أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Notability 2025

في هذا العصر الرقمي، لا يعد تطبيق تدوين الملاحظات الفعال مجرد رفاهية، بل هو ضرورة. إنه السلاح السري الذي يحافظ على تنظيمنا وتركيزنا وإنتاجيتنا، سواء كنا في غرفة الاجتماعات أو في الفصل الدراسي أو في مكتبنا المنزلي المريح.

بالنسبة للكثيرين، كان تطبيق قابلية الملاحظة المشهور بتكامله السلس وميزاته الرائعة. ولكن ماذا لو كنت تبحث عن شيء مختلف؟

ربما تتوق إلى قدرات أكثر تقدماً في إدارة المشاريع. أو ربما تحتاج إلى أداة لتدوين الملاحظات تتناسب بشكل مريح مع مجموعتك التقنية الحالية. أو قد تكون ببساطة مستكشفًا لا يهدأ، وتبحث دائمًا عن حلول تقنية مبتكرة.

أيًا كان السبب، فأنت هنا من أجل بدائل Notability، المنافسين الذين يقدمون هذا التطبيق الشهير على هذا التطبيق الشهير. في هذا المنشور الشامل، سوف نزيح الستار عن أفضل المنافسين من الدرجة الأولى لتطبيق Notability الذي يهز السوق حاليًا.

سنقوم بتفصيل ميزاتهم البارزة، ونوازن بين إيجابياتهم وسلبياتهم، ونقدم لك السبق الصحفي من الداخل لاتخاذ أفضل قرار لاحتياجاتك الفريدة. لذا، إذا كنت جاهزًا لتعزيز إنتاجيتك وتحسين سير عملك، فابقَ على اطلاع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Notability؟

عند استكشاف أفضل بدائل Notability، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار. سيضمن لك النظر في هذه النقاط الحاسمة العثور على أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك الخاصة وأسلوب عملك:

سهولة الاستخدام: لا بد من وجود واجهة بديهية سهلة الاستخدام في تطبيقات تدوين الملاحظات . أنت بحاجة إلى أداة يسهل إتقانها، بغض النظر عن خبرتك التقنية

لا بد من وجود واجهة بديهية سهلة الاستخدام في تطبيقات تدوين الملاحظات . أنت بحاجة إلى أداة يسهل إتقانها، بغض النظر عن خبرتك التقنية إمكانية الوصول إلى منصات متعددة: يجب أن تكون أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات متاحة عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة - بما في ذلك iOS وAndroid وWindows وMacOS - لضمان سير العمل بسلاسة وراحة

يجب أن تكون أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات متاحة عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة - بما في ذلك iOS وAndroid وWindows وMacOS - لضمان سير العمل بسلاسة وراحة أدوات كتابة ورسم قوية: مجموعة غنية من ميزات الكتابة والرسم، مثل أنواع الأقلام المتنوعة والألوان والسماكة، ضرورية لتدوين الملاحظات التفصيلية ملاحظات الاجتماع أو رسم المخططات أو تخطيط الأفكار

مجموعة غنية من ميزات الكتابة والرسم، مثل أنواع الأقلام المتنوعة والألوان والسماكة، ضرورية لتدوين الملاحظات التفصيلية ملاحظات الاجتماع أو رسم المخططات أو تخطيط الأفكار قدرات التكامل: يجب أن يعمل تطبيقك الجديد لتدوين الملاحظات بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى في نظامك التقني. تُعد قدرات التكامل القوية مع المنصات الشائعة مثل Google Drive وDropbox وSlack وغيرها ميزة إضافية كبيرة

يجب أن يعمل تطبيقك الجديد لتدوين الملاحظات بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى في نظامك التقني. تُعد قدرات التكامل القوية مع المنصات الشائعة مثل Google Drive وDropbox وSlack وغيرها ميزة إضافية كبيرة ميزات التعاون: إذا كنت جزءًا من فريق، فإن الميزات التي تعزز التعاون - مثل الملاحظات المشتركة والتحرير في الوقت الفعلي وأقسام التعليقات - يمكن أن تعزز سير عملك بشكل كبير

إذا كنت جزءًا من فريق، فإن الميزات التي تعزز التعاون - مثل الملاحظات المشتركة والتحرير في الوقت الفعلي وأقسام التعليقات - يمكن أن تعزز سير عملك بشكل كبير تنظيم متقدم: القدرة على إنشاء مجلدات ووضع علامات على الملاحظات والبحث في المحتوى الخاص بك بسرعة وفعالية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تنظيم الملاحظات

