ClickUp مقابل OneNote: الاختلافات الرئيسية في إدارة المهام والملاحظات

لقد أمضيت للتو 12 دقيقة في البحث عن تلك الفكرة الرائعة التي دوّنتها في مكان ما بين قائمة التسوق وملاحظات الاجتماع.

تطور غير متوقع: كان في مسودات بريدك الإلكتروني طوال الوقت. 😲

أنت بحاجة إلى نظام لا يقتصر دوره على حفظ أفكارك ومهامك وخطط مشاريعك فحسب، بل يتيح لك العثور عليها بسهولة.

وهنا يأتي دور أدوات مثل ClickUp و OneNote. ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة مصممة لإدارة المهام والمستندات والأهداف والتعاون بين أعضاء الفريق في مكان واحد. من ناحية أخرى، OneNote هو دفتر ملاحظات رقمي من Microsoft مصمم لتدوين الأفكار وتنظيم الملاحظات والمزامنة عبر الأجهزة.

ينحصر الجدل حول ClickUp و OneNote في السؤال التالي: هل تريد مدير مشاريع قويًا يقوم بتخزين ملاحظاتك، أم أداة لتدوين الملاحظات تتدخل في إدارة المهام؟

دعنا نحلل ما تقدمه كل منصة عندما تحتاج إلى الملاحظات والمهام للعمل معًا. 💁

جدول مقارنة بين ClickUp و OneNote

فيما يلي مقارنة سريعة بين ميزات (وقيم) ClickUp و OneNote:

المعايير ClickUp OneNote الغرض الأساسي منصة إنتاجية شاملة تتضمن إدارة المهام وتتبع المشاريع وتدوين الملاحظات التعاونية دفتر ملاحظات رقمي يوفر إمكانية تدوين الملاحظات بحرية، والتنظيم حسب الدفاتر والأقسام والصفحات قدرات* تدوين الملاحظات تنسيق نص منسق، مستندات، مفكرة، قوالب، ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمين الوسائط المتعددة لوحة رسم حرة الشكل، كتابة يدوية، وسائط متعددة، تخطيط مرن إدارة المهام والمشاريع متقدم: المهام والمهام الفرعية والتبعيات والمهام المتكررة والتقويم وجانت واللوحة وعروض القوائم الحد الأدنى: قوائم مراجعة؛ لا توجد إدارة مهام/مشاريع مدمجة التعاون التحرير في الوقت الفعلي، والتعليقات، وتعيين المهام، والمشاركة، والأذونات، والدردشة، والتعاون في المستندات دفاتر ملاحظات مشتركة، تحرير متزامن، تعاون أساسي ميزات الذكاء الاصطناعي يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص الملاحظات وإنشاء عناصر العمل وأتمتة التحديثات وتدوين الاجتماعات داخل برنامج محاضر الاجتماعات من ClickUp لا يوجد ذكاء اصطناعي أصلي؛ يعتمد على التكامل أو الأدوات الخارجية التكامل يتصل بمئات التطبيقات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتقويمات وSlack والمزيد تكامل عميق مع Microsoft 365 (Outlook و Teams و Word وغيرها) ومزامنة OneDrive البحث والتنظيم بحث قوي، وفلاتر، وعلامات، وعلاقات، وربط ثنائي الاتجاه بين المهام والمستندات بحث قوي، وعلامات، وتنظيم هرمي حسب دفتر الملاحظات/القسم/الصفحة الأتمتة أتمتة مدمجة لسير العمل والتذكيرات والمهام المتكررة لا توجد ميزات أتمتة مدمجة

ما هو ClickUp؟

ابدأ مع ClickUp قم بإدارة جميع أعمالك — الملاحظات والمستندات والمهام والمحادثات والمشاريع — في ClickUp، التطبيق الشامل للعمل

العمل اليوم معطل.

نقضي 60% من وقتنا في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة.

تتوزع مشاريعنا ووثائقنا واتصالاتنا على أدوات غير متصلة ببعضها البعض، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال تطبيق شامل للعمل يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد، وكل ذلك مدعوم بأكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم.

