كيفية استخدام طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات (مع النماذج!)

في خضم جلسة عصف ذهني أو اجتماع مكثف أو محاضرة سريعة الوتيرة، قد تبدو القراءة والاستيعاب والاحتفاظ بالتفاصيل الأساسية وكأنها محاولة الإمساك بالدخان.

A استراتيجية تدوين الملاحظات التي تساعدك على الفهم والاحتفاظ بالملاحظات قد تكون خلاصك. إحدى هذه الطرق هي نظام كورنيل لتدوين الملاحظات، وهو نظام متمرس يعدك بتحسين الوضوح والتفكير والتنظيم. تم تطويره في الخمسينيات من القرن الماضي على يد أستاذ التربية والتر باوك في جامعة كورنيل، تقسم طريقة تدوين الملاحظات هذه ملاحظاتك إلى نقاط رئيسية وتفصيلية وملخصات.

ستركز هذه المقالة على هذه الطريقة المتميزة وترشدك من خلال نهجها المتميز قبل استكشاف كيفية تكييفها باستخدام قوالب معدة مسبقًا وأدوات رقمية.

ما هي طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات؟

طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات هي طريقة فعالة ومنهجية لالتقاط وتنظيم وتلخيص التفاصيل الأساسية من الاجتماعات أو الجلسات الإعلامية الأخرى بكلماتك الخاصة.

تم تطوير هذه الطريقة في الأصل لطلاب الجامعات، ويمكن توسيع نطاقها لتشمل أي حالة استخدام شخصية أو مهنية حيث تكون هناك حاجة إلى تدوين الملاحظات لتسجيل المعلومات الأساسية واسترجاعها.

أسلوب تدوين الملاحظات هذا بسيط وفعال. تتضمن تقسيم مادتك أو ملاحظاتك إلى ثلاثة أقسام: قسم رئيسي لتدوين الأفكار والملاحظات، وعمود على اليسار للإشارات أو النقاط ذات الأهمية الخاصة، وقسم سفلي لتلخيص الخلاصة الرئيسية.

يوفر هذا الهيكل العديد من الفوائد:

التلخيص : يساعد في تلخيص المعلومات الأساسية في نقاط رئيسية وملخصات موجزة، مما يسهل مراجعة ملاحظاتك

: يساعد في تلخيص المعلومات الأساسية في نقاط رئيسية وملخصات موجزة، مما يسهل مراجعة ملاحظاتك عناصر العمل : يمكنك بسهولة تحديد المهام الرئيسية أو عناصر العمل الرئيسية، مما يعزز المساءلة

: يمكنك بسهولة تحديد المهام الرئيسية أو عناصر العمل الرئيسية، مما يعزز المساءلة التنظيم المنطقي: من خلال تقسيم المعلومات بصريًا إلى أقسام مميزة، يمكنك الوصول إلى البيانات ذات الصلة بسرعة

سواءً كنت تشارك في جلسات العصف الذهني أو ورش العمل أو مجرد حضور المحاضرات، فقد أثبت نظام كورنيل جدارته لعقود. كيف تبدأ إذن؟

كيفية تدوين الملاحظات باستخدام طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات

عزز الفهم واحتفظ بالمعلومات بشكل أفضل باستخدام طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات. إليك دليل تفصيلي حول كيفية استخدام هذه الطريقة لتحقيق الإنتاجية المثلى:

1. قسّم دفتر ملاحظاتك

قسّم دفتر ملاحظاتك الورقي أو الرقمي إلى ثلاثة أقسام. سيكون لديك عمودين يُطلق عليهما "عمود تدوين الملاحظات" و"عمود الملاحظات" على الجانبين الأيمن والأيسر على التوالي. سيكون القسم السفلي عبارة عن صف.

2. قم بتعيين المعلومات لكل قسم

العمود الأيمن، وهو "عمود تدوين الملاحظات"، هو المكان الذي تدون فيه الأفكار الرئيسية أو النقاط المهمة أو الأسئلة التي تثار أثناء الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني.

على سبيل المثال، أثناء اجتماع التخطيط لحملة تسويقية، يمكنك تدوين المعالم الرئيسية أو التحديات المحتملة في هذا القسم.

