10 بدائل آبل نوتس لتدوين الملاحظات الرقمية في 2025

تساعدك تطبيقات تدوين الملاحظات على تسجيل أفكارك الرائعة، وتوفر لك تذكيرات، وتنظم أفكارك لاستخدامها في الوقت المناسب، وأكثر من ذلك بكثير.

وبفضل الميزات المتقدمة مثل التلخيص بالذكاء الاصطناعي والتعاون السلس وغير ذلك، يمكن أن تكون هذه التطبيقات بمثابة عقلك الثاني. ولكن إذا كنت تستخدم Apple Notes لتدوين الملاحظات فقط، فقد تفوتك بعض الوظائف المتقدمة لتطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى.

لمساعدتك في اختيار بديل قوي ل Apple Notes يتجاوز مجرد تدوين الملاحظات الأساسية، قمنا بتجميع قائمة من 10 تطبيقات مقنعة. هذه التطبيقات تتجاوز مجرد تدوين الملاحظات البسيطة وتثبت بدائل رائعة ل Apple Notes.

دعنا نستكشف بدائل Apple Notes هذه ونعثر على ما يناسبك تمامًا!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Apple Notes؟

لا يقتصر العثور على بدائل Apple Notes على مجرد استبدال برنامج تطبيق تدوين الملاحظات لنظام التشغيل Mac مع خيار آخر؛ تحتاج إلى النظر في الجوانب الدقيقة له. يحتوي أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات اليوم على جميع الميزات التالية:

سهولة التنظيم: إذا كنت معتادًا على تدوين الملاحظات بشكل عشوائي، فستبدأ ملاحظاتك في الظهور بمظهر فوضوي ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح. وبالتالي، يجب أن يتمتع تطبيق تدوين الملاحظات بالقدرة على تنظيم الملاحظات في بنية منطقية، بما في ذلك المجلدات متعددة المستويات، وخيارات وضع العلامات المتقدمة، أو حتى إمكانيات إدارة المشاريع إن أمكن

إذا كنت معتادًا على تدوين الملاحظات بشكل عشوائي، فستبدأ ملاحظاتك في الظهور بمظهر فوضوي ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح. وبالتالي، يجب أن يتمتع تطبيق تدوين الملاحظات بالقدرة على تنظيم الملاحظات في بنية منطقية، بما في ذلك المجلدات متعددة المستويات، وخيارات وضع العلامات المتقدمة، أو حتى إمكانيات إدارة المشاريع إن أمكن ملاحظات غنية بالوسائط: نحتاج إلى أكثر من مجرد نص في ملاحظاتنا؛ فقد نرغب في إضافة جداول أو قوائم مراجعة أو رسوم بيانية أو صور أو وسائط متعددة أخرى. لذا، ضع في اعتبارك بدائل Apple Notes التي تدعم تضمين الصور أو التسجيلات الصوتية أو حتى مقاطع الفيديو لتحسين ملاحظاتك

نحتاج إلى أكثر من مجرد نص في ملاحظاتنا؛ فقد نرغب في إضافة جداول أو قوائم مراجعة أو رسوم بيانية أو صور أو وسائط متعددة أخرى. لذا، ضع في اعتبارك بدائل Apple Notes التي تدعم تضمين الصور أو التسجيلات الصوتية أو حتى مقاطع الفيديو لتحسين ملاحظاتك التدوين التعاوني للملاحظات: اختر تطبيقًا مزودًا بميزة تعاون قوية، خاصةً إذا كنت تعمل مع فريق. يمكنك مشاركة الملاحظات التعاونية وإنشاء مهام أو مهام لأعضاء الفريق وإضافة تذكيرات وترك تعليقات لفهم واضح

اختر تطبيقًا مزودًا بميزة تعاون قوية، خاصةً إذا كنت تعمل مع فريق. يمكنك مشاركة الملاحظات التعاونية وإنشاء مهام أو مهام لأعضاء الفريق وإضافة تذكيرات وترك تعليقات لفهم واضح ميزات مشتركة بين المنصات : لا يحب الجميع الاقتصار على نظام Apple البيئي. على عكس Apple Notes، الذي يعمل فقط مع أجهزة iOS، قد تفضل تطبيقات تدوين الملاحظات التي تعمل على أجهزة متعددة ومنصات مختلفة

