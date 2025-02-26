كيفية الرسم أثناء تسجيل الشاشة

هل تقدم تقرير المشروع المهم للغاية أو تحاول تحسين محاضراتك عبر الإنترنت؟ يمكن أن يؤدي إتقان فن الرسم أثناء تسجيل الشاشة إلى الارتقاء بمستوى عرضك التقديمي بشكل جدي.

ليس من المستغرب أن معظم الأفراد أو المؤسسات يعتمدون على أدوات تسجيل الشاشة لشرح سير العمل المعقد، وإنشاء مقاطع فيديو إرشادية، وتوثيق اللحظات الحرجة.

مع نمو سوق هذه الأدوات بمعدل ثابت 6.5٪ معدل نمو سنوي مركب ، أصبحت ضرورية للتعليم والتواصل في مكان العمل.

تؤكد هذه الزيادة أيضًا على الدور المتزايد لـ اتصال الفيديو غير المتزامن في جعل التعلم والتعاون أكثر ديناميكية.

هل أنت مستعد لتحويل شاشتك إلى لوحة فنية؟ دعنا نستكشف كيف!

لماذا يجب عليك الرسم أثناء تسجيل الشاشة؟

تسأل لماذا ترسم أثناء تسجيل الشاشة؟ حسنًا، تخيل أنك تشرح فكرة معقدة بدون مرئيات - الأمر يشبه وصف الألوان لشخص ما في الظلام.

إن إضافة الرسومات أثناء التسجيل لا يتعلق فقط بالمظهر الرائع (على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون ذلك أيضًا 😎)؛ بل يتعلق بتعزيز الوضوح والمشاركة.

لتحسين التعاون في مكان العمل ، يمكن أن يؤدي الرسم المباشر على مقاطع الفيديو إلى سد الثغرات في الفهم أثناء التواصل غير المتزامن أو العروض التقديمية. وسواء أكان العصف الذهني لسير العمل أو التعليق التوضيحي على مشروع مشترك، فإن الرسم مباشرة على الشاشة يضيف طبقة إضافية من "أوه، لقد فهمت الآن!" للمشاهدين.

بالإضافة إلى ذلك, برنامج تسجيل الشاشة مع أدوات رسم مدمجة تغنيك عن مشاكل ما بعد التحرير. إنه فوري، ومؤثر، ويجعل رسالتك ثابتة. فلماذا لا تدع أفكارك تنبض بالحياة أثناء التسجيل؟

الأدوات التي تحتاجها لتسجيل الشاشة

هناك العديد من أدوات تسجيل الشاشة المتاحة اليوم، ولكن العثور على الأداة التي تناسب احتياجاتك الخاصة - سواء للجلسات المباشرة أو التواصل غير المتزامن - يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

تتيح لك الأداة المناسبة تسجيل وإضافة التعليقات التوضيحية والرسوم التخطيطية لإضفاء الحيوية على أفكارك. لنلقِ نظرة على أفضل الخيارات، بما في ذلك أداة مثل انقر فوق لمساعدتك في اختيار الأنسب لك.

1. كليك أب كليب

قم بتضمين ClickUp Clips مباشرة في مساحة عملك للتخلص من متاعب تبديل التطبيقات أو إدارة التحميلات

دعنا نبدأ بأفضل أداة متوفرة- كليك أب كليب .

يتكامل مباشرة في ClickUp، مما يتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها دون تبديل التطبيقات. سواء كنت تقدم تحديثًا للفريق أو تنشئ برنامجًا تعليميًا سريعًا، فهي طريقة سهلة لالتقاط شاشة الكمبيوتر وإرسالها للمراجعة في ثوانٍ.

ما عليك سوى الضغط على تسجيل ومشاركة شاشتك وإرسالها أسرع من كتابة الرد. يمكن للمشاهدين والمتعاونين معك التعليق على لحظات محددة، مما يعزز المناقشات القابلة للتنفيذ، وهي ميزة إضافية رائعة!

