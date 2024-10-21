أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Notability 2025

في هذا العصر الرقمي، لا يعد تطبيق تدوين الملاحظات الفعال مجرد رفاهية، بل هو ضرورة. إنه السلاح السري الذي يحافظ على تنظيمنا وتركيزنا وإنتاجيتنا، سواء كنا في غرفة الاجتماعات أو في الفصل الدراسي أو في مكتبنا المنزلي المريح.
بالنسبة للكثيرين، كان تطبيق قابلية الملاحظة المشهور بتكامله السلس وميزاته الرائعة. ولكن ماذا لو كنت تبحث عن شيء مختلف؟
ربما تتوق إلى قدرات أكثر تقدماً في إدارة المشاريع. أو ربما تحتاج إلى أداة لتدوين الملاحظات تتناسب بشكل مريح مع مجموعتك التقنية الحالية. أو قد تكون ببساطة مستكشفًا لا يهدأ، وتبحث دائمًا عن حلول تقنية مبتكرة.
أيًا كان السبب، فأنت هنا من أجل بدائل Notability، المنافسين الذين يقدمون هذا التطبيق الشهير على هذا التطبيق الشهير. في هذا المنشور الشامل، سوف نزيح الستار عن أفضل المنافسين من الدرجة الأولى لتطبيق Notability الذي يهز السوق حاليًا.
سنقوم بتفصيل ميزاتهم البارزة، ونوازن بين إيجابياتهم وسلبياتهم، ونقدم لك السبق الصحفي من الداخل لاتخاذ أفضل قرار لاحتياجاتك الفريدة. لذا، إذا كنت جاهزًا لتعزيز إنتاجيتك وتحسين سير عملك، فابقَ على اطلاع.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Notability؟
عند استكشاف أفضل بدائل Notability، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار. سيضمن لك النظر في هذه النقاط الحاسمة العثور على أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك الخاصة وأسلوب عملك:
- سهولة الاستخدام: لا بد من وجود واجهة بديهية سهلة الاستخدام في تطبيقات تدوين الملاحظات. أنت بحاجة إلى أداة يسهل إتقانها، بغض النظر عن خبرتك التقنية
- إمكانية الوصول إلى منصات متعددة: يجب أن تكون أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات متاحة عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة - بما في ذلك iOS وAndroid وWindows وMacOS - لضمان سير العمل بسلاسة وراحة
- أدوات كتابة ورسم قوية: مجموعة غنية من ميزات الكتابة والرسم، مثل أنواع الأقلام المتنوعة والألوان والسماكة، ضرورية لتدوين الملاحظات التفصيليةملاحظات الاجتماعأو رسم المخططات أو تخطيط الأفكار
- قدرات التكامل: يجب أن يعمل تطبيقك الجديد لتدوين الملاحظات بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى في نظامك التقني. تُعد قدرات التكامل القوية مع المنصات الشائعة مثل Google Drive وDropbox وSlack وغيرها ميزة إضافية كبيرة
- ميزات التعاون: إذا كنت جزءًا من فريق، فإن الميزات التي تعزز التعاون - مثل الملاحظات المشتركة والتحرير في الوقت الفعلي وأقسام التعليقات - يمكن أن تعزز سير عملك بشكل كبير
- تنظيم متقدم: القدرة على إنشاء مجلدات ووضع علامات على الملاحظات والبحث في المحتوى الخاص بك بسرعة وفعالية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تنظيم الملاحظات
## أفضل 10 بدائل للملاحظات لاستخدامها في عام 2024
البحث عن أداة مثالية لتدوين الملاحظات والرسم يشبه البحث عن إبرة في كومة قش رقمية. إنه مشهد دائم التطور، والمفتاح هو العثور على أداة تواكب احتياجاتك. في هذا القسم، سنكشف لك عن أفضل بدائل Notability في السوق، وكل تطبيق منها نجم في حد ذاته.
سواء كنت طالبًا تدوّن الملاحظات، أو مستقلاً ترسم مشروعًا، أو محترفًا يدير عبء عمل معقد، فإن أحد بدائل Notability هذه يمكن أن يكون رفيقك الجديد في الإنتاجية.