: لا يحب الجميع الاقتصار على نظام Apple البيئي. على عكس Apple Notes، الذي يعمل فقط مع أجهزة iOS، قد تفضل تطبيقات تدوين الملاحظات التي تعمل على أجهزة متعددة ومنصات مختلفة ميزة الذكاء الاصطناعي: أحدث تطبيقات تدوين الملاحظات المتطورة الآن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات لتعزيز سير عملك. استكشف ميزات مثل الملخصات الذكية التي تكثف النقاط الرئيسية تلقائيًا، أو أدوات إنشاء المحتوى التي تساعدك على العصف الذهني للأفكار، أو القدرة على إنشاء عناصر الإجراءات من ملاحظاتك ومهامك تلقائيًا

## أفضل 10 بدائل لبرنامج Apple Notes لاستخدامها في 2024

والآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب أن تعطيها الأولوية، دعنا نستكشف 10 بدائل ممتازة لبرنامج Apple Notes، كل منها يقدم وظائف فريدة تناسب احتياجاتك المتنوعة:

1. ClickUp

بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق قوي وتعاوني وغني بالميزات وفعال لتدوين الملاحظات، فإن ClickUp هو الخيار المثالي. تتخطى المنصة ميزات تدوين الملاحظات البسيطة، حيث توفر مساحة عمل قوية يمكنها بسهولة دمج جميع عمليات الإنتاجية وتدوين الملاحظات وتخطيط المشاريع في منصة واحدة.

التقاط الأفكار أثناء التنقل، في أي مكان وفي أي وقت مع خاصية ClickUp Notepad ClickUp Notepad هو المكان المثالي بالنسبة لك لتدوين ملاحظاتك - التقط أفكارك، وقم بتبادل الأفكار والمفاهيم، ونظم ملاحظاتك بسهولة. فهو يساعدك على تعيين الملاحظات لفريقك، وتحويل ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتتبع يمكنك الوصول إليها من أي مكان. ما عليك سوى تدوين فكرة ما وتحويلها إلى عناصر عمل باستخدام قوائم المراجعة.

باستخدام ميزات السحب والإفلات، يمكنك بسهولة نقل العناصر داخل قائمة المراجعة وتنظيمها وفقًا لتواريخ الاستحقاق والأولوية والمكلفين والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق ملاحظاتك بتحرير غني، بما في ذلك الصور وصور GIF ومقاطع الفيديو والمزيد.

تعيين المهام وإضافة التعليقات بسهولة باستخدام مستندات ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، مع مستندات ClickUp يمكنك دمج ملاحظاتك وإضافة المستندات أو المرفقات بسهولة. من التعاون في الوقت الحقيقي، والتنسيق الغني، وعناصر التحكم في الخصوصية، والمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك البقاء على اطلاع على الأفكار والقيام بالمزيد من الملاحظات.

تلخيص المستندات وأي نص في غضون ثوانٍ باستخدام ClickUp AI ClickUp Brain يساعدك على الجمع بين قوة الأفكار البشرية وقوة الذكاء الاصطناعي. إنها أول شبكة عصبية في العالم تربط المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك بالذكاء الاصطناعي.

استخدمه لتحويل الملاحظات الصوتية أو ملاحظات الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتلخيص المستندات التفصيلية إلى ملاحظات موجزة، وحتى إنشاء محتوى باستخدام مطالبات بسيطة.

قم بإنشاء وإدارة الملاحظات اليومية بسهولة باستخدام قالب الملاحظات اليومية ClickUp Daily Notes

بالإضافة إلى ذلك، مع قالب ClickUp Daily Notes ، يمكنك بسهولة الاحتفاظ بجميع ملاحظاتك منظمة وتعيينها مقابل أهدافك. هذا القالب مثالي للمبتدئين ويتضمن مدخلات افتراضية سهلة الاستخدام لمساعدتك في تسجيل الملاحظات التفصيلية وجدولة المهام وتتبع التقدم المحرز.

