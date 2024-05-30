أفضل 10 برامج لتسجيل الشاشة في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

بسيطة. واضح. موجه. تفاعلية. هذه هي السمات المميزة للتواصل الجيد في مكان العمل. القليل من تنسيقات الملفات تساعدك على توصيل الأفكار والتعليمات والمعلومات بشكل أفضل من تسجيلات الشاشة.

تتيح لك أدوات Screencast تسجيل الشاشات وإنشاء مقاطع فيديو يمكن تحريرها ومشاركتها لأغراض مختلفة. سواء كنت مدرسًا أو محترفًا في مجال الأعمال أو منشئ محتوى، فإن هذه المنصات تجعل تسجيل تسجيلات شاشة الكمبيوتر وتحريرها ومشاركتها أسهل من أي وقت مضى.

مع وجود العديد من أدوات تسجيل الشاشة المتاحة، قد يكون اختيار أفضلها أمراً مربكاً. يكمن المفتاح في فهم احتياجاتك الخاصة. بمجرد تحديدها، سيكون لديك فكرة أفضل عن أفضل مسجل شاشة يناسبك.

بعد قولي هذا، سنستكشف أفضل 10 أدوات لتسجيل الشاشة، بما في ذلك الإصدارات المتميزة والمجانية على حد سواء، حيث يقدم كل منها قدرات فريدة لتلبية احتياجاتك.

سواء كنت تبحث عن أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية أو الحلول المتميزة ذات الميزات المتقدمة، نحن واثقون من أن واحدة على الأقل من هذه المنصات ستعجبك.

ولكن قبل ذلك، دعنا نحدد ما الذي يجعل برنامج تسجيل الشاشة جيدًا!

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج سكرينكاست؟

عند اختيار أداة تسجيل الشاشة، يجب أن يتوقف اختيارك على متطلباتك الخاصة. بغض النظر عن الطريقة التي تخطط لاستخدام البرنامج، من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل المشتركة:

عدم وجود علامات مائية : تأكد من أن البرنامج لا يضيف علامات مائية إلى تسجيلاتك، خاصةً إذا كنت تنوي استخدامها كـ مقاطع فيديو تدريبية . يمكن للعلامات المائية أن تحجب أجزاء من الشاشة وتنتقص من جودة واحترافية مقاطع الفيديو الخاصة بك

: تأكد من أن البرنامج لا يضيف علامات مائية إلى تسجيلاتك، خاصةً إذا كنت تنوي استخدامها كـ مقاطع فيديو تدريبية . يمكن للعلامات المائية أن تحجب أجزاء من الشاشة وتنتقص من جودة واحترافية مقاطع الفيديو الخاصة بك خيارات التخصيص : ابحث عن البرامج التي تتيح لك تخصيص تسجيلاتك بميزات مثل المؤشرات المخصصة والتعليقات التوضيحية والتراكبات. يمكن أن يساعدك هذا في إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة

: ابحث عن البرامج التي تتيح لك تخصيص تسجيلاتك بميزات مثل المؤشرات المخصصة والتعليقات التوضيحية والتراكبات. يمكن أن يساعدك هذا في إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة جودة الفيديو وتنسيقاته : حدد خيارًا يدعم تسجيل الفيديو عالي الجودة ويوفر مرونة في تصدير تسجيلاتك بتنسيقات مختلفة. يمكن أن يضمن ذلك التوافق مع مختلف الأجهزة والمنصات

: حدد خيارًا يدعم تسجيل الفيديو عالي الجودة ويوفر مرونة في تصدير تسجيلاتك بتنسيقات مختلفة. يمكن أن يضمن ذلك التوافق مع مختلف الأجهزة والمنصات التعاون : بالنسبة لسيناريوهات العمل عن بُعد، اختر برنامجًا يوفر ميزات تعاونية مثل مشاركة الشاشة والتعليقات التوضيحية المباشرة والتحرير في الوقت الفعلي. هذه أدوات العمل عن بُعد يمكن أن تعزز التواصل وتحسن الإنتاجية بين الفرق الدولية

: بالنسبة لسيناريوهات العمل عن بُعد، اختر برنامجًا يوفر ميزات تعاونية مثل مشاركة الشاشة والتعليقات التوضيحية المباشرة والتحرير في الوقت الفعلي. هذه أدوات العمل عن بُعد يمكن أن تعزز التواصل وتحسن الإنتاجية بين الفرق الدولية واجهة سهلة الاستخدام : الواجهة سهلة الاستخدام أمر بالغ الأهمية لاستخدام الأداة بكفاءة. ابحث عن عناصر تحكم بديهية وتخطيط جيد التصميم يسمح لك بالتنقل والوصول إلى الميزات بسهولة

