أفضل 15 أفضل بدائل Notion &؛ المنافسون في عام 2025

في كتابه "تحديات الإدارة للقرن الحادي والعشرين"، يقول خبير الإدارة بيتر دراكر يكتب أن عامل المعرفة سيكون أكثر الأصول قيمة لأي مؤسسة في القرن الحادي والعشرين.

والآن، من هو عامل المعرفة؟ أنا سعيد لأنك سألت.

أي شخص يستخدم المعلومات والتكنولوجيا لحل المشاكل أو ابتكار المنتجات هو عامل معرفة - المطورون والمهندسون المعماريون والفنانون والكتاب والمسوقون وغيرهم.

وبصفتي كاتباً، فإن أكبر نقاط قوتي هي مهارتي في التقاط وتوثيق واستخدام "المعرفة" التي يمكنني الوصول إليها. قد يكون هذا عبارة عن مناقشات في الاجتماعات، أو نقاط رئيسية من ورقة بحثية، أو أسماء أشخاص مهمين، إلخ.

وببساطة، فإن عملي المعرفي جيد بقدر جودة الملاحظات التي يمكنني تدوينها. لقد جربت تطبيق Notion كتطبيق أساسي لتدوين الملاحظات، ولكن مع مرور الوقت، أدركت أنني بحاجة إلى المزيد.

لذا، جربت العشرات من تطبيقات تدوين الملاحظات على سطح المكتب والهاتف المحمول واخترت لك أفضل 15 تطبيقًا منها. دعنا نستكشفها جميعًا.

قيود الملاحظات

من المرجح أن يكون Notion أحد خياراتك الأولى إذا كنت تفكر في تدوين الملاحظات الرقمية. إنه شائع، ومرن، وبسيط، وقوي. لكنه ليس مثاليًا - على الأقل ليس مثاليًا بالنسبة لي لدرجة أننا كتبنا كتابًا تمهيديًا عن كيفية استخدام Notion AI .

من خلال تجربتي في استخدام Notion، وجدتُ أن لديه العديد من القيود، مثل:

الإعداد المعقد: Notion عبارة عن قائمة فارغة مرنة للغاية. هذا يعني أيضًا أنه يجب عليك استثمار الوقت والطاقة في إعداد هيكلية Notion Space الخاص بك. عليك أن تقرر التسلسل الهرمي والتكاملات والتوصيلات وتنسيقات المستندات، وهو ما قد يكون شاقًا لبعض المستخدمين.

نقص الميزات المتقدمة: Notion هو تطبيق مصمم ليكون ويكي شركتك، أي مجموعة من المستندات. تم تصميم معظم الميزات من هذا المنظور، مما يجعله دون المستوى الأمثل في مجالات أخرى.

في حين أنه يقدم ميزات إدارة المشاريع، إلا أنها محدودة وغير مناسبة للمهام الكبيرة

لا يحتوي على أداة إنشاء النماذج الأصلية أو أداة إنشاء سير العمل

يفتقر إلى تكامل المطورين مع Git ومستودعات التعليمات البرمجية الأخرى

تكامل النوتة مع أدوات المؤسسة مثل M365 و AWS وغيرها غير مكتملة في أحسن الأحوال

لذلك، وجدت نفسي أستخدم تطبيقًا آخر لإدارة المهام، مما يزيد من التكاليف والجهود المبذولة.

صعوبة في إنشاء القوالب: كنت بحاجة إلى تطبيق الخطوط العريضة مع قوالب لمكالمات الاكتشاف والاجتماعات وما إلى ذلك، والتي كان من الصعب إنشاؤها في Notion. انتهى بي الأمر إلى إعادة إنشاء الهيكل لكل نوع من المستندات في كل مرة أحتاج إليها.

فوضى في الواجهة: بعد استخدامه لبضع سنوات، أدركت أن التسلسل الهرمي للمستندات الذي قمت بإعداده بدأ في الانهيار. لقد رأيت الكثير من العناصر في كل طريقة عرض، مما جعلها مشوشة وغير منظمة.

تتغلب العديد من التطبيقات اليوم على هذه التحديات وتقدم أكثر من ذلك بكثير. دعونا نلقي نظرة على كل بدائل مفهوم الذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

