أفضل 10 ملحقات كروم لتسجيل الشاشة في عام 2025

عندما تكون الرهانات كبيرة وأنت تنشئ تسجيل شاشة لجمهور محترف، فإن جودة وميزات وموثوقية إضافة Chrome غير قابلة للتفاوض.

ولكن دعنا نواجه الأمر، فإن العدد الهائل من الإضافات المتاحة يمكن أن يجعل عملية اتخاذ القرار طويلة. فكيف يمكنك العثور على أفضل امتداد لمسجل شاشة جوجل كروم بسرعة؟

خبر سار، لقد شمرنا عن سواعدنا وقمنا بالبحث عن أفضل الإضافات من أجلك!

استمر في القراءة للعثور على أفضل مسجل شاشة ملحقات كروم الإضافات في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في ملحق كروم لمسجل الشاشة؟

من السهل التقاط تسجيلات الشاشة ولقطات الشاشة الرائعة للعملاء وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة عندما يكون لديك مسجل شاشة عالي الجودة في صندوق أدواتك. 🧰

لكنك ستحتاج إلى واحد بميزات محددة إذا كنت تريد إنشاء مقاطع فيديو احترافية دون قيود خفية.

إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند البحث عن أفضل امتداد لمسجل الشاشة:

العلامات المائية : من الأفضل أن تكون قادرًا على مشاركة تسجيلك دون أن تتناثر العلامة المائية لعلامة تجارية أخرى في جميع أنحاءه

: من الأفضل أن تكون قادرًا على مشاركة تسجيلك دون أن تتناثر العلامة المائية لعلامة تجارية أخرى في جميع أنحاءه الحد الزمني : الحد الزمني المقيد يمكن أن يجعلك تشعر بالاندفاع أثناء العرض التقديمي

: الحد الزمني المقيد يمكن أن يجعلك تشعر بالاندفاع أثناء العرض التقديمي المشاركة : يجب أن يكون من السهل (وآمن!) مشاركة تسجيل الشاشة على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقعك الإلكتروني، ورسائل البريد الإلكتروني، والتطبيقات الأخرى مثل Slack

: يجب أن يكون من السهل (وآمن!) مشاركة تسجيل الشاشة على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقعك الإلكتروني، ورسائل البريد الإلكتروني، والتطبيقات الأخرى مثل Slack إمكانيات التحرير : لا يوجد تسجيل مثالي. يجب أن تتيح لك أداتك تحرير تسجيل الشاشة واقتصاصه وتعديله بعد الضغط على زر الإيقاف

: لا يوجد تسجيل مثالي. يجب أن تتيح لك أداتك تحرير تسجيل الشاشة واقتصاصه وتعديله بعد الضغط على زر الإيقاف حجم الشاشة : تمنحك أفضل مسجلات الشاشة المرونة في تسجيل شاشتك بأكملها أو نافذة أو حتى علامة تبويب واحدة فقط في متصفحك

: تمنحك أفضل مسجلات الشاشة المرونة في تسجيل شاشتك بأكملها أو نافذة أو حتى علامة تبويب واحدة فقط في متصفحك التسجيل الصوتي: تمنحك القدرة على إضافة الصوت أداة إضافية لشرح ما تفعله بوضوح أثناء العرض التقديمي

قد تندهش من الجودة العالية لمسجلات الشاشة المدفوعة والمجانية المتاحة إذا كنت تعرف أين تبحث!

## أفضل 10 ملحقات كروم لمسجل الشاشة لاستخدامها في عام 2024

إليك اختياراتنا لأفضل ملحقات كروم لمسجل الشاشة في السوق الآن.

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شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

إذا كنت تبحث عن أداة تسجيل شاشة بجودة احترافية تتيح لك إنجاز المهمة بشكل صحيح, كليك أب كليب سيكون على الأرجح خيارك الأول!

