أفضل 10 برامج تلخيص فيديو بالذكاء الاصطناعي ستوفر لك وقتاً ثميناً

هل أردت يومًا مساعدًا يمكنه مشاهدة ساعات من مقاطع الفيديو المهمة (ربما المملة!) من أجلك ثم يخبرك بسرعة بالعناصر القابلة للتنفيذ؟

حسنًا، هذا ما يفعله ملخص الفيديو بالذكاء الاصطناعي! يمكن لهذا الروبوت الصغير الذي لا يكل ولا يمل أن يشاهد جميع ندواتك على الإنترنت أو دروسك التعليمية أو تسجيلات الاجتماعات التي لا نهاية لها ثم يكتب لك ملخصاً موجزاً دقيقاً ومختصراً.

تتيح لك هذه التقنية الذكية (اقرأ: خوارزميات متقدمة) استيعاب النقاط الأساسية بسرعة بتنسيق سهل الفهم دون الدخول في التفاصيل غير ذات الصلة. ويمكنها أيضًا أن تتصفح مقاطع الفيديو الطويلة وتعمل كـ أداة نسخ مما يوفر الوقت والجهد الثمينين.

ومع ذلك، قد يكون العثور على أداة تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي المناسبة أمرًا مربكًا، حيث أن بحثًا واحدًا على جوجل ينتج عنه ملايين الخيارات. لقد خصصت أكثر من 36 ساعة للبحث واختبار أفضل برامج تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتاحة على الإنترنت.

في هذا الدليل، سأناقش في هذا الدليل أفضل عشرة ملخصات فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع توضيح ميزاتها وأسعارها وفوائدها. لذا، في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى استخراج معلومات من مقطع فيديو طويل، يمكنك أن تدع الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهمة الشاقة في مشاهدته وفهمه حتى تحصل على أقصى استفادة منه!

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في مُلخِّص الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

كان هدفي من هذه المقالة هو تحديد الأدوات الأكثر كفاءة التي يمكن أن توفر لك الوقت وتعزز إنتاجيتك. من خلال هذه العملية، قمتُ بتحليل كيفية تكامل أدوات تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذه مع عمليات سير العمل الحالية، مع التركيز بشكل خاص على قدراتها في الذكاء الاصطناعي للتوثيق .

عند اختيار مُلخص فيديو للذكاء الاصطناعي، ضع في اعتبارك العوامل التالية لضمان اختيار أفضل ما يناسب احتياجاتك:

الدقة : يجب أن يلتقط الملخص النقاط الرئيسية والأفكار الرئيسية دون إغفال التفاصيل المهمة

: يجب أن يلتقط الملخص النقاط الرئيسية والأفكار الرئيسية دون إغفال التفاصيل المهمة السرعة : يجب أن تعالج الأداة مقاطع الفيديو بسرعة، وتقدم الملخصات في الوقت المناسب

: يجب أن تعالج الأداة مقاطع الفيديو بسرعة، وتقدم الملخصات في الوقت المناسب سهولة الاستخدام : تعد الواجهة سهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لتكامل سير العمل بكفاءة

: تعد الواجهة سهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لتكامل سير العمل بكفاءة التكامل: التكامل: تحقق مما إذا كانت أداة التلخيص تتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية للتشغيل السلس و إدارة الاتصالات * التكلفة: قم بتقييم خطط التسعير للتأكد من أنها تناسب ميزانيتك دون المساس بالميزات

## أفضل 10 برامج تلخيص فيديو بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp: الأفضل لتلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام

استخدم ClickUp Clips لتسجيل فيديو وتعليق صوتي ومشاركة أفكارك بوضوح

يحتوي ClickUp على مجموعة هائلة من الميزات المصممة لتبسيط إدارة المشروع وتعزيز الإنتاجية. ومن بين هذه الميزات كليك أب كليب ، والذي يتيح لك تسجيل الشاشات وقص تسجيلات الفيديو ومشاركتها والتعاون بشأنها.

عندما يعمل ClickUp Clips مع برنامج ClickUp Clips، فإنه يعمل مع ClickUp Brain وهو مساعد ذكاء اصطناعي يقوم بنسخ التسجيلات والمقاطع بسرعة فائقة وبدقة كبيرة. وهذا يعني أن توثيق المعلومات وتكثيفها ومشاركتها أصبح أسهل بكثير.