هذا هو السبب في أنه مسجل الشاشة المجاني المدمج المثالي:

تخلص من سوء الفهم وحرّك المحادثات إلى الأمام من خلال التواصل غير المتزامن

تسجيل الشاشات مع أو بدون تعليق صوتي

إضافة تعليقات على لحظات محددة في مقطع ما لجذب انتباه المشاهدين

السماح لزملائك بالوصول إلى المقاطع عند الحاجة

تضمين مقاطعك مباشرةً في ClickUp. إنشاء رابط عام لمشاركتها خارجياً أو السماح للمستخدمين بتنزيلها

نسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain -مبتكر أداة ذكاء اصطناعي تضيف إلى تسجيلات الشاشة -للمسح الضوئي عبر النقاط البارزة بسرعة والعثور على المحتوى المهم من خلال الطوابع الزمنية

نسخ مقتطفات من المقاطع لإعادة توظيفها

على الرغم من أنه لا يمكنك الرسم مباشرةً في Clips، إلا أنه يمكنك إضافة ملاحظات وتوجيه القراء إلى أجزاء محددة من تسجيل الشاشة من خلال التعليقات.

2. لوم

عبر تلوح في الأفق إذا كنت بحاجة إلى إرسال تحديث بالفيديو ولكنك لا تريد تحديد موعد اجتماع، فإن Loom هو صديقك.

فهو يتيح لك تسجيل شاشتك (والكاميرا إذا كنت ترغب في ذلك) لشرح الأفكار أو مشاركة التعليقات. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل روابط المشاركة البسيطة والتحليلات لتتبع تفاعل المشاهدين، فهو ممتاز للاستخدام الشخصي وفريق العمل.

💡كيفية الرسم على Loom: للرسم على Loom، استخدم أدوات التعليقات التوضيحية المدمجة أثناء تسجيل الشاشة، والاختيار من بين خيارات مثل النص والأشكال ومؤشر الليزر لتمييز النقاط الرئيسية.

3. تكبير

عبر تكبير من المحتمل أنك تعرف Zoom للاجتماعات، ولكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا استخدامه لتسجيل جلسات الشاشة؟ إنه مثالي لتسجيل البرامج التعليمية السريعة أو المواد التدريبية أو جلسات العصف الذهني. بمجرد الضغط على تسجيل، يأتي الفيديو الخاص بك مع روابط مشاركة سهلة وحتى خيارات النسخ.

يمكنك التعليق على شاشتك أثناء الاجتماعات وحفظ الفيديو محلياً. وهذا يلغي الحاجة إلى إضافة رسومات توضيحية بعد ذلك، مما يوفر لك الوقت والنطاق الترددي.

💡كيفية الرسم على Zoom: في Zoom، قم بتمكين ميزة التعليق التوضيحي أثناء الاجتماع أو مشاركة الشاشة للرسم أو إضافة نص أو تمييز مناطق من شاشتك في الوقت الفعلي.

4. بانديكام

عبر بانديكام Bandicam هو الخيار الأمثل لأولئك الذين يريدون تسجيلات عالية الجودة. يعد دعمه لالتقاط 4K ومناطق التسجيل المخصصة مثاليًا للاعبين أو أي شخص ينشئ مقاطع فيديو تعليمية مفصلة.

وإذا كنت بحاجة إلى وضع تعليقات توضيحية أثناء التسجيل، فإن أدوات الرسم المدمجة تجعل الأمر سهلاً للغاية.

💡كيفية الرسم على Bandicam: أثناء استخدام Bandicam، يمكنك تنشيط أداة الرسم عبر ميزة "المستطيل" أو "القلم" في الإعدادات لإضافة التعليقات التوضيحية والإبرازات أثناء تسجيل الشاشة

5. سناجيت

عبر سناجيت Snagit هو أفضل رهان لك إذا كنت تبحث عن شيء مباشر وسهل الاستخدام. يشتهر Snagit بقدراته على التقاط الشاشة، ويوفر أدوات بسيطة لتسجيل الشاشة تتيح لك التقاط الفيديو وإضافة نص أو تعليقات توضيحية أثناء التنقل.

إنه جيد للدروس التعليمية السريعة والمصقولة أو لشرح المفاهيم المعقدة دون الحاجة إلى أجراس وصفارات البرامج الأكثر تقدمًا.