كليب هو امتداد مجاني لمتصفح كروم يمكنك استخدامه لتسجيل وإرسال رسائل واضحة وعالية الجودة بسرعة عبر رابط أو بريد إلكتروني أو داخل البريد الإلكتروني ClickUp.

فمجموعته الواسعة من الميزات وخيارات المشاركة الآمنة تجعله خياراً سهلاً للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تسجيلات للشاشة يمكنها مشاركتها في أي مكان. سواء كنت تتطلع إلى المشاركة مع المستثمرين أو العملاء أو أعضاء الفريق أو طاقم تكنولوجيا المعلومات، فإن ClickUp يوفر لك ما تريد.

يُعد مسجل الشاشة من ClickUp جزءًا من برنامج إدارة المشاريع، وهو أحد برامج إدارة المشاريع، وهو أحد منصات الإنتاجية الأعلى تقييمًا في السوق اليوم.

وهذا يعني أنه عند استخدامك لملحق مسجّل الشاشة، سيكون لديك الآلاف من عمليات التكامل السلس للتطبيقات، ومئات القوالب، وأدوات تتبع المشاريع، وميزات التعاون القوية في متناول يدك.

وإذا كنت بحاجة إلى توسيع نطاق نشر تسجيل الشاشة (أو أي جزء آخر من عملك) فإن ClickUp لديه أفضل أدوات الإنتاجية لمساعدتك على التوسع أثناء نموك.

ClickUp أفضل الميزات

تقدم ClickUp جودة احترافية في ميزاتها

لا تضيف المنصة أي علامات مائية إلى المحتوى الذي تنشئه

لا توجد قيود على مدة جلسات التسجيل الخاصة بك

لديك الخيار لتسجيل الشاشة الكاملة أو علامة تبويب محددة أو شاشة جهاز معين

تتيح لك المنصة مشاركة المحتوى الخاص بك على الفور دون أي تأخير

يمكنك مشاركة عملك بأمان عبر رابط أو بريد إلكتروني أو مباشرةً من خلال ميزة البريد الإلكتروني المدمجة في ClickUp

توفر لك ClickUp القدرة على تسجيل شاشتك بالكامل، أو علامة تبويب محددة، أو حتى نافذة تطبيق

يأتي ClickUp مزودًا بخاصية إدارة المشاريع، مما يجعله أكثر من مجرد مسجل للشاشة

توفر المنصة أيضًا ميزة تتبع المهام، والتي يمكن أن تكون أداة أساسية لإدارة الفريق

قيود ClickUp

بشكل عام، تتمتع منصة ClickUp بمنحنى تعليمي أكثر حدة قليلاً من بعض أقرانها الأقل تميزاً

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (8,324+ تقييم)

4.7/5 (8,324+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,743+ تقييم)

إضافة ClickUp إلى كروم

2. ScreenPal (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic)

عبر سكرين بال يوفر ملحق ScreenPal (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic) امتدادًا مجانيًا لتسجيل الشاشة يوفر أدوات مراسلة فيديو سريعة وإمكانية إنشاء ومشاركة عدد غير محدود من مقاطع الفيديو.

يمكنك تسجيل شاشتك أو باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك، مع السرد الصوتي والموسيقى والتعليقات التوضيحية باستخدام ScreenPal. يتيح للمستخدمين تسجيل الشاشات باستخدام علامة تبويب المتصفح أو النافذة أو وضع ملء الشاشة.

يتيح لك محرر الفيديو في ScreenPal تحسين تسجيلاتك باستخدام أدوات الرسم، أو استخدام أداة إزالة الخلفية على تسجيلات كاميرا الويب.

تُحفظ التسجيلات بأمان في السحابة لسهولة إعادة استخدامها وإعادة مشاركتها.

