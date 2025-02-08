كيفية اقتصاص تسجيل الشاشة للحصول على جودة فيديو أفضل؟

كنت قد انتهيت للتو من تسجيل برنامج تعليمي، ثم لاحظت وجود أشرطة أدوات غير ضرورية وخلفيات مزدحمة وحدود غير ملائمة تشغل مساحة ثمينة على الشاشة.

إنه أمر محبط، أليس كذلك؟

هذه المشتتات تجذب الانتباه بعيدًا عن المحتوى الخاص بك وتجعل حتى أفضل الفيديوهات تبدو غير احترافية. الخبر السار هو أنه من السهل إصلاحها.

باستخدام تقنيات الاقتصاص الصحيحة، يمكنك تنظيف الفيديو الخاص بك وإضفاء لمسة نهائية احترافية مصقولة. في هذا المنشور، سنرشدك في هذا المنشور إلى كيفية اقتصاص تسجيل الشاشة للحصول على نتيجة أكثر وضوحًا وخالية من التشتيت. 🎯

إنشاء تسجيلات الشاشة وتخزينها وإدارتها في مكان واحد باستخدام ClickUp

⏰ ملخص 60 ثانية

يعمل اقتصاص تسجيلات الشاشة على التخلص من المشتتات وتركيز انتباه المشاهد. تعزز مقاطع الفيديو النظيفة والمقصوصة الاحترافية وجودة العرض التقديمي

يوفر VLC ميديا بلاير خيارات اقتصاص مجانية خطوة بخطوة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز

أدوات مخصصة مثل OBS Studio و Camtasia لتبسيط اقتصاص الفيديو باستخدام عناصر تحكم مرئية

يمكن لمستخدمي نظام macOS اقتصاص التسجيلات باستخدام iMovie أو استكمالها باستخدام QuickTime للقص

تتيح أجهزة آيفون إمكانية الاقتصاص السهل باستخدام تطبيق Photos مع نسب أبعاد محددة مسبقًا

يمكن لمستخدمي أندرويد اقتصاص مقاطع الفيديو عبر صور جوجل أو تطبيقات الطرف الثالث مثل CapCut

تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp يمكن أن يساعدك في إنشاء تسجيلات الشاشة وتخزينها وإدارتها في مكان واحد لسهولة الوصول إليها

جرّب ClickUp مجاناً

لماذا يجب عليك اقتصاص تسجيلات الشاشة الخاصة بك؟

إن تسجيلات الشاشة مليئة بالمحتوى القيّم، ولكن المشتتات مثل الإشعارات أو المساحات الفارغة يمكن أن تشغل انتباه المشاهد عن الرسالة. يساعد الاقتصاص على تركيز انتباه المشاهد على ما هو مهم حقًا. إليك سبب ضرورة ذلك في تسجيلاتك. 📃

يُبقي المشاهدين مشدودين: يساعد التخلص من الزحام على إبقاء المشاهدين على ما هو مهم، مما يسهل متابعة رسالتك وفهمها

يساعد التخلص من الزحام على إبقاء المشاهدين على ما هو مهم، مما يسهل متابعة رسالتك وفهمها يعزز العرض التقديمي للفيديو: تبدو مقاطع الفيديو النظيفة والمقصوصة جيدًا مصقولة واحترافية، مما يجعل البرامج التعليمية والعروض التوضيحية للمنتجات و العروض التقديمية المسجلة أكثر جاذبية

تبدو مقاطع الفيديو النظيفة والمقصوصة جيدًا مصقولة واحترافية، مما يجعل البرامج التعليمية والعروض التوضيحية للمنتجات و العروض التقديمية المسجلة أكثر جاذبية أسهل في المشاركة والمشاهدة: يقلل الاقتصاص من حجم الملف، مما يجعل تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك أسرع وأسهل في المشاركة وأكثر سلاسة في المشاهدة على الأجهزة المحمولة

