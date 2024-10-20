أفضل 5 بدائل لبدائل Bitrix24 &؛ المنافسين (الميزات والقيود والأسعار)

_هل تبحث عن بعض بدائل Bitrix24 القوية؟

أنت هنا على الأرجح لأن Bitrix24 لا يناسبك.

ولا بأس بذلك.

فببساطة بعض الأشياء لا تندمج بشكل جيد.

مثل الزيت والماء، أو الأناناس والبيتزا.

نعم، لقد قلنا ذلك للتو.

ومع ذلك، فإن معظم الأشياء في الحياة لديها تطابق مثالي.

وأنت على وشك العثور على رفيقك المثالي في إدارة المشاريع.

في هذه المقالة، سوف نسلط الضوء على أفضل خمسة بدائل Bitrix24 إلى جانب ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين.

دعونا نبدأ.

لماذا تبحث عن بدائل Bitrix24؟

Bitrix24 هي أداة تعاون شائعة، تُستخدم على نطاق واسع لإدارة المشاريع من قبل الشركات الصغيرة والمتنامية.

_ما هي أفضل ميزاته؟

وظائف برنامج إدارة علاقات العملاء المدمجة

ميزات تسويق البريد الإلكتروني المجانية

متوفر كنسخة مستضافة ذاتيًا ونسخة سحابية

مشروع تعاوني و إدارة المهام الوظائف

لماذا تبحث عن بدائل Bitrix24؟

يقصر Bitrix24 في العديد من المجالات الرئيسية مثل أداة لإدارة المشاريع أو المنصة

فيما يلي نظرة سريعة على بعض سلبيات Bitrix24 التي لا يمكنك غض الطرف عنها.

يخدع ### رقم 1: الإعداد المعقد

مثاليتك برنامج إدارة المشاريع يجب أن يكون من السهل إعداده.

ليس في حالة Bitrix24!

سيتركك الإعداد إلى حد كبير مرهقًا إلى حد كبير .

خدعة #2: الكثير من الميزات الإضافية

يمنحك Bitrix24 العديد من الميزات الإضافية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني ودعم العملاء و إدارة العملاء المحتملين .

إذا كنت ترغب فقط في استخدامه لإدارة المهام، فإن كل هذه الميزات الإضافية ستكون ببساطة عديمة الفائدة، مما يؤدي إلى تشويش مساحة التخزين لديك.

الخدعة رقم 3: واجهة مستخدم معقدة

بالتأكيد، بعض ميزات Bitrix24 جيدة.

ومع ذلك، فهي ليست منظمة بشكل جيد.

يمكن لواجهة المستخدم المزدحمة في Bitrix24 أن تربكك وتجعلك تشعر بالارتباك، خاصة إذا كنت مبتدئًا.

ليس شيئًا تريده في برنامج إدارة المشاريع_، أليس كذلك؟

لسوء الحظ، لا تنتهي العيوب هنا.

اقرأ تقريرنا الشامل_ مراجعة Bitrix24 للاطلاع على المزيد من القيود.

الآن، هل نبدأ بحثنا عن أفضل بديل لـ Bitrix24؟ هيا بنا!

أفضل 5 بدائل لـ Bitrix24

من الصعب العثور على بديل Bitrix24 يناسب احتياجاتك مثل القفازات.

لأن هناك الكثير من الخيارات والعديد من العوامل التي يجب مراعاتها ..

والأهم من ذلك أن كل مؤسسة فريدة من نوعها.

فالبعض يعطي الأولوية لاحتياجات التسويق، بينما يركز البعض الآخر على التخطيط والتصميم.

لا تقلق. نحن هنا من أجلك.

فيما يلي قائمة بأفضل خمسة بدائل لـ Bitrix24 لمساعدتك في الاختيار من بين الأفضل.