💡كيفية الرسم على Snagit: يتيح لك Snagit الرسم على شاشتك عن طريق تحديد علامة التبويب رسم قبل بدء التسجيل، مما يتيح لك إضافة تعليقات توضيحية وأشكال يدوية أثناء التقاط الشاشة

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_يحتوي حرفياً على جميع الميزات في تطبيق واحد. تسجيل المقاطع وتتبع الوقت وتتبع المشاريع الخدمية أو تطوير المنتجات. لقد وجدته عن طريق الصدفة، وأنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك ... وقد استخدمت trello و monday.com و bitrix وكل التطبيقات الأخرى لهذا الغرض على هذا الكوكب عبر 10 مؤسسات مختلفة. لا شيء يقترب من هذا التطبيق

جنيد ك، المؤسس والرئيس التنفيذي

كيفية الرسم أثناء تسجيل الشاشة: دليل خطوة بخطوة

كل أداة لها واجهة مستخدم وطريقة للرسم أثناء تسجيل الشاشة، ولكنها جميعًا تتبع نفس العملية بشكل عام.

في هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة، سنرشدك إلى كيفية استخدام ClickUp Clips لبدء الرسم على شاشتك أثناء التسجيل - لا حاجة إلى برامج إضافية!

1. قم بتثبيت البرنامج اللازم

قبل أن تبدأ في الرسم أثناء تسجيل الشاشة، ستحتاج إلى أداتين رئيسيتين: أداة لتسجيل شاشتك وأداة للرسم بها.

في حين أن معظم خيارات البرامج تتطلب تنزيل التطبيق وتثبيته محليًا، فإن ClickUp Clips يعمل مباشرةً من تطبيق ClickUp!

ابقَ منظمًا مع Clips Hub - يمكنك العثور على جميع تسجيلات ClickUp وإدارتها بسرعة في موقع مركزي واحد، مما يتيح لك البحث عنها وفرزها وتصورها لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب ClickUp الخاص بك لبدء التسجيل.

💡 نصيحة للمحترفين: سرّع سير عملك باستخدام تكامل ClickUp . من خلال أكثر من 1000 اتصال مجاني بأدوات مثل Gmail و HubSpot و Salesforce وغيرها، يمكنك أتمتة المهام والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة - كل ذلك ببضع نقرات فقط.

2. إعداد تسجيل الشاشة

يمكن أن يؤدي إعداد إعدادات التسجيل بشكل صحيح إلى رفع مستوى الفيديو الخاص بك. إليك كيفية الإعداد للنجاح:

افتح ClickUp Clips: ابحث عن أيقونة الكاميرا أو زر تسجيل مقطع (عادةً في الزاوية العلوية اليمنى). انقر عليه للبدء

جرب خيارات مختلفة لمشاركة وتسجيل مقاطع ClickUp الخاصة بك ClickUp Clips

اختر ما تريد تسجيله: حدد ما إذا كنت ستسجل الشاشة بأكملها في وضع ملء الشاشة، أو نافذة واحدة فقط، أو علامة تبويب متصفح معينة فقط

حدد ما إذا كنت ستسجل الشاشة بأكملها في وضع ملء الشاشة، أو نافذة واحدة فقط، أو علامة تبويب متصفح معينة فقط اختبر الميكروفون الخاص بك: إذا كنت تخطط للتحدث أثناء الرسم، تأكد من أن الميكروفون يعمل! يتيح لك ClickUp Clips تسجيل كل من صوتك والشاشة في نفس الوقت - وهو مثالي للدروس أو العروض التقديمية الجذابة

🧠 حقيقة ممتعة: ScreenCam، أحد أوائل منتجات تسجيل الشاشة المتاحة تجاريًا في التسعينيات اكتسبت شعبية لبث وبث العروض التوضيحية على الشاشة والبرامج التعليمية.

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3. تشغيل أداة الرسم الخاصة بك

أثناء الرسم أثناء تسجيل الشاشة على ClickUp Clips، لديك خياران ثابتان:

يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards و انقر فوق الخرائط الذهنية لإنشاء رسومات مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك ودمج رسوماتك في المهام والمشاريع.