: الواجهة سهلة الاستخدام أمر بالغ الأهمية لاستخدام الأداة بكفاءة. ابحث عن عناصر تحكم بديهية وتخطيط جيد التصميم يسمح لك بالتنقل والوصول إلى الميزات بسهولة إمكانيات النسخ: برنامج تسجيل الشاشة مزود بخاصية النسخ بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر لك الوقت والجهد من خلال نسخ التسجيلات تلقائيًا إلى نص

الآن، قد تعتبر بعض هذه العوامل ضرورية وبعضها الآخر من الأمور الجيدة، ولكن يجب أن تكون منصة التسجيلات الصوتية الجيدة متعددة الاستخدامات بما يكفي لتوفير جميع هذه الوظائف.

## أفضل 10 برامج لتسجيلات الشاشة لاستخدامها في عام 2024

هناك العشرات من برامج تسجيل الشاشة، والعديد منها يقدم تجربة رائعة.

ولتوفير وقتك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 برامج لتسجيل الشاشة في عام 2024، مع استعراض ميزاتها وفوائدها. ستجد أيضًا معلومات عن أسعارها وما الذي يجعلها متميزة في السوق!

1. ClickUp: الأفضل للقطات الشاشة المنسوخة بالذكاء الاصطناعي لدمجها في سير عملك

ClickUp منصة متعددة الاستخدامات معروفة على نطاق واسع بميزات إدارة المشاريع الشاملة. بالإضافة إلى إدارة المشاريع، تقدم ClickUp مجموعة من الأدوات والقدرات المبتكرة التي تجعلها الخيار الأفضل لمختلف المهام، بما في ذلك تسجيل الشاشة.

ونرى أنها تبرز كواحدة من أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية - لا توجد علامة مائية، ولا حدود زمنية للتسجيلات، وتوفر ميزة النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُنشئ مهام العمل وتعيّنها من التسجيلات، وغير ذلك الكثير.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك وإنشاء تعليمات فيديو

قم بتسجيل ومشاركة لقطات الشاشة أو نوافذ التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح بسلاسة ضمن المهام باستخدام ClickUp's Clips

ميزة تسجيل الشاشة المجانية من ClickUp, كليك أب كليب يتيح لك تسجيل شاشة سطح المكتب وإضافة الصوت ومشاركة مقاطع الفيديو هذه من خلال رابط. يمكنك الوصول إلى مسجل الشاشة ميزة من خلال ملحق كروم ClickUp Chrome لالتقاط الرسائل ولقطات الإنتاج دون الحاجة إلى فتح وحدة تحكم مختلفة.

مشاركة شاشتك بسهولة للتواصل مع المستخدمين الآخرين بشكل أسرع دون تنزيل أدوات تسجيل الشاشة الأخرى

وفقًا لـ 2022 إحصائيات التسويق عبر الفيديو ، 96% من الأفراد يشاهدون مقاطع الفيديو التوضيحية لاكتشاف المنتجات الجديدة وتقييم إمكاناتها. وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل استثنائي في إنشاء برامج تعليمية مفصلة للمنتجات أو عروض توضيحية للبرامج (_ مرحبًا بفرق المبيعات!)

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المقاطع لتسجيل إرشادات الموظفين أو تسجيلات الشاشة التعليمية.

استخدام ClickUp Brain لنسخ المقاطع

نسخ الملاحظات الصوتية تلقائياً من المقاطع باستخدام ClickUp Brain

ما يجعل Clips أداة رائعة للتعاون هو ميزة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تفريغ المقاطع تلقائيًا، ثم المسح الضوئي للملاحظات البارزة، والانتقال إلى طوابع زمنية محددة، وحتى نسخ مقتطفات لاستخدامها في سياقات أخرى.

لاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى تحميل مقطعك الصوتي إلى ClickUp Brain، والذي سيقوم بعد ذلك بنسخ الصوت إلى نص. يمكنك استخدام هذا النص كترجمات في لقطات الشاشة الخاصة بك، مما يضمن للمشاهدين إمكانية المتابعة حتى بدون صوت.

هذه الميزة مفيدة لإنشاء البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية والمحتويات التعليمية الأخرى حيث يكون التواصل الواضح ضروريًا.