1. انقر فوق

تحميل ClickUp على أي جهاز والوصول إلى عملك من أي مكان

أولاً ClickUp، وهو أحد أجهزة الأعلى تصنيفًا في العالم برنامج إدارة المشاريع الذي تستخدمه فرق العمل عالية الإنتاجية.

الأداة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع الكثير من الميزات المصممة لجعل إدارة المشروع بسيطة بالنسبة لك كما هي الفيزياء الكمية بالنسبة للفيزيائي.

_كيف يفعل ClickUp ذلك؟

دعنا نلقي نظرة فاحصة على بعض أهم ميزاته لفهم سبب تصدره لقائمة بدائل Bitrix24 هذه.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

A. استمتع بالمرونة مع المشاهدات قم بالتبديل بين أنواع مختلفة من طرق العرض واعثر على الطريقة التي تناسب أسلوب عملك بشكل أفضل.

اختر من بين خيارات العرض المتعددة في ClickUp مثل:

عرض اللوحة : طريقة عرض كانبان لفرز المهام حسب الحالات

عرض الصندوق: للمديرين لفرز المهام حسب المكلفين

عرض التقويم :: عرض جميع الأحداث والمهام القادمة في التقويم

عرض القائمة: عرض جميع المهام بتنسيق قائمة واستخدام عوامل التصفية لفرزها

B. وفّر الوقت والجهد مع الأتمتة يوفر لك ClickUp الكثير من الأتمتة لأي مهمة متكررة لديك في سير عملك.

سواء كانت أتمتة التسويق, خدمة العملاء الأتمتة أو احتياجات الموارد البشرية، يمكنك أتمتة أي سير عمل باستخدام ميزة الأتمتة في ClickUp.

قم بإنشاء الأتمتة المخصصة الخاصة بك أو اختر من مكتبة قوالب الأتمتة

يقوم ClickUp بالعمل بينما تركز أنت وفريقك على النمو. 😇

C. ضع التوقعات مع تقديرات الوقت يحتاج أي مشروع أو مهمة إلى تقديرات زمنية.

وإلا كيف سيكون لديك جدول زمني واضح أو تعرف متى ومن ستسند إليه المهام؟

باستخدام ميزة التقديرات الزمنية في ClickUp، يمكنك تحديد التوقعات والتنبؤ بموعد إنجاز المهام.

إضافة تقديرات الوقت من المهام وطرق العرض في ClickUp

إذن... هل بدائل Bitrix24 توفر الوقت؟ نعم!

_هذا يعني المزيد من الوقت للعب الزنزانات والتنانين مع الزملاء؟ نعم مضاعفة!

D. إدارة المشروع مثل المحترفين مع مخططات جانت _هل تخيفك مخططات جانت؟

نحن نتفهم ذلك.

A يمكن أن يبدو مخطط جانت معقداً ومخيفاً. مثل مخطط المدار الجزيئي الذي يشرح الترابط الكيميائي في الجزيئات. ـ

ولكن هذا ليس كما تبدو عليه مخططات كليك أب مخططات جانت.

مخططات جانت لدينا هي

جذابة بصريًا (لأن من لا يقدّر المظهر الجمالي)

فائقة السهولة في الاستخدام والتفسير

قادرة على مساعدتك جدولة المهام إدارة المواعيد النهائية ، اكتشف مشروعك المسار الحرج والمزيد

قم بجدولة مشاريع متعددة بسرعة باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp

E. إدارة المستندات بشكل لم يسبق له مثيل مع المستندات يمكنك إنشاء أكثر المستندات مرونة وسهولة في المشاركة قاعدة المعرفة باستخدام ClickUp Docs.

سواء كان محتوى المدونة أو تدوين الملاحظات حول نظرية الأوتار، يمكن لـ Docs التعامل مع جميع كلماتك وبياناتك 😎

_ما هي المزايا؟

يمكن للعديد من الأشخاص التعاون وإجراء التعديلات في مستند واحد

تعيين التعليقات و المهام مباشرة من المستندات

حفظ المستندات كقوالب مشاركة وتعيين أذونات مخصصة F. تتبع مشاريعك مع لوحات المعلومات و الأدوات يحب مديرو المشاريع لوحات معلومات ClickUp المتقدمة.



