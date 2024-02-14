أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Google Keep 2025

قال فارس بويلر ذات مرة..

"الحياة تتحرك بسرعة كبيرة. إذا لم تتوقف وتنظر حولك من حين لآخر، فقد يفوتك ذلك."

على الرغم من أن هذا في جزء منه مجرد عذر آخر لذكر أحد أعظم الأفلام على الإطلاق، إلا أنه أيضًا تذكير جيد لسبب استخدام تطبيقات تدوين الملاحظات مثل Google Keep هي مفتاح البقاء متقدمًا على قوائم مهامنا اليومية.

من الاشتراكات إلى المواعيد النهائية والقيام بمهام البقالة، هناك دائماً احتمال أن ينتهي بك الأمر بنسيان شيئين من أصل خمسة أشياء في قائمتك إذا لم تدونها.

وجد Google Keep مكانته كحل لتدوين الملاحظات ومشاركتها وتنظيمها من أي جهاز. ولكن بينما تهيمن ميزات الملاحظات في Google Keep على الملاحظات اللاصقة غير المنظمة والدفاتر القانونية في الماضي، لا يزال هناك الكثير من بدائل البرامج التي تحتوي على نفس الأدوات - إن لم تكن أكثر بديهية - لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح.

لقد أنشأنا قائمة ببدائل Google Keep العشرة المفضلة لدينا لمساعدتك في اتخاذ القرار الأكثر استنارة عندما يتعلق الأمر بأداة تدوين الملاحظات الجديدة المفضلة لديك. اقرأ معنا بينما نتعمق في إيجابيات وسلبيات Google Keep، وأفضل منافسيه، وتفاصيل الأسعار، والمراجعات، والمزيد.

ما هو Google Keep؟

عبر جوجل الاحتفاظ Google Keep هو برنامج سحابي لتدوين الملاحظات و تطبيق التذكيرات لتدوين الأفكار على أجهزة متعددة بنفس طريقة استخدامك للملاحظات اللاصقة. يتيح لك هذا التطبيق إنشاء عدد غير محدود من الملاحظات مع ما يصل إلى 20,000 حرف لكل ملاحظة، لذا لا داعي للقلق بشأن نفاد المساحة المخصصة لإنهاء سلسلة أفكارك. 🚂

والجدير بالملاحظة - كما أن Google Keep لديه أيضًا القدرة على تنظيم العناصر الخاصة بك مع التسميات والألوان والتنسيق. إليك بعض الميزات الأخرى المفضلة لدينا في Google Keep:

الملاحظات الصوتية

التذكيرات

قوائم المهام

قوائم المراجعة

لبدء استخدام التطبيق، كل ما تحتاجه هو حساب جوجل .

بالنسبة لكثير من المستخدمين، هذا يعني أنك على ما يرام. لكن بالنسبة إلى مايكروسوفت أوفيس أو أولئك الذين لا يستخدمون G Suite، فإن هذا في حد ذاته سبب في حد ذاته للبحث عن بدائل Google Keep.

أفضل 10 بدائل ل Google Keep

فيما يلي 10 من أفضل بدائل Google Keep لنقل ملاحظاتك وقوائمك ومساءلتك إلى المستوى التالي.

1. كليك أب

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر انقر فوق عبارة عن منصة إنتاجية شاملة للفرق والمستخدمين على حد سواء لإدارة كل شيء بدءًا من المشاريع المعقدة إلى المشاريع اليومية عناصر العمل في مركز عمل مركزي واحد. يوفر ClickUp الكثير من ميزات بديهية لتخصيص جدولك الزمني وسير عملك بأكثر الطرق فعالية ممكنة - بما في ذلك محرر مستندات ديناميكي وأداة المفكرة, ملحق كروم وتطبيق للهاتف المحمول لالتقاط أفضل أفكارك.

بالإضافة إلى أن جميع ميزات تدوين الملاحظات مجانية تمامًا وسهلة الاستخدام!

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من ملاحظاتك باستخدام اثنتين من أكثر أدوات ClickUp ملاءمة ومرونة:

ClickUp Docs

يتيح مستندات ClickUp Docs التنسيق المنسق وأوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر مستندات ClickUp Docs هي مصدرك النهائي لإنشاء المستندات التفصيلية ومواقع الويكي المنظمة وقوائم المراجعة التعاونية. مع وظائف مثل الحفظ التلقائي، وسجل الإصدارات، والتحرير في الوقت الحقيقي، وخيارات المشاركة التي نعرفها ونحبها، فإن ClickUp Docs تأخذ خطوة إلى الأمام.

