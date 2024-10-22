أفضل 10 برامج لتسجيل الشاشة لنظام التشغيل ويندوز في 2025

عندما تكون كل نقرة وحركة مؤشر مهمة، يمكن أن يكون تسجيل الشاشة وسيلة فعالة للغاية لمشاركة المعلومات مع جمهورك. وسواء كنت معلماً أو مقدم عرض أو تحاول فقط التقاط عملية ما على الشاشة، يمكن أن يساعدك برنامج تسجيل الشاشة المناسب في توفير الوقت.

تتوفر العديد من خيارات برامج تسجيل الشاشة الممتازة لمستخدمي ويندوز إذا كنت بحاجة إلى مسجل شاشة مجاني أو كنت على استعداد للدفع مقابل ميزات أكثر قوة. ومع ذلك، فإن معرفة أي برنامج لتسجيل الشاشة هو الأفضل لنظام ويندوز في عام 2024 قد يكون أمرًا صعبًا، حيث توجد مئات الخيارات.

دعنا نتعرف أكثر على خيارات هذه البرامج وكيف يمكنها مساعدتك في التقاط وتحرير ومشاركة تسجيلات الشاشة وكاميرا الويب بنقرات قليلة!

ما هو برنامج تسجيل الشاشة لنظام ويندوز؟

تتضمن برامج تسجيل الشاشة برامج أو تطبيقات الكمبيوتر التي تسمح لك بالتقاط وتسجيل كل ما يحدث على شاشة الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام هذه الأداة، يمكنك تسجيل نشاط شاشتك مع إضافة السرد أو التقاط صورتك لإضافة السياق.

بعد التقاط اللقطات، تسمح لك خيارات برنامج تسجيل الشاشة بتحريرها ومشاركتها مع جمهورك المستهدف عبر يوتيوب أو موقعك الإلكتروني أو رابط آمن. يمكن أن يكون هذا البرنامج مفيدًا لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية، أو مشاركة تسجيل الألعاب، أو تسجيل مكالمات الفيديو، أو تقديم عروض تقديمية عن بُعد.

تفقد الـ أفضل مسجلات الشاشة لنظام التشغيل Mac !

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تسجيل الشاشة لنظام التشغيل ويندوز؟

إذا كنت تبحث عن برنامج لتسجيل الشاشة يمكنه التقاط كل بكسل مهم على شاشتك، فهناك بعض الميزات المحددة التي يجب أن تبحث عنها، مثل ما يلي

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام: ابحث عن برنامج سهل الاستخدام يتيح لك استخدامه بشكل بديهي دون قضاء ساعات في تعلم كل ميزة وفائدة. كلما كان بإمكانك البدء في استخدام البرنامج بشكل أسرع، كلما كان ذلك أكثر قيمة، حيث يمكنك دائمًا توسيع معرفتك بصناعة الأفلام لاحقًا

ابحث عن برنامج سهل الاستخدام يتيح لك استخدامه بشكل بديهي دون قضاء ساعات في تعلم كل ميزة وفائدة. كلما كان بإمكانك البدء في استخدام البرنامج بشكل أسرع، كلما كان ذلك أكثر قيمة، حيث يمكنك دائمًا توسيع معرفتك بصناعة الأفلام لاحقًا تعدد صيغ الإخراج وخيارات المشاركة: تأكد من أن البرنامج الذي اخترته يسمح لك بمشاركة الفيديو النهائي بالصيغة التي تفضلها. تعمل بعض البرامج بشكل أفضل مع منصات مثل YouTube، بينما تتطلب برامج أخرى إرسال المشاهدين إلى رابط آمن. افهم الخيارات المختلفة وكيف يمكن أن تؤثر على كيفية مشاركة المحتوى الخاص بك في المستقبل

