كيفية تدوين الملاحظات من الفيديو مثل المحترفين

لقد مرّ وقت كان حضور المحادثات الشخصية وتدوين الملاحظات من السبورة هو القاعدة.

لكن اليوم؟ الشاشات الرقمية، ودروس Zoom، ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت في كل مكان حولنا. ومع ذلك، يستمر فن تدوين الملاحظات في الازدهار.

ففي نهاية المطاف، وكما قال المؤلف الأمريكي بن كازنوشا بحكمة: "**_إذا لم تكتب ما تسمعه وتتعلمه، فما هي احتمالات تذكرك له؟

ولكن إليك الأمر: لقد تغير تدوين الملاحظات بشكل كبير على مر السنين.

واليوم، يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تلخيص مقاطع الفيديو تلقائيًا ومساعدتنا على كتابة ملاحظات أكثر إيجازًا.

ولكن ما الذي يميز تدوين الملاحظات الجيد عن الرائع، وكيف يمكنك الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى استفادة من مقاطع الفيديو؟ دعنا نستكشف ذلك من خلال فهم أولاً كيفية تدوين الملاحظات من الفيديو بفعالية ولماذا لا يزال عنصرًا أساسيًا في التعلم. ✍️

لماذا يجب عليك تدوين الملاحظات من مقاطع الفيديو

تاريخيًا، كان يُنظر دائمًا إلى تدوين الملاحظات على أنه علامة على المتعلم أو المستمع اليقظ والجاد. ولكن هل تدوين الملاحظات يعزز التعلم بالفعل؟ إليك ما يقوله العلم:

وفقًا لـ بحث أجرته أودري فان دير مير ورود فان دير ويل في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU)، يدون الناس الملاحظات دون تفكير.

"من المغري جدًا أن تكتب كل ما يقوله المحاضر. إنه يدخل من خلال أذنيك ويخرج من خلال أطراف أصابعك، لكنك لا تعالج المعلومات الواردة" كما لاحظت.

في عام 2022، نشرت قناة Koi على يوتيوب فيديو بعنوان " لماذا يفسد تدوينك السيء للملاحظات درجاتك ." في الفيديو، يشرح الراوي مفهومًا يسمى "الحمل المعرفي"

ويشبه أدمغتنا بالهاتف، حيث يمثل الحمل المعرفي البطارية. ويؤكد على أن أدمغتنا ليست مصممة للقيام بمهام متعددة، مما يثقلها.

ويروي الراوي تجربة شخصية من سنته الثانية في كلية الطب، حيث أعاق هوسه بتدوين الملاحظات تركيزه على المرضى. فبدلاً من الاحتفاظ بالمعلومات المهمة، كان يكافح من أجل طرح الأسئلة ذات الصلة. وبمجرد أن تحول من تدوين الملاحظات المفرط إلى الاستماع النشط، تحسنت قدرته على التواصل مع المرضى بشكل ملحوظ.

ولكن كيف يعمل تدوين الملاحظات مع الوسائط الأخرى، مثل مقاطع الفيديو؟ هل يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدوين الملاحظات أثناء مشاهدة الفيديو؟ (تلميح: نعم، كليك أب لقد قمت بتغطيتك!)

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كيفية تدوين الملاحظات من فيديو

استفتاء: ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه عند تدوين الملاحظات من الفيديو؟

مواكبة المحتوى سريع الإيقاع (حيث لا يمكنك تدوين الملاحظات والاستماع في نفس الوقت) الحفاظ على التركيز أثناء مقاطع الفيديو الطويلة تنظيم ملاحظاتك بفعالية (سواء أثناء الفيديو أو بعده) تذكّر التفاصيل المهمة بعد انتهاء الفيديو

مهما كانت إجابتك، لدينا حل لجميع التحديات المذكورة أعلاه. تابع القراءة 🙂

1. تمكين التعليق المغلق أو الترجمة

من الحلول السهلة لمعضلة تدوين الملاحظات استخدام الترجمة.

عند مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، على سبيل المثال، قم بتمكين خاصية التعليق المغلق أو الترجمة. يتيح لك ذلك قراءة النص على الشاشة أثناء المشاهدة. وهذا يحسن من فهمك بشكل كبير ويجعلك أكثر تفاعلاً.

تذكّر أن التسميات التوضيحية المغلقة تتضمن أصواتًا في الخلفية وإشارات غير لفظية، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية، بينما تستهدف الترجمة المشاهدين الذين يرغبون في القراءة.

