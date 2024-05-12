أفضل 10 أدوات للنسخ بالذكاء الاصطناعي لتجربتها في 2025

يتطلب تفريغ تسجيلات الصوت والفيديو الطويلة الكثير من الجهد. قد تستغرق دورة الإيقاف المؤقت والترجيع وقتاً طويلاً. وينطبق الأمر نفسه على تدوين الملاحظات في اجتماع أو ندوة عبر الإنترنت أو مقابلة أو محاضرة. ينتهي بك الأمر وأنت تكافح لمواكبة المتحدث وتفقد تفاصيل مهمة.
لحسن الحظ، أدى التقدم السريع للذكاء الاصطناعي (AI) إلى ظهور أدوات تدوين الملاحظات التي تتعامل مع تدوين الملاحظات في دقائق معدودة فقط مما يتيح لك التركيز على مهام أكثر أهمية. ⏳
ولكن إليك الأمر: هناك العديد من أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي للاختيار من بينها، ولكل منها ميزات ومستويات دقة فريدة. قد يكون التنقل في هذا البحر الواسع من الخيارات أمرًا مربكًا.
نحن هنا لمساعدتك. لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 أدوات للنسخ بالذكاء الاصطناعي التي تلبي مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، حتى تجد ما يناسب احتياجاتك الخاصة.
ما هو النسخ بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟
النسخ بالذكاء الاصطناعي هو عملية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الصوت والفيديو إلى نص. على عكس النسخ اليدوي، حيث يستمع شخص ما ويكتب ما يسمعه، تقوم أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي بذلك تلقائيًا دون تدخل بشري. 🤖
وتستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي وقواعد بيانات ضخمة من البيانات اللغوية للتعرف على الكلام ونسخه.
وفيما يلي تفصيل بسيط لكيفية عملها:
- إدخال الصوت: تقوم بتحميل ملف الصوت أو الفيديو إلى أداة النسخ
- المعالجة: تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بتحليل الملف وتحويله إلى كلمات
- إخراج النص: تحصل على نسخة نصية (أو نسخة مكتوبة) من المحتوى الذي تم تحميله، وتكون جاهزة للمراجعة والتحرير والمشاركة
ما الذي تبحث عنه في أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي
إن "أفضل" أداة للنسخ بالذكاء الاصطناعي ليست واحدة للجميع. عليك مراعاة احتياجاتك الخاصة عند الاختيار. إليك بعض الميزات المهمة التي يجب البحث عنها عند تضييق نطاق البحث:
- الدقة: يجب أن تقوم الأداة بنسخ اللغات واللهجات والمصطلحات الفريدة التي تفضلها. تحقق من وصف المنتج والمراجعات للتأكد من عثورك على الأداة المناسبة
- التخصيص: إذا كنت تعمل في مجال متخصص، تحقق مما إذا كانت الأداة تسمح لك بإضافة مفردات مخصصة
- اللغات: تأكد من أن الأداة تدعم جميع اللغات المطلوبة، خاصة إذا كنت تعمل بلغات متعددة
تقديم ترجمة شبه مثالية للمحتوى الخاص بك بأكثر من 10 لغات باستخدام إجراء الترجمة في ClickUp AI
- التحرير والتعاون: يجب أن تسمح الأداة بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي مع فريقك لتصحيح الأخطاء والتعليق على النص
- عمليات الدمج:: تحقق مما إذا كانت الأداة تتكامل مع برامج الأعمال المفضلة لديك مثل التخزين ومؤتمرات الفيديو وحلول إدارة علاقات العملاء
- توافق الملفات: يجب أن تقبل الأداة أنواع ملفات الصوت/الفيديو وتصديرها إلى التنسيقات التي تريدها
## أفضل 10 أدوات للنسخ بالذكاء الاصطناعي في 2024
سواء كنت باحثًا أو مدرسًا أو صحفيًا أو صحفيًا أو مذيع بودكاست أو منشئ محتوى، فإن قائمة الأدوات التي نقدمها تحتوي على ما يناسبك. لقد وازنا بين إيجابيات وسلبيات كل أداة، وحللنا مراجعات المستخدمين، واختبرنا ميزاتها لنقدم لك دليلاً شاملاً.