تتبّع كل نشاط وإنجاز باستخدام أدوات لوحة المعلومات المختلفة مثل:

مخططات السرعة

المخططات البيانية للسرعة

مخططات الاحتراق

مخططات التدفق التراكمي

تصور كيفية حدوث العمل في مساحة عمل ClickUp بأي طريقة تريدها باستخدام لوحات المعلومات

تذكّر أنه كلما زادت رؤيتك لأداء فريقك، زادت إنجازاتك كمؤسسة.

إيجابيات ClickUp

قم بإنشاء عرض عالي المستوى لكل ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام لوحات المعلومات تكامل سهل مع تطبيقات الطرف الثالث المفضلة لديك، بما في ذلك سلاك , توجل و كاليندلي برنامج فعال لإدارة المشاريع لجميع أحجام الأعمال

أضف مراحل إلى مهامك باستخدام الحالات المخصصة إنشاء فوري عناصر الإجراء من التعليقات مع التعليقات المعينة تعيين متعدد المعينين إلى مهمة واحدة

سهولة مشاركة الملفات مع تكامل التخزين السحابي مثل دروب بوكس و جوجل درايف تخصيص الوصول للأعضاء والضيوف باستخدام الأذونات مقطع تسجيل الفيديو لتسجيل شاشة سطح المكتب

واجهة مستخدم بديهية

العمل دون اتصال بالإنترنت من أي مكان باستخدام وضع عدم الاتصال دعم العملاء على مدار 24/7

تطبيقات الجوال متاحة لأجهزة iOS و Android

سلبيات #### ClickUp

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

لا تقلق. يعمل فريقنا في ثماني مناطق زمنية مختلفة لضمان تنفيذ اقتراحاتك وحل المشكلات.

تفقد موقعنا خارطة طريق التطوير لرؤية ما يخبئه لنا المستقبل. _

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp ثلاثة خيارات للتسعير:

مجانًا إلى الأبد: يتضمن عددًا غير محدود من المهام والمستخدمين، ومساحة تخزين 100 ميغابايت (أشبه بالمجان)

يتضمن عددًا غير محدود من المهام والمستخدمين، ومساحة تخزين 100 ميغابايت (أشبه بالمجان) غير محدود (5 دولارات/مستخدم شهريًا): يشمل عددًا غير محدود من القوائم واللوحات ولوحات المعلومات والتخزين

يشمل عددًا غير محدود من القوائم واللوحات ولوحات المعلومات والتخزين للأعمال (9 دولارات لكل مستخدم شهريًا): يشمل جميع الأتمتة والخرائط الذهنية والتصدير المخصص

تقييمات المستخدمين #### ClickUp

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. وريك

عبر وريك العديد من مديري المشاريع مثل Wrike لقدراتها القوية في إدارة الموارد وإمكانياتها كمنصة تعاون.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالإعداد والإعداد,

يمكن أن يتركك Wrike مثل ... 🤦

هل ذكرنا أن لديهم Wrike Professional Services لإرشادك خلال العملية؟

خدمة متخصصة... فقط لتبدأ!

إذا كنت تصرخ داخليًا، فأنت لست وحدك.

هل أنت فضولي بشأن Wrike؟ اعرف المزيد عن

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و

أفضل بدائل Wrike

.

