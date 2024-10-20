أفضل 10 برامج إنترانت لربط الفرق بأمان في عام 2025

يعد التواصل الداخلي المنظم أمرًا حيويًا لنجاح أي شركة. فبدون ذلك، قد لا يستثمر فريقك الكثير في رؤية العلامة التجارية وقيمها، بل قد لا يعرف ما يجب القيام به - أو لماذا. وقد يزداد الوضع سوءاً عندما إدارة عن بُعد أو الفرق الموزعة

أنت بحاجة إلى أداة برمجية للإنترانت لـ بناء قنوات اتصال قوية في جميع أنحاء الشركة. إنها تشجع تواصل الفريق والمشاركة مع الحفاظ على شفافية مساحة عملك وأمانها ومرونتها.

ومع ذلك، فإن اختيار برنامج الإنترانت المثالي ليس بالأمر السهل. يجب عليك مراعاة عوامل مثل الصناعة وحجم الفريق ومدى تعقيد العمليات لتحديد المنتج الذي يمكن أن يلبي احتياجاتك.

لقد قمنا بمسح السوق واخترنا أفضل 10 أدوات برمجية للإنترانت. استكشف ميزاتها وأسعارها واعثر على المنتج الذي يمكنه الحفاظ على مزامنة مساحة العمل الخاصة بك!

ما هي برمجيات الإنترانت؟

برنامج الإنترانت هو نوع من المنصات الرقمية التي تسهل التواصل الداخلي والتعاون ومشاركة المعلومات داخل المؤسسة. وهي بمثابة مركز مركزي حيث يمكن للموظفين الوصول إلى موارد الشركة والأخبار والتحديثات والمعلومات الأساسية الأخرى.

وفقًا لـ دراسة أجرتها شركة ماكنزي ، أن الاستخدام الفعال للتقنيات الاجتماعية (مثل الشبكات الداخلية) في مكان العمل يمكن أن يحسن إنتاجية العاملين في مجال المعرفة بنسبة 20-25%!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الإنترانت؟

لم تعد حلول الإنترانت تقتصر فقط على مشاركة مستندات الشركة أو إرسال المذكرات - فقد خضعت هذه الحلول لعملية تغيير هائلة في العقد الماضي. 💅

تعمل ميزات برامج الإنترانت الحديثة المتوفرة اليوم على تبسيط مجموعة من أنشطة إدارة المشاريع، من مشاركة المعرفة للجدولة فيما يلي بعض الخصائص العامة لبرنامج الإنترانت الصحيح الذي يجب أن يتوفر في مكان عملك الرقمي:

التعاون والاتصالات الداخلية: أدوات الإنترانت الحديثة تجعل العمل التعاوني سلسًا. ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتعليق وتدوين الملاحظات والدردشة تقلل من مخاطر سوء الفهم وتعزز الإنتاجية إضفاء الطابع الشخصي وسهولة الوصول: يجب أن يصمم البرنامج المعلومات وفقًا لدور الموظف، مع تزويده بتحديثات في الوقت المناسب بشأن التغييرات التي تهمه البحث والتصفح السهل: نظرًا لأن حلول الإنترانت أصبحت مستودعًا ضخمًا لجميع بيانات الشركة، يجب أن يكون استخراج المعلومات ذات الصلة سريعًا وغير مؤلم ⌨️ قابلية التوسع: يجب أن تكون المنصة قادرة على مواكبة تعقيدات اتصالات الشركات المتنامية الأمان والخصوصية : يجب أن يتوافق مع أحدث معايير الأمان، ويسمح بمساحات اتصال خاصة، ويساعد على التحكم في الوصول إلى المعلومات السرية 🔐 التكاملات: يجب أن يتكامل مع الاتصالات الأخرى، والإنتاجية، و برامج إدارة المعرفة لتحسين الكفاءة التشغيلية ## أفضل 10 مزودي برمجيات إنترانت لاستخدامها في عام 2024

لقد أجرينا البحث نيابةً عنك واخترنا لك الحلول التي تحتوي على أفضل مجموعة من الميزات والإمكانيات. ضبط الإيقاع مثالي التواصل في مكان العمل والتفاعلات مع واحد من هذه المنتجات العشرة القائمة بذاتها على الإنترانت! 🗣️