أما العمود الموجود على الجانب الأيسر، والذي يُطلق عليه "عمود الإشارات"، فيحتوي على الكلمات الرئيسية أو الأسئلة التي تعمل كمطالبات لمراجعة ملاحظاتك في وقت لاحق.

باستخدام مثال حملة التسويق، يمكن أن تتضمن الإشارات أسئلة مثل "ما هي التركيبة السكانية المستهدفة؟

أخيراً، استخدم القسم السفلي لتلخيص كل صفحة من الملاحظات بإيجاز. هذه المساحة مثالية لالتقاط جوهر ملاحظاتك، مثل ملخص شامل للمفاهيم الرئيسية في خطة التسويق.

3. افهم كيف يعزز هذا التصميم من الاستيعاب

يساعدك هذا التقسيم المنهجي على التفاعل بنشاط مع ملاحظاتك أثناء المراجعة. يحفز "عمود الإشارة" على استرجاع التفاصيل المدونة في القسم الأكبر، مما يعزز الاحتفاظ بالذاكرة.

يعزز قسم الملخص السفلي الأفكار الرئيسية ويخلق نقطة مرجعية سهلة عند مراجعة ملاحظاتك. كما أنه يسهّل عملية مشاركة المفاهيم المهمة من هذه الملخصات مع أعضاء الفريق الذين لم يحضروا الاجتماع ولكنهم بحاجة إلى نظرة عامة.

عند استخدامه بإتقان، يساعدك نظام ملاحظات كورنيل على تنظيم النقاط الرئيسية من المناقشة بوضوح، واستدعاء التفاصيل بفعالية، ومشاركة المعلومات بسهولة.

لدينا بعض النماذج التي يمكن أن تجعل انتقالك إلى نظام تدوين الملاحظات كورنيل أكثر سلاسة.

قوالب طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات

يمكن للقوالب أن تغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات.

فهي تسرع العملية، وتسمح بتنسيق متناسق، وتسهل مراجعة ملاحظاتك لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقلل من العبء المعرفي لتنظيم المعلومات، مما يحرر الطاقة الذهنية للفهم.

تقدم ClickUp قوالب قابلة للتخصيص تحاكي بنية ملاحظات كورنيل، بحيث يمكنك تدوين الملاحظات بسرعة دون الحاجة إلى إنشاء تخطيط من الصفر في كل مرة.

يحتوي ClickUp على نموذجين شاملين قوالب ملاحظات كورنيل التي تطبق مبادئ طريقة كورنيل في شكل رقمي. هذه القوالب الجاهزة للاستخدام مليئة بالميزات التي تزيد من الإنتاجية وتساعد في إدارة المهام.

1. قالب ملاحظات كورنيل كليك أب كورنيل

قم بتدوين الملاحظات وفقًا لطريقة كورنيل باستخدام قالب ملاحظات كورنيل ClickUp Cornell Notes

القالب الأول قالب ملاحظات كورنيل في ClickUp مصمم لمساعدتك في تدوين الأفكار وإضافة الإشارات وتلخيص النقاط المهمة.

وهو يتماشى مع الهيكل التقليدي لملاحظات كورنيل نوتس: قسم كبير لتدوين الملاحظات على اليمين، وعمود إشارات أصغر على اليسار لكتابة الأسئلة، وقسم ملخص في الأسفل. في ClickUp، يمكنك القيام بذلك باستخدام هذا الجدول الأساسي أو تدوين الملاحظات على المهام وتضمين قائمة المهام.

إليك كيفية استخدام هذا القالب بفعالية:

التقاط الأفكار الرئيسية : قم بتدوين النقاط المهمة في الوقت الفعلي أثناء الاجتماع أو جلسة المذاكرة

: قم بتدوين النقاط المهمة في الوقت الفعلي أثناء الاجتماع أو جلسة المذاكرة سرد الإشارات : أضف أسئلة أو كلمات رئيسية في عمود الإشارات التي ستحفزك على تذكر المفاهيم المعقدة

: أضف أسئلة أو كلمات رئيسية في عمود الإشارات التي ستحفزك على تذكر المفاهيم المعقدة تلخيص: لخص: اكتب ملخصًا للملاحظات بعد الجلسة لتوحيد فهمك

2. قالب مذكرة كورنيل كليك أب كورنيل

قم بتدوين الملاحظات، وربطها بالمهام، وتتبع تقدم المهام باستخدام قالب ClickUp Cornell Note Template

القالب الثاني قالب مذكرة كورنيل في ClickUp يدمج تدوين الملاحظات البسيطة مع وظائف إدارة المهام.