تأكد من أن البرنامج الذي اخترته يسمح لك بمشاركة الفيديو النهائي بالصيغة التي تفضلها. تعمل بعض البرامج بشكل أفضل مع منصات مثل YouTube، بينما تتطلب برامج أخرى إرسال المشاهدين إلى رابط آمن. افهم الخيارات المختلفة وكيف يمكن أن تؤثر على كيفية مشاركة المحتوى الخاص بك في المستقبل جودة الصوت والفيديو الجيدة: يعد التسجيل الصوتي عالي الجودة والتقاط الفيديو أمرًا أساسيًا للحفاظ على تفاعل جمهورك. لقد أصبحت الدقة العالية هي القاعدة، لذا ابحث عن البرامج التي تلتقط الفيديو بجودة 1080 بكسل أو أعلى وجودة صوت جيدة. ستكون قادراً على نقل ما يظهر على شاشتك بدقة أكبر وإبقاء جمهورك متفاعلاً

يعد التسجيل الصوتي عالي الجودة والتقاط الفيديو أمرًا أساسيًا للحفاظ على تفاعل جمهورك. لقد أصبحت الدقة العالية هي القاعدة، لذا ابحث عن البرامج التي تلتقط الفيديو بجودة 1080 بكسل أو أعلى وجودة صوت جيدة. ستكون قادراً على نقل ما يظهر على شاشتك بدقة أكبر وإبقاء جمهورك متفاعلاً ميزات تحرير سهلة الاستخدام: حتى أفضل المخرجين يحتاجون إلى إجراء بعض الاقتطاعات، لذا ابحث عن برنامج تسجيل الشاشة لقص لقطاتك، مثل إزالة الهواء الميت أو إنشاء انتقالات سلسة بين المقاطع. ستنتهي بمقطع نهائي أكثر صقلاً وستحصل على شيء يتفاعل معه جمهورك

حتى أفضل المخرجين يحتاجون إلى إجراء بعض الاقتطاعات، لذا ابحث عن برنامج تسجيل الشاشة لقص لقطاتك، مثل إزالة الهواء الميت أو إنشاء انتقالات سلسة بين المقاطع. ستنتهي بمقطع نهائي أكثر صقلاً وستحصل على شيء يتفاعل معه جمهورك متطلبات التشغيل الخفيفة: التطبيقات المستندة إلى الويب وبرامج التقاط الشاشة ذات متطلبات التشغيل البسيطة هي الأفضل، لذا اختر برنامج التقاط الشاشة الذي لا يؤثر بشكل كبير على أداء نظام التشغيل أثناء التسجيل

تتضمن القائمة التالية مسجلات شاشة مجانية، بالإضافة إلى بعض العروض التجريبية المجانية. هذه طريقة رائعة لاختبار الميزات ومعرفة كيفية عملها. جرب قبل تحديد أفضل مسجل شاشة يناسب احتياجاتك.

أفضل 10 برامج لالتقاط الشاشة لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

يوفر ClickUp كل ما تحتاجه للقيام بعملك وتوثيقه وعرضه - بما في ذلك برنامج تسجيل الشاشة السهل لنظام التشغيل Windows كليك أب كليب هو مسجل شاشة سهل الاستخدام يسمح لك بتسجيل وحفظ وإرسال مقاطع فيديو لشاشتك ببساطة وأمان. يمكنك اختيار تسجيل شاشتك بأكملها أو علامة تبويب واحدة أو نافذة تطبيق بحيث يكون لديك تحكم كامل فيما يراه جمهورك. ثم يمكنك إرسال رابط إلى أي شخص لعرض تحفتك الفنية في متصفحه.

ولأنه يتكامل مع بقية النظام الأساسي ClickUp، يمكنك إضافة لقطات الشاشة هذه إلى سير عمل إدارة مشروعك الحالي أو حتى استخدامها لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ. العملية بسيطة للغاية لدرجة أنه يمكنك الانتقال من التسجيل إلى مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك في ثوانٍ، كما أن جودة المنتج النهائي ممتازة.