بدلاً من ذلك، إذا كنت تفضل أدوات أخرى مثل Microsoft Paint أو Google Jamboard، فهذه أيضًا خيارات رائعة للرسم الخارجي!

📮ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ ClickUp يوحّد مهام سير عملك و المقاطع والمحادثات تحت منصة واحدة موحدة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال المستندات ولوحات المعلومات والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

جرّب ClickUp مجاناً

حوّل أفكارك إلى عناصر عمل باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

إذا كنت تستخدم أدوات الرسم الخاصة بـ ClickUp، فإليك كيفية البدء:

افتح سبورة بيضاء أو خريطة ذهنية في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

قم بإعداد منطقة الرسم الخاصة بك بالحجم والتخطيط المفضلين لديك

اختر أدوات الرسم والألوان الخاصة بك للإبداع

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استمتع بأوقات تحميل أسرع، وتفاعلات أكثر سلاسة، وتعاون في الوقت الفعلي دون تأخير على سبورة ClickUp Whiteboards

توفر ألواح ClickUp Whiteboards أوقات تحميل سريعة وتعاوناً سلساً في الوقت الفعلي، وهو أمر مثالي لدمج الرسومات أثناء التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمجها مع مهامك ومشاريعك، حتى تتمكن من تحويل الرسومات بسرعة إلى خطط قابلة للتنفيذ!

💡 اختراق سريع استخدم اختصارات لوحة مفاتيح الخريطة الذهنية لتسريع الأمور أثناء التسجيل:

Ctrl + D (Cmd + D) لتكرار الفروع

لتكرار الفروع إدخال لإضافة فرع جديد أسفل الفرع الحالي

لإضافة فرع جديد أسفل الفرع الحالي التبويب لإنشاء فرع فرعي بسرعة

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4. بدء تسجيل الشاشة

حان الوقت لبدء تسجيل الفيديو والرسم. إليك ما تحتاج إلى القيام به:

1. تمكين تطبيق كليك آب

قبل تسجيل أول مقطع لك، تأكد من تمكين تطبيق Clip: انقر فوق تطبيق تسجيل الشاشة لمساحة العمل الخاصة بك.

للقيام بذلك:

انقر على الصورة الرمزية لمساحة العمل في الزاوية العلوية اليسرى.

انتقل إلى تطبيقات، ثم حدد انقر فوق تطبيقات.

ابحث عن Clip: تسجيل الشاشة وقم بتمكينه.

2. تسجيل مقطع شاشة

بمجرد التمكين، يمكنك البدء بتسجيل المقاطع مباشرةً من شريط الأدوات، أو من تعليق مهمة، أو من مركز المقاطع. للتسجيل:

افتح قائمة الإجراءات السريعة من شريط الأدوات، أو تعليق مهمة، أو مركز المقاطع

من تعليق المهمة، انقر فوق أيقونة الفيديو لبدء تسجيل مقطع أو مقطع صوتي في تعليق المهمة

انقر على مقطع جديد في الزاوية العلوية اليمنى لبدء تسجيل الشاشة في مركز المقاطع.

5. ابدأ الرسم

بمجرد الإعداد، يمكنك إضفاء الحيوية على أفكارك باستخدام السبورة البيضاء أو الخرائط الذهنية ClickUp. لنأخذ السبورة البيضاء، على سبيل المثال، هنا:

استخدم الأشكال والألوان والمربعات النصية والأسهم والصور المختلفة للرسم على ألواح الكتابة على لوحة ClickUp Whiteboards

أثناء الرسم، جرب ما يلي لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك - والفن!

عرض الخط: اختر من بين سماكات مختلفة لجعل خطوطك بارزة أو ممزوجة حسب الحاجة

اختر من بين سماكات مختلفة لجعل خطوطك بارزة أو ممزوجة حسب الحاجة اختيار الألوان: اختر ألوانك المفضلة لإبقاء الأمور واضحة أو للإبداع

اختر ألوانك المفضلة لإبقاء الأمور واضحة أو للإبداع نمط الخط: قم بتبديل النمط ليتناسب مع الأجواء المرئية الخاصة بك.