## أفضل 10 بدائل للملاحظات لاستخدامها في عام 2024

البحث عن أداة مثالية لتدوين الملاحظات والرسم يشبه البحث عن إبرة في كومة قش رقمية. إنه مشهد دائم التطور، والمفتاح هو العثور على أداة تواكب احتياجاتك. في هذا القسم، سنكشف لك عن أفضل بدائل Notability في السوق، وكل تطبيق منها نجم في حد ذاته.

سواء كنت طالبًا تدوّن الملاحظات، أو مستقلاً ترسم مشروعًا، أو محترفًا يدير عبء عمل معقد، فإن أحد بدائل Notability هذه يمكن أن يكون رفيقك الجديد في الإنتاجية.

1. انقر فوق

نظّم أفكارك على الفور باستخدام تحرير النص المنسق في المفكرة في ClickUp

تخيّل أن يكون لديك مفكرة شخصية في متناول يدك، مفكرة محملة بميزات رائعة مثل توسيع الملاحظات، وعكس التغييرات، والتحرير الغني باستخدام أوامر /Slash. يقدم ClickUp كل هذا وأكثر باعتباره أحد أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات وأدوات الإنتاجية.

كحل متكامل لإدارة المشاريع، يُمكّن ClickUp كل من من التواصل بسلاسة وإدارة المشاريع في مكان واحد.

تُعد ميزات المستندات والمفكرة والخرائط الذهنية واللوحات البيضاء من أبرز الميزات عندما يتعلق الأمر ببدائل تطبيق Notability التي ستلبي جميع احتياجاتك في تدوين الملاحظات في كل خطوة من خطواتك.

ClickUp أفضل الميزات

نظام الملاحظات المبتكر والموسع الذي يجعل تنظيم و تحديد أولويات المهام أكثر سهولة

يتيح لك سجل الإصدارات المدمج إمكانية الرجوع بسهولة عن أي تغييرات تم إجراؤها على الملاحظات

توفر مطالبات الأوامر /Slash تجربة تحرير غنية، مما يسهل عملية تنسيق ملاحظاتك أو تنفيذ الأوامر

انقر فوق اللوحات البيضاء تساعدك على تخطيط المشاريع وتنفيذها بصريًا

مستندات ClickUp يوفر منصة لإنشاء مستندات شاملة وثائق المشروع ومذكرات الويكي وملاحظات الاجتماعات وقوائم المهام والمزيد (راجعقالب نمط مذكرة الاجتماع لتذوق هذه الوظيفة!) يمكن مشاركة هذه المستندات وتحريرها والتعاون بشأنها، مما يجعلها أداة ممتازة للمشاريع القائمة على الفريق

ClickUp AI : استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص ملاحظاتك و إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع قيود ClickUp

مع كل الميزات التي يقدمها، قد يمثل ClickUp منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للمستخدمين المبتدئين الذين يريدون مجرد تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات

أسعار تطبيق ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. جود نوتس

عبر ملاحظات جيدة هذا التطبيق التالي لتدوين الملاحظات مخصص لأولئك الذين لا يزالون يرغبون في الشعور بالكتابة اليدوية مع راحة المنصة الرقمية.

GoodNotes هو تطبيق من الدرجة الأولى لتدوين الملاحظات يتميز بخاصية الكتابة اليدوية الفريدة من نوعها. وهو مفيد بشكل خاص للتعليق مباشرةً على ملفات PDF، حيث يوفر واجهة تحاكي الشعور بالكتابة على الورق.

الأداة مدعومة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الكتابة، مما يجعل تجربة الكتابة اليدوية أكثر تنوعًا.

تُعد قابلية البحث نقطة قوة أساسية أخرى لبديل Notability هذا. فهو يدعم البحث داخل الملاحظات المكتوبة بخط اليد والنصوص المكتوبة وحتى في نص ملفات PDF. تعمل هذه الميزة على توفير الوقت وتحسين الإنتاجية حيث لن تضطر إلى التمرير يدويًا عبر الملاحظات المكتوبة بخط اليد للعثور على المعلومات التي تحتاج إليها.

