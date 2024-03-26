أفضل 10 عمليات تكامل دروب بوكس لعام 2025 (تتضمن الميزات والأسعار!)

سواء كنت تقوم بإنشاء المستندات وإدارتها ومشاركتها للعمل أو للاستخدام الشخصي، فإن Dropbox هو أحد أفضل الأدوات للبقاء منظمًا. تحافظ خدمة استضافة الملفات الشائعة هذه على أمان البيانات، وتجعلها قابلة للبحث فيها بسهولة، وتعزز التعاون بين أعضاء الفريق.

ولكن مثل أي خدمة، لا تستطيع Dropbox القيام بكل شيء. ⚠️

لذلك، ستحتاج إلى عمليات تكامل Dropbox للعمل بسلاسة مع أدواتك، سواء كانت تطبيقات التواصل, برامج إدارة المشاريع أو CRMs. لحسن الحظ، هناك العشرات من عمليات التكامل مع Dropbox للحفاظ على سير العمل بسلاسة.

لاكتشاف أفضلها على الإطلاق، اطلع على هذه القائمة التي تضم أفضل 10 عمليات تكامل مع Dropbox، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والأسعار وغيرها من التفاصيل التي يجب معرفتها. ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات دروب بوكس؟

لا يكفي مجرد اختيار تكامل Dropbox بشكل عشوائي. يجب أن تفكر في عمليات التكامل التي تحتاجها شركتك أو ما تريده لمساعيك الشخصية.

إليك ما تبحث عنه في عمليات التكامل لـ Dropbox:

أساسيات نظام التشغيل : اختر تكاملات Dropbox التي تعمل مع نظام التشغيل المفضل لديك سواء كنت تستخدم نظام التشغيل MacOS أو Microsoft Windows أو Linux

: اختر تكاملات Dropbox التي تعمل مع نظام التشغيل المفضل لديك سواء كنت تستخدم نظام التشغيل MacOS أو Microsoft Windows أو Linux التسعير : بعض عمليات التكامل مجانية إذا كان لديك اشتراكات في كل من Dropbox والأداة بينما تفرض بعض عمليات التكامل الأخرى رسومًا مقابل التكامل. اختر الخيار الذي يناسب ميزانيتك 💸

: بعض عمليات التكامل مجانية إذا كان لديك اشتراكات في كل من Dropbox والأداة بينما تفرض بعض عمليات التكامل الأخرى رسومًا مقابل التكامل. اختر الخيار الذي يناسب ميزانيتك 💸 الأمان : إذا كنت بحاجة إلى حماية البيانات، فابحث عن عمليات التكامل التي توفر تشفير البيانات وميزات أمان مماثلة

: إذا كنت بحاجة إلى حماية البيانات، فابحث عن عمليات التكامل التي توفر تشفير البيانات وميزات أمان مماثلة مزامنة سلسة : أفضل عمليات التكامل تتم مزامنتها على الفور عبر الأجهزة، مما يوفر أحدث الإصدارات لجميع ملفاتك

: أفضل عمليات التكامل تتم مزامنتها على الفور عبر الأجهزة، مما يوفر أحدث الإصدارات لجميع ملفاتك إشعارات : تقدم العديد من عمليات تكامل Dropbox إشعارات وتذكيرات حتى يعرف كل شخص لديه حق الوصول متى تمت إضافة مستندات جديدة ومتى يقوم شخص ما بإجراء تغييرات

: تقدم العديد من عمليات تكامل Dropbox إشعارات وتذكيرات حتى يعرف كل شخص لديه حق الوصول متى تمت إضافة مستندات جديدة ومتى يقوم شخص ما بإجراء تغييرات دعم الأدوات: تكون عمليات تكامل Dropbox عديمة الجدوى إذا لم تدعم الأدوات أو الميزات التي تريد تكاملها ⚒️

أفضل 10 عمليات تكامل لدروب بوكس لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لبدء استخدام Dropbox بشكل أكثر فاعلية مع عمليات التكامل التي تضم أدوات الإنتاجية ? فيما يلي أهم 10 عمليات تكامل Dropbox من مجموعات برامج إدارة المشاريع الكاملة إلى الأدوات الفردية للتواصل وإدارة المستندات وإدارة العملاء. 👀

1. انقر فوق

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ليس من المدهش أن ترى أحد برامج أفضل أدوات إدارة المشاريع على رأس هذه القائمة. ففي نهاية المطاف، لا يقدم ClickUp مجموعة مذهلة من الميزات لإدارة سير العمل وتبسيط التواصل وتتبع الأهداف فحسب. إنه أيضًا صديق دروب بوكس الخاص بك مع فوائد. 🌻 تكامل Dropbox الخاص بـ ClickUp يجعل من السهل إرفاق ملفات Dropbox بالمهام. بهذه الطريقة، يكون لديك الوثائق التي تحتاجها لإنجاز أي شيء. يمكنك الوصول إلى الملفات أو حفظ المرفقات من Dropbox عبر وصف المهمة أو إسقاط الملف مباشرةً في تعليق لمشاركته مع أعضاء الفريق المعنيين.