1. انقر فوق
نظّم أفكارك على الفور باستخدام تحرير النص المنسق في المفكرة في ClickUp
تخيّل أن يكون لديك مفكرة شخصية في متناول يدك، مفكرة محملة بميزات رائعة مثل توسيع الملاحظات، وعكس التغييرات، والتحرير الغني باستخدام أوامر /Slash. يقدم ClickUp كل هذا وأكثر باعتباره أحد أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات وأدوات الإنتاجية.
كحل متكامل لإدارة المشاريع، يُمكّن ClickUp كل من من التواصل بسلاسة وإدارة المشاريع في مكان واحد.
تُعد ميزات المستندات والمفكرة والخرائط الذهنية واللوحات البيضاء من أبرز الميزات عندما يتعلق الأمر ببدائل تطبيق Notability التي ستلبي جميع احتياجاتك في تدوين الملاحظات في كل خطوة من خطواتك.
ClickUp أفضل الميزات
- نظام الملاحظات المبتكر والموسع الذي يجعل تنظيم وتحديد أولويات المهام أكثر سهولة
- يتيح لك سجل الإصدارات المدمج إمكانية الرجوع بسهولة عن أي تغييرات تم إجراؤها على الملاحظات
- توفر مطالبات الأوامر /Slash تجربة تحرير غنية، مما يسهل عملية تنسيق ملاحظاتك أو تنفيذ الأوامر
- انقر فوق اللوحات البيضاء تساعدك على تخطيط المشاريع وتنفيذها بصريًا
- مستندات ClickUp يوفر منصة لإنشاء مستندات شاملةوثائق المشروعومذكرات الويكي وملاحظات الاجتماعات وقوائم المهام والمزيد (راجعقالب نمط مذكرة الاجتماع لتذوق هذه الوظيفة!) يمكن مشاركة هذه المستندات وتحريرها والتعاون بشأنها، مما يجعلها أداة ممتازة للمشاريع القائمة على الفريق
ClickUp AI : استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص ملاحظاتك وإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع
قيود ClickUp
مع كل الميزات التي يقدمها، قد يمثل ClickUp منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للمستخدمين المبتدئين الذين يريدون مجرد تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات
أسعار تطبيق ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
2. جود نوتس
عبر ملاحظات جيدة هذا التطبيق التالي لتدوين الملاحظات مخصص لأولئك الذين لا يزالون يرغبون في الشعور بالكتابة اليدوية مع راحة المنصة الرقمية.
GoodNotes هو تطبيق من الدرجة الأولى لتدوين الملاحظات يتميز بخاصية الكتابة اليدوية الفريدة من نوعها. وهو مفيد بشكل خاص للتعليق مباشرةً على ملفات PDF، حيث يوفر واجهة تحاكي الشعور بالكتابة على الورق.
الأداة مدعومة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الكتابة، مما يجعل تجربة الكتابة اليدوية أكثر تنوعًا.
تُعد قابلية البحث نقطة قوة أساسية أخرى لبديل Notability هذا. فهو يدعم البحث داخل الملاحظات المكتوبة بخط اليد والنصوص المكتوبة وحتى في نص ملفات PDF. تعمل هذه الميزة على توفير الوقت وتحسين الإنتاجية حيث لن تضطر إلى التمرير يدويًا عبر الملاحظات المكتوبة بخط اليد للعثور على المعلومات التي تحتاج إليها.
GoodNotes أفضل الميزات
- ممتاز للملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد على ملفات PDF مع خيارات كتابة متعددة
- تقنية التعرّف على خط اليد لتبسيطاجتماع واحد على واحد الملاحظات أو احتياجات تدوين الملاحظات
- يتيح لك مسح المستندات والملاحظات المكتوبة بخط اليد ضوئيًا
قيود GoodNotes
- يفتقر إلى الأشكال المعدة مسبقًا في أداة الشكل
- غير متوفر على ويندوز أو أندرويد
- لاحظ بعض المستخدمين أن التطبيق يتباطأ عند إضافة الكثير من الصور
تسعير GoodNotes
- مجاني لأول ثلاثة دفاتر ملاحظات
- النسخة الكاملة: 8.99 دولار أمريكي تدفع مرة واحدة
تقييمات ومراجعات GoodNotes GoodNotes
- G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)
3. نوتليدج
عبر نوتليدج ادمج تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية مباشرةً في ملاحظاتك باستخدام NoteLedge. تتيح لك هذه المنصة إنشاء ملاحظات تفاعلية، مما يجعل المحتوى أكثر جاذبية وشمولية.
