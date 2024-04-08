هل تتخلى عن إيفرنوت؟ اكتشف أفضل بدائل Evernote في عام 2025

في عالم تدوين الملاحظات السريع، كان Evernote خيارًا شائعًا لسنوات. ومع ذلك، مع التغييرات الأخيرة في خطته المجانية، بدأ العديد من المستخدمين في البحث عن بدائل تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم بشكل أفضل.

في منشور المدونة هذا، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 15 بديلًا ومنافسًا ل Evernote يقدم مستندات أو دفاتر ملاحظات غير محدودة. تم اختيار هذه البدائل بناءً على ميزاتها وخطط التسعير ومراجعات المستخدمين. لذلك دعونا نتعمق في الأمر ونجد الحل الأمثل لتدوين الملاحظات بالنسبة لك!

ما هو إيفرنوت؟

عبر Evernote

Evernote هو تطبيق لتدوين الملاحظات يتيح للمستخدمين إنشاء الملاحظات وتنظيمها وتخزينها بتنسيقات مختلفة مثل النصوص والصور والتسجيلات الصوتية وغيرها. كما أنه يوفر ميزات مثل قص الويب ومسح المستندات ضوئيًا والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية.

لماذا يبحث الناس عن بدائل إيفرنوت؟

كما ذكرنا سابقًا، قام Evernote مؤخرًا بإجراء تغييرات على خطته المجانية من خلال تقييد المستخدمين بدفتر ملاحظات واحد فقط و50 ملاحظة. وقد تسبب هذا الأمر في إحباط العديد من المستخدمين الذين يستخدمون Evernote منذ سنوات وتراكم لديهم عدد كبير من الملاحظات.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة مشاكل في الأداء مع Evernote، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل توفر سرعة وأداء أفضل. فيما يلي بعض الأسباب الأخرى التي تجعل الناس يقومون بالتبديل:

خطط التسعير المرتفعة للميزات المتميزة

خيارات تنسيق محدودة

واجهة مستخدم معقدة

عدم وجود ميزات إنتاجية

لا توجد ميزات تعاون في الوقت الفعلي

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في Evernote:

"التجربة بشكل عام إيجابية، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لتغيير العادات القديمة والانتقال من أدوات متعددة ذات استخدام واحد (والتي تعتبر جيدة جدًا فيما تقوم به)، إلى هذا الحل الشامل." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "ما زلت غير متأكد مما إذا كانت الأداة الأفضل لاحتياجات أعمالنا، لكنها تنجز المهمة بينما نواصل البحث وتجربة منتجات أخرى لمعرفة ما هو موجود." - مراجعة التحقق من Capterra

15 بدائل Evernote لجميع ملاحظاتك في عام 2024

1. ClickUp

أنشئ مستندات جميلة وجداول أعمال الاجتماعات ومذكرات الويكي والمزيد - ثم اربطها بسير العمل ونفذ الأفكار مع فريقك

أنشئ مستندات وجداول أعمال اجتماعات ومذكرات ويكي وغيرها - ثم اربطها بسير العمل ونفذ الأفكار مع فريقك

يشتهر ClickUp بكونه الأداة الشاملة لإدارة المشاريع والتعاون مع فريق العمل. وبفضل ميزاته المتعددة الاستخدامات وواجهته سهلة الاستخدام، يُمكِّن ClickUp الشركات والفرق من تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية وتعزيز التعاون الفعال في مختلف المجالات.

فما الذي يجعل ClickUp أحد أفضل بدائل Evernote؟

بصرف النظر عن قدراته الرائعة في إدارة المشاريع، فإن ClickUp هو أيضًا أداة قوية لتدوين الملاحظات تتيح لك إنشاء وتنظيم عدد غير محدود من المستندات أو دفاتر الملاحظات. يمكنك بسهولة إضافة الصور، والتسجيلات الصوتية، والارتباطات التشعبية، وقوائم المراجعة، والمزيد إلى ملاحظاتك للحصول على تجربة ديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، مع خيار التعاون في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدار، يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل على نفس الملاحظة في نفس الوقت.

