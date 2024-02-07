أفضل 10 عمليات تكامل مفاهيم للربط بين تطبيقاتك

بالنسبة لمعظمكم، يعتبر Notion أكثر من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات.

فهو يجمع بين إدارة المستندات وإدارة المهام والتعاون في نفس المكان، مما يجعل العمل أكثر سهولة مع ميزات مثل الصفحات المتداخلة والتحرير التعاوني. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات مثل مفهوم الذكاء الاصطناعي جعلت العمل اليومي أسهل.

ومع ذلك، فإن Notion ليس سوى حل جزئي للعمليات والعمليات المعقدة في مكان العمل اليوم. تستخدم العديد من المؤسسات خمس إلى ثماني أدوات أخرى للتواصل الداخلي، وتتبع الوقت، وتخزين الملفات، والنماذج، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المهام.

قد يكون التنقل بين العديد من الأدوات على مدار اليوم أمرًا مرهقًا. لتعزيز الإنتاجية و تقليل التبديل بين علامات التبويب ، قمنا بتجميع قائمة من 10 تطبيقات شائعة متاحة كتكاملات Notion.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات Notion؟

على الرغم من أن تكامل الأدوات مع Notion يمكن أن يعزز التعاون، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا في حالات ارتفاع التكاليف أو التكوينات المعقدة أو المخاوف الأمنية.

فيما يلي خمسة أشياء مهمة يجب ملاحظتها عند دمج تطبيقات عملك مع مساحات عمل Notion:

واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام: تؤثر واجهة المستخدم (UI) للأداة بشكل كبير على مدى جودة عملها. من الضروري وجود واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام لإبقاء المستخدمين مهتمين وتشغيل العمليات بسلاسة

تؤثر واجهة المستخدم (UI) للأداة بشكل كبير على مدى جودة عملها. من الضروري وجود واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام لإبقاء المستخدمين مهتمين وتشغيل العمليات بسلاسة قدرات التعاون: التكامل مع التطبيقات التي تعزز مشاركة المعلومات بكفاءة ومزامنة سير العمل والعمل الجماعي الفعال. يساعد ذلك على تعزيز ثقافة العمل التعاوني ويقلل من الانعزالية

التكامل مع التطبيقات التي تعزز مشاركة المعلومات بكفاءة ومزامنة سير العمل والعمل الجماعي الفعال. يساعد ذلك على تعزيز ثقافة العمل التعاوني ويقلل من الانعزالية نوع التكامل : تقدم بعض التطبيقات تكاملًا مباشرًا مع واجهة برمجة التطبيقات Notion API، بينما تتطلب تطبيقات أخرى أدوات الطرف الثالث مثل Zapier أو Zoho Flow. قم بتقييم إيجابيات وسلبيات كل خيار بناءً على احتياجاتك الخاصة

: تقدم بعض التطبيقات تكاملًا مباشرًا مع واجهة برمجة التطبيقات Notion API، بينما تتطلب تطبيقات أخرى أدوات الطرف الثالث مثل Zapier أو Zoho Flow. قم بتقييم إيجابيات وسلبيات كل خيار بناءً على احتياجاتك الخاصة المرونة: ابحث عن تكاملات Notion التي توفر خيارات التخصيص حتى تتمكن من تهيئتها وفقًا لتفضيلاتك

ابحث عن تكاملات Notion التي توفر خيارات التخصيص حتى تتمكن من تهيئتها وفقًا لتفضيلاتك القابلية للتطوير : تحقق مما إذا كان التكامل يمكن أن يتكيف مع توسيع نطاق عملك، سواء كان ذلك بإضافة المزيد من عمليات سير العمل المعقدة أو زيادة عدد الموظفين

: تحقق مما إذا كان التكامل يمكن أن يتكيف مع توسيع نطاق عملك، سواء كان ذلك بإضافة المزيد من عمليات سير العمل المعقدة أو زيادة عدد الموظفين التكلفة : قد تكون بعض عمليات التكامل مجانية، في حين أن البعض الآخر قد يكون له رسوم اشتراك أو تسعير قائم على الاستخدام. ضع في اعتبارك ميزانيتك واختر عمليات التكامل الفعالة من حيث التكلفة والتي تعمل على تحسين عمليات عملك