يمكنك إدراج ملفات الوسائط في الملاحظات القياسية ببضع نقرات فقط، مما يضيف طبقة إضافية من المعلومات إلى ملاحظاتك.
توفر الأداة أيضًا مزامنة سلسة عبر الأجهزة المختلفة. تصميم NoteLedge منظم، مما يجعل من السهل إدارة المهام وتنظيم قوائم المهام والملاحظات الحساسة والمشاريع في مجلدات منفصلة.
أفضل ميزات NoteLedge
- إنشاء ملاحظات تفاعلية مع تكامل الوسائط
- مزامنة جيدة عبر الأجهزة مع تطبيق تدوين الملاحظات
- تخطيط منظم لإدارة المشاريع بسهولة
قيود NoteLedge
- أشار المستخدمون إلى أن الاستخدام الأولي يمكن أن يكون صعباً بسبب عدم وجود برامج تعليمية
- يفتقر إلى أدوات احترافية لتنقيح الصور والتأثيرات
تسعير نوتليدج
- الأساسي: مجاناً
- المحترف: 2.49 دولار شهريًا
- الإبداع 365: 4.99 دولار/شهريًا
تقييمات ومراجعات نوتليدج
- G2: 4.7/5 (10 تقييمات)
- Capterra: 5/5 (1 تقييم)
4. سيمبلينوت
عبر Simplenote كما يوحي الاسم، Simplenote هو تطبيق مجاني خالٍ من الرتوش وبديهي لتدوين الملاحظات يدعم منصات متعددة، بما في ذلك iOS و Android و Mac و Windows و Linux.
يدعم Simplenote أيضًا كتابة الملاحظات ومعاينتها ونشرها بتنسيق Markdown، وهي لغة ترميز ذات صيغة تنسيق نص عادي. وتجعل هذه الميزة تجربة الكتابة نظيفة ومركزة وخالية من التشتت.
أفضل ميزات Simplenote
- يقدم قوائم مراجعة حتى تتمكن من الحفاظ على قائمة مهامك منظمة
- سجل الملاحظات يجعل من السهل العثور على المعلومات المؤرشفة
- يسمح لك سجل الإصدارات بتتبع التغييرات والعودة إلى التكرارات السابقة لملاحظاتك
قيود Simplenote
- يفتقر إلىتعاون الفريق وميزات المشاركة
- الملاحظات منظمة فقط عن طريق وضع العلامات ولا يوجد تنظيم هرمي أو أرشفة
- قابلية تخصيص محدودة وتدعم الملاحظات النصية فقط
تسعير Simplenote
- مجاناً
تقييمات ومراجعات Simplenote
- G2: 4.1/5 (أكثر من 25 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)
5. الحبار
عبر الحبار تُعرف هذه الأداة بأنها أداة رسم تخطيطي، ولكن يمكن لمدوني الملاحظات استخدام Squid لالتقاط الكتابة اليدوية الحقيقية تمامًا كما لو كانوا يستخدمون دفتر ملاحظات تقليدي. يمكنك حتى العمل باستخدام ممحاة الخطوط وأنواع وأحجام مختلفة من الورق.
أفضل الميزات #### سكويد
- يتميز برسومات متجهة لتوسيع نطاق الصور لأعلى ولأسفل بسلاسة دون فقدان جودة الصورة
- استخدم قلمًا نشطًا للكتابة على الطريقة القديمة، دون القلق بشأن تلطيخ يديك بالحبر!