## لمحة سريعة عن بدائل النوتشن

أداة تدوين الملاحظات الأفضل لـ أفضل ميزة القيود ClickUp إدارة المستندات القدرة على تحويل الأفكار/الملاحظات إلى مهام للفرق لاتخاذ الإجراءات نظرًا لأن ClickUp يقدم أكثر بكثير من مجرد تدوين الملاحظات، فقد يكون الأمر مربكًا لشخص يريد فقط تدوين بعض الأفكار Nuclino مواقع الويكي وقواعد المعرفة البسيطة التعاون مع المستندات حيث يمكنك تدوين الملاحظات ووضع علامات على الأشخاص وإنشاء المهام وتضمين الملفات وما إلى ذلك عدم وجود علامة تجارية وقوالب وأنماط مخصصة Obsidian توثيق الأفكار/المفاهيم المترابطة الربط ثنائي الاتجاه بين الملاحظات والأفكار والمفاهيم وغيرها يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا Microsoft OneNote ملاحظات الصوت والفيديو يشبه دفتر الملاحظات المادي مع الصفحات سهل الاستخدام عدد قليل جدًا من عمليات التكامل ايفرنوت الإنتاجية الشخصية وتدوين الملاحظات التكامل مع تقويم جوجل وسلاك ومايكروسوفت تيمز وغيرها لتبسيط سير العمل تقتصر ميزات إدارة المشاريع على إنشاء المهام والمهام سلايت قواعد المعرفة التنظيمية الأتمتة لإنشاء مستندات وتذكيرات متكررة يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة Confluence فرق البرمجيات التي تستخدم Jira التحرير التعاوني المباشر مع التعليقات المضمنة والإعجابات وصور GIF والرموز التعبيرية مصمم للتقنيين، ويمكن أن يكون له منحنى تعليمي حاد لبقيتنا كودا دمج سير العمل ومواقع الويكي الجمع بين التوثيق والتتبع والأتمتة لتكون أدوات متعددة في أداة واحدة واجهة المستخدم قد تكون غير بديهية للمستخدمين غير البارعين في التكنولوجيا سلاب مستندات جميلة المظهر واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام لأي شخص للبدء بسرعة مكتبة قوالب محدودة Google Keep تدوين الملاحظات الشخصية سهل الاستخدام، يمكن إضافة الملاحظات كنص وصور وصوت يأكل في تخزين حسابك في GSuite أي نوع فرق تركز على الثقة والأمان قوالب للمجتمعات والعائلات والفرق والمستخدمين الشخصيين معقدة للمستخدمين غير التقنيين مستخدمو مايكروسوفت لوب مستخدمو CoPilot مزامنة في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأجهزة ميزات محدودة مقارنةً بالتطبيقات الرائدة في تدوين الملاحظات أب بيس تدوين الملاحظات الشخصية والإنتاجية بسيط وسهل الاستخدام حسب التصميم قد يكون بسيطًا جدًا لاحتياجات المؤسسات ميم أولئك الذين يحبون أن يقوم الذكاء الاصطناعي ب "التنظيم" ذكاء اصطناعي مخصص لإنشاء ملاحظات/ردود بنبرة وأسلوبك تدوين الملاحظات فقط، مع القليل من ميزات إدارة المهام أو بدونها زوهو وورك درايف الحفاظ على تنظيم الملفات والمجلدات مشرف أقوى لعرض وإدارة جميع الملفات والمجلدات إمكانيات تخصيص محدودة

لمحة سريعة عن بدائل البرنامج

1. كليك أب الأفضل لإدارة المستندات

تطبيقات حديثة لتدوين الملاحظات مدعومة من ClickUp brain

ClickUp هو مساحة عمل شاملة مع ميزات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام لتدوين الملاحظات. إنه بديل رائع لتطبيق Notion. إليك السبب

هل تحتاج إلى تدوين ملاحظات سريع وسهل؟ قم بتدوير انقر فوق المفكرة هل تحتاج إلى شيء أكثر تفصيلاً وتنظيماً؟ جرّب مستندات ClickUp لمزيد من الملاحظات السياقية، يمكنك الكتابة في قسم الوصف والتعليقات في كل مهمة

هل أنت من محبي تدوين الملاحظات المرئية؟ حسناً، ClickUp Whiteboard يناسبك تماماً

أنشئ مستندات ClickUp Docs ومواقع الويكي والمزيد - ثم اربطها بسير العمل لتنفيذ الأفكار مع فريقك

أفضل ميزات #### مستندات ClickUp

أكبر نقاط قوة ClickUp هي أدواته المخصصة لإدارة المشاريع. من تخصيص الموارد المعقدة إلى العصف الذهني الإبداعي، يقدم ClickUp كل ما تحتاجه في مساحة عمل افتراضية حديثة.

بعض من أفضل ميزاته تدوين الملاحظات الميزات هي:

ملاحظات منظمة على التسلسل الهرمي الذي يناسبك

خيارات تنسيق وتحرير غنية

ميزات التحرير المباشر والتعاوني داخل مستندات ClickUp Docs

القدرة على تحويل الأفكار/الملاحظات إلى مهام للفرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة

أتمتة الوقوف/التحديثات والملخصات النصية والردود السريعة والتدقيق الإملائي باستخدام ClickUp Brain أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي لتسجيلات الفيديو/التسجيلات الصوتية



بالإضافة إلى الميزات المدمجة، تقدم ClickUp أيضًا العديد من القوالب المصممة مسبقًا لحالات استخدام مختلفة.