كيفية اقتصاص تسجيل الشاشة على ويندوز

يعد اقتصاص تسجيلات الشاشة على نظام ويندوز أمرًا بسيطًا - سواء كنت تستخدم أدوات مدمجة أو برامج طرف ثالث، إليك كيفية جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تبدو واضحة واحترافية. 💁

الطريقة 1: استخدام مشغل الميديا VLC Media Player

مشغل الميديا VLC Media Player ليس فقط للتشغيل، بل هو أداة مجانية وخفيفة الوزن مع ميزات تحرير مفيدة مثل الاقتصاص. إليك كيفية اقتصاص تسجيلات الشاشة:

الخطوة رقم 1: تشغيل مشغل الميديا VLC Media Player

ابدأ بفتح VLC على حاسوبك. تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للوصول إلى جميع الميزات الضرورية.

الخطوة #2: قم بتحميل تسجيل الشاشة

انقر على قائمة الوسائط في شريط التنقل العلوي واختر افتح ملف. تصفح نظامك لتحديد موقع تسجيل الشاشة الذي تريد اقتصاصه وفتحه.

الخطوة رقم 3: الوصول إلى المؤثرات والمرشحات

انتقل إلى قائمة الأدوات وحدد التأثيرات والفلاتر. تحتوي هذه القائمة على خيارات لتعديل مظهر الفيديو الخاص بك.

الخطوة رقم 4: انتقل إلى علامة تبويب تأثيرات الفيديو

في نافذة التأثيرات والفلاتر، انتقل إلى علامة التبويب تأثيرات الفيديو وانقر على علامة التبويب الفرعية اقتصاص. يتيح لك هذا القسم إدخال قيم محددة للاقتصاص.

الخطوة رقم 5: أدخل قيم الاقتصاص

أدخل قيم البكسل للمناطق التي تريد اقتصاصها من أعلى و أسفل و يسار و يمين.

⚠️ تنبيه: لا يعرض VLC معاينة في الوقت الحقيقي للاقتصاص، لذا اضبط قيم البكسل ببطء. للحصول على مظهر متوازن، استخدم نفس القيمة للجانبين المتقابلين - الأعلى والأسفل أو اليسار واليمين.

الخطوة رقم 6: احفظ الفيديو الذي تم اقتصاصه

هل أنت راضٍ عن الاقتصاص؟ انتقل إلى الوسائط > تحويل/حفظ، أضف الفيديو الخاص بك، واختر MP4، وانقر على مفتاح الربط للإعدادات، وقم بتمكين الاقتصاص، وحدد مجلدًا، واضغط على بدء للحفظ.

الطريقة 2: استخدام برنامج مخصص لتسجيل الشاشة

مخصص برنامج أدوات تسجيل الشاشة لنظام التشغيل ويندوز غالبًا ما تأتي مع ميزات تحرير مدمجة تبسط عملية الاقتصاص. توفر تطبيقات مثل OBS Studio أو Camtasia أو Camtasia أو Bandicam مرونة وعناصر تحكم مرئية.

دعنا نتعرف على كيفية استخدامها:

الخطوة رقم 1: اختر البرنامج المناسب

اختر أداة لتسجيل الشاشة وكاميرا الويب مع وظيفة الاقتصاص. يُعدّ OBS Studio و Camtasia خيارين جيدين للمستخدمين المتقدمين، بينما يوفر Bandicam واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين.

img/

افتح أداة تحرير مثل OBS حيث ترغب في اقتصاص الفيديو الخاص بك

الخطوة رقم 2: افتح أداة البرنامج واستورد التسجيل الخاص بك

قم بتشغيل البرنامج الذي اخترته وقم بتحميل تسجيل الشاشة الخاص بك. يوجد هذا الخيار عادةً في قائمة مثل الملف > افتح أو استيراد الوسائط.

افتح مصدر الوسائط على OBS

الخطوة رقم 3: حدد موقع أداة الاقتصاص

استكشف خيارات التحرير الخاصة بأداة مسجل الشاشة للعثور على أداة القص . ابحث عن علامات التبويب أو القوائم المسماة التحرير أو التشذيب أو القص. توفر معظم الأدوات أيقونة أو زر اقتصاص يسهل التعرف عليه.