احصل على إمكانية الوصول إلى مئات الميزات المتقدمة، بما في ذلك مفكرة مدمجة لتدوين الملاحظات بسرعة، وميزة المستندات التعاونية البديهية والبديهية، ClickUp Docs، لتلبية جميع احتياجاتك التوثيقية. 📃

ألقِ نظرة على ما يمكنك فعله مع مستندات ClickUp :

مستندات غير محدودة: قم بإنشاء أكبر عدد تريده من الملاحظات أو المستندات أو دفاتر الملاحظات دون أي قيود.

قم بإنشاء أكبر عدد تريده من الملاحظات أو المستندات أو دفاتر الملاحظات دون أي قيود. التوثيق وتدوين الملاحظات : قم بإنشاء الملاحظات ومذكرات الويكي وقواعد المعرفة وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة للمهام وأي شيء آخر تحتاج إلى تدوينه، واحتفظ بجميع ملاحظاتك في مكان واحد

: قم بإنشاء الملاحظات ومذكرات الويكي وقواعد المعرفة وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة للمهام وأي شيء آخر تحتاج إلى تدوينه، واحتفظ بجميع ملاحظاتك في مكان واحد نظام تنظيم الملاحظات ووضع العلامات : أضف صفحات متداخلة داخل مستندك لإنشاء هيكل وتنظيم ملاحظاتك، وأضف علامات لإضافة طبقة أخرى من التنظيم إلى مستندك

: أضف صفحات متداخلة داخل مستندك لإنشاء هيكل وتنظيم ملاحظاتك، وأضف علامات لإضافة طبقة أخرى من التنظيم إلى مستندك خيارات التنسيق والتصميم : يمكنك تخصيص أي صفحات وتخصيصها بسهولة باستخدام خيارات الطباعة مثل لون الخط وحجم الخط والإبرازات واللافتات والمزيد

: يمكنك تخصيص أي صفحات وتخصيصها بسهولة باستخدام خيارات الطباعة مثل لون الخط وحجم الخط والإبرازات واللافتات والمزيد خيارات التضمين : تضمين إشارات مرجعية وإضافة جداول والمزيد لتنسيق المستندات لأي احتياجات، من خرائط الطريق إلى قواعد المعرفة

: تضمين إشارات مرجعية وإضافة جداول والمزيد لتنسيق المستندات لأي احتياجات، من خرائط الطريق إلى قواعد المعرفة تعاون الفريق : عزز التعاون الفعال بين أعضاء الفريق، وقم بتحرير الملاحظات في وقت واحد، وسرّع حلقة الملاحظات مع ميزات التحرير والتعليق. يمكنك بسهولة وضع علامات على الآخرين بالتعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع، وتبسيط المحادثات، كل ذلك في المستند - مما يجعل التعاون في الوقت الفعلي والعمل غير المتزامن أكثر سلاسة وفعالية

: عزز التعاون الفعال بين أعضاء الفريق، وقم بتحرير الملاحظات في وقت واحد، وسرّع حلقة الملاحظات مع ميزات التحرير والتعليق. يمكنك بسهولة وضع علامات على الآخرين بالتعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع، وتبسيط المحادثات، كل ذلك في المستند - مما يجعل التعاون في الوقت الفعلي والعمل غير المتزامن أكثر سلاسة وفعالية شارك بأمان مع أي شخص: حماية مستنداتك باستخدام عناصر التحكم في الخصوصية والتحرير، وتصدير الملاحظات بسهولة أو مشاركتها مع الآخرين عبر روابط عامة أو خاصة

يتيح مستندات النقر فوق مستندات النقر التنسيق المنسق للحصول على مظهر مخصص، الأوامر المائلة للعمل بشكل أكثر كفاءة، وخيارات التضمين لربط أعمال أخرى بمستندك، وعلامات مخصصة لتسمية مستنداتك وتجميعها، واكتشاف تعاوني وتعليقات مخصصة لتعاون الفريق بسلاسة، والمزيد

ولأن مستندات ClickUp Docs مدمجة داخل النظام الأساسي، يمكن للمستخدمين ربط المستندات بسير العمل للوصول إلى كل شيء في مكان واحد من خلال ربط المستندات والمهام معًا. ويمكنك حتى إضافة أدوات لتحديث سير العمل وتغيير حالات المشروع وتعيين المهام والمزيد- كل ذلك داخل المحرر. الآن هذه هي الكفاءة. 👌

بالحديث عن الكفاءة، رحّب ب انقر فوق الذكاء الاصطناعي !