GoodNotes أفضل الميزات

ممتاز للملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد على ملفات PDF مع خيارات كتابة متعددة

تقنية التعرّف على خط اليد لتبسيط اجتماع واحد على واحد الملاحظات أو احتياجات تدوين الملاحظات

يتيح لك مسح المستندات والملاحظات المكتوبة بخط اليد ضوئيًا

قيود GoodNotes

يفتقر إلى الأشكال المعدة مسبقًا في أداة الشكل

غير متوفر على ويندوز أو أندرويد

لاحظ بعض المستخدمين أن التطبيق يتباطأ عند إضافة الكثير من الصور

تسعير GoodNotes

مجاني لأول ثلاثة دفاتر ملاحظات

لأول ثلاثة دفاتر ملاحظات النسخة الكاملة: 8.99 دولار أمريكي تدفع مرة واحدة

تقييمات ومراجعات GoodNotes GoodNotes

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

3. نوتليدج

عبر نوتليدج ادمج تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية مباشرةً في ملاحظاتك باستخدام NoteLedge. تتيح لك هذه المنصة إنشاء ملاحظات تفاعلية، مما يجعل المحتوى أكثر جاذبية وشمولية.

يمكنك إدراج ملفات الوسائط في الملاحظات القياسية ببضع نقرات فقط، مما يضيف طبقة إضافية من المعلومات إلى ملاحظاتك.

توفر الأداة أيضًا مزامنة سلسة عبر الأجهزة المختلفة. تصميم NoteLedge منظم، مما يجعل من السهل إدارة المهام وتنظيم قوائم المهام والملاحظات الحساسة والمشاريع في مجلدات منفصلة.

أفضل ميزات NoteLedge

إنشاء ملاحظات تفاعلية مع تكامل الوسائط

مزامنة جيدة عبر الأجهزة مع تطبيق تدوين الملاحظات

تخطيط منظم لإدارة المشاريع بسهولة

قيود NoteLedge

أشار المستخدمون إلى أن الاستخدام الأولي يمكن أن يكون صعباً بسبب عدم وجود برامج تعليمية

يفتقر إلى أدوات احترافية لتنقيح الصور والتأثيرات

تسعير نوتليدج

الأساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 2.49 دولار شهريًا

2.49 دولار شهريًا الإبداع 365: 4.99 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات نوتليدج

G2: 4.7/5 (10 تقييمات)

4.7/5 (10 تقييمات) Capterra: 5/5 (1 تقييم)

4. سيمبلينوت

عبر Simplenote كما يوحي الاسم، Simplenote هو تطبيق مجاني خالٍ من الرتوش وبديهي لتدوين الملاحظات يدعم منصات متعددة، بما في ذلك iOS و Android و Mac و Windows و Linux.

يدعم Simplenote أيضًا كتابة الملاحظات ومعاينتها ونشرها بتنسيق Markdown، وهي لغة ترميز ذات صيغة تنسيق نص عادي. وتجعل هذه الميزة تجربة الكتابة نظيفة ومركزة وخالية من التشتت.

أفضل ميزات Simplenote

يقدم قوائم مراجعة حتى تتمكن من الحفاظ على قائمة مهامك منظمة

سجل الملاحظات يجعل من السهل العثور على المعلومات المؤرشفة

يسمح لك سجل الإصدارات بتتبع التغييرات والعودة إلى التكرارات السابقة لملاحظاتك

قيود Simplenote

يفتقر إلى تعاون الفريق وميزات المشاركة

الملاحظات منظمة فقط عن طريق وضع العلامات ولا يوجد تنظيم هرمي أو أرشفة

قابلية تخصيص محدودة وتدعم الملاحظات النصية فقط

تسعير Simplenote

مجاناً

تقييمات ومراجعات Simplenote

G2: 4.1/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. الحبار

عبر الحبار تُعرف هذه الأداة بأنها أداة رسم تخطيطي، ولكن يمكن لمدوني الملاحظات استخدام Squid لالتقاط الكتابة اليدوية الحقيقية تمامًا كما لو كانوا يستخدمون دفتر ملاحظات تقليدي. يمكنك حتى العمل باستخدام ممحاة الخطوط وأنواع وأحجام مختلفة من الورق.

أفضل الميزات #### سكويد

يتميز برسومات متجهة لتوسيع نطاق الصور لأعلى ولأسفل بسلاسة دون فقدان جودة الصورة

استخدم قلمًا نشطًا للكتابة على الطريقة القديمة، دون القلق بشأن تلطيخ يديك بالحبر!

