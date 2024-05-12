أفضل 10 أدوات للنسخ بالذكاء الاصطناعي لتجربتها في 2025

يتطلب تفريغ تسجيلات الصوت والفيديو الطويلة الكثير من الجهد. قد تستغرق دورة الإيقاف المؤقت والترجيع وقتاً طويلاً. وينطبق الأمر نفسه على تدوين الملاحظات في اجتماع أو ندوة عبر الإنترنت أو مقابلة أو محاضرة. ينتهي بك الأمر وأنت تكافح لمواكبة المتحدث وتفقد تفاصيل مهمة.

لحسن الحظ، أدى التقدم السريع للذكاء الاصطناعي (AI) إلى ظهور أدوات تدوين الملاحظات التي تتعامل مع تدوين الملاحظات في دقائق معدودة فقط مما يتيح لك التركيز على مهام أكثر أهمية. ⏳

ولكن إليك الأمر: هناك العديد من أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي للاختيار من بينها، ولكل منها ميزات ومستويات دقة فريدة. قد يكون التنقل في هذا البحر الواسع من الخيارات أمرًا مربكًا.

نحن هنا لمساعدتك. لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 أدوات للنسخ بالذكاء الاصطناعي التي تلبي مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، حتى تجد ما يناسب احتياجاتك الخاصة.

ما هو النسخ بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

النسخ بالذكاء الاصطناعي هو عملية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الصوت والفيديو إلى نص. على عكس النسخ اليدوي، حيث يستمع شخص ما ويكتب ما يسمعه، تقوم أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي بذلك تلقائيًا دون تدخل بشري. 🤖

وتستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي وقواعد بيانات ضخمة من البيانات اللغوية للتعرف على الكلام ونسخه.

وفيما يلي تفصيل بسيط لكيفية عملها:

إدخال الصوت: تقوم بتحميل ملف الصوت أو الفيديو إلى أداة النسخ

تقوم بتحميل ملف الصوت أو الفيديو إلى أداة النسخ المعالجة: تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بتحليل الملف وتحويله إلى كلمات

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بتحليل الملف وتحويله إلى كلمات إخراج النص: تحصل على نسخة نصية (أو نسخة مكتوبة) من المحتوى الذي تم تحميله، وتكون جاهزة للمراجعة والتحرير والمشاركة

ما الذي تبحث عنه في أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي

إن "أفضل" أداة للنسخ بالذكاء الاصطناعي ليست واحدة للجميع. عليك مراعاة احتياجاتك الخاصة عند الاختيار. إليك بعض الميزات المهمة التي يجب البحث عنها عند تضييق نطاق البحث:

الدقة: يجب أن تقوم الأداة بنسخ اللغات واللهجات والمصطلحات الفريدة التي تفضلها. تحقق من وصف المنتج والمراجعات للتأكد من عثورك على الأداة المناسبة

يجب أن تقوم الأداة بنسخ اللغات واللهجات والمصطلحات الفريدة التي تفضلها. تحقق من وصف المنتج والمراجعات للتأكد من عثورك على الأداة المناسبة التخصيص: إذا كنت تعمل في مجال متخصص، تحقق مما إذا كانت الأداة تسمح لك بإضافة مفردات مخصصة

إذا كنت تعمل في مجال متخصص، تحقق مما إذا كانت الأداة تسمح لك بإضافة مفردات مخصصة اللغات: تأكد من أن الأداة تدعم جميع اللغات المطلوبة، خاصة إذا كنت تعمل بلغات متعددة

تقديم ترجمة شبه مثالية للمحتوى الخاص بك بأكثر من 10 لغات باستخدام إجراء الترجمة في ClickUp AI

التحرير والتعاون: يجب أن تسمح الأداة بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي مع فريقك لتصحيح الأخطاء والتعليق على النص

يجب أن تسمح الأداة بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي مع فريقك لتصحيح الأخطاء والتعليق على النص عمليات الدمج : : تحقق مما إذا كانت الأداة تتكامل مع برامج الأعمال المفضلة لديك مثل التخزين ومؤتمرات الفيديو وحلول إدارة علاقات العملاء

: تحقق مما إذا كانت الأداة تتكامل مع برامج الأعمال المفضلة لديك مثل التخزين ومؤتمرات الفيديو وحلول إدارة علاقات العملاء توافق الملفات: يجب أن تقبل الأداة أنواع ملفات الصوت/الفيديو وتصديرها إلى التنسيقات التي تريدها

## أفضل 10 أدوات للنسخ بالذكاء الاصطناعي في 2024

سواء كنت باحثًا أو مدرسًا أو صحفيًا أو صحفيًا أو مذيع بودكاست أو منشئ محتوى، فإن قائمة الأدوات التي نقدمها تحتوي على ما يناسبك. لقد وازنا بين إيجابيات وسلبيات كل أداة، وحللنا مراجعات المستخدمين، واختبرنا ميزاتها لنقدم لك دليلاً شاملاً.

