أفضل 10 برامج لتتبع الوقت لعام 2025 (ميزات التطبيق وأسعاره)

وكما قالت الأيقونة أبريل لودجيت ذات مرة: _"الوقت هو المال، والمال هو القوة، والقوة هي البيتزا، والبيتزا هي المعرفة."

وسواء كانت تعرف ذلك أم لا، فقد لخصت أبريل بدقة أهمية إدارة الوقت وبرامج التتبع في تلك الكلمات القليلة نوعاً ما 🍕💜

يعد برنامج تتبع الوقت أمرًا ضروريًا لأي فريق أو وكالة أو موظف مستقل يتطلع إلى زيادة الإنتاجية, المسار السريع للمشروع , كتلة الوقت يومهم، وغير ذلك. يمكن استخدام هذه الأدوات من قبل أعضاء الفريق لتسجيل دخولهم وخروجهم وتنظيم عبء العمل وتسجيل الوقت الذي يقضونه في المهام الفردية لتحسين أيام عملهم والبقاء على نحو أفضل خلال الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك, تتبع وقت المشروع هو مكسب لكل من أصحاب العمل والموظفين. من خلال تحقيق أقصى استفادة من وقتك في العمل، سيكون لديك المزيد من الوقت _للتركيز على الأسرة ومشاريع الشغف والعلاقات والهوايات. 🏆

التحدي الأكبر هو الاستثمار في برنامج تتبع الوقت المناسب الذي يناسب احتياجاتك.

... ومع وجود عدد كبير من البرامج المتاحة لك، قد تكون عملية التجربة والخطأ هذه صداعًا كبيرًا. 😳

لكنك جئت إلى المكان الصحيح! لقد أنشأنا هذه القائمة التفصيلية لأفضل 10 تطبيقات لتتبع الوقت لتوجيه بحثك ومساعدتك في مقارنة أفضل الميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار والتقييمات.

ما هو تطبيق تتبع الوقت؟

تطبيق تتبع الوقت هو أداة متاحة على الإنترنت أو على الهاتف المحمول تسجل الوقت الذي تقضيه في العمل أو في مهام معينة أو في مشاريع مختلفة خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو حتى السنة! يمكن استخدام الرؤى من هذه التطبيقات لمساعدتك على فهم إنتاجيتك بشكل أفضل أو استخدامها لحساب الرواتب أو الوقت المدفوع بدقة. من خلال فهم أين يذهب وقتك في اليوم ومقدار وقتك حقيقيًا، يمكن للموظفين والشركات اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية تبسيط العمليات وزيادة الربحية الإجمالية.

يُستخدم برنامج تتبع الوقت خاصةً بالنسبة للموظفين والمقاولين الذين يعملون بالساعة، لمراقبة الورديات، واستراحات الغداء، وإجازات العمل الإضافية، والإجازات المرضية، وغير ذلك الكثير! بالإضافة إلى ذلك، تعتمد بعض الفرق على هذا البرنامج للوفاء بالتزامات الدولة أو الاتحاد أو متطلبات المشروع .

يبدو أن هناك الكثير بالفعل، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يمكن أن يفعله برنامج تتبع الوقت! السؤال الحقيقي هو - ما هي الميزات التي تحتاجها بالفعل؟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تتبع الوقت؟

يكمن جمال برنامج تتبع الوقت في أنه يتمتع بالقدرة على الجمع بين الكثير من الميزات المختلفة تقنيات إدارة الوقت في تطبيق مريح وبديهي - بشكل مثالي.

ابحث عن الأرقام الدقيقة على الفور باستخدام صيغ بسيطة أو متقدمة في الحقول المخصصة في ClickUp Custom Fields

ليس كل تتبع الوقت أو تطبيقات حظر الوقت بنفس الوظائف، وسهولة الاستخدام، وفعالية التكلفة، ولهذا السبب من المهم أن تعرف ما الذي تبحث عنه قبل الشراء. فيما يلي أهم خمس ميزات لا بد من امتلاكها في برامج تتبع الوقت عالية الجودة و المفيدة:

تتبع الوقت العالمي : إن تشغيل ساعتك الرقمية وإيقافها في كل مرة تنتقل فيها بين نوافذ المتصفح أو المهام أو الاجتماعات ليس أفضل استخدام لوقتك. ابحث عن البرنامج الذي يمكنه تسجيل وإدارة وإضافة الوقت الذي تقضيه في كل عملك.