ClickUp أفضل الميزات

لا حدود زمنية لتسجيل شاشتك و لا توجد علامات مائية مزعجة حتى مع الإصدار المجاني

إمكانات مشاركة وتسجيل الفيديو بشكل فوري وآمن، دون الحاجة إلى التصدير أو التحميل

مهام يسهل إنشاؤها مباشرةً من تسجيلات الفيديو وتعيينها لأعضاء فريقك

مفصلة تواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات الدقيقة للدقة عند جدولة المواعيد النهائية

انتهى 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Zoom وSlack وGoogle Workspace وMicrosoft Office وغيرها

حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

قيود ClickUp

لا توجد أدوات لتحرير الفيديو، على الرغم من أن المستخدمين الذين لا يحتاجون إلى تلك الميزات الأكثر تقدمًا لن يفتقدوها في برنامج تسجيل الشاشة المجاني هذا

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

يتوفر ClickUp AI للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. كاميرا مجانية

عبر كاميرا مجانية Free Cam هو مسجل شاشة مجاني يحمل اسمًا مناسبًا يتيح لك التقاط وتحرير تسجيلات الشاشة وكاميرا الويب. يتميز هذا البرنامج المجاني لتسجيل الشاشة بعدم وجود حدود زمنية وعلامات مائية ويتيح للمستخدمين إنشاء تعليقات صوتية لمرافقة التسجيلات.

كما أن محرر الفيديو المدمج مثير للإعجاب، مع القدرة على استيراد موسيقى الخلفية، وضبط إعدادات الصوت، وضبط المقطع النهائي. يتكامل بسهولة مع يوتيوب، بحيث يمكنك نشر مقاطع الفيديو الخاصة بك بنقرة واحدة أو تصديرها ومشاركة الملفات مع أي شخص.

كاميرا مجانية #### أفضل الميزات

القدرة على تحديد منطقة الشاشة التي تريد تسجيلها من شاشتك حتى تتمكن من الحفاظ على التركيز في المكان الذي تريده

خيارات صوت ممتازة لالتقاط صوت النظام أو إضافة صوتك الخاص بعد التسجيل

إضاءات المؤشر التي تسهّل متابعة ما يحدث على الشاشة

قيود الكاميرا المجانية

العديد من الخصائص، مثل التسجيل المتزامن للشاشة وكاميرا الفيديو، التي لا تتوفر إلا مع الإصدار المدفوع

تسعير #### كاميرا مجانية

الإصدار المجاني متاح

للمحترفين: 227 دولاراً في السنة

كاميرا مجانية #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

3. سكرين ريك

عبر ScreenRec ScreenRec هو تطبيق سهل الاستخدام لتسجيل الشاشة يسهّل إنشاء البرامج التعليمية وتسجيل العروض التقديمية ومشاركة اللعب. تحتوي المنصة على نهج قائم على السحابة، بحيث يمكنك تخزين تسجيلات الشاشة ومشاركتها مع إتاحة الوصول إليها بشكل آمن لجمهورك.

يسمح لك ScreenRec بتسجيل شاشتك وكاميرا الويب في نفس الوقت، مما يجعله خيارًا ممتازًا إذا كنت بحاجة إلى إضافة محتوى لما يحدث على شاشتك. مسجل الشاشة المجاني سيؤدي المهمة لمعظم إنتاج الفيديو الاحتياجات، وسيستمتع المستخدمون المتقدمون بالميزات الإضافية المتاحة من خلال الإصدار المدفوع.

ScreenRec أفضل الميزات

القدرة على تسجيل الشاشة أو الميكروفون أو الصوت أو كاميرا الويب بنقرة واحدة في تطبيق تسجيل الشاشة

تحليلات تمنحك نظرة ثاقبة حول من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك وكيفية تفاعلهم معها

تشفير المحتوى، الذي يحافظ على أمان المعلومات ويمنحك القدرة على التحكم في من يشاهد المحتوى الخاص بك ومتى يشاهده

قيود ScreenRec

لا توجد إمكانات لتحرير الفيديو، لذلك قد يجد بعض المستخدمين أنفسهم يسجلون الشاشة عدة مرات للحصول على الفيديو بشكل صحيح

تسعير برنامج ScreenRec

تطبيق مجاني لتسجيل الشاشة

تقييمات ومراجعات تطبيق ScreenRec

G2: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

4. مسجل شاشة موفافي

عبر موفافي Movavi هو أداة شائعة لتسجيل الشاشة متاحة لنظام ويندوز، بواجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بتعيين منطقة التسجيل وتسجيل الصوت والفيديو وتحرير القطعة بسرعة قبل مشاركتها. يحتوي برنامج التقاط الشاشة على العديد من الميزات الممتازة، بما في ذلك القدرة على جدولة أوقات التسجيل، وإظهار ضغطات المفاتيح، والرسم على مقاطع الفيديو. لا تزال شركة Movavi تعمل بنشاط على تحديث البرنامج، وسيحصل المستخدمون على جميع التحديثات الطفيفة مجانًا.

