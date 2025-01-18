كيفية تسجيل الشاشة على جهاز Mac بالصوت دون عناء

تعرّف على مارك. شرع مارك في إنشاء فيديو تعليمي مفصل لفريقه. قام بالضغط على "تسجيل" على جهاز Mac الخاص به، وبدا كل شيء مثاليًا حتى أدرك أن الصوت مفقود.

التقط التسجيل كل نقرة وتمرير، لكنه كان عديم الفائدة تقريبًا بدون صوت صوته. هل يبدو ذلك مألوفاً؟ يواجه العديد من مستخدمي Mac نفس المعاناة عند محاولة تسجيل الشاشة بالصوت - سواء كان صوت النظام أو إدخال الميكروفون أو كليهما.

لحسن الحظ، يحتوي نظام macOS على أدوات مدمجة مثل QuickTime Player، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث لتبسيط العملية. إذا كنت أحد مستخدمي أكثر من 100 مليون مستخدم لنظام ماك في جميع أنحاء العالم، إليك كيفية تسجيل الشاشة على نظام التشغيل Mac بالصوت!

🧠 حقيقة ممتعة: كان شعار Apple الأصلي، الذي صممه المؤسس المشارك رونالد واين عام 1976، يظهر فيه السير إسحاق نيوتن جالسًا تحت شجرة تفاح.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إذا كنت تعاني من مشكلة الصوت المفقود في التسجيلات، سيساعدك هذا الدليل على إنشاء تسجيلات شاشة سلسة على جهاز Mac الخاص بك:

إليك كيفية تسجيل الشاشة على جهاز ماك واستخدام ClickUp لتحقيق أقصى استفادة من تسجيلاتك.

استخدم شريط أدوات لقطة الشاشة (Command + Shift + 5) لالتقاط الشاشة وتسجيل الصوت بسرعة

جرِّب QuickTime Player للحصول على طريقة سهلة الاستخدام لتسجيل الشاشة وصوت النظام

قم بحل المشكلات الشائعة مثل عدم وجود صوت، وتأخر النظام، وقيود النظام مع إعداد مناسب قبل بدء التسجيل

استكشف أدوات الطرف الثالث مثل OBS Studio و Camtasia و Vmaker و Snagit للحصول على ميزات متقدمة

جرّب استخدام ClickUp Clips هو أداة لتغيير قواعد اللعبة من خلال التكامل السلس للمهام والتعاون الجماعي والنسخ بالذكاء الاصطناعي

اتبع أفضل الممارسات مثل التخطيط وتحسين الإعدادات والتحرير لإنشاء تسجيلات احترافية

كيفية تسجيل الشاشة على نظام Mac مع الصوت تسجيل الشاشة على جهاز Mac الخاص بك أسهل عندما تعرف الأدوات والإعدادات الصحيحة.

بشكل افتراضي، يسجل macOS لقطات الشاشة بدون صوت. ومع ذلك، يمكنك استخدام شريط أدوات Screenshot Toolbar المدمج في نظام التشغيل أو QuickTime Player أو العديد من تطبيقات الطرف الثالث المتوافقة لالتقاط الصوت في تسجيلاتك.

أولاً، دعنا نطلعك على بعض خيارات تسجيل الشاشة على نظام ماك نفسه.

استخدام شريط أدوات لقطة الشاشة

شريط أدوات لقطة الشاشة هو ميزة مدمجة في نظام macOS توفر طريقة سهلة لتسجيل الشاشة بأكملها أو جزء محدد مع الصوت.