: قد تكون بعض عمليات التكامل مجانية، في حين أن البعض الآخر قد يكون له رسوم اشتراك أو تسعير قائم على الاستخدام. ضع في اعتبارك ميزانيتك واختر عمليات التكامل الفعالة من حيث التكلفة والتي تعمل على تحسين عمليات عملك الأتمتة: تأكد من أن التكامل يتوافق مع عمليات سير العمل والعمليات الحالية ولا يعطل طريقة عمل فريقك

أفضل 10 عمليات تكامل مفضلة لاستخدامها في عام 2024

دعنا نستكشف بعضاً من أفضل عمليات تكامل Notion المتاحة لتعزيز كفاءة فريقك وتعاونه وجعل حياته العملية منظمة ومنتجة.

في حين أن بعض التطبيقات الشائعة في هذه القائمة هي عمليات تكامل مباشرة مع Notion، فقد تحتاج إلى استخدام برنامج تكامل تابع لجهة خارجية أو خدمة لتطبيقات أخرى. لقد أضفنا بعض الخيارات لذلك أيضًا.

1. IFTTT

عبر IFTTT IFTTT (إذا كان هذا ثم ذاك) هي خدمة شائعة على الويب تتيح لك أتمتة المهام وربط التطبيقات باستخدام عبارات شرطية بسيطة تُعرف باسم التطبيقات الصغيرة. على الرغم من أن IFTTT ليس تطبيقًا عاملاً، إلا أنه يساعدك على دمج Notion مع بقية تطبيقات مساحة العمل الخاصة بك باستخدام مشغلات وإجراءات بسيطة.

وباستخدام IFTTT، يمكنك إنشاء صفحات Notion جديدة من خلال الأوامر الصوتية (باستخدام Alexa أو Siri) ومزامنة قوائم مهامك عبر المنصات.

تتضمن بعض التطبيقات الجاهزة للاستخدام لـ Notion ما يلي:

إضافة أحداث تقويم Google إلى مهامك في Notion

إضافة منشورات ذات إشارات مرجعية من Medium أو Pocket إلى قاعدة بيانات في Notion

مزامنة الإدخالات الجديدة في جداول بيانات Google مع قواعد بيانات Notion والعكس صحيح

يمكنك أيضًا إنشاء تطبيقاتك المخصصة متعددة الإجراءات باستخدام المشغلات والإجراءات المتاحة في IFTTT.

أفضل ميزات IFTTT

إنشاء الأتمتة الخاصة بك وتشغيلها لـ Notion دون كتابة أي كود برمجي

ربط حساب Notion الخاص بك مع أكثر من 700 تطبيق وخدمة، حتى تلك التي ليس لديها تكامل خاص بها مع Notion

إنشاء أتمتة مع إجراءات متعددة في تسلسل وتبسيط عمليات عملك

التكامل مع المساعدين الصوتيين مثل Alexa وSiri حتى لا تضطر إلى الارتباط بأجهزتك

قيود IFTTT

تتوفر بعض التطبيقات الصغيرة (مثل مهام Notion للإشارات على تويتر) فقط في الخطط المدفوعة

يقدم IFTTT مشغلاً واحدًا فقط وإجراءين ل Notion

تسعير IFTTT

IFTTT مجانًا

IFTTTT Pro: 3.49 دولار/شهرًا

3.49 دولار/شهرًا IFTTT Pro+: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا

تقييمات ومراجعات IFTTT

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

2. زابير

عبر زابير Zapier عبارة عن أتمتة سير العمل نظام أساسي يساعدك على أتمتة المهام المتكررة بين أدوات عملك باستخدام "Zaps"، وهو سير عمل مشروط يربط بين تطبيقين أو أكثر لأتمتة إجراء معين أو مجموعة من الإجراءات.

يسمح Zapier بالتكامل السهل والخالي من المتاعب بين Notion وأكثر من 5000 تطبيق، بما في ذلك تطبيقات العمل الشائعة مثل Airtable وGoogle Workspace وSlack.