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المهام وتعاون الفريق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو حل شامل للإنترانتية والإنتاجية لفرق العمل سريعة الحركة من أي حجم. تساعدك هذه المنصة على الحفاظ على قناة اتصال شفافة وفعالة مع عشرات الأدوات الذكية وأكثر من 1000 عملية تكامل. ✨

سواء في المكتب أو العمل عن بُعد, كليك أب السبورات البيضاء يجعل التخطيط والتعاون في الوقت الفعلي سهلًا وممتعًا للغاية! 🎉

تأتي هذه الأداة المرئية مع ميزات تحرير غنية للأنشطة القائمة على المستندات، مما يساعد زملاءك في الفريق على العصف الذهني, إنشاء خرائط ذهنية و عمليات الاتصال . حوّل خطط العمل إلى مهام مباشرةً من السبورة البيضاء وانتقل من مرحلة التفكير إلى التنفيذ في وقت قصير. 📝

هل تبحث عن مركزية وثائق الشركة؟ ثق بـ مستندات ClickUp لإنشاء وإدارة مواثيق الفريق , خرائط طريق مفصلة ووثائق المشروع الأخرى.

يمكنك تحريرها في الوقت الفعلي مع زملائك، أو إرفاقها بالمهام، أو تصنيف السجلات لتسهيل الوصول إليها. مع عناصر التحكم في الأذونات الشاملة، يمكنك تحديد من يشاهد أو تحرير المستندات .

إذا كنت قد سئمت من العثور على السياق في محادثات مبعثرة، أنشئ عرض المحادثة داخل ClickUp. استخدمه لتبسيط التحديثات لفرق أو مشاريع محددة. ناقش العمل، وعيّن عناصر الإجراءات، وشارك الملفات والروابط، وقم بتضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو لتسهيل المناقشات.

يتبع ClickUp أكثر معايير الأمان صرامة والامتثال لإرشادات ISO 27001 وPCI وSOC 2 للحفاظ على أمان بياناتك.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp السبورات البيضاء والمستندات للعمل التعاوني

أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك عرض الدردشة

نظافة أمنية هي الأفضل في المجال

مدمج في قوالب لإنشاء مواثيق الفريق ,الخطط التشغيلية، وغيرها من الوثائق الداخلية لإدارة المعرفة

1,000+ تكامل مع برامج الجهات الخارجية

أتمتة مهام ClickUp لتحسين كفاءة الفريق

واجهة سهلة الاستخدام مع أداة السحب والإفلات

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لصياغة مذكرات احترافية

قيود ClickUp

قد يكون التطبيق بطيئًا في بعض الأحيان

يستغرق استكشاف النطاق الكامل للمنصة وقتاً طويلاً

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

الأفضل لمشاركة الموظفين، #### الأفضل لمشاركة الموظفين

عبر مايكروسوفت Microsoft Viva Engage (المعروف سابقًا باسم Yammer) هو شبكة إنترانت-وسائط اجتماعية هجينة تعمل بمثابة مكتبك الرقمي . هو في الأساس المكون الاجتماعي في Microsoft 365، حيث يساعد زملاء العمل على مناقشة العمل ومراجعة الوثائق وحتى الترابط! 🫶

واجهة Viva Engage تشبه منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر، وذلك بفضل ميزات مثل موجز الأخبار والتعليقات والرسائل الفورية وملفات تعريف المستخدمين والمجموعات واستطلاعات الرأي والتصويت. 🗨️

استفد من المنصة لتجنب كتابة رسائل البريد الإلكتروني المكتبية المملة لأمور تافهة. ما عليك سوى إرسال نص إلى المستلم المقصود - يمكنك حتى إرفاق الملفات. أضف لونًا إلى أيام العمل العادية من خلال إنشاء دردشات جماعية، وإعطاء صرخات عامة للموظفين، واستضافة أحداث مباشرة!

يتمتع Viva Engage بوظيفة بحث جيدة للعثور على مستندات محددة، وهو أمر منقذ تمامًا لـ الموظفون الجدد !