أفضل ميزات مسجل شاشة Movavi Screen Recorder

الكثير من خيارات التصدير الرائعة، بما في ذلك MP4 و AVI و MOV

أدوات تحرير بسيطة تجعل من السهل والسريع تنقيح تسجيلات الشاشة

القدرة على الاقتران مع برنامج Movavi's Video Editor، مما يمنحك المزيد من الخيارات للتحرير والتنقيح وإنتاج محتوى عالي الجودة من سطح المكتب

قيود مسجل شاشة Movavi Screen Recorder

علامة مائية مع مسجل الشاشة المجاني، والتي قد تشتت انتباه بعض المشاهدين

أسعار مسجل شاشة Movavi Screen Recorder

نسخة مجانية متاحة خلال الفترة التجريبية

42.95 دولار/اشتراك لمدة عام

تقييمات ومراجعات مسجل شاشة Movavi Screen Recorder

G2: 4.5/5 (أكثر من 50+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 660 تقييم)

5. لوم

عبر تلوح في الأفق Loom هو نظام أساسي شائع يتيح لك تسجيل شاشتك على معظم الأجهزة، بما في ذلك ويندوز. يمكنك التقاط الصوت والفيديو على شاشتك وحتى رسم تسجيلاتك أو التعليق عليها في الوقت الفعلي.

تتيح لك الأداة مشاركة الكثير من المعلومات بصرياً، وتعدك بأن تكون أسرع من الطرق التقليدية، مثل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات. يمكن للمشاهدين التفاعل مع مقاطع الفيديو من خلال ترك تعليقات أو رموز تعبيرية، مما يوفر تعليقات فورية على عرضك التقديمي. يتوفر مسجل الشاشة هذا أيضًا كـ لكروم حتى لا يبطئ نظامك.

هل تبحث عن بدائل أخرى لـ Loom؟ تحقق من أفضل 10 بدائل لمنصة Loom والمنافسين لعام 2024 ._

Loom أفضل الميزات

تعليقات توضيحية في الوقت الفعلي، مما يسهل إبراز المعلومات المهمة على الشاشة للمشاهدين

التوافق مع كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، بحيث يمكنك العرض من أي مكان

التكامل مع منصات التواصل والإنتاجية الشائعة لسهولة المشاركة

قيود #### تلوح في الأفق

متطلبات الاتصال بالإنترنت لعرض مقاطع الفيديو، مما قد يحبط بعض المشاهدين

تسعير نول

المبتدئ: إصدار مجاني

الأعمال: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

المؤسسات: اتصل للحصول على سعر مخصص

Loom التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,700+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (380+ تقييم)

6. استوديو OBS

عبر استوديو OBS OBS Studio من Open Broadcaster Software (OBS) هو برنامج مجاني لتسجيل الشاشة، وتسجيل الفيديو مفتوح المصدر، وأداة للبث المباشر. يحتوي البرنامج على الكثير من الخيارات لأولئك الذين يحتاجون إلى تحكم أكثر دقة في خيارات التسجيل، مثل الدقة ومعدلات الإطارات.

كما أنه يحتوي على إمكانات ممتازة لمزج الصوت بحيث يمكنك الحصول على الصوت المناسب تماماً. ونظراً لأنه مفتوح المصدر، يمكن لبعض الإضافات الخارجية الأنيقة أن توسع وظائف البرنامج إلى ما هو أبعد من مجرد مسجل شاشة بسيط إلى أداة قوية ل إنشاء المحتوى .