سواء أكنت تقوم بمزامنة المهام والمشاريع، أو إضافة استجابات النماذج إلى قواعد البيانات، أو مزامنة بيانات العملاء - يمكنك القيام بكل ذلك في غضون دقائق باستخدام Zaps الموجودة مسبقًا أو إنشاء تطبيقات مخصصة.

أفضل ميزات Zapier

أتمتة الأعمال المشغولة عبر تطبيقات مختلفة، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك وتوفير الوقت

ربط تطبيقات متعددة وإنشاء مهام سير عمل معقدة في Zap واحد

صِف سير عملك لمساعد Zapier الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي واجعله ينشئ Zap الخاص بك

أتمتة المهام المتكررة، مثل التقارير الشهرية أو المكالمات الشهرية باستخدام Zap المجدولة

قيود Zapier

أبلغ المستخدمون أن بعض عمليات التكامل ليست قوية للغاية

يمكن أن يستغرق إعداد Zaps المعقدة والمتعددة الخطوات وقتاً طويلاً

تسعير Zapier

مجاني

مبتدئ : 29.99 دولارًا شهريًا

: 29.99 دولارًا شهريًا احترافي : 73.50 دولار/شهرًا

: 73.50 دولار/شهرًا فريق : 103.50 دولار/شهريًا

: 103.50 دولار/شهريًا شركة: تسعير مخصص

Zapier التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2750+ تقييم)

3. تايبورم

عبر نموذج الكتابة إذا كنت ترغب في إنشاء نماذج واستطلاعات تفاعلية ففكر في تطبيق Typeform. وهو تطبيق شائع بين الشركات، ويشتهر بواجهته سهلة الاستخدام، وتصاميمه الجذابة بصريًا، وقدرته على جمع البيانات بصيغة محادثة.

يوفر Typeform تكاملًا مباشرًا مع Notion يمكنك استخدامه لمزامنة استجابات النماذج مع قواعد بيانات Notion. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء إدخال قاعدة بيانات جديدة في Notion لكل استجابة نموذج تم إنشاؤها في Typeform. يساعدك هذا على مشاركة جميع استجابات النموذج مع فريقك حتى يتمكنوا من الرد على أي طلبات باستخدام النتائج.

ومع ذلك، فإن هذا التكامل يدعم فقط "قواعد بيانات الجدول" في Notion وليس غيرها مثل المعرض أو التقويم.

أفضل ميزات برنامج Typeform

إدراج سؤال واحد فقط في كل صفحة، وتسهيل الإجابة على الأشخاص دون تشتيت انتباههم

إضافة نماذج إلى مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني للحصول على إجابات ذات صلة وطرح أسئلة المتابعة

التكامل مباشرة مع Notion دون الحاجة إلى استخدام تطبيق وسيط مثل IFTTT أو Zapier

حافظ على تحديث بياناتك من خلال مزامنة البيانات في الوقت الفعلي

قيود برنامج Typeform

في حالة انتهاء صلاحية الرمز المميز لخطاف الويب من Notion، سيتعين عليك إنشاء نموذج جديد من البداية حيث لا يمكن إعادة إنشاء الرمز المميز

يمكنك تعيين استجابات النموذج الخاص بك إلى جدول قاعدة بيانات فقط وليس إلى أنواع أخرى من قواعد البيانات مثل اللوحات أو التقويمات

تسعير #### تسعير Typeform

أساسي : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا زائد : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا الأعمال : 99 دولارًا/شهريًا

: 99 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Typeform

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4. جيثب

عبر جيثب GitHub هي واحدة من أكثر منصات المطورين السحابية استخدامًا في العالم. وهي توفر لفرق التطوير والشركات حلولاً لبناء وشحن الأكواد البرمجية والحفاظ على قاعدة الأكواد الخاصة بهم.

يمكن أن يؤدي دمج حساب Notion الخاص بك مع GitHub إلى تسهيل تعاون فرقك الهندسية وغير الهندسية في تطوير المنتج وإنشاء مهام للأخطاء والمشكلات.

يسمح التكامل المدمج في Notion مع GitHub لمستخدمي Notion بأداء مهام مختلفة، مثل إضافة رابط طلب سحب (PR) إلى مهمة وتحديث حالة المهمة في Notion استنادًا إلى خاصية PR.

