5 قوالب مجانية للملاحظات الجيدة لتدوين الملاحظات الرقمية

تطبيقات المخطط الرقمي منقذة للحياة. فهي تتيح لك الوصول إلى أهدافك الفصلية أو قوائم المهام أو أهداف المشروع أو ملاحظات الاجتماعات أو أي شيء آخر تخطط له في أي مكان وفي أي وقت.

حتى أنها تتيح لك مشاركة أفكارك وتقدمك برابط واحد فقط يمكن النقر عليه. ليست هناك حاجة لنقل البيانات المكتوبة بخط اليد إلى محادثة أو مستند أو القلق بشأن سهولة قراءة خط يدك.

Goodnotes هو أحد هذه المخططات الرقمية. في هذا المنشور، نشاركك خمسة من أفضل قوالب مخطط Goodnotes وفوائدها لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة.

وفي النهاية، سنشارك أيضًا خمسة بدائل مجانية لمن لديهم احتياجات تخطيط احترافية. هيا بنا نبدأ!

## فوائد استخدام قوالب Goodnotes Goodnotes

مع أكثر من 21 مليون مستخدم نشط شهريًا ، في عام 2022، أنشأ مستخدمو Goodnotes ما مجموعه 1.9 مليار دفتر ملاحظات رقمي. Goodnotes 6 هو تطبيق ورقي رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد، والبحث عن النصوص المكتوبة بخط اليد، وتنظيم جميع الملاحظات في مكتبة رقمية.

وقد حظي تطبيق Goodnotes للتخطيط الرقمي بشعبية كبيرة بين مستخدمي Apple منذ أن كانت إصداراته الأربعة الأولى متوافقة مع نظام iOS. وإليك السبب.

1. تطبيقات واسعة النطاق

تقدم قوالب Goodnotes تخطيطات منظمة لأغراض مختلفة (مثل الجداول اليومية، أو تخطيط المشاريع، أو ملاحظات الاجتماع ). تساعدك هذه التخطيطات على تنظيم معلوماتك بسهولة بغض النظر عن ما تحتاج إلى المساعدة فيه - من التخطيط الرقمي إلى المهام اليومية وتتبع العادات.

2. تصميم موفر للوقت

وفّر الوقت باستخدام التخطيطات المصممة مسبقًا التي توفرها قوالب Goodnotes بدلاً من إنشاء تخطيطات من الصفر. يتيح لك ذلك التركيز بشكل أكبر على المهام الهادفة بدلاً من التنسيق أو العصف الذهني حول كيفية إنشاء تخطيطات تتناسب مع متطلباتك.

3. خيارات قابلة للتخصيص

تحتوي قوالب Goodnotes على عناصر قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تخصيصها لتناسب تفضيلاتك الفريدة وسير عملك. فهي تتيح لك تعديل الألوان، والخطوط، والأقسام لإنشاء قوالب تناسب احتياجاتك على أفضل وجه.

4. تنسيق متسق

يضمن لك استخدام مخطط Goodnotes الرقمي اتساق التنسيق في جميع ملاحظاتك ومستنداتك. يسهل عليك الاتساق التنقل في دفاتر ملاحظاتك الرقمية والعثور على المعلومات ذات الصلة بسرعة.

5. مظهر احترافي

نظرًا لأن قوالب مخطط Goodnotes مصممة بشكل احترافي، فإنها تعمل على تحسين مظهر ملاحظاتك وعروضك التقديمية. وسواء كان الأمر يتعلق باجتماعات العمل أو العروض التقديمية أو المشاريع الأكاديمية، فلا بد أن تبهر جمهورك بملاحظات ذات مظهر احترافي.

6. تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكن لميزات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بخط اليد في Goodnotes 6 تحديد الأخطاء الإملائية في ملاحظاتك واستخدام الذكاء الاصطناعي لتصحيحها. بالنسبة للنصوص المكتوبة، يساعدك تكامل Goodnotes مع Claude على اختصار ملاحظاتك وتوسيعها وتلخيصها وتغيير نبرتها.

## 5 قوالب مجانية من Goodnotes

ينشئ فريق تطوير Goodnotes بعض القوالب ل Goodnotes، بينما يتم تصميم البعض الآخر من قِبل منشئي محتوى خارجيين متخصصين في إنشاء قوالب لأدوات التخطيط الرقمي.

تتوفر هذه القوالب في الأسواق عبر الإنترنت والمواقع الشخصية ومجتمعات التخطيط الرقمي.