يمكنك تضمين المعلومات من التطبيقات الأخرى بسهولة، وإنشاء ملاحظات في تسلسل هرمي مرئي مع صفحات متداخلة، وتنسيق النص الخاص بك باستخدام أوامر ClickUp Slash المائلة والمزيد لتعزيز إنتاجيتك في تدوين الملاحظات إلى آفاق جديدة.

وضمن أي مستند ClickUp، يمكنك التركيز على الموضوعات الرئيسية باستخدام وضع التركيز أو جلب أعضاء الفريق إلى المحادثة مع التعليقات المترابطة التي يمكنك تفويضها للآخرين عن طريق تمييز أي سطر من النص.

ClickUp Notepad

قم بتدوين الملاحظات بسرعة وتنسيقها بتحرير غني وتحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع يمكنك الوصول إليها من أي مكان

استخدم المفكرة في ClickUp لتوثيق الأفكار المهمة التي تدور في ذهنك أثناء جلوسك على مكتبك, تصفح الويب أو أثناء التنقل.

مثل ClickUp Docs، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى ميزات التنسيق مع تحرير النص المنسق والأوامر المائلة في المفكرة الخاصة بك للأسلوب والسياق والتفاصيل عندما يتعلق الأمر بنقل أفكارك بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى ClickUp Notepad حد للتحميل! مما يعني أنه يمكنك إضافة أكبر عدد ممكن من الأفكار دون نفاد المساحة.

إيجابيات ClickUp ClickUp

أدوات تدوين ملاحظات متعددة يمكن الوصول إليها من مساحة العمل أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول أو نافذة التصفح

أكثر من 1,000 تكامل لتبسيط عملياتك اليومية

ميزات إنتاجية متقدمة للعمل على ملاحظاتك ومهامك وأفكارك

مجموعة غنية من ميزات برامج تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع حتى على خطة مجانية للأبد أطنان منقوالب قابلة للتخصيص لأي حالة استخدام - حتى في مستندات ClickUp Docs



سلبيات ClickUp

لا تتوفر جميع طرق عرض سير العمل في تطبيق الجوال حتى الآن

الكثير من الميزات القابلة للتخصيص يمكن أن تشكل منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات للحصول على تفاصيل الأسعار المخصصة

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,130 تقييم)

2. تودويست

عبر تودويست إذا كنت تبحث عن إدارة المهام وتطبيق تدوين الملاحظات، ثم تودويست يمكن أن يكون وسيلة الانتقال الجديدة. حدد الأولويات، وأضف تواريخ الاستحقاق، وقم بعمل تصنيفات، أو أنشئ فلاتر وعلامات لتنظيم عناصر العمل اليومية وجدول الأعمال والمشاريع.

يتيح لك Todoist تخصيص أقسام مختلفة وإضافة أي عدد تريده من المهام. وللحفاظ على قوائم المراجعة الخاصة بك نظيفة ومنظمة، يمكنك أرشفة أو نقل أو حذف أي مشروع بمجرد وضع علامة على أنه مكتمل.

ميزات Todoist

لوحة على غرار كانبان لإدارة المهام

تذكيرات بالموعد النهائي والموقع

تتبع تقدم المهام والمشروعات

تواريخ استحقاق المهام المتكررة

مهام قابلة للتعيين لتعاون الفريق

إيجابيات Todoist

مزامنة موثوقة عبر الأجهزة

واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام

تكامل واسع النطاق مع جهات خارجية

تنسيق سريع للنصوص وخيارات النمط

سلبيات Todoist

يفتقر الإصدار المجاني المحدود إلى الميزات الرئيسية مثل النسخ الاحتياطية التلقائية والتذكيرات

لا توجد أداة لتتبع الوقت أو مؤقت مدمج

طرق عرض وحالات سير العمل محدودة للتكيف مع كل نمط عمل

تسعير تودويست

مجاني : 0 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 0 دولار لكل مستخدم شهريًا محترف : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا (4 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا)

: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا (4 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا) الشركات: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا (6 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا)

تقييمات عملاء Todoist:

G2: 4.4/5 (أكثر من 730 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (1690+ تقييم)

3. مايكروسوفت ون نوت

عبر مايكروسوفتمايكروسوفت ون نوت هو تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الإنترنت متاح مجانًا مع حساب مايكروسوفت أو خطة مايكروسوفت 365 المدفوعة. في الحقيقة، OneNote هو نوع البرنامج الذي كنت أحلم بامتلاكه أثناء تدوين جميع ملاحظات التاريخ العالمي المتقدمة في المدرسة الثانوية. 😮‍💨. 😮‍💨

ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعاون الهادف مع الفريق والمستندات القوية أدوات التنظيم مثل الربط ثنائي الاتجاه، لا يصمد OneNote دائمًا. مقارنة OneNote مقابل Google Keep !

