جوجل كيب مقابل إيفرنوت: مراجعة 2025 (الميزات والأسعار)

لنواجه الأمر. جميعنا بحاجة إلى ملاحظات 📝

سواء كان مشروعًا لدينا، أو قائمة بقالة أعددناها، أو قائمة بمسلسلات نتفليكس التي نحتاج إلى مشاهدتها، فنحن جميعًا نحب ونجد الملاحظات مفيدة.

ومع ذلك، كيف وأين من المفترض أن نتتبعها جميعًا؟

يقول البعض أن احتفظ بجوجل لكتابة أفكار جديدة، وسرد أعمالك الروتينية، وإضافة تذكيرات، وإنشاء قوائم مراجعة، وغير ذلك الكثير.

إنها أيضًا مفكرة رقمية مجانية تمامًا حيث يمكنك تخزين عدد غير محدود من الأفكار واستخدامها تنسيق النص المنسق لإبراز المهام المهمة.

علاوة على ذلك ملحق جوجل كروم الخاص بـ ClickUp يتيح لك التقاط الملاحظات داخل كروم. ستظهر المفكرة الخاصة بك في زاوية شاشتك في كل موقع تزوره. ويمكنك تعطيلها بنقرة واحدة فقط!

ولتحويل ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ، كل ما عليك فعله هو

انقر على + داخل الملاحظة أو على خيارات الملاحظة

اختر قائمة لإجراء تعديلات

تحويل الملاحظات إلى مهام في ClickUp

وفويلا! تم تحويل ملاحظتك الآن إلى مهمة لتعمل عليها.

2. ClickUp Docs

استخدام مستندات ClickUp لتدوين الملاحظات دون القلق بشأن سعة التخزين أو حدود الصفحات. إنشاء صفحات متداخلة في المستند للتنظيم وعدم وضع ملاحظاتك في غير محلها مرة أخرى

مع ClickUp Docs ستحصل مع ClickUp Docs على جميع وظائف تطبيق المستندات المخصص مع راحة المفكرة:

استخدم خيارات تنسيق النص المنسق لإنشاء مستندات مفصلة

تداخل الصفحات داخل المستندات لإنشاء ملف شامل بأقسام مختلفة

قم بإنشاء علاقات في مستندك لربط المهام والمشاريع والمستندات الأخرى معًا لتبسيط تحديثات المشروع والاحتفاظ بجميع أعمالك في مكان واحد

تصدير الملاحظات عن طريق تنزيل المستندات بتنسيق PDF أو HTML

تدوين الملاحظات والاختيار من خيارات الخط في ClickUp Docs

ابدأ يوم عملك بالملاحظة الصحيحة!

يُعد كل من Google Keep و Evernote أداتين رائعتين لتدوين الملاحظات.

ومع ذلك، فإنهما تأتيان مع قيودهما الخاصة، والتي قد تقلل من زخم عملك.

فمن ناحية، لا يتيح لك تطبيق Google Keep تنظيم الملاحظات في هياكل مجلدات هرمية ولا تحصل على خيارات تنسيق نصية غنية. ومن ناحية أخرى، يوفر Evernote الكثير من ميزات تدوين الملاحظات وتنسيقها، ولكن بسعر أعلى.

يبدو أنك تخسر الكثير من المال أو الميزات عند استخدام أي من البرنامجين. 🤷‍♂️

ما لم تختر بالطبع ClickUp الذي يوفر لك أفضل ما في العالمين!

إنها الأداة المثالية لتدوين الملاحظات التي يمكن أن تساعدك في تدوين الملاحظات، وتتبع المهام، وإدارة المستندات، والتذكير الرقمي، وغير ذلك الكثير. انتقل إلى ClickUp مجانًا اليوم لمنح فريقك بعض القوى الخارقة في تدوين الملاحظات الحقيقية.⚡️