وبالتالي، فهو يتجاوز مجرد تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات ويمكن أن يكون مساعدك الكامل للإنتاجية وإدارة المشاريع.

أفضل ميزات #### ClickUp

إنشاء الملاحظات وتنظيمها والتعاون في تدوينها إلى جانب المهام والجداول الزمنية والمستندات - كل ذلك داخل منصة واحدة

استخدم ClickUp Universal Search ، وظيفة بحث قوية لمساعدتك في العثور على الملاحظات عبر مساحة العمل بأكملها، بغض النظر عن كيفية تصنيفها

التقط الأفكار والإلهام في أي وقت، باستخدام تطبيق ClickUp للجوال وامتداد كروم لتدوين الملاحظات والوصول إلى الملاحظات الموجودة والحفاظ على إنتاجيتك دائمًا

حافظ على تنظيم ملاحظاتك بدقة مع علامات مهام ClickUp نظام مرن لوضع العلامات. قم بتعيين علامات لتصنيف ملاحظاتك حسب الموضوع أو المشروع أو أي معايير أخرى ذات صلة لاسترجاع المعلومات دون عناء

ماجستير أوامر ClickUp المائلة البديهية في ClickUp لتنسيق النص، أو إنشاء المهام، أو تعيين الملاحظات بشكل سريع

تحويل ملاحظاتك إلى مستندات ClickUp Docs كاملة، مما يسمح لك بدمج الوسائط وتعيين المهام والاستفادة من ميزات التعاون في الوقت الفعلي

تدوين الملاحظات حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت، مع وظيفة الوصول إلى الملاحظات الموجودة وتحريرها، وإنشاء ملاحظات جديدة، ومزامنة التغييرات عندما يكون لديك اتصال ثابت بالإنترنت

تضمين الصور والملفات والروابط مباشرةً في ملاحظاتك لإضافة سياق إضافي

دمج ملاحظاتك مع انقر فوق الخرائط الذهنية أو قم بالعصف الذهني مع فرقك باستخدام ClickUp Whiteboards ، مما يتيح لك تصور أفكارك وتنظيم مشاريعك بسلاسة

الرافعة المالية ClickUp Brain لإنشاء محتوى عالي الجودة وإنشاء المهام وغيرها من الاستخدامات الأخرى

احصل على الآلاف من القوالب الجاهزة للاستخدام لتسجيل أفكارك وتدوين الملاحظات السريعة وعناصر العمل

قيود النقر فوقها

بينما يحتوي ClickUp على ميزات متفوقة، إلا أنه قد يكون له منحنى تعليمي حاد مقارنةً بتطبيق بسيط لتدوين الملاحظات

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. مفهوم الذكاء الاصطناعي

عبر

_/مرجع/ _https://www.notion.so/templates/teacher-hub-version-2 Notion /%href/

Notion عبارة عن مساحة عمل قابلة للتخصيص مع ميزات متعددة، مثل إنشاء المستندات ومواقع الويكي وإدارة المشاريع وحتى تدوين الملاحظات البسيطة. باستخدام Notion AI، أصبح تدوين الملاحظات أمرًا بسيطًا - يمكنك العثور على الملاحظات والمعلومات الأخرى في مساحة العمل الخاصة بك، وتحويل الملاحظات إلى مستندات أو رؤى أخرى باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي، واستخدامه كمساعد شخصي لك.

