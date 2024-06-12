17 أفضل بدائل ومنافسين لـ OneNote لعام 2025 (مجانًا ومدفوعة)

في العصر الرقمي، تطوّر تدوين الملاحظات إلى ما هو أبعد من القلم والورقة التقليديين. وقد كان برنامج Microsoft OneNote في طليعة هذا التحول، حيث يقدم منصة متعددة الاستخدامات لتنظيم الأفكار وملاحظات الاجتماعات وتفاصيل المشروع. ولكن مع تقدم عالم التكنولوجيا، ظهرت مجموعة متنوعة من البدائل، لكل منها ميزاته وفوائده الفريدة.

في هذه المدونة، سوف نستكشف 17 من أفضل بدائل OneNote لتدوين الملاحظات في عام 2024!

لنبدأ!

ما هو Microsoft OneNote؟

عبر OneNote

ون نوت عبارة عن تطبيق لتدوين الملاحظات متاح مع مايكروسوفت أوفيس 365 اشتراك مدفوع أو مجاني مع حساب مايكروسوفت. تتضمن الميزات البارزة ما يلي:

ملاحظات ورسومات مكتوبة بخط اليد باستخدام الأصابع أو القلم

ملاحظات صوتية

ملاحظات لاصقة افتراضية

ترجمة النصوص

مساعد رياضيات مدمج (ميزة مدفوعة)

البريد الإلكتروني إلى OneNote

مساعد الذكاء الاصطناعي المساعد

قوالب OneNote

قيود OneNote من مايكروسوفت

لا يخلو OneNote من التحديات التي تواجه مدوني الملاحظات. تتضمن بعض قيود OneNote ما يلي

عدم وجود تكامل

إمكانيات تصدير محدودة

ميزات تحرير ضعيفة

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت

لا توجد ميزات "البحث والاستبدال"

تدوين الملاحظات الرقمية هي واحدة من أهم المهارات الأساسية التي ستستخدمها طوال حياتك، وتحتاج إلى أفضل الأدوات لتتعلم وتؤدي بأفضل مستوى من الإنتاجية. مع ميزات مثل روابط ثنائية الاتجاه ومحررات النصوص المتقدمة التي أصبحت شائعة في تدوين الملاحظات، يجب أن تكون لديك الصورة الكاملة لبدائل برامج تدوين الملاحظات القوية لـ Microsoft OneNote. 👩‍💻

أفضل 17 تطبيقًا من بدائل Microsoft OneNote وتطبيقات تدوين الملاحظات

1. ClickUp

قم بتخزين السياسات والإجراءات وتقييمات المخاطر في عرض مستندات ClickUp ClickUp هو برنامج مجاني لإدارة المشاريع الذي يسمح لكل فريق بإدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل أعمالك تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يتسع تخصيص ClickUp لأي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

من بين المئات من الأدوات سهلة الاستخدام في ClickUp، نوصي بالبدء بميزات الملاحظات الأربعة هذه (والمجانية تمامًا!): المستندات والمفكرة والخرائط الذهنية واللوحات البيضاء. ⬇️

ClickUp Docs

اجمع ملاحظاتك ومهامك والمزيد من الملاحظات والمهام والمزيد في المستندات باستخدام العلاقات انقر فوق التطبيق -مجموعة جديدة من الميزات القوية لربط أي شيء في ClickUp. (لا بد من اقتنائها لمحبي الروابط ثنائية الاتجاه!)

قم بتشغيل وضع التركيز حتى تتمكن من التركيز الزائد على كتلة واحدة من النص في كل مرة

حدد صورة غلاف مخصصة من المعرض، أو سطح المكتب، أو رابط، أو مكتبة Unsplash

تعيين الردود المترابطة حتى لا تضيع عناصر العمل أبدًا

عرض العلاقات والروابط الخلفية للصفحة التي تتصفحها أو العلاقات لمستند كامل

إنشاء قوالب والوصول إليها من الشريط الجانبي الأيمن. استخدمقالب قاعدة المعرفة الخاص بـ ClickUp للبدء!

