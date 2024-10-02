أفضل 10 برامج لمشاركة الملفات الآمنة للأعمال التجارية

غالبًا ما تكون مشاركة الملفات في عالم الأعمال عملية موازنة دقيقة - إدارة الحاجة إلى السرعة مع ضمان بقاء البيانات الحساسة آمنة.

إن مخاطر الخروقات أو سوء التعامل حقيقية، حيث يتم تبادل تفاصيل العميل السرية والعقود والمستندات الداخلية يومياً.

بعد قضاء عدة سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات، رأيت مدى صعوبة تحقيق التوازن بين الأمان وسهولة الاستخدام. من خلال الخبرة والبحث، تعلّمتُ ما يصلح - وما لا يصلح - عندما يتعلق الأمر بمشاركة الملفات الآمنة والموثوقة.

وبالاستفادة من هذه الرؤى والأبحاث المكثفة التي أجراها فريق ClickUp، أعددتُ قائمة بأفضل المنصات لمشاركة الملفات الآمنة لتلبية احتياجات العمل. تابع القراءة لاستكشاف الأدوات التي يمكنها الحفاظ على أمان بياناتك دون التضحية بالكفاءة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في المشاركة الآمنة للملفات؟

اختيار الآمن حلول مشاركة الملفات لا يتعلق فقط بالسعر أو حدود التخزين، بل يتعلق بإيجاد حل يوفر مشاركة آمنة للملفات لبيانات الأعمال مع سهولة استخدامه في الوقت نفسه.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار النظام الأساسي:

التشفير: إن العمود الفقري لأي منصة آمنة لمشاركة الملفات هو التشفير القوي سواء في حالة السكون أو أثناء النقل. ابحث عن الخدمات التي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف لتقليل مخاطر اعتراض البيانات

إن العمود الفقري لأي منصة آمنة لمشاركة الملفات هو التشفير القوي سواء في حالة السكون أو أثناء النقل. ابحث عن الخدمات التي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف لتقليل مخاطر اعتراض البيانات الامتثال : اعتمادًا على مجال عملك، فإن الامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون حماية خصوصية التأمين الصحي والمسؤولية القانونية للملكية الفكرية (HIPAA) أو قانون SOX أمر بالغ الأهمية. ابحث عن نظام أساسي يوازن بين المشاركة الآمنة للملفات للأعمال مع التحقق من جميع مربعات الامتثال اللازمة

: اعتمادًا على مجال عملك، فإن الامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون حماية خصوصية التأمين الصحي والمسؤولية القانونية للملكية الفكرية (HIPAA) أو قانون SOX أمر بالغ الأهمية. ابحث عن نظام أساسي يوازن بين المشاركة الآمنة للملفات للأعمال مع التحقق من جميع مربعات الامتثال اللازمة عناصر التحكم في الوصول الشامل: تُعد القدرة على تعيين أذونات المستخدم التفصيلية أمرًا ضروريًا للتحكم في من يمكنه عرض الملفات أو مشاركتها أو تحريرها. تساعد هذه الميزة في الحد من التهديدات الداخلية من خلال إدارة الوصول بشكل صارم على أساس الحاجة إلى المعرفة

تُعد القدرة على تعيين أذونات المستخدم التفصيلية أمرًا ضروريًا للتحكم في من يمكنه عرض الملفات أو مشاركتها أو تحريرها. تساعد هذه الميزة في الحد من التهديدات الداخلية من خلال إدارة الوصول بشكل صارم على أساس الحاجة إلى المعرفة مسارات التدقيق: تضيف مراقبة من قام بالوصول إلى ماذا ومتى يضيف مستوى من الأمان والمساءلة. هذه الميزة ضرورية لتتبع أي مشاكل قد تنشأ وضمان عدم اختراق المعلومات الحساسة

تضيف مراقبة من قام بالوصول إلى ماذا ومتى يضيف مستوى من الأمان والمساءلة. هذه الميزة ضرورية لتتبع أي مشاكل قد تنشأ وضمان عدم اختراق المعلومات الحساسة سهولة الاستخدام: على الرغم من ميزات الأمان القوية، يجب أن تكون المنصة التي اخترتها سهلة الاستخدام. سيضمن ذلك أن يتمكن جميع الموظفين من استخدامها بفعالية دون الحاجة إلى تدريب مكثف