لذلك إذا كنت مستعدًا لتحويل تلك التسجيلات الطويلة إلى نصوص خالية من العيوب وتوفير الوقت، فاستمع إلينا! 👂
1. ترينت
عبر ترينت تستخدم شركة Trint، التي أسسها المراسل الصحفي جيف كوفمان الحائز على جائزة إيمي، تقنية الذكاء الاصطناعي لنسخ تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية. برنامج النسخ مصمم خصيصًا للصحفيين والباحثين ومنشئي المحتوى، وهو موثوق به من قبل علامات تجارية مثل BBC و Financial Times و The Washington Post.
قم بتحميل ملفات الصوت أو الفيديو إلى منصة Trint، وسيقوم البرنامج بتوليد نصوص مكتوبة بأي لغة من اللغات التي يدعمها والتي تزيد عن 50 لغة. يمكنك أيضًا نسخ البث المباشر في الوقت الفعلي. 📺
تحسين دقة النسخ عن طريق إضافة مصطلحات فريدة إلى القاموس المخصص وتصحيح الأخطاء باستخدام المحرر عبر الإنترنت.
ترينت أفضل الميزات
- دعوة أعضاء الفريق بمستويات وصول مختلفة (عرض، وتعليق، وتحرير) للتعاون
- التعاون في المحرر باستخدام الإبرازات والعلامات والعلامات والعلامات والتعليقات
- تجميع مقاطع من نصوص متعددة لإنشاء القصص
- قم بتصدير ملفات Trint إلى أكثر من 10 تنسيقات، بما في ذلك DOCX و SRT و EDL و VTT
قيود Trint
- بطء تحميل الصفحات خاصةً عند العمل على ملفات كبيرة الحجم
- صعوبة التفريق بين المتحدثين باستمرار
تسعير ترينت
- البداية: 60 دولارًا/مستخدم (7 ملفات شهريًا)
- متقدم: 75 دولارًا/مستخدم (ملفات غير محدودة)
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
Trint التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (64 تقييم)
- Capterra: 3.9/5 (17 مراجعة)
2. TranscribeMe
عبر TranscribeMe يجمع TranscribeMe بين تقنية الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية للحصول على مخرجات نسخ عالية الجودة.
وإليك طريقة عمله: يقوم برنامج التعرّف على الكلام بإنشاء مسودة نص من ملفك الصوتي، ثم يقوم خبير نسخ بشري بمراجعته وتحريره للتأكد من دقته ومواءمته مع دليل النمط . يتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني عندما يكون الملف الصوتي النهائي للنسخ الصوتي للذكاء الاصطناعي جاهزًا. 📧
بصرف النظر عن القدرة على نسخ الصوت، تقدم TranscribeMe أيضًا خدمات الترجمة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة بيانات مخصصة وتعليقات توضيحية للبيانات لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.
أفضل ميزات TranscribeMe
- معالجة ملفات الفيديو والصوت بأكثر من 15 تنسيقًا بما في ذلك MP3 وMP4 وWAV وAIFF
- ترجمة ملفات الصوت والفيديو والملفات النصية إلى أكثر من 15 لغة
- تحميل الملفات عبر الويب أو عبر أجهزتك التي تعمل بنظامي Android وiOS
- الوصول إلى أكثر من 2 مليون ناسخ خبير للحصول على نصوص دقيقة، حتى مع اختلاف اللهجات واستخدام المصطلحات الفنية
قيود TranscribeMe
- يستغرق الأمر ما يصل إلى خمسة أيام للحصول على نسخة بشرية معتمدة
- تكلفة إضافية لإضافة معرفات المتحدثين والطوابع الزمنية إلى النصوص
تسعير TranscribeMe
- النسخ الآلي: 0.07 دولار للدقيقة الواحدة
- النسخ الآلي المعدل آلياً بواسطة البشر: 0.79 دولار للدقيقة الواحدة
- الترجمة: 0.11 دولار لكل كلمة
- مجموعات بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي: 2.00 دولار للدقيقة الواحدة
- تعليق توضيحي للبيانات: 0.10 دولار لكل مهمة
تقييمات ومراجعات TranscribeMe
- G2: 4.5/5 (3 تقييمات)
- Capterra: 4.7/5 (7 مراجعات)
3. أوتر
عبر Otter.ai Otter.ai هي واحدة من خدمات النسخ الآلي الرائدة في السوق، وتثق بها علامات تجارية مثل جامعة كاليفورنيا وIBM وRakuten. وهي لا تقوم فقط بنسخ الملفات الصوتية وملفات الفيديو، ولكنها توفر أيضًا التسجيل والنسخ في الوقت الفعلي لكل من الأحداث الشخصية والافتراضية.