باستخدام تكامل Dropbox في ClickUp، يمكنك ربط حسابات متعددة، مما يؤدي إلى إنشاء تقسيمات واضحة للفرق المختلفة وتعزيز التنظيم. تخزين غير محدود يعني تخزين أكبر عدد تريده من الملفات. ما رأيك في ذلك من أجل التخلص من التوتر؟ 🧘

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعمل بأدوات أخرى لمشاركة الملفات إلى جانب Dropbox، فلا مشكلة في ذلك.

يتميز ClickUp بأيقونات مميزة على كل مستند حتى تعرف بالضبط الأداة التي يتم استضافة الملف فيها - سواء كانت Dropbox أو Google Drive أو One Drive. 🙌

أفضل ميزات ClickUp

يتيح لك نظام التخزين السحابي الوصول إلى جميع ملفاتك بغض النظر عن مكان وجودك

ميزات مدمجة للتعلم الآلي، بما في ذلك أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على أتمتة عمليات مشاركة الملفات مع Dropbox لجعل سير عملك أكثر سلاسة وسرعة

استبدل Dropbox Paper بـ ClickUp Docs لتكثيف المكدس التقني تتيح لك عمليات التكامل الواسعة النطاق العمل ليس فقط مع Dropbox، ولكن أيضًا مع تطبيقات الاتصال، وأجهزة تعقب الوقت، و برامج إدارة علاقات العملاء التعاون في الوقت الحقيقي يجعل فريقك أكثر فعالية حيث يمكنك العمل في نفس ملف Dropbox ورؤية الإشعارات والتحديثات في مساحات ClickUp ذات الصلة

تعيين المهام تلقائيًا بناءً على التغييرات في ملفات Dropbox للوصول إلى أهدافك بشكل أسرع

قيود ClickUp

لا تتوفر سعة تخزين غير محدودة في Dropbox إلا على الباقات المدفوعة، ولكن تبدأ الباقات من 5 دولارات شهرياً فقط

غالبًا ما تربط الواجهة المستندات كصناديق تضمين مرئية بدلاً من عناوين URL بسيطة، وهو ما لا يعجب بعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

دمج Dropbox مع ClickUp

2. دروب بوكس لـ Gmail

عبر دروب بوكس ل Gmail ال تكامل Gmail من دروب بوكس يتيح لك تنظيم ملفاتك النصية ومرفقات البريد الإلكتروني وعروض الفيديو دون مغادرة حساب Gmail الخاص بك. احفظ على الفور الملفات الجديدة من أعضاء الفريق مباشرةً إلى Dropbox الخاص بك، أو شارك تقريرًا من حساب Dropbox الخاص بك كمرفق، أو ضمّن رابطًا عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة. 📩

Dropbox لـ Gmail أفضل الميزات

الاطلاع على جميع ملفاتك في مكان واحد دون التنقل بين التطبيقات المختلفة

تجنب حدود مرفقات الملفات وحجمها في Gmail بفضل هذا التكامل الذي يتيح لك مشاركة الملفات والمجلدات الجديدة وجداول البيانات

استخدم واجهة التهيئة البسيطة للإعداد مع هذا أداة البريد الإلكتروني في بضع ثوانٍ فقط

التحكم في الأذونات من خلال إضافة أو تقييد الوصول إلى الملفات والمجلدات في كل مرة ترسلها

قيود Dropbox لـ Gmail

لا تعرض الأداة معاينات للملفات في الوقت الحالي، ولكن سيتم طرحها قريباً

وجد بعض المستخدمين أن المزامنة لم تكن محدثة دائماً

أسعار دروب بوكس لجي ميل

غير متوفر

دروب بوكس ل Gmail التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

3. تكامل دروب بوكس ومايكروسوفت أوفيس 365

عبر دروب بوكسكن أكثر إنتاجية مع تكامل تطبيق Dropbox هذا لـ Microsoft Office 365. استخدم Dropbox للعمل معًا في الوقت الفعلي مع فريقك أثناء تحرير وإنشاء ملفات Office. اعمل بسلاسة عبر كلا النظامين الأساسيين لتحميل الملفات وإنشاء عملية موافقات وإجراء تغييرات سواء كنت في Dropbox أو Microsoft OneDrive. ✅