أفضل ميزات نوتيون AI

كتابة الملاحظات وتخزينها في مساحة عمل مركزية مع أصول أخرى مثل الويكي والمستندات والمشاريع

استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء الملاحظات والتقاط المذكرات الصوتية وتحويلها إلى تنسيقات متعددة

تنظيم الملاحظات في مستندات وصفحات أخرى لتنظيم معلوماتك بطريقة تناسبك

قم بإثراء ملاحظاتك بالصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وحتى تضمين مقتطفات التعليمات البرمجية للحصول على تجربة تدوين ملاحظات أكثر ديناميكية

تعاون مع فريقك باستخدام التحرير والتعليق وتعيين المهام في الوقت الفعلي

قيود الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تكون مرونة Notion AI سيفاً ذا حدين. قد يتطلب العدد الهائل من خيارات التخصيص بعض الوقت للتعلم والإتقان

على الرغم من أن خطة Notion المجانية فعالة، إلا أن معظم الميزات الأساسية مقفلة وراء الاشتراكات المدفوعة

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص تتوفر الذكاء الاصطناعي كإضافة مقابل 10 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000مراجعة)

3. ون نوتة واحدة

via

_/مرجع/ _https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app Microsoft OneNote /%href/

Microsoft OneNote هو أحد منتجات Office 365 الذي يتيح لك تدوين الملاحظات بسلاسة ودمجها مع تطبيقات Microsoft 365 الأخرى، مثل Word وExcel وغيرهما. وهذا يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين استثمروا بالفعل في نظام Microsoft البيئي. يتم تضمين OneNote مع معظم اشتراكات Microsoft 365، مما يجعله خياراً فعالاً من حيث التكلفة لأولئك الذين يستخدمون المجموعة بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي OneNote على بعض الميزات القوية التي تسمح لك بتدوين الملاحظات الصوتية، وتلخيص المناقشات في اجتماع الفريق في ملاحظات الاجتماع، وإنشاء قوائم مهام من ملاحظاتك البسيطة.

أفضل ميزات OneNote

تدوين الملاحظات ودمجها مع منتجات Microsoft Office 365 الأخرى، مما يجعله الخيار المثالي لمتطلبات مؤسستك

نظّم ملاحظاتك باستخدام دفاتر ملاحظات وأقسام رقمية تحاكي الهيكل المألوف لدفتر الملاحظات الفعلي

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك عبر مختلف الأجهزة مع توفر OneNote على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد وiOS

قيود OneNote

ليس الخيار المثالي كتطبيق مستقل، لأنه يستهدف أولئك الذين يستخدمون بالفعل نظام Office 365 البيئي

في حين أن OneNote يتيح ميزات التعاون الأساسية، إلا أنه قد لا يكون قوياً مثل بعض المنافسين لمشاريع العمل الجماعي المعقدة

أسعار OneNote

متاح مجانًا مع اشتراك Microsoft 365

بدون مايكروسوفت 365، 6.99 دولارًا شهريًا أو 69.99 دولارًا سنويًا مقابل 1 تيرابايت

تقييمات ومراجعات OneNote

G2: 4.5/5 (1800+مراجعة)

4.5/5 (1800+مراجعة) Capterra: 4.6/5 (1500+مراجعة)

4. إيفرنوت

via

_/مرجع/ _https://evernote.com/ أبداً /%href/

التالي في قائمتنا لبدائل Apple Notes هو Evernote، وهو مشغل قديم معروف بميزاته القوية وتعدد استخداماته. بدأ كبرنامج أساسي تطبيق تدوين الملاحظات للأندرويد و iOS. ولكن على مر السنين، يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من الطلاب الذين يديرون الأبحاث إلى المحترفين الذين ينظمون مشاريع معقدة.

أفضل ميزات Evernote

كتابة الملاحظات بميزات قوية، بما في ذلك قص الملاحظات على الويب، والتعرف على خط اليد، ووظيفة البحث القوية، والتكامل مع أدوات الإنتاجية المختلفة

تدوين الملاحظات والوصول إلى الملاحظات الموجودة حتى بدون اتصال بالإنترنت ومزامنتها لاحقًا، مما يجعل Evernote مناسبًا للمستخدمين أثناء التنقل

نظِّم ملاحظاتك باستخدام دفاتر الملاحظات ونظام مرن لوضع العلامات لاسترجاع المعلومات بكفاءة