على الرغم من ميزات الأمان القوية، يجب أن تكون المنصة التي اخترتها سهلة الاستخدام. سيضمن ذلك أن يتمكن جميع الموظفين من استخدامها بفعالية دون الحاجة إلى تدريب مكثف إمكانات التكامل: يجب أن تتكامل خدمة مشاركة الملفات الآمنة بسلاسة مع أدواتك الحالية وسير العمل لتعزيز الإنتاجية دون تعطيل العمليات القائمة

عند اختيار حل آمن لمشاركة الملفات الآمنة للشركات، ابحث عن قابلية التوسع لتلبية احتياجاتك ومواد تدريبية سهلة الاستخدام. تضمن هذه العوامل حماية الحل لبياناتك مع دعم كفاءة عملك في الوقت نفسه.

أفضل 10 حلول لمشاركة الملفات الآمنة للشركات

باستخدام النظام الأساسي المناسب، يمكنك حماية معلوماتك الحساسة مع جعل مشاركة الملفات أمراً سهلاً.

إليك قائمتي المختارة لأفضل عشر خدمات آمنة لمشاركة الملفات الآمنة التي توازن بين الأمان القوي والميزات السهلة الاستخدام:

1. جوجل درايف (الأفضل لإدارة الملفات التعاونية)

عبر جوجل يُعدّ Google Drive خيارًا شائعًا للشركات التي تحتاج إلى مشاركة الملفات بشكل مريح. حيث إن تكامله السلس مع تطبيقات Google Workspace مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية يخلق بيئة تعاونية حيث يمكنني وفريقي العمل معًا، بغض النظر عن الموقع.

ما يميّز Google Drive بالنسبة لي هو ميزات الأمان القوية التي يتمتع بها، بما في ذلك المصادقة الثنائية وتشفير البيانات المتقدم. هذه الميزات احتياطات أمان البيانات ضمان حماية معلوماتنا وتوفير راحة البال بأن بياناتنا الحساسة في مأمن من الوصول غير المصرح به.

أفضل ميزات Google Drive

التعاون في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع زملائك في الفريق

الوصول إلى الملفات من أي جهاز متصل بالإنترنت

حفظ الملفات ونسخها احتياطيًا على السحابة تلقائيًا لمنع فقدان البيانات

مشاركة و تنظيم الملفات والمجلدات على الفور مع الفرق أو الشركاء الخارجيين

قيود Google Drive

قد تكون خصوصية المستخدم مصدر قلق، حيث يتم استخدام مسح البيانات لتخصيص الإعلانات

يحتوي على خيارات تخصيص محدودة لإعدادات الوصول مقارنةً بالحلول الأخرى التي تركز على المؤسسات

تسعير Google Drive

المبتدئين من الشركات: 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا الأعمال القياسية: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأعمال الإضافية: 18 دولاراً في الشهر

18 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Drive

G2: 4.6/5 (42,544+ تقييم)

4.6/5 (42,544+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (27,486 تقييم)

💡نصيحة للمحترفين: احصل على أفضل ما في العالمين- دمج Google Drive مع ClickUp

2. بوكس (الأفضل لإدارة محتوى المؤسسة)

عبر صندوق إذا كنت تفكر في إجراء إصلاح شامل لأنظمة إدارة المستندات لديك، فإن Box هو خيار ممتاز. إذ تعمل منصة مشاركة الملفات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سحابة المحتوى الذكية، على تحسين التعاون الآمن عبر مؤسستك بشكل كبير.

من خلال تجربتي، كان Box لا يقدر بثمن لمشاركة الملفات الآمنة لفرق العمل في أي مكان. فهو يوفر حماية شاملة للبيانات ومجموعة من الأدوات التي تعزز الإنتاجية وتحسّن سير العمل. إنه أصل لا غنى عنه لأي مؤسسة حديثة تحتاج إلى تخزين سحابي آمن للأعمال.