استخدم هذا القالب لإنشاء إطار عمل لفريقك لتنظيم مكتبة رقمية للمعلومات

ClickUp Brain

استخدم انقر فوق الدماغ للارتقاء بإنتاجيتك إلى المستوى التالي. وفّر الوقت ودع برنامج ClickUp ميزة الذكاء الاصطناعي بتلخيص ملاحظاتك وتدوين الأفكار، وكتابة منشور في المدونة، وغير ذلك الكثير.

يتعرف الذكاء الاصطناعي ClickUp AI على المهام ويقترحها أثناء الكتابة بحيث يمكنك إنشاء مهام جديدة بسرعة دون الحاجة إلى فتح محرر المهام. وهو يوفر طريقة سهلة لتنظيم عملك، وتعيين المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وغير ذلك ببضع نقرات فقط. وبفضل محرك اقتراح المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، ستحصل على اقتراحات مخصصة لكل شيء بدءًا من العناوين والأوصاف إلى

أطلق العنان لإبداعك مع شريكك الافتراضي للعصف الذهني

ClickUp المفكرة

قم بتدوين الأفكار السريعة والبقالة القوائم أو وضع خطة لعب في مفكرة ClickUp!

افتح ملاحظة وقم بتوسيعها لملء الشاشة

عرض التغييرات في سجل الملاحظات واسترجاعها

اطبع ملاحظاتك بطريقة مبهجة بصريًا

البحث - ابحث عن كلمة رئيسية في ملاحظاتك

إضافة تحرير غني باستخدام /أوامر /Slash 👉 تنزيل ملحق كروم ClickUp Chrome لتدوين الملاحظات على أي صفحة ويب في متصفحك!

✅ إيجابيات ClickUp

احتفظ بجميع محادثاتك في مكان واحد عن طريق إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp

اختر من بين 100 تكامل أصلي مع الآلاف المتاحة من خلال Zapier و Integromat

إنجاز العمل والتنقل باستخدام إصدار الهاتف المحمول قم بتخطيط وإدارة وإنجاز أعمالك اليومية والأسبوعية والفصلية والسنوية الأهداف دعوة أي شخص إلى ClickUp الخاص بك والتعاون

تواصل مع فريق دعم عملاء عالمي المستوى شاهد عند الطلب ندوات عبر الإنترنت أو التحدث مع أحد مدققي ClickUp الذي تم فحصه استشاري احفظ قوالب مخصصة لسير العمل المتكرر أو استخدام القوالب التي أنشأناها في مركز القوالب مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتدوين الملاحظات



❌ ❌ كليك أب سلبيات

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن! 🔮

💸 تسعير كليك أب

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا) ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! يُرجى الاتصال ب المبيعات عندما تكون جاهزاً

💬 تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (3,880+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ تقييم) ### 2. أبحاث التجوال

عن طريق تجوال البحث

الأفضل للمفكرين في مجال الرسم البياني المعرفي

يصف تطبيق Roam Research، وهو تطبيق قوي لإدارة المعرفة، نفسه بأنه "أداة لتدوين الملاحظات من أجل التفكير الشبكي" وهو يرتقي برسم الخرائط الذهنية إلى مستوى جديد من خلال الروابط ثنائية الاتجاه: تصبح العقدة ملاحظة يمكن للمستخدمين النقر عليها لفتحها. يمكن أن تحتوي كل ملاحظة على روابطها الخاصة بها في النص وتتصل بملاحظات أخرى لإنشاء علاقات. في الأساس، تعكس واجهة تطبيق "تجول بحثاً" كيفية عمل عقولنا.

قد يجد مستخدمو OneNote أن تطبيق Roam Research معقد لأن هيكله مختلف تمامًا. على عكس OneNote، فإن كل صفحة في Roam عبارة عن مخطط تفصيلي يتكون من كتل هرمية من النصوص والصور. ونتيجةً لذلك، لا توجد أي دفاتر ملاحظات أو أقسام تفتح بترتيب تسلسلي مثل واجهة OneNote.