حدد موقع أداة الاقتصاص

الخطوة رقم 4: تحديد المنطقة

استخدم أداة التحديد لتمييز المنطقة المحددة من الفيديو الذي تريد الاحتفاظ به. اعتمادًا على إمكانيات الأداة، يمكنك سحب الحواف أو إدخال الأبعاد الدقيقة لضبط مربع الاقتصاص.

إضافة أبعاد دقيقة للاقتصاص

الخطوة رقم 5: تطبيق التغييرات ومعاينتها

قم بتأكيد الاقتصاص ومعاينة الفيديو الذي تم تحريره للتأكد من أنه يلبي توقعاتك. تقدم بعض الأدوات عرضاً على شاشة مقسّمة لمقارنة النسخة التي تم اقتصاصها بالنسخة الأصلية.

تطبيق التغييرات ومعاينتها

الخطوة رقم 6: تصدير الفيديو الذي تم اقتصاصه

بمجرد الاقتصاص، احفظ الفيديو باستخدام تصدير أو حفظ باسم. اختر تنسيق الملف وجودته، مثل MP4، الذي يوفر جودة جيدة وأحجام ملفات أصغر.

📖اقرأ أيضًا: ما هي أفضل مسجلات الشاشة المجانية بدون علامات مائية؟

كيفية اقتصاص تسجيل شاشة على نظام macOS

يوفر macOS أدوات تحرير فيديو سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل اقتصاص تسجيلات الشاشة. سواء كنت تستخدم iMovie، أو المحررين عبر الإنترنت، أو ملحقات كروم لتسجيل الشاشة يمكنك بسهولة إنشاء منتج نهائي مصقول.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لاقتصاص مقطع فيديو على نظام macOS. 💫

الطريقة 1: استخدام iMovie

iMovie هو أداة تحرير فيديو رائعة مثبتة مسبقًا على نظام macOS. يوفر إمكانات اقتصاص قوية، مما يجعله محرر فيديو مثاليًا لتسجيلات الشاشة المركزة.

لنلقِ نظرة على الخطوات:

الخطوة رقم 1: إنشاء مشروع جديد

قم بتشغيل iMovie من مجلد التطبيقات أو البحث عن الضوء، انقر على إنشاء جديد واختر موفي لبدء مشروع جديد. سيؤدي ذلك إلى فتح مساحة عمل فارغة للتحرير.

الخطوة رقم 2: استيراد تسجيل الشاشة

انقر على زر استيراد الوسائط. انتقل إلى ملف تسجيل الشاشة الخاص بك، وحدده، وانقر فوق استيراد المحدد._ اسحب الفيديو المستورد من مكتبة الوسائط إلى المخطط الزمني في أسفل الشاشة.

الخطوة رقم 3: حدد المقطع للتحرير والوصول إلى أدوات الاقتصاص

انقر فوق مقطع الفيديو في المخطط الزمني لتفعيل أدوات التحرير، وسيظهر حد حوله. في لوحة المعاينة، انقر فوق الزر اقتصاص للتعبئة، وسيظهر إطار قابل للتعديل فوق مقطع الفيديو بالكامل.

الخطوة رقم 4: ضبط إطار الاقتصاص والمعاينة

اسحب حواف الإطار للتركيز على المنطقة التي تريدها، مع الحفاظ على اتساق نسبة العرض إلى الارتفاع للحصول على مظهر متوازن. قم بمعاينة الاقتصاص باستخدام التشغيل، وبمجرد أن تكون راضيًا، انقر على Apply لوضع اللمسات الأخيرة.

الخطوة رقم 5: تصدير الفيديو الذي تم اقتصاصه

انقر على زر مشاركة في الزاوية العلوية اليمنى من iMovie. اختر ملف أو خيار تصدير آخر مثل يوتيوب، واضبط الدقة والجودة، ثم احفظ الملف وحمّله إلى الموقع الذي اخترته.