2. ابحث عن نصوص الفيديو

توفر بعض مقاطع الفيديو التعليمية نصوصًا مكتوبة يمكن أن تكون مفيدة للغاية لتدوين الملاحظات. على عكس الترجمة، يتيح لك النص المكتوب قراءة المحتوى بالسرعة التي تناسبك.

مع انقر فوق الدماغ يمكنك نسخ تسجيلاتك تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي في بضع دقائق فقط.

يوفر ClickUp نصًا قابلًا للبحث ومختومًا بالوقت يمكنك بسهولة وضع تعليقات توضيحية أو تمييزه. وهذا يجعل توثيق النقاط الرئيسية من مقاطع الفيديو أكثر سهولة وفعالية.

نسخ تسجيلاتك دون عناء باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، إذا كنت طالباً مشغولاً تتنقل بين عدة فصول دراسية، فإن هذه الميزة منقذة لك.

فبدلاً من إعادة مشاهدة المحاضرات بأكملها قبل الامتحان، يمكنك البحث بسرعة في النص للعثور على المقاطع الأكثر صلة ومراجعتها. وهذا يوفر الوقت ويضمن لك التركيز على المعلومات الأكثر أهمية.

التخلص من التوتر؟ اختفى. 🙌

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3. ضبط سرعة تشغيل الفيديو

إذا كان المحتوى يتحرك بسرعة كبيرة، فقم بإبطاء تشغيل الفيديو إلى سرعة 0.75x (أو سرعة أقل إذا كنت تفضل ذلك). يمنحك هذا مزيدًا من الوقت لاستيعاب المعلومات وأخذ ملاحظات مثل محضر الاجتماع دون الشعور بالاستعجال.

💡 نصيحة احترافية: استخدام تقنية بومودورو 🍅 🍅

أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة (مقاطع فيديو مدتها 1-3 ساعات أو سلسلة محاضرات تمتد لعشرات الساعات)، جرب تقنية بومودورو للحفاظ على التركيز. شاهد الفيديو لمدة 25 دقيقة، ثم خذ استراحة لمدة 5 دقائق، وكرر ذلك. سيساعدك هذا على البقاء منتعشاً والاحتفاظ بالمزيد من المعلومات.

4. أوقف الفيديو مؤقتًا لتدوين الملاحظات

لا يمكنك متابعة الفيديو؟ لا مشكلة - أوقفه مؤقتاً كلما دعت الضرورة لتدوين المعلومات الأساسية.

مع كليك أب كليب ، يمكنك تسجيل شاشتك، وإضافة تعليقك الخاص للمراجعة لاحقًا، وإيقاف التسجيل مؤقتًا في أي وقت لتدوين ملاحظات مفصلة.

تتيح لك هذه الميزة التقاط النقاط الأساسية من مقاطع الفيديو ومشاركة المقاطع أو تضمينها بسلاسة مباشرةً في مستندات ClickUp للتوثيق والمراجعة.

بالنسبة لمحاضرات الفيديو، يعد الاستماع الفعال للكلمات الأساسية والمفاهيم أمرًا بالغ الأهمية لتدوين الملاحظات بفعالية. يمكن أن يؤدي استخدام التعليقات التوضيحية المغلقة أو الترجمة إلى تعزيز فهمك ومشاركتك، مما يضمن استيعابك للمادة بشكل أكثر شمولاً.

يمكن أيضًا دمج ClickUp بسهولة في محاضراتك الحالية برنامج مشاركة الشاشة إذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمة أو مشاركة ملاحظاتك مع أعضاء فريقك.

شارك أفكارك بشكل مرئي ومسموع باستخدام ClickUp Clips

🏷️ مثال: تخيل أنك طالب تستعد للامتحانات النهائية. بدلاً من أن تكافح من أجل مواكبة محاضرات الفيديو سريعة الإيقاع، يمكنك التوقف مؤقتاً وأخذ وقتك لضمان التقاط كل نقطة أساسية.

لاحقًا، أثناء المراجعة، يمكنك مراجعة المقاطع والملاحظات المحددة التي قمت بإنشائها لضمان عدم إغفال أي شيء حيوي.