إذا كنت تبحث عن قوالب Goodnotes للذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات الرقمية، تحقق من مجموعتنا المنتقاة بعناية من أفضل خمسة قوالب Goodnotes لتحقيق أفضل ما في تطبيق تدوين الملاحظات.

1. قالب المخطط الشامل المتكامل الجمالي

عبر إيتسي قالب الملاحظات الجيدة الجمالية الكل في واحد مناسب لتتبع الأهداف الشخصية على مدار العام. إنه واحد من أفضل المخططات الرقمية التي تقدمها For Little Lion على Etsy ويكلف 20.57 دولارًا أمريكيًا.

تقدم المجموعة صفحات التخطيط التالية:

366 صفحة تخطيط يومية

366 صفحة تأملات يومية

صفحات التقويم الشهري والنظرة العامة والمراجعة الشهرية

تقويم سنوي، ونظرة عامة، ولمحة عام ونصف العام، والأهداف، وصفحات التواريخ الحرجة

تسع صفحات أهداف

تسع صفحات لخطة المشروع

صفحات التغذية، بما في ذلك مخطط الوجبات، وقائمة البقالة، ودفتر الوصفات، وجرد المطبخ، وصفحات يوميات الطعام

صفحات الصحة، بما في ذلك صفحات المزاج والعادات والترطيب والنوم والفيتامينات والمكملات الغذائية

صفحات اللياقة البدنية، بما في ذلك خطة اللياقة البدنية، وخطة التمارين الرياضية، وخطة النظام الغذائي، ومتعقب الخطوات، وسجل التمارين، ومتعقب التقدم، وصفحات رحلة اللياقة البدنية

صفحات الشؤون المالية، بما في ذلك صفحات الشؤون المالية الشهرية، والشؤون المالية السنوية، وتتبع الفواتير، وتتبع المدخرات، وصفحات تتبع سداد الديون

يمكنك أيضًا الحصول على أوراق تخطيط إضافية، مثل لوحة الرؤية، وتفريغ العقل، والحسابات، مما يعني أن هذا القالب يحتوي على ورقة تخطيط لكل جانب من جوانب الحياة.

يقدم القالب ثلاثة ألوان، وأغلفة متنوعة، وأكثر من 10000 ملصق رقمي لمساعدتك في تخصيص التخطيط المرئي.

عبر إيتسي بالنظر إلى التفاصيل، قد يربك هذا القالب الجمالي Goodnotes المستخدمين الجدد على المخططين الرقميين وأدوات الإنتاجية.

في حين أن قالب التخطيط الرقمي Goodnotes هذا مثالي للرعاية الذاتية والتخطيط الشخصي اليومي، إلا أنه يفتقر إلى مخطط أسبوعي، مما يجعله أقل ملاءمة للتخطيط المتعلق بالأعمال.

2. قالب كورنيل نوتس

قالب كورنيل نوتس هو قالب مجاني تم تصميمه بواسطة Goodnotes. قم بتحميل Goodnotes على جهازك وابدأ في إنشاء دفتر ملاحظات باستخدام قالب ملاحظات كورنيل للوصول إليه.

إذا كنت تستخدم Goodnotes بالفعل واستهلكت دفاتر ملاحظاتك الثلاثة المجانية، فيجب عليك الاشتراك في خطتهم المدفوعة لاستخدام هذا القالب.

يعتمد القالب على نظام كورنيل لتدوين الملاحظات، وهو أحد أكثر أنظمة تدوين الملاحظات شيوعًا استراتيجيات تدوين الملاحظات . تقسم هذه الاستراتيجية المواد الدراسية إلى أقسام للنقاط الرئيسية، وإشارات للمراجعة، وملخصات. هذا النهج المنظم يعزز الفهم والاستيعاب والاحتفاظ والتفاعل مع المادة الدراسية.

إليك الطريقة التي توصي بها Goodnotes باستخدام القالب:

عبر ملاحظات جيدة نوصي بهذا النموذج التخطيط الرقمي للطلاب والباحثين.

3. المخطط الرقمي النهائي

يعد المخطط الرقمي النهائي الرقمي أحد أفضل قوالب تعقب الأهداف والعادات. يدمج إدخالات تقويم Google و Apple مع الجدولة الرقمية على أجهزة Apple.

استخدم قالب التخطيط الرقمي المجاني من Goodnotes كمخطط يومي أو أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي أو سنوي. يمكنك تتبع عاداتك ولياقتك البدنية ورعايتك الذاتية باستخدام قوالب الإنتاجية .