انقر فوق الذكاء الاصطناعي هو المساعد النهائي لتدوين الملاحظات في ClickUp Docs - تغلّب على مشكلة الكتابة واكتب بشكل أسرع، وحسّن محتواك، ولخّص ملاحظات الاجتماعات المطوّلة، وتحديثات المنتج، وغير ذلك الكثير بنقرة زر واحدة.

اطلع على ClickUp AI أثناء العمل هنا:

احصل على كل ما تحتاجه للكتابة بشكل أفضل، وتنظيم الملاحظات، والتعاون مع فريقك أو مع الآخرين، وأكثر من ذلك - كل ذلك في مكان واحد مع حل شامل وبأسعار معقولة وبوقفة واحدة مع ClickUp. 👏

إيجابيات ClickUp

منصة قابلة للتخصيص بالكامل تلبي احتياجات كل أنواع الفرق والشركات من جميع الأحجام

تطبيق لإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات في منصة واحدة. الوصول إلى مئات من الميزات القابلة للتخصيص لكل حالة استخدام، بما في ذلك تدوين الملاحظات وقوائم المهام والمزيد

متاح عبر جميع الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة للسماح لك بالوصول إلى عملك في أي وقت ومن أي مكان

يمكن الوصول إلى ميزة المفكرة داخل التطبيق وعبر إضافة ClickUp Chrome لمساعدتك على الوصول بسرعة إلى المفكرة من متصفحك، وإنشاء عناصر الإجراءات والمزيد

أكثر من 1,000 قالب قابل للتخصيص لأي فريق وحالة استخدام للمساعدة في بدء عملك

خطط تسعير ميسورة التكلفة ومناسبة للميزانية

نصيحة للمحترفين لقد حان الوقت للارتقاء بمستوى تدوين الملاحظات باستخدام ClickUp Docs، والبدء في ذلك مجاني وسهل بمساعدة الدليل الشامل لاستخدام قالب ClickUp Docs من ClickUp !

سلبيات ClickUp ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي بسبب عدد الميزات المتاحة

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن

التسعير

خطة مجانية للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات الخطة غير المحدودة: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

7 دولارات لكل مستخدم شهرياً خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة ClickUp AI : متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في WorkUp

اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

رأي الناس في تدوين الملاحظات في ClickUp:

"إنه تطبيق المهام، وتدوين الملاحظات، وإدارة المشاريع، والتقويم الخاص بي، كل ذلك في تطبيق واحد. من المريح جدًا معرفة أن كل شيء موجود، فلا شيء يفوتني. مع العالم المجنون الذي يدور حولنا، من الجيد أن نشعر بالسيطرة على هذا الجزء الصغير." -

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"مع إضافة ClickUp AI، أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى! فهو يوفر لي 3 أضعاف الوقت الذي كنت أقضيه سابقًا في مهام إدارة المشاريع. ولم يقتصر الأمر على تحسين إنتاجيتي فحسب، بل إنه قد أشعل إبداعي أيضًا." مايك كومب، وكالة MCM_

"لا يمكنني إدارة عملي المستقل بدون ClickUp، فهو يساعدني على تتبع المشاريع الجارية مع العديد من العملاء بكفاءة. لقد كنت أعتمد على ClickUp لمدة عام تقريبًا في تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع والمهام وتتبع الوقت. وقد جربت في الماضي أكثر من ستة تطبيقات إنتاجية أخرى، وأنصح باستخدام ClickUp أكثر من أي تطبيق آخر. فمع ClickUp، أشعر أنني أكثر تنظيمًا وأقضي وقتًا أطول في إنجاز العمل الفعلي بدلًا من إدارة التفاصيل. لقد أعجبني كثيرًا لدرجة أنني أنشأت مؤخرًا مساحة شخصية للبدء في تفريغ جميع الأشياء غير المتعلقة بالعمل التي أود تذكرها وتنظيمها." -

-href/ https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-5226044 G2Crowd /%href/

2. Google Keep

عبر جوجل الاحتفاظاحتفظ بجوجل مشهور تطبيق الكتابة على متجر التطبيقات. مع ميزات التحرير القوية، لن تجد صعوبة في إنشاء ملاحظات مفصلة في Bear.