أفضل ميزات Dropbox وMicrosoft Office 365

يتيح لك Dropbox Capture لنظام التشغيل Windows توفير الوقت والتواصل بشكل أكثر فعالية باستخدام لقطات الشاشة وتسجيلات الفيديو والتعليقات الصوتية على أي ملفات

يتيح لك تكامل Dropbox Sign جمع التوقيعات الإلكترونية في ملف واحد - سواء كنت في Microsoft Word أو جداول بيانات Google أو Dropbox - دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق آخر

يتيح لك Dropbox DocuSend for Outlook إرسال ملفات ومرفقات آمنة بكل سهولة

يمكنك الوصول إلى البيانات التي تهمك من خلال دعم مشاركة الملفات دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت عبر أدوات Microsoft Office بما في ذلك Microsoft Teams وSharePoint وWord

قيود دروب بوكس ومايكروسوفت أوفيس 365

تتطلب حسابات فريق Dropbox Team حساب Microsoft على مستوى المؤسسة لكي يعمل التكامل

لا يمكنك تحرير ملفات Microsoft Office المحمية بكلمة مرور في مساحة Office Online في Dropbox

أسعار دروب بوكس ومايكروسوفت أوفيس 365

ستحتاج إلى حساب Dropbox - يتراوح سعره من 9.99 دولارًا شهريًا إلى 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا - واشتراك Microsoft 365

دروب بوكس ومايكروسوفت أوفيس 365 التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

4. تكامل دروب بوكس وسلاك

عبر سلاك سواء كنت تنشئ ملفات في مستندات Google Docs وتخزنها في Dropbox أو تدير وثائقك مباشرةً في تطبيق Dropbox، فمن السهل مشاركة عملك مع Dropbox تكامل Slack . في تطبيق Dropbox، انقر على زر المشاركة لترى على الفور طرق إرسال الملف إلى قنوات Slack المختلفة. استخدم مربع البحث الأنيق لفرز أفضل قنوات Slack والعثور على القناة التي تريدها. 🔎

أفضل ميزات تكامل دروب بوكس وسلاك #### أفضل الميزات

العشرات من حالات الاستخدام تعني أنه يمكنك استخدام هذا التكامل لمشاركة عقود العملاء بسهولة مع فريق المبيعات في Slack أو إرسال تقويم محتوى الوسائط الاجتماعية إلى فريق التسويق بأكمله

تُظهر خلاصات النشاط في ملفات Dropbox متى وكيف تمت مشاركة ملف ما حتى تتمكن من البقاء على اطلاع و إدارة خطط التواصل لمستندات محددة

إرسال رسالة مباشرة إلى زميل في ملف Dropbox للحصول على تعليقات أو تبسيط عمليات الموافقة

تُظهر معاينات Slack المضمنة وإمكانيات البحث في Slack مقتطفًا حتى يعرف الأشخاص ما يمكن توقعه ويمكنهم العثور بسهولة على جميع الوثائق التي تم إرسالها

قيود التكامل بين دروب بوكس وسلاك #### قيود تكامل دروب بوكس وسلاك

وجد بعض المستخدمين أن المعاينة في Slack لا تظهر دائماً بشكل صحيح

كما هو الحال مع العديد من عمليات التكامل، قد يعني الحصول على المساعدة الاتصال بكل من Dropbox وSlack لإيجاد حل للمشاكل الشائعة

تسعير تكامل Dropbox و Slack

ستحتاج إلى حساب دروب بوكس للشركات، بدءاً من 20 دولاراً لكل مستخدم شهرياً وحساب سلاك مجاناً لبدء العمل

تقييمات ومراجعات تكامل دروب بوكس وسلاك

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

5. دروب بوكس للتكبير

عبر مركز تطبيقات دروب بوكسالاجتماعات عبر الإنترنت و مشاركة الملفات جزء لا يتجزأ من أي مكان عمل. قم بتوصيل الاثنين بسلاسة مع تكامل التكبير/التصغير لدروب بوكس. قدّم مجلداً أو ملفاً من Dropbox في اجتماع Zoom أو أضف على الفور وثائق من الاجتماع إلى حساب Dropbox الخاص بك.