وفّر الوقت وتواصل بوضوح مع التلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدعوم من ClickUp Brain

من الوظائف الرائعة الأخرى هي أنه يمكنك إقران ClickUp Brain مع Clips لإنشاء تسجيلات صوتية للاجتماعات وتدوين ملاحظات الاجتماع. يمكنك بعد ذلك إرسال ملاحظات الاجتماع المفصّلة إلى أولئك الذين شاركوا في الاجتماع ومتابعة أولئك الذين لم يشاركوا.

ClickUp أفضل الميزات

انضم إلى العملاء بشكل أسرع من خلال مشاركة عروض توضيحية احترافية للمنتجات باستخدام ClickUp Clips

مشاركة تسجيلات الشاشة مباشرةً من خلال البريد الإلكتروني في ClickUp لتبسيط التواصل

التسجيل بدون حدود زمنية أو علامات مائية على تسجيلات الشاشة الخاصة بك

الوصول إلى مقاطع الفيديو من أي جهاز من خلال المحور المركزي لجميع مقاطعك

اكتب النص الصوتي الخاص بك للتسجيلات الصوتية باستخدام مستندات ClickUp حوّل المقاطع إلى مهام بنقرة واحدة، ثم عيّن أعضاء الفريق إليها

استخدم أدوات العرض التقديمي لصياغة عروض تقديمية جذابة ومبتكرة

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن مجموعة ميزات ClickUp الواسعة مربكة للغاية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. لوم الأفضل لمقاطع الفيديو السريعة والسهلة

عبر تلوح في الأفق Loom هي منصة استضافة فيديو معروفة بمشغلها عالي الجودة وتكاملها السلس مع منصات الشبكات الاجتماعية. يوفر تشغيلًا سلسًا وواجهة مستخدم ممتازة، مما يسمح للمستخدمين بتحميل محتوى الفيديو بسهولة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إدارة حسابات مختلفة باستخدام لوحة التحكم الخاصة بهم. مع الباقة المجانية من Loom، يمكنك تسجيل ما يصل إلى 25 مقطع فيديو مدته خمس دقائق لكل شخص. تتضمن الباقة المجانية فقاعة كاميرا مع تسجيلات الشاشة الخاصة بك، ورؤى المشاهدين، ومساحة عمل الفريق، وخيارات التحرير الفوري.

أفضل ميزات #### Loom

تسجيل المحتوى في أي تطبيق على أي جهاز

تحرير الفيديو الخاص بك في متصفحك أو تطبيق Loom أو باستخدام امتداد Chrome الملائم

استخدم ردود فعل الرموز التعبيرية والتعليقات المختومة بالوقت للرد على لحظات معينة في الفيديو

تسجيل الشاشات على أجهزة Mac iOS

احصل على 5 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية كمستخدم جديد لتطبيق Loom

قيود Loom

إمكانيات محدودة لتحرير الفيديو عبر الإنترنت

الإصدار المجاني له قيود على طول الفيديو وعدد مقاطع الفيديو لكل مستخدم

تسعير #### لوم

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات: 15 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

لوم التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. ScreenPal (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic): الأفضل لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو

عبر سكرين بال An بديل لـ Loom ، Screenplay (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic) هو برنامج شائع لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات. باستخدام Screenpal، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء لقطات شاشة وتسجيلات فيديو بجودة احترافية لتوصيل الأفكار وتوضيح العمليات ومشاركة مقاطع الفيديو التدريبية.

ويمكنه تحسين التسجيلات بالنصوص والصور وتأثيرات التصميم وتسجيل مقاطع فيديو تفاعلية للعروض التقديمية. ومع ذلك، تحدد خطة Screenpal المجانية تسجيلات الفيديو بـ 15 دقيقة، وهو ما قد يكون مقيدًا لبعض المستخدمين.

ScreenPal أفضل الميزات

تحسين التسجيلات بالنصوص والصور وتأثيرات التصميم

استخدام تأثيرات الشاشة الخضراء للحصول على مظهر مصقول

مشاركة مقاطع الفيديو مع العملاء وأعضاء الفريق بعناوين URL فريدة من نوعها

الوصول إلى أدوات تحرير قادرة مثل التكبير والسرد الصوتي لتخصيص مقاطع الفيديو

قيود سكرين بال

تحدد الباقة المجانية تسجيلات الفيديو ب 15 دقيقة فقط

ميزات التحرير المتقدمة متاحة فقط في الباقات المدفوعة

تسعير #### تسعير ScreenPal

Solo: مجانًا

Solo Deluxe: 3 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

3 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) Solo Premium: 6 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

6 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) Solo Max: 10 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

10 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) فريق العمل الجماعي: 8 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات سكرين بال

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4. Camtasia: الأفضل لتحرير الفيديو المتقدم

عبر كامتازيا يقدم Camtasia مجموعة واسعة من الميزات لإنشاء لقطات شاشة ومقاطع فيديو عالية الجودة. وهو مصمم ليكون سهل الاستخدام، مما يسهل على الشركات إنشاء محتوى احترافي المظهر دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.