ScreenPal أفضل الميزات

يوفر ScreenPal القدرة على تسجيل عدد غير محدود من مقاطع الفيديو

يمكنك قص التسجيلات وتقطيعها حسب تفضيلاتك

تدعم المنصة إضافة الموسيقى والتعليقات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

توفر ScreenPal أيضًا تسجيلًا عالي الدقة، مما يضمن جودة فيديو فائقة

تتيح لك المنصة إضافة علامة تجارية شخصية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يعزز صورتك الاحترافية

قيود ScreenPal

تحتوي بعض خطط ScreenPal على ميزات تحرير محدودة

تتمتع المنصة بقدرات تكامل محدودة مع أجهزة كمبيوتر ماك

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الجودة منذ تحول Screen-o-Matic إلى ScreenPal

واجهة المستخدم ليست بديهية مقارنة بأدوات تسجيل الشاشة الأخرى

تم الإبلاغ عن توفر دعم العملاء على أنه غير مرضٍ من قبل بعض المستخدمين

تسعير سكرين بال

Solo Deluxe : 3 دولارات شهرياً

: 3 دولارات شهرياً Solo Premier : 6 دولارات شهريًا

: 6 دولارات شهريًا Solo Max : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً فريق العمل الجماعي: 8 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات سكرين بال

G2: 4.3/5 (أكثر من 71 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 71 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 54 تقييم)

3. دروبلر

عبر دروبلر باستخدام مسجل شاشة Droplr يمكنك التقاط تسجيلات الشاشة وحفظها على التخزين السحابي ومشاركة الرابط مع أي شخص. مسجل الشاشة متاح كملحق كروم، وعلى نظام التشغيل ماك ويندوز، وعلى كروم بوك.

Droplr هو أداة لمشاركة الملفات والتعاون على السحابة تسمح لك بالتقاط لقطات الشاشة وتسجيل تسجيلات الشاشة ومشاركة الملفات بسرعة مع العملاء والزملاء. إذا كنت تتطلع إلى تسجيل مقاطع فيديو أطول، فستقدر ميزة طول التسجيل غير المحدود.

يتكامل Droplr مع مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك Slack وTrillo وAsana. يتيح لك ذلك مشاركة لقطات الشاشة ولقطات الشاشة والملفات بسهولة مع أعضاء فريقك.

بشكل عام، Droplr هو مسجل شاشة بسيط ولكنه قوي لمتصفح جوجل كروم يمكن أن يساعدك على تحسين استراتيجيات التواصل والإنتاجية

وبفضل التخزين السحابي الخاص به، يمكنك حفظ جميع تسجيلاتك في مكان واحد منظم.

دروبلر أفضل الميزات

يتميز Droplr بسهولة الإعداد والمشاركة، مما يوفر تجربة سهلة الاستخدام

تدعم المنصة طول تسجيل غير محدود، مما يسمح بجلسات طويلة دون انقطاع

يحصل المستخدمون المميزون على ميزات إضافية مثل تسجيل الدخول الأحادي والتحليلات وميزات الذكاء الاصطناعي مع إصدار المؤسسة

توفر المنصة ميزة "التدمير الذاتي" للروابط المشتركة، مما يزيد من أمان الملفات المشتركة

ميزة السحب والإسقاط في Droplr تجعل مشاركة الملفات أكثر ملاءمة

قيود Droplr

تعتمد جودة الفيديو في Droplr على خطة الاشتراك، مما يقصر التسجيلات عالية الجودة على الخطط المميزة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في مراقبة الجودة في دروبلر

التحليلات متاحة فقط للمستخدمين المميزين، مما يحد من الرؤى للمستخدمين المجانيين

يحتوي الإصدار المجاني من دروبلر على ميزات محدودة مقارنة بالإصدارات المدفوعة

يمكن تحسين واجهة المستخدم لتقديم تجربة أكثر انسيابية

تسعير دروبلر

النسخة الاحترافية : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم فريق : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم بزنس بلس : x دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

: x دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات دروبلر #### تقييمات ومراجعات دروبلر

G2: 4.5/5 (397+ تقييم)

4.5/5 (397+ تقييم) Capterra: 4.6 (116+ تقييم)

4. ويستيا سوب بوكس

عبر ويستيا سوببوكس يسمح لك مسجل شاشة Wistia بتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة للشاشة من متصفحك. يمكنك بعد ذلك استخدامها في العروض التوضيحية الاحترافية للمنتجات ومقاطع الفيديو التعليمية.

