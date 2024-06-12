استعرضنا أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات في عام 2025 (مجانية ومدفوعة)

هل لاحظت كيف أن أفضل الأفكار تأتيك دائمًا عندما تكون في منتصف شيء ما؟ قد تكون تعمل على مهمة حاسمة عندما يأتيك الإلهام، مما يثير حلاً كنت تتوق إليه.

في أحد الأيام، كنتُ أعمل على استراتيجية مدونتنا عندما خطرت في ذهني فكرة عبقرية (أو هكذا ظننت) حول تحسين تصنيفات البحث.

بالطبع، أردت التمسك بها. لكن هناك الكثير مما يمكنني تذكره. أنا أعتمد على تطبيقات تدوين الملاحظات لالتقاط هذه الأفكار العائمة وإعادة النظر فيها بمجرد الانتهاء مما في يدي.

تعمل هذه التطبيقات بمثابة الدماغ الثاني مما يساعدني على تحويل الأفكار الشاردة إلى عناصر عمل.

وبناءً على تجربتي والاختبارات التي أجراها فريقنا في ClickUp، قمتُ بتجميع قائمة تتضمن البدائل المجانية والمدفوعة. آمل أن يساعدك هذا في العثور على تطبيق تدوين الملاحظات الذي تريده.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات تدوين الملاحظات؟

عند اختيار أحد التطبيقات، أعط الأولوية للميزات التي تكمل روتينك المهني وتعزز الإنتاجية. أنا متخصص في طريقة عملي والطرق التي لا تعد ولا تحصى التي أسلكها لأشعر بالإنتاجية وأقل عبئاً بالمعلومات التي أحتاج إلى تذكرها.

إليك بعض الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها:

ميزات التنظيم: تساعدك تطبيقات الملاحظات المزودة بأدوات تنظيمية مثل المجلدات والعلامات ووظائف البحث القوية على تصنيف الملاحظات واسترجاعها بسهولة (هذا مهم للغاية بالنسبة لي؛ فالربط ثنائي الاتجاه أو التبعيات هي ميزاتي المفضلة. فهي تساعدني على فهم كيفية ارتباط عملي واعتماده على أولويات أو أفكار أخرى) (هذا مهم للغاية بالنسبة لي؛ فالربط ثنائي الاتجاه أو التبعيات هي الميزة المفضلة لدي) _ إمكانيات التكامل: تأكد من أن تطبيق تدوين الملاحظات يتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بشكل متكرر - مثل تطبيقات التقويم وأدوات إدارة المشاريع ومنصات التعاون - لتبسيط سير عملك (مرة أخرى، هذا أمر بالغ الأهمية لإنتاجيتي الشخصية والمهنية. فغالباً ما أحفظ ملاحظاتي من تطبيق Kindle لأدفعها إلى تطبيق إدارة المشاريع الخاص بي كشيء أريد الرجوع إليه، وعادةً عندما أقرأ شيئاً ما على الويب، أرغب في إضافة فكرة ذات صلة كموضوع محتمل لتغطيته على مدونة ClickUp) (مرة أخرى هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي كموضوع محتمل لتغطيته على مدونة ClickUp) _ سهولة الاستخدام: ابحث عن تطبيق ذي واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إضافة الملاحظات وتعديلها وتنظيمها واسترجاعها بسرعة مساعدة الذكاء الاصطناعي: ابحث عنتطبيقات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك في تلخيص الملاحظات، وإنشاء نصوص للاجتماعات ومقاطع الفيديو، وتحرير الملاحظات أو إنشائها بشكل حدسي، وتنظيم ملاحظاتك بشكل أفضل. (كان لهذا أكبر تأثير على تدوين ملاحظاتي. في السابق، كنت أقضي وقتاً طويلاً في تلخيص ملاحظاتي التقريبية المكتوبة بشكل سيئ، لكنني الآن أترك الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك، مما يوفر لي الكثير من الوقت. والآن، يمكنني الانتقال مباشرةً إلى ملاحظاتي المصقولة كنقطة بداية).) _ الوصول عبر الأجهزة: اختر تطبيقًا يمكن مزامنته عبر جميع أجهزتك حتى تتمكن من الوصول إلى ملاحظاتك أينما كنت - في المكتب أو في المنزل أو أثناء التنقل

ساعدتني هذه الميزات الأساسية في فرز العديد من أدوات تدوين الملاحظات المتوفرة في السوق والعثور على أفضلها لك.

أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات في لمحة سريعة

إليك أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات في لمحة سريعة:

تطبيق الأفضل لـ ميزة مميزة أفضل تطبيق مجاني لتدوين الملاحظات مع قدرات الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتلخيص الملاحظات وتحليلها وإنشاء عناصر العمل Notion مساحة عمل تعاونية وقابلة للتخصيص خيارات تكامل وتخصيص غنية للملاحظات والمستندات ومواقع الويكي والمزيد Evernote تنظيم الملاحظات الشاملة ميزات بحث وتنظيم قوية مايكروسوفت ون نوت تدوين ملاحظات مرن لوحة قماشية حرة يمكنك النقر عليها في أي مكان لإضافة نص Apple Notes تكامل سلس مع أجهزة Apple واجهة مستخدم بسيطة ونظيفة مع مزامنة iCloud Google Keep التقاط وتنظيم سريع مع Google تكامل عميق مع تطبيقات وخدمات Google الأخرى أوبسيديان تدوين الملاحظات المتقدم مع الملاحظات المترابطة سجل الإصدارات للملاحظات جوبلين متحمس مفتوح المصدر يقدّر الخصوصية قابل للتخصيص بالكامل وقابل للتوسيع باستخدام الإضافات Simplenote محبي البساطة والتطبيقات الخالية من الإلهاء التركيز على الملاحظات النصية البسيطة والمزامنة السهلة Bear سمات جميلة وبسيطة تنسيق تخفيض السعر ووضع التركيز

## أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات لاستخدامها في 2024

لقد قمنا بإدراج التطبيقات التي لا تحظى بشعبية بين المحترفين فحسب، بل تلك التي يمكن لأي شخص تقريباً استخدامها لصالحه - سواء كان طالباً أو مستقلاً أو صاحب عمل أو موظفاً مكتبياً.

دعنا نبدأ بالتطبيق المفضل داخل الشركة.

1. ClickUp - أفضل تطبيق مجاني لتدوين الملاحظات مع الذكاء الاصطناعي

كان ClickUp هو تطبيقي المفضل لتدوين الملاحظات على مدار السنوات القليلة الماضية، لسبب وجيه.

فأنا أستخدم مستندات ClickUp لتدوين الملاحظات والمهام وبناء قاعدة معرفية ومواقع الويكي الخاصة بي. وهذا يسهل عليّ تعيين المهام والتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

تتيح لي خيارات تنسيق النص المنسق، مثل النقاط النقطية وقوائم المراجعة واللافتات والعناوين والتمييزات وكتل التعليمات البرمجية، تخصيص مستنداتي وإبراز أقسام معينة من ملاحظاتي (وهي ميزة إضافية للمتعلمين المرئيين!). يمكنك أيضًا إضافة عناصر الوسائط المتعددة وتضمينها في المستندات.

لقد استخدمت هذه الميزات على كل من إصداري الويب والجوال، وهي تعمل بسلاسة في كل مكان.

قم بتحرير المستندات في الوقت الفعلي إلى جانب فريقك على ClickUp Docs

يدعم ClickUp أيضًا الربط ثنائي الاتجاه داخل مهام ClickUp باستخدام العلاقات - طريقة سلسة لربط المهام المتشابهة والحصول على نظرة عامة شاملة لسير العمل. ClickUp Brain هو الآن جزء لا يتجزأ من استراتيجية تدوين الملاحظات . تساعدني أداة الذكاء الاصطناعي هذه في تلخيص الملاحظات الطويلة، وإنشاء جداول ببيانات دقيقة، والحصول على تحديثات تلقائية للمهام، والعثور على المعلومات بسرعة من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بي.

عندما أكون في عجلةٍ من أمري، أستخدم ClickUp Brain لتلخيص سلاسل التعليقات على المهام حتى أتمكن من فهم ما يجري دون قراءة كل تعليق من التعليقات التي تزيد عن 200 تعليق. (أستخدم هذا كثيرًا لتتبع الإشارة من الضوضاء ومعرفة ما يقوم به فريقي بسرعة)

تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة باستخدام ClickUp Brain وتوفير الوقت مفكرة ClickUp هو ميزة أخرى أعتمد عليها لتدوين الملاحظات بسرعة، سواء على هاتفي أو على سطح المكتب. لقد أصبح عن غير قصد تطبيقي المفضل للكتابة. أكتب العديد من مسوداتي الأولى هنا بتنسيق بسيط قبل نقلها إلى مكان آخر.

أفضل ما في الأمر هو أنني أستطيع تحويل هذه التدوينات إلى مهام قابلة للتتبع أيضاً، إذا احتجت إلى ذلك.

على سبيل المثال، إذا كانت الملاحظة تقول "إرسال اقتباسات بالبريد الإلكتروني إلى سام"، يمكنني إنشاء مهمة منها بسرعة مع تحديد موعد نهائي وتفاصيل أخرى.

قم بتدوين الملاحظات أثناء التنقل باستخدام ClickUp Notepad والوصول إليها من المتصفح أو الهاتف المحمول

عندما لا يكون لدي الوقت لإجراء مكالمة لشرح شيء ما لأحد أعضاء الفريق، أستخدم كليك أب كليب . يتيح لي مشاركة تسجيلات الشاشة مباشرةً داخل الملاحظات، مما يضيف عنصرًا مرئيًا وتفاعليًا تفتقر إليه بعض أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات.