استخدم طريقة عرض اللوحة في ClickUp لإنشاء تمثيل مرئي لقالب ملاحظات كورنيل. قسّم لوحك إلى أربعة أقسام: الإشارات والملاحظات والملخص والمراجعة. الآن، يمكنك بسهولة تدوين الملاحظات وتصنيف المعلومات في الأقسام الصحيحة أثناء المحاضرات و/أو الاجتماعات.

بمجرد تدوين الملاحظات، لخص النقاط الرئيسية في قسم الملخص. لتنشيط ذاكرتك، قم بإنشاء إشارات مثل الكلمات الرئيسية أو العبارات.

يمكنك أيضًا إنشاء مهام لتتبع ملاحظاتك. على سبيل المثال، قم بإعداد تذكيرات باستخدام أتمتة ClickUp أو استخدم المهام المتكررة لضمان مراجعة الملاحظات التي قمت بتدوينها بانتظام.

إليك بعض النصائح لاستخدام هذا النموذج بكفاءة:

استخدم الحقول المخصصة : أضف فئات مختلفة لإدارة ملاحظاتك

: أضف فئات مختلفة لإدارة ملاحظاتك تعاون : تعاون: شارك ملاحظاتك مع زملائك في العمل لتطويرها معًا

: تعاون: شارك ملاحظاتك مع زملائك في العمل لتطويرها معًا تتبع التقدم المحرز: استخدم ميزات إدارة المشروع المضمنة في القالب لمراقبة إنجاز المهام

كلا القالبين قابلان للتخصيص، بحيث يمكنك تعديلهما ليناسب احتياجاتك الخاصة. كما أنهما مزودان بأدوات تعاونية، مما يتيح التحرير والتعليقات في الوقت الفعلي - وهو مثالي لجلسات الفريق حيث يقوم عدة أشخاص بتدوين الملاحظات في وقت واحد.

سواءً كنت طالبًا تحاول تدوين محاضرات معقدة أو مدير مشروع يقوم بتدوين اجتماعات متعددة، فإن قوالب ملاحظات كورنيل من ClickUp يمكن أن تساعدك في تنظيم أفكارك ومسؤولياتك، مما يعزز الوضوح والكفاءة في عملك.

أدوات طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات

إن اكتشاف الأدوات العملية المصممة خصيصًا لطريقة كورنيل لتدوين الملاحظات يمكن أن يساعدك بشكل كبير في روتينك الدراسي. دعنا نستكشف بعض تطبيقات تدوين الملاحظات على ClickUp التي يمكنها تحسين تجربتك.

1. مستندات ClickUp

احصل على مساحة لتطبيق نظام تدوين الملاحظات في كورنيل بفعالية باستخدام ClickUp Docs مستندات ClickUp هو ملاذ لمعالجة النصوص يوفر مساحة عمل قابلة للتخصيص لتدوين الملاحظات. قم بتنسيق المستند الخاص بك وفقًا لتخطيط كورنيل مع أقسام مخصصة للإشارات (الكلمات الرئيسية/الأسئلة)، والملاحظات (محتوى المحاضرة)، والملخص (النقاط الرئيسية)، والمراجعة (المهام المتكررة)، أو استخدم أحد القوالب الموجودة مسبقًا. يتيح لك ClickUp إضافة حقول مخصصة (مثل الموضوع، والتاريخ، وما إلى ذلك) لتنظيم أفضل.

من خلال التحرير التعاوني، يمكن لعدة مستخدمين الوصول إلى مستند ClickUp نفسه وتحريره في نفس الوقت. وهذا يجعلها مثالية لتدوين الملاحظات الجماعية أثناء الاجتماعات وجلسات العصف الذهني. شاهد التعديلات أثناء كتابة الآخرين، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة.

يمكنك إنشاء مهام مباشرة من ملاحظاتك داخل المستندات وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين.

استخدم ميزة التعليق لترك ملاحظات وتعليمات عند تعيين المهام أو طلب توضيح بناءً على ملاحظاتك.

2. انقر فوق المفكرة

قم بتدوين الملاحظات وتتبع المهام بناءً على ملاحظاتك باستخدام ميزة ClickUp Notepad

الميزة انقر فوق المفكرة رفيق سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات السريعة والمنظمة أثناء الاجتماعات أو المحاضرات.