ميزات #### Bear

واجهة مستخدم جميلة مقارنة بتطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى

ميزة قوية لوضع علامات على الملاحظات لتصنيفها ببساطة

يمكن التعليق على ملفات PDF وملاحظات DOCX وHTML وTXT

مزامنة البيانات تلقائيًا عبر منصات متعددة

محترفو الدب

يحتوي التطبيق على خيارات تحرير نصية غنية

يدعم الوسوم لعمليات البحث المحفوظة

العديد من السمات لإضافة إمكانية التخصيص

اختصارات متعددة لسهولة الاستخدام

قيود الدب

لا يوجد تطبيق أندرويد أو تطبيق ويندوز

بعض خيارات التنسيق متاحة فقط كملحقات مدفوعة

عمليات تكامل محدودة

التسعير

يحتوي تطبيق تدوين الملاحظات هذا على نسخة مجانية لإنشاء الملاحظات البسيطة. ومع ذلك، للوصول إلى الميزات المتقدمة، سيتعين عليك شراء اشتراك يتم دفعه على النحو التالي

1.49 دولار شهرياً

14.99 دولارًا سنويًا

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في Bear:

"أحب حقيقة أن تطبيق Bear بسيط للغاية. لذلك هناك القليل جدًا من المشتتات إذا كنت تستخدم التطبيق لتدوين الملاحظات أو الأفكار أو إنشاء محتوى لمدونتك. إنه سهل الاستخدام للغاية، ويقدم العديد من التحسينات ويأتي أيضًا مع مجموعة كبيرة من اختصارات لوحة المفاتيح." - G2Crowd "بير تطبيق جميل. أحب القدرة على إنشاء أنواع مختلفة من القوائم بسهولة، وتقسيم ملاحظاتي بعناوين، وتضمين الرموز والصور. القدرة على تغيير الأشكال وأيقونات التطبيق هي أيضاً لمسة جميلة." - G2Crowd

تقييمات عملاء الدب

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: غير متاح

هل تريد مقارنة Bear مع Evernote؟ تحقق من بير مقابل إيفرنوت منشور!

7. بروفهوب

عبر بروofHub كبديل رائع ل Evernote، يقدم ProofHub ميزات متقدمة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي إلى جانب تطبيق تدوين الملاحظات البديهي والمفيد .

بفضل واجهته سهلة الاستخدام، يساعد هذا البرنامج الغني بالميزات فرق العمل على التحكم المطلق في مهامهم ومشاريعهم واتصالاتهم.

ProofHub الميزات الرئيسية

تطبيق بديهي لتدوين الملاحظات

إنشاء مهام بمواعيد نهائية

تدفقات عمل مخصصة ولوحات كانبان على الإنترنت أداة التدقيق تطبيق دردشة مدمج



إيجابيات بروفهاب

أداة الكل في واحد

إدارة مرنة للمهام

سهولة مشاركة الملفات

ميزات تعاون قوية

بسيطة، بدون تسعير لكل مستخدم

قيود ProofHub

عدد محدود من عمليات تكامل التطبيقات

لا توجد خطة مجانية

لا يدعم لينكس

تسعير #### ProofHub

تبدأ الباقة الأساسية ذات الميزات الأساسية من 45 دولارًا في الشهر، وتبدأ باقة التحكم المطلق مع عدد غير محدود من المستخدمين وجميع الميزات المتقدمة من 89 دولارًا في الشهر.

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في ProofHub:

"بشكل عام، يعد Proof Hub رائعًا لإبقاء الفرق على نفس الصفحة بشأن العمل الذي تم إنجازه في أي مشروع عطاء وهو غير مكلف جدًا للشركات الصغيرة والمتنامية. هناك بعض الميزات التي سيكون من المفيد أن يضيفها Proof Hub مثل الفواتير والميزانية وأدوات إدارة الموارد. سرعة تحميل الصفحة بطيئة ويمكن العمل عليها." - مراجعة تم التحقق منها "بشكل عام، منتج قوي وقادر. يمكن الإفراط في استخدامه لتقسيم المهام إلى ملايين الأجزاء، ولكن هذا خطأ المستخدم أكثر من أخطاء المنتج. تكمن نقطة قوته في الحصول على البيانات للتخزين، وللتحقق مما تم إنجازه ومتى." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء بروفهاب

G2: 4.4/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. نوتون

عبر الفكرةمع فكرة ، يمكنك تدوين الملاحظات وتعيين المهام وتنظيم العمل والنشر في ويكي الفريق.