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك عبر الأجهزة من خلال توفر Evernote على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد وiOS

قيود إيفرنوت

تقيد الباقة المجانية مساحة التخزين وميزات معينة، مع دفتر ملاحظات واحد فقط وما يصل إلى 50 ملاحظة، مما قد يعيق المستخدمين المحترفين

يمكن أن تكون وفرة ميزات Evernote مربكة للمستخدمين الجدد الذين قد يحتاجون إلى بعض الوقت للتكيف

تسعيرة إيفرنوت

مجانًا إلى الأبد

شخصي 14.99 دولارًا شهريًا

14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات أيفرنوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8000+مراجعة)

5. أوبسيديان

via

Obsidian_

Obsidian هو تطبيق خاص ومرن لتدوين الملاحظات لا يهدف إلى أن يكون مجرد تطبيق بسيط لكتابة الملاحظات وتنظيمها فحسب، بل يهدف أيضًا إلى إنشاء خريطة ذهنية. A منافس لتطبيق Notion وغيرها من المرئيات تطبيقات المؤسسة Obsidian مناسب للعاملين في مجال المعرفة والطلاب وأي شخص يريد ربط أفكاره بموارده. فهو يستفيد من مفهوم يسمى "الملاحظات المرتبطة" لتعزيز شبكة من المعلومات المترابطة.

أفضل ميزات أوبسيديان

كتابة ملاحظاتك وتنسيقها باستخدام Markdown، وهي لغة ترميز خفيفة الوزن توفر المرونة والتحكم في تنسيق النص

إنشاء شبكة من الملاحظات المترابطة، مما يتيح لك استكشاف العلاقات بين الأفكار وبناء قاعدة معرفية شاملة

قم بتخزين ملاحظاتك محلياً على جهازك، مما يتيح لك التحكم الكامل في بياناتك

استخدم ديسكورد ومنتديات المناقشة الخاصة به للدعم والإبلاغ عن الأخطاء والحصول على المساعدة لاستفساراتك من مستخدمي Obsidian الآخرين

اربط أي شيء وكل شيء - من الأفكار والأشخاص والأماكن والكتب وحتى الويكيات، مما يجعلها بديل الفكرة القيود الأوبسيدي

لديه منحنى تعلم حاد بسبب نهجه الفريد الذي يتطلب بعض الاستثمار في تعلم مفاهيمه ووظائفه الأساسية

تسعير أوبسيديان

الاستخدام الشخصي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد الاستخدام التجاري: 50 دولارًا في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أوبسيديان

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 صوتًا)

6. الدب

via

_ / href/ _https://bear.app/ Bear /%href/

Bear هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات بتنسيق Markdown يتيح لك تدوين ملاحظاتك وتضمين النصوص والصور والجداول وقوائم المهام في نفس الملاحظة، وتنظيمها كلها. يتميز تطبيق تدوين الملاحظات هذا بواجهة مستخدم جميلة ويركز على البساطة دون التضحية بالوظائف الأساسية.

تحمل أفضل الميزات

استخدام Markdown للتنسيق الأساسي والحفاظ على التحكم في بنية ملاحظاتك

استخدام وظيفة البحث لمساعدتك في تحديد موقع معلومات محددة بسرعة داخل ملاحظاتك

تنظيم ملاحظاتك باستخدام نظام علامات مرن لاسترجاع المعلومات بكفاءة

تصدير الملاحظات إلى تنسيقات مثل PDF وHTML وDOCX وJPG وغيرها لسهولة الوصول إليها على أجهزة متعددة

تحمل القيود

معظم الميزات المتقدمة متاحة فقط مع خطة Pro

بينما يحتوي تطبيق Bear على تطبيق لسطح المكتب، إلا أنه يبدو أكثر ملاءمة على الأجهزة المحمولة

تسعير بير

مجاني للأبد

تطبيق بير برو: 2.99 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات الدب

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 مراجعة)

4.6/5 (أكثر من 40 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (10 مراجعات)

7. سيمبلينوت

via

_/ href/ _https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automattic.simplenote&hl=en\_US جوجل بلاي //%href/

Simplenote هو تطبيق تدوين ملاحظات بسيط وخالٍ من التشتيت يعطي الأولوية لتدوين الملاحظات الأساسية على أي شيء آخر. وهو مجاني، ويوفر ميزات التعاون، ويساعدك على تنظيم ملاحظاتك باستخدام العلامات للبحث الفوري.

