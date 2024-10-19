أفضل 10 أنظمة برمجيات لقواعد بيانات العملاء في 2025

قاعدة العملاء القوية هي أساس أي عمل تجاري ناجح. يولد العملاء الأوفياء مبيعات مباشرة وإحالات عضوية - وكلاهما يتحول إلى ربح لشركتك - ويجعل وظائف الجميع في شركتك أسهل وأكثر إرضاءً.

فكيف نخلق عملاء أوفياء؟ من خلال بناء علاقات معهم. وللقيام بذلك، نحتاج إلى بيانات العملاء.

وكبيانات أولية، فإن معلومات العملاء لا تساوي الكثير. ولكن عندما تتمكن من إدارتها... آه، عندها يحدث السحر... 🤩

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الكبيرة - وكل ما بينهما - فإن إدارة قاعدة بيانات العملاء هي أساس إدارة علاقات العملاء.

ولهذا السبب تحتاج إلى برنامج قاعدة بيانات العملاء.

ما هو برنامج قاعدة بيانات العملاء؟

يقوم برنامج قاعدة بيانات العملاء بجمع وتخزين جميع معلومات عملائك. يمكن أن يشمل ذلك أسماءهم ومعلومات الاتصال بهم مثل عنوان بريدهم الإلكتروني ورقم هاتفهم وتفاصيل حساباتهم وسجل الشراء.

تغذي البيانات التي تم جمعها نظام إدارة علاقات العملاء ( نظام إدارة علاقات العملاء )، والذي يتيح لك أتمتة التواصل مع العملاء والتسويق والمشاركة.

كما أنه يتيح للجميع في جميع أنحاء عملك، من فريق المبيعات وفريق المشروع ودعم العملاء، معرفة مكان كل عميل بالضبط في خط المبيعات في الوقت الفعلي.

يجعل برنامج إدارة علاقات العملاء العمليات التجارية مثل إدارة جهات الاتصال وتوليد العملاء المحتملين والمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني ودعم العملاء أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. كما أنه يحسِّن تجربة العملاء ويغذي علاقات قوية وطويلة الأجل مع عملائك، بحيث يستمرون في العودة مرة أخرى للحصول على المزيد.

والآن دعنا نتعمق في الأمر!

## أفضل 10 أدوات برمجية لقاعدة بيانات العملاء في عام 2024

دعنا نواجه الأمر، لا يوجد نقص في برامج إدارة علاقات العملاء هناك. تكمن الحيلة في معرفة أي منها سيعمل بشكل أفضل لمؤسستك. كل منصة لإدارة بيانات العملاء لديها ميزات وقيود محددة ومناسبة لحالات الاستخدام المختلفة.

لكن لا تخف أبدًا. نحن هنا لمساعدتك في اتخاذ خيار جيد لعملك من خلال أفضل 10 حلول برمجية لقاعدة بيانات العملاء.

1. انقر فوق - أفضل إدارة علاقات العملاء لإدارة قواعد بيانات العملاء

قم بإنشاء نظام لإدارة جهات الاتصال والعملاء والصفقات مع إضافة روابط بين المهام والمستندات بسهولة لتبسيط عملك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية تساعدك على تنظيم جميع تفاصيل حسابك وعمليات المبيعات وسير العمل وتفاعلات العملاء في مساحة واحدة مشتركة. مثالي كـ برنامج إدارة المشاريع ومنصة إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة، حتى أن الإصدار المجاني يسمح بعدد غير محدود من المستخدمين.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة خط الأنابيب : توفير الوقت من خلال تعيين المهام وأتمتتها لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات

توفير الوقت من خلال تعيين المهام وأتمتتها لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات إدارة المهام : تحديد أولويات المهام لفريقك وإنشاء التبعيات بينها

: تحديد أولويات المهام لفريقك وإنشاء التبعيات بينها لوحة تحكم قابلة للتخصيص :أنشئ لوحة معلومات مشروع ClickUp الخاصة بك وفقًا لمتطلباتك الدقيقة حتى تتمكن من رؤية تحليلاتك بسهولة في لمحة سريعة