اليوم، يستخدم أكثر من ثلاثة ملايين فريق ClickUp للعمل بشكل أسرع مع سير عمل أكثر كفاءة ومعارف مركزية ودردشة موجهة للتركيز تزيل عوامل التشتيت وتطلق العنان لإنتاجية المؤسسة.

ميزات ClickUp

دعنا نستكشف بعض الميزات التي تميز ClickUp. 👇

الميزة رقم 1: مستندات ClickUp

إذا كنت تدير عدة مشاريع أو دورات تدريبية أو مهام فريق، فإن الاحتفاظ بملاحظاتك ومهامك في مكانين منفصلين قد يبطئ عملك.

انتقل إلى ClickUp Docs لربط ملاحظاتك وقائمة المهام

وهنا تثبت فائدة ClickUp Docs. على عكس تطبيقات تدوين الملاحظات التقليدية، تحول هذه الأداة ملاحظاتك إلى إجراءات.

خاصة للطلاب الذين يخططون لمهامهم، أو المهنيين الذين يديرون مخرجات العملاء، أو الفرق التي تتعاون على أهداف مشتركة، تعمل Docs على مواءمة كل سياق عملك. النتيجة؟ لن تفقد أبدًا المعلومات المهمة وستكون أكثر إنتاجية.

لنفترض أنك طالب تعمل على مشروع بحثي جماعي. يمكنك: حدد هيكل تقريرك في مستند بتنسيق نص منسق، وصفحات متداخلة وعناوين، وقوائم نقطية أو مرقمة، وحتى لافتات وفواصل لفصل الأقسام

أضف روابط إلى المصادر، وأرفق الصور أو مقاطع الفيديو، وقم بتضمين الجداول أو المخططات بسهولة للحفاظ على ترابط جميع أجزاء اللغز

شارك الملاحظات مع زملائك في الفريق، وقم بتعيين أقسام لهم للتعامل معها باستخدام @mentions والتعليقات المعينة

قم بتضمين جدول زمني للمشروع، أو أضف لوحة Kanban لتصور التقدم المحرز، أو حوّل النص إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع مع قوائم مراجعة وتواريخ استحقاق تتزامن مع مساحة العمل الخاصة بك

الفائدة واضحة تمامًا للمحترفين أو الفرق التي تركز على الإنتاجية. قم بصياغة مقترحات العملاء أو جداول اجتماعات أو تحديثات الحالة في مستند واربطها مباشرة بالمهام. بفضل ميزات مثل @mentions والتعليقات المضمنة والتعاون المباشر، تصبح حلقات التغذية الراجعة أسرع ولا يفوتك أي شيء.

استخدم ميزات التنسيق الغنية في ClickUp Docs لإنشاء ملاحظات جذابة وربطها بالمهام

💡 نصيحة احترافية: قم بتسريع سير عملك باستخدام قوالب تدوين الملاحظات من ClickUp في Docs. سواء كنت تقوم بتدوين محاضر الاجتماعات أو تدوين ملاحظات العملاء أو تخطيط مخطط مشروع، توفر لك هذه القوالب نقطة انطلاق منظمة — كاملة مع رؤوس معدة مسبقًا وقوائم مراجعة وروابط المهام. ما عليك سوى إدخال المحتوى الخاص بك وتعيين الخطوات التالية وتحويل الملاحظات إلى إجراءات على الفور دون البدء من الصفر.

الميزة رقم 2: ClickUp Notepad

لنفترض أنك تقضي صباحك في مكالمات متتالية مع العملاء. بين تدوين الأفكار وجدولة المتابعات والتحقق من المهام، فإنك تعمل ساعات إضافية، ولا تكفيك الملاحظات اللاصقة.

ثق في ClickUp Notepad لإنقاذ الموقف هنا.

سجل الأفكار على الفور باستخدام المفكرة المدمجة في ClickUp — المساحة المثالية لتدوين الملاحظات بسرعة وتنظيمها

إنه مساحة بسيطة وخاصة مدمجة في ClickUp. استخدمها لتدوين الأفكار والمهام أو التذكيرات بسرعة فور تذكرها.

لنفترض أنك مدير مشروع تجري مكالمة بدء. مع تدفق الأفكار، يمكنك كتابة ملاحظات في Notepad، وتنسيقها باستخدام رؤوس أو قوائم مرجعية، وعندما تكون جاهزًا، يمكنك تحويل هذه الملاحظات مباشرة إلى مهام ClickUp لفريقك أو إلى مستند لموجز المشروع.