أفضل ميزات Microsoft Viva Engage (Yammer)

تبسيط التواصل الداخلي

يعمل كوسائط اجتماعية للشركات

سهولة الوصول إلى المعرفة

يدعم مستخدمي Microsoft 365

سرعة تأهيل الموظفين

قيود Microsoft Viva Engage (Yammer)

يمكن أن يكون مشتتاً للموظفين المشغولين بشكل كبير

يمكن أن يستفيد من تحديثات الميزات

تسعير Microsoft Viva Engage (Yammer) Microsoft Viva Engage (Yammer)

متوفر كجزء من Microsoft Viva Suite، والذي يبدأ سعره من 12.00 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Viva Engage (Yammer) Microsoft Viva Engage (Yammer)

G2 : 3.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

: 3.6/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

تحقق من هذه

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3. تفاعل

الأفضل لإدارة المعرفة

عبر تفاعل هل تريد حل إنترانت قابل للتخصيص لتعزيز مشاركة الموظفين وتبسيط العمليات؟ فكر في عقد اتفاق مع Interact! 🤝

تساعدك المنصة على إنشاء مساحة تتماشى مع ثقافة شركتك. قم بتوصيل آخر المستجدات إلى فريقك من خلال البث الإذاعي، تحقق من مشاركة الموظفين مع استبيانات النبض، واستفد من التكاملات لجعل عملك مركزياً.

يمكنك الحصول على أدوات لتحفيز زملائك في الفريق، واختبار معرفتهم، وتشجيع مشاركة الأفكار والمناقشات، وتنظيم استطلاعات الرأي. محرر السحب والإفلات في Interact يجعل تخصيص المنصة سهلاً مثل ABC! 🔤

يتميز التفاعل بـ قوي نظام إدارة المحتوى (CMS) لإنشاء محتوى مقنع وجدولته وتوزيعه.

واحدة من أروع مزايا Interact هي القدرة على ربط الرسائل بـ اللافتات الرقمية، وهي مثالية للفرق الكبيرة. ميزة إضافية أخرى هي الإكسترانت الخاصة بالمنصة والتي تساعدك على إبقاء العملاء وأصحاب المصلحة الخارجيين على اطلاع دائم! 📢

تفاعل #### أفضل الميزات

أدوات متعددة لإشراك الموظفين

تصميم السحب والإفلات

يتكامل مع تطبيقات الإنتاجية الرائدة

تحليلات تركز على الإنترانت

إكسترانت للتواصل الخارجي

قيود التفاعل

قد يمثل استخدام النماذج تحدياً للمستخدمين الجدد

يمكن أن تكون الواجهة أكثر سهولة

تسعير تفاعُل

الاتصال للتسعير

تقييمات ومراجعات تفاعل

G2 : 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. وركفيفو

الأفضل للتواصل مع الموظفين

عبر وورك فيفو Workvivo هو حل برمجيات إنترانت لتجربة الموظفين يدور حول التواصل والتعاون الداخلي. يمكنك دمج البرنامج مع تطبيقات العمل الأخرى، وتحميله بمعلومات الشركة، ومشاركة البيانات ذات الصلة مع فريقك في لمح البصر!

يحافظ موجز النشاط في منصة الإنترانت هذه على سلاسة تدفق التواصل على مستوى الشركة. قلل من ضجيج الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني باستخدام تنسيقات جذابة مثل البودكاست والبث المباشر لمشاركة التحديثات الداخلية. 🎧

يتمحور Workvivo حول بناء ثقافة إيجابية للشركة! قم بتعزيز الروابط مع أعضاء فريقك من خلال التعرف على إنجازاتهم ومنحهم الشارات. 🏅

يمنحك Workvivo أدوات تحليلية قوية لاكتساب رؤى الموظفين. ابحث وتتبع التفاعلات على المنشورات والمقالات واكتشف طرقًا ثورية لمساعدة موظفيك على الشعور بأنهم مرئيون ومقدرون. 😊

أفضل ميزات Workvivo

موجز نشاط بديهي

أدوات البودكاست والبث المباشر

الجوائز والشارات

آمن (حاصل على شهادة ISO 27001 وSOC 2)

ميزات تحليلية قوية

قيود Workvivo

أدوات تحرير محدودة

قد تحتاج ميزة تحميل الصور إلى مزيد من التطوير

تسعيرة Workvivo

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Workvivo

G2 : 4.8/5 (أكثر من 850 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 850 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. زوهو كونيكت

الأفضل للتكامل مع تطبيقات الأعمال

عبر اتصال زوهو Zoho Connect هو حل للشبكات الاجتماعية وإدارة المستندات لمشاركة الأفكار داخل الفريق وبث المعلومات.