يمكنك تسجيل لقطات الشاشة وكاميرا الويب في وقت واحد، وتحرير مقاطع الفيديو بعد التسجيل، وإضافة التعليقات التوضيحية والتأثيرات لتحسين العرض العام لمقاطع الفيديو المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Camtasia مجموعة متنوعة من خيارات التصدير، مما يسهل مشاركة مقاطع الفيديو عبر منصات مختلفة.

أفضل ميزات Camtasia

قص مقاطع الفيديو وقصها وإضافة انتقالات إليها باستخدام مجموعة من أدوات التحرير

تحسين مقاطع الفيديو باستخدام التعليقات التوضيحية والرسوم المتحركة والتأثيرات لجعلها أكثر جاذبية

تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات متنوعة مثل MP4 و GIF و M4A (ويندوز) و MOV (ماك) لسهولة المشاركة عبر منصات مختلفة

قيود Camtasia

يعد Camtasia باهظ الثمن نسبيًا مقارنةً ببعض خيارات برامج تسجيل الشاشة الأخرى

على الرغم من أن Camtasia سهل الاستخدام، إلا أنه قد يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد على برامج تحرير الفيديو

أسعار كامتاسيا

الاشتراك الفردي: 179.88 دولارًا (تُدفع سنويًا)

179.88 دولارًا (تُدفع سنويًا) الترخيص الدائم: 299.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات كامتاسيا

G2: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. أدوبي كابتفيت: الأفضل لتسجيلات الشاشة التفاعلية

عبر أدوبي كابتفيت يعد Adobe Captivate برنامجاً قوياً يقدم العديد من الميزات لإنشاء تسجيلات شاشة تفاعلية وجذابة. ويستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات والمعلمين لإنشاء البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية ومحاكاة البرامج.

وباستخدام Adobe Captivate، يمكنك تسجيل لقطات الشاشة وكاميرا الويب في نفس الوقت. توفر الأداة أيضًا خيارات متقدمة للتحرير والنشر.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة مجموعة من العناصر التفاعلية. يمكنك إنشاء اختبارات وتقييمات تفاعلية يمكن دمجها في لقطات الشاشة لتعزيز التعلم والمشاركة.

أفضل ميزات Adobe Captivate من Adobe Captivate

تحرير لقطات الشاشة باستخدام مجموعة من أدوات التحرير، بما في ذلك القص والتشذيب والتعليقات التوضيحية

تضمين عناصر تفاعلية مثل الاختبارات والتقييمات في لقطات الشاشة لتعزيز التعلم

استخدم أدوات السحب والإفلات المرئية من المعرض لإنشاء لقطات شاشة تفاعلية بجودة احترافية

إنشاء لقطات شاشة سريعة الاستجابة يمكن عرضها على أي جهاز

قيود Adobe Captivate

لديه منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للمستخدمين الجدد على برامج اللقطات المرئية

تسعير Adobe Captivate

33.99 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Adobe Captivate

G2: 3.9/5 (أكثر من 190 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. فيديارد الأفضل لتسويق الفيديو

عبر فيديارد تم تصميم Vidyard لمساعدة الشركات على إنشاء مقاطع الفيديو واستضافتها ومشاركتها لإشراك العملاء المحتملين وتحقيق النتائج. يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة ومقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Vidyard مجموعة من الميزات الأخرى، مثل استضافة الفيديو والتحليلات والتكامل مع أدوات التسويق الأخرى، مما يجعلها أداة قيمة لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تعزيز جهود التسويق القائمة على الفيديو.

يمكنك أيضًا إنشاء صور رمزية للذكاء الاصطناعي على Vidyard، والتي يمكن استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية وجذابة تتواصل مع الجمهور على مستوى شخصي أكثر.