يمكنك الوصول إليها من مساحة العمل الخاصة بك أو من التطبيق المحمول أو حتى من ملحق ClickUp لمتصفح Chrome، بحيث تكون متاحة دائمًا عندما تحتاج إليها.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1943، ابتكر المهندس ألين مورغنسترن عبارة "اعمل بذكاء، لا بجهد" أثناء تصميم أنظمة المهام للعمال الصناعيين. كان الهدف من ذلك هو تشجيعهم على إنجاز المزيد مع تقليل المخاطر الجسدية.

الميزة رقم 3: ClickUp Brain

ثم هناك ClickUp Brain — مساعد الإنتاجية الذكي الخاص بك داخل ClickUp.

يمكنه تجميع جلسات العصف الذهني في ملخصات واضحة، وصقل الملاحظات الأولية لتصبح محتوى احترافيًا، وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ أو خطوات تالية من مناقشات الاجتماعات. تم تصميم أداة الذكاء الاصطناعي لفهم مهامك ووثائقك وفريقك ومعرفة شركتك، لذا بدلاً من البحث في الصفحات أو الاتصال بزملائك في الفريق للحصول على التحديثات، يمكنك ببساطة اللجوء إليها.

بفضل الوعي السياقي والاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يقتصر الأمر على تسريع سير عملك فحسب، بل إنه يعزز طريقة تفكيرك وتواصلك وتنفيذك.

قم بإدارة تقدم مهام فريقك باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، أنت تستعد لاجتماع فريقك الأسبوعي. بدلاً من البحث في مختلف المشاريع والملاحظات والمستندات لمعرفة مدى تقدم كل فرد، ما عليك سوى سؤال ClickUp Brain.

📌 مثال على المطالبة: لخص جميع المهام التي أنجزها فريق التصميم الأسبوع الماضي وقم بتمييز أي مهام متأخرة.

في غضون ثوانٍ معدودة، يقوم بتجميع تحديث موجز، مما يوفر عليك عناء البحث في لوحات معلومات أو سلاسل محادثات متعددة.

لخص أنشطة مساحة العمل باستخدام ClickUp Brain

إحدى الميزات البارزة هي AI Writer، وهي أداة قوية تساعدك على إنشاء المحتوى وتحسينه مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك.

أنشئ محتوى جديدًا أو حرر المحتوى الموجود باستخدام ClickUp Brain داخل ClickUp Docs

أنت بصدد صياغة مقترح مشروع وتحتاج إلى تحديد الأهداف والنطاق والنتائج المطلوبة بسرعة. بدلاً من البدء من الصفر، يمكنك توجيه AI Writer بما يلي:

📌 مثال على الموجه: اكتب اقتراح مشروع احترافي لإعادة تصميم موقع ويب، بما في ذلك الجدول الزمني والنتائج المتوقعة ومقاييس النجاح.

في ثوانٍ معدودة، يُنشئ ClickUp Brain مسودة أولية متينة، يمكنك صقلها ومشاركتها مع فريقك.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام ClickUp Brain MAX —تطبيق الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب—يمكنك تدوين الملاحظات دون كتابة أي كلمة، باستخدام Talk to Text. ما عليك سوى فتح التطبيق والضغط على الميكروفون والتحدث. سيقوم Brain MAX بتدوين ما تقوله وإضافته إلى المستند الذي اخترته، وحتى تحويل العناصر القابلة للتنفيذ إلى مهام تلقائيًا. إنها أسرع طريقة لتدوين الأفكار وإنجاز المهام — أسرع 4 مرات من الكتابة اليدوية. سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

مدون اجتماعات

الآن، لنتحدث عن ملاحظات الاجتماعات. إذا سبق لك أن خرجت من اجتماع وأدركت أن لا أحد قد دوّن ملاحظات، أو أسوأ من ذلك، أن لا أحد يعرف ما يجب فعله بعد ذلك، فإن ClickUp AI Notetaker هو الحل الأمثل لك.