نسخ تسجيلاتك تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain في بضع دقائق

أفضل ميزات #### ClickUp Brain

نسخ مقاطع الفيديو تلقائياً، مع طوابع زمنية ونص قابل للبحث

المشاركة الفورية عن طريق تضمين المقاطع مباشرةً في ClickUp، أو عبر رابط عام، أو عن طريق تنزيل ملف الفيديو

الاتصال بسلاسة مع Slack وGoogle Drive والعديد من الأدوات الأخرى

إضافة تعليقات مباشرة على مقاطع الفيديو، مما يسهل الحصول على تعليقات واضحة وموجزة

إدارة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك في مركز مقاطع واحد منظم، مما يسهل الوصول إلى محتوى معين والبحث عنه

قيود النقر على مقاطع الفيديو

يمكن أن يستغرق الإعداد الأولي وقتًا طويلاً (مثل أي إعداد للذكاء الاصطناعي، حقًا)

تتطلب بعض الميزات المتقدمة منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تصنيفات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. كلود 3: الأفضل لمعالجة اللغة الطبيعية: الأفضل لمعالجة اللغة الطبيعية

عبر كلود كلود 3، الذي طورته شركة أنثروبيك، هو نموذج ذكاء اصطناعي متقدم مصمم لمختلف المهام، بما في ذلك تلخيص الفيديو. يشتهر كلود 3 بنافذة السياق العالية وقدراته شبه المثالية على الاسترجاع، وهو معروف في تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

يوفر كلود 3 ملخصات فيديو دقيقة وذات صلة بالسياق. وهذا يجعله الحل المثالي للاتصالات التجارية والاستخدام التعليمي، خاصةً في مجالات إنشاء المحتوى والتعليم والممارسة اللغوية. أوصي بهذا لأي شخص يستهلك بانتظام محتوى فيديو طويل ويحتاج إلى استخراج المعلومات الأساسية من مقاطع الفيديو بسرعة.

أفضل 3 ميزات Claude 3

إنشاء ملخصات دقيقة تحتفظ بالسياق والنقاط الرئيسية

ابدأ بسرعة بفضل واجهة سهلة الاستخدام مع منحنى تعليمي مسطح

يمكنك دمجها مع العديد من المنصات التعليمية والمهنية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، وتبسيط سير عملك

انسخ ولخّص بأي لغة من اختيارك بأي لغة تختارها

القيود كلود 3

أسعار أعلى مقارنةً ببعض المنافسين

خيارات تخصيص محدودة لطول الملخص

أسعار كلود 3

خطة مجانية

Pro: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (خمسة أعضاء كحد أدنى)

الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (خمسة أعضاء كحد أدنى)

كلود 3 تقييمات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 22 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 22 تقييم) Capterra: 4.8/5 (4+ تقييمات)

3. نوت الأفضل للتعلم التعاوني عبر

نوت نوت هو ملخص فيديو بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة المتعلمين على الدراسة بشكل أكثر فعالية. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء بطاقات تعليمية وملاحظات وملخصات من مصادر مختلفة مثل ملفات PDF وعروض PowerPoint التقديمية ومقاطع فيديو المحاضرات.

إذا كنت خجول من الكاميرا ولا تشعر بالراحة في طرح الأسئلة أثناء الدروس المباشرة، أو ترغب فقط في إعادة النظر في مفهوم ما وتأخذ وقتك في فهم مفهوم ما، فهذه أداة رائعة يمكنك الحصول عليها.

يحتوي نوت على ميزة التكرار المتباعد التي يمكن أن تساعد الطلاب على الاحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول. وهذا يمكن أن يجعل المذاكرة في اللحظة الأخيرة أكثر فعالية.

أفضل ميزات نوت

التعاون بسهولة مع إمكانات العمل الجماعي ومراجعة الأقران

ضبط طول الملخصات ومجالات التركيز بسهولة

تحويل مقاطع الفيديو الطويلة (مثل المحاضرات والندوات عبر الإنترنت) إلى ملاحظات وبطاقات تعليمية

التكامل بسلاسة مع المنصات التعليمية مثل Google Classroom

معرفة القيود

يقتصر على السياق التعليمي

ميزات متقدمة محدودة مقارنةً بأدوات تلخيص الفيديو الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

معرفة الأسعار

الطالب الأساسي: مجانًا

طالب بلس: 5.99 دولار شهريًا

طالب ألترا: 12.99 دولارًا شهريًا

معرفة التقييمات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

4. Fireflies.ai: الأفضل لتدوين الاجتماعات والملخصات

via Fireflies.ai Fireflies.ai هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط عملية تدوين الاجتماعات وتحليلها. وتشمل ميزاته الرئيسية التسجيل الصوتي، والنسخ في الوقت الفعلي، وتوليد ملخصات الاجتماعات.