1. افتح شريط أدوات لقطة الشاشة

اضغط على Command + Shift + 5 على لوحة المفاتيح

سيظهر شريط أدوات لقطة الشاشة في الجزء السفلي من شاشتك مع خيارات لالتقاط أو تسجيل شاشتك

عبر تفاحة

2. حدد خيار التسجيل

اختر إما:

تسجيل الشاشة بأكملها: تسجيل الشاشة بأكملها

تسجيل جزء محدد: اسحب وحدد المنطقة المحددة التي تريد تسجيلها

3. تمكين التسجيل الصوتي

انقر فوق خيارات على شريط الأدوات

ضمن قسم الميكروفون، حدد إدخال الصوت المطلوب (على سبيل المثال، ميكروفون داخلي أو ميكروفون خارجي)

تأكد من تمكين خيار الصوت لتسجيل الصوت

4. ابدأ التسجيل

انقر فوق تسجيل على شريط الأدوات وقم بتنفيذ الإجراءات التي تريد تسجيلها

5. إيقاف التسجيل

عند الانتهاء من التسجيل، اضغط إما على Command+Control+Escape أو Shift+Command+5 مرة أخرى ثم رمز إيقاف التسجيل في شريط القوائم

6. حفظ التسجيل

سيتم حفظ التسجيل الخاص بك تلقائيًا في الموقع الافتراضي (عادةً سطح المكتب) أو المجلد الذي حددته ضمن الخيارات

استخدام مشغل QuickTime

مشغل QuickTime Player هو تطبيق مشغل الوسائط الافتراضي المرفق مع نظام macOS. وهو معروف ببساطته ومرونته، كما أنه رائع لالتقاط تسجيلات الشاشة مع الصوت.

1. افتح مشغل QuickTime

ابحث عن QuickTime Player وابدأ تشغيله من مجلد التطبيقات، أو يمكنك استخدام Spotlight Search لنفس الغرض

2. اختر تسجيل شاشة جديد

في شريط القوائم، انقر فوق ملف واختر تسجيل شاشة جديد

سيتم فتح خاصية تسجيل الشاشة مع شريط تحكم صغير

3. تمكين التسجيل الصوتي

انقر فوق السهم الصغير بجوار زر التسجيل

من القائمة المنسدلة، اختر مصدر الصوت (على سبيل المثال، الميكروفون الداخلي أو أجهزة إخراج الصوت الأخرى المتاحة)

4. تخصيص منطقة التسجيل

حدد ما إذا كنت تريد تسجيل الشاشة بأكملها أو منطقة معينة. انقر فوق أي مكان على سطح المكتب لتسجيل الشاشة بأكملها

لتسجيل جزء محدد، اسحب المؤشر لتمييز المنطقة المطلوبة

5. ابدأ التسجيل

انقر على الزر الأحمر المميز بعلامة "تسجيل" لبدء التسجيل، وقم بتنفيذ المهام التي تريد التقاط الشاشة

عبر تفاحة

6. إيقاف التسجيل

انقر على أيقونة إيقاف التسجيل في شريط القوائم (مربع صغير داخل دائرة) في أعلى الشاشة أو اضغط على Command + Control + Esc

7. حفظ التسجيل

بمجرد الانتهاء من التسجيل، سيفتح برنامج QuickTime Player تلقائيًا الملف المسجل للمعاينة

ثم انقر فوق ملف > حفظ لتسمية التسجيل وحفظه في الموقع المفضل لديك

👀 هل كنت تعلم؟ كان QuickTime Player متاحًا في البداية لكل من نظامي macOS وWindows. ومع ذلك، أوقفت Apple إصدار ويندوز في عام 2016 بسبب انخفاض الحاجة إلى إصدار متعدد المنصات.

المشكلات الشائعة في تسجيل الشاشة على نظام ماك

يعد تسجيل الشاشة على جهاز ماك بسيطًا بشكل عام، ولكن يواجه المستخدمون بعض المشكلات الشائعة:

يمكن لبعض التطبيقات، خاصةً تلك التي تحتوي على محتوى محمي (فكر في منصات البث)، أن تحظر تسجيل الشاشة لمنع المشاركة غير المصرح بها . إذا وجدت شيئًا خاطئًا في إعدادات التسجيل، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب هذه الإجراءات الوقائية

. إذا وجدت شيئًا خاطئًا في إعدادات التسجيل، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب هذه الإجراءات الوقائية مشغل QuickTime Player لا يدعم تسجيل كاميرا الويب ، الأمر الذي قد يكون مخيبًا للآمال حقًا إذا كنت تهدف إلىإنشاء مقاطع فيديو أكثر جاذبية وتفاعلية لمشاريعك