:أنشئ لوحة معلومات مشروع ClickUp الخاصة بك وفقًا لمتطلباتك الدقيقة حتى تتمكن من رؤية تحليلاتك بسهولة في لمحة سريعة قاعدة بيانات CRM متعددة الاستخدامات: إنشاء CRM ClickUp CRM الخاص بك باستخدام قوالب إدارة علاقات العملاء الخاصة ب ClickUp خيارات أخرى لإدارة علاقات العملاء: إذا كنت تفضل عدم إعداد نظام CRM تقليدي لإدارة علاقات العملاء للمبيعات، فجرّب بديل لإدارة علاقات العملاء مفيد* قوالب قاعدة البيانات * : يوجدقالب النقر فوق لجميع عملياتك التجارية الأخرى أيضًا

إنشاء CRM ClickUp CRM الخاص بك باستخدام قوالب إدارة علاقات العملاء الخاصة ب ClickUp وجهات نظر متعددة: شاهد بياناتك في تخطيطات مختلفة، على سبيل المثال، قائمة أو جدول أو لوحة كانبان

شاهد بياناتك في تخطيطات مختلفة، على سبيل المثال، قائمة أو جدول أو لوحة كانبان إدارة البريد الإلكتروني : إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من داخل مهام ClickUp

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من داخل مهام ClickUp إمكانية واجهة برمجة التطبيقات: التكامل مع أدوات مثل Outlook وتطبيقات Google وDropbox وSlack وZoom

انطلق في إدارة العلاقات باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء الجاهز

قيود ClickUp

إذا كنت تعمل من هاتف محمول، فقد لا تتمكن من رؤية جميع طرق عرض ClickUp ... حتى الآن

هناك العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء المتاحة داخل ClickUp، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف عليها جميعًا

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. Airtable - الأفضل لقواعد بيانات جداول البيانات

عبر الجدول الجويAirtable يشبه مزيجًا من جدول بيانات وقاعدة بيانات خدمة العملاء على المنشطات، مع بعض إمكانيات إدارة المشاريع في الإصدارات الأعلى أجرًا. من بين أشياء أخرى، يسمح لك بإدارة الحسابات من خلال خط المبيعات الخاص بك، وصولاً إلى إعداد العملاء، وتشغيل حملات تسويقية بناءً على رؤى من بياناتك.

أفضل ميزات #### Airtable

تعاون سهل: مشاركة البيانات عبر Airtable وفرق العمل الأخرى

مشاركة البيانات عبر Airtable وفرق العمل الأخرى وجهات نظر متعددة: اطلع على بياناتك بتنسيقات مختلفة، على سبيل المثال، نموذج أو شبكة أو تقويم أو معرض

إدارة المشاريع : استخدم التقويمات ومخططات جانت لتخطيط وجدولة المهام التي تواجه العميل

استخدم التقويمات ومخططات جانت لتخطيط وجدولة المهام التي تواجه العميل قوالب مفيدة : اختر من مكتبة من حالات الاستخدام المختلفة

مفيدة : اختر من مكتبة من حالات الاستخدام المختلفة تقارير مخصصة : قم بإنشاء تقارير تقدم المشروع بالسحب والإفلات الخاصة بك

قم بإنشاء تقارير تقدم المشروع بالسحب والإفلات الخاصة بك API القدرة : التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الأخرى، مثل تويتر وفيسبوك وسلاك وسلاك وجوجل ورك سبيس

: التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الأخرى، مثل تويتر وفيسبوك وسلاك وسلاك وجوجل ورك سبيس التشغيل الآلي القدرة: إنشاء الأتمتة الخاصة بك للمشاريع

قيود

لا تتوفر مخططات جانت لتتبع الوقت والمهام إلا على خطتي Pro و Enterprise فقط

يقدم تطبيق الجوال إصدارًا محدودًا بميزات أقل

نظرًا لأن Airtable معقد للغاية، فقد يستغرق الأمر بعض الجهد لتجد طريقك في الأرجاء

تسعير Airtable

خطة مجانية

بالإضافة: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

10 دولارات شهريًا لكل مقعد المحترفين: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

المكافأة: قارن

_/مرجع/ /مدونة؟ p=106115_106115 Airtable مقابل Monday.com.com %/%href/_

3. Zendesk - الأفضل لفرق المبيعات

عبر بيع Zendeskبيع Zendesk هو حل CRM، وهو جزء من مجموعة أدوات Zendesk الأوسع نطاقًا. ينصب تركيزه على إدارة المبيعات من خلال خط سير العمل مع أتمتة سير العمل والتعاون بين الفرق.