قالب ملاحظات الاجتماع _ClickUp Meeting Notes Template

قم بتبسيط اجتماعاتك واجعلها مثمرة للجميع من خلال قالب ملاحظات الاجتماع الخاص ب ClickUp والذي يتضمن جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل. تحميل هذا القالب من ClickUp

قيود النقر فوق

نظرًا لأن ClickUp يقدم أكثر بكثير من مجرد تدوين الملاحظات، فقد يكون الأمر مربكًا لشخص يريد فقط تدوين بعض الأفكار.

أسعار النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا



تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

"ClickUp أداة تمنحنا السهولة أثناء الاستخدام. يمكننا التنقل بسهولة من خلال المهام، وإعداد المشاريع، وتعيين المهام بشكل بديهي للغاية، حتى بالنسبة لأولئك الجدد على أدوات إدارة المشاريع. كما أنها توفر لنا واجهة سهلة الاستخدام، وهي أداة سهلة الاستخدام، وهو ما يغير قواعد اللعبة بالنسبة لفريقنا لأنها تساعدنا بسلاسة في إدارة المشروع دون أي تعلم إضافي."

- مراجعة G2

2. نوكلينو: الأفضل للويكي البسيط وقواعد المعرفة

المصدر: Nuclino.com

Nuclino هو مجموعة إنتاجية جديدة نسبيًا متعددة الأغراض مع ميزات لإنشاء المستندات والعصف الذهني للأفكار وإدارة المهام. وهو واحد من التطبيقات العديدة التي تعمل على مفهوم بناء دماغ رقمي/شبكة عصبية.

من واقع خبرتي، يركز Nuclino كثيراً على كونه قاعدة معرفية أو مستودعاً للمعلومات. فهو يهدف إلى تبسيط العمليات المعقدة بدلاً من إفساح المجال لها. قد يكون هذا مقيداً، خاصةً عندما تكون لديك أفكار/مشاريع مترامية الأطراف.

أفضل ميزات نوكلينو

تعاوني مع المستندات حيث يمكنك تدوين الملاحظات، ووضع علامات على الأشخاص، وإنشاء المهام، وتضمين الملفات، وما إلى ذلك.

ميزات بسيطة وواجهة مستخدم بسيطة تضمن السرعة

مناسب للمطورين المعتادين على اختصارات لوحة المفاتيح ومفاتيح الاختصار

يشمل SSO، وعناصر التحكم، وسجلات التدقيق، وحقوق الوصول، وميزات أمان أخرى

قيود نوكلينو

مُحسَّن للبساطة، والتي يمكن أن تكون غير مناسبة لقواعد البيانات الكبيرة وحالات الاستخدام المعقدة

عدم وجود علامات تجارية وقوالب وأنماط مخصصة

بالنسبة للشركات الناشئة سريعة النمو، قد يكون من الصعب توسيع نطاق Nuclino مع نمو المؤسسة

تسعير نوكلينو

مجاني للأبد

قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nuclino

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن نوكلينو؟

"أتطلع إلى بدء العديد من الأعمال التجارية ومشاريع الكتابة بالتعاون وبشكل فردي. وقد وفرت لي Nuclino طريقة لمشاركة وتنظيم معلوماتي بسلاسة ومهارة. "

- مراجعة Capterra

3. أوبسيديان الأفضل لتوثيق الأفكار/المفاهيم المترابطة

المصدر: Obsidian.md

Obsidian هي قاعدة معرفية شخصية يمكن توسيعها لتلبية الاحتياجات التنظيمية. وهي تستحث عددًا من الميزات للكتابة وتدوين الملاحظات والتوثيق.

إنه بديل قوي لـ Notion بسبب الطريقة التي يصور بها العلاقات بين الملاحظات، مما يخلق رسمًا بيانيًا تفاعليًا وجذابًا. من المعلومات المتعلقة بتطوير المنتجات إلى جورج واشنطن، يمكنك تحديد الأنماط وتسجيلها، تمامًا كما يفعل عقلك.

لقد استخدمت Obsidian لتسجيل ما تعلمته بشكل عام والكتابة للأفكار. أضف إلى ذلك تدوين اليوميات، وسيكون بمثابة ويكي شخصي جيد. ومع ذلك، فإن المزامنة متعددة الأجهزة مع Obsidian معقدة، وهو ما كان عائقًا كبيرًا بالنسبة لي.