: إن تشغيل ساعتك الرقمية وإيقافها في كل مرة تنتقل فيها بين نوافذ المتصفح أو المهام أو الاجتماعات ليس أفضل استخدام لوقتك. ابحث عن البرنامج الذي يمكنه تسجيل وإدارة وإضافة الوقت الذي تقضيه في عملك. إعداد تقارير الوقت : الحصول على لمحة رفيعة المستوى عن إدخالات وقتك وتقديراتك وجداولك الزمنية و معالم المشروع سيساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بعملياتك.

: الحصول على لمحة رفيعة المستوى عن إدخالات وقتك وتقديراتك وجداولك الزمنية و معالم المشروع سيساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بعملياتك. الصيغ : تساعدك الصيغ على حساب الأرقام الرئيسية بسهولة تلقائيًا بما في ذلك وقت العمل وتكاليف الساعة والميزانيات والمزيد.

: تساعدك الصيغ على حساب الأرقام الرئيسية بسهولة تلقائيًا بما في ذلك وقت العمل وتكاليف الساعة والميزانيات والمزيد. الفرز والتصفية : تساعدك الملاحظات أو التسميات أو العلامات على تنظيم إدخالات وقتك والوصول إليها بسهولة.

: تساعدك الملاحظات أو التسميات أو العلامات على تنظيم إدخالات وقتك والوصول إليها بسهولة. الإدخالات: سيساعدك العثور على برنامج تتبع الوقت مع الكثير من عمليات التكامل في عرض وإدارة الوقت الذي تقضيه في تطبيقات مختلفة بسهولة.

والخبر السار هو هناك الكثير من البرامج التي تلبي هذه المعايير - والعديد منها يتخطى هذه المعايير!

أفضل 10 أدوات لتتبع الوقت

أنت لم تعتقد أننا سنجعلك تدافع عن نفسك في البحث عن برامج تتبع الوقت، أليس كذلك؟

ضع معرفتك الجديدة في إدارة الوقت على المحك للعثور على أداة تتبع الوقت التي تحلم بها باستخدام هذه القائمة المفصلة كدليل لك. قارن بين الميزات الرئيسية، والإيجابيات والسلبيات، والسعر، وتقييمات أفضل 10 برامج لتتبع الوقت للعثور على أفضل برنامج لتتبع الوقت بالنسبة لك!

1. انقر فوق

تتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام مؤقت ClickUp العالمي

ClickUp هو برنامج الإنتاجية الوحيد المتكامل والقوي بما يكفي لدمج عملك عبر التطبيقات في منصة واحدة - بما في ذلك الوقت الذي قضيته في علامات التبويب والتطبيقات والمهام الأخرى! إنه التطبيق المثالي لتتبع الوقت للأفراد والمديرين الذين يرغبون في البقاء في صدارة إنتاجيتهم مع تتبع وقت المشروع من ClickUp مجانًا ملحق كروم لتتبع الوقت بين النوافذ، والمزيد!

بالإضافة إلى ذلك، ClickUp هو برنامج تتبع الوقت الوحيد الذي يقدم عرض عبء العمل للحصول على لمحة عالية المستوى عن حجم العمل المقرر لكل عضو في الفريق على أساس أسبوعي أو شهري.

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

أفضل ميزات ClickUp

تتبع مرن للوقت من أي جهاز أو نافذة أو تطبيق أو مهمة باستخدام المؤقت العام

إنشاء جداول زمنية وتقارير ورؤى مخصصة باستخدام أدوات تتبع الوقت خطط لأسبوعك مسبقًا باستخدام تقديرات الوقت لكل مهمة أو عبء عمل

إضافة سياق لكل إدخال للوقت مع ملاحظات حول كيفية استخدامك لوقتك

حساب الوقت القابل للفوترة تلقائيًا للتأكد من دقته عبر جميع الفواتير

تصفية إدخالات وقتك وفرزها وتصنيفها باستخدام التصنيفات

قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلم قليلاً للتكيف مع مجموعة ميزات ClickUp الغنية

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال - حتى الآن!