أفضل ميزات Vidyard

استضافة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك في مكان مركزي واحد باستخدام استضافة Vidyard

تحرير لقطات الشاشة بسهولة باستخدام أدوات التحرير البديهية في Vidyard، بما في ذلك التشذيب والقص وإضافة التعليقات التوضيحية

إنشاء صور رمزية فائقة الواقعية بذكاء اصطناعي تشبهك وتتحدث مثلك

أضف عناصر تفاعلية إلى لقطات الشاشة الخاصة بك، مثل الأزرار والروابط القابلة للنقر

قيود Vidyard

يحتوي الإصدار المجاني من Vidyard على قيود، مثل عدد محدود من مقاطع الفيديو وخيارات العلامات التجارية، والتي قد لا تكون مناسبة لجميع المستخدمين

أسعار Vidyard

مجاني

الإصدار الاحترافي: 29 دولارًا/مستخدم شهريًا

29 دولارًا/مستخدم شهريًا بالإضافة: 89 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

89 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فيديارد

G2: 4.5/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. ريفرسايد الأفضل للبودكاست وتسجيل الفيديو والتحرير

عبر ريفرسايد Riverside هو استوديو عبر الإنترنت يعزز الاتصالات التجارية من خلال إمكانيات تسجيل البودكاست وتحرير الفيديو عالية الجودة. وهو متخصص في ميزات تسجيل الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل تدفقات الصوت والفيديو بشكل منفصل. هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص لإنشاء عروض فيديو مفصلة ودروس تعليمية.

تم تصميم Riverside لتعزيز تجربة المستخدم، مع ميزات بارزة مثل التسجيل المحلي للحصول على مخرجات عالية الجودة وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لسهولة التحرير والنسخ.

أفضل ميزات Riverside

التسجيل بجودة صوت وفيديو فائقة الوضوح، حتى مع ضعف الاتصال بالإنترنت، من خلال تسجيل كل بث محلياً

تمتع بتحكم شامل في مرحلة ما بعد الإنتاج مع مسارات صوت وفيديو منفصلة لكل مشارك

إنشاء محتوى قصير جذاب وقابل للمشاركة (مقاطع سحرية) بسهولة باستخدام أدوات التحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي

قم بدعوة أعضاء الفريق للانضمام إلى جلسات التسجيل بسهولة عبر رابط، دون الحاجة إلى تنزيل برنامج، مما يضمن سهولة الوصول والمشاركة

قيود ضفة النهر

يحد الإصدار المجاني من دقة تصدير الفيديو إلى 720 بكسل، وهو ما قد لا يلبي احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مخرجات ذات دقة أعلى

تسعير #### ريفرسايد

مجاني

الإصدار القياسي: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا/مستخدم شهريًا محترف: 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ريفرسايد

G2: 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: (تقييمات غير كافية)

8. سكرينكاستيفاي الأفضل لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو

عبر سكرينكاستيفاي رائع بديل فيديارد ، Screencastify هو برنامج مجاني وسهل الاستخدام لتسجيل الشاشة، يوفر تسجيل كاميرا الويب. وهو يلبي احتياجات المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

تتيح لك أدوات التعليق التوضيحي الخاصة به تمييز مقاطع التسجيل الرئيسية، مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر قابلية للفحص ويضمن أن يتمكن جمهورك من التنقل في المحتوى بسهولة.

Screencastify أفضل الميزات

إضافة تعليقات وتعليقات توضيحية إلى تسجيلاتك

إعادة ترتيب مقاطع الفيديو المتعددة بالترتيب الذي تفضله باستخدام ميزة السحب والإفلات

استيراد مقاطع الفيديو من Google Drive إلى المحرر لتحريرها بسلاسة

قيود Screencastify

يحتوي الإصدار المجاني من Screencastify على حد تسجيل مدته خمس دقائق لكل مقطع فيديو، وهو ما قد يكون مقيدًا للتسجيلات الأطول

تسعير #### تسعير Screencastify

مجاني

المبتدئين: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا/مستخدم شهريًا محترف: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا/مستخدم شهريًا الفرق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Screencastify

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

9. استوديو OBS الأفضل لتسجيل الفيديو والبث المباشر

عبر استوديو OBS يُعرف OBS عادةً بأنه محرر فيديو. ولكن هذا البرنامج المجاني تمامًا والمفتوح المصدر لتسجيل الفيديو والبث المباشر مخصص إلى حد كبير لمصوري الفيديو. فهو يوفر ميزات الفيديو والصوت والمرئيات لإنشاء محتوى بجودة احترافية دون دفع رسوم باهظة.