يتيح لك بديل Evernote هذا إنشاء أي عدد تريده من الصفحات لإدارة المهام، وإنشاء سياسة الشركة، وإنشاء ميثاق المشروع، وما إلى ذلك.

يمكن أن تحتوي كل صفحة على أي عدد من الصفحات المتداخلة، لذا تعمق بقدر ما تريد!

هل تريد مقارنة Notion مع Evernote؟

تفقد موقعنا نوتيون مقابل إيفرنوت مراجعة ._.

الميزات الرئيسية لـ #### Notion

دعم أنواع متعددة من المحتوى، بما في ذلك الإشارات المرجعية والصور والرموز وما إلى ذلك.

يحتوي على خيارات عرض متعددة بما في ذلك الجدول الزمني والقائمة والمعرض

الكثير من خيارات المعبد القابلة للتخصيص

يقدم أداة قص الويب

إيجابيات #### مزايا مفهوم

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة

يدعم التحرير التعاوني

سهولة الاستيراد من Evernote

متوافق مع أي جهاز يعمل بنظامي iOS وأندرويد

حدود #### قيود النوتة

لا توجد خاصية التعليقات التوضيحية بصيغة PDF

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام مثل الأولويات أو المهام المتكررة أو حالات المهام

لا يوجد مخطط جانت

تسعير #### تسعير Notion

يقدم Notion خطة مجانية. تبدأ الباقات المدفوعة من 4 دولارات شهرياً للاستخدام الشخصي و8 دولارات شهرياً للمستخدم الواحد للفرق.

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في Notion:

"Notion هي واحدة من الأدوات القليلة التي أفتحها يوميًا لأعرف أين أنا. على الرغم من أنها تفتقر إلى بعض القوة والسمعة التي تتمتع بها أدوات مثل Evernote، إلا أنها تعوضني عن ذلك من خلال نهج مبتكر لالتقاط الأفكار. لا أجد نفسي أحاول تذكّر العلامات أو الكلمات المفتاحية لأن المعلومات موجودة بالضبط في المكان الذي أحتاجها فيه ببضع نقرات." - مراجعة التحقق من Capterra "يساعدني على تنظيم أنواع مختلفة من البيانات ذات الصلة وتخصيصها ومشاركتها عبر تطبيق واحد بحد ذاته." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra

تقييمات العملاء #### Notion تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

هل أنت من مستخدمي Notion وتبحث عن أدوات أخرى؟

جرب هذه بدائل فكرة رائعة .

9. زوهو نوت بوك

عبر زوهو نوت بوك Zoho دفتر الملاحظات يشبه إلى حد كبير Evernote. فهو يتيح لك حفظ الملاحظات عبر كل جهاز تستخدمه.

من السهل مشاركة الملاحظات بأمان مع فريقك باستخدام هذا التطبيق. ويجعل العمل أكثر انسيابية إذا كنت تستخدم بالفعل تطبيقات Zoho الأخرى مثل مشاريع زوهو و Flow، و Connect، إلخ.

الميزات الرئيسية لـ Zoho Notebook

أداة قص الويب لحفظ النصوص والصور والمقالات

حماية الملاحظات باستخدام معرّف اللمس

تخصيص دفاتر ملاحظات مختلفة بأغلفة فريدة

تعيين ألوان البطاقات للتنظيم

إيجابيات دفتر ملاحظات زوهو

المزامنة السحابية عبر جميع الأجهزة

ملاحظات قابلة للمشاركة

مجاني للجميع

متاح لمستخدمي ويندوز وماك ولينكس

قيود Zoho Notebook

تكاملات مباشرة قليلة

خيارات عرض محدودة

لا توجد ميزات لإدارة المهام مثل إنشاء المهام وتعيينها وما إلى ذلك.