أفضل ميزات GitHub #### GitHub

إنشاء قاعدة كود مركزية لمنتجك ومصدر واحد للحقيقة لجميع المطورين

سهّل على أعضاء الفريق عرض التعليمات البرمجية وتقديم الملاحظات، حيث تعرض روابط GitHub تلقائيًا معاينة للتعليمات البرمجية في Notion

إنشاء مزامنة في الوقت الفعلي بين خصائص GitHub في الريبو وقاعدة بيانات Notion لضمان دقة البيانات

حافظ على تنظيم المشاريع عن طريق إضافة رابط العلاقات العامة تلقائياً إلى المهام التي تنشئها في Notion

قيود GitHub

أبلغ المبتدئون عن منحنى تعليمي حاد

أفاد بعض المستخدمين أنهم يواجهون انقطاعات متكررة خلال فترات الاستخدام العالية

تسعير GitHub

مجاني

فريق : 4.00 دولار/مستخدم شهرياً

: 4.00 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة: 21.00 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات GitHub

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5500 تقييم)

5. أسانا

عبر أسانا أسانا هي أداة لإدارة المشاريع والتعاون على شبكة الإنترنت مصممة لمساعدة الفرق على تنظيم العمل وإدارة المشاريع وتتبع المهام. وهي توفر منصة مركزية حيث يمكن للفرق التعاون والتواصل ومراقبة تقدم المشروع.

الفرق التي تستخدم أسانا كأداة برنامج إدارة المشاريع و Notion حيث يمكن لأداة المستندات الخاصة بهما دمج كليهما لضمان تدفق البيانات بشكل مبسط وإنشاء مساحة عمل موحدة. توفر كلتا المنصتين تكاملات مباشرة يمكنك استخدامها لتنفيذ إجراءات محددة.

تقدم Notion أيضًا أداة Asana Importer مجانية لاستيراد جميع مشاريع Asana الخاصة بك إلى Notion كقاعدة بيانات.

أفضل ميزات #### أسانا

عرض حالة المهام والمشروعات من Asana في Notion عن طريق إضافتها كمعاينات روابط

إضافة صفحات Notion إلى مهام Asana حتى يتمكن جميع المتعاونين من الوصول إلى المستندات بسهولة

إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع تفاصيل المشروع بمجرد لصق رابط أسانا الخاص بمشروعك في Notion

قيود أسانا

أفاد بعض المستخدمين أنهم يجدون صعوبة في تطبيق أسانا في فريقهم، ويواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي حاد

لن يتم تحديث التغييرات التي تم إجراؤها في Asana في Notion في الوقت الفعلي. سيتعين عليك مزامنة البيانات يدوياً لتحديث التغييرات

تسعير Asana

شخصي : مجانًا

: مجانًا مبتدئ : 13.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 13.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا متقدم : 30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9600 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (12300+ تقييم)

6. سلاك

عبر سلاك إن وجود منصة مراسلة مدمجة مع Notion يجعل التواصل سهلاً. يمكنك استخدام Slack، من Salesforce، كمنصة مراسلة جماعية لتحسين التواصل والتعاون.

فهو يوفر قنوات وسلاسل رسائل للمناقشات الجماعية، والمراسلة المباشرة للتواصل الفردي، والتجمعات للتواصل الصوتي والمرئي.

من خلال دمج Slack مع Notion يمكنك تقليل الانشغال بالعمل وإبقاء فريقك على اطلاع دائم في نفس الوقت. يمكن لأعضاء الفريق التواصل في الوقت الفعلي في Slack أثناء الوصول إلى ميزات التوثيق التفصيلية وإدارة المهام في Notion.