أفضل ميزات أوبسيديان

تخفيض السعر للتنسيق البسيط والمحمول

الربط ثنائي الاتجاه بين الملاحظات والأفكار والمفاهيم وما إلى ذلك.

العديد من الإضافات والقوالب للتخصيص

لا يوجد قفل بسبب الملفات المفتوحة وغير المملوكة

قيود أوبسيديان

يمكن أن يكون لها منحنى تعليمي حاد مع العديد من القرارات بشأن هيكلة معلوماتك

قد لا يتمتع أسلوب Markdown بمرونة غير محدودة قد تحتاجها بعض فرق العلامات التجارية

ليس الأكثر بساطة أو إرضاءً من الناحية الجمالية

تسعير أوبسيديان

مجاني للأبد (استخدام شخصي)

الاستخدام التجاري: 50 دولاراً في السنة لكل مستخدم

الإضافات

ميزة المزامنة: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ميزة النشر: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أوبسيديان

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Obsidian؟

"أعتقد أن برنامج Obsidian مثالي للمهام التي تتمحور حول النصوص، كما أنه يتفوق في تدوين الملاحظات وتتبع المهام اليومية."

- مراجعة Capterra

4. مايكروسوفت ون نوت: الأفضل للملاحظات الصوتية والمرئية

المصدر: onenote.com

يعد Microsoft OneNote من بين أشهر تطبيقات تدوين الملاحظات الرقمية المتاحة اليوم. ويأتي مرفقًا مع مجموعة M365، مما يجعله جزءًا من حزمة إنتاجية مايكروسوفت.

والشيء الرائع في OneNote هو أنه يمكنك كتابة نص، وإضافة صور، وقص وإدراج صفحات الويب، والكتابة بخط اليد، أو الرسم على كل صفحة على التطبيق، فهو يشبه دفتر الملاحظات تماماً. بصفتي شخصًا يستخدم منتجات مختلفة في نظام Apple البيئي، وجدتُ أن مايكروسوفت متباينة من الناحية الجمالية.

أفضل ميزات مايكروسوفت ون نوت

يشبه دفتر الملاحظات الفعلي مع الصفحات-سهولة الاستخدام

القدرة على الوصول إلى المراجعات وتتبع التغييرات للكتابة على المدى الطويل

إمكانية اللمس على الأجهزة لرسم أو كتابة الأحرف بخط اليد

تسجيل الملاحظات الصوتية والمرئية أيضًا

قيود مايكروسوفت ون نوت

قد يصبح الأمر غير عملي إذا كان هناك الكثير من الملاحظات/الصفحات

أدوات لمستخدم واحد مع ميزات تعاون محدودة

عدد قليل جداً من عمليات التكامل

أسعار مايكروسوفت ون نوت

للمنزل

عائلي: 9.99 دولار شهريًا حتى 6 مستخدمين شخصي: 6.99 دولار شهريًا لمستخدم واحد

للأعمال: MS365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم MS365 Business Standard: 12.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم MS365 Business Premium: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تطبيقات MS365 للأعمال: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم



تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ون نوت

G2: 4.5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft OneNote؟

"يمكن الوصول إلى One Note عبر جميع الأدوات الاحترافية في Office 365 مثل Microsoft Viewpoint والمجموعة المستخدمة في جميع المجموعات. يعد One Note ذو قيمة استثنائية مع قدرته على الضبط عبر الإنترنت بسرعة أكبر. كما أنه يحتوي أيضًا على واجهة مستخدم رائعة ودقيقة ويوفر المزيد من الخيارات مثل إضافة مقاطع وصفحات."

- مراجعة G2

5. إيفرنوت: الأفضل للإنتاجية الشخصية وتدوين الملاحظات

المصدر: Evernote.com

Evernote هو أحد أقدم التطبيقات المستقلة لتدوين الملاحظات. قبل استخدام Notion أو البحث عن بدائل، كان Evernote على رأس قائمتي. إنه أداة إنتاجية بسيطة ونظيفة تتيح لك إضافة ملاحظات في شكل نصوص وصور وصفحات ويب وملفات PDF وصوت.

أفضل ميزات إيفرنوت

سهولة الاستخدام مع النوع المناسب من ميزات التنسيق

القدرة على تسجيل الملاحظات في عدد من التنسيقات

التكامل مع تقويم Google وSlack وMicrosoft Teams وغيرها لتبسيط سير العمل

تخزين آمن للوثائق المهمة مثل بطاقات الهوية، والفواتير، وملفات التأمين، إلخ.

بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي للعثور على ما تحتاج إليه على الفور!