يمكنك الحصول على تفريغ مدعوم بالذكاء الاصطناعي لهذه المقاطع، مما يجعل كل كلمة منطوقة قابلة للبحث داخل ClickUp.

نسخ الملاحظات الصوتية وملاحظات الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Clips

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp العديد من قوالب تدوين الملاحظات لتوفير الوقت وتعزيز الكفاءة. القالب المفضل لدي هو قالب مذكرة مشروع ClickUp الخاص بـ ClickUp .

قم بإدارة الأجزاء المتعددة المتحركة في مشروعك باستخدام ملاحظات مفصلة باستخدام قالب ملاحظات المشروع من ClickUp

وهو يتضمن حالات قابلة للتخصيص لتتبع تقدم المشروع، وحقول مخصصة لتصنيف بيانات المشروع وتصورها بكفاءة، وطرق عرض مخصصة مثل القائمة وجانت والتقويم وغيرها للتكيف مع سير عملك.

أستخدم هذا القالب لـ

تنظيم تفاصيل المشروع (مثل موجز المشروع ونطاقه ومعالمه) في مكان واحد مع إمكانية رؤية جميع المعنيين

تعيين المهام لأعضاء الفريق

البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات داخل المهام

مراقبة تقدم المهام وتحديد العقبات التي تعترض المشروع

إنشاء تواصل واضح بين أعضاء الفريق تنزيل هذا النموذج ClickUp أفضل الميزات

تنزيل ClickUp لتدوين الملاحظات على أي جهاز من اختيارك - الهاتف المحمول وسطح المكتب وامتداد كروم والأجهزة الذكية القابلة للارتداء والمزيد

استخدم امتداد كروم لالتقاط لقطات سريعة للمواقع الإلكترونية ولقطات الشاشة

حوِّل الملاحظات إلى عناصر عمل وابقَ على رأس مهامك

أنشئ ملاحظات للاستخدام الشخصي أو شاركها وتعاون مع الآخرين - أنت من يقرر من يمكنه الوصول إلى ملاحظاتك

يمكنك الوصول إلى ميزات تدوين الملاحظات وإدارة المهام والمشروعات والتعاون الجماعي في تطبيق واحد

قيود ClickUp

لديه منحنى تعليمي بسيط إذا كنت تريد استخدام ميزات إدارة المهام المتقدمة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

لست أنا وحدي؛ فالعديد من مستخدمي ClickUp يتفقون على أن المفكرة أصبحت أداة منقذة لهم. واحد منهم يُطلق على ClickUp أفضل تطبيق لإدارة المشاريع ويسلط الضوء على

كنت أستخدم الملاحظات اللاصقة من قبل ولكن الآن مع تطبيق Notepads يمكنني الآن مع تطبيق Notepads أن أصنف ذكرياتي ونقاط الحديث مصنفة حسب الموضوع والعميل والأولوية خاصة عندما أحتاج إلى تذكر شيء ما قبل اجتماعات العملاء

2. مفكرة-أفضل مساحات عمل قابلة للتخصيص لملاحظاتك ومهامك ومذكراتك

عبر فكرة تدعم تجربة تدوين الملاحظات في Notion أنواعًا مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور والملاحظات النصية والإشارات المرجعية ومقاطع الفيديو والرموز. يمكنك إضافة هذه الأشياء إلى ملاحظاتك باستخدام عناصر تحكم بديهية مثل أوامر السحب والإفلات والشرطة المائلة.

لقد أحببنا خيارات التخصيص. فقد سمحت لنا بتخصيص مساحة العمل الخاصة بنا لتلبية الاحتياجات الشخصية واحتياجات الفريق المختلفة، مثل تغيير إعدادات الخصوصية للحفاظ على خصوصية ملاحظات الاجتماعات السرية أو مشاركتها مع أعضاء الفريق عند الحاجة.

إحدى المشاكل التي واجهها الفريق مع تطبيق Notion هي متاهة التنظيم، حيث تضيع أحياناً في التطبيق، كما أن فتات الخبز ليست مفيدة دائماً. من ناحية أخرى، يحظى التطبيق بشعبية كبيرة لدى الأشخاص الذين يرغبون في إنشاء قواعد بيانات ومواقع ويكي. اذهب واكتشف ذلك.

أحيانًا ما تكون تجربة المستخدم غير موفقة؛ فالنوافذ التي تريد فتحها كصفحات منفصلة غالبًا ما تفتح كنوافذ منبثقة والعكس صحيح. بالطبع، يعتمد الأمر على تفضيلاتك الشخصية.