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا شركة بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,510+ تقييمات)

2. في الوقت المناسب

عبر في الوقت المناسب هدف Timely هو جعل عملية تخطيط المهام أبسط وأكثر كفاءة من خلال منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى تقنية الجدولة التلقائية. وهذا يضمن إكمال المهام دائماً في الوقت المحدد دون الحاجة إلى أي مدخلات يدوية من المستخدمين. تحتوي أداة تتبع الوقت أيضًا على تحليلات قوية تساعد المستخدمين على تحديد الأنشطة التي تستغرق معظم الوقت والجهد حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة حول أفضل طريقة لاستخدام مواردهم.

وتتيح ميزات Timely للمستخدمين التعاون مع الآخرين، وتعيين التذكيرات، ومراقبة التقدم المحرز، والبقاء على رأس المهام. كما أن واجهة السحب والإفلات تجعل إدارة المشاريع المتعددة وتحديد أولويات المهام أمراً سهلاً للغاية.

بشكل عام، يعمل Timely على تبسيط إدارة المهام للفرق والأفراد على حد سواء من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات قوية تتيح للمستخدمين البقاء منظمين بسهولة وأن يكونوا أكثر إنتاجية في حياتهم اليومية!

في الوقت المناسب أفضل الميزات

عمليات تكامل أصلية وواجهات برمجة تطبيقات مفتوحة لربط البيانات عبر مجموعة التقنيات الخاصة بك

قوائم علامات لتوحيد طريقة الإبلاغ عن ساعات العمل المسجلة

تطبيقات على أنظمة ماك وويندوز وiOS وأندرويد

تتبع الوقت تلقائيًا

القيود الزمنية

تتسبب المشكلات المتعلقة بأداء الذكاء الاصطناعي في مزيد من العمل للمستخدمين لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد تكون دقة الوقت مشكلة إذا كنت تقوم بتغيير المناطق الزمنية

التسعير في الوقت المناسب

بداية : 9 دولارات/مستخدم شهرياً، تُدفع سنوياً

: 9 دولارات/مستخدم شهرياً، تُدفع سنوياً القسط : 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا شهريًا، تُدفع سنويًا غير محدود: 22 دولاراً/مستخدماً في الشهر، تُدفع سنوياً

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. توجل تراك

عبر مسار توجلتراك توجل تراك هي أداة لتتبع الوقت تسمح للمستخدمين بتتبع الوقت الذي يقضونه في المهام والمشاريع المختلفة بسهولة، وتوفر تقارير وتحليلات مفصلة يمكن أن تساعد الفرق على تحديد المجالات التي يمكنهم فيها تحسين الكفاءة والإنتاجية.

إنه برنامج تتبع مرن يمكن تخصيصه حسب الاحتياجات المحددة لسير عمل الفريق. ولمعرفة الأنشطة التي تدرّ الإيرادات، يمكنك تعيين معدلات قابلة للفوترة لمساحات العمل أو أعضاء الفريق أو المشاريع أو أعضاء المشروع!

كما أنه يمكن أن يتكامل مع أدوات أخرى مثل GitLab وNotion وAdobe XD وغيرها. هذا يجعل من السهل استخدام Toggl Track مقترنًا بأدوات ومنصات أخرى يستخدمها فريقك بالفعل.

إدارة وقت فريقك باستخدام تكامل Toggl Track و ClickUp !