دوِّن ملاحظاتك وأفكارك بسرعة على ملفات PDF أو الصور

قيود الحبار

الميزات المميزة غير متوفرة لأجهزة iOS و Mac

يفتقر إلى ميزات تدوين الملاحظات الأساسية مثل الحدود حول مربعات النص

وجد البعض أن إمكانيات المزامنة السحابية غير متوفرة

تسعير #### تسعير Squid

مجاني

القسط: 1 دولار شهريًا أو 10 دولارات في السنة

تقييمات ومراجعات الحبار

لا توجد تقييمات على G2 أو Capterra

6. مايكروسوفت ون نوت

عبر مايكروسوفت مايكروسوفت OneNote هو تطبيق ملاحظات رقمي مجاني تمامًا حيث يمكنك تخزين الملاحظات ومشاركتها وإنشاءها. تُعد لوحة OneNote ذات الشكل الحر، حيث يمكنك الكتابة أو الكتابة أو الرسم في أي مكان، إحدى ميزاته البارزة.

يصف المستخدمون نظام تنظيم OneNote الفريد من نوعه، والذي يستخدم دفاتر الملاحظات والأقسام والصفحات لتخزين الملاحظات، بأنه نظام فعال للغاية.

مقارنة

_/مرجع/ مدونة؟ ص=43127 ملاحظة واحدة إلى Notability %/%href/_

!

مايكروسوفت ون نوت أفضل الميزات

ممتاز للتعليق على ملفات PDF

يوفر كلاً من الكتابة على لوحة المفاتيح والرسم في تطبيق واحد

مزامنة الملاحظات إلى السحابة تلقائيًا

قيود Microsoft OneNote

أفاد بعض المستخدمين أن المحتوى قد يفقد التنسيق عند لصقه في OneNote

لاحظ المستخدمون أن مشاكل المزامنة قد تؤدي إلى فقدان الملاحظات

لا توجد ميزات الملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد

تسعير Microsoft OneNote

مجاناً

تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,350 تقييم)

تحقق من هذه

/مرجع/ مدونة؟ p=14158 Blog? بدائل_OneNote %/%href/

!

7. إيفرنوت

عبر إيفرنوت Evernote هو بديل مشهور لـ Notability ويتصدر العديد من قوائم أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات. تتيح لك هذه الأداة التقاط الأفكار والصور والملاحظات الصوتية. والأكثر من ذلك، فإن أداة تدوين الملاحظات هذه مفيدة بشكل خاص لتدوين الملاحظات السريعة وحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

يدعم محرر النص المنسق في Evernote مجموعة متنوعة من خيارات التنسيق، بما في ذلك الخط الغامق والمائل والتسطير والتسطير والتسطير والتسطير يتوسطه خط والتمييز وغير ذلك.

واحدة من أكثر ميزات Evernote قيمة هي وظيفة البحث القوية. يمكنك تحديد موقع ملاحظاتك بسرعة، حتى لو كانت مخزنة في صور أو ملفات PDF.

أفضل ميزات Evernote

يدعم التعليقات التوضيحية بصيغة PDF

ربط الملاحظات بأحداث التقويم

تسجيل الملاحظات الصوتية

ممتاز لتدوين الملاحظات التعاوني

قيود Evernote

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في المزامنة وبطء أوقات التحميل

تعقيد عملية إضافة الملاحظات إلى دفاتر الملاحظات

أسعار Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

تحقق من هذه

/مرجع/ مدونة؟ ص=6718 بدائلالبدائلالأبدية %/%href/

!

8. زوهو نوت بوك

عبر زوهو نوت بوك للحصول على تجربة ماري كوندو المثالية، تحقق من Zoho Notebook. يحب المستخدمون نظام التنظيم المبتكر لهذا التطبيق. فهو يسمح للمستخدمين بتصنيف ملاحظاتهم في دفاتر ملاحظات مختلفة، لكل منها غلاف قابل للتخصيص. وهذا يضيف طبقة مرئية لعملية التنظيم، مما يسهل تحديد موقع ملاحظات معينة.

تضمن لك ميزة مزامنة تدوين الملاحظات في Zoho Notebook أن تكون ملاحظاتك متاحة لك دائمًا، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية وتوفير الكثير من الوقت، خاصةً للمستخدمين الذين يتنقلون بين الأجهزة بشكل متكرر.