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5. الترجيع عندما يكون هناك شيء غير واضح

قد يبدو الأمر بديهيًا، لكنه أمر بالغ الأهمية: إذا لم تفهم شيئًا ما، فأعد الفيديو وشاهده مرة أخرى. استمر في الترجيع والإعادة حتى يتضح لك المفهوم. هذه واحدة من أفضل الأشياء في مقاطع الفيديو المسجلة، حيث يمكنك استيعابها بالسرعة التي تناسبك. يعد استيعاب المادة أمرًا ضروريًا لتدوين ملاحظات دقيقة وفعالة.

ومرة أخرى، يمكن أن تكون مقاطع ClickUp مفيدة للغاية هنا. يمكنك تسجيل المقاطع الأساسية والتقاطها من الفيديو ومراجعتها عدة مرات حسب الحاجة أثناء تدوين الملاحظات.

تحويل مقاطع ClickUp بسهولة إلى مهام قابلة للتنفيذ

6. تنظيم الملاحظات بالعناوين والعناوين الفرعية

قم بإنشاء مخطط تفصيلي عن طريق إضافة عناوين وعناوين فرعية بناءً على الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في الفيديو. ستساعدك هذه البنية على تنظيم أفكارك وتسهيل مراجعتها لاحقًا.

بينما يمكن لمستندات Google Docs أو غيرها من الأدوات الرقمية الأخرى تبسيط عملية تدوين الملاحظات وتقليل عمليات التحرير التي تستغرق وقتًا طويلاً, ClickUp Docs هو بديل أفضل. فهو يوفر إدارة المهام، والتنسيق القابل للتخصيص، والقدرة على تضمين مقاطع الفيديو والموارد الأخرى مباشرةً في ملاحظاتك.

يمكنك تنسيق ملاحظاتك بالعناوين، والعناوين الفرعية، والنقاط النقطية أثناء الارتباط مباشرةً بالمهام أو المستندات الأخرى ذات الصلة ضمن سير عملك.

قم بتخصيص مستنداتك باستخدام خيارات التصميم والقوالب ومقاطع الفيديو والجداول المضمنة

🏷️ مثال: يمكن للمحترفين الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة استخدام مستندات ClickUp لتنظيم مستنداتهم والوصول إليها بسهولة ملاحظات المشروع والمستندات المهمة .

عندما يحين وقت التحضير لاجتماع ما أو معالجة موعد نهائي لمشروع ما، يكون كل شيء مرتبًا، مما يجعل من السهل الانتقال مباشرةً إلى المهام الأكثر أهمية دون إضاعة الوقت في البحث في الملفات المبعثرة.

هذه هي القوة الحقيقية لـ إدارة المشاريع .

💡 نصيحة احترافية: قم بترميز ملاحظاتك بالألوان باستخدام إضاءات مختلفة لإعادة النظر في المفاهيم والأسئلة والأفكار الرئيسية. هذا يضيف تنظيمًا مرئيًا ويساعد أثناء المراجعة. 🎨

7. استخدم النقاط النقطية للتفاصيل الرئيسية

عند تدوين الملاحظات، اذكر كل تفصيل مهم كنقطة نقطية. ويشمل ذلك المفردات أو المصطلحات الجديدة التي لم تكن على دراية بها، والأشخاص المهمين، والتواريخ، والمفاهيم الرئيسية، وغير ذلك. تجعل النقاط النقطية ملاحظاتك أكثر وضوحًا وأسهل في المتابعة. من خلال التركيز على المفاهيم الرئيسية وتنظيمها في نقاط، يمكنك تحويل ملاحظاتك بفعالية إلى نقاط رئيسية موجزة.

مستندات ClickUp و مفكرة ClickUp تتيح لك الميزات إنشاء نقاط وتنظيم ملاحظاتك بشكل فعال، مما يسهل مراجعتها والوصول إليها لاحقًا.

🏷️ مثال : يمكن للمهندسين الذين يشاهدون العروض التوضيحية للبرامج استخدام ملخصات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقسيم شروحات التعليمات البرمجية المعقدة إلى نقاط سهلة الفهم.

دَوِّن الملاحظات والأفكار والتذكيرات بسرعة باستخدام ClickUp Notepad

8. اجعل جملك قصيرة وبسيطة

تذكر: أنت تدون الملاحظات وليس كتابة مقال مفصل.

استخدم العبارات القصيرة والمقاطع والاختصارات لنقل الأفكار الرئيسية بسرعة دون إضاعة الوقت في تدوين جمل طويلة. يمكنك دائمًا ترك طوابع زمنية في ملاحظاتك لمراجعة الأجزاء ذات الصلة من الفيديو لاحقًا.