الصفحة الرئيسية للمنصة قابلة للتخصيص بشعارات العلامة التجارية و أوراق الأنماط . يمكنك أيضًا إنشاء رسائل إخبارية وإعلانات وملفات وسائط وأحداث بتصميمات تعكس ثقافة شركتك الفريدة. 🌸

استخدم الملفات لإنشاء المنشورات ومشاركة الأفكار ومناقشتها ومساعدة موظفيك على التواصل. تنظيم اجتماع لجميع الموظفين ? جرب خاصية الاجتماعات الجماعية لإجراء حوارات مفتوحة ومركزة مع زملائك في الفريق، تمامًا كما في قاعة المدينة! 🏛️

باستخدام Zoho Connect، يمكنك إعداد مهمة رشيقة لوحة لفريقك لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مراحل قابلة للتنفيذ. قم بإجراء استطلاعات النبض بانتظام للتحقق من كيفية تعامل موظفيك مع عبء العمل.

أفضل ميزات Zoho Connect

لوحة تحكم قابلة للتخصيص

موجزات شبيهة بوسائل التواصل الاجتماعي

يدعم تنظيم الاجتماعات لوحات المهام الرشيقة

استطلاعات لقياس المشاركة

قيود Zoho Connect

يمكن أن تكون سرعة المنصة أفضل

قد يستغرق الإعداد وقتاً طويلاً

تسعير Zoho Connect

مجانًا: لما يصل إلى خمسة مستخدمين

لما يصل إلى خمسة مستخدمين مبتدئ : 8.34 دولارات شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا

: 8.34 دولارات شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا المؤسسة : 0.84 دولار شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى 25 مستخدمًا)

: 0.84 دولار شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى 25 مستخدمًا) أقصى حد: أقصى حد: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى 25 مستخدمًا)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Zoho Connect

G2 : 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا) جرب بدائل Zoho هذه البدائل ### 6. جوستل

الأفضل لتجربة المستخدم المبسطة

عبر جوستل تصف Jostle نفسها بأنها شبكة إنترانت حديثة و منصة نجاح الموظفين مصممة لإزالة العوائق في التواصل للفرق المختلطة. تتباهى المنصة بمجموعة من الميزات لمعالجة عوائق التعاون مثل صوامع الإدارات والمناطق الزمنية المختلفة.

باستخدام Jostle، يمكنك إصدار إعلانات مستهدفة وإرسالها إلى الفرق والمواقع المعنية. وهذا يمنع أعضاء الفريق الآخرين من التعرض للقصف بالمعلومات غير ذات الصلة والإشعارات المشتتة للانتباه.

عند التعامل مع الفرق متعددة الوظائف ، قد يكون من الكارثي ترك خبر مهم دون قراءة. هذا هو السبب في أن Jostle تقدم خيار تسجيل الخروج لتتبع من قرأ الرسالة.

تحتوي المنصة على ميزات إدارة المستندات الرائعة - تصنيف مكتبتك، وإدارة أذونات الوصول والتحرير، ومزامنة المجلدات مع Google Drive أو OneDrive للحصول على نسخة احتياطية إضافية.

اجعل الأمر حقيقيًا مع استطلاعات الرأي التي يسهل تخصيصها من Jostle لالتقاط آراء الموظفين وتمهيد الطريق لإجراء تغييرات داخلية ذات مغزى.