أثناء اختبار التطبيق، عبثت ب مفهوم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف كيف يمكنه تبسيط تدوين الملاحظات وتنظيمها. قمتُ بإدراج بعض المهام، معظمها يتعلق بإطلاق منتج جديد، وسرعان ما قام برنامج Notion AI بتعبئة الخطوات التي كان عليّ اتباعها لإنجاز هذه المهام تلقائيًا. على الرغم من أنها لم تكن دقيقة تمامًا، إلا أن الأداة قامت بعمل جيد.

تعمل المنصة بشكل جيد للفرق متعددة الوظائف حيث التعاون أمر لا بد منه. توفر التعليقات والتحرير في الوقت الفعلي طريقة سلسة للتفكير مع الفرق عن بُعد، وجمع الملاحظات وتقديمها بسرعة، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

Notion أفضل الميزات

إنشاء قوالب مخصصة ودمج قاعدة بياناتك في الملاحظات

الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة عبر الشريط الجانبي

كتابة الملاحظات وتنسيقها باستخدام Markdown

ركز على ما تكتبه مع تجربة غامرة تجعل كل شيء آخر يتلاشى في الوقت الحالي

قيود مفهوم

يمكن أن تكون مجموعات الميزات المعقدة وواجهة المستخدم شاقة للمستخدمين الجدد

لا يقدم أي ميزة لتسجيل الشاشة أو ميزة النسخ - لذا عليك استكشافهابدائل المفهوم يبدو تطبيق الهاتف المحمول ثقيلًا مقارنة بإصدار سطح المكتب



تسعير Notion

أساسي : مجاني

: مجاني بالإضافة : 10 دولارات/مقعد شهرياً

: 10 دولارات/مقعد شهرياً للأعمال : 18 دولاراً/مقعد شهرياً

: 18 دولاراً/مقعد شهرياً المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص يمكن إضافة Notion AI إلى خطتك مقابل 10 دولارات/مقابل 10 دولارات/شهرًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

3. Evernote-أفضل تنظيم وإمكانية بحث عن الملاحظات

عبر إيفرنوت مع Evernote، إنها حالة من عدم نسيان حبك الأول. لقد أمضيت سنوات وأنا أعمل على Evernote لبناء تجربتي المثالية وسير العمل المثالي، ولكن لم يتسنى لي ذلك.

من الملاحظات والمهام والجداول الزمنية إلى مواردك المفضلة من الويب، يجعل Evernote من السهل حفظ أي شيء تريده على الجهاز الذي تختاره.

يمكنني بسرعة دمج Evernote مع ClickUp وتقويم Google وSlack وMicrosoft Teams، بحيث تتم مزامنة جميع اجتماعاتي واجتماعات العملاء والتذكيرات تلقائيًا مع Evernote.

الأداة متاحة أيضًا في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، لذا من المريح أن أعرف أنني سأظل قادرًا على الوصول إلى ملاحظاتي إذا كنت أخيم أو أسافر دون اتصال بالإنترنت.

وظيفة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Evernote سريعة وبديهية. وهي تعمل عبر ملفات PDF والمستندات والصور، لذا فإن البحث في عدد كبير من الملاحظات والمحتوى لا يمثل مشكلة أبدًا.

تتيح لك ميزة المهام تحديد خطوات المشروع وتعيين المسؤوليات للآخرين، وهي طريقة رائعة للتعاون مع فريقك أثناء التنقل.

أفضل ميزات Evernote

حفظ مقتطفات من الويب مباشرةً في ملاحظاتهم باستخدام Web Clipper

مسح المستندات الورقية ورقياً ورقمنتها وتنظيمها باستخدام كاميرا هاتفك

تحرير الملاحظات والمهام في الوقت الفعلي وإبقاء جميع المساهمين على نفس الصفحة

قيود Evernote

إصدار مجاني محدود يدفع المستخدمين نحو اشتراك مدفوع. إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة، تحقق من تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى في هذه القائمة أو استكشف هذهبدائل إيفرنوت أسعار إيفرنوت

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي : 17.99 دولارًا شهريًا

: 17.99 دولارًا شهريًا الفرق: 24.99$/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8200 تقييم)

يحب معظم المستخدمين سرعة وسهولة العثور على ملاحظاتهم وتنظيمها على Evernote. مستخدم واحد أيضًا القدرة على الربط بين الملاحظات لبناء بنك المعرفة بسلاسة:

أعتقد حقًا أن Evernote يدين بشعاره: فهو يساعد بالفعل على بناء ذاكرة فيل، ليس فقط من حيث السعة ولكن أيضًا فيما يتعلق بالروابط غير المحدودة التي يمكنك إنشاؤها وإثراؤها، وفقًا لقواعد التصنيف المفضلة لديك. يمكنك إضافة أكبر عدد ممكن من العلامات ودفاتر الملاحظات والدفاتر الفرعية والدفاتر الفرعية، ناهيك عن الروابط الداخلية التي تربط الملاحظات ببعضها البعض.