قيود أيفرنوت

تقتصر ميزات إدارة المشروع على إنشاء المهام والمهام التي يجب القيام بها

ميزات تعاون مباشر محدودة

تسعير أيفرنوت

مجاني

شخصي: 10.83 دولار شهريًا

احترافي: 14.17 دولارًا شهريًا

الفرق: 20.83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Evernote؟

"Evernote هو تطبيق الإنتاجية المفضل لدي. لأكون منصفًا، لا يمكنني العيش بدونه. فأنا أستخدمه من 10 إلى 20 مرة في اليوم. إذا كنت تعرف كيفية استخدام Evernote جيدًا، يمكن أن يكون عقلك الثاني. فإيفرنوت ليس مجرد مكان لمشاركة ملاحظاتك، بل يمكنك حفظ الصور والملفات وصفحات الويب في إيفرنوت. يمكنك استخدام Evernote كمخزن سحابي لحفظ الملاحظات الرقمية."

- مراجعة G2

6. سليت: الأفضل لقواعد المعرفة المؤسسية

المصدر: Slite.com

Slite عبارة عن منصة قاعدة معرفية تعاونية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن المؤسسات من إنشاء مصدر واحد للحقيقة لجميع معلوماتها. وكما كنت أجرب أدوات مختلفة، فقد أحببت Slite بشكل خاص بسبب خاصية المجموعات التي تحافظ على تنظيم المستندات ذات الصلة ليتم تصفيتها وفرزها حسب الحاجة.

مع وجود قوالب تدوين الملاحظات لحالات الاستخدام المختلفة والقدرة على إنشاء قوالب خاصة بك، يعد Slite رائعًا لتبسيط إدارة المعرفة. ومع ذلك، فإن Slite هو قاعدة معرفية، وهذا كل ما في الأمر. للانتقال من المعلومات إلى العمل، تحتاج إلى أداة مختلفة.

أفضل ميزات سلايت

مصممة للتكيف مع جميع عمليات تدوين الملاحظات، بما في ذلك ويكي الشركة، وملاحظات الاجتماعات، ووثائق العمليات، وما إلى ذلك.

يمكن أن تتضمن كل ملاحظة نصوصًا وصورًا وجداول وتضمين ملفات مثل مستندات Google أو لوحات Miro

التشغيل الآلي لإنشاء مستندات وتذكيرات متكررة

ميزات الذكاء الاصطناعي للتدقيق الإملائي، والتلخيص، وتبسيط اللغة، وتغيير اللهجة، والمزيد

قيود بسيطة

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة

لا توجد ميزات تعاون مرئي مدمجة، مثل السبورة البيضاء أو الخرائط الذهنية

أسعار بسيطة

مجاني

قياسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 12.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بسيطة

G2: 4.6 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Slite؟

"يقوم بما تقوم به معظم أدوات تدوين الملاحظات/إدارة المعرفة. يمكنها التعامل مع التعاون في الوقت الفعلي بالإضافة إلى المناقشة غير المتزامنة. أنا أستفيد حقًا من ميزة المشاركة، خاصة لمشاركة مستند بشكل عام عبر رابط سري للتحرير."

- مراجعة Capterra

7. كونفلوينس الأفضل لفرق البرمجيات التي تستخدم Jira

المصدر: Atlassian.com

Confluence من Atlassian هو برنامج توثيق وتعاون مصمم لفرق التطوير. يسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات وتنظيمها وإضافة تسميات الكلمات الرئيسية وأرشفتها للاستخدام التنظيمي.

مثل العديد من منتجات Atlassian، تم تصميم Confluence لفرق المؤسسات الكبيرة التي تنشئ قواعد معرفية شاملة. بينما يمكنك بالتأكيد تدوين ملاحظات الاجتماعات على Confluence، إلا أن هذا ليس أفضل استخدام للتطبيق.

أفضل ميزات كونفلوينس

تنظيم شجرة الصفحات للعثور على المستندات بسرعة

تحرير تعاوني مباشر مع تعليقات وإعجابات وصور GIF ورموز تعبيرية مدمجة

ميزات للإشارة إلى الأشخاص والتعليق والتعيين إلى المهام

رائعة للإعلانات على مستوى الشركة

إعدادات أذونات شاملة لمشاركة آمنة

قيود التأثير

مصممة للتقنيين، ويمكن أن يكون لها منحنى تعليمي حاد بالنسبة لبقيتنا

لوحات تحكم معقدة في الوصول

توافق محدود مع التطبيقات الأخرى

الاستيراد من Microsoft Word أو مستندات Google والتصدير إلى PDF دون المستوى الأمثل

تسعير التأثير

مجاني للأبد

قياسي: 600 دولار في السنة

قسط: 1,150 دولار في السنة

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات التأثير

G2: 4.1/5 (أكثر من 3700 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 3300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Confluence؟

"إن أكثر ما يعجبني في Confluence هو سهولة استخدامه، مع الأخذ في الاعتبار أنه يحتوي على كم هائل من القوالب لمختلف المستندات والمشاريع. هذا يجعل من السهل البدء في أي مشروع أو العمل على أي مستند لأن الكثير من الناس يعانون من صعوبة في البدء."

