 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

9 دولارات/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدسبارك

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 9350+ تقييمات)

7. بلينك

عبر وميض يصف Blink نفسه بأنه "تطبيق فائق" يمكنك استخدامه للاحتفاظ بالموظفين والتواصل مع الفريق والتحليلات. قد يكون تطبيق Blink هو التطبيق الجديد على الساحة، ولكنه يحتوي على الكثير من الميزات، بما في ذلك مركز المحتوى، والاستطلاعات، والنماذج الرقمية، والدردشة. 💬

بلينك أفضل الميزات

يعمل Blink على أي جهاز

ربط جميع الموظفين بموجز الأخبار على مستوى الشركة

إرسال Blink Kudos لتكريم الموظفين وفرق العمل

إنشاء بوابة تسجيل دخول واحدة للموظفين للوصول بسرعة إلى معلومات الشركة

قيود Blink

بلينك هو أداة اتصالات - ستظل بحاجة إلى منصة منفصلة لإدارة المشاريع والتخزين السحابي

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في استخدام التطبيق بدون اتصال بالإنترنت

تسعير #### بلينك

الشركات: 6.18 دولار شهرياً لكل مستخدم

6.18 دولار شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات بلينك

G2: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

8. مساحة عمل جوجل

عبر مساحة عمل جوجل Google Workspace هو برنامج Google Workspace الذي يُعدّ بمثابة قوة ضاربة في عالم الإنتاجية. فهو يجمع بين البريد الإلكتروني والتخزين السحابي والتقويمات والاجتماعات والمحادثات والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية في مكان واحد. يعمل مع كل الأجهزة تقريبًا ويأتي مع ميزات قوية غير متصلة بالإنترنت أيضًا. 🌐

أفضل ميزات Google Workspace

استخدم Jamboard لإنشاء لوحات بيضاء مع فريقك في الوقت الفعلي

جرّب تطبيق Apps Script لإنشاء حلول مخصصة بدون تعليمات برمجية لحساب Workspace الخاص بك

تطبيق Google Keep هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات أثناء التنقل

يعمل Google Meet في بعض المتصفحات دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج أو إضافات

قيود مساحة عمل Google Workspace

يفتقر Google Workspace إلى أدوات مفيدة لإدارة المشاريع

يقول بعض المستخدمين النهائيين إنه من الصعب الحصول على دعم العملاء

تسعير Google Workspace من Google Workspace

المبتدئين من الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركة الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,100 تقييم)

9. دروب بوكس

عبر دروب بوكس قد يكون Dropbox قد بدأ كمنصة تخزين سحابي بسيط، ولكنه اليوم يتمتع بقدرة حقيقية. تأتي أداة التعاون السحابية هذه مع منتجات لتسجيل رسائل الفيديو، وكتابة الويكي الخاصة بالشركة، وتتبع نشاط المستندات.

أفضل ميزات Dropbox

تأتي الروابط القابلة للتتبع مع تحليلات تخبرك كيف تفاعل شخص ما مع رابط ما (وإلى متى)

تحرير ملفات PDF مباشرة في دروب بوكس

توفير الوقت باستخدام قوالب التوقيع الإلكتروني في دروب بوكس

يحتوي دروب بوكس على ميزات أمان قوية للمستندات مثل الحماية بكلمة مرور، والمحفوظات، واستعادة الملفات، والمزيد

قيود Dropbox

لا يأتي Dropbox مع أدوات إدارة المشاريع

يقول العديد من المستخدمين أنه من الصعب الحصول على دعم العملاء

تسعير دروب بوكس

الأساسي: مجانًا

مجانًا الإضافي: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأساسيات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركة بلس: 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الارتقاء: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 20,700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,400 تقييم)

10. ميرو

عبر ميرو Miro هو برنامج تعاون مرئي قائم على السحابة أولاً. وهو يدعم اللوحات البيضاء الافتراضية، ولكنه أكثر من ذلك بكثير. يتضمن هذا النظام الأساسي تصور البيانات وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات وسير العمل والتكاملات لتبسيط يوم عملك. 🌼

ميرو أفضل الميزات

إنشاء مخططات ومشاركتها مع فريقك من خلال رابط

اطلب من Miro AI طرح أفكار لك في ثوانٍ

إضافة تعليقات وملاحظات لاصقة وملاحظات لاصقة ومسارات نقاشية إلى أي محتوى ميرو

إنشاء لوحة تحكم شخصية أو جماعية لعرض تحليلات ميرو في مكان واحد

قيود ميرو

أبلغ بعض الأشخاص عن تأخيرات في الأداء عند العمل مع اللوحات البيضاء الكبيرة

يحتوي Miro على الكثير من الميزات، لكن بعض المستخدمين يقولون إن نقص التوثيق يمنعهم من استخدام المنصة بفعالية

تسعير ميرو

الإصدار المجاني

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

قل مرحباً بمنصة التعاون الكل في واحد الخاصة بك

هناك الكثير من حلول التعاون السحابية، ولكن لماذا تفصل بين خدمة التخزين والرسائل وبرامج إدارة المشاريع؟ يحتوي ClickUp على كل ذلك وأكثر في نظام بيئي واحد مناسب. ✨

من إدارة المهام إلى العصف الذهني عن بُعد إلى التحليلات، تعتمد الشركات على ClickUp لإنجاز عمل أفضل وأسرع. عزز تعاون فريق العمل، حتى لو كان فريقك على بعد أميال، مع تطبيق تعاون قابل للتخصيص مصمم لكيفية القيام بأعمالك. أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الخاصة بك الآن -لا حاجة لبطاقة ائتمان.