4. مايكروسوفت OneNote-أفضل تدوين ملاحظات حر مع مزامنة وتعاون متعدد الأجهزة

عبر ون نوت يوفر Microsoft OneNote مجموعة من أدوات تدوين الملاحظات لاستيعاب المدخلات المختلفة، بما في ذلك الكتابة والكتابة اليدوية والرسم.

يمكنك دمج المحتوى من الويب مباشرةً في ملاحظاتك، مما يحسن عملية البحث والتوثيق. لطالما وجدت أن تنظيم OneNote رائع. فمن السهل جداً الوصول إلى ما تبحث عنه بأقل عدد من النقرات. والشيء الآخر الذي أحبه هو أن التطبيق أقل جموداً وأكثر مرونة عبر النصوص والأرقام والصور.

يمكنك إضافة صيغة أو جدول أو صورة بسرعة إلى نفس الملاحظة. أقدّر سلاسة هذا الأسلوب، فهو يبدو لي وكأنه تجربة طبيعية لتدوين الملاحظات وتدوين اليوميات. قوالب OneNote نقطة انطلاق ملائمة لتنظيم ملاحظاتك، سواء كنت تخطط لمشروع ما أو تتبع المهام أو تدوين اليوميات.

اختبر فريقنا ميزات التعاون، والتي كانت سلسة للغاية. يمكنك العمل جنبًا إلى جنب (على قوائم البقالة أو التسوق للحفلات أو مهام العمل) مع أفراد العائلة أو فريقك، ويتم تحديث ملاحظاتك في الوقت الفعلي. هناك دائمًا هذا الترابط بين مجموعة Microsft الذي يجعلها ميزة فريدة من نوعها ومحدودة - يعتمد ذلك على من تسأل.

أفضل ميزات مايكروسوفت ون نوت من مايكروسوفت

إعادة إنشاء إحساس المجلد المادي بأقسام وصفحات منفصلة في تخطيط دفتر الملاحظات الرقمي

تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص مطبوع

مزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية، مع الحفاظ على استمرارية التفكير

الوصول إلى ملاحظاتك حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت

قيود Microsoft OneNote

يحتاج المستخدمون إلى اشتراك Microsoft 365 للوصول إلى الأداة. وإلا، سيتعين عليك اللجوء إلىبدائل OneNote يوفر التكامل بشكل أساسي مع منتجات مايكروسوفت، وهو أمر مقيد لمستخدمي الأنظمة البيئية الأخرى



تسعير Microsoft OneNote

مضمنة في اشتراك Microsoft 365، بدءًا من 69.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

5. Apple Notes-أفضل تكامل لتدوين الملاحظات لمستخدمي Apple

عبر ملاحظات أبل Apple Notes هو تطبيق ملاحظات بسيط وفعال يعمل على جميع أجهزة Apple. إذا كنت من المتعمقين في نظام Apple البيئي، فقد يصبح هذا التطبيق أداتك المفضلة.

فهو لا يزال التطبيق الأكثر بساطة إذا كنت تعمل في عالم آبل - استدعِه في أي وقت على جهاز ماك من الزاوية اليمنى السفلية من أسفل الزاوية اليمنى، وسيظهر لك بجدية. المزامنة رائعة في الغالب؛ فنسخ شيء ما على الهاتف ولصقه على سطح المكتب هو أمر سحري. الأشياء الصغيرة التي ترفع من مستوى التجربة.

اطلب المزيد من التطبيق، وستصاب بخيبة أمل. مجرد تحريك النص وتنسيقه ووضع مسافة بادئة له ليس بالأمر السهل أو المباشر. أي حالات استخدام أكثر تقدمًا غير مدعومة.

يمكنك حفظ أنواع متعددة من المحتوى، بما في ذلك الصور وروابط الويب والملاحظات المكتوبة بخط اليد والخرائط وملفات PDF والرسومات.

أفضّل ميزة المسح الضوئي في Apple Notes لمسح المستندات ضوئيًا مباشرةً من جهاز iPhone الخاص بي - فلا حاجة إلى ماسحات ضوئية خارجية! يتم حفظ المستندات مباشرةً داخل Notes كملفات PDF.

أفضل ميزات Apple Notes

إنشاء الملاحظات وتحرير القوائم وتنظيم الملاحظات في مجلدات وإدارة المرفقات

تثبيت الملاحظات ذات الأولوية في الأعلى للوصول السريع

إضافة علامات لفرز الملاحظات والعثور عليها بسهولة

قيود Apple Notes

يقتصر على المستخدمين داخل نظام Apple البيئي

تسعير Apple Notes

مجاناً: متاح مجانًا على جميع أجهزة Apple

تقييمات ومراجعات Apple Notes

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

6. Google Keep-الأفضل لتدوين الملاحظات والتذكيرات البسيطة

عبر جوجل الاحتفاظ يسمح Google Keep للمستخدمين بالتقاط مجموعة متنوعة من المحتوى دون عناء، بما في ذلك الملاحظات والقوائم والصور والصوت وتنظيمها جميعًا على لوحة إعلانات رقمية.