أفضل ميزات Zendesk Sell

قوي تطبيق الهاتف المحمول : إدارة خط سير المبيعات أثناء تواجدك خارج المنزل

: إدارة خط سير المبيعات أثناء تواجدك خارج المنزل التعاون: امنح جميع فرقك نفس العرض لبيانات العملاء إلى إنشاء رحلة عملاء سلسة الأتمتة : عملية المبيعات مؤتمتة مع مشغلات لكل مرحلة من مراحل مسار التحويل، على سبيل المثال، لإرسال رسائل متابعة عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين

امنح جميع فرقك نفس العرض لبيانات العملاء إلى إنشاء رحلة عملاء سلسة تقارير متطورة: يمكنك التعمق في التقارير والتحليلات للحصول على رؤى لتوقعات دقيقة

يمكنك التعمق في التقارير والتحليلات للحصول على رؤى لتوقعات دقيقة تكامل سلس: التكامل مع بقية تطبيقات Zendesk، بالإضافة إلى تطبيقات مثل Trello وJira وGoogle Play

قيود بيع Zendesk Zendesk

تم الاستحواذ على Zendesk Sell، بدلاً من أن تقوم Zendesk ببنائه، والتكامل مع دعم Zendesk ليس مستقرًا وشاملًا كما ينبغي

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم قدرة فريق الدعم على المساعدة في حل مشكلاتهم

تسعير Zendesk Sell

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: يبدأ من 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk Zendesk

G2: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. HubSpot CRM - الأفضل للشركات الناشئة

عبر هبسبوت HubSpot CRM هو جزء من منصة HubSpot Sales HubSpot الأكبر. يستهدف في المقام الأول الشركات الناشئة وله ميزات محدودة، ولكنه مجاني. يركز أيضًا على إدارة خط أنابيبك ويوفر أدوات مبيعات لمساعدتك في القيام بذلك.

أفضل ميزات HubSpot CRM

بيانات العميل المركزية : جميع فرقك ترى نفس معلومات العميل

: جميع فرقك ترى نفس معلومات العميل إدارة خط الأنابيب : تخطيط عملية المبيعات والاطلاع على نتائج العملاء المحتملين

تخطيط عملية المبيعات والاطلاع على نتائج العملاء المحتملين التواصل مع العملاء وتتبعهم: تسجيل المكالمات واتصالات البريد الإلكتروني مباشرة من برنامج قاعدة بيانات العملاء

تسجيل المكالمات واتصالات البريد الإلكتروني مباشرة من برنامج قاعدة بيانات العملاء إدارة المحتوى: إنشاء صفحات مقصودة وإرسال محتوى المبيعات وتتبعه بسهولة

إنشاء صفحات مقصودة وإرسال محتوى المبيعات وتتبعه بسهولة الاندماج: التكامل مع تطبيقات مثل Slack وJira وMicrosoft Dynamic

قيود HubSpot CRM

يسمح الخيار المجاني فقط بخمسة قوالب بريد إلكتروني وخمسة مستندات لكل مستخدم شهريًا، بالإضافة إلى 15 دقيقة من وقت الاتصال و200 إشعار

للوصول إلى التحليلات وكتب تشغيل المبيعات، تحتاج إلى خطة مدفوعة

تسعير HubSpot CRM

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

HubSpot إدارة علاقات العملاء للمبيعات : مجاناً مع ميزات محدودة

مجاناً مع ميزات محدودة مبتدئ CRM جناح : يبدأ من 18 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 18 دولارًا شهريًا احترافي CRM جهاز CRM جناح: يبدأ من 450 دولارًا شهريًا

يبدأ من 450 دولارًا شهريًا المؤسسات CRM جناح يبدأ من 1,200 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM #### تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. Zoho CRM - أفضل برنامج قاعدة بيانات عملاء متكامل الخدمات

عبر زوهو إن Zoho CRM راسخ ويقدم حلولاً متكاملة الخدمات للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

أفضل ميزات Zoho CRM

لوحات معلومات مفيدة تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية طويلة الأجل ومراقبة أداء فريق المبيعات لتشجيع العلاقات المستمرة مع العملاء

تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية طويلة الأجل ومراقبة أداء فريق المبيعات لتشجيع العلاقات المستمرة مع العملاء سير العمل التخصيص: إنشاء مهام سير عمل تلقائية تناسب أعمالك

إنشاء مهام سير عمل تلقائية تناسب أعمالك إدارة العملاء و إدارة جهات الاتصال : أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والرد من أدوات مثل Outlook وGmail وYahoo داخل برنامج قاعدة بيانات العملاء

إدارة جهات الاتصال أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والرد من أدوات مثل Outlook وGmail وYahoo داخل برنامج قاعدة بيانات العملاء مساعدة الذكاء الاصطناعي: يساعدك Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، في العثور على البيانات التي تبحث عنها

يساعدك Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، في العثور على البيانات التي تبحث عنها عمليات التكامل: تتيح عمليات التكامل الأصلية وواجهة برمجة التطبيقات

قيود Zoho CRM

يسمح لك الإصدار المجاني فقط ب 100,000 سجل في قاعدة البيانات الخاصة بك

واجه بعض المستخدمين صعوبة في الحصول على الدعم الفني عندما واجهوا مشاكل في هذا التطبيق

تسعير Zoho CRM

نسخة تجريبية مجانية لمدة 15 يومًا

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أقصى حد: 52 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

تحقق من هذه

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6. Pipedrive - أفضل إدارة علاقات العملاء المستقلة

عبر Pipedrive Pipedrive هي أداة CRM مستقلة. يتكامل مع تطبيقات أخرى ولكنه مصمم بشكل أساسي لدعم فرق المبيعات للتواصل مع العملاء وإتمام الصفقات.

أفضل ميزات Pipedrive

تحديد الأهداف: تحديد الأهداف للأفراد والفرق

تحديد الأهداف للأفراد والفرق لوحة معلومات مرئية: راقب بسهولة تقدم فريقك باستخدام التقارير والتمثيل المرئي لخط سير الصفقات

راقب بسهولة تقدم فريقك باستخدام التقارير والتمثيل المرئي لخط سير الصفقات العملاء المحتملين تقسيم : فرز العملاء المحتملين حتى تتمكن من تخصيص التواصل

فرز العملاء المحتملين حتى تتمكن من تخصيص التواصل إدارة المهام : شاهد مهامك في قائمة أو عرض تقويم وقم بتعيين تذكيرات لها

: شاهد مهامك في قائمة أو عرض تقويم وقم بتعيين تذكيرات لها تكامل البريد الإلكتروني: استخدم قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة أو أنشئ بريدك الإلكتروني الخاص بك وأرسله مباشرة من برنامج قاعدة بيانات العملاء

قيود Pipedrive

قد يكون وقت استجابة الدعم بطيئًا في بعض الأحيان

يجد بعض المستخدمين أن التقنية قديمة وغير مستقرة تمامًا

تسعير #### تسعير Pipedrive

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

أساسي: 14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive #### تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه

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7. Salesforce - الأفضل لفرق مبيعات المؤسسات

عبر فريق المبيعاتفي Salesforce برنامج قاعدة بيانات العملاء يسمى Salesforce Salesforce Sales Cloud. وهو مصمم للمساعدة في إدارة ومراقبة كل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات وهو مثالي لبيئات المؤسسات.

تحقق من هذه

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أفضل ميزات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce

إدارة البيانات: إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك عبر شركتك

إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك عبر شركتك تخصيص واسع النطاق: قم بإعداد كل شيء بدءًا من شاشتك الرئيسية إلى تدفقات العمل التلقائية لتناسب أعمالك

قم بإعداد كل شيء بدءًا من شاشتك الرئيسية إلى تدفقات العمل التلقائية لتناسب أعمالك التقارير التفصيلية: الوصول إلى الرؤى من تقارير المبيعات ولوحة التحكم الخاصة بك

الوصول إلى الرؤى من تقارير المبيعات ولوحة التحكم الخاصة بك تكامل واسع النطاق: تكامل البريد الإلكتروني بالإضافة إلى التكامل مع العديد من تطبيقات المكاتب الخلفية المختلفة

قيود سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

مع وجود العديد من الميزات، قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لفهم النظام وإعداده بحيث يعمل لصالحك

اشتكى بعض المستخدمين من أن دعم العملاء ليس على المستوى المطلوب

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا

الأساسية: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 300 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce Sales Cloud

G2: 4.3/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 16,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

هل تفضل منتجات Apple؟ تحقق من هذه أدوات قاعدة بيانات Mac !