أفضل ميزات Toggl Track

أكثر من 100 تكامل مع ملحقات متصفح Chrome ومتصفح Firefox

حسابات الرواتب للمتعاقدين والموظفين

تطبيقات الويب والجوال وسطح المكتب

التتبع في الوقت الفعلي أو دون اتصال بالإنترنت

قيود Toggl Track

لا يمكن لأعضاء الخطة المجانية تثبيت إدخالات الوقت الأكثر استخدامًا لسهولة الوصول إليها

غير مناسب كأداة لإدارة المهام بمفرده

تسعير #### تسعير Toggl Track

الفريق : 9 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا

: 9 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

4. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ RescueTime هو برنامج آلي بالكامل لتتبع الوقت يعمل في الخلفية على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، ويتتبع المنصات والمواقع الإلكترونية المستخدمة، ويقدم تقارير مفصلة عن الوقت الذي يقضيه المستخدم في الأنشطة المختلفة. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لبرنامج RescueTime في أنه يساعد المستخدمين على اكتساب نظرة ثاقبة حول استخدامهم للوقت وتحديد عوامل تشتيت الانتباه ومضيعات الوقت، والتي يمكن معالجتها لتحسين الإنتاجية.

يوفر تطبيق تتبع الوقت هذا أيضاً ميزة مفيدة تسمى "هدف التركيز في العمل"، والتي تقيّم أسلوب عملك وجدول اجتماعاتك لمنحك هدفاً يومياً للتركيز. يمكن للمستخدمين تعيين أهداف الإنتاجية ويتلقون تنبيهات عندما يقضون الكثير من الوقت في أنشطة غير إنتاجية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب الترفيهية.

RescueTime أفضل الميزات

تكامل مع برامج التقويم مثل تقويم Google و Outlook

تدريب ذكي على مدار اليوم لإبقائك على المسار الصحيح مع المهام

حظر المواقع غير المنتجة والمشتتة للانتباه في جلسات التركيز

تطبيقات ويندوز وماك لتتبع نشاط سطح المكتب

قيود RescueTime

قصور في إدارة المشاريع والمهام

لا توجد ميزات تعاون

تسعير تطبيق RescueTime

اتصل ب RescueTime للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات RescueTime

Capterra: 4.6/5 (120+ تقييم)

4.6/5 (120+ تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

5. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفيClockify هو تطبيق لتتبع الوقت يمكن استخدامه لتتبع مقدار الوقت المستغرق في المشاريع والمهام. وهو يتيح للمستخدمين إنشاء جداول زمنية دقيقة، وتحديد معدلات قابلة للفوترة لعملهم، وإنشاء تقارير مفصلة عن تقدم عملهم. لاستخدام Clockify، يحتاج المستخدمون إلى إنشاء حساب على التطبيق ثم تسجيل الدخول لبدء تتبع الوقت من لوحة تحكم Clockify.

من المزايا الفريدة التي يقدمها Clockify تغيير وقت بدء تشغيل المؤقت. على سبيل المثال، إذا نسيت تشغيل المؤقِّت في بداية اليوم، يمكنك ضبط المؤقِّت يدوياً ليعكس وقت بدء العمل. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين لا يتتبعون وقتهم بانتظام. وهذا يمنعك من تحميل العملاء أكثر من طاقتهم أو العمل أكثر مما ينبغي!

Clockify أفضل الميزات

حظر سريع للوقت في التقويم الخاص بك

مخططات النشاط الزمني على لوحة التحكم

اكتشاف التطبيق الخامل

أكثر من 80 تكامل

قيود Clockify

قد تحتاج الفرق إلى تدريب لتعلم جميع ميزاته

واجهة أقل بديهية

تسعير كلوكفاي

أساسي : 3.99 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 3.99 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا معيار : 5.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 5.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا محترف : 7.99$/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 7.99$/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

Clockify التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. عائم

عبر عائم تم تصميم أداة إدارة الموارد العائمة لمساعدة المؤسسات على تبسيط عمليات إدارة الموارد. وهي توفر تحليلات وخوارزميات متقدمة لتوفير معلومات مفصلة حول الموارد مثل الموظفين والشؤون المالية والعمليات.

يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة الربحية واتخاذ قرارات مستنيرة. يتيح تخطيط الموارد وتتبعها في الوقت الفعلي باستخدام Float للمؤسسات الاستجابة بسرعة لأي تغييرات.

باستخدام ميزة التحليلات الخاصة به، يمكن للمؤسسات اكتشاف الاتجاهات والفرص، والبقاء في صدارة منافسيها. يساعد ذلك فرق العمل على اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع وزيادة الإنتاجية!