سلاك أفضل الميزات

إخطار أعضاء الفريق على Slack عند وضع علامة في مستند Notion، أو عند تحديث صفحة، أو عند إضافة إدخال جديد إلى قاعدة بيانات

إضافة رسائل Slack إلى Notion كمهام أو إدخالات قاعدة بيانات أو حتى صفحات جديدة

قم بالرد على التعليقات وتحديث أذونات المشاركة لمستندات Notion من وحدة تحكم Slack الخاصة بك

إضافة رابط رسالة Slack إلى Notion لإنشاء معاينة وتحديث المحادثة في الوقت الفعلي

قيود Slack

لا تتوفر عمليات سير العمل والأتمتة في الخطة المجانية

يمكن أن تكون مكلفة للفرق الكبيرة

تسعير سلاك

مجاني

إيجابي : 8.75 دولار/مستخدم شهرياً

: 8.75 دولار/مستخدم شهرياً الشركات +: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

+: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا مؤسسة شبكة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

7. ويبيكس

عبر ويبكس يعد Webex من Cisco منصة مؤتمرات فيديو شائعة تسهل التواصل والتعاون الافتراضي بين المؤسسات والفرق.

يمكن أن يؤدي دمج حلول الاجتماعات والمراسلة والندوات عبر الإنترنت مع Notion إلى تعزيز مشاركة المعرفة والشفافية داخل فريقك.

كما أنها تأتي مع اختصارات مثل @Noteion track و @Noteion share لتنفيذ إجراءات سريعة مثل الحصول على قائمة بالتحديثات الأخيرة لقاعدة بيانات Notion أو مشاركة مستند مع الآخرين.

بالنسبة لاجتماعات Webex، يمكنك استخدام أداة خارجية مثل Zapier أو بدائلها لدمجها مع واجهة برمجة تطبيقات Notion.

ويبيكس أفضل الميزات

قم بإعداد سير عمل تلقائي لإنشاء صفحة Notion جديدة لكل اجتماع جديد

أضف روبوت Notion إلى مساحة عمل Webex واستخدمه لأداء مهام مثل مشاركة المستندات

توفير الوقت باستخدام اختصارات Notion الخاصة بـ Notion

قيود Webex

لا يتوفر تكامل مباشر بين Webex Meeting و Notion

حتى في خدمات الطرف الثالث، لا يقدم Webex سوى مشغّل واحد فقط ولا توجد إجراءات

تسعير Webex

مجانًا

Webex Meet : 14.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 14.50 دولار/مستخدم شهرياً Webex Suite : 25 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 25 دولاراً/مستخدماً شهرياً Webex Enterprise: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Webex

G2 : 4.3/5 (أكثر من 22,700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 22,700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6800 تقييم)

8. شكل الورق

عبر شكل الورق Paperform هو منشئ نماذج عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة على إنشاء النماذج وإجراء الاستطلاعات وتصميم الاختبارات. كما أنه يوفر أيضًا أحد أكثر عمليات التكامل قوة وشمولاً مع Notion.

يمكنك مزامنة إدخالات النماذج مع قاعدة بيانات Notion، وإنشاء نموذج جديد استنادًا إلى خصائص في قاعدة بيانات Notion الحالية، وحتى تصميم النماذج لتبدو مثل واجهة Notion.

يوفر Paperform الكثير من المرونة-يمكنك تحديد الصفحات في مساحة عمل Notion التي يجب دمجها مع Paperform وإنشاء عمليات تكامل خاصة.

أفضل ميزات Paperform Paperform

جمع المدفوعات من خلال النماذج، حيث يتكامل Paperform مع بوابات الدفع الشائعة

إضافة عمليات إرسال النماذج إلى Notion كإدخالات قاعدة بيانات لتتبع عمليات الإرسال في الوقت الفعلي

أضف النماذج إلى مستندات وصفحات Notion واجعل المستجيبين يرسلون الإدخالات

استخدم خط "inter" للنماذج التي سيتم تضمينها في Notion بحيث يكون مشابهًا للخط الموجود في صفحات Notion

قيود النموذج الورقي

لا يحفظ النموذج الورقي عمليات إرسال النماذج الجزئية

يمكن أن يكون مكلفًا بالنسبة للشركات الصغيرة التي بدأت للتو في العمل

تسعير #### تسعير نموذج الورق

الأساسيات : 29 دولارًا في الشهر

: 29 دولارًا في الشهر محترف : 59 دولارًا في الشهر

: 59 دولارًا في الشهر الأعمال: 199 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات شكل الورق

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (90+ تقييمات)

9. جوجل درايف

عبر جوجل درايف Google Drive هي خدمة تخزين الملفات المستندة إلى السحابة من Google تتيح لك تخزين الملفات في السحابة ومزامنتها عبر الأجهزة ومشاركتها مع الآخرين.