يوفر ClickUp Docs وضع التركيز الخالي من التشتيت لمساعدتك على التركيز على تلخيص المعلومات الأساسية من الفيديو.

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9. استخدم كلماتك الخاصة

قم دائمًا بتدوين ملاحظاتك بكلماتك الخاصة. تساعد هذه الممارسة على تعزيز المعلومات وتسهيل تذكرها لاحقًا.

تجنّب نسخ كلمات المتحدث بالضبط - استوعب المعلومات بالطريقة التي تناسبك أكثر وأضف طابعاً شخصياً على ما تتعلمه.

دليل مصغر: كيف تحافظ على تركيزك أثناء تدوين الملاحظات من الفيديو

🔕 تخلص من المشتتات: إغلاق علامات التبويب غير ذات الصلة وإسكات الإشعارات

🎯 استخدم وضع التركيز: إذا كنت تقوم بتدوين الملاحظات في ClickUp Docs، استخدم وضع التركيز لتقليل عوامل التشتيت والتركيز فقط على تدوين ملاحظاتك

⏸️ خذ استراحات: أوقف الفيديو مؤقتًا وخذ استراحات قصيرة كل 20 دقيقة للاحتفاظ بمزيد من المعلومات. تشير الدراسات إلى أن أخذ فترات راحة يحسن التركيز والإنتاجية

لخص كل 5 دقائق: توقف كل 5-10 دقائق لتلخيص ما تعلمته للتو بكلماتك الخاصة

10. قم بتسليط الضوء على المصطلحات والأشخاص والمفاهيم الرئيسية

انتبه إلى الكلمات الرئيسية والأشخاص المهمين والتواريخ والمفاهيم الرئيسية في الفيديو. غالبًا ما يتم التأكيد عليها بصريًا ولفظيًا. قم بتمييزها أو ضع خطًا تحتها في ملاحظاتك لإبرازها. النقر فوق الدماغ ، مساعد ذكي للذكاء الاصطناعي، يتيح لك إنشاء ملخصات ذكاء اصطناعي لمقاطع الفيديو. باستخدام هذا، يمكنك تخصيصها وإعادة صياغتها لفهم أفضل.

ClickUp Brain يبحث في نصوص المقاطع الخاصة بك عن إجابات لأسئلتك

11. ارسم مخططات بسيطة من الفيديو

إذا كان الفيديو يتضمن مخططات أو رسومات بيانية مهمة، توقف مؤقتاً وقم بتكرارها في ملاحظاتك.

أو يمكنك اتباع هذه الخطوات:

إذا كنت تدوّن ملاحظاتك الرقمية، التقط لقطات شاشة باستخدام ClickUp Clips وقم بتضمينها مباشرةً في ClickUp Docs.

لتخطي هذه الخطوة إلى أبعد من ذلك، استخدم ClickUp Whiteboards لرسم خرائط ذهنية وتصور الروابط بين المفاهيم الرئيسية.

اجعل أفكارك تنبض بالحياة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp وفقًا لدراسة فإن تدوين الملاحظات المرئية هي استراتيجية تعلم أفضل من نظيرتها التقليدية.

🏷️ مثال: إذا كنت تشاهد ندوة عبر الإنترنت حول اتجاهات تسويق المحتوى، يمكنك استخدام ميزة السبورة البيضاء في كليكبورد لتخطيط الأفكار والملاحظات بصريًا. يتيح لك ذلك إجراء عصف ذهني إلى جانب ملاحظاتك، وتحويل الأفكار من الفيديو إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

12. لاحظ الإشارات مثل النغمة وموسيقى الخلفية

يتمتع الفيديو بميزة فريدة من نوعها: الإشارات غير اللفظية مثل نبرة الصوت وموسيقى الخلفية والمؤثرات الصوتية غالبًا ما تؤكد على النقاط الرئيسية.

باستخدام ClickUp Clips، يمكنك التقاط هذه الفروق الدقيقة دون عناء. وباعتباره امتداد كروم المجاني ، كليب يسمح لك بتسجيل الشاشة وإرسال رسائل عالية الجودة وواضحة من خلال رابط أو بريد إلكتروني أو مباشرةً من داخل ClickUp.