يوفر تحريرًا أساسيًا وتحليلات وتكاملًا للبريد الإلكتروني لكل من كاميرا الويب ومقاطع فيديو تسجيل الشاشة.

ومع ذلك، سيتم إلغاء امتداد مسجل شاشة Wistia لمتصفح كروم، Soapbox، وسيتم دمجه كجزء من منصة Wistia الأصلية في عام 2024.

ستظل وظائفه، بما في ذلك تسجيل الشاشة، موجودة أصلاً على Wistia.

إذا كنت تبحث تحديدًا عن امتداد كروم، فقد لا يكون Wistia مناسبًا لك.

Wistia Soapbox أفضل الميزات

تم تصميم Wistia Soapbox خصيصًا لأغراض التدريب، مما يجعله مثاليًا للمحتوى التعليمي

تحتوي المنصة على وظائف أساسية قوية تغطي جميع الجوانب الضرورية لتسجيل الشاشة

سهلة الاستخدام، مما يجعلها في متناول حتى المستخدمين المبتدئين

تتمتع بجودة فيديو ممتازة، مما يعزز تجربة المشاهدين

تتيح للمستخدمين التبديل بين الشاشة وكاميرا الويب، مما يوفر عروضاً تقديمية أكثر جاذبية

قيود Wistia Soapbox

يتم التخلص التدريجي من امتداد كروم ل Wistia Soapbox، مما قد يقلل من إمكانية الوصول إليه

أعرب بعض المراجعين عن رغبتهم في المزيد من الميزات المتقدمة

تقتصر إمكانياته في الغالب على تدريب الموظفين، وهو ما قد لا يناسب جميع حالات الاستخدام

تفتقر المنصة إلى مجموعة كاملة من أدوات التحرير

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في مشاركة مقاطع الفيديو مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي

تسعير Wistia

بالإضافة : 19 دولارًا في الشهر

: 19 دولارًا في الشهر محترف : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر متقدم: 319 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Wistia

G2: 3.0/5 (1+ تقييمات)

3.0/5 (1+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. لوم

عبر لوحة تحكم تلوح في الأفق مسجل شاشة Loom Chrome هو امتداد شاشة مسجل شاشة Google Chrome قائم على السحابة يسمح للمستخدمين بتسجيل ومشاركة مقاطع فيديو سريعة للتواصل مع الآخرين.

وغالبًا ما يُستخدم في أماكن العمل والإعدادات التعليمية لإرسال الرسائل أو تقديم الملاحظات أو شرح الأفكار باستخدام تسجيلات الفيديو.

يمكن للمستخدمين التقاط شاشتهم أو تسجيل أنفسهم بكاميرا الويب أو تشغيل تسجيل الشاشة وكاميرا الويب في نفس الوقت.

يجعل Looms تسجيل الشاشة بسيطًا من خلال التسجيل والمشاركة بنقرة واحدة. ويشيد المستخدمون بتعدد استخداماته وموثوقيته.

لوم أفضل الميزات

تحتوي منصة Loom على ميزة الحفظ التلقائي للتسجيلات، مما يضمن عدم ضياع أي عمل

توفر المنصة مشاركة الروابط الفورية لتوزيع المحتوى بسرعة وسهولة

تتميز بعناصر تحكم في الوصول إلى الأمان، مما يعزز سلامة المحتوى الخاص بك

يوفر Loom خيار تسجيل عالي الوضوح، مما ينتج عنه مقاطع فيديو عالية الجودة

كما أنها تدعم التعليقات التوضيحية أثناء التسجيل، مما يعزز وضوح العروض التقديمية

قيود Loom

هناك بعض الأخطاء ومشاكل التعطل التي يتم الإبلاغ عنها من حين لآخر في Loom

توفر المنصة خيارات تخصيص محدودة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في المزامنة بين الصوت والفيديو