ومن أهم ميزاته تكامله السلس مع تقويمات جوجل ومايكروسوفت. وهذا يسمح ل Otter بالانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات ومحاضرات ومقابلات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams ونسخها.
بعد الاجتماعات، يقوم Otter بإنشاء ومشاركة ملخصات ملاحظات الاجتماع مع جميع المشاركين عبر البريد الإلكتروني. تُعد أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي رائعة للنصوص السريعة وملفات الصوت أو الفيديو حيث تحتاج إلى إزالة الضوضاء في الخلفية أيضًا.
أوتر أفضل الميزات
- تصدير النصوص إلى TXT و DOCX و PDF و SRT و MP3
- التعاون في محرر Otter مع النقاط البارزة والملاحظات والتعليقات والصور وعناصر الإجراءات
- ضبط سرعة التشغيل (0.5 ضعف إلى 3 أضعاف)، مع خيار تخطي الصمت لتصحيح الأخطاء بشكل أسرع
- تخصيص برنامج Otter للتعرف على أسماء ومصطلحات ومختصرات ومختصرات معينة
قيود أوتر
- خدمات النسخ تدعم اللغة الإنجليزية فقط
- أداة النسخ الآلي ليست مثالية لللهجات غير الأمريكية وغير البريطانية
- النسخ المجاني لثلاث عمليات استيراد صوت/فيديو فقط لكل حساب
تسعير #### أوتر
- مجاني
- المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.0/5 (118 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (68 مراجعة)
4. تيمي
عبر تيمي يركّز Temi، الذي طوّره مبتكرو Rev.com، على نسخ ملفات الصوت والفيديو باللغة الإنجليزية. وهو ينتج نصوصًا دقيقة بنسبة 90-95% (عندما تكون جودة الصوت جيدة) في 5-10 دقائق فقط.
على عكس الأدوات المماثلة، يركز Temi على البساطة ولا يأتي مع أي أجراس وصفارات. فهو يحتوي على لوحة تحكم بسيطة لتتبع عمليات النسخ السابقة ومحرر سهل الاستخدام لصقل النصوص الخاصة بك. ✨
إذا كنت بحاجة إلى أداة سهلة الاستخدام وسريعة ودقيقة للنسخ لمرة واحدة، فإن Temi هو خيار رائع كواحد من أفضل خيارات أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي في هذه القائمة.
أفضل ميزات Temi
- تحميل الملفات بأكثر من 25 تنسيقًا بما في ذلك MP3 و MP4 و M4A و AAC
- تنزيل النصوص بصيغة TXT وDOCX وPDF وSRT وVTT
- مشاركة النصوص عبر الرابط أو البريد الإلكتروني مع أعضاء الفريق
- حدد نصًا في المحرر لتمييز النص أو وضع خط يتوسطه خط أو التعليق أو الانتقال إلى مقاطع صوتية معينة
قيود تيمي
- خدمات النسخ لها دعم لغوي محدود
- يمكن لأي شخص تحرير النصوص المشتركة من قبل أي شخص
تسعير #### Temi
- 0.25 دولار لكل دقيقة صوتية
تقييمات ومراجعات تيمي
- G2: 5.0/5 (مراجعة واحدة)
- Capterra: لا توجد مراجعات
5. سونيكس
عبر سونيكس ينتج Sonix نسخًا تلقائيًا بأكثر من 38 لغة ولهجة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية. يتضمن كل نص رموز الوقت وتعريف المتحدث من أجل الوضوح.