ميزات Microsoft OneNote

ميزات للملاحظات المكتوبة بخط اليد أو المرسومة أو الصوتية

سمات قابلة للتخصيص في تطبيق سطح المكتب

تشفير الملاحظات

الملاحظات اللاصقة عبر الإنترنت

إرسال بريد إلكتروني إلى OneNote

مساعد رياضيات مدمج وقوالب OneNote مايكروسوفت ون نوت المحترفين

مشاركة ملاحظاتك عبر البريد الإلكتروني أو عنوان URL

تحميل الوسائط وأداة قص الويب لحفظ المعلومات بسرعة

تقسيم الملاحظات إلى أقسام وتمييزها لوقت لاحق

سلبيات Microsoft OneNote

غير متوفر لنظام لينكس

واجهة مستخدم تطبيق الهاتف ليست بديهية مثل تطبيق الويب

ميزات فرز وتنظيم محدودة

ليست أدوات إدارة المهام - مجرد ملاحظات

تسعير Microsoft OneNote

يمكن تنزيل Microsoft OneNote مجاناً للميزات الأساسية وهو متاح للمستخدمين الذين لديهم اشتراك في Microsoft 365:

أساسي : مجاناً

: مجاناً مايكروسوفت 365 العائلي : 99.99 دولارًا سنويًا لشخص واحد إلى ستة أشخاص

: 99.99 دولارًا سنويًا لشخص واحد إلى ستة أشخاص مايكروسوفت 365 شخصي: 69.99 دولارًا سنويًا للاستخدام الفردي

تقييمات عملاء Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1,780+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (1,190+ تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/43127/undefined/ OneNote مقابل. قابلية الملاحظة %/%مراجع/

وتحقق من هذه بدائل الملاحظات !

حان الوقت لإيجاد بديل لتطبيق Google Keep

حتى مع وجود العديد من الميزات المريحة لإضافة الملاحظات في أي وقت، فإن الكثير من شعبيته تنبع من حقيقة أن Google Keep مجاني وسهل الاستخدام والتعلم.

وهذا يجعل من Google Keep منافسًا جيدًا لتسجيل أفكارك العابرة أو التذكيرات البسيطة أو الاستخدام العرضي. ولكن عندما يتعلق الأمر بتنظيم يومك، أو محاسبة نفسك، أو خيارات التصميم الغنية، فإن Google Keep لا يفي بالغرض. ✂️

إليك بعض القيود التي ستواجهها مع Google Keep:

الحد المنخفض لعدد الأحرف - 20,000 حرف هو عدد كبير بالنسبة لقائمة البقالة، ولكن ليس كثيرًا لإدخالات اليوميات

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب. يمكنك الوصول إلى Google Keep على هاتفك أو جهازك اللوحي أو المتصفح فقط

خيارات محدودة لتنسيق النص وتصميمه

لا توجد أدوات أتمتة لتسريع عملية تدوين الملاحظات

في نهاية المطاف، Google Keep هو ابن العم الأقدم الرائع لنظام iOS تطبيق الملاحظات الذي لديك بالفعل، وإذا كنت تتطلع إلى إدارة المهام التي تنتظرك، فستحتاج إلى أداة أخرى لمساعدتك في عبور خط النهاية.

أبرز بديل لـ Google Keep؟ كليك أب

على الرغم من أن تطبيق Google Keep مفيد للتذكيرات السريعة وقائمة البقالة التي لا بد من وجودها، إلا أنه أيضاً أداة مدخل لتطبيقات تدوين الملاحظات الأكثر قوة وديناميكية مثل ClickUp!

أي من بدائل Google Keep العشرة هذه يمكن أن يساعدك في تدوين الملاحظات بسرعة، لكن ClickUp هو الوحيد الذي يمتلك الوظائف التي تساعدك على تعزيز الكفاءة على كل المستويات. سواءً كنت تقوم بتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام فرعية أو مشاركة قائمة الملاحظات الخاصة بالجرو الجديد مع العائلة، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لتدوين الملاحظات من أجل لكل حالة استخدام .

ناهيك عن أن _جميع أدوات ClickUp البديهية لتدوين الملاحظات مجانية تمامًا

الوصول إلى المفكرة والمستندات في ClickUp, ملحق كروم للذكاء الاصطناعي ومهام غير محدودة دون أي تكلفة مع خطة ClickUp المجانية للأبد. أو ابدأ في استكشاف المزيد من ميزات الإنتاجية المتقدمة مع خيارات الباقة المدفوعة مقابل أقل من 5 دولارات. اشترك في ClickUp لبدء الاستفادة القصوى من كل يوم. ☀️