💡*إذا كان الفيديو الخاص بك يحتوي على أبعاد قياسية، فاستخدم نسب العرض إلى الارتفاع الافتراضية لتحرير أسرع.

الطريقة 2: استخدام QuickTime للاقتصاص

QuickTime هو مشغل وسائط بسيط مع وظائف تحرير أساسية مثل الاقتصاص. وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على أدوات اقتصاص، إلا أنه يعمل بشكل جيد مع مسجلات شاشة ماك لسير عمل سلس.

لنرى كيف يمكنك استخدامه:

الخطوة رقم 1: تحميل تسجيل الشاشة

يمكنك العثور على QuickTime Player في مجلد التطبيقات الخاص بك أو البحث عنه باستخدام Spotlight Search. انقر على ملف > فتح ملف... وحدد تسجيل شاشة جديد.

الخطوة رقم 2: تسجيل الفيديو

لإزالة المقاطع غير المرغوب فيها من بداية الفيديو أو نهايته، انقر على تحرير > تشذيب. اضبط مقابض التشذيب الصفراء في شريط التشغيل لعزل الجزء المطلوب. اضغط تقليم لتطبيق التغييرات.

img/

يمكنك حتى ضبط سرعة تشغيل التسجيل.

الخطوة رقم 3: احفظ الفيديو الذي تم تحريره

انقر على ملف > تصدير باسم لتصدير الفيديو المقتطع واختيار دقة مثل 1080p أو 720p. نظرًا لأن QuickTime لا يقوم بقص مقاطع الفيديو، افتح الملف الذي تم تصديره في iMovie أو برنامج طرف ثالث لاقتصاص المزيد حسب الحاجة.

هل تعلم؟ تم تطوير QuickTime في الأصل من قبل شركة Apple في عام 1991 وكان من أوائل مشغلات الوسائط التي تدعم بث الفيديو عبر الإنترنت. وقد مهد الطريق لمشغلات الفيديو الحديثة وأدوات التحرير!

كيفية اقتصاص تسجيلات الشاشة على الأجهزة المحمولة

عندما لا يكون التحرير على جهاز كمبيوتر محمول مناسبًا، كما هو الحال عندما تكون مسافرًا أو في وقت قصير أو عندما لا تستطيع الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يصبح هاتفك هو البديل المثالي لمحرر الفيديو عبر الإنترنت.

توفر أجهزة iPhone وAndroid أدوات مدمجة لاقتصاص تسجيلات الشاشة أو إزالة المشتتات. لنلقِ نظرة على كيفية القيام بذلك! 💪

اقتصاص تسجيلات الشاشة على iPhone (iOS)

تحتوي أجهزة آيفون على أدوات تحرير قياسية لمساعدتك في تنقيح برنامج تعليمي أو تحسين عرض تقديمي. يوفر تطبيق Photos المدمج طريقة بديهية لتعديل تسجيلاتك. دعنا نفهم كيف يمكنك استخدامه:

الخطوة رقم 1: انتقل إلى مجلد التسجيلات

قم بتشغيل تطبيق Photos من شاشتك الرئيسية وانتقل إلى ألبوماتك أو مجلد المُستجدات. ستجد هنا تسجيل الشاشة الذي تريد اقتصاصه.

عبر الوصف الخطوة رقم 2: حدد الفيديو والوصول إلى أدوات التحرير

انقر على الصورة المصغّرة للفيديو لفتحه في وضع ملء الشاشة، ثم انقر على تحرير في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى أدوات التحرير، بما في ذلك أداة الاقتصاص.

الخطوة رقم 3: استخدم أداة الاقتصاص

اضغط على أيقونة Crop، التي تشبه مربعًا بخطوط متداخلة، في أسفل الشاشة. سيظهر تراكب شبكي على الفيديو الخاص بك.

اسحب زوايا الشبكة أو حوافها للتركيز على المنطقة التي تريد الاحتفاظ بها. اضغط على الزر نسبة العرض إلى الارتفاع في الزاوية اليمنى لتحديد نسب العرض إلى الارتفاع المحددة مسبقًا مثل 16:9 أو المربع.