إنه يقدم:

المزامنة مع تقويمات Google و Apple (ولكن لا يوجد ميزات تقويم الذكاء الاصطناعي )

أكثر من 30 تخطيطًا للإنتاجية، بما في ذلك صندوق الوارد للأفكار والمهام الشخصية ومصفوفة الأولويات وقوائم المهام

القدرة على إدارة ما يصل إلى 10 مشاريع مع طرق عرض الجدول الزمني ولوحة كانبان وتخطيطات ميزانية المشروع

القدرة على إضافة ما يصل إلى 10 أقسام مخصصة إلى المخطط بأسمائك وتخطيطاتك

يمكنك أيضًا الحصول على أكثر من 50 تخطيطًا لتدوين الملاحظات:

عبر المخططون الجانب السلبي الوحيد هو أنه، مثل القالب الأول في هذه القائمة، قد يكون المخطط الرقمي النهائي مربكاً للمستخدمين غير المعتادين على التخطيط الرقمي.

4. قالب ورق الرسم البياني

هذا قالب آخر تقدمه Goodnotes. يضم أكثر من 40 نوعًا مختلفًا من أوراق الرسم البياني بثلاثة ألوان. قالب ورق الرسم البياني مجاني إذا كان لديك دفتر ملاحظات مجاني في حسابك على Goodnotes.

عبر ملاحظات جيدة توصي Goodnotes بهذا النموذج للكتابة بدقة على جهاز iPad، مما يجعله رائعًا للطلاب.

الفكرة هي أن تبدأ الكتابة على ورق الرسم البياني، مما سيساعدك على الكتابة بخط مستقيم والحفاظ على ملاحظاتك مرتبة. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتبديل القالب إلى ورقة فارغة حتى تبدو وكأنك أتقنت الكتابة اليدوية الرقمية على صفحات فارغة.

5. قالب الورق المبطن

هذا قالب مسطر بخط عادي مقدم من Goodnotes. فكر في استخدام قالب الورق المبطن إذا كنت تفضل تصميم جداولك وقوائمك وتخطيطاتك عند التخطيط.

إليك ما يبدو عليه:

عبر ملاحظات جيدة هناك أكثر من 50 قالباً من الورق المسطر للاختيار من بينها، بما في ذلك:

عمود واحد

عمودين

ثلاثة أعمدة

مزيج من عمود واحد

هذا واحد من أبسط المخططون اليوميون موصى به لتدوين الملاحظات الأساسية وقوائم المهام اليومية. لكنه قد لا يكون خيارًا رائعًا إذا كنت تفضل تخطيطات التخطيط المعدة مسبقًا ولا تريد قضاء الوقت في إنشاء الجداول أو وضع العلامات.

محدودية استخدام قوالب Goodnotes

على الرغم من المراجعات المثيرة للإعجاب التي حظيت بها Goodnotes، إلا أن هناك أربعة قيود رئيسية لاستخدام قوالبها. وتشمل هذه القيود:

لا يوجد ربط بين الملاحظات : لا يمكنك الربط بين الملاحظات بين الصفحات، مما يعني أن المخططات المعقدة ستصبح غير منظمة وسرعان ما يصعب استخدامها

: لا يمكنك الربط بين الملاحظات بين الصفحات، مما يعني أن المخططات المعقدة ستصبح غير منظمة وسرعان ما يصعب استخدامها دعم ضعيف للصور : إضافة الصور أمر صعب ومتعب إذا قمت بإضافة صور متعددة. تميل قوالب Goodnotes أيضًا إلى أن تصبح بطيئة إذا أضفت الكثير من الصور

: إضافة الصور أمر صعب ومتعب إذا قمت بإضافة صور متعددة. تميل قوالب Goodnotes أيضًا إلى أن تصبح بطيئة إذا أضفت الكثير من الصور وظيفة النسخ واللصق الصعبة : على سبيل المثال، إذا كان لديك قسم في المخطط اليومي وتريد نسخه ولصقه في اليوم التالي، فسوف يفسد التنسيق وتحتاج إلى إعادة العمل

: على سبيل المثال، إذا كان لديك قسم في المخطط اليومي وتريد نسخه ولصقه في اليوم التالي، فسوف يفسد التنسيق وتحتاج إلى إعادة العمل التكلفة: معظم قوالب Goodnotes باهظة الثمن، مما يعني أن تخطيطك الرقمي قد يتحول سريعًا إلى مسعى مكلف

لكن لا تقلق. فلدينا البديل المثالي لقوالب Goodnotes - قوالب Goodnotes - قوالب ClickUp للتخطيط الرقمي.

5 قوالب بديلة لقوالب Goodnotes

مع ميزات التعاون مثل تعيينات المهام، والتعليقات، والتحرير في الوقت الحقيقي للاستخدام الاحترافي، مما يسمح لفريقك بالتخطيط وتتبع وقياس التقدم المحرز بشكل تعاوني، يقدم ClickUp أكثر بكثير من Goodnotes.