، الأمر الذي قد يكون مخيبًا للآمال حقًا إذا كنت تهدف إلىإنشاء مقاطع فيديو أكثر جاذبية وتفاعلية لمشاريعك يبدو أن تسجيل شاشة macOS عفا عليه الزمن، جودة التسجيل في 1080p . في حين أن 1080p قد لا تزال تعمل في معظم السيناريوهات، إلا أن غياب خيارات الدقة الأعلى مثل 4K أمر ملحوظ

. في حين أن 1080p قد لا تزال تعمل في معظم السيناريوهات، إلا أن غياب خيارات الدقة الأعلى مثل 4K أمر ملحوظ فيما يتعلق بتصدير تسجيلاتك، فإن QuickTime Player يدعم فقط تنسيق .mov الحصري لشركة Apple. لا يمكنك التسجيل على الشاشة باستخدام الأدوات الافتراضية بتنسيقات أكثر استخدامًا مثل .mp4 أو .wmv أو .mkv؛ سيتعين عليك تحويل الملف أولاً

الحصري لشركة Apple. لا يمكنك التسجيل على الشاشة باستخدام الأدوات الافتراضية بتنسيقات أكثر استخدامًا مثل .mp4 أو .wmv أو .mkv؛ سيتعين عليك تحويل الملف أولاً قيد آخر هو أن جميع التسجيلات مخزنة محليًا على جهازك. على عكس الأدوات المستندة إلى السحابة,مقاطع الفيديو المسجلة الخاصة بك مرتبطة بنظام واحد، ويمكن أن تصبح مشاركتها أمرًا شاقًا

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أدوات أخرى لتسجيل شاشة Mac

في حين أن الأدوات المضمنة مثل QuickTime Player وشريط أدوات لقطة الشاشة رائعة لتسجيل الشاشة الأساسي على أجهزة ماك، فقد تحتاج أحيانًا إلى مزيد من المرونة أو الوظائف لاحتياجات التسجيل الخاصة بك.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على البرامج التعليمية أو مقاطع الفيديو الخاصة بالألعاب أو العروض التقديمية الاحترافية، فستحتاج إلى ميزات متقدمة مثل مزج الصوت وخيارات التحرير وإمكانيات البث المباشر.

تحتاج إلى برنامج خارجي أو امتداد خارجي للوصول إلى هذه الميزات المتقدمة. دعنا نستكشف بعضًا من أفضلها في السوق!

1. OBS Studio

عبر استوديو OBSاستوديو OBS (برنامج Open Broadcaster Software) هو برنامج مجاني مفتوح المصدر أصبح مفضلاً لدى صانعي المحتوى والمحترفين. ويحظى بتقدير واسع النطاق لمرونته وقدراته القوية.

يحتوي البرنامج خفيف الوزن على بعض الميزات المفضلة لدى المستخدمين:

يدعم تسجيل الشاشة والبث المباشر

يسمح لك بتسجيل الصوت الداخلي وصوت النظام ومدخلات الميكروفون

يتيح لك تخصيص التسجيل بمشاهد متعددة، وتراكبات، وانتقالات

يوفر خيارات للتسجيل بمعدلات إطارات ودقة عالية

يُعد OBS Studio مثاليًا للاعبين والمعلمين وأي شخص يريد تسجيلات احترافية دون إنفاق أي أموال. ومع ذلك، قد تبدو واجهته مربكة للمبتدئين.

2. كامتاسيا

عبر كامتازيا إحدى الأدوات التي تقدمها شركة TechSmith المتخصصة في التقاط الشاشة وتسجيل الشاشة, كامتاسيا هو تطبيق خارجي متميز مثالي للمحترفين الذين يريدون حلاً متكاملاً لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو.