لذلك إذا كنت مستعدًا لتحويل تلك التسجيلات الطويلة إلى نصوص خالية من العيوب وتوفير الوقت، فاستمع إلينا! 👂

1. ترينت

عبر ترينت تستخدم شركة Trint، التي أسسها المراسل الصحفي جيف كوفمان الحائز على جائزة إيمي، تقنية الذكاء الاصطناعي لنسخ تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية. برنامج النسخ مصمم خصيصًا للصحفيين والباحثين ومنشئي المحتوى، وهو موثوق به من قبل علامات تجارية مثل BBC و Financial Times و The Washington Post.

قم بتحميل ملفات الصوت أو الفيديو إلى منصة Trint، وسيقوم البرنامج بتوليد نصوص مكتوبة بأي لغة من اللغات التي يدعمها والتي تزيد عن 50 لغة. يمكنك أيضًا نسخ البث المباشر في الوقت الفعلي. 📺

تحسين دقة النسخ عن طريق إضافة مصطلحات فريدة إلى القاموس المخصص وتصحيح الأخطاء باستخدام المحرر عبر الإنترنت.

ترينت أفضل الميزات

دعوة أعضاء الفريق بمستويات وصول مختلفة (عرض، وتعليق، وتحرير) للتعاون

التعاون في المحرر باستخدام الإبرازات والعلامات والعلامات والعلامات والتعليقات

تجميع مقاطع من نصوص متعددة لإنشاء القصص

قم بتصدير ملفات Trint إلى أكثر من 10 تنسيقات، بما في ذلك DOCX و SRT و EDL و VTT

قيود Trint

بطء تحميل الصفحات خاصةً عند العمل على ملفات كبيرة الحجم

صعوبة التفريق بين المتحدثين باستمرار

تسعير ترينت

البداية: 60 دولارًا/مستخدم (7 ملفات شهريًا)

60 دولارًا/مستخدم (7 ملفات شهريًا) متقدم: 75 دولارًا/مستخدم (ملفات غير محدودة)

75 دولارًا/مستخدم (ملفات غير محدودة) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Trint التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (64 تقييم)

4.4/5 (64 تقييم) Capterra: 3.9/5 (17 مراجعة)

2. TranscribeMe

عبر TranscribeMe يجمع TranscribeMe بين تقنية الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية للحصول على مخرجات نسخ عالية الجودة.

وإليك طريقة عمله: يقوم برنامج التعرّف على الكلام بإنشاء مسودة نص من ملفك الصوتي، ثم يقوم خبير نسخ بشري بمراجعته وتحريره للتأكد من دقته ومواءمته مع دليل النمط . يتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني عندما يكون الملف الصوتي النهائي للنسخ الصوتي للذكاء الاصطناعي جاهزًا. 📧

بصرف النظر عن القدرة على نسخ الصوت، تقدم TranscribeMe أيضًا خدمات الترجمة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة بيانات مخصصة وتعليقات توضيحية للبيانات لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات TranscribeMe

معالجة ملفات الفيديو والصوت بأكثر من 15 تنسيقًا بما في ذلك MP3 وMP4 وWAV وAIFF

ترجمة ملفات الصوت والفيديو والملفات النصية إلى أكثر من 15 لغة

تحميل الملفات عبر الويب أو عبر أجهزتك التي تعمل بنظامي Android وiOS

الوصول إلى أكثر من 2 مليون ناسخ خبير للحصول على نصوص دقيقة، حتى مع اختلاف اللهجات واستخدام المصطلحات الفنية

قيود TranscribeMe

يستغرق الأمر ما يصل إلى خمسة أيام للحصول على نسخة بشرية معتمدة

تكلفة إضافية لإضافة معرفات المتحدثين والطوابع الزمنية إلى النصوص

تسعير TranscribeMe

النسخ الآلي: 0.07 دولار للدقيقة الواحدة

0.07 دولار للدقيقة الواحدة النسخ الآلي المعدل آلياً بواسطة البشر: 0.79 دولار للدقيقة الواحدة