تُعد قوالب ClickUp مثالية للتخطيط وتدوين الملاحظات لأنها مجانية وقابلة للتخصيص وتتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، كما أنها مثالية للاستخدام الشخصي. اختر من بين أكثر من 1000 قالب مجاني قابل للتخصيص منظم في 13 فئة أنيقة.

فيما يلي، استعرضنا أفضل خمسة قوالب ClickUp لتدوين الملاحظات والتخطيط الرقمي.

1. قالب مذكرة مشروع ClickUp

قالب قالب مذكرة مشروع ClickUp قابل للتخصيص بالكامل وهو الأنسب لمخططي أو مديري المشاريع المبتدئين. فهو يساعدك على البقاء منظماً في كل مرحلة من مراحل المشروع.

إليك كيف يبدو القالب:

قم بتخزين جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع وتنظيمها والوصول إليها بسرعة وسهولة باستخدام قالب ملاحظات المشروع من ClickUp

تتضمن بعض الميزات الرئيسية ما يلي:

حالات مخصصة، والتي تتيح لك تحديث التقدم المحرز في المراحل المختلفة

والتي تتيح لك تحديث التقدم المحرز في المراحل المختلفة الحقول المخصصة ، التي تتيح لك إعداد سمات مختلفة للمشروع (مثل موارد المهمة ومدتها)

، التي تتيح لك إعداد سمات مختلفة للمشروع (مثل موارد المهمة ومدتها) طرق عرض مخصصة، والتي تساعدك على الاطلاع على التقدم المحرز في القائمة أو طريقة عرض اللوحة أو طريقة عرض الجدول الزمني

والتي تساعدك على الاطلاع على التقدم المحرز في القائمة أو طريقة عرض اللوحة أو طريقة عرض الجدول الزمني ربط الملفات أو ترك التعليقات، مما يساعدك على التعاون مع أعضاء الفريق واستخدام القالب للإحالة المرجعية

داخل القالب، يمكنك إدخال تفاصيل مثل الغرض والأهداف والجدول الزمني والمعالم الرئيسية وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp- ClickUp Brain يكون مفيدًا عند ترك تعليقات أو صياغة الملاحظات، مما يجعله ممتازًا أداة ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات .

عند إنشاء مهام فرعية داخل القالب لإكمال المشروع أو بناء خطة العمل الخاصة بك، استخدم ClickUp Brain لتسريع العملية.

إذا كانت مهمتك هي تخطيط إجراءات التشغيل الموحدة على مستوى الشركة، فقد تفتقر إلى التفاصيل المطلوبة لتحديد المهام الفرعية التالية. على مدار الأيام القليلة القادمة، ومع تطور محادثاتك مع إضافة الجماهير وتنسيقات التسليم والجداول الزمنية، سيقوم ClickUp Brain باستيعاب المعلومات الجديدة.

وسوف يوصي بمهام فرعية مخصصة بناءً على السياق والتفاصيل المُحدَّثة مثل الأشخاص المعنيين ومسؤولياتهم، وأنواع المستندات التي يجب إنشاؤها، وغير ذلك.

2. قالب الملاحظات اليومية لـ ClickUp

إن قالب الملاحظات اليومية لـ ClickUp هو قالب مناسب للمبتدئين لالتقاط الملاحظات السريعة وعناصر العمل في الوقت الفعلي، وتتبع التقدم المحرز في أهدافك بصريًا، وضمان عدم حدوث أي شيء يفوتك.

تتشابه الميزات الرئيسية لهذا القالب مع قالب ملاحظات مشروع ClickUp. لكن التصميم مختلف قليلاً:

سجّل الملاحظات وعناصر الإجراءات في الوقت الفعلي باستخدام قالب الملاحظات اليومية من ClickUp

يأتي القالب أيضًا مع "دليل البدء" الذي يشرح كيفية استخدامه بأقصى إمكاناته.

إنه أفضل قالب تخطيط الحياة لأنه يسمح لك بتحديد أولويات المشاريع على أساس الأهمية والإلحاح وتصور عبء العمل والجدول الزمني الخاص بك مع عرض مخطط جانت البياني في ClickUp .

راقب المشاريع الجارية في لمحة سريعة باستخدام مخططات جانت البيانية سهلة الفهم من ClickUp

بشكل عام، إنه قالب مجاني ممتاز لتلبية احتياجات التخطيط اليومي الشخصي والمتعلق بالعمل، خاصةً إذا كنت تحاول التخلص من العادات القديمة، أو بناء روتين جديد، أو إنشاء روتين منظم للعمل من المنزل.