يمكنك استخدام هذه الأداة لالتقاط التسجيلات بسلاسة بفضل ما يلي:

واجهة سهلة الاستخدام لتسجيل الشاشة بأكملها أو أجزاء مختارة منها

محرر مدمج لإضافة التعليقات التوضيحية والرسوم المتحركة والتأثيرات

دعم لتسجيل الصوت من مصادر متعددة مثل الميكروفونات وصوت النظام

موسيقى وأصول خالية من حقوق الملكية لتحسين تسجيلاتك

يعد Camtasia رائعًا لإنشاء البرامج التعليمية والندوات عبر الإنترنت و فيديوهات تدريبية . إنه مناسب للمبتدئين ولكنه باهظ الثمن.

3. في ميكر

عبر في ميكر هل تبحث عن أداة حديثة وخفيفة الوزن؟ في ميكر هو خيار ممتاز لتسجيلات الشاشة السريعة. إنها أداة قائمة على السحابة مصممة للتعاون وإنشاء المحتوى في العصر الحديث.

استخدم واجهة المستخدم البديهية للأداة من أجل:

تسجيل مقاطع الفيديو والصوت وحتى كاميرا الويب في وقت واحد

جدولة التسجيلات وتعيين التذكيرات

تخزين تسجيلاتك ومشاركتها بسهولة باستخدام التخزين السحابي

إجراء الحواف والتعليقات التوضيحية الأساسية باستخدام محرر خفيف الوزن

Vmaker هو مثالي للفرق التي تتعاون عن بُعد أو الأفراد الذين ينشئون مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية.

4. استرجاع

عبر الاسترجاع إذا واجهتك مشكلة في تسجيل الصوت الداخلي على جهاز Mac, Loopback من Rogue Amoeba هو برنامج رائع تابع لجهة خارجية. على الرغم من أنه ليس مسجل شاشة تقليدي لنظام macOS، إلا أنه أداة قوية لإدارة مصادر الصوت بسلاسة.

ستجد هذه الأداة مفيدة بشكل خاص في:

الجمع بين إدخال صوت النظام والميكروفون في جهاز افتراضي واحد للتسجيل

التقاط صوت داخلي عالي الجودة للبودكاست ومقاطع الفيديو التعليمية

دمج التسجيلات الخاصة بك ومشاركتها مع أدوات أخرى مثل OBS Studio و QuickTime Player

إذا كنت تواجه صعوبة في تسجيل صوت النظام على جهاز ماك، فإن Loopback يمكن أن يكون منقذًا لك. إنه مثالي لتسجيل الصوت الداخلي أثناء البث المباشر أو تسجيل برنامج تعليمي.

ومع ذلك، فهي أداة متخصصة أفضل للمستخدمين المتقدمين.

5. لوم

عبر تلوح في الأفق يُعد Loom أحد أكثر الأدوات استخدامًا للتسجيلات الشخصية السريعة، وهو خيار شائع للمستخدمين الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة وخالية من المتاعب لمشاركة مقاطع الفيديو والتسجيل على جهاز Mac.

يوفر واجهة سهلة الاستخدام وهو مثالي للتواصل في فرق العمل عن بُعد مما يسمح بالتسجيل والمشاركة الفورية.

ازدادت شعبية Loom بفضل منتج شامل يتيح لك:

تسجيل شاشتك وكاميرا الويب معًا للحصول على لمسة شخصية

مشاركة التسجيلات على الفور باستخدام رابط

التعاون مع فرق العمل مع ميزات التعليقات والملاحظات

تسليط الضوء على المناطق المهمة أثناء التسجيلات باستخدام أدوات الرسم

بساطة Loom و ميزات التعاون تجعله المفضل للفرق البعيدة والمعلمين والمحترفين.

6. سناجيت

عبر سناجيت أداة التقاط وتسجيل الشاشة الأخرى من TechSmith, سناجيت يركز على سهولة الاستخدام والتقاط صور عالية الجودة للشاشة. إنه مثالي للمستخدمين الذين يرغبون في الجمع بين تسجيل الشاشة والصور المشروحة.