✅ إيجابيات تجوال البحث

واجهة قاعدة بيانات الرسم البياني للتفكير الشبكي

عدد غير محدود من المتعاونين في خطة البدء

عادةً ما يحصل الكتاب والباحثون ومديرو المنتجات وطلاب الدراسات العليا على أكبر استفادة من هذا التطبيق لتدوين الملاحظاتربط ثنائي الاتجاه !_

✅ إيجابيات Google Keep

ترميز الملاحظات بالألوان أو القوائم مع الصور أو الملاحظات الصوتية مع التذكيرات أو الملاحظات المشتركة

يفتح بجوار تقويم Google

متوافق مع خرائط Google لتعيين التذكيرات المستندة إلى الموقع أو الوقت

❌ ❌ سلبيات Google Keep

خيارات تنسيق محدودة

بنية تنظيم الملاحظات ضعيفة

غير مناسب للملاحظات الطويلة

💸 تسعير Google Keep

Google Keep مجاني مع حساب Google.

💬 تقييمات عملاء Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 39,690 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

👉 دليل المكافآت: جوجل كيب مقابل إيفرنوت !

14. سير العمل

الأفضل لمدوني الملاحظات النصية

عبر Workflowy Workflowy هو تطبيق هرمي لتدوين الملاحظات مصمم لالتقاط المحتوى وتنظيمه وتحليله ومشاركته. يتم تنظيم الملاحظات في هياكل متداخلة يمكن تحويلها أيضًا إلى لوحات كانبان . يتيح ذلك للمستخدمين عرض عملهم على مستوى عالٍ أو تكبير تفاصيل محددة. ليس لديك الوقت الكافي للاطلاع على ملاحظة مشتركة من زميل؟ احفظ الملاحظة بسهولة لعرضها لاحقًا.

هذا البديل لـ Onenote سهل الاستخدام لأي شخص، ولكن يمكن لأي شخص استخدامه، ولكن يمكن اختيار أنواع محددة من مدوني الملاحظات الثقيلة والشركات التي تعتمد على التعاون سيستفيدون (ويحصلون على قيمة أموالهم) من المنصة.

✅ إيجابيات Workflowy

تطبيق جوال لنظامي iOS وأندرويد

تسمح اختصارات لوحة المفاتيح بتوسيع أو طي المحتوى المنظم بسلاسة

روابط خلفية لأي شيء

❌ ❌ سلبيات Workflowy

حد النقاط الشهرية في الخطة المجانية

غير مناسب للكتابة الحرة

ميزات تنسيق محدودة

💸 تسعير Workflowy

يقدم Workflowy خطة مجانية والخطة المدفوعة تبدأ من 4.99 دولار شهريًا.

💬 تقييمات عملاء Workflowy

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: غير متاح

15. ورقة دروب بوكس

الأفضل للبسيط معالجة الكلمات المستندات

عبر Dropbox Paper

البديل التالي ل OneNote في قائمتنا هو Dropbox Paper، وهو أداة تعاون سلسة للفرق من جميع الأحجام والصناعات من أجل تحرير المستندات ومشاركة جميع ملاحظاتك داخل البرنامج. يمكن للمستخدمين إضافة التعليقات التوضيحية إلى الصور، وذكر الأشخاص من المستندات، والاتصال بالتقويمات الخاصة بهم للعثور على ملاحظات الاجتماع بسرعة. تضع إمكانيات المزامنة البسيطة والفعالة في الوقت نفسه الجميع على نفس الصفحة.

على الجانب الآخر، إذا كنت تبحث عن مشاركة شرائح العروض التقديمية الاحترافية, يفتقر Dropbox إلى ميزات التنسيق المتقدمة مقارنةً بمعالجات النصوص الشائعة. فهو يفي بالحاجة إلى نشر أفكار الجميع على ورق رقمي، ولكن ليس للنشر أو لاجتماع أصحاب المصلحة التالي إذا لم تكن مرتاحًا للتنسيق.

✅ إيجابيات Dropbox Paper

متوفر على تطبيقات iOS و Android

معاينات ملفات Invision أو Sketch أو Dropbox المضمنة في Dropbox Paper بشكل صحيح

مجموعة متنوعة من دعم الوسائط من مصادر أخرى

❌ ❌ سلبيات Dropbox Paper

ليس بديهيًا مقارنةً بأفضل معالجات النصوص الأعلى تقييمًا

يفتقر إلى التنسيق المرئي المتقدم

سوء تنظيم الملاحظات

💸 تسعير دروب بوكس الورقي

استفسر مع Dropbox Paper للتخزين والتسعير.