- مراجعة G2

8. كودا: الأفضل لتوحيد سير العمل ومواقع الويكي

المصدر: Coda.io

يقدم كودا عرضًا مثيرًا للاهتمام - فهو يعد بإزالة الفوضى من مساحة العمل. وهذا ما جذبني لتجربة التطبيق. فهو يصلح كتطبيق لتدوين الملاحظات مع القدرة على التنظيم كصفوف وأعمدة، وأتمتة/ تضمين أدوات خارجية، وإنجاز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

عند استخدام التطبيق لإعداد ويكي الفريق، وجدت الأداة معقدة الاستخدام. ربما كانت قوية للغاية بالنسبة لاحتياجات التوثيق البسيطة.

أفضل ميزات كودا

الجمع بين التوثيق والتتبع والأتمتة لتكون أدوات متعددة في أداة واحدة

معالجة بارعة للصيغ وقواعد البيانات

تكامل ثنائي الاتجاه مع تقويم Google وSlack وJira وغيرها للتحديثات

معرض شامل من القوالب المصممة مسبقًا حتى لحالات الاستخدام المتخصصة، مثل تمرين التصويت بـ 100 دولار

مساعد الذكاء الاصطناعي للإجابات والتلخيص وإنشاء الجداول، إلخ.

قيود كودا

منحنى تعليمي حاد حتى يتعرف المرء على ميزات كودا

واجهة المستخدم يمكن أن تكون غير بديهية للمستخدمين غير البارعين في مجال التكنولوجيا

كان الأداء وقابلية التوسع مع أعباء العمل الثقيلة منخفضًا

تسعير كودا

مجاني

احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات

الفريق: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل صانع مستندات

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات كودا

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن كودا؟

"بخلاف سلاك والبريد الإلكتروني، كودا هي البنية التحتية الرئيسية لمؤسستنا. إن المرونة والقدرة على إعداد كل شيء وأتمتة كل شيء حسب رغبتنا أمر رائع."

- مراجعة Capterra

10. Google Keep: الأفضل لتدوين الملاحظات الشخصية

المصدر: جوجل كيب

Google Keep هو تطبيق مدمج لتدوين الملاحظات ضمن مجموعة إنتاجية Google. وهو بسيط وسهل الاستخدام ومُدمج في المجموعة إذا كنت تستخدم GMail أو GSuite. أكبر ميزة ل Google Keep هي بساطته، ولكن هذه أيضًا أكبر قيود عليه.

فمع توسع عملي وتدوين المزيد من الملاحظات، وجدتُ أن توثيقها وتنظيمها يتطلب المزيد من الجهد مع Google Keep. ولا تزال ميزات الإشعارات والتعاون، وهي ميزات متوفرة في أي أداة أخرى، غير متوفرة في Google Keep.

أفضل ميزات Google Keep

سهولة الاستخدام، يمكن إضافة الملاحظات كنص وصور وصوت

المزامنة عبر الأجهزة باستخدام حساب Google نفسه

وضع العلامات وترميز مختلف أنواع المستندات بالألوان

يتضمن مربعات اختيار وبطاقات وقوائم وما إلى ذلك داخل كل ملاحظة

قيود Google Keep

يركز بشكل كبير على البساطة، لذا فإن الميزات محدودة لفرق المؤسسات الكبيرة

منظم كتسميات بدلاً من المجلدات

تستهلك مساحة تخزين حساب GSuite الخاص بك

تسعير Google Keep

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Google Keep

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Google Keep؟

"أحب السرعة والراحة في تدوين الملاحظات. كما أنني أستخدمه للتذكير لأنه يمكنني إرسال رسائل على هاتفي وتكون مرئية في تقويم Google في الوقت المحدد للتذكير."

- مراجعة ريديت

11. أي نوع الأفضل للفرق التي تركز على الثقة والأمان

المصدر: Anytype.io

يتم وضع Anytype كمساحة عمل تعاونية لإنشاء المنتجات معًا. أكبر ميزة لها هي أنها تتيح لك إنشاء المستندات محليًا وتنفيذ المزامنة اللامركزية عبر الأجهزة. كما أنه يتيح التشفير المحلي على الجهاز.

وهذا يعني أيضًا أنك تحتاج إلى مستوى معين من الخبرة التقنية لجعل Anytype يعمل.