تسعير Zoho Notebook

بديل Evernote هذا مجاني للجميع.

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في Zoho Notebook:

"إذا كنت تبحث عن شيء بسيط وخالٍ من الرتوش ومجرّد جدًا، فقد يكون هذا خيارًا جيدًا بالنسبة لك، ولكن لا تبحث عن ميزات متطورة أو متقدمة بشكل خاص مثل تلك التي قد تتوقعها من Evernote أو OneNote." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "Zoho Notebook برنامج جيد. يأتي مع العديد من المزايا، خاصةً أن ميزة السحابة الخاصة به رائعة جدًا. ومع ذلك، هناك بعض الغرف للتحسين ويجب على الهيئة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار." - مراجعة تم التحقق منها في كابيترا

تقييمات عملاء Zoho Notebook

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. نوت جوي

عبر نوت جوي Notejoy هو متعة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالملاحظات التعاونية لفريقك بأكمله.

يمكنك تقديم الملاحظات وتلقيها بسهولة من خلال طرق عرض الملاحظات والمناقشات المترابطة وردود الفعل.👍

كما أن وظيفة البحث السريع تجعل من السهل العثور على ما تحتاج إليه.

الميزات الرئيسية لـ #### Notejoy

عرض التركيز للعمل بدون تشتيت الانتباه

تمييز بناء الجملة لكتل التعليمات البرمجية

يوفر دفاتر ملاحظات وعلامات متداخلة

قوائم تدقيق لعناصر المهام

إيجابيات #### ملاحظاتي

إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى التطبيق لتحويلها إلى ملاحظات

تشفير من طرف إلى طرف

يوفر سمات ووضعًا مظلمًا

البحث في النصوص داخل الصور، وملفات PDF، وما إلى ذلك.

قيود نوتجوي #### قيود نوتجوي

لا توجد أتمتة

لا توجد مهمة أو إدارة سير العمل لا يوفر خيارات عرض أخرى

يمكن أن يكون مكلفاً بالنسبة لتطبيق تدوين الملاحظات فقط

تسعير #### Notejoy

يقدم هذا التطبيق خطة مجانية. تبدأ الباقات المدفوعة من 4 دولارات لكل مستخدم للمستخدمين الفرديين و8 دولارات لكل مستخدم شهرياً للفرق.

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في Notejoy:

"سريع وسهل الاستخدام. منحنى تعليمي قليل أو معدوم، لذا فهو يفيد فريقًا كبيرًا عند تطبيقه في شركة أو قسم." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "إن تنظيم دفاتر الملاحظات والقدرة على مشاركة المستندات والوصول إليها مع فريقي مفيد للغاية. فهو يجعل من السهل إنشاء نماذج لرسائل البريد الإلكتروني والمستندات الأخرى ومشاركتها." - مراجعة تم التحقق من Capterra

نوتجوي تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 180 تقييم)

11. تودويست

عبر تودويست تودويست هو بديل ل Evernote متاح على أنظمة ويندوز وماك ولينكس.

استخدمه لتنظيم المشاريع وترتيب أولوياتها وإدارتها مع تدوين المعلومات المهمة التي تحتاج إلى تذكرها. يأتي التطبيق أيضًا مع قوالب لمساعدتك على البدء في دقائق.

هل تبحث عن بدائل Todoist؟

تحقق من هذه البدائل بدائل تودويست !

الميزات الرئيسية ل Todoist

تواريخ استحقاق متكررة لتذكر المواعيد النهائية

أولويات الإدارة المهام العاجلة

قوالب للتعليم والتصميم والإدارة وما إلى ذلك.

تصور الإنتاجية اليومية أو الأسبوعية

إيجابيات تودويست

يتيح لك تعيين المهام

تخصيص سير عملك باستخدام التسميات والسمات وما إلى ذلك.

إضافة ملاحظات صوتية لمزيد من السياق في التعليقات

يسمح لك بتفضيل المهام الرئيسية والتسميات وما إلى ذلك.