أفضل ميزات تطبيق Simplenote

تحميل أي ملاحظة على الفور، حيث يقوم التطبيق بمزامنة بياناتك باستمرار مع جميع أجهزتك وتطبيقاتك

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك بسلاسة عبر الأجهزة بفضل توفر Simplenote على أنظمة التشغيل Windows وMac وAndroid وiOS وحتى الويب

استخدم تنسيق Markdown الأساسي لهيكلة النص الأساسي داخل ملاحظاتك

التعاون على الملاحظات باستخدام ميزات أساسية مثل الوصول المشترك وسجل الإصدارات

قيود برنامج Simplenote

يعطي Simplenote الأولوية للبساطة عن قصد، مضحياً بالميزات المتقدمة مثل دعم الوسائط المتعددة أو خيارات التنظيم المعقدة

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت، مما يعني أنك تحتاج دائمًا إلى اتصال بالإنترنت للوصول إلى ملاحظاتك وتعديلها

تسعير Simplenote

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Simplenote التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 35 مراجعة)

4.2/5 (أكثر من 35 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. الملاحظات الفائقة

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_ / href/ _https://supernotes.app/ Supernotes /%href/

Supernotes هو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات مصمم خصيصاً لجهاز iPad وأجهزة Apple الأخرى. تسمح لك ميزات تدوين الملاحظات النصية الغنية باستخدام Apple Pencil للرسم والخربشة ومحاكاة تجربة الملاحظات المكتوبة بخط اليد على أجهزتك.

أفضل ميزات تطبيق Supernotes

اكتب ملاحظات مكتوبة بخط اليد وارسم أفكارك باستخدام ميزة الكتابة بالقلم الطبيعي في سوبرنوتس

أضف تعليقات توضيحية على ملفات PDF والكتب الإلكترونية والمستندات الأخرى باستخدام مجموعة شاملة من الأدوات

خصص تجربة تدوين ملاحظاتك باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط القلم والقوالب والسمات اللونية

نظّم ملاحظاتك باستخدام مجلدات ونظام وضع العلامات لاسترجاع المعلومات بكفاءة

قيود Supernotes

يقتصر على نظام Apple البيئي، حيث تم تصميمه بشكل أساسي لجهاز iPad مع تحديثات حديثة لجعله متاحًا على أجهزة Mac وLindux وWindows

يتطلب اشتراكًا مدفوعًا للوصول إلى ميزات تدوين الملاحظات المتقدمة

تسعير Supernotes

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً غير محدود: 10 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Supernotes

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

9. ملاحظة تعزيز

via

_ / href/ _https://boostnote.io/ ملاحظة معززة /%href/

Boost Note هي أداة لإدارة المشاريع تعتمد على المستندات، وتركز على تمكين فرق DevOps والمبرمجين عن بُعد من التعاون بسلاسة في المشاريع. وتركيزها على تنسيق التعليمات البرمجية النظيفة والميزات التي تركز على المطورين يجعلها منافساً قوياً للمبرمجين.