قم بتبديل النمط ليتناسب مع الأجواء المرئية الخاصة بك. أداة التظليل: استخدم أداة التظليل لإبراز النقاط الرئيسية على السبورة البيضاء.

استخدم أداة التظليل لإبراز النقاط الرئيسية على السبورة البيضاء. أداة الممحاة: انقر على زر الممحاة واسحبه عبر اللوحة لمسح أي خطوط أو أشكال تضيفها بالخطأ

انقر على زر الممحاة واسحبه عبر اللوحة لمسح أي خطوط أو أشكال تضيفها بالخطأ مؤشر الليزر: استخدم أداة الليزر لتوجيه جمهورك. انقر واسحب لتوجيه الانتباه إلى مناطق محددة

استخدم أداة الليزر لتوجيه جمهورك. انقر واسحب لتوجيه الانتباه إلى مناطق محددة الأشكال والمخططات الانسيابية: قم ببناء مخططات مرئية أنيقة - حدد الأشكال وخصصها وكرر الأشكال للتوسيع السريع واستخدم الأسهم لربط الأفكار

قم ببناء مخططات مرئية أنيقة - حدد الأشكال وخصصها وكرر الأشكال للتوسيع السريع واستخدم الأسهم لربط الأفكار مربعات نصية وملاحظات لاصقة: أضف نصًا قابلاً للتحرير للتعليقات التوضيحية أو الأوصاف أو الملاحظات. الصق النص مباشرة على السبورة البيضاء لإنشاء مربع نصي تلقائيًا، أو استخدم الملاحظات اللاصقة لتمييز الأفكار وإنشاء قوائم المهام

باستخدام أدوات الرسم متعددة الاستخدامات في ClickUp، يمكنك استخدام تسجيل الشاشة سيتحول من أساسي إلى آسر في لمح البصر!

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6. تحرير التسجيل الخاص بك

بمجرد أن تضغط على زر التسجيل وتنتهي من تسجيل شاشتك، يوفر ClickUp خيارات تحرير مفيدة لصقل الفيديو الخاص بك. إذا كنت تبحث عن مزيد من الدقة، يمكنك دائمًا استخدام أدوات القص لمزيد من التعديلات التفصيلية

إضافة تعليقات مع طوابع زمنية إلى مقاطع الفيديو للتواصل الواضح

إذا كنت بحاجة إلى التأكيد على اللحظات الرئيسية أو إضافة تفاصيل إضافية, أدوات تدقيق الفيديو الخاصة ب ClickUp قد قامت بتغطيتك. يمكنك ذلك:

إضافة ملاحظات: ترك تعليقات في طوابع زمنية محددة

ترك تعليقات في طوابع زمنية محددة لفت الانتباه: تسليط الضوء على اللحظات الرئيسية التي تحتاج إلى تركيز

تسليط الضوء على اللحظات الرئيسية التي تحتاج إلى تركيز أشر إلى التفاصيل: اذكر المعلومات الحيوية لضمان الانتباه إليها

يدعم ClickUp تنسيقات MP4 و WEBM و Ogg لتدقيق الفيديو، مما يضمن التوافق مع المتصفحات الشائعة مثل Edge و Chrome و Firefox و Safari و Opera. مع هذه الميزات، تصبح تسجيلات الشاشة الخاصة بك أكثر تفاعلية وجاذبية!

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نصائح للرسم الفعال أثناء التسجيل

يمكن أن تؤدي إضافة رسومات أثناء تسجيل الشاشة أو التعليق على مقاطعك إلى الارتقاء بالمحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي - سواء كنت تنشئ مقاطع فيديو على YouTube أو مقاطع فيديو تعليمية - ولكن من الضروري القيام بذلك بطريقة تعزز المحتوى بدلاً من تشتيت الانتباه.