أفضل ميزات Anytype

محرر قائم على الكتل مع إمكانية إنشاء قواعد بيانات

طرق عرض الجدول وكانبان ومعرض الصور

غير متصل أولاً مع مزامنة من نظير إلى نظير

قوالب للمجتمعات والعائلات والفرق والمستخدمين الشخصيين

أي قيود من أي نوع

معقدة للمستخدمين غير التقنيين

لا يزال في مراحله المبكرة، لذلك لا يوجد دليل يذكر على قدرته على التعامل مع الاحتياجات المعقدة أو التوسع

أي نوع من التسعير

مستكشف: مجاني

المنشئ: 99 دولارًا سنويًا

منشئ مشارك: 299 دولارًا لمدة 3 سنوات

أي تقييمات ومراجعات من أي نوع

موقع Product Hunt: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Anytype؟

"أستخدمه منذ ديسمبر ويجب أن أقول إنني أحب ما يفعله Anytype! هناك أخطاء بسيطة هنا وهناك ولكنها تجربة رائعة وواجهة مستخدم منعشة للغاية."

- مراجعة ريديت

12. مايكروسوفت لوب الأفضل إذا كنت تحب CoPilot

المصدر: Microsoft.com

Microsoft Loop هي عبارة عن منصة إنشاء مشترك، وهي في الأساس تطبيق للفرق أو العائلات أو المجتمعات للالتقاء والكتابة معاً. يأتي تعزيزه الأساسي من التكامل مع Co-pilot، الذي يجلب الذكاء الاصطناعي إلى تدوين الملاحظات.

لقد وجدتُ أنه ما لم تكن تستخدم حزمة مايكروسوفت، فإن Loop كأداة مستقلة بالكاد تنافس أدوات أخرى مشابهة مثل Notion أو ClickUp.

أفضل ميزات مايكروسوفت Loop

التكامل التجريبي المشترك للتفكير والأتمتة

المزامنة في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأجهزة

قوالب صفحات لمختلف حالات الاستخدام

بديل محتمل ل OneNote مع واجهة مستخدم أكثر حداثة

قيود حلقة مايكروسوفت

ميزات محدودة مقارنةً بالتطبيقات الرائدة في مجال تدوين الملاحظات

مدمج في مجموعة M365، مع عدم وجود خيار للشراء كمنتج مستقل

أسعار مايكروسوفت لوب

مجانًا

MS365 Business Standard: 12.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

MS365 Business Premium: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات حلقة مايكروسوفت

باعتباره تطبيقًا جديدًا نسبيًا وباهتًا نسبيًا، هناك عدد قليل من التقييمات والمراجعات على منصات الطرف الثالث مثل G2 أو Capterra.

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Loop؟

"أحب استخدام تطبيق Loop. لقد حل محل OneNote بالنسبة لي بسبب التعاون"

- مراجعة ريديت

13. أببيس الأفضل لتدوين الملاحظات الشخصية والإنتاجية

المصدر: Upbase.io

يعد Upbase في جوهره أداة لإدارة المشاريع مع إمكانيات تدوين الملاحظات. وهي تشتمل على مخططات، وحظر الوقت، وبومودورو، وميزات إنتاجية أخرى للحفاظ على تركيزك. ومع ذلك، فهي تركز بشكل كبير على الإنتاجية الفردية بدلاً من التعاون الجماعي.

أفضل ميزات Upbbase

أدوات الإنتاجية الشخصية المضمنة في التطبيق

بسيط وسهل الاستخدام حسب التصميم

طرق عرض القائمة واللوحة لتتبع المشروع

ميزات تعاونية على المستندات، مثل التعليقات، والإشارات @، والمخصصةقوالب ملاحظات الاجتماعوالمشاركة

قيود قاعدة البيانات

تكامل محدود مع أدوات الإنتاجية الشائعة

لا يتوفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قد يكون بسيطاً للغاية بالنسبة لاحتياجات المؤسسات

تسعير أوبسيس

مجاني للأبد

قسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Upbbase

G2: 4.9/5 (4 تقييمات)

كابيترا: 4.4/5 (6 تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Upbase؟

"لقد جربت العديد من أدوات إدارة المشاريع من قبل (ومن لم يجربها 😅)، ولكن هذه الأداة هي التي ساعدتني حقًا في الحفاظ على تنظيم جميع مشاريعي والبقاء على رأس كل شيء."

- مراجعة G2

14. ميم الأفضل لأولئك الذين يحبون أن يقوم الذكاء الاصطناعي بـ "التنظيم\

المصدر: get.mem.ai

يتم وضع Mem كتطبيق لتدوين الملاحظات منظم بالذكاء الاصطناعي. بينما تحتاج إلى تدوين ملاحظاتك، يساعدك الذكاء الاصطناعي في Mem على إنشاء الروابط وبناء الصلة تلقائيًا، دون الحاجة إلى تنظيم الملاحظات في مجلدات أو إضافة علامات.