يتيح لك دمج Notion مع Google Drive إحضار مستنداتك وعروضك التقديمية وجداول بياناتك من Google مباشرةً إلى مساحة عمل Notion. يؤدي ذلك إلى إنشاء مساحة موحدة لجميع معلوماتك ويسمح لفريقك بالوصول إلى المستندات والتعاون فيها بسهولة.

ويمكنك استخدام خدمات الجهات الخارجية مثل Zapier أو Integromat لتشغيل مهام سير عمل معقدة مثل تصدير مستندات Notion الجديدة وتحميلها إلى Google Drive.

أفضل ميزات Google Drive

إنشاء أشجار الروابط أو قواعد البيانات أو الصفحات في Notion التي تشير إلى ملفات Google Drive، مما يسهّل على فريقك تنظيم المستندات والعثور عليها

تتبّع المشاريع بسهولة من خلال ربط المستندات ذات الصلة بمهام أو مشاريع محددة في Notion

قيود Google Drive

تكامل Notion المباشر مع Google Drive محدود جدًا، وقد تضطر إلى استخدام خدمة طرف ثالث لأتمتة أكثر تقدمًا

لديه حد لحجم الملف الذي يمكنك تحميله في اليوم الواحد

تسعير Google Drive

مبتدئ الأعمال : 6 دولارات/مستخدم شهرياً

: 6 دولارات/مستخدم شهرياً الأعمال القياسية : 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركة بلس : 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Drive

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 27300 تقييم)

10. فيجما

عبر فيجما فيجما (التي استحوذت عليها شركة Adobe) هي أداة تصميم ونماذج أولية قائمة على السحابة تسهل العمل التعاوني على مشاريع تصميم واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX).

يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل المصممين وفرق المنتجات والمطورين لإنشاء نماذج أولية وأفكار للحلول الرقمية وتحريرها بشكل تعاوني.

بواسطة دمج Figma مع Notion ، يمكنك زيادة التعاون بين فرق العمل بين المصممين ومديري المنتجات والمهندسين والمسوقين من خلال السماح لهم جميعًا (حتى أولئك الذين ليس لديهم حساب فيجما) بتقديم ملاحظات التصميم.

فيجما أفضل الميزات

إضافة رابط فيجما إلى مستند Notion لمشاهدة معاينة مباشرة للتصميم في المستند، مما يسهل على جميع أعضاء الفريق مراجعة التصميم

ربط ملفات فيجما بمهام محددة حتى يتمكن الفريق من الرجوع إلى عناصر التصميم المرتبطة بكل مهمة والتعاون بشأنها

إنشاء روابط أو تضمينات لسهولة الوصول إلى ملفات التصميم والنماذج الأولية مباشرةً من مساحة عمل Notion

قيود فيجما

لا يمكن الوصول إلى تضمينات Figma إلا من خلال متصفح وليس تطبيق سطح المكتب

أبلغ المستخدمون عن تأخيرات عند العمل مع ملفات تصميم كبيرة أو لوحات فنية متعددة

تسعير #### تسعير فيجما

مبتدئ : مجاني

: مجاني احترافي : 12 دولار/شهرًا (تُدفع سنويًا)

: 12 دولار/شهرًا (تُدفع سنويًا) منظمة : 45$/شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 45$/شهريًا (تُدفع سنويًا) مؤسسة: 75 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات فيجما

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1030 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1030 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

أدوات تكامل إدارة المشاريع الأخرى

في حين أننا استكشفنا بعضًا من أفضل عمليات تكامل Notion في القسم السابق، إلا أن هناك العديد من الأدوات الأخرى برنامج إدارة المهام أدوات يمكنها - عند دمجها مع Notion - تبسيط إدارة المشاريع في مؤسستك وجهود التعاون والكفاءة التشغيلية الشاملة.

يمكن أن تؤدي عمليات التكامل الإضافية لإدارة المهام مع Notion إلى تحسين مساءلة الفريق والشفافية، مما يوفر لجميع أعضاء الفريق نظرة عامة على الحالات والمساهمات الفردية.

إحدى هذه الأدوات هي ClickUp!