إليك بعض النصائح لجعل تسجيلاتك أكثر فعالية وجاذبية:

خطط مسبقًا: حدد أفكارك قبل البدء في الرسم. فوجود هيكل واضح يضمن لك مهارات عرض ممتازة ويتيح لك الحفاظ على التنظيم وتجنب التوقفات غير الضرورية أثناء التسجيل. ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي، يساعدك على العصف الذهني لأفكار المحتوى والعروض التقديمية حتى لا تتعثر في العوائق الإبداعية ✅

توليد الأفكار، والعصف الذهني لتدفق العروض التقديمية، والاستفادة القصوى من مكالمات الفيديو الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

عند استخدام أدوات الرسم التقليدية، جرّب ما يلي:

تحسين عرض الخط: اختر سمك الخط المناسب للوضوح - خطوط رفيعة للتفاصيل، وخطوط أكثر سمكًا للتركيز. يساعد ذلك على إبراز رسوماتك دون أن تكون مشغولة للغاية ✅✅

اختر سمك الخط المناسب للوضوح - خطوط رفيعة للتفاصيل، وخطوط أكثر سمكًا للتركيز. يساعد ذلك على إبراز رسوماتك دون أن تكون مشغولة للغاية ✅✅ قم بتمييز المناطق الرئيسية: استخدم أداة التظليل للتأكيد على الأجزاء الأكثر أهمية في الرسم، لتوجيه تركيز جمهورك ✅

استخدم أداة التظليل للتأكيد على الأجزاء الأكثر أهمية في الرسم، لتوجيه تركيز جمهورك ✅ حافظ على البساطة: تجنب ازدحام اللوحة. ركّز على العناصر المرئية الموجزة التي تدعم سردك، مع إبقاء انتباه الجمهور على النقاط الرئيسية ✅

تجنب ازدحام اللوحة. ركّز على العناصر المرئية الموجزة التي تدعم سردك، مع إبقاء انتباه الجمهور على النقاط الرئيسية ✅ استخدم المخططات الانسيابية: استخدم الأشكال والأسهم لتوضيح الروابط أو العمليات أو العلاقات. يمكن للمخططات الانسيابية أن تقسم الأفكار المعقدة إلى صور مرئية سهلة الهضم ✅✅

استخدم الأشكال والأسهم لتوضيح الروابط أو العمليات أو العلاقات. يمكن للمخططات الانسيابية أن تقسم الأفكار المعقدة إلى صور مرئية سهلة الهضم ✅✅ توقف مؤقتًا عند الحاجة: اضغط على زر الإيقاف المؤقت إذا كنت بحاجة إلى تعديل رسوماتك أو إضافة تفاصيل. والفكرة الجيدة هي أن تطلب التعليقات أثناء تقدمك أو بمجرد الانتهاء من العرض التقديمي. جرّب انقر فوق الدردشة للحصول على تعليقات مباشرةً على المهام أو على المقطع. ✅

قم بتركيز محادثاتك ومهامك والمزيد على ClickUp Chat

راجع قبل المشاركة: أعد تشغيل التسجيل الخاص بك قبل المشاركة. تأكد من أن كل شيء يتدفق بسلاسة، وأن رسوماتك واضحة، وأن الرسائل الرئيسية تم توصيلها بشكل صحيح ✅

باتباع هذه النصائح، يمكنك إنشاء تسجيلات شاشة غنية بالمعلومات وجذابة بصريًا وسهلة المتابعة!

ارفع مستوى الرسم وتسجيل الشاشة باستخدام ClickUp

الرسم في وضع تسجيل الشاشة يشبه إضافة لمسة من التوابل إلى شروحاتك. يمكنك إبقاء مشاهديك متعلقين بك من خلال إبراز النقاط الرئيسية أو رسم الأفكار المعقدة.

ولكن لا تقلق بشأن أن تكون بيكاسو - فالهدف هو الوضوح وليس التحفة الفنية.

مقارنةً بمعظم الأدوات الأخرى، يتيح لك ClickUp تنظيم تسجيلات الشاشة وإضافة تعليقات على تسجيلات الشاشة مع طوابع زمنية، وتخزين قوالب الرسم الخاصة بك، والتعاون بسهولة مع فريقك - كل ذلك في مكان واحد!

من تخطيط البرامج النصية إلى جمع التعليقات، يمنحك ClickUp جميع الأدوات في حزمة واحدة أنيقة.

هل أنت مستعد للانتقال بتسجيلات الشاشة من "ميه" إلى "واو"؟ اشترك في ClickUp واجعل تسجيلاتك ديناميكية مثل أفكارك!