مشاركة الملاحظات بين العائلة والأصدقاء أمر بسيط. على سبيل المثال، يمكنك مشاركة قائمة التسوّق والاطّلاع على التحديثات في الوقت الفعلي عند التحقق من العناصر، فلا حاجة إلى التواصل ذهابًا وإيابًا.

أنا شخصياً أحب ميزة الملاحظات الصوتية في Google Keep. عندما أكون في عجلة من أمري وأحتاج إلى تدوين شيء مهم، يمكنني ببساطة تسجيل مذكرة صوتية بدلاً من ذلك وتدوينها في نص لاحقاً، بسرعة وفعالية!

مثل Apple Notes، فإن أي شيء أكثر تعقيدًا أو تقدمًا تريده من الأداة هو أمر صعب. قد تظن أن جوجل ستبذل المزيد من الجهد لدمج تجربة Keep مع مهام جوجل والتقويم، ولكن هذا لم يحدث. فهما لا يزالان تجربتين متباينتين، مما قد يكون محبطًا إذا كنت تريد برنامج الكل في واحد أو الخبرة.

أفضل ميزات برنامج Google Keep

تذكيرك بمهامك في المكان والوقت المناسبين مع التذكيرات المستندة إلى الوقت والموقع

تنظيم الملاحظات باستخدام التسميات والألوان

دمج ملاحظاتك بسلاسة مع محرّر مستندات Google والتقويم والتطبيقات الأخرى داخل نظام Google البيئي

تثبيت الملاحظات على الشاشة الرئيسية لجهازك والبقاء على رأس المهام ذات الأولوية

قيود Google Keep

أكثر ملاءمة لتدوين الملاحظات السريعة بدلاً من تدوين الملاحظات المفصّلة والمطوّلة

الميزات أساسية جدًا لتنظيم الملاحظات المعقدة

تسعير Google Keep

مجاني: مجاني تمامًا للاستخدام مع حساب جوجل

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

7. سبج - الأفضل لتدوين الملاحظات المتقدمة مع الملاحظات المترابطة

عبر أوبسيديان Obsidian هو تطبيق لتدوين الملاحظات مفيد للأشخاص مثلي الذين لديهم مئات أو آلاف الملاحظات على أجهزتهم.

أكثر ما يعجبني في هذه الأداة هو الربط بين الملاحظات والأفكار والأشخاص والأماكن وغير ذلك.

على سبيل المثال، قمت بحفظ عدة ملاحظات حول حملات تسويقية مختلفة، وكلها لنفس المنتج. ساعدني الربط في الحفاظ على تكامل كل شيء والوصول إلى الملاحظات ذات الصلة بسرعة. يحدد الرسم البياني التفاعلي أيضًا الأنماط المخفية داخل الملاحظات ويصور العلاقة بينها.

في هذه الملاحظة، لقد كنت من أشد المعجبين بـ Obsidian و Notion. ولكن إذا كان عليّ تقييم نوتيون مقابل أوبسيديان وجهاً لوجه، سأختار Notion في أي يوم، حيث أن ميزات مشاركة الملاحظات والتعاون أكثر سلاسة. يعد Obsidian رائعًا إذا كنت ترغب في قضاء الكثير من الوقت على الأداة نفسها. أما إذا كنت تبحث عن ميزات التعاون أو التكامل حيث يمكنك دفع المعلومات أو المهام لدعم سير العمل الإنتاجي الخاص بك - فهي ليست مصممة لذلك.

أفضل ميزات Obsidian

العصف الذهني والبحث والتفكير على Canvas - مساحتك الشخصية

تتبع سجل إصدارات الملاحظات لمدة تصل إلى عام واحد

تنظيم تجربة مخصصة باستخدام المكونات الإضافية والسمات

التحكم في الملفات التي ترغب في مزامنتها مع أي الأجهزة

قيود Obsidian

يعد التعاون مع الآخرين في الملاحظات عملية معقدة

تطبيق سطح المكتب في المقام الأول؛ نسخة الهاتف المحمول ليست قوية أو سهلة الاستخدام

تسعير تطبيق Obsidian

شخصي : مجاني

: مجاني تجاري : 50 دولار/مستخدم في السنة (الخطة الشهرية غير متوفرة)

: 50 دولار/مستخدم في السنة (الخطة الشهرية غير متوفرة) إضافات: 5 دولارات/مستخدم شهريًا للمزامنة و10 دولارات/موقع شهريًا للنشر (تُدفع شهريًا)

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 مراجعة)

معظم مستخدمو أوبسيديان يقسمون بسهولة استخدام تخفيض السعر لتنسيق ملاحظاتهم في التطبيق.