💡 نصيحة احترافية: قم بالتكبير والتصغير بإصبعين لاقتصاص دقيق. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، حافظ على نسبة عرض إلى ارتفاع ثابتة للحصول على مظهر مصقول.

الخطوة رقم 4: احفظ التغييرات

بمجرد الرضا، انقر على Done لحفظ تعديلاتك. ستحل النسخة التي تم اقتصاصها محل النسخة الأصلية، ولكن يمكنك تحديد إعادة إلى النسخة الأصلية في قائمة التعديل لاستعادة النسخة السابقة.

💡 نصيحة احترافية: احفظ نسخة من الفيديو الأصلي قبل التعديل للاحتفاظ بنسخة غير منقحة للاستخدام المستقبلي.

كيفية اقتصاص تسجيلات الشاشة على أجهزة Android

تستخدم أجهزة Android عادةً تطبيق صور Google Photos_ لتحرير تسجيلات الشاشة. دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدامه:

الخطوة رقم 1: أدخل وضع التحرير

بمجرد فتح تطبيق صور جوجل من درج التطبيق، تصفح معرض الصور الخاص بك لتحديد موقع تسجيل الشاشة. اضغط على الصورة المصغرة للفيديو وحدد أيقونة تحرير_ في أسفل الشاشة. سينقلك هذا إلى واجهة تحرير التطبيق.

📌 📌نصيحة سريعة: قم بتنزيل مقاطع الفيديو من Google Drive على جهازك قبل التحرير، وحافظ على تحديث تطبيقك للوصول إلى أحدث ميزات التحرير.

الخطوة رقم 2: افتح أداة الاقتصاص

اضغط على خيار اقتصاص. سيظهر تراكب شبكي، مما يتيح لك اقتصاص الفيديو. إذا لم تظهر أداة الاقتصاص، تحقق من أذونات تطبيقك أو جرّب تطبيقًا خارجيًا مثل KineMaster أو CapCut.

الخطوة رقم 3: قص الفيديو الخاص بك

اسحب الدوائر أو الخطوط البيضاء على حواف الشبكة لضبط إطار الفيديو الخاص بك. للحفاظ على نسبة عرض إلى ارتفاع محددة، اضغط على أيقونة نسبة العرض إلى الارتفاع، والتي تبدو كمستطيل به أسهم، واختر النسبة التي تريدها.

⚡نصيحة سريعة: التزم بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 ليوتيوب و1:1 لإنستغرام لضمان ظهور مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل رائع على كلا النظامين الأساسيين.

الخطوة رقم 4: معاينة التعديلات وحفظ الفيديو

اضغط على زر تشغيل داخل المحرر لعرض الفيديو الذي تم اقتصاصه. تحقق من وجود أي اقتطاعات غير مقصودة أو مناطق فاتتك. نصيحة رائعة هي أن تشاهد الفيديو في وضع ملء الشاشة للتأكد من أن الجزء الذي تم اقتصاصه يتماشى مع التركيز الذي تريده.

اضغط على حفظ نسخة في أسفل الشاشة. يؤدي هذا إلى إنشاء ملف جديد مع التعديلات التي تم اقتصاصها، مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية. قم بإعادة تسمية الملف الذي تم اقتصاصه لتمييزه عن الملف الأصلي، خاصةً إذا كنت تدير إصدارات متعددة من نفس التسجيل.

📖اقرأ المزيد: إدارة المشاريع لإنتاج الفيديو

تقنيات الاقتصاص المتقدمة والنصائح

للحصول على مظهر أكثر دقة وملاءمة أفضل للمنصة، جرّب تقنيات الاقتصاص المتقدمة هذه:

وضع الملء : تغيير حجم الفيديو الخاص بك ليناسب أبعادًا محددة دون تشويه ولكن قد يؤدي إلى اقتصاص بعض الأجزاء. اضبط المنطقة باستخدام إعدادات مثل "الوسط" أو "الشمال الشرقي