توفر الأداة ملخصات مفصلة للاجتماعات وتعمل كمشارك في الاجتماعات. إنه برنامج قيّم للمهنيين الذين يحضرون الاجتماعات عن بُعد ويحتاجون إلى مشاركة الشاشة بسلاسة وسهولة أثناء مكالمات الفيديو.

أفضل ميزات Fireflies.ai

تفريغ تسجيلات الاجتماعات وتلخيصها تلقائيًا

العثور على النقاط الرئيسية من الاجتماعات السابقة ومراجعتها بسهولة باستخدام خيار البحث في الملاحظات

تحديث معلومات جهات الاتصال مع تسجيلات الاجتماعات وملاحظات المكالمات من خلال دمجها مع إدارة علاقات العملاء لديك

التكامل مع Zoom وGoogle Meet وأدوات الاجتماعات الشائعة الأخرى

قيود قيود Fireflies.ai

قد تحتوي النسخ في بعض الأحيان على أخطاء طفيفة، خاصةً مع اللهجات الثقيلة أو المصطلحات التقنية

لا تتوفر بعض الميزات والتكاملات المتقدمة إلا مع الباقات المدفوعة

تسعير #### Fireflies.ai

الخطة المجانية

الخطة الاحترافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

خطة الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

خطة المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات Fireflies.ai

G2: 5/5 (434+ تقييمات)

5/5 (434+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (9 تقييمات)

5. Summarize.tech: الأفضل لملخصات الفيديو السريعة على يوتيوب

via تلخيص Summarize.tech هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُنشئ ملخصات لمقاطع فيديو يوتيوب الطويلة. تستخدم الأداة معالجة متقدمة للغة الطبيعية لتلخيص المحتوى الطويل في ملخصات مختصرة وسهلة الهضم. لذا، فهي مثالية لأي شخص يشاهد الكثير من مقاطع فيديو يوتيوب.

يمكنك تصفح مكتبة الفيديوهات الملخصة أو إضافة رابط لفيديو معين تريد تلخيصه.

أفضل ميزات Summarize.tech

تلخيص سريع لمقاطع فيديو يوتيوب مهما كان طولها

استخدام خالي من المتاعب مع واجهة سهلة الاستخدام

ضبط طول الملخص بناءً على احتياجاتك

قيود Summarize.tech

يعمل فقط مع فيديوهات يوتيوب

ليس مثاليًا للمحتوى التقني للغاية

تسعير Summarize.tech

مجاني للاستخدام

تقييمات Summarize.tech

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

6. Notta AI: الأفضل للنسخ متعدد اللغات وفي الوقت الحقيقي

via نوتا تتخصص Notta AI في توفير ملخصات فيديو متعددة اللغات. وهو يوفر النسخ في الوقت الفعلي والتكامل عبر منصات مختلفة أيضًا. يمكنه التعامل مع كل من النسخ الصوتي والفيديو، مما يجعل Notta سهل الاستخدام.

باستخدام Notta، يمكنك نسخ الاجتماعات المباشرة والملفات الصوتية وملفات الفيديو إلى نص بسرعة ودقة. يمكنك أيضًا تحميل ملفات الصوت أو الفيديو للنسخ أو استيرادها باستخدام عنوان URL الخاص بها. تدعم الأداة أكثر من 104 لغات وتوفر ميزات مثل تحديد هوية المتحدث، والطوابع الزمنية، والتصحيحات التلقائية، مما يضمن جودة عالية للنسخ.

ما أعجبني حقًا هو أنه لا يكتفي بنسخ ملاحظات الاجتماعات، بل يلخصها أيضًا. بالإضافة إلى أنني استمتعت بالعمل مع واجهة المستخدم النظيفة.