أفضل ميزات Zoho Notebook

يتيح تنظيم الملاحظات في دفاتر ملاحظات مختلفة بأغلفة قابلة للتخصيص

ميزة مزامنة ممتازة عبر الأجهزة

يدعم إضافة الوسائط المتعددة إلى الملاحظات

قيود دفتر ملاحظات زوهو

يفتقر إلى ميزة التعرف على خط اليد

لا يدعم الوصول دون اتصال بالإنترنت

تسعير Zoho Notebook

دفتر الملاحظات الأساسي: 0 دولار

0 دولار دفتر الملاحظات الاحترافي: 1.99 دولار شهريًا

Zoho Notebook التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

9. نوتون

عبر فكرة يُعرف Notion بمرونته وتخصيصه وصفحات الويب الأنيقة، ويمكن أن يكون أي شيء تريده. سواء أكنت ترغب في إنشاء لوحات مزاجية، أو إنشاء صفحة شخصية ويكي أو إدارة المشاريع، أو ببساطة تدوين الملاحظات، يمكنك القيام بكل ذلك في مساحة عمل واحدة.

تكمن إحدى أعظم نقاط قوة التطبيق في تعدد استخداماته. فباستخدام بديل Notability هذا، يمكنك إعداد صفحة لأي مهمة تقريبًا وبناء نظامك الفريد من الألف إلى الياء.

يدعم Notion جميع أنواع المحتوى، من الصور إلى تضمينات التطبيقات، مما يجعله منصة قوية لتجميع المعلومات وتنظيمها.

أفضل ميزات Notion

يقدم أكثر من 1,000 قالب مصنوع من قِبل المجتمع لتدوين الملاحظات

يجمع بين إمكانيات إدارة المهام والملاحظات

يسمح بتضمين الوسائط الغنية وخيارات التكامل

قيود الملاحظات

قد تكون عالية الصيانة للاستخدام على المدى الطويل

وضع عدم الاتصال بالإنترنت المحدود

لاحظ المستخدمون أن ميزات التعاون قد تكون صعبة الاستخدام

التسعير #### تسعير Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 8 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

8 دولارات لكل مستخدم/شهرياً الشركات: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,6000 تقييم)

تحقق من هذه

/مرجع/ مدونة؟ ص=6754 بدائلالترقية % ! _

!

أفضل ميزات Google Keep

يتكامل بسلاسة مع Google Suite

يدعم التقاط النص من لقطات الشاشة

يتيح البحث عن الملاحظات حسب اللون أو القوائم أو الصور أو الملاحظات الصوتية أو التذكيرات أو الملاحظات المشتركة

قيود Google Keep

وجد بعض المستخدمين صعوبة في تنسيق النص أو تخفيض السعر

قدرة محدودة على معالجة النصوص

لا يقوم بتصنيف الملاحظات في مجلدات، مما قد يجعل واجهة المستخدم تبدو فوضوية

تسعير Google Keep

خطة مجانية للأبد

تقييمات ومراجعات Google Keep

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ مدونة؟ ص= 422229 بدائل Google Keep %/%href/

!

أحدث ثورة في سير عملك مع ميزات ClickUp متعددة الاستخدامات

هناك عالم شاسع من تطبيقات تدوين الملاحظات متعددة الاستخدامات، ولكل منها نقاط قوته الفريدة. ولكن إذا كنت تبحث عن نظام أساسي واحد يجمع أفضل ميزات أدوات تدوين الملاحظات والرسم وإدارة المشاريع، فإن ClickUp يحتل مكانةً متميزةً في هذا المجال.

تخيل صياغة مستندات متعمقة، ورسم أفكارك بشكل مرئي، وتدوين ملاحظات سريعة - كل ذلك في مكان واحد.

يصبح التعاون سهلاً، وتتدفق الأفكار بحرية، ويبقى سير عملك منظماً وفعالاً. في عالم الإنتاجية الحديثة، يعد ClickUp أكثر من مجرد أداة أخرى - إنه قوة إنتاجيتك الشخصية مع جميع الميزات التي قد ترغب فيها.

لذا، ونحن نختتم جولتنا في منافسي Notability، ندعوك إلى تحقيق قفزة مع ClickUp . دعونا نعيد تعريف ما هو ممكن معًا!