بالإضافة إلى النسخ، يوفر Sonix ترجمة تلقائية وترجمات وملخصات. بالإضافة إلى ذلك، يوجد محرر ويب تفاعلي للتعديلات في الوقت الفعلي.
تتكامل Sonix مع أكثر من 25 أداة - من Dropbox و Evernote إلى Zoom و Loom - مما يجعل سير عمل النسخ أكثر سلاسة وكفاءة.
أفضل ميزات Sonix
- إنشاء قواميس مخصصة لتحسين الدقة لمشاريع متعددة
- تنظيم النصوص في مجلدات ذات أذونات وصول محددة
- تلخيص النسخ في بضع جمل أو نقاط نقطية
- استخدام تسميات مخصصة لتتبع حالة النصوص وتحديثها
قيود سونيكس
- لا يدعم النسخ في الوقت الفعلي
- تنخفض الدقة مع الصوت السيئ واللكنات القوية وضوضاء الخلفية (مقارنة بخيارات أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي الأخرى في هذه القائمة)
تسعير سونيكس
- قياسي: 10 دولارات/ساعة
- القسط: 5 دولارات/ساعة + 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
سونيكس التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (21 تقييمًا)
- Capterra: 4.9/5 (117 تقييم)
6. ترانسكربتور
عبر Transkriptor Transkriptor هي خدمة نسخ بالذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 99%. يمكنك تحميل الملفات من مصادر مختلفة، بما في ذلك YouTube وGoogle Drive وحتى WhatsApp.
وكما هو الحال مع معظم الأدوات، يمكنك التعاون مع فريقك في محرر المنصة وتصدير النص بتنسيقات TXT وDOCX وSRT.
ما يميز Transkriptor عن البقية هو دعمه لأكثر من 100 لغة. وهو ما يجعلها مثالية للشركات ومنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الجمهور الدولي والتفاعل معه.
أفضل ميزات Transkriptor
- تنظيم النصوص في مجلدات
- الاكتشاف التلقائي للمتحدثين المختلفين وتحرير علامات المتحدثين
- تخصيص النصوص من خلال تحديد أحجام الفقرات، ودمج مقاطع المتحدثين المتشابهة، وتضمين الطوابع الزمنية وأسماء المتحدثين
- إعداد الذكاء الاصطناعيمساعد الكتابة للانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وتسجيلها وتدوينها
قيود Transkriptor Transkriptor
- خيارات تصدير محدودة مقارنةً بالأدوات الأخرى
- صعوبات في التعرّف على الكلمات المعقدة والكلام الهامس
تسعير Transkriptor
- لايت: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (5 ساعات)
- القسط: 24.99 دولارًا شهريًا (40 ساعة)
- الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل عضو (50 ساعة)
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات Transkriptor
- G2: 4.7/5 (27 مراجعة)
- Capterra: 4.6/5 (159 مراجعة)
7. اليراعات
عبر Fireflies.ai يقوم Fireflies.ai، مثل الأدوات الأخرى، بنسخ محتوى الصوت والفيديو. ومع ذلك، فإن دورها الأساسي هو أن تكون بمثابة مساعد اجتماعاتك تسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها وتلخيصها.