تسمح لك واجهته سهلة الاستخدام بما يلي:

تدوين النقاط المهمة بسرعة دون الحاجة إلى التنقل بين الخيارات المعقدة

تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً من ملاحظاتك

تعيين أي جزء من ملاحظتك كمهمة لنفسك أو لزميل في الفريق، وتتبع التقدم المحرز فيها - كل ذلك دون ترك ملاحظاتك

انقل الملاحظات بسهولة من المفكرة إلى مستند ClickUp المخصص لتنظيم أكثر تنظيماً في وقت لاحق

3. ClickUp Brain

احصل على ClickUp Brain لجلب المعلومات وإنشاء ملاحظاتك وتعديلها ClickUp Brain هو أداة رائعة أخرى تكمل نظام تدوين الملاحظات في كورنيل من خلال تقديم ميزات متقدمة مثل كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل، ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي.

يمكنك استخدام أداة AI Writer for Work لـ قراءة ملاحظاتك للتأكد من دقة الإملاء والدقة النحوية وصقل صوتك ونبرة صوتك. اطلب من الذكاء الاصطناعي توضيح النقاط الرئيسية، وسيقوم بتوليد شرح سياقي مفصل لك.

هل تحتاج إلى تكثيف النقاط الرئيسية؟ يمكنه أيضًا تحليل ملاحظاتك و إنشاء ملخص موجز مختصر، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا. كما يساعدك أيضًا على إضافة جداول إلى ملاحظاتك لجعلها سهلة التصفح.

يوفر مدير معرفة الذكاء الاصطناعي إجابات فورية بناءً على السياق من داخل ClickUp.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتبادل الأفكار أثناء اجتماع وتحتاج إلى معلومات من مشاريع أو مهام سابقة، يمكن لمدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي جلب هذه المعلومات على الفور - مما يقلل من الوقت الضائع في عمليات البحث اليدوي.

يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي بأتمتة تحديثات المشاريع والمهام، مما يوفر تحديثات لحالة مشاريعك في الوقت الفعلي. في الأساس، يعمل ClickUp Brain على تحسين الإنتاجية من خلال تقديم مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وإدارة المهام.

من خلال الجمع بين التصميم المهيكل لمستندات ClickUp Docs مع ميزات التحرير التعاوني، ومرونة ClickUp Notepad، وقوة ClickUp Brain، يمكنك إنشاء نظام شامل لتدوين الملاحظات في كورنيل يعزز العمل الجماعي ويعزز التعلم ويحسن الاحتفاظ بالمعلومات.

تعزيز تجربة تدوين ملاحظات كورنيل الخاصة بك باستخدام أدوات إضافية

لدينا بعض أدوات الإنتاجية الإضافية التي يمكن أن تبسط تجربة تدوين الملاحظات الخاصة بك. ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة. فهي لا تقتصر على عدد قليل من القوالب وأدوات تدوين الملاحظات بل لديها القدرة على استبدال جميع تطبيقاتك الأخرى.

اربط الأفكار معًا لتحسين الاحتفاظ بالذاكرة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

بالنسبة للمتعلمين البصريين، فإن انقر فوق الخرائط الذهنية ميزة مساعدة رائعة للذاكرة. فهي تسمح لك بتنظيم أفكارك وإشاراتك في شكل مرئي ومترابط للغاية

استخدمها لربط الأفكار، وتحديد الأنماط والعلاقات، وتنظيم ملاحظاتك بشكل أكثر كفاءة. على سبيل المثال، يمكنك ربط فكرة مركزية بنقاط فرعية مختلفة أو ربط فكرتين متباينتين ظاهريًا تشتركان في موضوع مشترك.

ارسم المخططات وأضف الملاحظات اللاصقة إلى روتين تدوين الملاحظات باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

أداة أخرى من هذه الأدوات هي اللوحات البيضاء الخاصة ب ClickUp التي توفر مساحة عمل رقمية للعصف الذهني والتعاون في الوقت الفعلي.