أفضل ميزات #### Box

إدارة المحتوى بأمان مع حماية البيانات من البداية إلى النهاية

أتمتة مهام سير العمل والعمليات لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي

التعاون في الملفات بأمان عبر الفرق من خلال التحرير والمشاركة في الوقت الفعلي

الاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المحتوى واتخاذ القرارات

قيود Box

يمكن أن تؤدي مشكلات الانتقال من Box Sync إلى Box Drive إلى عمليات نقل غير مكتملة للملفات، مما يتطلب من المستخدمين التحقق من ترحيل كل ملف يدويًا

لا تعكس واجهة المستخدم الخاصة ب Box Drive في بعض الأحيان الحالة الحالية للملفات بدقة، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك حول ما إذا كانت الملفات محدثة في السحابة أو مخزنة محلياً فقط

تسعير #### Box

الشركات: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً الشركة بلس: 33 دولارًا في الشهر

33 دولارًا في الشهر المؤسسات: 47 دولارًا في الشهر

47 دولارًا في الشهر المؤسسات بلس: أسعار مخصصة

Box التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (4,954 تقييم)

4.2/5 (4,954 تقييم) Capterra 4.4/5 (5,432 تقييم)

3. دروب بوكس (الأفضل لإدارة الملفات بشكل مبسط)

via

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يدمج Dropbox التخزين والمشاركة والتعاون في منصة تخزين سحابية واحدة، مما يعزز عملنا. إنه أداة تعاون آمنة التي تدعم تحرير المستندات ومقاطع الفيديو وإدارتها مباشرةً داخل المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح Dropbox Paper بتخزين المستندات والوصول إليها بسهولة من أي مكان، بينما تتيح التعليقات التوضيحية في Dropbox للمستخدمين تمييز الصور والتعليق عليها للحصول على تعليقات فعالة.

تعمل ميزاته، مثل تحرير ملفات PDF داخل النظام الأساسي وتسجيل الفيديو وتوقيع المستندات، على تحسين سير العمل بشكل كبير. وبفضل واجهته البديهية وأمانه القوي، يمكنني إدارة المهام بكفاءة والتعاون مع فريقي، مع ضمان بقاء بياناتي محمية ويمكن الوصول إليها.

أفضل ميزات Dropbox

تخزين الملفات ومشاركتها بكفاءة في منصة واحدة متكاملة

تحرير ملفات PDF وتوقيع المستندات وتتبع المشاركة دون مغادرة Dropbox

الوصول إلى الملفات وإدارتها دون اتصال بالإنترنت بسهولة من خلال تطبيقات سطح المكتب والجوال

تعاون مع فريقك دون عناء وقم بتسليم العمل بسرعة من أي مكان

قيود Dropbox

قد تتأخر المزامنة أحياناً، مما قد يؤخر الوصول إلى الملفات في الأوقات الحرجة

على الرغم من أنه آمن بشكل عام، فقد أبلغ بعض المستخدمين عن مخاوف بشأن قوة إجراءات الأمان مقارنةً بحلول التخزين الآمنة المخصصة

تسعير دروب بوكس

الإضافة: 11.99 دولارًا شهريًا

11.99 دولارًا شهريًا الأساسي : 19.99 دولارًا في الشهر

: 19.99 دولارًا في الشهر الأعمال : 18 دولارًا في الشهر

: 18 دولارًا في الشهر أعمال بلس : 30 دولارًا في الشهر

: 30 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

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4. مايكروسوفت ون درايف (الأفضل للتكامل السحابي الشامل)

via Microsoft يسهّل عملية البحث عن الملفات عبر ClickUp وأي تطبيقات متصلة. وتقلل وظيفة البحث الفعالة من الوقت المستغرق في التنقل بين المنصات المختلفة، مما يسهل تحديد موقع المعلومات التي تحتاجها ومشاركتها.