8. كوم - أفضل إدارة علاقات العملاء التعاونية

عبر Monday.com معروف بنهجه الشفاف والتعاوني, كوم CRM للمبيعات يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة خط أنابيب المبيعات. الوظيفة بسيطة للغاية ومثالية إذا كنت لا تبحث عن منصة تسويق شاملة.

الاثنين أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء للمبيعات

إدارة خط الأنابيب : استخدم النماذج المخصصة لالتقاط العملاء المحتملين على موقعك الإلكتروني وصفحاتك المقصودة، ثم انقلهم عبر خط الأنابيب

استخدم النماذج المخصصة لالتقاط العملاء المحتملين على موقعك الإلكتروني وصفحاتك المقصودة، ثم انقلهم عبر خط الأنابيب ميزات التسويق: تخطيط مهام التسويق وتنفيذها وتتبعها

تخطيط مهام التسويق وتنفيذها وتتبعها التعاون : التواصل والتعاون بين الفرق بسهولة

: التواصل والتعاون بين الفرق بسهولة سهولة الاستخدام : التصميم بديهي حتى للمستخدمين لأول مرة

قيود إدارة علاقات العملاء للمبيعات يوم الاثنين

لا يمكنك تصدير المعلومات من CRM

تكامل مخزون المتجر ليس واضحًا دائمًا

تسعير إدارة علاقات العملاء لمبيعات يوم الاثنين

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم معياري: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء للمبيعات يوم الاثنين

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

تحقق من هذه أدوات إدارة علاقات العملاء لشركات الخدمات !

9. Freshworks - الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

عبر فريشوركس يُطلق على نظام CRM Freshworks CRM اسم Freshsales. إنه نظام نظيف ومباشر مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة خطوط أنابيبها.

أفضل ميزات Freshsales

التعاون المشترك بين الفرق: المبيعات والتسويق ودعم العملاء لديهم جميعًا إمكانية الوصول إلى نفس المعلومات

المبيعات والتسويق ودعم العملاء لديهم جميعًا إمكانية الوصول إلى نفس المعلومات تسجيل نقاط الاتصال: تحديد العملاء المحتملين ذوي النية العالية للمتابعة

تحديد العملاء المحتملين ذوي النية العالية للمتابعة التجزيء السلوكي التقسيم : ملء جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيًا بمعلومات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم

: ملء جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيًا بمعلومات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم تتبع المشاركة: التفاعل مع العملاء من داخل الصفقات وتتبع محادثات العملاء للرجوع إليها في المستقبل

التفاعل مع العملاء من داخل الصفقات وتتبع محادثات العملاء للرجوع إليها في المستقبل مساعدة الذكاء الاصطناعي: فريدي، مساعد الذكاء الاصطناعي، يحلل بيانات المبيعات ويسلط الضوء على جهات الاتصال المعرضة للخطر

قيود المبيعات الجديدة

لا يتميز Freshsales بأنه غير قابل للتخصيص، لذا فأنت مقيد بما يمكنك القيام به

قد يكون الدعم بطيئًا في الاستجابة ولا يمكنه دائمًا المساعدة في إصلاح المشكلات

أسعار فريش سيلز

تجربة مجانية لمدة 21 يومًا

النمو: مجانًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين، ثم 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مجانًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين، ثم 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. كاب - الأفضل للتعاون في المبيعات والتسويق

عبر كيب يساعد Keap أقسام المبيعات والتسويق على العمل معًا لتحسين الكفاءة وإتمام المزيد من الصفقات. وهو مصمم للمبتدئين، وهو مصمم للشركات الجديدة وأصحاب الأعمال المنفردة، أما على مستوى المؤسسات - الذي كان يُعرف سابقًا باسم Infusionsoft - فهو الآن Keap Max Classic.