أفضل ميزات #### Jostle

الإعلانات المستهدفة

مزامنة Google Drive وOneDrive

تتبع الرسائل المقروءة

أدوات أنظمة إدارة المستندات السهلة

أكثر من 40 عملية تكامل

قيود #### قيود Jostle

أدوات تنسيق وتصميم محدودة

قد يكون هناك خلل في عملية تحميل الملفات

تسعير #### تسعير Jostle

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Jostle

G2 : 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. مكان العمل من ميتا

الأفضل للمؤسسات الكبيرة

عبر مكان العمل Workplace من ميتا (الشركة الأم التي أعيدت تسميتها على فيسبوك) هي أداة تواصل للأعمال تركز على الدردشة وعقد المؤتمرات.

تتشابه ميزاته وواجهته (بشكل غير مفاجئ) مع فيسبوك. لديك موجز أخبار لنشر أحدث معلومات الشركة ومشاركة الملفات. يقوم الموجز المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحليل النشاط السابق للمستخدم لعرض المحتوى ذي الصلة أولاً! 🦾

توفر المنصة دردشة فيديو، ومراسلة فورية، وتعليقات للمساعدة في محادثات العمل اليومية (أو غير العمل). ومن الميزات المفيدة الأخرى البث المباشر للفيديو - ابدأ البث المباشر لمناقشة تحديثات الشركة الرئيسية واسمح لأعضاء فريقك بمتابعتها من أي مكان!

تُعد مكتبة المعرفة في مساحة العمل موردًا مهمًا للمعلومات الثابتة مثل كتيبات الموظفين والعمليات الأساسية وموضوعات التصميم.

يُعد مكان العمل نعمة للفرق العالمية بفضل إمكانيات الترجمة التلقائية. فهو يدعم ترجمة أكثر من 90 لغة، مما يجمع موظفيك معًا بغض النظر عن خلفياتهم.

أفضل ميزات مكان العمل

موجز يشبه فيسبوك، مدعوم بالذكاء الاصطناعي

يتكامل مع عشرات التطبيقات

ترجمة تلقائية لأكثر من 90 لغة

مكتبة معرفة يمكن الوصول إليها

بث مباشر للفيديو

قيود مكان العمل

يمكن أن يكون موجز الأخبار مشتتًا لبعض المستخدمين

يمكن الاستفادة من المزيد من خيارات التحليلات للحصول على حل إنترانت قوي

تسعير مكان العمل

يبدأ من 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات الخاصة بمكان العمل

G2 : 4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,200+ تقييم)

8. هابيو

الأفضل لتكامل مساحة عمل Google

عبر هابيو Happeo هو برنامج الإنترانت المفضل للعديد من الفرق المختلطة والبعيدة. فهو يتيح لك إنشاء مساحة عمل رقمية جذابة بصريًا مع صفحة رئيسية قابلة للتخصيص وعناصر واجهة مستخدم ديناميكية.

لكن المنصة أكثر مما تبدو عليه! لديك جميع الأدوات المتاحة لك لتسهيل التواصل على أعلى مستوى.

قم بإيصال الرسائل إلى الأشخاص المناسبين من خلال وضع علامات على موظفيك أو إنشاء قنوات مخصصة. ستحصل على تأكيد عندما يقرأ أحدهم منشوراتك - أرسلها إلى من فاتته.

التواصل ليس طريقًا ذا اتجاه واحد مع Happeo. يمكن لأعضاء فريقك التفاعل مع إعلاناتك وأخبارك، وترك التعليقات، وإضافة الرموز التعبيرية وصور GIF! استخدم ميزات التحليلات القوية في الأداة لمعرفة كيف يتم تلقي المحتوى الخاص بك وتتبع من يساهم أكثر من غيره.

يتكامل Happeo بشكل كامل مع Google Workspace وMicrosoft 365، مما يجعل الاتصالات مركزية للفرق داخل هذه الأنظمة البيئية. 📬

أفضل ميزات Happeo

اتصالات الموظفين المستهدفة

التتبع اللاحق

عناصر التحكم في الوصول الدقيق

تكامل Google Workspace ومايكروسوفت 365

تحليلات المحتوى

قيود هابيو

لا يوجد خيار لجدولة المنشورات حتى الآن

يمكن أن يكون إعداد المنصة صعبًا بدون مصمم جرافيك

أسعار هابيو

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هابيو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5 (130+ تقييم)