تعويم أفضل الميزات

تلتقط الأدوات المالية الساعات المدفوعة المسجلة للفريق لإنشاء فواتير

تذكيرات تلقائية عبر Slack والبريد الإلكتروني والجوال

الجداول الزمنية المعبأة مسبقاً بناءً على المهام المجدولة

مقارنة الساعات المقدرة مقابل الساعات الفعلية

قيود تعويم

منحنى تعليمي حاد لبناء سير عمل مستقر داخل المنصة

يفتقر إلى قدرات تصدير البيانات المتقدمة

تسعير #### تسعير التعويم

تخطيط الموارد : 6 دولارات للشخص الواحد شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 6 دولارات للشخص الواحد شهرياً، يتم دفعها سنوياً تخطيط الموارد وتتبع الوقت : 10 دولارات للفرد شهرياً، تُدفع سنوياً

: 10 دولارات للفرد شهرياً، تُدفع سنوياً إضافة الحزمة الإضافية: 6 دولارات للفرد شهرياً

تقييمات ومراجعات تعويم

Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

7. أور ستاك

عبر مكدس الساعات HourStack هو مشروع و أداة لإدارة الوقت تساعد المستخدمين على التنظيم وتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أهدافهم. يمكن للمستخدمين تنظيم المهام في مجموعات من الوقت, تحديد أولويات المهام وإدارة أنشطتهم اليومية من وجهة نظر واحدة.

تتيح واجهة HourStack العصرية والبديهية للمستخدمين تصور التقدم المحرز بمرور الوقت باستخدام أشرطة التقدم، والتقاط نقاط البيانات بسرعة باستخدام الملاحظات والعلامات، وتبديل المهام بين الأيام والأسابيع بسهولة. يتيح لك تطبيق تتبع الوقت هذا البقاء على رأس المشاريع مع ميزات مثل التذكير بالمهام، والتصفية المتقدمة، ودعم مساحة العمل التعاونية.

HourStack أفضل الميزات

طرق عرض التقويم الفردي والجماعي لتحسين الجداول الزمنية

تقارير قابلة للتخصيص مع الفلاتر والتجميع والفرز

تصدير ملفات Excel وجداول بيانات Google وملف CSV

مؤقتات التقويم بنقرة واحدة

قيود HourStack

تعتمد دقة الوقت على تسجيل دخول المستخدم وصيانته باستمرار

فترة تجريبية مجانية قصيرة لتجربة أي تأثير حقيقي على الإنتاجية

تسعير #### تسعير HourStack

شخصي : 9 دولارات شهريًا لعضو واحد، تُدفع سنويًا

: 9 دولارات شهريًا لعضو واحد، تُدفع سنويًا الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو، يتم دفعها سنويًا

HourStack التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) G2: 4.4/5 (5 تقييمات)

8. بايمو

عبر بايموأداة تتبع الوقت في Paymo والمواعيد النهائية. على سبيل المثال، يقوم مدير المشروع بتحديد المعالم الرئيسية التي يجب أن يعمل كل عضو من أعضاء الفريق على تحقيقها ثم يتتبع التقدم المحرز من خلال عمليات التحقق المنتظمة.

بايمو أفضل الميزات

طرق عرض الجداول الزمنية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية

إعدادات تخصيص الجداول الزمنية

التقارير الدائرية والشريطية

إدارة الموارد

قيود بايمو

لا توجد إدارة مهام متقدمة في الباقة المجانية

التكامل متاح فقط في الخطط المدفوعة

تسعير بايمو

مجانًا

بداية : 4.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 4.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً صغير مكتب : 9.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 9.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً شركة: 20.79 دولارًا/مستخدماً شهرياً، يتم احتسابها سنوياً

تقييمات ومراجعات بايمو

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

هل تدير شركة صغيرة؟ تحقق من هذه أدوات تتبع وقت الأعمال التجارية الصغيرة !