💬 تقييمات عملاء دروب بوكس للورق

G2: 4.1/5 (4,470+ تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

16. تيبورا

الأفضل للأشخاص الذين يتوقون لتجربة محرر Markdown حقيقي

عبر Typora

Typora هو محرر تخفيضات سلس (أداة تحويل النص إلى HTML) موجه لمنشئي المحتوى والمهندسين الذين يفضلون رؤية معاينة مباشرة للمستند النهائي للمساعدة في التركيز على المحتوى نفسه. لا يقتصر الأمر على كونه محرر تخفيض السعر فحسب، بل يتيح لك نظام تنظيم المخطط التفصيلي القوي الخاص به تصفح المستند بسرعة والانتقال إلى أي قسم بنقرة واحدة.

قد تصدم القفزة من Microsoft OneNote إلى Typora بعض المستخدمين إذا لم يكونوا معتادين على برامج تحرير تخفيض السعر. ستشعر وكأنك تقضي الكثير من الوقت في اكتشاف التطبيق بدلاً من القيام بالعمل الفعلي.

✅ إيجابيات Typora

يمكن استيراد أو تصدير تنسيقات مثل OpenOffice وLaTeX وMediaWiki وEpub وغيرها

سمات ورقية مخصصة

وضع التركيز والآلة الكاتبة

❌ ❌ سلبيات تايبورا

لا تتوفر خطة مجانية

غير مناسب للتعاون مع الآخرين

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام

💸 تسعير Typora

يقدم Typora إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 15 يومًا لما يصل إلى ثلاثة أجهزة. يبدأ سعر النسخة المدفوعة من 14.99 دولارًا.

💬 تقييمات عملاء Typora

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

17. زوهو نوت بوك

_الأفضل لرسوم الغلاف التوضيحية المخصصة

عبر زوهو

Zoho Notebook هو تطبيق مجاني لتدوين الملاحظات بتصميم سهل الاستخدام لجميع أجهزتك وأنظمة التشغيل. يتكامل Zoho Notebook مع Zoho Projects ومليء بالميزات الملائمة للأجهزة المحمولة مثل Zia، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والإيماءات البارزة للبحث عن المعلومات.

وبالمقارنة مع OneNote، يتمتع هذا التطبيق بمزيد من المتعة مع الألوان والتخصيص للاستخدام الشخصي. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن تطبيق لتدوين الملاحظات الجادة والتعاون في العمل، فقد لا يكون Zoho Notebook مناسبًا لك. يقتصر المحرر على الوظائف الأساسية.

✅ إيجابيات تطبيق Zoho Notebook

تطبيق مجاني بدون إعلانات

التطبيقات متاحة لكل من أجهزة iOS (آيفون وآيباد) وأجهزة أندرويد

ميزات رمز المرور ومعرف اللمس للملاحظات والدفاتر

❌ ❌ سلبيات دفتر ملاحظات زوهو

يفتقر إلى طرق عرض متعددة

لا توجد ميزة التعرف على خط اليد

لا يوجد تعاون مع الآخرين في دفاتر الملاحظات

💸 تسعير دفتر ملاحظات Zoho Notebook

Zoho Notebook هو تطبيق ملاحظات مجاني.

💬 تقييمات عملاء Zoho Notebook

G2: 4.5/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

ملاحظاتك، على طريقتك مع بدائل OneNote

عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. سواء أكنت كاتبًا تريد محررًا لتخفيض السعر أو طالب هندسة يبحث عن واجهة أنيقة لتصنيف ملاحظاتك، فإن قائمتنا ClickUp قد غطتك. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً وابدأ في تدوين الملاحظات باستخدام مستندات ClickUp أو المفكرة أو الخرائط الذهنية أو السبورات البيضاء. لم يتم تصميم ClickUp لتدوين الملاحظات أو حالات استخدام محددة - ولكن لجعل الجميع يشعرون بالتواصل والحضور في عملهم.