يركز Snagit على التسجيل المبسط، مما يمنحك القدرة على:

التقاط الشاشة بالكامل، أو جزء محدد، أو مناطق التمرير

التعليق التوضيحي على التسجيلات بالنصوص والأسهم والتأثيرات

تقطيع المقاطع ودمجها باستخدام محرر فيديو أساسي

إنشاء أدلة إرشادية وعروض توضيحية وعروض تقديمية بسهولة

يعد Snagit رائعًا للمحترفين الذين ينشئون برامج تعليمية أو وثائق مرئية. تركيزه على البساطة والنتائج المصقولة يجعله أداة موثوقة للمبتدئين والخبراء على حد سواء.

7. كليك أب

تتيح لك معظم أدوات الطرف الثالث تسجيل شاشتك وصوتك بسهولة، ولكن هذا كل ما هي عليه - برامج تسجيل.

إذا كنت تبحث عن حل لتسجيل الشاشة يتجاوز مجرد التقاط الفيديو ويتيح لك دمج تسجيلاتك بسهولة في سير عملك, ClickUp هي إجابتك

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يشتهر تطبيق ClickUp بميزات إدارة المشاريع، فهو إلى ما هو أبعد من ميزة تسجيل الشاشة الأساسية باستخدام ClickUp Clips وهي ميزة مفيدة للغاية تسهّل تعاون الفريق وتعزز الإنتاجية.

ما هي ClickUp Clips؟

قم بإحداث ثورة في سير عمل تسجيل الشاشة باستخدام ClickUp Clips ClickUp Clips يتيح لك تسجيل ومشاركة شاشتك مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك. إنها أداة إنتاجية تسد فجوات التواصل مما يجعل من السهل إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

وسواء كنت تقوم بتوجيه أحد زملائك في الفريق خلال مهمة ما، أو توضيح ميزة ما، أو تقديم ملاحظات، فإن ClickUp Clips ستسهل عليك العملية بأكملها.

إليك فيديو لمقاطع ClickUp Clips لمساعدتك على فهم المزيد:

فيما يلي بعض الميزات الرائعة التي ستساعدك على التقاط التسجيلات على جهاز Mac بالإضافة إلى القيام بأكثر من ذلك بكثير:

1. تسجيل الشاشة ومشاركتها على الفور

تتيح لك ميزة ClickUp Clips تسجيل شاشتك وكاميرا الويب في نفس الوقت. ولإضافة لمسة شخصية، يمكنك تراكب الفيديو الخاص بك أثناء شرح العملية التي تقوم بها.

وبمجرد التسجيل، يتم حفظ المقاطع تلقائياً في مساحة عمل ClickUp، مما يجعلها متاحة على الفور لفريقك.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشاتك بالطريقة الذكية

2. إرفاق تسجيلات الشاشة بالمهام

هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp حقًا. فعلى عكس مسجلات الشاشة المستقلة، يمكنك إرفاق مقاطعك مباشرةً بمهام أو مشاريع محددة. على سبيل المثال:

تسجيل تقرير خطأ وربطه بمهمة تطويرية

توضيح عملية وإرفاق التسجيل بوحدة تدريب الفريق

تقديم ملاحظات مرئية على تصميم أو مستند وربطه بالمهمة المعنية

إعادة تعريف الطريقة التي تسجل بها وتتعاون مع ClickUp Clips

3. تعاون مع الفرق باستخدام التسجيلات

يصبح التعاون سهلاً عندما تكون تسجيلات الشاشة الخاصة بك مركزية في ClickUp. يمكن لفريقك:

مشاهدة المقاطع مباشرةً ضمن المهمة أو سلسلة التعليقات

ترك تعليقات أو طرح أسئلة أو تقديم تحديثات في الوقت الفعلي

ضمان مزامنة الجميع دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة التي لا نهاية لها

4. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تسجيلاتك

تمنحك إمكانات الذكاء الاصطناعي في ClickUp أقصى استفادة من تسجيلاتك من خلال مطالبات بسيطة. ClickUp Brain يمكن النسخ التلقائي جميع المقاطع الخاصة بك، وتحويل محتوى الفيديو إلى نص قابل للبحث لسهولة الرجوع إليه من قبل جميع أعضاء الفريق.