9. قاعدة الموظفين

الأفضل لتجربة الموظف المتنقلة #### الأفضل لتجربة الموظف المتنقلة

عبر قاعدة الموظفين Staffbase (تم إنشاؤه بعد الاندماج مع Bananatag) هو منصة متنقلة أولاً للتعاون مع زملائك. استخدمها لتخطيط الاتصالات وتنسيقها ونشرها و تخطيط المحتوى الرحلات 🛣️

يوفر Staffbase تجارب إنترانت منسقة. يمكنك إنشاء مجتمعات قائمة على الاهتمامات وتخصيص من يمكنه الوصول إلى محتوى معين وقراءته! مثل Happeo، يتيح لك Staffbase إعادة إرسال الرسائل التي يتجاهلها المستلمون المقصودون.

تساعدك رسائله الممكّنة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى أكثر إقناعاً مع قواعد نحوية وإملائية مثالية لأعضاء فريقك. هل تحاول تحفيز التواصل والحصول على تعليقات؟ يدعمك Staffbase بميزات مثل الاستبيانات والنماذج والتعليقات.

يدعم Staffbase الترجمة التلقائية بأكثر من 110 لغة، مما يسمح لأعضاء الفريق من جميع أنحاء العالم بالمساهمة في مجتمعك ومساعدته على الازدهار. 🌼

أفضل ميزات قاعدة الموظفين

الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

منصة قابلة للتطوير

يدعم تخطيط المحتوى

ترجمة تلقائية لأكثر من 110 لغة

قيود قاعدة الموظفين

يمكن أن يكون المكون الإضافي Outlook عربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان

صعوبة حذف القوالب غير المستخدمة أو الموظفين السابقين

تسعير #### تسعير قاعدة الموظفين

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات قاعدة الموظفين

G2 : 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60+ تقييم)

10. جيف

الأفضل لمجتمعات الشركات التفاعلية

عبر جيف Jive هي شركة رائدة في إشراك الموظفين بأدوات تعاون مبتكرة. وإحدى ميزاتها الأساسية هي PeopleGraph، وهي تقنية التعلم الآلي التي تلتقط مهارات أعضاء فريقك واهتماماتهم ومسؤولياتهم لتقديم محتوى مخصص في الوقت المحدد. ⌛

يتكيف Jive مع أسلوبك في المراسلة، سواء من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى، أو من نظير إلى نظير. عزز عدادات المشاركة لموظفيك من خلال السماح لهم بمشاركة الأفكار وحتى كتابة المدونات! 😍

تضمن خيارات مثل مشاركة الملفات، واستطلاعات الرأي، والمساحات التعاونية، والتوصيات الذكية، ووحدات التفكير تدفقًا سلسًا للمفاهيم والآراء عبر الفرق.

امنح زملاءك تهنئة من خلال المكافآت و شارات الأقران، المخصصة برسائل شكر وتقدير. 📜

تحتوي هذه المنصة على ميزات خفيفة الوزن لإدارة المشاريع، مثل تعيين المهام ومراقبة النتائج وإنشاء التقارير.

أفضل ميزات #### Jive

محتوى مخصص لزملائك في الفريق

يدعم هياكل التواصل الهرمية

يشجع المناقشات ومشاركة الأفكار

أساسي إدارة الفريق الأدوات

قيود Jive

يمكن أن تكون معالجة البيانات أفضل

قد لا تظهر تحديثات لوحة المسؤول على الفور

تسعير Jive

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Jive

G2 : 3.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 40 تقييم)

## اجعل التواصل الداخلي قوة مع برنامج الإنترانت الاجتماعي

يمكن للموظفين أن يكونوا سفراء حقيقيين للعلامة التجارية للشركة إذا قمت بتسخير قدراتهم من خلال تعزيز التواصل. ستساعدك حلول الإنترانت التي ناقشناها على إقامة علاقات جديرة بالثقة مع فريق العمل والارتقاء بنجاحك إلى آفاق جديدة! ✈️ إنشاء مساحة عمل ClickUp مجانية واستفد من أدوات إدارة المهام الخاصة به لدعم مكان عملك الرقمي!