يمكن تحسين العمود الأيسر من ملاحظات كورنيل، حيث يتم تدوين الإشارات أو النقاط ذات الأهمية الخاصة، باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية أو المخططات اليدوية على السبورات البيضاء. يمكن ترميز هذه الملاحظات بالألوان وتصنيفها بناءً على مراحل المشروع المختلفة، مما يسهل عليك تحديد المعلومات وتتبعها.

تخيل رسم جدول زمني للمشروع أو رسم سير العملية بجانب ملاحظاتك - كل ما يتعلق بمهمتك أو مشروعك يصبح مرئيًا في مكان واحد.

إذا كنت تبحث عن حلول أكثر تقدمًا وترغب في الحصول على أقصى قيمة من ملاحظاتك على غرار كورنيل، يمكنك استخدام العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات يمكن أن تساعدك أيضًا في تدوين ملاحظات وملخصات الاجتماعات بكفاءة.

يمكن لهذه الأدوات تدوين المحادثات، واستخراج النقاط الرئيسية، وحتى إنشاء عناصر الإجراءات - وهي طريقة ممتازة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في الاجتماعات.

يمكنك أيضاً استخدام تطبيقات المجلة الرقمية لبلورة "قسم الملخص" في مذكرات كورنيل. تساعد هذه التطبيقات في توحيد الخلاصات الرئيسية، مما يسهل عليك التفكير في المعلومات المهمة واسترجاعها لاحقًا.

| نصيحةاحترافية: للحصول على تجربة سلسة على أجهزتك المفضلة، استكشف /href/blog?p=104988 تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام أندرويد/%href/ أو /href/blog?p=112469 تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام ماك/%href/. |

يمكن أن يؤدي استخدام أدوات الإنتاجية مثل ClickUp جنبًا إلى جنب مع نظام ملاحظات كورنيل إلى جعل عملية تدوين الملاحظات أكثر فعالية وتنظيمًا.

وتذكر أن المفتاح هو التخصيص - اختر ما يناسبك بشكل أفضل وقم بتكييف الأدوات لتناسب سير عملك الفريد.

تطبيق طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات من أجل إدارة فعالة للمشاريع

يمكن أن تكون طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات استراتيجية قوية لإدارة المشاريع. يساعدك هذا النهج، من خلال هيكله المكون من عمودين وقسم الملخص، على التقاط التفاصيل والإجراءات والأفكار الحيوية من الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني.

على سبيل المثال، يمكن أن تساعدك هذه الطريقة على تدوين المهام بفعالية وتحديد التبعيات ووضع الجداول الزمنية خلال اجتماع بدء المشروع. يسلط العمود الأيسر من ملاحظاتك الضوء على الإشارات الأساسية أو عناصر الإجراءات العاجلة التي تحتاج إلى اهتمام فوري. يعمل القسم السفلي كملخص للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع.

يساعد تطبيق طريقة كورنيل في إدارة المشاريع على بدء الوضوح وتعزيز التفكير، مما يعزز قدرتك على إدارة المشاريع بنجاح.

من الجوانب الأساسية للتنفيذ الناجح هو وجود منصة فعالة تدعم هذه الطريقة. لحسن الحظ برنامج مجاني لإدارة المشاريع مثل ClickUp متاح للمساعدة.

جعل ملاحظاتك تعمل لصالحك باستخدام ClickUp

يمكن أن تترك لك الطرق التقليدية لتدوين الملاحظات في كثير من الأحيان فوضى من المعلومات المختلطة. تقدم طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات نهجًا منظمًا لالتقاط النقاط الرئيسية بفعالية، ولكن تكرارها باستخدام القلم والورقة قد يكون محدودًا.

إن دمج منصات مثل ClickUp في سير عملك يساعدك على جني فوائد هذه الطريقة بكفاءة أكبر. باستخدام ClickUp Docs، و ClickUp Brain، و ClickUp Notepad، يمكنك إنشاء ملاحظات كورنيل منظمة وتفاعلية ويمكن الوصول إليها بسهولة.

لبدء رحلتك في تدوين الملاحظات الفعّال، جرِّب ClickUp القابل للتخصيص قوالب تدوين الملاحظات . فهي توفر لك إطارًا سهلًا للبدء في استخدام هذه الطريقة على الفور ضمن منصة سهلة الاستخدام.

يتطلب إتقان أي نظام جديد الممارسة والصبر، لذا لا تتردد في تجربة هذه الأدوات. اشترك في ClickUp اليوم!