ويتيح ذلك أيضًا إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بك لأعضاء الفريق الذين يفضلون القراءة على المشاهدة مع السماح لك بالبحث عن كلمات أو عبارات محددة داخل تسجيلاتك لتصفح أسرع.

توقع الحصول على أكثر النسخ سلاسة لتسجيلاتك مع ClickUp Brain

شاهد كيف ينسخ Brain بكل سهولة:

5. تخزين آمن ومركزي

حافظ على جميع تسجيلاتك آمنة ومنظمة داخل مساحة عمل ClickUp الآمنة.

الوصول إلى المقاطع مباشرةً من المهام أو المشاريع المرتبطة بها

الاستغناء عن الحاجة إلى التخزين الخارجي أو منصات الطرف الثالث

ضمان إتاحة التسجيلات لأعضاء الفريق المصرح لهم فقط

يُعد ClickUp مثاليًا للفرق والمعلمين والمحترفين الذين يرغبون في الجمع بين تسجيل الشاشة وإدارة المشاريع بسلاسة.

💡 نصيحة احترافية: أضف قائمة مرجعية أو مخططًا موجزًا نصيًا موجزًا إلى مهمتك في ClickUp قبل الضغط على تسجيل. وبمجرد الانتهاء من ذلك، أرفق مقطعك مباشرةً بالمهمة واستخدم ميزة النسخ في ClickUp Brain لـ إنشاء ملخص مكتوب لسهولة الرجوع إليه .

أفضل الممارسات لتسجيل الشاشة على نظام التشغيل Mac

يتضمن إنشاء تسجيلات شاشة عالية الجودة على جهاز Mac الخاص بك أكثر من مجرد الضغط على زر التسجيل. ولضمان أن تكون تسجيلاتك واضحة واحترافية وفعالة، ضع في اعتبارك أفضل الممارسات التالية:

خطط للمحتوى الخاص بك قبل البدء في التسجيل

اخترمسجل شاشة يتوافق مع احتياجاتك. يعد QuickTime Player وشريط أدوات لقطة الشاشة أكثر ملاءمةً للميزات الأساسية، أما بالنسبة للميزات المتقدمة، ففكر في تطبيقات الطرف الثالث مثل Camtasia و ClickUp

حدد ما إذا كنت ستسجل صوت النظام أو إدخال الميكروفون أو كليهما، وتأكد من تكوين إعدادات الصوت ومصادر الصوت بشكل صحيح

راقب مدة التسجيل الخاص بك. يمكن أن تؤدي التسجيلات الطويلة إلى أحجام ملفات كبيرة وتتطلب تحرير فيديو أكثر شمولاً

اختر تنسيق الملف والدقة المناسبة لجمهورك. تأكد من أن الفيديو النهائي يمكن الوصول إليه ويحافظ على جودته عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة

والأهم من ذلك، تذكر أن تراجع تسجيلاتك عند الانتهاء للتأكد من التقاط جميع مقاطع الفيديو والصوت بشكل صحيح!

لماذا التسجيل فقط عندما يمكنك النقر فوق سير عملك؟

نأمل، مع هذه النصائح والأدوات، ألا ترتكب خطأً مثل مارك: تسجيل شاشتك فقط لتدرك أن الصوت لم يتم تسجيله.

سواءً باستخدام شريط أدوات لقطة الشاشة المدمج، أو استكشاف تطبيقات الطرف الثالث مثل OBS Studio، أو استخدام سير العمل الفعال في ClickUp Clips، يمكن للأداة المناسبة أن تحدث فرقًا كبيرًا.

استخدم مجموعة ClickUp القوية لتعزيز فائدة تسجيلاتك. قم بإرفاقها بالمهام، وتعاون مع فريقك، بل وقم بنسخ مقاطع الفيديو للحصول على رؤى قابلة للبحث - كل ذلك في مكان واحد.

في المرة القادمة التي تضغط فيها على "تسجيل"، اجعلها ذات أهمية باستخدام أداة تعمل بجد مثلك. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا وشاهد بنفسك!