يأتي الإصدار المجاني من Loom مع حد زمني لمقاطع الفيديو

تفتقر المنصة إلى ميزات تحرير متقدمة، مما يحد من تعديلات ما بعد الإنتاج

تسعير #### لوم

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

لوم التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,350+ تقييم)

4.7/5 (1,350+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 378+ تقييم)

تحقق من هذه

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6. زايت (CloudApp سابقًا)

عبر زايت يمكنك إنشاء لقطات شاشة وصور GIF وتسجيلات الشاشة والويب باستخدام برنامج الاتصالات Zight (CloudApp سابقًا).

يتكامل مسجل شاشة Zight مع العديد من التطبيقات الشائعة، بما في ذلك Slack و Jira و Zapier و Lucidchart.

أفضل ميزات Zight

يوفر Zight إرشادات بسيطة، مما يسمح للمستخدمين بالبدء بسرعة ودون ارتباك

تتيح لك المنصة إمكانية السرد والتسجيل في نفس الوقت، مما يعزز الكفاءة

مشاركة المحتوى على Zight سهلة، مما يعزز التعاون وتبادل المعلومات

يوفر Zight واجهة نظيفة وبديهية، مما يعزز تجربة المستخدم

يوفر أداة رسم، مفيدة للتمييز أو التعليق التوضيحي أثناء التسجيلات

قيود Zight

تقتصر الباقة المجانية من Zight على تسجيلات مدتها 90 ثانية، وهو ما قد لا يكون كافياً للعروض التقديمية المفصلة

أبلغ بعض المستخدمين عن أعطال متكررة في النظام، مما قد يعرقل سير العمل

ميزات Zight محدودة مقارنةً بالمنافسين الآخرين

هناك نقص في أدوات التحرير المتقدمة، مما يحد من إجراء تعديلات بعد التسجيل

لا توفر المنصة نظام تكامل قوي مع البرامج الأخرى

تسعير Zight

مجاني

فريق 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا محترف : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

Zight التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (1,197+ تقييم)

4.6/5 (1,197+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 179+ تقييم)

7. سكرينكاستيفاي

عبر سكرينكاستيفاي امتداد Chrome الشهير Screencastify مسجل الشاشة Screencastify هو أداة بسيطة وسهلة الاستخدام لتسجيل الشاشة تساعد المعلمين على إنشاء مقاطع فيديو جذابة.

يستمتع المدرسون والطلاب والشركات باستخدام مسجل الشاشة Screencastify لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو دروس تعليمية أو عروض توضيحية أو حتى تسجيل محاضر الاجتماعات .

يمكنك تسجيل شاشتك أو كاميرا الويب أو كليهما في الوقت نفسه باستخدام هذه الإضافة المفيدة لمتصفح Google Chrome.

من السهل معرفة لماذا يحب المعلمون مسجل الشاشة Screencastify. من الأسئلة التفاعلية إلى التحليلات غير المحدودة، يتيح مسجل الشاشة للمعلمين إنتاج مقاطع فيديو تعليمية تفاعلية بسهولة.

أفضل ميزات Screencastify Screencastify

يعمل Screencastify بشكل ممتاز مع Google Education، مما يجعله خيارًا جيدًا للبيئات التعليمية

يوفر ميزات تفاعلية للمعلمين، مما يعزز تجارب التعلم التفاعلية

مقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها باستخدام Screencastify تبدو احترافية، مما يعزز مصداقية المحتوى

يحتوي Screencastify على أداة للتعليقات التوضيحية، مما يسمح لك بترميز الشاشة أثناء التسجيل