على الرغم من أنه قد لا يكون غنياً بالميزات مثل برامج بدائل كامستازيا ، يتيح OBS Studio للمستخدمين إنشاء مفاتيح اختصار مخصصة لإجراءات مثل كتم مصادر الصوت وتبديل الشاشات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق استخدام كتم الضوضاء لتصفية الموسيقى والأصوات في الخلفية.

أفضل ميزات OBS Studio

الاندماج بسلاسة مع منصات مثل YouTube وFacebook وTwitch لسهولة البث المباشر

تجربة التوافق عبر منصات مثل ويندوز وماك ولينكس

احصل على دعم لأنواع مختلفة من الملفات للاستخدام المتنوع

استخدم عناصر العلامة التجارية المخصصة مثل الشعارات والنصوص

قيود OBS Studio

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل التجميد أو التعطل عند التوقف وإعادة تشغيل البث المباشر بشكل غير متوقع

يشير المستخدمون إلى وجود منحنى تعليمي للتعرف على البرنامج وميزاته

تسعير OBS Studio

مجاني

تقييمات ومراجعات OBS Studio

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

10. ScreenFlow: الأفضل لمستخدمي Mac

عبر سكرين فلو التالي في القائمة هو بديل OBS Studio سكرين فلو يوفر برنامج screencast الشهير هذا ميزات قوية لتسجيل تسجيلات الشاشة وتحريرها.

يستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات ومنشئي المحتوى لإنشاء البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية والعروض التوضيحية للمنتجات.

الميزة البارزة في Screenflow هي واجهته البديهية، والتي تجعل من السهل إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Screenflow مجموعة من ميزات وأدوات التحرير، بما في ذلك الرسوم المتحركة والانتقالات والمؤثرات الصوتية، والتي تتيح للمستخدمين تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم وإشراك جمهورهم.

ScreenFlow أفضل الميزات

تحسين جودة الصوت باستخدام أدوات تحرير الصوت في Screenflow، بما في ذلك تقليل الضوضاء والتأثيرات الصوتية

إضافة رسوم متحركة وانتقالات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك لجعلها أكثر ديناميكية وجاذبية

استخدم مكتبة الوسائط المدمجة في ScreenFlow التي تحتوي على 500,000 صورة وصوت ومقطع فيديو فريد من نوعه

تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك HD و4K، لسهولة المشاركة عبر منصات مختلفة

قيود ScreenFlow

Screenflow باهظ الثمن نسبياً مقارنةً ببعض خيارات برامج تسجيل الشاشة الأخرى

تسعير سكرين فلو

SreenFlow: 169 دولارًا أمريكيًا

169 دولارًا أمريكيًا سكرينفلو سوبر باك: 229 دولاراً

229 دولاراً SreenFlow Super Pak+: 259 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات سكرين فلو

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

قم بتزويد احتياجاتك من تسجيل الشاشة بالحلول الحديثة

تُعد مسجلات الشاشة من بين أكثر تنسيقات التواصل شيوعًا لمنشئي المحتوى من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ولإحداث تأثير أكبر في رسائلك، يجب أن تجعل تسجيل الشاشة وإنتاج الفيديو وتحريره جزءًا من سير عملك.

سواء أكنت شركة تتطلع إلى إنشاء مقاطع فيديو تدريبية جذابة، أو منشئ محتوى يرغب في إنتاج برامج تعليمية عالية الجودة، أو معلم يهدف إلى تعزيز التعلم عبر الإنترنت، فإن هذه الأدوات توفر الوظائف والمرونة التي تحتاج إليها!

من بساطة Screencastify إلى الميزات المتقدمة لبرنامج Adobe Captivate، هناك ما يناسب الجميع. المهم أنه يمكنك جعل عملية إنشاء الفيديو الخاص بك بسيطة أو متقدمة كما تريد.

ومع ذلك، فإن ClickUp يتجاوز مجرد تسجيل الشاشة، حيث يمكنك الحصول على نسخ سلس للذكاء الاصطناعي والبحث الشامل والعديد من الميزات التعاونية الأخرى، وكل ذلك على منصة واحدة.

مع إعلان ClickUp الأخير عن كليب 3.0 ، يمكن للمستخدمين توقع المزيد من الميزات القوية والبديهية لتحسين تجربة تسجيل الشاشة بالكامل!

جرّب ClickUp اليوم وأنجز المزيد من أعمالك من خلال تسجيل الشاشة!