Dropbox لـ Zoom أفضل الميزات

الوظائف البسيطة تعني أن هناك منحنى تعليمي منخفض

يُظهر موجز النشاط في Dropbox متى تمت مشاركة الملفات في الاجتماعات حتى تتمكن من متابعة المناقشات

تجنّب إضاعة الوقت في الاجتماعات في محاولة تحديد موقع الملفات أو مشاركتها من خلال المشاركة الفورية بنقرة واحدة 🖱️

الانتقال إلى اجتماع مع أعضاء الفريق المعنيين من خلال تشغيل Zoom مباشرةً من ملف أو مجلد في Dropbox

قيود دروب بوكس للتكبير/التصغير

يحتاج مستخدمو Dropbox Business إلى الاتصال بمسؤول الفريق للوصول إلى ميزات معينة

واجه بعض المستخدمين مشاكل في الفيديو مثل صدى الصوت وبطء تحميل الملفات

دروب بوكس للتكبير/التصغير

ستحتاج إلى حساب مجاني أو مدفوع حساب Zoom وحساب Dropbox للبدء

دروب بوكس للتكبير التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. دروب بوكس لفرض المبيعات

عبر تبادل تطبيقات سيلز فورس الـ تكامل Salesforce لـ Dropbox هو أداة عمل مجانية تتيح لفريقك بأكمله الوصول إلى أحدث نسخة من المستندات في ثوانٍ. يعني التعاون في الوقت الفعلي أنك تعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء الفريق الداخليين والعملاء الخارجيين لضمان حصول الجميع على البيانات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات. 💡

دروب بوكس لفرض المبيعات أفضل الميزات

الوصول إلى الملفات ومشاركتها مباشرة في Salesforce سواء كنت تبحث في الفرص أو الحالات أو الحسابات

تحرير المستندات في الوقت الفعلي والحصول على الموافقة دون مغادرة Salesforce CRM

تتم مزامنة التغييرات على الفور، وتحديث الجميع بسرعة البرق

بدون حدود للملفات، يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو والملفات الكبيرة والمحادثات الشاملة في تذاكر العملاء

قيود دروب بوكس لقوة المبيعات

تُستخدم ملفات العلامات لربط سجلات Salesforce في Dropbox، ولكن إذا قمت بحذف هذه الملفات، فلن يعمل التكامل

على الرغم من عدم وجود حدود لحجم الملفات، إلا أن هناك حدوداً للتخزين لبعض المستخدمين

دروب بوكس دروب بوكس لتسعير Salesforce

مجاناً

دروب بوكس لفرض المبيعات التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

7. هايف × دروب بوكس

عبر خلية النحل Hive هي أداة لإدارة المشاريع تتكامل مع العديد من خدمات الملفات بما في ذلك Dropbox و Google Drive و OneDrive. وإليك كيفية عملها: اختر التطبيقات، وقم بالتبديل إلى محرك الأقراص السحابي الذي تستخدمه شركتك، وقم بتسجيل الدخول، وستتمكن من الوصول إلى وثائقك.

Hive x Dropbox أفضل الميزات

يعمل تطبيق Hive لسطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول على جميع أنظمة التشغيل، بما في ذلك ويندوز وماك بالإضافة إلى Apple iOS وAndroid

إرفاق الملفات على بطاقة عمل أو في التعليقات ورسائل الدردشة

إضافة مرفقات إلى المشاريع لتقديم لمحات عامة موجزة وتسليمات المشروع وغيرها من الوثائق المهمة على مستوى المشروع

يجعل التكامل مع أدوات أخرى مثل Slack هذا خياراً رائعاً للأشخاص الذين يريدون المزيد من الوظائف

قيود Hive x Dropbox

تطبيق Hive محدود أكثر مقارنةً بتطبيق سطح المكتب

التنقل ليس بديهيًا دائمًا ويستغرق بعض الوقت للتعلم

تسعير Hive x Dropbox

مجاني مع حساب Hive

تقييمات ومراجعات Hive x Dropbox #### تقييمات ومراجعات Hive x Dropbox

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. دروب بوكس + إيفرنوت

عبر زابير هذا تكامل Evernote من Zapier يساعدك على بناء فريق أكثر فعالية وتنظيماً. استخدم أداتي الإنتاجية لتشغيل الإجراءات الجديدة على الفور - من الإشعارات والملفات الجديدة إلى الملاحظات الجديدة بناءً على الوثائق الموجودة.