تتيح المنصة تسجيلات غير محدودة على الباقات المدفوعة

قيود Screencastify

تتمتع المنصة بقدرات تحرير محدودة، حيث تقدم أدوات تحرير أساسية فقط

يحتوي الإصدار المجاني من Screencastify على سعة تخزين محدودة وطول تسجيل محدود

يجب على المستخدمين الاختيار بين الخطتين القياسية والتعليمية على النسخة المدفوعة، وهو ما قد يكون مقيدًا للبعض

مقاطع الفيديو على النسخة المجانية تحمل علامة مائية، مما يؤثر على المظهر الاحترافي للمحتوى

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء في بعض الأحيان أثناء التسجيل

تسعير Screencastify

مجاني

بداية : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الفرق : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار التعليم: $500+

تقييمات ومراجعات سكرينكاستيفاي

G2: 4.6/5 (أكثر من 67+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 67+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (137+ تقييم)

8. فلوفيد

عبر فلوفيد Fluvid هو امتداد شامل لالتقاط الشاشة وتسجيل الفيديو لمتصفح كروم.

وهو يدعم البث المباشر والتسجيل الصوتي للنظام، بالإضافة إلى تقديم مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية وعلامة تجارية مخصصة متاحة

يوفر مسجل شاشة Fluvid تكاملاً مع Gmail، ونماذج إنشاء العملاء المحتملين، ومقاييس رؤية مفصلة.

قد يكون Fluvid أداة جيدة للنظر فيها إذا كنت منشئ محتوى!

Fluvid أفضل الميزات

تقدم Fluvid معاينات، مما يسمح للمستخدمين بمراجعة تسجيلاتهم قبل المشاركة

تدعم المنصة العلامة التجارية المخصصة، مما يعزز الجاذبية الاحترافية للمحتوى

تتوفر دردشة الجمهور في الوقت الفعلي على خطة Pro، مما يعزز التفاعل والمشاركة

يوفر Fluvid تكاملاً مع الأدوات الشائعة مثل Trello و Asana و Jira

توفر الأداة جودة تسجيل عالية الوضوح لمقاطع فيديو واضحة ونقية

قيود فلوفيد

خيار التصدير الوحيد على Fluvid هو MP4، مما يحد من تعدد الاستخدامات

يفتقر Fluvid إلى ميزات الأمان المتقدمة، والتي قد تكون مصدر قلق للمحتوى الحساس

يتمتع المستخدمون المجانيون بجودة وميزات محدودة مقارنةً بالمستخدمين الذين يدفعون

يتضمن الإصدار المجاني من Fluvid علامة مائية على مقاطع الفيديو

لا توفر المنصة أدوات تحرير شاملة

أسعار فلوفيد

الإصدار الأساسي: مجاني

مجاني محترف: اتصل لمعرفة الأسعار

فلوفيد التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير متاح

9. التقاط نيمبوس

عبر التقاط نيمبوس يحتوي Nimbus Capture على مسجل شاشة إضافي لمتصفح Chrome، وهو أداة متعددة الاستخدامات مع محرر فيديو قوي. يلتقط مسجل شاشة كروم صفحات الويب بأكملها أو أجزاء منها ويسمح بسهولة التعليق التوضيحي والتحرير.

يتيح لك مسجِّل شاشة Nimbus تسجيل مقاطع الفيديو من شاشتك وكاميرا الويب وقصها واقتصاصها ثم تحويلها إلى ملفات GIF أو تنسيق MP4.

يتوفر Nimbus Capture كاشتراك مستقل أو كإضافة إلى منصة Nimbus.