العثور على الملفات بسرعة عبر جميع التطبيقات باستخدام ClickUp

مع توثيق ClickUp التعاوني، يمكنك::

التعاون في الوقت الفعلي من خلال تحرير المستندات في نفس الوقت ووضع علامات على أعضاء الفريق للتواصل الفعال

تأمين بياناتك باستخدام إعدادات الأذونات المتقدمة وميزات الأمان الجاهزة للامتثال لحماية المعلومات الحساسة

ربط المستندات مباشرةً بمهام أو مشاريع محددة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى جميع الملفات ذات الصلة ضمن سياق سير العمل

بالإضافة إلى ذلك,

/href/ https://clickup.com/features/collaboration-detection اكتشاف التعاون في النقر على الرابط /%/مرجع/

يعزز مشاركة الملفات من خلال السماح لك بمعرفة ما إذا كان زملاؤك في الفريق يعرضون مهمة أو يحررونها في نفس الوقت أو يضيفون تعليقات أو يجرون تغييرات في الوقت الفعلي. يوفر ذلك تجربة تعاونية سلسة ويبقيك على اطلاع على الأنشطة المتزامنة.

إضافة أشكال إلى لوحتك، وربطها بسير عملك، ومشاركتها بسهولة مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Whiteboards يمكنك أنت وفريقك التعاون في الوقت الفعلي، وتبادل الأفكار وتخطيط المشاريع معًا. وهذا مفيد بشكل خاص للمتعلمين المرئيين الذين يستفيدون من رؤية الأفكار بدلاً من مجرد قراءتها.

يوفر ميزات ديناميكية لالتقاط الأفكار وتطويرها على الفور. يمكنك رسم نماذج بالحجم الطبيعي، وإنشاء مخططات انسيابية، وتحويل المفاهيم إلى مهام قابلة للتنفيذ أو سير عمل مباشرةً من اللوحة. وبفضل خاصية الحفظ التلقائي، يمكنك العودة إلى عملك في أي وقت دون أن تفقد التقدم المحرز.

يوفر ClickUp ميزات أمان متقدمة مع إمكانات مشاركة الملفات المستندة إلى السحابة

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

مشاركة الملفات بسهولة مع فريقك وتتبعها باستخدام طرق عرض وأدوات متنوعة

إنشاء المستندات ومواقع الويكي وإدارتها، ودمجها مع مهام سير العمل لتحسين تنفيذ المشروع

التعاون في الوقت الفعلي من خلال تحرير المستندات معًا ووضع علامات على أعضاء الفريق

ضمان أمان البيانات من خلال إعدادات الأذونات المتقدمة وميزات الامتثال

ربط المستندات بالمهام لسهولة الوصول والسياق داخل مشاريعك

تتبع التحديثات والتغييرات المباشرة التي يجريها أعضاء الفريق مع إشعارات في الوقت الفعلي

تصميم محتوى مرئي ومشاركته للعصف الذهني والتخطيط

حفظ العمل تلقائيًا لمنع فقدان البيانات واستئناف المهام بسهولة

قيود ClickUp

قد يكون من الصعب على بعض المستخدمين إتقان مجموعة واسعة من ميزات التعاون المتقدمة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

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قم بتحسين عملية مشاركة الملفات باستخدام ClickUp

يعد اختيار نظام إدارة المستندات المناسب أمرًا ضروريًا لمشاركة المستندات وإنشاءها بشكل آمن.

يبرز ClickUp كمنصة آمنة تعمل على تبسيط سير عملك من خلال الجمع بين إدارة المستندات وتتبع المشاريع وتعاون الفريق في منصة واحدة. وبفضل إمكانات مشاركة الملفات الآمنة، يمكن للفرق التي تعطي الأولوية لأمن البيانات أن تعمل بدون ضغوط.

وبفضل مجموعة واسعة من الميزات والقوالب القابلة للتخصيص والجاهزة للاستخدام، يساعدك على تبسيط العمليات وأتمتة المهام والحفاظ على تنظيم فريقك - كل ذلك مع ضمان أمان بياناتك. هل أنت مستعد لتحسين إنتاجيتك وتأمين معلوماتك؟ اشترك في ClickUp وجرب المزايا اليوم!