أفضل ميزات #### OBS Studio

خيارات التخصيص المتقدمة لمساعدتك على ضبط تسجيلاتك بدقة حتى تتمكن من إنشاء محتوى احترافي المظهر

مزج الصوت، الذي يتيح لك استخدام الصوت من مصادر مختلفة، بما في ذلك الميكروفونات وصوت النظام، في الوقت الحقيقي

مجتمع نشط من المطورين للإجابة على الأسئلة ومشاركة الإضافات والملحقات الخاصة بالبرنامج

قيود OBS Studio

ميزات عديدة، مما قد يجعله مخيفًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد وعديمي الخبرة

تسعير OBS Studio

نسخة مجانية متاحة

تقييمات ومراجعات OBS Studio

G2: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (980+ تقييمات)

7. كامتاسيا

عبر تيك سميثكامتاسيا هو مسجل شاشة قوي لنظام ويندوز سهل الاستخدام دون أن يبخل بالميزات. يمكنك تسجيل شاشتك وكاميرا الويب والصوت في نفس الوقت ثم استخدام أدوات التحرير المدمجة لإنشاء محتوى بمظهر احترافي. يمكنك إضافة نصوص وانتقالات وتأثيرات لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية. هناك أيضًا مكتبة ممتازة من اللقطات والموسيقى التي يمكنك استخدامها في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

أفضل ميزات Camtasia

خيارات تسجيل الشاشة التي تتيح لك التقاط كل أو جزء من شاشتك بحيث يمكنك مشاركة ما تريده بالضبط مع المشاهدين

أدوات تحرير بديهية، حتى بالنسبة للمبتدئين، حتى تتمكن من تحرير قطعة نهائية احترافية

الكثير من خيارات التصدير، مما يسهل مشاركة التسجيلات على يوتيوب وفيميو وجوجل درايف وغيرها

قيود Camtasia

اختصارات لوحة مفاتيح أقل من المنصات الأخرى، لذلك قد يبدو التحرير بطيئًا وغير مريح في بعض الأحيان

أسعار كامتاسيا

179.99 دولارًا سنويًا

299.99 دولار/رخصة دائمة لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات Camtasia

G2: 4.6/5 (أكثر من 950 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. EaseUS RecExperts

عبر EaseUS يعد برنامج EaseUS RecExperts لتسجيل الشاشة لنظام التشغيل Windows أداة قوية مع العديد من الميزات الممتازة. يمكنك تسجيل شاشتك بالكامل أو مناطق محددة فقط وحتى تسجيل كاميرا الويب الخاصة بك في نفس الوقت.

يستخدم البرنامج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تزيل ضوضاء الخلفية تلقائيًا وتحسن جودة الفيديو. إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات، فإن أدوات التحرير القوية للمنصة تجعل من السهل تعديل وضبط القطعة الخاصة بك. سيقدر اللاعبون أن البرنامج يسمح لهم ببث اللعب دون تأخير.

EaseUS RecExperts أفضل الميزات

أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجعل من السهل إزالة الضوضاء أو تحسين مقاطع الفيديو للحصول على جودة صوت وصورة أوضح

شاشة خضراء متقدمة تتيح لك تسجيل كاميرا الويب الخاصة بك دون الكشف عن الخلفيات غير المرغوب فيها

القدرة على إضافة العلامة المائية الخاصة بك إلى المحتوى بحيث يمكنك تحديد مقاطع الفيديو على أنها خاصة بك وبناء الوعي بعلامتك التجارية

قيود EaseUS RecExperts

حد زمني مدته دقيقتان للنسخة التجريبية المجانية من مسجل الشاشة، والتي تتضمن أيضًا علامة مائية. سيحتاج المستخدمون إلى استخدام نسخة مدفوعة من البرنامج لفتح المزيد من الوقت وجميع الميزات

تسعير EaseUS RecExperts EaseUS RecExperts

19.95 دولارًا شهريًا

39.95 دولارًا في السنة

69.95$/مدى الحياة

الأعمال: 99.95 دولارًا/جهاز كمبيوتر، مع ترقيات مجانية مدى الحياة

تقييمات ومراجعات EaseUS RecExperts

Capterra: 4/5 (1+ تقييمات)

9. فيلمورا

عبر فيلمورا Filmora هي منصة معروفة تتيح لك تسجيل شاشتك وتحرير مقاطع الفيديو بسهولة. إنه المفضل لدى صانعي المحتوى المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء نظرًا لسهولة استخدامه ومجموعة من الميزات. يمكنك تسجيل شاشتك وكاميرا الويب والصوت في نفس الوقت ثم استخدام أدوات تحرير الفيديو البسيطة لإضافة نص وانتقالات وتأثيرات أخرى.