0.79 دولار للدقيقة الواحدة الترجمة: 0.11 دولار لكل كلمة

0.11 دولار لكل كلمة مجموعات بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي: 2.00 دولار للدقيقة الواحدة

2.00 دولار للدقيقة الواحدة تعليق توضيحي للبيانات: 0.10 دولار لكل مهمة

تقييمات ومراجعات TranscribeMe

G2: 4.5/5 (3 تقييمات)

4.5/5 (3 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (7 مراجعات)

3. أوتر

عبر Otter.ai Otter.ai هي واحدة من خدمات النسخ الآلي الرائدة في السوق، وتثق بها علامات تجارية مثل جامعة كاليفورنيا وIBM وRakuten. وهي لا تقوم فقط بنسخ الملفات الصوتية وملفات الفيديو، ولكنها توفر أيضًا التسجيل والنسخ في الوقت الفعلي لكل من الأحداث الشخصية والافتراضية.

ومن أهم ميزاته تكامله السلس مع تقويمات جوجل ومايكروسوفت. وهذا يسمح ل Otter بالانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات ومحاضرات ومقابلات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams ونسخها.

بعد الاجتماعات، يقوم Otter بإنشاء ومشاركة ملخصات ملاحظات الاجتماع مع جميع المشاركين عبر البريد الإلكتروني. تُعد أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي رائعة للنصوص السريعة وملفات الصوت أو الفيديو حيث تحتاج إلى إزالة الضوضاء في الخلفية أيضًا.

أوتر أفضل الميزات

تصدير النصوص إلى TXT و DOCX و PDF و SRT و MP3

التعاون في محرر Otter مع النقاط البارزة والملاحظات والتعليقات والصور وعناصر الإجراءات

ضبط سرعة التشغيل (0.5 ضعف إلى 3 أضعاف)، مع خيار تخطي الصمت لتصحيح الأخطاء بشكل أسرع

تخصيص برنامج Otter للتعرف على أسماء ومصطلحات ومختصرات ومختصرات معينة

قيود أوتر

خدمات النسخ تدعم اللغة الإنجليزية فقط

أداة النسخ الآلي ليست مثالية لللهجات غير الأمريكية وغير البريطانية

النسخ المجاني لثلاث عمليات استيراد صوت/فيديو فقط لكل حساب

تسعير #### أوتر

مجاني

المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (118 تقييم)

4.0/5 (118 تقييم) Capterra: 4.5/5 (68 مراجعة)

4. تيمي

عبر تيمي يركّز Temi، الذي طوّره مبتكرو Rev.com، على نسخ ملفات الصوت والفيديو باللغة الإنجليزية. وهو ينتج نصوصًا دقيقة بنسبة 90-95% (عندما تكون جودة الصوت جيدة) في 5-10 دقائق فقط.

على عكس الأدوات المماثلة، يركز Temi على البساطة ولا يأتي مع أي أجراس وصفارات. فهو يحتوي على لوحة تحكم بسيطة لتتبع عمليات النسخ السابقة ومحرر سهل الاستخدام لصقل النصوص الخاصة بك. ✨

إذا كنت بحاجة إلى أداة سهلة الاستخدام وسريعة ودقيقة للنسخ لمرة واحدة، فإن Temi هو خيار رائع كواحد من أفضل خيارات أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي في هذه القائمة.

أفضل ميزات Temi

تحميل الملفات بأكثر من 25 تنسيقًا بما في ذلك MP3 و MP4 و M4A و AAC

تنزيل النصوص بصيغة TXT وDOCX وPDF وSRT وVTT

مشاركة النصوص عبر الرابط أو البريد الإلكتروني مع أعضاء الفريق

حدد نصًا في المحرر لتمييز النص أو وضع خط يتوسطه خط أو التعليق أو الانتقال إلى مقاطع صوتية معينة

قيود تيمي

خدمات النسخ لها دعم لغوي محدود

يمكن لأي شخص تحرير النصوص المشتركة من قبل أي شخص

تسعير #### Temi

0.25 دولار لكل دقيقة صوتية

تقييمات ومراجعات تيمي

G2: 5.0/5 (مراجعة واحدة)

5.0/5 (مراجعة واحدة) Capterra: لا توجد مراجعات

5. سونيكس

عبر سونيكس ينتج Sonix نسخًا تلقائيًا بأكثر من 38 لغة ولهجة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية. يتضمن كل نص رموز الوقت وتعريف المتحدث من أجل الوضوح.

بالإضافة إلى النسخ، يوفر Sonix ترجمة تلقائية وترجمات وملخصات. بالإضافة إلى ذلك، يوجد محرر ويب تفاعلي للتعديلات في الوقت الفعلي.