لقد أحببتُ تطبيق ميم لحقيقة أن الذكاء الاصطناعي يتم تدريبه على ملاحظاتي الخاصة، وفهم العلامات والتسميات الخاصة بي. هذا يعني أنه يمكنني أن أطرح عليه أسئلة مثل: "من اقترح هذه الفكرة؟" وأحصل على إجابات فورية.

أفضل ميزات ميم

التنظيم المستند إلى الذكاء الاصطناعي، وبناء شبكة من الملاحظات ليتم استدعاؤها بسهولة في وقت لاحق

ذكاء اصطناعي مخصص لإنشاء ملاحظات/إجابات بنبرة وأسلوبك

ملخص ذكي

اقتراحات وتوصيات سياقية أثناء تدوين الملاحظات

قيود الذاكرة

تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما تكون هناك معلومات كافية، لذا من الضروري الالتزام باستخدام التطبيق على نطاق واسع

تدوين الملاحظات فقط، وميزات إدارة المهام قليلة أو معدومة

تسعير الميم

ميم: 8.33 دولار شهريًا

فرق الميم: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات الميم

G2: 1.5/5 (مراجعة واحدة)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Mem؟

"لقد استخدمت تطبيق Mem منذ البداية ولا يزال خياري للحصول على ملاحظات سريعة وللعثور على المعلومات بسرعة."

- مراجعة ريديت

15. زوهو وورك درايف: الأفضل للحفاظ على تنظيم الملفات والمجلدات

المصدر: Zoho.com

Zoho WorkDrive هو نظام لإدارة الملفات للفرق. فهو يساعد على دمج المستندات والمعارف، بما في ذلك تلك الموجودة حاليًا في تطبيقات الطرف الثالث مثل مستندات Google Docs أو Microsoft Word.

أفضل جزء في Zoho WorkDrive هو إمكانيات تدوين الملاحظات بالوسائط المتعددة - يمكنك إضافة تسجيلات الشاشة وملفات الفيديو والصوت إلى ملاحظاتك. ومع ذلك، فإنه يفتقر بشدة إلى بساطة وسهولة الوصول إلى العديد من التطبيقات التي تمت مناقشتها أعلاه.

أفضل ميزات Zoho WorkDrive

تسجيل الصوت والفيديو والشاشة باستخدام WorkDrive Snap

المشاركة والتعاون الخارجي

مسؤول أقوى لعرض جميع الملفات والمجلدات وإدارتها

عرض وتصفح قائم على الشجرة

قيود محرك زوهو درايف

يمكن أن يكون الأداء والسرعة دون المستوى الأمثل مع الملفات الكبيرة

إمكانيات التخصيص المحدودة

ميزات التعاون بطيئة عندما ينضم الكثير من الأشخاص إلى ملف ما

تسعير Zoho WorkDrive

المبتدئ: 2.5 دولار شهرياً لكل مستخدم

الفريق: 4.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو وورك درايف

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho WorkDrive؟

"تتيح لي ميزات التعاون التي يوفرها Zoho WorkDrive إمكانية العمل مع زملائي في العمل على إدارة ملفاتنا والعمل عليها معًا. كما أنه يستخدم ميزات أمان متطورة تحافظ على أقصى درجات الأمان لجميع ملفاتنا وتمنع أي ثغرات قد تؤدي إلى فقدان ملفاتنا بسبب الهجمات الإلكترونية."

- مراجعة G2

إدارة عملك المعرفي بشكل أفضل مع ClickUp

عندما نتحدث عن العمل "المعرفي"، فإننا غالبًا ما نفكر في المعرفة الضمنية، أي المعلومات التي ندرك معرفتها. وهذا ما يتم تسجيله في شكل ملاحظات.

ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من العمل المعرفي هو ما لا ندركه بوعي. على سبيل المثال، قد لا يعرف المطورون سير عمل تطوير المنتج أو إدارته بالكامل. هذه أيضًا معرفة، وإن كانت ضمنية.

ولإدارة كل من المعرفة الواعية والضمنية على حد سواء بفعالية ولتكون أفضل بديل للمعرفة، فأنت بحاجة إلى أداة مصممة خصيصًا لأماكن العمل الحديثة، مثل ClickUp.

تمكّنك منصة ClickUp الشاملة لإدارة المشاريع من تسجيل المعلومات من خلال ClickUp Docs أو Notepad بشكل فعال. إنها واحدة من أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات .

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلتقط أيضًا البيانات السلبية مثل تقديرات الوقت وتتبع الوقت والإنتاجية الفردية واستخدام الموارد وما إلى ذلك. وهذا يخلق ثروة من المعرفة للمساهمين الأفراد ومديري المشاريع وقادة الفرق.

اطلع على كيفية إدارة ClickUp للمعرفة في مؤسستك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .