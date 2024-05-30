أفضل 10 برامج لتسجيل الشاشة في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

بسيطة. واضح. موجه. تفاعلية. هذه هي السمات المميزة للتواصل الجيد في مكان العمل. القليل من تنسيقات الملفات تساعدك على توصيل الأفكار والتعليمات والمعلومات بشكل أفضل من تسجيلات الشاشة.
تتيح لك أدوات Screencast تسجيل الشاشات وإنشاء مقاطع فيديو يمكن تحريرها ومشاركتها لأغراض مختلفة. سواء كنت مدرسًا أو محترفًا في مجال الأعمال أو منشئ محتوى، فإن هذه المنصات تجعل تسجيل تسجيلات شاشة الكمبيوتر وتحريرها ومشاركتها أسهل من أي وقت مضى.
مع وجود العديد من أدوات تسجيل الشاشة المتاحة، قد يكون اختيار أفضلها أمراً مربكاً. يكمن المفتاح في فهم احتياجاتك الخاصة. بمجرد تحديدها، سيكون لديك فكرة أفضل عن أفضل مسجل شاشة يناسبك.
بعد قولي هذا، سنستكشف أفضل 10 أدوات لتسجيل الشاشة، بما في ذلك الإصدارات المتميزة والمجانية على حد سواء، حيث يقدم كل منها قدرات فريدة لتلبية احتياجاتك.
سواء كنت تبحث عن أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية أو الحلول المتميزة ذات الميزات المتقدمة، نحن واثقون من أن واحدة على الأقل من هذه المنصات ستعجبك.
ولكن قبل ذلك، دعنا نحدد ما الذي يجعل برنامج تسجيل الشاشة جيدًا!
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج سكرينكاست؟
عند اختيار أداة تسجيل الشاشة، يجب أن يتوقف اختيارك على متطلباتك الخاصة. بغض النظر عن الطريقة التي تخطط لاستخدام البرنامج، من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل المشتركة:
- عدم وجود علامات مائية: تأكد من أن البرنامج لا يضيف علامات مائية إلى تسجيلاتك، خاصةً إذا كنت تنوي استخدامها كـمقاطع فيديو تدريبية. يمكن للعلامات المائية أن تحجب أجزاء من الشاشة وتنتقص من جودة واحترافية مقاطع الفيديو الخاصة بك
- خيارات التخصيص: ابحث عن البرامج التي تتيح لك تخصيص تسجيلاتك بميزات مثل المؤشرات المخصصة والتعليقات التوضيحية والتراكبات. يمكن أن يساعدك هذا في إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة
- جودة الفيديو وتنسيقاته: حدد خيارًا يدعم تسجيل الفيديو عالي الجودة ويوفر مرونة في تصدير تسجيلاتك بتنسيقات مختلفة. يمكن أن يضمن ذلك التوافق مع مختلف الأجهزة والمنصات
- التعاون: بالنسبة لسيناريوهات العمل عن بُعد، اختر برنامجًا يوفر ميزات تعاونية مثل مشاركة الشاشة والتعليقات التوضيحية المباشرة والتحرير في الوقت الفعلي. هذهأدوات العمل عن بُعد يمكن أن تعزز التواصل وتحسن الإنتاجية بين الفرق الدولية
- واجهة سهلة الاستخدام: الواجهة سهلة الاستخدام أمر بالغ الأهمية لاستخدام الأداة بكفاءة. ابحث عن عناصر تحكم بديهية وتخطيط جيد التصميم يسمح لك بالتنقل والوصول إلى الميزات بسهولة
- إمكانيات النسخ: برنامج تسجيل الشاشة مزود بخاصيةالنسخ بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر لك الوقت والجهد من خلال نسخ التسجيلات تلقائيًا إلى نص
الآن، قد تعتبر بعض هذه العوامل ضرورية وبعضها الآخر من الأمور الجيدة، ولكن يجب أن تكون منصة التسجيلات الصوتية الجيدة متعددة الاستخدامات بما يكفي لتوفير جميع هذه الوظائف.
## أفضل 10 برامج لتسجيلات الشاشة لاستخدامها في عام 2024
هناك العشرات من برامج تسجيل الشاشة، والعديد منها يقدم تجربة رائعة.
ولتوفير وقتك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 برامج لتسجيل الشاشة في عام 2024، مع استعراض ميزاتها وفوائدها. ستجد أيضًا معلومات عن أسعارها وما الذي يجعلها متميزة في السوق!
1. ClickUp: الأفضل للقطات الشاشة المنسوخة بالذكاء الاصطناعي لدمجها في سير عملك
ClickUp منصة متعددة الاستخدامات معروفة على نطاق واسع بميزات إدارة المشاريع الشاملة. بالإضافة إلى إدارة المشاريع، تقدم ClickUp مجموعة من الأدوات والقدرات المبتكرة التي تجعلها الخيار الأفضل لمختلف المهام، بما في ذلك تسجيل الشاشة.
ونرى أنها تبرز كواحدة من أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية - لا توجد علامة مائية، ولا حدود زمنية للتسجيلات، وتوفر ميزة النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُنشئ مهام العمل وتعيّنها من التسجيلات، وغير ذلك الكثير.
استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك وإنشاء تعليمات فيديو
قم بتسجيل ومشاركة لقطات الشاشة أو نوافذ التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح بسلاسة ضمن المهام باستخدام ClickUp's Clips
ميزة تسجيل الشاشة المجانية من ClickUp, كليك أب كليب يتيح لك تسجيل شاشة سطح المكتب وإضافة الصوت ومشاركة مقاطع الفيديو هذه من خلال رابط. يمكنك الوصول إلى مسجل الشاشة ميزة من خلال ملحق كروم ClickUp Chrome لالتقاط الرسائل ولقطات الإنتاج دون الحاجة إلى فتح وحدة تحكم مختلفة.
مشاركة شاشتك بسهولة للتواصل مع المستخدمين الآخرين بشكل أسرع دون تنزيل أدوات تسجيل الشاشة الأخرى
وفقًا لـ 2022 إحصائيات التسويق عبر الفيديو ، 96% من الأفراد يشاهدون مقاطع الفيديو التوضيحية لاكتشاف المنتجات الجديدة وتقييم إمكاناتها. وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل استثنائي في إنشاء برامج تعليمية مفصلة للمنتجات أو عروض توضيحية للبرامج (_ مرحبًا بفرق المبيعات!)
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المقاطع لتسجيل إرشادات الموظفين أو تسجيلات الشاشة التعليمية.
استخدام ClickUp Brain لنسخ المقاطع
نسخ الملاحظات الصوتية تلقائياً من المقاطع باستخدام ClickUp Brain
ما يجعل Clips أداة رائعة للتعاون هو ميزة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تفريغ المقاطع تلقائيًا، ثم المسح الضوئي للملاحظات البارزة، والانتقال إلى طوابع زمنية محددة، وحتى نسخ مقتطفات لاستخدامها في سياقات أخرى.
لاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى تحميل مقطعك الصوتي إلى ClickUp Brain، والذي سيقوم بعد ذلك بنسخ الصوت إلى نص. يمكنك استخدام هذا النص كترجمات في لقطات الشاشة الخاصة بك، مما يضمن للمشاهدين إمكانية المتابعة حتى بدون صوت.
هذه الميزة مفيدة لإنشاء البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية والمحتويات التعليمية الأخرى حيث يكون التواصل الواضح ضروريًا.
وفّر الوقت وتواصل بوضوح مع التلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدعوم من ClickUp Brain
من الوظائف الرائعة الأخرى هي أنه يمكنك إقران ClickUp Brain مع Clips لإنشاء تسجيلات صوتية للاجتماعات وتدوين ملاحظات الاجتماع. يمكنك بعد ذلك إرسال ملاحظات الاجتماع المفصّلة إلى أولئك الذين شاركوا في الاجتماع ومتابعة أولئك الذين لم يشاركوا.
ClickUp أفضل الميزات
- انضم إلى العملاء بشكل أسرع من خلال مشاركة عروض توضيحية احترافية للمنتجات باستخدام ClickUp Clips
- مشاركة تسجيلات الشاشة مباشرةً من خلالالبريد الإلكتروني في ClickUp لتبسيط التواصل
- التسجيل بدون حدود زمنية أو علامات مائية على تسجيلات الشاشة الخاصة بك
- الوصول إلى مقاطع الفيديو من أي جهاز من خلال المحور المركزي لجميع مقاطعك
- اكتب النص الصوتي الخاص بك للتسجيلات الصوتية باستخداممستندات ClickUp
- حوّل المقاطع إلى مهام بنقرة واحدة، ثم عيّن أعضاء الفريق إليها
- استخدمأدوات العرض التقديمي لصياغة عروض تقديمية جذابة ومبتكرة
قيود ClickUp
- قد يجد المستخدمون الجدد أن مجموعة ميزات ClickUp الواسعة مربكة للغاية
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا
- الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. لوم الأفضل لمقاطع الفيديو السريعة والسهلة
عبر تلوح في الأفق Loom هي منصة استضافة فيديو معروفة بمشغلها عالي الجودة وتكاملها السلس مع منصات الشبكات الاجتماعية. يوفر تشغيلًا سلسًا وواجهة مستخدم ممتازة، مما يسمح للمستخدمين بتحميل محتوى الفيديو بسهولة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إدارة حسابات مختلفة باستخدام لوحة التحكم الخاصة بهم. مع الباقة المجانية من Loom، يمكنك تسجيل ما يصل إلى 25 مقطع فيديو مدته خمس دقائق لكل شخص. تتضمن الباقة المجانية فقاعة كاميرا مع تسجيلات الشاشة الخاصة بك، ورؤى المشاهدين، ومساحة عمل الفريق، وخيارات التحرير الفوري.
أفضل ميزات #### Loom
- تسجيل المحتوى في أي تطبيق على أي جهاز
- تحرير الفيديو الخاص بك في متصفحك أو تطبيق Loom أو باستخدام امتداد Chrome الملائم
- استخدم ردود فعل الرموز التعبيرية والتعليقات المختومة بالوقت للرد على لحظات معينة في الفيديو
- تسجيل الشاشات على أجهزة Mac iOS
- احصل على 5 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية كمستخدم جديد لتطبيق Loom
قيود Loom
- إمكانيات محدودة لتحرير الفيديو عبر الإنترنت
- الإصدار المجاني له قيود على طول الفيديو وعدد مقاطع الفيديو لكل مستخدم
تسعير #### لوم
- المبتدئين: مجانًا
- الشركات: 15 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
لوم التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
3. ScreenPal (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic): الأفضل لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو
عبر سكرين بال An بديل لـ Loom ، Screenplay (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic) هو برنامج شائع لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات. باستخدام Screenpal، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء لقطات شاشة وتسجيلات فيديو بجودة احترافية لتوصيل الأفكار وتوضيح العمليات ومشاركة مقاطع الفيديو التدريبية.
ويمكنه تحسين التسجيلات بالنصوص والصور وتأثيرات التصميم وتسجيل مقاطع فيديو تفاعلية للعروض التقديمية. ومع ذلك، تحدد خطة Screenpal المجانية تسجيلات الفيديو بـ 15 دقيقة، وهو ما قد يكون مقيدًا لبعض المستخدمين.
ScreenPal أفضل الميزات
- تحسين التسجيلات بالنصوص والصور وتأثيرات التصميم
- استخدام تأثيرات الشاشة الخضراء للحصول على مظهر مصقول
- مشاركة مقاطع الفيديو مع العملاء وأعضاء الفريق بعناوين URL فريدة من نوعها
- الوصول إلى أدوات تحرير قادرة مثل التكبير والسرد الصوتي لتخصيص مقاطع الفيديو
قيود سكرين بال
- تحدد الباقة المجانية تسجيلات الفيديو ب 15 دقيقة فقط
- ميزات التحرير المتقدمة متاحة فقط في الباقات المدفوعة
تسعير #### تسعير ScreenPal
- Solo: مجانًا
- Solo Deluxe: 3 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)
- Solo Premium: 6 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)
- Solo Max: 10 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)
- فريق العمل الجماعي: 8 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)
تقييمات ومراجعات سكرين بال
- G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)
4. Camtasia: الأفضل لتحرير الفيديو المتقدم
عبر كامتازيا يقدم Camtasia مجموعة واسعة من الميزات لإنشاء لقطات شاشة ومقاطع فيديو عالية الجودة. وهو مصمم ليكون سهل الاستخدام، مما يسهل على الشركات إنشاء محتوى احترافي المظهر دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
يمكنك تسجيل لقطات الشاشة وكاميرا الويب في وقت واحد، وتحرير مقاطع الفيديو بعد التسجيل، وإضافة التعليقات التوضيحية والتأثيرات لتحسين العرض العام لمقاطع الفيديو المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Camtasia مجموعة متنوعة من خيارات التصدير، مما يسهل مشاركة مقاطع الفيديو عبر منصات مختلفة.
أفضل ميزات Camtasia
- قص مقاطع الفيديو وقصها وإضافة انتقالات إليها باستخدام مجموعة من أدوات التحرير
- تحسين مقاطع الفيديو باستخدام التعليقات التوضيحية والرسوم المتحركة والتأثيرات لجعلها أكثر جاذبية
- تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات متنوعة مثل MP4 و GIF و M4A (ويندوز) و MOV (ماك) لسهولة المشاركة عبر منصات مختلفة
قيود Camtasia
- يعد Camtasia باهظ الثمن نسبيًا مقارنةً ببعض خيارات برامج تسجيل الشاشة الأخرى
- على الرغم من أن Camtasia سهل الاستخدام، إلا أنه قد يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد على برامج تحرير الفيديو
أسعار كامتاسيا
- الاشتراك الفردي: 179.88 دولارًا (تُدفع سنويًا)
- الترخيص الدائم: 299.99 دولارًا أمريكيًا
تقييمات ومراجعات كامتاسيا
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)
5. أدوبي كابتفيت: الأفضل لتسجيلات الشاشة التفاعلية
عبر أدوبي كابتفيت يعد Adobe Captivate برنامجاً قوياً يقدم العديد من الميزات لإنشاء تسجيلات شاشة تفاعلية وجذابة. ويستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات والمعلمين لإنشاء البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية ومحاكاة البرامج.
وباستخدام Adobe Captivate، يمكنك تسجيل لقطات الشاشة وكاميرا الويب في نفس الوقت. توفر الأداة أيضًا خيارات متقدمة للتحرير والنشر.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة مجموعة من العناصر التفاعلية. يمكنك إنشاء اختبارات وتقييمات تفاعلية يمكن دمجها في لقطات الشاشة لتعزيز التعلم والمشاركة.
أفضل ميزات Adobe Captivate من Adobe Captivate
- تحرير لقطات الشاشة باستخدام مجموعة من أدوات التحرير، بما في ذلك القص والتشذيب والتعليقات التوضيحية
- تضمين عناصر تفاعلية مثل الاختبارات والتقييمات في لقطات الشاشة لتعزيز التعلم
- استخدم أدوات السحب والإفلات المرئية من المعرض لإنشاء لقطات شاشة تفاعلية بجودة احترافية
- إنشاء لقطات شاشة سريعة الاستجابة يمكن عرضها على أي جهاز
قيود Adobe Captivate
- لديه منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للمستخدمين الجدد على برامج اللقطات المرئية
تسعير Adobe Captivate
- 33.99 دولاراً شهرياً
تقييمات ومراجعات Adobe Captivate
- G2: 3.9/5 (أكثر من 190 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)
6. فيديارد الأفضل لتسويق الفيديو
عبر فيديارد تم تصميم Vidyard لمساعدة الشركات على إنشاء مقاطع الفيديو واستضافتها ومشاركتها لإشراك العملاء المحتملين وتحقيق النتائج. يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة ومقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم Vidyard مجموعة من الميزات الأخرى، مثل استضافة الفيديو والتحليلات والتكامل مع أدوات التسويق الأخرى، مما يجعلها أداة قيمة لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تعزيز جهود التسويق القائمة على الفيديو.
يمكنك أيضًا إنشاء صور رمزية للذكاء الاصطناعي على Vidyard، والتي يمكن استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية وجذابة تتواصل مع الجمهور على مستوى شخصي أكثر.
أفضل ميزات Vidyard
- استضافة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك في مكان مركزي واحد باستخدام استضافة Vidyard
- تحرير لقطات الشاشة بسهولة باستخدام أدوات التحرير البديهية في Vidyard، بما في ذلك التشذيب والقص وإضافة التعليقات التوضيحية
- إنشاء صور رمزية فائقة الواقعية بذكاء اصطناعي تشبهك وتتحدث مثلك
- أضف عناصر تفاعلية إلى لقطات الشاشة الخاصة بك، مثل الأزرار والروابط القابلة للنقر
قيود Vidyard
- يحتوي الإصدار المجاني من Vidyard على قيود، مثل عدد محدود من مقاطع الفيديو وخيارات العلامات التجارية، والتي قد لا تكون مناسبة لجميع المستخدمين
أسعار Vidyard
- مجاني
- الإصدار الاحترافي: 29 دولارًا/مستخدم شهريًا
- بالإضافة: 89 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
- الشركات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات فيديارد
- G2: 4.5/5 (أكثر من 750 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
7. ريفرسايد الأفضل للبودكاست وتسجيل الفيديو والتحرير
عبر ريفرسايد Riverside هو استوديو عبر الإنترنت يعزز الاتصالات التجارية من خلال إمكانيات تسجيل البودكاست وتحرير الفيديو عالية الجودة. وهو متخصص في ميزات تسجيل الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل تدفقات الصوت والفيديو بشكل منفصل. هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص لإنشاء عروض فيديو مفصلة ودروس تعليمية.
تم تصميم Riverside لتعزيز تجربة المستخدم، مع ميزات بارزة مثل التسجيل المحلي للحصول على مخرجات عالية الجودة وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لسهولة التحرير والنسخ.
أفضل ميزات Riverside
- التسجيل بجودة صوت وفيديو فائقة الوضوح، حتى مع ضعف الاتصال بالإنترنت، من خلال تسجيل كل بث محلياً
- تمتع بتحكم شامل في مرحلة ما بعد الإنتاج مع مسارات صوت وفيديو منفصلة لكل مشارك
- إنشاء محتوى قصير جذاب وقابل للمشاركة (مقاطع سحرية) بسهولة باستخدام أدوات التحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- قم بدعوة أعضاء الفريق للانضمام إلى جلسات التسجيل بسهولة عبر رابط، دون الحاجة إلى تنزيل برنامج، مما يضمن سهولة الوصول والمشاركة
قيود ضفة النهر
- يحد الإصدار المجاني من دقة تصدير الفيديو إلى 720 بكسل، وهو ما قد لا يلبي احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مخرجات ذات دقة أعلى
تسعير #### ريفرسايد
- مجاني
- الإصدار القياسي: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا
- محترف: 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
- الشركات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات ريفرسايد
- G2: 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: (تقييمات غير كافية)
8. سكرينكاستيفاي الأفضل لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو
عبر سكرينكاستيفاي رائع بديل فيديارد ، Screencastify هو برنامج مجاني وسهل الاستخدام لتسجيل الشاشة، يوفر تسجيل كاميرا الويب. وهو يلبي احتياجات المبتدئين والمحترفين على حد سواء.
تتيح لك أدوات التعليق التوضيحي الخاصة به تمييز مقاطع التسجيل الرئيسية، مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر قابلية للفحص ويضمن أن يتمكن جمهورك من التنقل في المحتوى بسهولة.
Screencastify أفضل الميزات
- إضافة تعليقات وتعليقات توضيحية إلى تسجيلاتك
- إعادة ترتيب مقاطع الفيديو المتعددة بالترتيب الذي تفضله باستخدام ميزة السحب والإفلات
- استيراد مقاطع الفيديو من Google Drive إلى المحرر لتحريرها بسلاسة
قيود Screencastify
- يحتوي الإصدار المجاني من Screencastify على حد تسجيل مدته خمس دقائق لكل مقطع فيديو، وهو ما قد يكون مقيدًا للتسجيلات الأطول
تسعير #### تسعير Screencastify
- مجاني
- المبتدئين: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا
- محترف: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا
- الفرق: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Screencastify
- G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)
9. استوديو OBS الأفضل لتسجيل الفيديو والبث المباشر
عبر استوديو OBS يُعرف OBS عادةً بأنه محرر فيديو. ولكن هذا البرنامج المجاني تمامًا والمفتوح المصدر لتسجيل الفيديو والبث المباشر مخصص إلى حد كبير لمصوري الفيديو. فهو يوفر ميزات الفيديو والصوت والمرئيات لإنشاء محتوى بجودة احترافية دون دفع رسوم باهظة.