3. قالب نمط مذكرة اجتماع ClickUp

سواء كنت تقود نقاشًا جماعيًا أو تشارك في عرض تقديمي للعميل أو تحاول البقاء على رأس مهامك، فإن قالب نمط ملاحظة اجتماع ClickUp يوفر السهولة والوضوح اللذين تحتاج إليهما للحفاظ على تركيزك وإنتاجيتك.

حافظ على سير مناقشاتك على المسار الصحيح مع قالب نمط مذكرة الاجتماع من ClickUp

ستحصل على قالب أنيق وجيد التنظيم وشامل لكل شيء لتبسيط عملية إدارة الاجتماعات.

يأتي القالب مع الأقسام المخصصة التالية:

بنود جدول الأعمال

نقاط المناقشة

بنود العمل

مهام المتابعة

يجب أن تكون منظمًا ومتسقًا في تدوين ملاحظات الاجتماع وما تتم مناقشته.

يعد قالب نمط ملاحظات الاجتماع طريقة ممتازة لالتقاط المعلومات وتخزينها، بما في ذلك الأفكار الرئيسية والقرارات وعناصر العمل التي يجب إنجازها - كل ذلك بنفس التنسيق. يسمح لك بالرجوع إلى الملاحظات السابقة ومراجعة المعلومات من الاجتماعات السابقة عند الحاجة.

استخدم هذا القالب المكون من صفحة واحدة لتدوين الملاحظات الأساسية، كما أنه سيكمل مواد الاجتماعات الأخرى، مثل قالب محضر الاجتماع (MoM) ClickUp .

4. قالب ملاحظات الفصل الدراسي ClickUp

إن قالب ملاحظات فئة ClickUp مصمم للطلاب. إليك ما يبدو عليه:

يسمح لك قالب ملاحظات الفصل الدراسي من ClickUp بتدوين ملاحظات المحاضرات والحفاظ عليها منظمة

غالبًا ما يشعر الطلاب بالتوتر عند التنقل بين العديد من المواد والواجبات والمواد الدراسية. يقضي هذا القالب على التوتر من خلال السماح لك بتنظيم ملاحظات الفصل والواجبات المنزلية والروابط المفيدة في مكان واحد مناسب.

إذا كنت تستخدم هذا القالب، فلن تحتاج إلى البحث في أكوام من المطبوعات أو تكافح للعثور على دفتر الملاحظات المناسب.

5. قالب مذكرة كورنيل كليك أب كورنيل

إن قالب مذكرة كورنيل كليك أب كورنيل يعتمد على نظام كورنيل لتدوين الملاحظات. هناك أربعة أقسام رئيسية:

الإشارات

الملاحظات

الملخص

المراجعات

اجمع بين تدوين الملاحظات والمراجعة والتلخيص في نظام واحد باستخدام قالب ملاحظات كورنيل ClickUp Cornell

يتيح هذا القالب البديل للطلاب والأكاديميين مراجعة ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات من المحاضرات والتسجيلات.

وفيما يلي كيفية استفادة الطلاب من هذا المخطط الرقمي المجاني ClickUp:

تنظيم الملاحظات في فئات مختلفة، مثل الأفكار الرئيسية، والأسئلة، والملخصات، والشكوك، وما إلى ذلك

فرز الملاحظات وإدارتها بتنسيق منطقي لمراجعة واسترجاع المعلومات للاختبارات والامتحانات

تلخيص الأقسام لتحديد الأقسام الهامة والحقائق المهمة أثناء المراجعة

رفع مستوى تدوين الملاحظات الرقمية باستخدام ClickUp

يوفر التخطيط الرقمي من خلال قوالب Goodnotes الوقت ويساعدك على إنشاء ملاحظات ذات مظهر احترافي. ومع ذلك، هناك العديد من القيود على Goodnotes، مثل عدم القدرة على الربط بين الملاحظات وعوائق التكلفة التي تجعل الناس يبحثون عن بدائل.

وهنا يأتي دور ClickUp. ClickUp هو الحل الأمثل تطبيق تدوين الملاحظات . وهو يوفر قوالب مجانية قابلة للتخصيص وميزات تعاونية لمساعدتك على متابعة مهامك. مستندات ClickUp لجميع احتياجاتك في تدوين الملاحظات. وإذا كنت تتطلع إلى تحسين تدوين ملاحظاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيمكنك استخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp, ClickUp Brain لتلخيص الملاحظات وإنشاء الخطوط العريضة وجداول الأعمال والمزيد!

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