- دوِّن ملاحظاتك وأفكارك بسرعة على ملفات PDF أو الصور
قيود الحبار
- الميزات المميزة غير متوفرة لأجهزة iOS و Mac
- يفتقر إلى ميزات تدوين الملاحظات الأساسية مثل الحدود حول مربعات النص
- وجد البعض أن إمكانيات المزامنة السحابية غير متوفرة
تسعير #### تسعير Squid
- مجاني
- القسط: 1 دولار شهريًا أو 10 دولارات في السنة
تقييمات ومراجعات الحبار
- لا توجد تقييمات على G2 أو Capterra
6. مايكروسوفت ون نوت
عبر مايكروسوفت مايكروسوفت OneNote هو تطبيق ملاحظات رقمي مجاني تمامًا حيث يمكنك تخزين الملاحظات ومشاركتها وإنشاءها. تُعد لوحة OneNote ذات الشكل الحر، حيث يمكنك الكتابة أو الكتابة أو الرسم في أي مكان، إحدى ميزاته البارزة.
يصف المستخدمون نظام تنظيم OneNote الفريد من نوعه، والذي يستخدم دفاتر الملاحظات والأقسام والصفحات لتخزين الملاحظات، بأنه نظام فعال للغاية.
مقارنة
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مايكروسوفت ون نوت أفضل الميزات
- ممتاز للتعليق على ملفات PDF
- يوفر كلاً من الكتابة على لوحة المفاتيح والرسم في تطبيق واحد
- مزامنة الملاحظات إلى السحابة تلقائيًا
قيود Microsoft OneNote
- أفاد بعض المستخدمين أن المحتوى قد يفقد التنسيق عند لصقه في OneNote
- لاحظ المستخدمون أن مشاكل المزامنة قد تؤدي إلى فقدان الملاحظات
- لا توجد ميزات الملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد
تسعير Microsoft OneNote
- مجاناً
تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote
- G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,350 تقييم)
تحقق من هذه
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7. إيفرنوت
عبر إيفرنوت Evernote هو بديل مشهور لـ Notability ويتصدر العديد من قوائم أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات. تتيح لك هذه الأداة التقاط الأفكار والصور والملاحظات الصوتية. والأكثر من ذلك، فإن أداة تدوين الملاحظات هذه مفيدة بشكل خاص لتدوين الملاحظات السريعة وحفظها للرجوع إليها في المستقبل.
يدعم محرر النص المنسق في Evernote مجموعة متنوعة من خيارات التنسيق، بما في ذلك الخط الغامق والمائل والتسطير والتسطير والتسطير والتسطير يتوسطه خط والتمييز وغير ذلك.
واحدة من أكثر ميزات Evernote قيمة هي وظيفة البحث القوية. يمكنك تحديد موقع ملاحظاتك بسرعة، حتى لو كانت مخزنة في صور أو ملفات PDF.
أفضل ميزات Evernote
- يدعم التعليقات التوضيحية بصيغة PDF
- ربط الملاحظات بأحداث التقويم
- تسجيل الملاحظات الصوتية
- ممتاز لتدوين الملاحظات التعاوني
قيود Evernote
- أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في المزامنة وبطء أوقات التحميل
- تعقيد عملية إضافة الملاحظات إلى دفاتر الملاحظات
أسعار Evernote
- مجاني
- شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا
- احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
تقييمات ومراجعات Evernote
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
تحقق من هذه
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8. زوهو نوت بوك
عبر زوهو نوت بوك للحصول على تجربة ماري كوندو المثالية، تحقق من Zoho Notebook. يحب المستخدمون نظام التنظيم المبتكر لهذا التطبيق. فهو يسمح للمستخدمين بتصنيف ملاحظاتهم في دفاتر ملاحظات مختلفة، لكل منها غلاف قابل للتخصيص. وهذا يضيف طبقة مرئية لعملية التنظيم، مما يسهل تحديد موقع ملاحظات معينة.
تضمن لك ميزة مزامنة تدوين الملاحظات في Zoho Notebook أن تكون ملاحظاتك متاحة لك دائمًا، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية وتوفير الكثير من الوقت، خاصةً للمستخدمين الذين يتنقلون بين الأجهزة بشكل متكرر.