9. طبيب الوقت

عبر طبيب الوقت Time Doctor هو برنامج لتتبع الوقت يساعد الشركات والأفراد على فهم كيفية قضاء وقتهم بشكل أفضل. يعمل البرنامج في الخلفية على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، ويتتبع التطبيقات والمواقع الإلكترونية المستخدمة، ويقدم تقارير مفصلة عن الوقت الذي يقضيه المستخدم في الأنشطة المختلفة.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لبرنامج Time Doctor في أنه يساعد المستخدمين على اكتساب نظرة ثاقبة حول مصادر تشتيت الانتباه ومضيعات الوقت، والتي يمكن معالجتها لتحسين الإنتاجية. يوفر البرنامج أيضًا مجموعة من برامج مراقبة الموظفين ميزات لمساعدة المستخدمين على البقاء على المسار الصحيح.

_تحقق من الـ تكامل ClickUp و Time Doctor !

أفضل الميزات #### تايم دكتور

التحقق التلقائي من حضور الموظفين والجداول الزمنية تلقائيًا

أداة التوازن بين العمل والحياة الشخصية لمراقبة أعباء عمل الموظفين

أدوار المستخدم المخصصة وإعدادات الأذونات

لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتقارير مخصصة

قيود طبيب الوقت

قد تلتقط مراقبة الشاشة معلومات شخصية عندما تلتقط لقطات شاشة عشوائيًا

يفتقر إلى برنامج إدارة المشاريع تسعير #### تايم دكتور

أساسي : 70 دولار/مستخدم في السنة

: 70 دولار/مستخدم في السنة عادي : 100 دولار/مستخدم في السنة

: 100 دولار/مستخدم في السنة القسط: 200 دولار/مستخدم في السنة

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. تيك تيك

عبر تيك تيك السمة الرئيسية ل TickTick هي أنه يوفر طريقة واضحة ومنظمة لأي شخص لإدارة قائمة مهامه. في TickTickTick، يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم مهام وتعيين تذكيرات وتحديد أولويات مهامهم.

TickTick هو أيضاً تطبيق مفيد لتتبع الوقت للفرق البعيدة والتعاون عن بُعد. يمكن للمستخدمين مشاركة المهام والقوائم، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز في مشاريع الفريق. يمكن أن يساعد ذلك الفرق على التواصل الفعال والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة. وهذا يؤدي إلى بيئة عمل أكثر إنتاجية وفعالية.

بدلاً من كتابة المهام، يمكن للمستخدمين استخدام أصواتهم لإضافتها إلى قوائم المهام الخاصة بهم! يقوم تطبيق TickTickTick بتحويل كلماتك المنطوقة إلى نص وإضافتها إلى قائمتك باستخدام خاصية التعرف على الصوت.

أفضل ميزات تطبيق TickTickTick

تسلسل هرمي بسيط للتنظيم (مجلدات، وقوائم، ومهام، وعناصر التحقق)

طرق عرض مختلفة للتقويم واشتراكات التقويم

تذكيرات الموقع

مؤقت بومودورو

قيود TickTickTick

غير مناسب كأداة لإدارة المهام بمفرده

وظائف محدودة لتتبع التقدم المحرز

تسعير تيكتيك

اتصل ب TickTick للحصول على تفاصيل الأسعار

تقييمات ومراجعات TickTick TickTick

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 80 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

حان الوقت للارتقاء إلى المسار الصحيح - مع كليك أب

بالحديث عن البقاء على المسار الصحيح... حان الوقت لاختيار برنامج تتبع الوقت! استخدم هذه القائمة التفصيلية لتوجيه بحثك والتأكد من حصولك على أفضل ما في برنامج تتبع الوقت. وإذا كنت تتطلع إلى أن تكون أكثر كفاءة في اتخاذ قرارك، فاختر البرنامج الأعلى تصنيفاً بين هذه القائمة - ClickUp!

تصور مهامك بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

يمكنك الوصول إلى الكثير من الميزات الموفرة للوقت، وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص, مئات القوالب وغير ذلك الكثير، كل ذلك من منصة واحدة! بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp قوي بقدر ما هو فعال من حيث التكلفة، لذلك لن تضطر أبدًا إلى التنازل عن ميزاتك المفضلة 🙂

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