قيود Todoist

لا توجد حالات مهام

لا يوفر حقولاً مخصصة

يفتقر إلى منشئ المستندات الأصلي

لا يوجد مكان للمحادثات في الوقت الفعلي

تسعير تودويست

يقدم بديل Evernote هذا خطة مجانية وخطة مدفوعة تكلف 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في Todoist:

"بشكل عام وجدت أن Todoist يساعدني بشكل ممتاز. فهو يسمح لي بتسجيل الدخول والاطلاع على ما هو مدرج في جدول أعمالي عندما أكون بعيدًا عن جميع أجهزتي الأخرى، وقد ساعدني في تتبع جميع مهامي وأحداثي." - مراجعة تم التحقق من Capterra "تجربتي الإجمالية مع Todoist مرضية للغاية وسأوصي معظم الأشخاص باستخدام Todoist. واجهة المستخدم رائعة، ومجموعة الميزات شبه مكتملة، وعمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات تمت بشكل جيد والتسعير فعال للغاية. إذا تمكنوا من إضافة بعض الميزات الإضافية مثل وقت بدء اليوم المخصص ووقت الانتهاء وكذلك مدد المهام، فسيكون حلاً لإدارة المهام بتقييم 5 نجوم." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

تودويست تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

12. هايف

عبر خلية النحلHive هي أداة لإدارة المشاريع مع ميزة مخصصة ل ملاحظات الاجتماع . 🗒

إنه بديل رائع لـ Evernote يمكنك استخدامه لتدوين كل ملاحظات الاجتماعات، وتعيين المهام، والتعاون مع فريقك.

الميزات الرئيسية لـ #### Hive

ملاحظات قابلة للمشاركة للمشاركين الخارجيين

يدعم التعاون في الوقت الفعلي

ربط الملاحظات بالمشاريع في مساحة عمل Hive

اختصارات لوحة المفاتيح للتنسيق السريع

إيجابيات Hive

يقدم قوالب لخرائط طريق المنتجات، والإعداد، وما إلى ذلك.

يتيح لك إنشاء ملاحظات اجتماعات متكررة

تحويل ملاحظات الاجتماع إلى عناصر عمل

يوفر تطبيقاً لنظامي أندرويد وiOS

قيود #### قيود Hive

تحتاج إلى إضافات للجداول الزمنية والتحليلات وميزة توفير الموارد

لا توجد ميزة إدارة الأفكار مثل الخرائط الذهنية أو السبورة البيضاء

لا توجد طريقة عرض مضمنة للوصول إلى التطبيقات من Hive

تسعير #### Hive

هذا البديل ل Evernote ليس لديه خطة مجانية. سيتعين عليك دفع 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مقابل ملاحظات Hive.

ما رأي الناس في تدوين الملاحظات في Hive:

"بشكل عام كان جيدًا. لقد شاهدنا تطور البرنامج ولاحظنا بالتأكيد تحسينات في سهولة الاستخدام والوظائف. وقد تم تعديل/تصحيح العديد من الأسئلة/المشكلات الوظيفية التي طرحتُها وعبّرتُ عنها من خلال الاستطلاعات والمحادثات، لذا من الجيد أن نرى أن الشركة تولي اهتمامًا فعليًا لكيفية استخدام الناس له." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "بشكل عام كانت جيدة جداً. يعجبني أن البرنامج سريع جداً وسريع الاستجابة بشكل عام. المنطقة الوحيدة التي تتسم بالبطء هي قسم الملاحظات وهو أمر مخزٍ بصراحة لأنني عمومًا أريد أن أرى الملاحظات تفتح بسرعة إذا لم أكن مستعدًا لبدء تدوين الأشياء في مكالمة مرتجلة." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra

تقييمات خلية

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

13. ملاحظات أبل

عبر ملاحظات أبل إذا كنت تستخدم جهاز iOS مثل جهاز iPhone أو iPad أو كمبيوتر Mac، فربما لاحظت تطبيق Apple Notes.

يتوفر بديل Evernote هذا لمستخدمي أجهزة Apple فقط.

وهو يتفوق في إنشاء مهام سريعة وتنظيم عملك.

وأفضل ما في الأمر هو أن كل ملاحظة من Apple ستتم مزامنتها مع التخزين السحابي (iCloud)، بحيث يمكنك استعادة الملاحظات (المحذوفة في آخر 30 يومًا) بسرعة أيضًا.