تبرز Fireflies مع تحليلات الاجتماعات (مثل وقت حديث المتحدث، واستخدام كلمات الحشو، ونسبة التحدث إلى الاستماع) لتحسين الاجتماعات المستقبلية. إنها الأداة المثالية لفرق التسويق والمبيعات وفرق المنتجات التي تتطلع إلى تحسين استراتيجيات التواصل الخاصة بهم لإغلاق المزيد من العملاء. 🤝
أفضل الميزات #### اليراعات
- تحميل ملفات MP3 و MP4 و WAV و M4A وتصدير النصوص بتنسيقات DOCX و CSV و PDF و SRT و JSON
- نسخ الاجتماعات والملفات بأكثر من 60 لغة
- استخدم البحث الذكي لتتبع المتحدثين ومواضيع الاجتماعات والتفاصيل المهمة (مثل الأسئلة وعناصر الإجراءات)
- التكامل مع أكثر من 40 برنامج اتصال، ومؤتمرات الفيديو، والتخزين، وإدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المشاريع
قيود #### قيود Fireflies
- لا يوجد تطبيق جوال
- يدعم لغة واحدة فقط لكل اجتماع
- لا يمكن ترجمة النصوص إلى لغات أخرى
تسعير #### Fireflies
- مجاني
- المحترفين: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد
- الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات اليراعات
- G2: 4.5/5 (85 تقييم)
- Capterra: 4.0/5 (5 مراجعات)
8. فيربيت
عبر فيربيت تستخدم شركة Verbit كلاً من الذكاء الاصطناعي والخبراء البشريين لتقديم خدمات النسخ الدقيق، والشرح النصي المغلق، والوصف الصوتي، والترجمة. وبعد أن يُنشئ الذكاء الاصطناعي المسودات الأولى، يستعين بشبكة تضم أكثر من 5,000 مدون محترف لتدقيقها وتحريرها. ✍️
في حين أن المنصة تخدم مجموعة واسعة من الجماهير، إلا أنها تعمل بشكل أفضل مع فرق العمل في مجالات التعليم العالي والقانون والإعلام.
فيربيت أفضل الميزات
- إنشاء نصوص دقيقة حتى مع الصوت الصاخب
- الحصول على تعليقات ونصوص مباشرة للأحداث الافتراضية على منصات مثل Zoom وWebex
- تلقي النصوص بتنسيقات TXT وDOCX وPDF وCSV وJSON
- التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا خارجيًا بما في ذلك Blackboard وCanvas وKaltura
قيود Verbit
- يدعم اللغتين الإنجليزية والإسبانية فقط
- لا يوجد تمييز للكلمات أثناء التشغيل
تسعير #### Verbit
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات فيربيت
- G2: 4.3/5 (55 مراجعة)
- Capterra: 5.0/5 (1 مراجعة)
9. سكريبي
عبر سكريبي Scribie هو برنامج نسخ آخر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لإنتاج نصوص بمعدل دقة مذهل يزيد عن 99%. يمكنك تحرير النصوص باستخدام محررها عبر الإنترنت وطلب إعادة المراجعة دون أي تكلفة إضافية. وقد أكسبها هذا الالتزام بالجودة ثقة عمالقة الصناعة مثل Google وAmazon وPayPal وAirbnb.
أفضل مزايا #### Scribie
- تحميل الملفات من حاسوبك، ويوتيوب، وجوجل درايف، ودروب بوكس، وون درايف
- نسخ الملفات بأكثر من 25 تنسيقًا بما في ذلك MP3 وMP4 وFLAC
- احصل على نصوصك بشكل أسرع حيث يشمل وقت الاستجابة عطلات نهاية الأسبوع والعطلات
- اضبط النصوص لتضمين المحاضر الحرفية الصارمة والطوابع الزمنية وخدمة النسخ السريع
قيود Scribie
- يدعم اللغة الإنجليزية فقط
- قد يكون التنقل في المنصة مربكًا للمبتدئين
تسعير #### تسعير Scribie
- 1.25 دولار لكل دقيقة صوتية
تقييمات ومراجعات Scribie
- G2: 4.7/5 (3 مراجعات)
- Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)
10. نوفا آي
عبر Nova A.I. Nova A.I. هي أداة سهلة الاستخدام تتيح لك إضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو. يمكنك تحميل مقاطع الفيديو من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو استيرادها من YouTube أو TikTok. استخدم وظيفة الترجمة التلقائية لإنشاء ترجمات مصاحبة بدقة تصل إلى 96%. إذا لزم الأمر، يمكنك كتابة الترجمة يدويًا من البداية أو تحرير ملف ترجمة تم تحميله.