استخدم AI Notetaker من ClickUp لتدوين ملاحظات الاجتماعات وإجراءات العمل بوضوح

يقوم تلقائيًا بتسجيل وتدوين الاجتماعات من Zoom أو Teams أو Google Meet، وتحويل المحادثات إلى ملاحظات منظمة وقابلة للبحث. لكنه لا يتوقف عند هذا الحد. تحدد أداة الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات النقاط الرئيسية والخطوات التالية وعناصر العمل، ثم تربطها بالمهام المقابلة.

أنت تقود مكالمة عصف ذهني لإطلاق منتج جديد. بعد الاجتماع، يرسل لك AI Notetaker مستندًا يحتوي على التاريخ والحضور وملاحظات الاجتماع وملخص المناقشة وتفاصيل الإجراءات المطلوبة مثل:

إنشاء هيكل الصفحة المقصودة: مُخصص لجون، موعد التسليم يوم الجمعة

مسودة نسخة البريد الإلكتروني لإطلاق المنتج: مُعيّن إلى دانا، موعد التسليم الأسبوع المقبل

شاهدها أثناء العمل هنا:

📮 ClickUp Insight: 50% من المشاركين في استطلاعنا أفادوا أن يوم الجمعة هو أكثر أيامهم إنتاجية. قد تكون هذه ظاهرة فريدة من نوعها في العمل الحديث. عادة ما يكون عدد الاجتماعات أقل في أيام الجمعة، وهذا، إلى جانب السياق المتراكم من أسبوع العمل، قد يعني انخفاض عدد المقاطعات وزيادة الوقت المتاح للعمل المكثف والمركّز. هل تريد الحفاظ على إنتاجية يوم الجمعة طوال الأسبوع؟ اعتمد ممارسات الاتصال غير المتزامن مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل! سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips، واحصل على نصوص فورية من خلال ClickUp Brain، أو اطلب من AI Notetaker من ClickUp التدخل وتلخيص أبرز نقاط الاجتماع لك!

أسعار ClickUp

ما هو Microsoft OneNote؟

عبر OneNote

OneNote هو تطبيق رقمي لتدوين الملاحظات من Microsoft Office يعمل كدفتر ملاحظات رقمي شخصي، ويتيح للمستخدمين تسجيل الملاحظات والبحث والخطط والمعلومات الأخرى وإدارتها وتنظيمها.

أنشئ دفاتر ملاحظات بأقسام وصفحات مخصصة حتى يسهل الوصول إلى كل شيء عبر الأجهزة.

ما الذي يميزه؟ يمكنك الكتابة في أي مكان على لوحته اللانهائية، وإدراج الصور ومقاطع الصوت والفيديو أو الملفات، وحتى وضع علامات على الملاحظات لتسهيل البحث. كما يتكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft الأخرى، مثل Outlook. بالإضافة إلى ذلك، فهو مرن وقائم على السحابة، لذا يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك أثناء التنقل.

📖 اقرأ أيضًا: طرق تدوين الملاحظات الشائعة لحالات الاستخدام المختلفة

ميزات OneNote

فيما يلي بعض الميزات التي يقدمها برنامج إدارة المستندات هذا. 📃

الميزة رقم 1: تكامل متقدم للاجتماعات

احصل على مساعد اجتماعات ذكي مع OneNote

يعمل تكامل OneNote مع Microsoft Teams على سحب التسجيلات والنصوص والأجندات والملاحظات تلقائيًا، وتضمينها مباشرة في دفاتر ملاحظاتك.

بمجرد انتهاء الاجتماع، يقوم OneNote تلقائيًا بتعبئة الصفحة بالتفاصيل الرئيسية، بما في ذلك العنوان والتاريخ والحضور وعناصر العمل، مما يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم قوالب Microsoft Planner، والتي يمكنك تضمينها مباشرة في ملاحظات الاجتماع لتسهيل جدولة المهام.

🔍 هل تعلم؟ كان العلماء يستخدمون الكتب الشائعة لجمع الاقتباسات والأفكار والرسومات في القرن السادس عشر. كانت هذه أنظمة معرفة شخصية قبل ظهور OneNote بوقت طويل.