دعم أوبسيديان لـ Markdown رائع أيضًا. فهو يجعل من السهل تنسيق ملاحظاتي وتضمين الصور والجداول والوسائط الأخرى بعضها ومع ذلك، لا يعجبهم أن العديد من الميزات الأساسية والمثيرة للاهتمام - مثل المزامنة السحابية والاشتراك متعدد الأجهزة - موجودة خلف جدران الحماية المدفوعة.

العيوب: "عليك أن تدفع مقابل اشتراك الرابط متعدد الأجهزة، أعتقد أنه يجب أن يكون الدفع لمرة واحدة."

8. جوبلين-أفضل مدون ملاحظات مفتوح المصدر مع تركيز قوي على الخصوصية

عبر جوبلين جوبلين هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات يساعدك على وضع أفكارك في كلمات والوصول إليها بأمان عبر أنظمة ويندوز وماك أوس وويندوز ولينكس وiOS. تدعم الأداة ملاحظات الوسائط المتعددة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF والملفات الصوتية.

ميزات المشاركة والتعاون سلسة. فقد أتاحت لي مشاركة ملاحظاتي مع الأصدقاء والعائلة والزملاء والعمل معهم على الملاحظات دون عناء.

كان هناك أيضًا خيار لحفظ الملاحظات (على الإنترنت) ومشاركة الرابط مع الآخرين، وهي طريقة سهلة لمشاركة قوائم المهام أو مواقع الويكي الخاصة بالشركة أو ملاحظات الاجتماعات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

يوفر Joplin خيارات تخصيص واسعة النطاق من خلال المكونات الإضافية والسمات المخصصة ومحررات النصوص (مثل Rich Text و Markdown)، مما يضمن لك تعديل الأداة حسب رغبتك.

على الرغم من أنه تطبيق مفتوح المصدر، إلا أنه يحافظ على خصوصية البيانات من خلال التشفير من النهاية إلى النهاية (E2EE). ستكون ملاحظاتك متاحة لك أنت فقط ما لم تختر مشاركتها.

جوبلين أفضل الميزات

تنسيق ملاحظاتك باستخدام النص المنسق أو تخفيض السعر

احفظ صفحات الويب أو التقط لقطات شاشة مباشرةً باستخدام ملحق Web Clipper (متوفر لمتصفحي Chrome وفايرفوكس)

العمل دون اتصال وتدوين الملاحظات أثناء التنقل

قيود جوبلين

الواجهة ليست سهلة الاستخدام مثل بعض الخيارات التجارية، مما يحد من جاذبيتها للمستخدمين الأقل خبرة في التكنولوجيا

تتطلب المزامنة إعدادات أكثر قليلاً مقارنةً بتطبيقات الملاحظات السائدة الأخرى

تسعير #### جوبلين

الأساسي : 2.99 يورو/شهريًا

: 2.99 يورو/شهريًا الإيجابي : 5.99 يورو/شهرًا

: 5.99 يورو/شهرًا الفرق: 7.99 يورو/شهرًا لكل مستخدم (مطلوب 2 مستخدمين كحد أدنى)

تقييمات ومراجعات جوبلين #### جوبلين

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. Simplenote-الأفضل لتدوين الملاحظات دون تشتيت الانتباه مع التركيز على النص العادي

عبر Simplenote Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات لا يحتاج إلى عناء، ويتزامن عبر أجهزة ومنصات متعددة، بما في ذلك Android و iOS و Mac و Windows و Linux ومتصفحات الويب. يتم تحديث الملاحظات تلقائيًا في الوقت الفعلي عبر جميع الأجهزة، فلا داعي للبحث عن زر "مزامنة"!

وجدتُ أن ميزة سجل الإصدارات هي الأكثر فائدة. في بعض الأحيان، أقوم بإنشاء ملاحظة مفصّلة حول موضوع ما، وبمجرد الانتهاء من المهمة، أقوم بتحرير الملاحظة بمحتوى جديد. في وقت لاحق، إذا أردت استرجاع تلك الملاحظة، لم يعد ذلك ممكنًا.

يُعدّ Simplenote منقذًا في مثل هذه الحالات - فهو يقوم بعمل نسخة احتياطية من الملاحظات مع كل تغيير، حتى أتمكن من البحث عما كنت قد كتبته قبل أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

الواجهة مشابهة تمامًا لواجهة Apple Notes، ولكن لا يوجد خيار لإضافة صور أو رسومات.