ميزات Wrike الرئيسية

يحتوي على أداة إنشاء نماذج مدمجة

لديه أداة تعقب الوقت الأصلية

يوفر مصادقة ثنائية

يتيح لك إنشاء حالات مخصصة

إيجابيات Wrike

يقدم الكثير من القوالب

يُنشئ تقارير في الوقت الفعلي

يقدم تقارير فعالة إدارة سير العمل يدعم كلاً من أجهزة iOS و Android



سلبيات Wrike

الإعداد معقد للغاية

تطبيق الهاتف المحمول ليس عملياً مثل تطبيق الويب

يدعم الإصدار المجاني خمسة مستخدمين فقط

لا يمكن الاستيراد من منصات أخرى لإدارة المشاريع

تسعير #### تسعير Wrike

يقدم Wrike ثلاثة خيارات تسعير:

مجاني: يشمل عرض اللوحة وعرض جداول البيانات و2 جيجابايت للتخزين

يشمل عرض اللوحة وعرض جداول البيانات و2 جيجابايت للتخزين احترافي (9.80 دولار/مستخدم شهريًا): يتضمن لوحة تحكم قابلة للمشاركة، وعمليات تكامل متقدمة، وسعة تخزين 5 جيجابايت

يتضمن لوحة تحكم قابلة للمشاركة، وعمليات تكامل متقدمة، وسعة تخزين 5 جيجابايت الشركات (24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا): يشمل قوالب التقارير والتحليلات البيانية و50 جيجابايت من السعة التخزينية

تقييمات مستخدمي Wrike

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 1300 تقييم)

3. باسيكامب

عبر Basecamp المخيم الأساسي_

.

الميزات الرئيسية لـ Jira

قابل للتخصيص سكروم و كانبان اللوحات

منشئ أتمتة السحب والإفلات

تقارير رشيقة لتتبع تقدم المشروع

يدعم أكثر من 3000 تكامل

محترفي جيرا

لديه لغة برمجة خاصة به

تطبيقات iOS وأندرويد متوفرة

يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة لتقدم المشروع

وظيفة بحث شاملة

سلبيات Jira

واجهة مستخدم معقدة للمبتدئين

حجم الملف محدود (2 جيجابايت فقط)

لا توجد مهام متعددة

لا توجد قوالب مخصصة للمهام

تسعير جيرا

لدى Jira ثلاثة خيارات تسعير:

مجانًا: يشمل التقارير الرشيقة والأتمتة وتخزين الملفات بسعة 2 جيجابايت

يشمل التقارير الرشيقة والأتمتة وتخزين الملفات بسعة 2 جيجابايت معيار (7 دولار/مستخدم شهريًا): يشمل سجلات التدقيق، ووصول مجهول، وتخزين ملفات بسعة 250 جيجابايت

يشمل سجلات التدقيق، ووصول مجهول، وتخزين ملفات بسعة 250 جيجابايت القسط (14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا): يشمل سكرم ولوحات كانبان، وأرشفة المشاريع، وتخزين غير محدود

تقييمات مستخدمي Jira

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 9500 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 3600 تقييم)

حان الوقت لبديل جاد لبيتريكس 24

على الرغم من أن Bitrix24 منصة رائعة لإدارة علاقات العملاء ولديها العديد من ميزات التعاون الاجتماعي، إلا أنها ليست كافية. لا يزال يفتقر إلى العديد من ميزات المشروع الرئيسية ويمكن أن يكون استخدامه معقدًا بشكل لا يصدق.

ما تحتاجه هو منصة واحدة تمثل حزمة كاملة.

خاصة عندما يكون هناك العديد من منافسي Bitrix24 الآخرين الذين يقدمون ميزات أكثر قيمة في خططهم المجانية!

فقط ألقِ نظرة على ClickUp. إنه مجاني للأبد (إلا إذا كنت ترغب في الترقية) ويدعم عددًا غير محدود من المهام والمستخدمين_

من ميزات ClickUp الرئيسية الأخرى، مثل أكثر من 50 عملية معدة مسبقًا بأتمتة العمليات, وضعي والعديد من عمليات التكامل تجعله أفضل بديل لـ Bitrix24.

إذا كنت لا تزال لا تصدقنا، تحقق من مراجعة ClickUp مقابل Bitrix 24 وسترى ما نعنيه!

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