استخدم أدوات الكتابة اليدوية في OneNote للحصول على ملاحظات غنية بالتنسيقات وجذابة

تم تحسين أدوات الكتابة بخط اليد في OneNote بإضافة لمسة إبداعية. يمكنك الآن تنسيق ملاحظاتك باستخدام:

أنواع أقلام جديدة: اختر قلم حبر للكتابة بأسلوب الخط العربي و قلم فرشاة للخطوط الديناميكية

قطارة الحبر: حدد أي لون من شاشتك لتتناسب مع العلامة التجارية أو السمات المرئية في ملاحظاتك

تصحيح الحبر: حسّن الملاحظات أو الرسوم التخطيطية المكتوبة بخط اليد لتصبح الملاحظات المكتوبة بخط اليد غير المقروءة مقروءة

ثبات الحبر: قفل التعليقات التوضيحية المضافة إلى ملفات PDF أو الصور، حتى إذا قمت بنقلها أو تغيير حجمها

حالة الاستخدام: جرب الأحبار المرمزة بالألوان، وقم بتصويب التعليقات التوضيحية، وقم بمحاذاة هذه التعليقات عند ضبط التخطيط

الميزة رقم 3: تسجيل الصوت والفيديو مع ملاحظات مرتبطة بالوقت

احصل على ملاحظات الاجتماعات تلقائيًا باستخدام OneNote

باستخدام OneNote، يمكنك تسجيل الصوت أو الفيديو مباشرة داخل صفحة دفتر الملاحظات، مما يعزز الإنتاجية للطلاب والمحاورين أو المحترفين في الاجتماعات. يتم توقيت كل ملاحظة من مقاطع الفيديو ، بحيث يؤدي النقر عليها لاحقًا إلى الانتقال إلى تلك اللحظة بالضبط في التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، التي تتيح تحويل النص من الصور، مثل الملاحظات الممسوحة ضوئيًا أو النشرات المطبوعة أو صور السبورة البيضاء، إلى نص قابل للبحث.

أسعار OneNote

للاستخدام المنزلي

Microsoft 365 Family: 12.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (لشخص واحد إلى ستة أشخاص)

Microsoft 365 Personal: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (لشخص واحد)

للأعمال

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ClickUp مقابل OneNote: مقارنة الميزات

عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، يخدم كل من ClickUp و OneNote أغراضًا مختلفة.

دعنا نحلل كيف تتنافس ميزاتهما الأساسية مع بعضها البعض حتى تتمكن من تحديد أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل. ⚒️

الميزة رقم 1: الوظائف العامة

دعنا نرى كيف تتكامل جميع الميزات بشكل عام.

ClickUp

ClickUp هي منصة إنتاجية كاملة تجمع بين المستندات والمهام وإدارة المشاريع والتعاون وميزات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد. إنها الوجهة المثالية لإنشاء مستندات غنية بالتنسيقات والقوالب والوسائط المضمنة، ثم ربط تلك الملاحظات مباشرة بمهامك دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة.

يمكن للجميع التعاون في الوقت الفعلي، ويعمل ClickUp Brain (المساعد الذكي) خلف الكواليس كمساعد شخصي لزيادة الإنتاجية. سيقوم بتلخيص ملاحظات الاجتماعات الطويلة، وتحديد المهام التي قد فاتتك، وحتى تحويل التسجيلات إلى نص منظم ومرتب.

OneNote

تتميز هذه التطبيق بتدوين الملاحظات بحرية. يمكنك النقر في أي مكان والكتابة والرسم وتضمين الوسائط وتنظيم كل شيء في دفاتر ملاحظات وأقسام وصفحات. إنها رائعة لتدوين الأفكار أو رسم الأفكار أو تنظيم ملاحظات الفصل.

ولكن إذا كنت تبحث عن أدوات مدمجة لإدارة المشاريع أو الأتمتة، فستحتاج إلى إقرانها بتطبيقات Microsoft أخرى، مثل Planner أو Outlook.

🏆 الفائز: ClickUp، لأنه يضم المزيد من الوظائف، خاصةً للفرق التي تدير المشاريع والمهام.

📮ClickUp Insight: 11% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على ما تطلبه. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

الميزة رقم 2: التنظيم والهيكل

دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة كل أداة في الحفاظ على تنظيم الأمور وسهولة التنقل.