أفضل ميزات Boost Note

كتابة الملاحظات مع تمييز بناء الجملة، حيث يتفوق Boost Notes في التعامل مع التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة، مما يسهل كتابة مقتطفات التعليمات البرمجية وقراءتها ومشاركتها داخل ملاحظاتك

يتكامل بسلاسة مع Git، وهو نظام شائع للتحكم في الإصدار يستخدمه المطورون، مما يسمح بتتبع الإصدار والتعاون على مقتطفات التعليمات البرمجية داخل الملاحظات

تقليل التشتت مع الواجهة البسيطة التي تسمح لك بالتركيز على التعليمات البرمجية والملاحظات

حدود الملاحظات المعززة

على الرغم من قوتها بالنسبة للمطورين، إلا أن مجموعة ميزات Boostnote قد تكون أقل جاذبية للمستخدمين خارج مجال البرمجة

الخطة المجانية تقيد مساحة التخزين وميزات التعاون

تسعير بوست نوت

مجانية للأبد

قياسي : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم محترف 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تعزيز تقييمات ومراجعات الملاحظات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. بولينوت

via

Polynote_

Polynote عبارة عن بيئة تجريبية لتدوين الملاحظات مبنية على سكالا، وهي لغة برمجة عالية المستوى وعامة الأغراض. تستهدف هذه الأداة بشكل أساسي علماء البيانات والمهندسين الذين يدمجون بشكل كبير الترميز وعناصر أخرى في عملية تدوين الملاحظات.

وتتمثل ميزة Polynote في دعمه لدمج لغات متعددة في دفتر ملاحظات واحد وتمكين مشاركة البيانات بسلاسة فيما بينها.

أفضل ميزات Polynote

تنفيذ التعليمات البرمجية داخل ملاحظاتك باستخدام نوى مختلفة مثل Python و Scala، مما يجعلها مثالية لتحليل البيانات وتصورها

دمج ملاحظاتك ورموزك بسلاسة مع Apache Spark لاستكشاف وتحليل وتصور مجموعات بيانات أكبر مباشرةً داخل ملاحظاتك

اكتب مقتطفات التعليمات البرمجية بلغات مختلفة (سكالا وبايثون وSQL) داخل ملاحظاتك، مع مشاركة المتغيرات لسير عمل متماسك

قيود الملاحظات

معقدة للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون بدائل بسيطة من Apple Notes

قد يكون لتشغيل التعليمات البرمجية داخل بيئة تدوين الملاحظات آثار أمنية. يُنصح بتوخي الحذر وعدم استخدام Polynote إلا على جهاز كمبيوتر شخصي موثوق به

نظرًا لطبيعته التجريبية، يمتلك Polynote قاعدة مستخدمين أصغر ودعمًا محدودًا مقارنةً بتطبيق Notes الآخر

أسعار بولينوت

مجاني

تقييمات ومراجعات الملاحظات

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

حوّل أفكارك إلى إجراءات قوية باستخدام ClickUp

هل أنت جاهز للتخلي عن تطبيق Apple Notes وتبني تجربة أكثر قوة في تدوين الملاحظات؟ ابدأ في استكشاف الخيارات التي قدمناها، واكتشف التطبيق الذي يناسب سير عملك!

إدارة الملاحظات على أجهزة ومنصات متعددة باستخدام ClickUp Notes

إذا اضطررنا إلى اختيار بديل واحد جيد من Apple Notes من هذه القائمة كتطبيق أساسي لتدوين الملاحظات، فسنختار ClickUp. فهو يتألق بفضل قدراته الإنتاجية القوية وقدراته القوية في إدارة المشاريع، ويوفر ميزات استثنائية ومساعداً يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تبسيط الملاحظات واستخدام المطالبات لإنشاء المهام باستخدام ClickUp Brain

باستخدام ClickUp Brain، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي (متوفر في الخطط المدفوعة)، يمكنك إنشاء تنسيقات نصية مبتكرة وتلخيص الملاحظات واستخراج عناصر الإجراءات، مما يزيد من تبسيط عمليات تدوين الملاحظات والتوثيق.

كما أنه يحزم أيضًا حزم جاهزة للاستخدام قوالب الإنتاجية مما يساعدك على البدء في استخدامها بسهولة من أجل تدوين الملاحظات وحتى إنشاء قوائم مهام، وتتبع الأهداف، وإدارة المهام بشكل عام. التسجيل وابدأ في استخدام خطة ClickUp المجانية للأبد اليوم للانتقال بتدوين ملاحظاتك إلى المستوى التالي.