أفضل ميزات نوتا للذكاء الاصطناعي

نسخ الاجتماعات المباشرة والملفات المسجلة في الوقت الفعلي

نسخ مقاطع الفيديو بأكثر من 104 لغة

التكامل مع الأنظمة الأساسية مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

قيود الذكاء الاصطناعي

تتطلب بعض الميزات المتقدمة مثل النسخ متعدد اللغات خطة Pro أو خطة الأعمال

تحتوي الفئة المجانية على دقائق نسخ محدودة شهريًا

أسعار نوتا للذكاء الاصطناعي

الخطة المجانية

المحترفون: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

الأعمال: 27.99 دولارًا أمريكيًا / شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات نوتا للذكاء الاصطناعي

G2: 4.6/5 (103 تقييمات)

4.6/5 (103 تقييمات) Capterra: غير متوفر

7. ملخص فيديو الاستدعاء: الأفضل للاستخدام الشخصي

عبر استدعاء يتفوق Recall في تلخيص المحتوى عبر الإنترنت وتنظيمه في قاعدة معرفية شخصية. وهي مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في حفظ وتصنيف ومراجعة المعلومات من مصادر مختلفة عبر الإنترنت. تقوم الأداة تلقائيًا بتصنيف وروابط ملخصات لمقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو التعليمية، وما إلى ذلك، وتسهيل استرجاع المعرفة.

تشمل ميزات Recall تلخيص صفحات الويب والمدونات والمقالات وملفات PDF. يعجبني حقًا أنه يوفر إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت، مما يجعله أداة للتعلم المستمر وإدارة المعلومات.

أفضل ميزات مُلخص الفيديو Recall

إعداده واستخدامه في ثوانٍ مع واجهة سهلة

تصنيف الملخصات المحفوظة وربطها تلقائيًا

إنشاء أسئلة من الملخصات المحفوظة لاختبار المعرفة

فهم الأفكار المعقدة بسهولة باستخدام محتوى مترابط في رسم بياني معرفي

تصدير ملاحظاتك إلى أي مكان بتنسيق Markdown

تذكر قيود ملخصات الفيديو

ميزات متقدمة محدودة مقارنة ببعض مُلخصات الفيديو الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

قد لا يتناسب بشكل جيد مع المشاريع الكبيرة

تسعير مُلخص الفيديو استدعاء ملخص الفيديو

Recall lite: مجاني للاستخدام

Recall plus: 10 دولارات شهرياً

استرجاع الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات مُلخص فيديو الاسترجاع

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

8. أي ملخص: الأفضل للاستخدام العام

عبر أي ملخص يتم تشغيل Any Summary بواسطة ChatGPT ويلخص بسرعة ملفات الصوت والفيديو الطويلة. وهو يدعم أنواعاً مختلفة من الملفات، بما في ذلك الصور والصوت والفيديو والنصوص وملفات CSV، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لتلخيص المحتوى من مصادر مختلفة. يمكنك أيضاً اختيار إضافة رابط فيديو YouTube للحصول على ملخص فيديو.

أي ملخص أفضل الميزات

اختر تنسيق الملخص الذي تريده، بما في ذلك الرموز النقطية أو الاقتباسات أو الملخصات

لخص ملفات أو عناوين URL من تنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات PDF ومستندات Word وملفات MP3 وغيرها

إنشاء الملخصات بسرعة وتوفير الوقت والجهد في إدارة المشروع

أي قيود على الملخصات

يمكن أن يكون أقل دقة مع المحتوى التقني للغاية

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت للاستفادة الكاملة من الميزات المتقدمة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تباين في دقة الملخصات

أي تسعير الملخصات

مجاني للاستخدام

أي تقييمات موجزة

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

9. الملخص الوصفي: الأفضل لمنشئي المحتوى

عبر الوصف Descript هو أداة شاملة لتحرير الصوت والفيديو والنسخ والتلخيص. وهي مصممة لتبسيط عملية التحرير، مما يجعلها متاحة حتى لأولئك الذين لا يتمتعون بمهارات تقنية واسعة النطاق.

يمنحك مُلخِّص الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Descript نتائج دقيقة وشبه فورية. تقوم الأداة أيضًا بتحديد المتحدثين وتسميتهم تلقائيًا، وتتيح لك نسخ الصوت بأكثر من 20 لغة، وتمنحك سجل الإصدارات المستند إلى السحابة بحيث يمكنك (وأي شخص آخر تعمل معه) تتبع أي تغييرات تم إجراؤها.