ClickUp

يوفر ClickUp هيكل تنظيم عميق ومتعدد الطبقات وهرمي مع المساحات والمجلدات والقوائم والمهام والمستندات. وهو مصمم لتنظيم سير العمل المعقد وربط كل شيء عبر مساحة العمل الخاصة بك. وبفضل Enterprise AI Search and Ask، يمكنك العثور على الملاحظات والمهام والمستندات ذات الصلة والتنقل بينها بسرعة، بغض النظر عن مكان وجودها.

OneNote

بفضل إعداده الكلاسيكي المكون من دفتر ملاحظات > قسم > صفحة، يبدو OneNote مألوفًا وبديهيًا. يمكنك تداخل المحتوى بشكل لا نهائي وإعادة ترتيب العناصر بسهولة.

🏆 الفائز: ClickUp! على الرغم من أن القرار يعتمد على ما تبحث عنه — نهج أكثر حرية أو مساحة عمل منظمة — فإن ClickUp يوفر بنية هرمية أكثر قوة ومثالية لتنظيم الملاحظات ضمن سير عمل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي عرض المهام والملاحظات ذات الصلة على الفور في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

الميزة رقم 3: الذكاء الاصطناعي والأتمتة

حان الوقت لمعرفة أيهما يوفر قدرات ذهنية أكبر بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة!

ClickUp

يربط ClickUp Brain ملاحظاتك في قاعدة معرفية متماسكة ومترابطة. يمكنه تلخيص وتحليل ملاحظات الاجتماعات الطويلة باستخدام أداة تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وتحويل جلسات العصف الذهني إلى قوائم مهام منظمة، وحتى إنشاء مهام فرعية تلقائيًا بناءً على مهامك. بالاقتران مع محرك الأتمتة في ClickUp ، يمكنك استخدامه لإعداد سير عمل يقوم بتعيين المهام ونقل العناصر عبر المراحل وتشغيل الإشعارات تلقائيًا مع تقدم المهام.

OneNote

لا يحتوي OneNote على ميزات AI أو أتمتة مدمجة في التطبيق. لا يزال بإمكانك استخدام Microsoft Copilot في نظام Microsoft 365 الأوسع نطاقًا، ولكن قدرات AI الخاصة به لا تعمل مباشرة داخل OneNote. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى الاعتماد على عمليات التكامل أو الأدوات الخارجية للحصول على وظائف مماثلة.

🏆 الفائز: ClickUp—للحصول على ذكاء اصطناعي مدمج في سير عملك، مما يمنحك زيادة كبيرة في الإنتاجية.

🧠 حقيقة ممتعة: تم اختراع دفتر الملاحظات القانوني في عام 1888 من قبل عامل في مصنع ورق قام بخياطة قصاصات الورق معًا. طلب أحد القضاة لاحقًا إضافة هامش على الجانب الأيسر حتى يتمكن من تدوين المهام المطلوب تنفيذها بجانب حججه.

ClickUp مقابل OneNote على Reddit

عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين ClickUp و OneNote، يقدم المستخدمون الحقيقيون على Reddit بعض الآراء الصادقة. على الرغم من عدم وجود مواضيع تقارن بين الاثنين على وجه التحديد، دعنا نستكشف بعض المراجعات التي تتحدث عن الأدوات.

يرى أحد المستخدمين أن استخدام OneNote أفضل إذا كنت ترغب في الكتابة بخط اليد مع الاحتفاظ بالمرونة للتبديل إلى الكتابة على الكمبيوتر حسب الحاجة:

إذا كنت تريد الكتابة اليدوية، فسأختار OneNote على الأرجح. لم أرَ أي شيء يمكن أن ينافس شكله الحر الذي يمنحك المرونة للتنقل بين الكتابة اليدوية والكتابة على الكمبيوتر.

إذا كنت تريد الكتابة اليدوية، فسأختار OneNote على الأرجح. لم أرَ أي شيء يمكن أن ينافس شكله الحر الذي يمنحك المرونة للتنقل بين الكتابة اليدوية والكتابة على الكمبيوتر.