الميزات الرئيسية لبرنامج Apple Notes

حماية الملاحظات باستخدام كلمة المرور أو معرف الوجه أو معرف اللمس

خيارات تنسيق غنية مثل العناوين والخطوط والصور وما إلى ذلك.

ميزة بحث قوية

إضافة عناصر تطبيق أخرى مثل مواقع الويب والمواقع إلى ملاحظاتك

مزايا Apple Notes

تنظيم مجلدات السحب والإفلات

عرض الملاحظات في عرض المعرض

تثبيت ملاحظاتك المفضلة

إضافة قوائم مراجعة

قيود Apple Notes

يمكن لمستخدم Apple فقط استخدامه

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام

لا يدعم تخفيض السعر

تسعير Apple Notes

تطبيق جهاز Apple هذا مجاني لجميع مستخدمي iOS و macOS.

تقييمات عملاء Apple Notes

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

14. ميلانوتي

عبر ميلانوت

ميلانوت تطبيق مخصص للمتعاونين المرئيين مثل مصممو المنتجات والمصورين. إنها مرنة مساحة عمل مرئية لإنشاء لوحات المزاج، وتسجيل الملاحظات، والحصول على ملاحظات حول مفاهيم التصميم.

ميلانوت #### الميزات الرئيسية

ميزات التنظيم المرئي مع اللوحات والبطاقات والصور

مجموعة واسعة من ميزات التخصيص

اختصارات لوحة المفاتيح، ودعم تخفيض السعر وقدرات النسخ

إيجابيات ميلانوت

قوالب مدمجة

صور GIF وخطوط متحركة

ملاحظات مشفرة في السكون وأثناء النقل

سلبيات ميلانوت

عمليات تكامل محدودة

منحنى تعليمي حاد

ميزات محدودة في الإصدار المجاني

تسعير #### ميلانوت

يقدم Milanote باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء ميلانوت #### تقييمات عملاء ميلانوت

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

15. جود نوتس

عبر GoodNotes

GoodNotes هو تطبيق رقمي لتدوين الملاحظات يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد والتعليق على ملفات PDF على أجهزتهم المحمولة. باستخدام GoodNotes، يمكن للمستخدمين إنشاء دفاتر ملاحظات رقمية وتنظيمها واستيراد ملفات PDF والصور والتعليق عليها باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات الكتابة والرسم.

الميزات الرئيسية ل GoodNotes

التعرف على خط اليد

القدرة على إنشاء دفاتر ملاحظات ومجلدات وعلامات متعددة

تحرير المستندات في الوقت الحقيقي

إيجابيات جود نوتس

تجربة كتابة تشبه تجربة الكتابة بالقلم على الورق

استيراد ملفات PDF والتعليق عليها

المزامنة السحابية

سلبيات #### GoodNotes

منصات محدودة

حجم الملف

إمكانيات محدودة للتعرف الضوئي على الحروف

تسعير #### جود نوتس

تقتصر الباقة المجانية ل GoodNotes على 3 دفاتر ملاحظات، وتبدأ نسختها المدفوعة من 9.99 دولارًا.

تقييمات عملاء GoodNotes

قم بالتبديل إلى ClickUp: مستندات مجانية غير محدودة للأبد

على الرغم من أن Evernote تطبيق رائع لتدوين الملاحظات، إلا أن له عيوبه.

من الميزات المحدودة في الباقة المجانية إلى تغييرات الأسعار وعدم وجود تعاون في الوقت الفعلي، فقد حان الوقت للتبديل.

في ClickUp، لدينا مستندات غير محدودة لجميع مستخدمينا! للأبد. هذا صحيح، بغض النظر عن الباقة التي تستخدمها، يمكنك إنشاء أكبر عدد تريده من المستندات. وهذا ليس كل شيء - يوفر ClickUp أيضًا إدارة المهام، وأتمتة سير العمل، وميزات التعاون في الوقت الفعلي لمساعدتك على البقاء منظمًا وعلى رأس مهامك.

فلماذا الانتظار إذن؟ انتقل إلى ClickUp اليوم واختبر طريقة أفضل لتدوين الملاحظات!

تدوين ملاحظات سعيد! 📝🚀