أفضل ميزات Keap

توليد العملاء المحتملين : تضمين نماذج مخصصة لجمع العملاء المحتملين على صفحتك الرئيسية وصفحاتك المقصودة

تضمين نماذج مخصصة لجمع العملاء المحتملين على صفحتك الرئيسية وصفحاتك المقصودة قابلة للتخصيص مسارات العمل : استخدم نظام السحب والإفلات السهل لإنشاء مسارات العمل وخطوط الأنابيب المرئية

استخدم نظام السحب والإفلات السهل لإنشاء مسارات العمل وخطوط الأنابيب المرئية الأتمتة : أتمتة التسويق الخاص بك، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، لتقليل المهام المتكررة

: أتمتة التسويق الخاص بك، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، لتقليل المهام المتكررة مشاركة العملاء: إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بريد إلكتروني من القوالب، وإجراء مكالمات هاتفية، وجدولة المواعيد من داخل سجلات جهات اتصال العملاء

إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بريد إلكتروني من القوالب، وإجراء مكالمات هاتفية، وجدولة المواعيد من داخل سجلات جهات اتصال العملاء إعداد التقارير: قم بإعداد تقارير شهرية وأسبوعية وحتى يومية لتتبع تقدمك

قيود #### قيود كيب

بعض الوظائف، مثل الفواتير والتقارير، لا يمكن تخصيصها حسب احتياجاتك

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمستخدمين الجدد لتعلم كيفية التنقل فيه

تسعير #### تسعير Keap

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

كلاسيكي: 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى مستخدمين اثنين

149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى مستخدمين اثنين الحد الأقصى: 199 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

199 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين ماكس كلاسيك: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كيب

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

مكافأة: اطلع على قائمتنا من أفضل البدائل لـ Keap

ما الذي تبحث عنه في برنامج قاعدة بيانات العملاء؟

عندما تكون في السوق للحصول على برنامج قاعدة بيانات العملاء لعملك، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها.

سهولة الاستخدام : يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، وأن تسمح لك بسهولة تحديد العملاء المحتملين للمتابعة، وأتمتة التواصل

يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، وأن تسمح لك بسهولة تحديد العملاء المحتملين للمتابعة، وأتمتة التواصل طريقة عرض واحدة للعملاء: يجب أن يتمكن جميع العاملين في شركتك من رؤية نفس طريقة عرض بيانات العملاء لتقديم خدمة عملاء سلسة

يجب أن يتمكن جميع العاملين في شركتك من رؤية نفس طريقة عرض بيانات العملاء لتقديم خدمة عملاء سلسة أتمتة سير العمل: يجب أن تكون إدارة المهام عبر المبيعات والتسويق بسيطة ومرنة ومؤتمتة قدر الإمكان، مع القدرة على تحديد الأولويات وإنشاء التبعيات

يجب أن تكون إدارة المهام عبر المبيعات والتسويق بسيطة ومرنة ومؤتمتة قدر الإمكان، مع القدرة على تحديد الأولويات وإنشاء التبعيات أتمتة التسويق: يجب أن تسمح لك أدوات التسويق بإعداد حملة تسويقية ثم تشغيلها بسلاسة دون تدخل منك

يجب أن تسمح لك أدوات التسويق بإعداد حملة تسويقية ثم تشغيلها بسلاسة دون تدخل منك تقارير ثاقبة: يجب أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى التقارير ولوحات المعلومات التي تتعقب المقاييس وتوفر تحليلات مفيدة وتتيح لك التنبؤ بالمبيعات

اختر أفضل نظام لقاعدة بيانات العملاء لفريقك

تساعدك إدارة جهات الاتصال الخاصة بك ومخططات المبيعات الخاصة بك على زيادة المبيعات، ولكن من المهم العثور على برنامج الإدارة المناسب. أنت تبحث عن نظام سهل الاستخدام وقابل للتخصيص ويسمح لك بأتمتة المبيعات والتسويق. كما يجب أن يوفر لك تقارير وتحليلات مفصلة تساعدك على اتخاذ أفضل القرارات لأعمالك.

نأمل أن تكون قائمتنا لأفضل برامج قواعد بيانات العملاء المدفوعة والمجانية قد ساعدتك في اتخاذ قرارك - أو على الأقل أعطتك بعض النقاط للتفكير فيها.

مع ClickUp، ستحصل على جميع ميزات إدارة علاقات العملاء التي تبحث عنها وأكثر من ذلك بكثير. وفِّر الوقت، وزد الإنتاجية، وحقق المبيعات مع برنامج ClickUp CRM المثالي. ابدأ مع ClickUp مجانًا اليوم. ثم شاهد تلك المبيعات تتدفق عليك.