على الرغم من أنه قد لا يكون غنياً بالميزات مثل برامج بدائل كامستازيا ، يتيح OBS Studio للمستخدمين إنشاء مفاتيح اختصار مخصصة لإجراءات مثل كتم مصادر الصوت وتبديل الشاشات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق استخدام كتم الضوضاء لتصفية الموسيقى والأصوات في الخلفية.
أفضل ميزات OBS Studio
- الاندماج بسلاسة مع منصات مثل YouTube وFacebook وTwitch لسهولة البث المباشر
- تجربة التوافق عبر منصات مثل ويندوز وماك ولينكس
- احصل على دعم لأنواع مختلفة من الملفات للاستخدام المتنوع
- استخدم عناصر العلامة التجارية المخصصة مثل الشعارات والنصوص
قيود OBS Studio
- أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل التجميد أو التعطل عند التوقف وإعادة تشغيل البث المباشر بشكل غير متوقع
- يشير المستخدمون إلى وجود منحنى تعليمي للتعرف على البرنامج وميزاته
تسعير OBS Studio
- مجاني
تقييمات ومراجعات OBS Studio
- G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
10. ScreenFlow: الأفضل لمستخدمي Mac
عبر سكرين فلو التالي في القائمة هو بديل OBS Studio سكرين فلو يوفر برنامج screencast الشهير هذا ميزات قوية لتسجيل تسجيلات الشاشة وتحريرها.
يستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات ومنشئي المحتوى لإنشاء البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية والعروض التوضيحية للمنتجات.
الميزة البارزة في Screenflow هي واجهته البديهية، والتي تجعل من السهل إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Screenflow مجموعة من ميزات وأدوات التحرير، بما في ذلك الرسوم المتحركة والانتقالات والمؤثرات الصوتية، والتي تتيح للمستخدمين تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم وإشراك جمهورهم.
ScreenFlow أفضل الميزات
- تحسين جودة الصوت باستخدام أدوات تحرير الصوت في Screenflow، بما في ذلك تقليل الضوضاء والتأثيرات الصوتية
- إضافة رسوم متحركة وانتقالات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك لجعلها أكثر ديناميكية وجاذبية
- استخدم مكتبة الوسائط المدمجة في ScreenFlow التي تحتوي على 500,000 صورة وصوت ومقطع فيديو فريد من نوعه
- تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك HD و4K، لسهولة المشاركة عبر منصات مختلفة
قيود ScreenFlow
- Screenflow باهظ الثمن نسبياً مقارنةً ببعض خيارات برامج تسجيل الشاشة الأخرى
تسعير سكرين فلو
- SreenFlow: 169 دولارًا أمريكيًا
- سكرينفلو سوبر باك: 229 دولاراً
- SreenFlow Super Pak+: 259 دولارًا أمريكيًا
تقييمات ومراجعات سكرين فلو
- G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
قم بتزويد احتياجاتك من تسجيل الشاشة بالحلول الحديثة
تُعد مسجلات الشاشة من بين أكثر تنسيقات التواصل شيوعًا لمنشئي المحتوى من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ولإحداث تأثير أكبر في رسائلك، يجب أن تجعل تسجيل الشاشة وإنتاج الفيديو وتحريره جزءًا من سير عملك.
سواء أكنت شركة تتطلع إلى إنشاء مقاطع فيديو تدريبية جذابة، أو منشئ محتوى يرغب في إنتاج برامج تعليمية عالية الجودة، أو معلم يهدف إلى تعزيز التعلم عبر الإنترنت، فإن هذه الأدوات توفر الوظائف والمرونة التي تحتاج إليها!
من بساطة Screencastify إلى الميزات المتقدمة لبرنامج Adobe Captivate، هناك ما يناسب الجميع. المهم أنه يمكنك جعل عملية إنشاء الفيديو الخاص بك بسيطة أو متقدمة كما تريد.
ومع ذلك، فإن ClickUp يتجاوز مجرد تسجيل الشاشة، حيث يمكنك الحصول على نسخ سلس للذكاء الاصطناعي والبحث الشامل والعديد من الميزات التعاونية الأخرى، وكل ذلك على منصة واحدة.
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