Dropbox + Evernote أفضل الميزات

أتمتة سهلة بفضل القوائم المنسدلة البسيطة التي تتيح لك ربط المشغلات والإجراءات المختلفة في كل من Dropbox و Evernote

اختر البيانات الدقيقة التي تريد أن يقوم التكامل بأتمتتها، مما يوفر الوقت ويضمن حصولك على المعلومات التي تحتاجها

يعمل التكامل مثل مساعد افتراضي إنشاء مهام سير العمل تلقائيًا بناءً على مدخلات محددة

إضافة تواريخ الاستحقاق والمكلفين ومعلومات التتبع إلى إدارة مهام سير العمل في دروب بوكس وإيفرنوت

قيود Dropbox + Evernote

في بعض الأحيان، واجه المستخدمون مشكلات في تهيئة المشغلات بالفعل لعنصر الإجراء

الحصول على المساعدة سهل، ولكن قد يستغرق بعض الوقت بمجرد إنشاء التذكرة

Dropbox + تسعير Evernote

مجاني للأبد للميزات الأساسية

للميزات الأساسية تجربة لمدة 14 يومًا للميزات والتطبيقات المميزة

Dropbox + Evernote التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

9. دروب بوكس مع أدوبي

عبر دروب بوكس ارتقِ بعملك الإبداعي إلى آفاق جديدة مع هذا التكامل لـ أدوبي ودروب بوكس شارك الروابط على الفور إلى Photoshop وIllustrator مع معاينات عالية الدقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تعليقات والحصول على موافقة فورية مع التعليقات والتعليقات التوضيحية داخل التطبيق. ✍️

Dropbox مع أفضل ميزات Adobe

تعيين الأذونات المخصصة ومنح حق الوصول إلى ملفات PDF ومقاطع الفيديو والصور في Dropbox

تمييز النص والوسائط والتعليق عليها ومراجعتها في Dropbox، بغض النظر عن أداة Adobe التي تم إنشاء الملف بها

ميزات الأمان مثل تشفير 2656 بت للحفاظ على أمان مستنداتك

تتيح لك الحماية بكلمة مرور وقفل الملفات وتواريخ انتهاء الصلاحية مشاركة المستندات بالطريقة التي تريدها

Dropbox مع قيود Adobe

بعض الميزات متاحة فقط في الباقات المدفوعة، والتي قد تكون باهظة الثمن

وجد بعض المستخدمين أن هناك تأخيرًا في المزامنة في الوقت الفعلي، خاصة مع الملفات الكبيرة

Dropbox مع تسعير Adobe

اتصل دروب بوكس مجانًا، لكنك ستحتاج إلى حساب مدفوع أدوبي حساب

دروب بوكس مع أدوبي التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. زوهو CRM لدروب بوكس

عبر مركز تطبيقات دروب بوكسزوهو هي أداة إدارة علاقات العملاء التي تساعد الشركات على إدارة علاقات العملاء، وبناء منتجات أفضل، وتوليد رؤى قائمة على البيانات. قم بتوصيل Zoho بـ Dropbox مع هذا التكامل لتتبع وثائق العملاء الحيوية والأفكار والمزيد. 📁

Zoho CRM لـ Dropbox أفضل الميزات

أضف الملفات إلى CRM الخاص بك وشاهدها على الفور في حساب Dropbox المتصل بك

مشاركة الملفات في Dropbox مباشرةً من Zoho CRM لتوفير الوقت

تخزين نماذج ملاحظات العملاء واستبيانات الاستلام وطلبات الميزات التي جمعها فريق المبيعات في Zoho بسهولة والاحتفاظ بها منظمة في مجلدات Dropbox

تحديث أذونات المشاركة حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق التي يحتاجون إليها

قيود Zoho CRM لـ Dropbox

قد يستغرق الإعداد والمصادقة بعض الوقت للتنقل ويتضمن عدة خطوات

وجد بعض المستخدمين أن هناك تأخيرًا في المزامنة

تسعير Zoho CRM ل Dropbox

التكامل مجاني، لكنك ستحتاج إلى حسابي Zoho و Dropbox

تقييمات ومراجعات Zoho CRM لـ Dropbox

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

دمج الأدوات الخاصة بك لتحسين سير العمل

مع عمليات تكامل Dropbox هذه، ستتمتع بتحكم أفضل في سير عمل فريقك ووثائقه وتواصله. من برنامج إدارة المشروع الكامل الذي يتعامل مع كل جانب من جوانب عمل فريقك إلى الأدوات التي تركز على تحسين التواصل وإدارة الملفات، هناك تكامل لاحتياجاتك. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء الملفات وتخزينها ومشاركتها بكفاءة أكبر. من خلال التكامل المدمج في Dropbox، ستعمل على تحسين تفاعلات العملاء، وتبسيط التخزين السحابي، وتعيين العمل تلقائيًا بناءً على الوثائق الموجودة في Dropbox. ما رأيك في هذا المزيج الرابح؟ 🏆