هذه الميزات تجعل Nova AI مثالية لمنشئي المحتوى ومسوّقي الفيديو الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو جذابة والوصول إلى جمهور أوسع. 🌍
أفضل ميزات Nova A.I. Nova A.I
- ترجمة العناوين الفرعية بأكثر من 100 لغة ولهجة
- تنسيق الترجمات عن طريق ضبط نوع الخط واللون والحجم وتباعد الحروف
- تحرير مقاطع الفيديو عن طريق إضافة مقاطع فيديو متعددة وانتقالات وعناصر تفاعلية، مثل وسائل الشرح والرموز التعبيرية
- إضافة ترجمات دائمة إلى الفيديو أو تنزيلها بشكل منفصل كملف SRT أو TXT
قيود الذكاء الاصطناعي لـ Nova
- لا يوجد تحكم في سرعة التشغيل
- لا يمكن تحديد الحد الأقصى لسطور أو أحرف الترجمة
تسعير Nova A.I. Nova A.I
- مجاناً
- الأساسي: 10 دولارات شهريًا (150 دقيقة)
- المحترف: 18 دولارًا شهريًا (300 دقيقة)
- الأعمال: 55 دولارًا شهريًا (900 دقيقة)
نوفا للذكاء الاصطناعي التقييمات والمراجعات
- G2: لا توجد تقييمات
- Capterra: 5.0/5 (مراجعة واحدة)
أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى
إقران أداة النسخ الخاصة بك مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp تعزز إنتاجيتك الإجمالية، خاصة في فريق العمل. لذلك أثناء عملك على النسخ وإنشاء المحتوى، تضمن لك ClickUp أن تقوم بـ إدارة مستنداتك والمشاريع كالمحترفين
انقر فوق
تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة ClickUp AI هو أداة كتابة الذكاء الاصطناعي للعصف الذهني وصياغة وتنقيح المحتوى مع التخلص من الأخطاء النحوية والإملائية.
أنشئ مطالبات مخصصة من البداية أو اختر من بين أكثر من 100 قالب مطالبة تغطي أقسامًا متعددة. على سبيل المثال، في قسم المبيعات، يمكنك اختيار قالب موجه لتلخيص ملاحظات الاجتماع، ووضع أفكار لحلول محتملة، وكتابة مكالمات أو رسائل متابعة عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين بعد الاجتماع.
تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI
إلى جانب الكتابة، ClickUp يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل النص (مثل ملاحظات الاجتماع) إلى المهام في ClickUp . يمكن تنظيم هذه المهام وتتبعها باستخدام ميزات إدارة المشروع مثل الحقول المخصصة والحالات وطرق العرض. ومع أتمتة ClickUp، يمكنك التخلص من الإجراءات المتكررة مثل تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد الأولويات، وإضافة المواعيد النهائية. ⏰
أفضل ميزات ClickUp
- يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 نموذج مجاني مثلنموذج نطاق عمل النسخ الصوتي لإدارة مشاريع النسخ والعمليات التجارية
- ترجمة المحتوى المكتوب إلى أكثر من 10 لغات بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والصينية
- تلخيص النص في صندوق الوارد الخاص بك,ClickUp Docsوأوصاف المهام والتعليقات والمحادثات بنقرة واحدة
- ربط ClickUp مع أكثر من 100 تطبيق أعمال مثل Slack و Hubspot و Grammarly و Zapier
- الوصول إلى ClickUp عبر الويب وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وامتداد كروم
قيود ClickUp
- يتباطأ مع المشاريع الكبيرة
- يستغرق بعض الوقت للمستخدمين الجدد لفهم الميزات الشاملة
تسعير ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مساحة عمل
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)
النسخ بسرعة الفكر مع قوة الذكاء الاصطناعي
صُممت كل أداة من أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي هذه لجعل سير عمل تحويل الكلام إلى نص في غاية السهولة. اختر الأداة المناسبة لتقليل الأخطاء وتوفير الوقت للتركيز على المهام عالية القيمة.
وبالحديث عن المهام، فإن ClickUp هي الأداة المثالية أداة إدارة المشاريع لضمان بقائك منظمًا وعلى رأس مهامك. عندما تجمع بين النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأداة ClickUp، ستضمن التقاط كل كلمة وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ وضمان التنفيذ السلس. 🦾 جرّب باقة ClickUp المجانية للأبد وانظر بنفسك.