أفضل ميزات Zoho Notebook
- يتيح تنظيم الملاحظات في دفاتر ملاحظات مختلفة بأغلفة قابلة للتخصيص
- ميزة مزامنة ممتازة عبر الأجهزة
- يدعم إضافة الوسائط المتعددة إلى الملاحظات
قيود دفتر ملاحظات زوهو
- يفتقر إلى ميزة التعرف على خط اليد
- لا يدعم الوصول دون اتصال بالإنترنت
تسعير Zoho Notebook
- دفتر الملاحظات الأساسي: 0 دولار
- دفتر الملاحظات الاحترافي: 1.99 دولار شهريًا
Zoho Notebook التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)
9. نوتون
عبر فكرة يُعرف Notion بمرونته وتخصيصه وصفحات الويب الأنيقة، ويمكن أن يكون أي شيء تريده. سواء أكنت ترغب في إنشاء لوحات مزاجية، أو إنشاء صفحة شخصية ويكي أو إدارة المشاريع، أو ببساطة تدوين الملاحظات، يمكنك القيام بكل ذلك في مساحة عمل واحدة.
تكمن إحدى أعظم نقاط قوة التطبيق في تعدد استخداماته. فباستخدام بديل Notability هذا، يمكنك إعداد صفحة لأي مهمة تقريبًا وبناء نظامك الفريد من الألف إلى الياء.
يدعم Notion جميع أنواع المحتوى، من الصور إلى تضمينات التطبيقات، مما يجعله منصة قوية لتجميع المعلومات وتنظيمها.
أفضل ميزات Notion
- يقدم أكثر من 1,000 قالب مصنوع من قِبل المجتمع لتدوين الملاحظات
- يجمع بين إمكانيات إدارة المهام والملاحظات
- يسمح بتضمين الوسائط الغنية وخيارات التكامل
قيود الملاحظات
- قد تكون عالية الصيانة للاستخدام على المدى الطويل
- وضع عدم الاتصال بالإنترنت المحدود
- لاحظ المستخدمون أن ميزات التعاون قد تكون صعبة الاستخدام
التسعير #### تسعير Notion
- مجاني
- بالإضافة إلى: 8 دولارات لكل مستخدم/شهرياً
- الشركات: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,6000 تقييم)
تحقق من هذه
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أفضل ميزات Google Keep
- يتكامل بسلاسة مع Google Suite
- يدعم التقاط النص من لقطات الشاشة
- يتيح البحث عن الملاحظات حسب اللون أو القوائم أو الصور أو الملاحظات الصوتية أو التذكيرات أو الملاحظات المشتركة
قيود Google Keep
- وجد بعض المستخدمين صعوبة في تنسيق النص أو تخفيض السعر
- قدرة محدودة على معالجة النصوص
- لا يقوم بتصنيف الملاحظات في مجلدات، مما قد يجعل واجهة المستخدم تبدو فوضوية
تسعير Google Keep
- خطة مجانية للأبد
تقييمات ومراجعات Google Keep
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)
تحقق من هذه
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أحدث ثورة في سير عملك مع ميزات ClickUp متعددة الاستخدامات
هناك عالم شاسع من تطبيقات تدوين الملاحظات متعددة الاستخدامات، ولكل منها نقاط قوته الفريدة. ولكن إذا كنت تبحث عن نظام أساسي واحد يجمع أفضل ميزات أدوات تدوين الملاحظات والرسم وإدارة المشاريع، فإن ClickUp يحتل مكانةً متميزةً في هذا المجال.
تخيل صياغة مستندات متعمقة، ورسم أفكارك بشكل مرئي، وتدوين ملاحظات سريعة - كل ذلك في مكان واحد.
يصبح التعاون سهلاً، وتتدفق الأفكار بحرية، ويبقى سير عملك منظماً وفعالاً. في عالم الإنتاجية الحديثة، يعد ClickUp أكثر من مجرد أداة أخرى - إنه قوة إنتاجيتك الشخصية مع جميع الميزات التي قد ترغب فيها.
لذا، ونحن نختتم جولتنا في منافسي Notability، ندعوك إلى تحقيق قفزة مع ClickUp . دعونا نعيد تعريف ما هو ممكن معًا!