أفضل ميزات أداة تلخيص النص

تحرير مقاطع الفيديو وإنشاء ملخصات داخل الأداة نفسها

إنشاء أوصاف يوتيوب ومسودات نصوص الفيديو والمزيد مع مساعد الذكاء الاصطناعي Underlord

احصل على التفاصيل الدقيقة من خلال التحرير المستند إلى النص، وإزالة كلمات الحشو، وميزات الصوت الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي

تسجيل نشاط الشاشة والتحكم في جلسات الصوت والفيديو عن بُعد

قيود ملخص النص

سعر أعلى

يتطلب منحنى تعليمي للميزات المتقدمة

أبلغ المستخدمون عن فقدان الجودة في الملفات المصدَّرة

تسعير برنامج تلخيص النص

خطة مجانية

هاوٍ: 19 دولارًا شهريًا للشخص الواحد

المبدع: 35 دولارًا شهريًا للفرد الواحد

الأعمال: 50 دولارًا شهريًا للفرد

مؤسّسة تسعير مخصص

تقييمات ملخص النص

G2: 4.6/5 (أكثر من 560 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 560 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

10. ملخص فيديو سكرين آب: الأفضل للاستخدام على الويب

via تطبيق الشاشة ScreenApp Video Summarizer هو أداة قائمة على الويب لنسخ مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وتلخيصها. يسمح لك بتسجيل الشاشات، ونسخ الصوت بدقة عالية، وتلخيص النصوص (وتصدير الملخصات)، وتحويل النص إلى ملاحظات سريعة (مع طوابع زمنية).

الأمر الأنيق حقًا هو أن ScreenApp يتيح لك أيضًا الدردشة مع مقاطع الفيديو الخاصة بك - إذا كنت بحاجة إلى سحب معلومات محددة من الفيديو، ما عليك سوى أن تسأل روبوت الدردشة المدمج وسيعطيك ما تحتاجه.

يمكنك أيضًا ترجمة مقاطع الفيديو بأكثر من 50 لغة وتحميل مقاطع الفيديو بتنسيقات مختلفة مثل .mp4 و .mov و .avi وغيرها.

أفضل ميزات برنامج تلخيص الفيديو ScreenApp Video Summarizer

ابدأ دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق

تلخيص مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بسرعة ودقة

تحميل مقاطع الفيديو بسهولة وتسجيل الشاشات في الوقت الفعلي

الدردشة مع تسجيلاتك واستخراج المعلومات القيمة بشكل أسرع

ترجمة نصوص وملخصات الفيديو بأكثر من 50 لغة

قيود ملخص الفيديو على #### قيود ملخص الفيديو على الشاشة

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

خيارات تخصيص أقل مقارنة بتطبيقات سطح المكتب

تسعير ScreenApp Video Summarizer لتلخيص الفيديو

للمبتدئين: مجاني للاستخدام

النمو: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ملخص الفيديو #### تقييمات ملخص الفيديو

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: لا توجد تقييمات كافية

## توقف 1.5Xing مقاطع الفيديو، ابدأ 1.5Xing سير العمل

أنا بالتأكيد **_أشاهد ساعات من لقطات الفيديو على التقديم السريع وأقوم بتدوين الملاحظات في كل مرة أكتشف فيها معلومات مهمة تستحق الملاحظة. إنه أمر مؤلم.

والأمر هو أنك لا تفهم الأمر بشكل صحيح دائمًا - من السهل جدًا أن تفوتك بعض التفاصيل التي يتضح لاحقًا أنها مفاهيم أساسية.

ملخصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي نعمة. لقد وفرت الكثير من الساعات الثمينة ليس فقط من خلال مراجعة مقاطع الفيديو ولكن أيضًا تنظيمها ومشاركتها.

هناك الكثير من الأدوات المجانية والمجانية والمدفوعة التي يمكن أن تقوم بعمل رائع في تفريغ وتلخيص مقاطع الفيديو بسرعة ودقة. لقد جربت مجموعة منها، ومن المؤكد أن ClickUp هو الأسهل في الاستخدام. بالإضافة إلى أنه يحتوي على ميزات أخرى مثل التوثيق والدردشة وما إلى ذلك، مما يعني أنه يمكنني إنجاز جميع أعمالي على منصة واحدة.

كان كلود أيضًا لائقًا جدًا (ولكن يا فتى، إنه يكلف قنبلة).

أداة تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي من ClickUp (والكثير من الميزات الأخرى) مجانية الاستخدام. جرّبها وشاهد سير عملك يصبح أبسط بكثير!