يوفر Filmora أيضًا العديد من القوالب والرسوم المتحركة المجانية، ولن تواجه أي مشكلة في عرض مقطوعتك النهائية بفضل خيارات التصدير الرائعة.

Filmora أفضل الميزات

مناطق تصوير مخصصة تمكنك من التقاط المنطقة التي تريدها بدقة

خيارات الصوت التي تتيح لك تسجيل التعليقات الصوتية أو أصوات النظام أو كليهما في آن واحد

أدوات متقدمة لمساعدتك على جدولة جلسات التسجيل، وإظهار ضغطات المفاتيح على الشاشة، وإبراز حركات المؤشر

قيود فيلمورا

عدم وجود إمكانية الرجوع إلى الوراء مع الإصدارات الأحدث من البرنامج، مما قد يحبط المستخدمين القدامى

تسعيرة فيلمورا

نسخة تجريبية مجانية

49.99 دولاراً سنوياً

79.99 دولارًا/دائماً

Filmora التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (290+ تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 630 تقييم)

10. بانديكام

عبر بانديكام إذا كانت الطريقة التي سيتعامل بها نظام التشغيل الخاص بك مع برنامج تسجيل الشاشة تقلقك، فقد ترغب في التفكير في Bandicam. يتوافق مسجل الشاشة خفيف الوزن هذا مع نظام ويندوز ويجعل من السهل التقاط النشاط الذي يظهر على الشاشة دون إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسبب نسبة الضغط العالية التي يتميز بها.

يمكنك أيضًا التسجيل باستخدام أجهزة خارجية، مثل كاميرات الويب والهواتف الذكية والكاميرات الأخرى، لتراكب تسجيلات الشاشة. إنه خيار برنامج موثوق لإنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى تعلم حزم برامج معقدة.

Bandicam أفضل الميزات

رسوم متحركة للرسم والماوس في الوقت الحقيقي، والتي تسمح لك بإبراز المناطق المهمة من شاشتك أثناء مشاهدة المشاهدين

برنامج خفيف الوزن يمكنه التقاط صوت وفيديو عالي الجودة دون إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك

القدرة على ضبط أوقات التسجيل بحيث يكون لديك جلسات تسجيل بدون استخدام اليدين لالتقاط الصوت والفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قيود Bandicam

حد أقصى مجاني لتسجيل الشاشة يبلغ 10 دقائق وعلامة مائية. سيحتاج المستخدمون المتكررون إلى الدفع مقابل الحصول على ترخيص

تسعير #### Bandicam

49.97 دولارًا/رخصة شخصية لمدة عام لجهاز كمبيوتر واحد

59.78 دولارًا أمريكيًا/رخصة شخصية مدى الحياة لجهاز كمبيوتر واحد

79.74 دولارًا أمريكيًا/رخصة تجارية سنوية لجهاز كمبيوتر واحد

Bandicam التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 35 تقييم) كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

اجعل ClickUp Clip برنامج تسجيل شاشة ويندوز المفضل لديك

هل أنت مستعد للظهور لأول مرة مع مسجل شاشة مجاني؟ في حين أن جميع الأدوات المذكورة أعلاه تقدم ميزات رائعة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات تسجيل الشاشة، فإن ClickUp يبرز من بين هذه الأدوات.

ClickUp Clip أداة سريعة وسهلة لمساعدتك في التقاط تسجيلات الشاشة ومشاركتها. إنها طريقة سهلة للتواصل مع فريقك ومشاركة المعلومات وجعل الجميع على نفس الصفحة. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في استخدام وظيفة Clip لالتقاط ومشاركة شاشتك على الفور!