يثني مستخدم آخر لـ OneNote منذ فترة طويلة على هذه الأداة في بعض حالات الاستخدام المحددة:

لن تفكر في استخدامه إلا إذا كنت تدون ملاحظات بخط اليد إلى جانب التسجيلات الصوتية. أو إذا كنت تحب طباعة الأشياء. هذا رأي شخص استخدمه لأكثر من عقد من الزمن. لا يوجد نظام بيئي، وكان Outlook Boards هو المشروع الوحيد المتماسك، وقد قام Google بدمجه في وقت سابق من هذا العام.

لن تفكر في استخدامه إلا إذا كنت تدون ملاحظات بخط اليد إلى جانب التسجيلات الصوتية. أو إذا كنت تحب طباعة الأشياء. هذا رأي شخص استخدمه لأكثر من عقد من الزمن. لا يوجد نظام بيئي، وكان Outlook Boards هو المشروع الوحيد المتماسك، وقد قام Google بدمجه في وقت سابق من هذا العام.

من ناحية أخرى، يقدر مستخدمو ClickUp نهجها الشامل:

مرحبًا، لدي أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إدارة المهام/المشاريع/قاعدة المعرفة. جربت تقريبًا جميع الأدوات التجارية الجادة المتوفرة في السوق. ما يعجبني في ClickUp هو ما يروجون له: تطبيق واحد لكل شيء. يعجبني حقًا مستوى تخصيص إدارة المهام، كما أن قاعدة المعرفة قوية جدًا. لقد أطلقوا مؤخرًا تحسينًا كبيرًا على الدردشة، لذا سنستبدل Slack أيضًا.

مرحبًا، لدي أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إدارة المهام/المشاريع/قاعدة المعرفة. جربت تقريبًا جميع الأدوات التجارية الجادة المتوفرة في السوق. ما يعجبني في ClickUp هو ما يروجون له: تطبيق واحد لكل شيء. يعجبني حقًا مستوى تخصيص إدارة المهام، كما أن قاعدة المعرفة قوية جدًا. لقد أطلقوا مؤخرًا تحسينًا كبيرًا على الدردشة، لذا سنستبدل Slack أيضًا.

بينما يسلط مستخدم آخر الضوء على وظائفها القوية:

أستخدمه منذ عام 2017. إنه رائع. الذكاء الاصطناعي جيد جدًا. أستخدم المستندات كدماغ ثانٍ لعملي. لا توجد شكاوى سوى صعوبة بدء الاستخدام. القوالب تساعد في ذلك. جربت معظم الأدوات الأخرى المتوفرة، ولا يزال ClickUp يتفوق عليها جميعًا كمنصة شاملة لإدارة المشاريع/المنتجات (حتى Jira).

أستخدمه منذ عام 2017. إنه رائع. الذكاء الاصطناعي جيد جدًا. أستخدم المستندات كدماغ ثانٍ لعملي. لا توجد شكاوى سوى صعوبة بدء الاستخدام. القوالب تساعد في ذلك. جربت معظم الأدوات الأخرى المتوفرة، ولا يزال ClickUp يتفوق عليها جميعًا كمنصة شاملة لإدارة المشاريع/المنتجات (حتى Jira).

من الواضح أن الاختيار الصحيح يعتمد على أسلوب عملك وتفضيلاتك الشخصية. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى ملاحظات ترافق عملك ولا تنفصل عنه، فقد يكون ClickUp هو الخيار الأفضل.

🧠 حقيقة ممتعة: سمح جهاز PalmPilot الأصلي (1996) للمستخدمين بتدوين الملاحظات باستخدام قلم إلكتروني وتتبع المهام على شاشة لا تكاد تكون أكبر من بطاقة الائتمان. وقد أطلق ذلك الموجة الأولى الحقيقية من أدوات الإنتاجية الرقمية.

ما هو أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات؟

الحكم النهائي... والنتيجة متقاربة. لكن ClickUp تفوز! 👑

في المواجهة بين ClickUp و OneNote، من الواضح أن كلا الأداتين تتألقان. يبرع OneNote في تجربة تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد وبشكل حر، وهو خيار قوي للأفراد الذين يقدرون حرية استخدام لوحة فارغة.

عندما يتعلق الأمر بإنجاز العمل فعليًا، فإن ClickUp تفي بالغرض.

فهي تحول ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ وتجمع كل شيء بدءًا من إنشاء المستندات إلى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي في الوقت الفعلي.

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