مشاركة تسجيلات الشاشة عالية الجودة مع أي شخص وفي أي مكان عبر Clip by ClickUp

13. استخدم الطوابع الزمنية للفيديو لتنظيم ملاحظاتك

تتضمن بعض مقاطع الفيديو طوابع زمنية أو فصولاً يمكن أن تكون دليلاً ممتازاً لتنظيم ملاحظاتك. استخدم هذه العلامات الزمنية كعناوين في ملاحظاتك وأدرج التفاصيل الأساسية تحت كل منها. تضمن هذه الطريقة أن تتبع ملاحظاتك التدفق المنطقي للفيديو.

لجعل حياتك أسهل، يتيح لك ClickUp Brain نسخ مقاطع الفيديو تلقائيًا مع الطوابع الزمنية. لاحقًا، يمكنك البحث بسهولة عن ملاحظاتك وتنظيمها حول اللحظات الحاسمة.

💡 نصيحة احترافية: نظّم ملاحظاتك باستخدام العلامات والتسميات

في ClickUp Docs، يمكنك إضافة علامات أو تسميات إلى أقسام معينة من ملاحظاتك. استخدم علامات مثل "مهم" أو "مراجعة لاحقًا" أو "مفهوم رئيسي" لتصنيف ملاحظاتك بشكل فعال. يساعدك ذلك عندما تحتاج إلى إعادة النظر في أقسام معينة بسرعة.

العقلية المثالية لتدوين الملاحظات

والآن بعد أن تناولنا كيفية تدوين الملاحظات من الفيديو، دعنا نستكشف الخطوة التالية - تشكيل العقلية المثالية لتدوين الملاحظات.

تهدف النصائح التي ناقشناها حتى الآن إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التي تعزز كفاءة وفعالية تدوين الملاحظات. في البداية، تذكّر دائمًا أن الملاحظات هي سجلك الشخصي لما شاهدته. فهي تهدف إلى مساعدتك على المراجعة والتذكر. إنها ليست نصوصًا!

إليك كيفية التعامل مع تدوين الملاحظات:

ركز على المفاهيم الرئيسية، وليس على كل التفاصيل الدقيقة

استخدم النقاط أو الخرائط الذهنية

دمج محفزات الذاكرة

اجعل ملاحظاتك شخصية

أنشئ ملاحظات ستكون مفيدة (ومفهومة) بعد شهور من كتابتها

بعد تطبيق هذه الاستراتيجيات، عليك مراجعة ملاحظاتك وتنقيحها.

قم بمراجعة ملاحظاتك وتنقيحها

تعد مراجعة ملاحظاتك أهم جزء من تدوين الملاحظات (باستثناء مشاهدة الفيديو/حضور الندوة فعلياً وما إلى ذلك).

يساعدك ذلك على تحديد الثغرات أو المعلومات التي لم تكن في محلها أو المجالات التي تحتاج إلى توضيح. كما اقترحنا أعلاه، جرب ClickUp Brain لتنقيح ملاحظاتك من خلال إنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي لمحتوى الفيديو الخاص بك تلقائيًا.

🏷️ مثال: تخيل مدير مشروع يراجع اجتماعًا مسجلاً لفريق العمل. باستخدام ClickUp Brain، يقوم بنسخ المناقشة وتلخيصها، مع تسليط الضوء على عناصر العمل الرئيسية والقرارات المتخذة. يتيح لهم ذلك تنقيح ملاحظاتهم بسرعة، مما يضمن تسجيل جميع النقاط المهمة وإبلاغ الفريق بفعالية.

ClickUp يساعدك على تدوين ملاحظات أفضل

لا جدال في ذلك. فالملاحظات يمكن أن تساعدنا جميعًا في جعلنا جميعًا متعلمين أفضل. لكن تدوين الملاحظات ليس مجرد تدوين كل ما تسمعه في الفيديو. إنها مهارة، إذا استُخدمت بشكل جيد، يمكن أن تعمل كأداة ذاكرة رائعة وموفرة للوقت للمراجعة المستقبلية.

يمكن ل ClickUp تبسيط رحلتك إلى تدوين الملاحظات بفعالية وكفاءة. للتلخيص: استخدم ClickUp Brain لتلخيص مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، و ClickUp Clips لتدوين الملاحظات التفصيلية، و ClickUp Docs لتضمين مقاطع الفيديو وتنسيق الملاحظات، و ClickUp Whiteboards لتصور المفاهيم.

هل أنت مستعد لاستكشاف هذه الميزات مباشرةً؟ اشترك في ClickUp مجانًا وجرّب تدوين الملاحظات بشكل أفضل! ✏️