أفضل ميزات Nimbus Capture

يوفر تطبيق Nimbus Capture تكاملاً مريحًا مع منصة Nimbus، مما يعزز سير العمل بسلاسة

يوفر تجربة موثوقة مع تسجيلات عالية الجودة، مما يعزز رضا المستخدمين

العلامة المائية ذات العلامة التجارية هي ميزة في Nimbus Capture، مما يوفر مستوى من الاحترافية

يوفر Nimbus Capture خيارات تصدير متنوعة، بما في ذلك PDF و JPG و PNG

تسجيل الشاشة وصفحات الويب مع خيار لقطات الشاشة المجدولة، وهي مفيدة لإعداد التقارير أو المراقبة المنتظمة

قيود Nimbus Capture

أبلغ بعض مستخدمي Nimbus Capture عن بعض التأخير ومواطن الخلل عند تسجيل مقاطع الفيديو

يحتوي النظام الأساسي على خيارات محدودة للخطوط والأحجام، مما يحد من التخصيص

لا يحتوي Nimbus Capture على مجموعة تحرير قوية مقارنةً بالمنافسين

يمكن أن تستخدم واجهة المستخدم بعض التحسينات للحصول على تجربة أكثر سهولة

هناك قيود على طول التسجيل في الإصدار المجاني

تسعير برنامج Nimbus Capture

محترف : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nimbus

G2: 4.5/5 (أكثر من 23 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 23 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 19 تقييم)

10. موفافي

عبر موفافي يتيح لك Movavi Free Screen Recorder ل Google Chrome تسجيل الشاشة وكاميرا الويب في وقت واحد. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات صوتية باستخدام مسجل الشاشة عبر الإنترنت.

يمكنك تسجيل كل شيء، من لقطات الشاشة التعليمية ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت إلى الرسوم المتحركة الفلاش ومحادثات الفيديو غير الرسمية أو تسجيل كاميرا الويب باستخدام مسجل الشاشة. بعد ذلك، احفظ الفيديو المسجل بتنسيق فيديو شائع دون الحاجة إلى أجهزة خاصة.

يثني مستخدمو مسجل شاشة Movavi على مسجل الشاشة عبر الإنترنت.

ومع ذلك، أبلغ مراجعو متجر Chrome على الويب عن صعوبة مستمرة مع امتداد Google Chrome.

على متجر كروم الإلكتروني، يُصنَّف في حوالي 3 نجوم.

قد يرغب المستخدمون الجادون في التفكير في إصدار سطح المكتب بدلاً من الإضافة.

موفافي أفضل الميزات

يوفر Movavi إعدادات خصوصية قوية، مما يوفر الأمان للمحتوى الخاص بك

المنصة سهلة الاستخدام للغاية، مما يجعلها في متناول جميع المستخدمين

تتميز بجودة تسجيل صوتي ممتازة، مما يعزز الجودة الإجمالية للتسجيلات

تقدم Movavi مجموعة واسعة من أدوات تحرير الفيديو، مفيدة لتعديلات ما بعد الإنتاج

تدعم الأداة مجموعة واسعة من تنسيقات الإخراج، مما يوفر مرونة في مشاركة مقاطع الفيديو وتصديرها

قيود موفافي #### قيود موفافي

لدى Movavi وظائف محدودة على أجهزة الكمبيوتر القديمة، مما قد يستبعد بعض المستخدمين

أبلغ إصدار امتداد كروم من Movavi عن مشكلات في الأداء

ميزات النظام الأساسي محدودة مقارنةً بالمنافسين

وجود علامة مائية على مقاطع الفيديو في الإصدار المجاني من موفافي

يجد بعض المستخدمين أن خطط التسعير باهظة الثمن بعض الشيء مقارنةً بالميزات المعروضة

أسعار موفافي #### تسعير موفافي

امتداد الكروم : مجانًا

: مجانًا مسجل شاشة سطح المكتب : 43 دولارًا في السنة

: 43 دولارًا في السنة مسجل شاشة سطح المكتب + محرر فيديو: 60 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Movavi

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 26 تقييمًا)

ابدأ التقاط العمل باستخدام ملحق تسجيل شاشة كروم

والآن بعد أن استعرضنا أفضل عشرة ملحقات لتسجيل الشاشة لمتصفح كروم، قد تكون لديك فكرة عن الأفضل بالنسبة لك.

ضع في اعتبارك أن أفضل مسجل شاشة لفريقك يعتمد على ما تريد أن تفعله به.

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