ClickUp

ClickUp هو تطبيق مساحة عمل شامل يحتوي على العديد من الميزات، بما في ذلك إدارة المشاريع، والتواصل مع الفريق، وإدارة المستندات.

يوفر Notion خيار "معاينة الارتباط" الأساسي لإضافة مهام ومشاريع ClickUp إلى مستندات Notion. للحصول على مهام سير عمل أكثر تقدمًا، استخدم خدمة طرف ثالث مثل Zapier لتمكين تدفق البيانات في اتجاهين بين ClickUp و Notion.

على سبيل المثال، باستخدام Zapier، يمكنك إضافة كل إدخال عنصر جديد في قاعدة البيانات كقائمة مرجعية في ClickUp أو إنشاء صفحات Notion جديدة لكل عنصر أو حدث أو مهمة جديدة تم إنشاؤها في ClickUp.

بينما يعد ClickUp خيارًا جيدًا للتكامل، إلا أنه أيضًا بديل رائع ل Notion . يوفر ClickUp أداة مستندات شاملة وحلولاً متقدمة لإدارة المشاريع والتعاون.

الحصول على عرض سريع لجميع صفحاتك الفرعية المتصلة وعلاقاتك على مستندات ClickUp للبقاء منظمًا والحفاظ على اتصال العمل

مثل فكرة, مستندات ClickUp يتيح أيضًا للفرق إنشاء مستندات ومواقع ويكي جميلة، والتعاون عليها، وإعداد تدفقات عمل تلقائية لربط المستندات بالمشاريع، والمزيد.

تأتي ClickUp أيضًا بوظائف إضافية (ومتقدمة) مثل ClickUp Whiteboards والخرائط الذهنية لتشجيع العصف الذهني وميزات التعاون المتقدمة مثل مقاطع الفيديو ووحدات تحكم الدردشة - كل ذلك داخل مساحة عمل ClickUp.

مع ميزات مثل المطالبات المحددة مسبقاً لمختلف حالات الاستخدام والوصول عبر الهاتف المحمول, ClickUp AI هو أيضًا بديل جدير بالاهتمام لمفهوم الذكاء الاصطناعي .

جعل جميع المعلومات متاحة على الفور باستخدام ClickUp Universal Search البحث الشامل من ClickUp ميزة أخرى تجعله متميزًا. فهي تتيح لك البحث والعثور على المعلومات عبر جميع التطبيقات المدمجة مع ClickUp من داخل ClickUp.

هذا يكسر صوامع المعلومات ويضمن سهولة الوصول إلى الملفات لجميع أعضاء فريقك. كما أنها تمنحك نتائج بحث مخصصة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مساحة عمل رقمية مركزية لإدارة جميع جوانب عملك من نافذة واحدة

اعمل بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي ClickUp الذي يلخص المحتوى ويحرر المستندات وينفذ إجراءات سريعة

شجِّع على التواصل الفوري وغير المتزامن مع فريق العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة واللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والمزيد

استخدم ميزات وقوالب إدارة المشروع المضمنة في ClickUp لتتبع تقدم المشروع وقياس أهدافك والقيام بالمزيد

قيود ClickUp

لا يتوفر ClickUp AI إلا في الخطط المدفوعة فقط

هناك منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بالإضافة إلى : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

اعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً مع ClickUp

لقد رأيت عدد عمليات تكامل Notion المفيدة المتاحة لتسهيل عملك. ولكن هل يبدو أي منها أسهل من ClickUp؟

على عكس Notion - حيث يجب عليك بناء نظام إدارة مشروعك أو متتبعات الأهداف أو قواعد البيانات من الصفر - يأتي ClickUp مع حلول مدمجة (و 1000+ قالب ) التي تجعل البدء والحفاظ على الزخم دون عناء.

يمكن أن تساعد ميزات ClickUp، مثل مساحات الفريق واللوحات البيضاء ووحدات تحكم الدردشة، في تبسيط عملياتك و تحسين تعاون الفريق .

هل تشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان ClickUp يمكن أن يكون بديلاً لـ Notion الخاص بك؟ اشترك مجانًا واستكشف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في تحسين تعاون الفريق وإنتاجيته.