: تغيير حجم الفيديو الخاص بك ليناسب أبعادًا محددة دون تشويه ولكن قد يؤدي إلى اقتصاص بعض الأجزاء. اضبط المنطقة باستخدام إعدادات مثل "الوسط" أو "الشمال الشرقي وضع الاقتصاص : يستخرج منطقة دقيقة دون تغيير حجمها، مما يمنحك تحكمًا كاملاً بالإحداثيات الدقيقة أو النسب المئوية

: يستخرج منطقة دقيقة دون تغيير حجمها، مما يمنحك تحكمًا كاملاً بالإحداثيات الدقيقة أو النسب المئوية الجاذبية التلقائية (g_auto): اقتصاص مدفوع بالذكاء الاصطناعي يركز على المناطق الأكثر جاذبية، مثل الوجوه أو العناصر الرئيسية

المزيد من النصائح للإبداع cropping⚒️:

الحفاظ على الجودة: تجنب البيكسلات عن طريق الحفاظ على الدقة الأصلية واستخدام تراكبات الشبكة للمحاذاة

تجنب البيكسلات عن طريق الحفاظ على الدقة الأصلية واستخدام تراكبات الشبكة للمحاذاة القاعدة الثالثة: قبل البدء في التسجيل، ضع العناصر المهمة على طول خطوط الشبكة للحصول على مظهر متوازن

قبل البدء في التسجيل، ضع العناصر المهمة على طول خطوط الشبكة للحصول على مظهر متوازن العلامة التجارية المتسقة: حافظ على تماشي أنماط الاقتصاص مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية

حافظ على تماشي أنماط الاقتصاص مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية إبراز الأساسيات: ركز على المحتوى الرئيسي، مثل العروض التوضيحية أو واجهات المستخدم

أدوات النقر فوق لإدارة تسجيل الشاشة

هل تعبت من الفوضى التي تأتي مع إدارة تسجيلات الشاشة؟ لقد مررنا جميعًا بذلك - التمرير عبر عدد لا يحصى من الملفات، في محاولة لمعرفة مكان كل شيء. إنه كابوس الإنتاجية.

وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فهو يجمع مهامك ومستنداتك ومحادثاتك وتسجيلات الشاشة - كما خمنت - معًا في منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تنظيم سير عمل تسجيل الشاشة وإدارته وتبسيطه دون أي متاعب إضافية. سواء كنت تقوم بإعداد البرامج التعليمية أو توثيق العمليات أو جمع الملاحظات، يساعدك ClickUp على الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

إليك كيف يمكن ل ClickUp أن يجعل حياتك أسهل بكثير. 👇

لا مزيد من متاعب الجدولة مع ClickUp Clips

تسجيل تسجيلات الشاشة ومشاركتها باستخدام ClickUp Clips للتعاون المرئي

قد يكون الذهاب والإياب المستمر والجدولة المحرجة لمكالمات الفيديو المباشرة أمراً محبطاً. كليك أب كليب يزيل هذه المتاعب من خلال اتصال فيديو غير متزامن .

بدلاً من انتظار أن يكون الجميع متفرغين أو كتابة تفسيرات طويلة، ما عليك سوى الضغط على زر تسجيل مقطع التالي وإرسال رسالتك في الوقت الذي يناسبك. سواء كنت تشارك تحديثات أو تعطي تعليمات أو تقدم ملاحظات، تتيح لك المقاطع التواصل بوضوح دون الحاجة إلى إجراء محادثات في الوقت الفعلي.

والجزء الأفضل؟ تم دمج Clips بالكامل في ClickUp، بحيث يتم إرفاق مقاطع الفيديو الخاصة بك بالمهام أو التعليقات أو المستندات، مما يسهل عليك الاحتفاظ بكل شيء في سياقه. يمكنك تسجيل الروايات الصوتية بالإضافة إلى كاميرا الويب والشاشة في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يجمع Clips Hub جميع تسجيلاتك تحت مظلة واحدة، بحيث يمكنك العثور على التسجيل الصحيح في ثوانٍ.

📖اقرأ أيضًا: الإعلان عن المقاطع 3.0 - أسهل طريقة للتواصل

ابحث عن لحظات الفيديو والرسائل الرئيسية بسهولة باستخدام ClickUp Brain

احصل على إجابات فورية على أي أسئلة حول اجتماعاتك مع ClickUp Brain

إذا وجدت نفسك تعيد لف مقطع فيديو مرارًا وتكرارًا فقط لالتقاط تلك التفاصيل الرئيسية, انقر فوق الدماغ هنا لجعل حياتك أسهل.

يعمل هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمدمج مباشرةً في ClickUp على نسخ مقاطعك تلقائياً، وإنشاء نسخة نصية قابلة للبحث مع طوابع زمنية. لا مزيد من البحث المضني للعثور على تلك اللحظة المحددة في مقطع فيديو، حيث يقوم بفهرسة كل كلمة منطوقة للرجوع إليها بسهولة.

يمكنك حتى طرح أسئلة على Brain حول النصوص، مما يجعلك تشعر وكأن لديك مساعداً شخصياً لمساعدتك تدوين الملاحظات من الفيديو .

تتبع الملاحظات باستخدام ClickUp Chat

مشاركة تسجيلات الفيديو وتبسيط التواصل مع ClickUp Chat يمكن أن يكون تتبع الملاحظات والتحديثات عبر منصات متعددة كابوسًا مرعبًا، خاصةً بالنسبة لمشاريع تسجيل الشاشة حيث يجب أن تظل الاتصالات والمهام متزامنة. وهنا يأتي دور ClickUp Chat يأتي لإنقاذ الموقف.

📮ClickUp Insight: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يحافظ على محادثاتك في سياقها و التعاون في مكان العمل على المسار الصحيح

جرّب ClickUp مجاناً

Example➡️ في مشروع تسجيل الشاشة، قد يقوم أحد أعضاء الفريق بمشاركة ملاحظات على مقطع في المحادثة. يتم تحويل الرسالة إلى مهمة، بحيث يمكن للشخص المسؤول عن تحديث الفيديو اتخاذ إجراء بسهولة، كل ذلك دون مغادرة الدردشة.

مشاركة تحديثات وإعلانات الفريق مع ClickUp Chat

بالإضافة إلى ذلك، تجعل الإعلانات من السهل مشاركة التحديثات، مثل وضع اللمسات الأخيرة على جداول التسجيلات الجديدة أو تقديم إرشادات تحرير جديدة، مما يبقي الجميع على اطلاع.

تعمل ميزة إنشاء المهام بالذكاء الاصطناعي في الدردشة على تحويل المحادثات تلقائياً إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يبسّط عملية التقاط الخطوات التالية أثناء عمليات تحرير تسجيل الشاشة أو مناقشات محاذاة المحتوى.

وباستخدام ميزة AI CatchUp، يمكن لأعضاء الفريق الحصول على ملخصات سريعة وموجزة للمحادثات الجارية دون الحاجة إلى التمرير عبر سجلات الدردشة الطويلة للحاق بالركب.

📖اقرأ أيضًا: أفضل مسجلات الشاشة بالذكاء الاصطناعي في: دليل المحترفين

اقتصاص الفوضى باستخدام ClickUp

تحرير تسجيل الشاشة سهل باستخدام الأدوات المناسبة. فباستخدام iMovie و QuickTime، يمكنك بسهولة اقتصاص مقاطع الفيديو الخاصة بك وتشذيبها وتنقيحها لضمان تركيزها على ما هو أكثر أهمية. من البرامج التعليمية والعروض التقديمية إلى المحتوى الإبداعي، ستترك مقاطع الفيديو المصقولة انطباعًا دائمًا.

وبعيداً عن التحرير الأساسي، فإن أدوات مثل ClickUp Clips تضيف المزيد من الكفاءة إلى سير عملك. من النسخ باستخدام ClickUp Brain إلى التعاون مع فريقك باستخدام الدردشة، يضمن لك "تطبيق كل شيء للعمل" أن يظل كل جزء من مشروعك متصلاً ومنسجماً. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!