أفضل ميزات Simplenote

تنظيم الملاحظات باستخدام العلامات واسترجاعها بسرعة من خلال وظيفة البحث الفوري هذهتطبيق تدوين الملاحظات على نظام أندرويد التعاون مع الأصدقاء وأعضاء الفريق من خلال مشاركة القوائم أو نشر التعليمات أو نشر الملاحظات عبر الإنترنت

كتابة الملاحظات ومعاينتها ونشرها بتنسيق Markdown

قيود Simplenote

لا يوجد خيار لإدراج الجداول

يفتقر إلى أي جاذبية جمالية

تسعير #### تسعير Simplenote

مجاني لجميع المستخدمين

تقييمات ومراجعات برنامج Simplenote

G2 : 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

يبدو أن Simplenote خيار شائع لتدوين الملاحظات في الفصول الدراسية والاجتماعات، حيث يعجب المستخدمون بما يقدمه من واجهة مستخدم بسيطة وغير مزعجة .

لقد ساعدني (أ) كثيرًا في الاجتماع (الاجتماعات) في تدوين MOM.

الجانب السلبي، بالطبع، هو عدم وجود أجراس وصفارات، مثل القوالب، كما أشار هذا المستخدم .

10. الدب-أفضل واجهة مستخدم جميلة وبسيطة (لمستخدمي Apple)

عبر الدب Bear هو تطبيق لتدوين الملاحظات يستند إلى تطبيق Markdown يسمح لك بتنسيق وتنظيم أنواع مختلفة من المحتوى (بما في ذلك النصوص والصور والجداول وقوائم المهام) داخل ملاحظة واحدة.

لقد أحببت جمالياته، خاصةً واجهة المستخدم البسيطة، مما جعلني أشعر بقلق أقل عندما كنت أتلاعب بالتطبيق، على الرغم من أن لدي قائمة مهام ضخمة يجب أن أضع علامة عليها!

يتوفر Bear على أجهزة Mac وiPhone وiPad. إنه خيار رائع إذا كنت تميل أكثر إلى نظام Apple البيئي وتبحث عن شيء أكثر إرضاءً بصريًا من Apple Notes.

يؤدي اختيار الإصدار المدفوع، Bear PRO، إلى فتح ميزات متقدمة، مثل إمكانات البحث بالتعرف الضوئي على الحروف وتصدير الملاحظات إلى تنسيقات متعددة (PDF و HTML و DOCX و JPG). الأمر يستحق المال إذا كنت من محبي التصميم.

الدب أفضل الميزات

تنسيق ملاحظاتك بتنسيق بسيط بتخفيض بسيط

تنظيم الملاحظات باستخدام أنظمة مرنة لوضع العلامات

استخدم خاصية الطي للتركيز على قسم واحد في كل مرة وإخفاء الباقي

تخصيص التطبيق بموضوعات جميلة

قيود التحمل

متاح فقط على نظامي iOS و macOS، مما يقصر استخدامه على نظام Apple البيئي.

بعض الميزات الأساسية، مثل مزامنة iCloud وخيارات التصدير، تتطلب اشتراكًا

إذا كنت تستخدم نظام ويندوز أو أي نظام تشغيل آخر، يمكنك استكشاف ما يلي بدائل تطبيق Bear .

تسعير الدب

أساسي : مجانًا

: مجانًا محترف: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات الدب

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (لا توجد مراجعات كافية)

## ما هو أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات على الإطلاق؟

تشترك التطبيقات التي اختبرناها وأدرجناها في القائمة المختصرة في بعض الأمور المشتركة: جميعها سهلة الاستخدام، ومتاحة عبر المنصات، وتجعلني أكثر تنظيماً وإنتاجية.

على الرغم من أنها رائعة لتدوين الملاحظات والوصول إليها لاحقاً، إلا أن عدداً قليلاً جداً من الأدوات يتجاوز الميزات الأساسية.

أنا أفضل الأدوات التي تساعدني على تحقيق التوازن بين المهام الشخصية والمهنية على حد سواء، لذلك أفضل التطبيقات ذات الميزات المتقدمة مثل التعاون بين فريق العمل، وإدارة المهام، وإدارة المشاريع، والتكاملات القوية.

إن وجود العديد من تطبيقات الملاحظات على جهازي يتعارض مع الغرض من وجودها، فهي لا تؤدي إلا إلى تشويش مساحتي الرقمية وإرباكها. لذا، أحب استخدام تطبيق واحد قوي يرتدي العديد من القبعات ويتكامل مع مجموعتي التقنية.

هناك برنامج واحد فقط يحقق كل هذه المزايا، وهو برنامج ClickUp!

فهو يبسط تدوين الملاحظات باستخدام المستندات والمفكرة والقوالب الجاهزة للاستخدام. وتتيح لنا إمكانيات الذكاء الاصطناعي تتبع الكتابة بسرعة واسترجاع الملاحظات القديمة ونسخ الملاحظات الصوتية. وتتيح لنا أدوات إدارة المشاريع متابعة قوائم المهام والتعاون مع فرق العمل متعددة الوظائف. جرّب ClickUp اليوم!