تتكامل Sonix مع أكثر من 25 أداة - من Dropbox و Evernote إلى Zoom و Loom - مما يجعل سير عمل النسخ أكثر سلاسة وكفاءة.

أفضل ميزات Sonix

إنشاء قواميس مخصصة لتحسين الدقة لمشاريع متعددة

تنظيم النصوص في مجلدات ذات أذونات وصول محددة

تلخيص النسخ في بضع جمل أو نقاط نقطية

استخدام تسميات مخصصة لتتبع حالة النصوص وتحديثها

قيود سونيكس

لا يدعم النسخ في الوقت الفعلي

تنخفض الدقة مع الصوت السيئ واللكنات القوية وضوضاء الخلفية (مقارنة بخيارات أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي الأخرى في هذه القائمة)

تسعير سونيكس

قياسي: 10 دولارات/ساعة

10 دولارات/ساعة القسط: 5 دولارات/ساعة + 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات/ساعة + 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

سونيكس التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (21 تقييمًا)

4.7/5 (21 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (117 تقييم)

6. ترانسكربتور

عبر Transkriptor Transkriptor هي خدمة نسخ بالذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 99%. يمكنك تحميل الملفات من مصادر مختلفة، بما في ذلك YouTube وGoogle Drive وحتى WhatsApp.

وكما هو الحال مع معظم الأدوات، يمكنك التعاون مع فريقك في محرر المنصة وتصدير النص بتنسيقات TXT وDOCX وSRT.

ما يميز Transkriptor عن البقية هو دعمه لأكثر من 100 لغة. وهو ما يجعلها مثالية للشركات ومنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الجمهور الدولي والتفاعل معه.

أفضل ميزات Transkriptor

تنظيم النصوص في مجلدات

الاكتشاف التلقائي للمتحدثين المختلفين وتحرير علامات المتحدثين

تخصيص النصوص من خلال تحديد أحجام الفقرات، ودمج مقاطع المتحدثين المتشابهة، وتضمين الطوابع الزمنية وأسماء المتحدثين

إعداد الذكاء الاصطناعيمساعد الكتابة للانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وتسجيلها وتدوينها

قيود Transkriptor Transkriptor

خيارات تصدير محدودة مقارنةً بالأدوات الأخرى

صعوبات في التعرّف على الكلمات المعقدة والكلام الهامس

تسعير Transkriptor

لايت: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (5 ساعات)

9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (5 ساعات) القسط: 24.99 دولارًا شهريًا (40 ساعة)

24.99 دولارًا شهريًا (40 ساعة) الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل عضو (50 ساعة)

30 دولارًا شهريًا لكل عضو (50 ساعة) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Transkriptor

G2: 4.7/5 (27 مراجعة)

4.7/5 (27 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (159 مراجعة)

7. اليراعات

عبر Fireflies.ai يقوم Fireflies.ai، مثل الأدوات الأخرى، بنسخ محتوى الصوت والفيديو. ومع ذلك، فإن دورها الأساسي هو أن تكون بمثابة مساعد اجتماعاتك تسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها وتلخيصها.

تبرز Fireflies مع تحليلات الاجتماعات (مثل وقت حديث المتحدث، واستخدام كلمات الحشو، ونسبة التحدث إلى الاستماع) لتحسين الاجتماعات المستقبلية. إنها الأداة المثالية لفرق التسويق والمبيعات وفرق المنتجات التي تتطلع إلى تحسين استراتيجيات التواصل الخاصة بهم لإغلاق المزيد من العملاء. 🤝

أفضل الميزات #### اليراعات

تحميل ملفات MP3 و MP4 و WAV و M4A وتصدير النصوص بتنسيقات DOCX و CSV و PDF و SRT و JSON

نسخ الاجتماعات والملفات بأكثر من 60 لغة

استخدم البحث الذكي لتتبع المتحدثين ومواضيع الاجتماعات والتفاصيل المهمة (مثل الأسئلة وعناصر الإجراءات)

التكامل مع أكثر من 40 برنامج اتصال، ومؤتمرات الفيديو، والتخزين، وإدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المشاريع

قيود #### قيود Fireflies

لا يوجد تطبيق جوال

يدعم لغة واحدة فقط لكل اجتماع

لا يمكن ترجمة النصوص إلى لغات أخرى

تسعير #### Fireflies

مجاني

المحترفين: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

18 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

29 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات اليراعات

G2: 4.5/5 (85 تقييم)

4.5/5 (85 تقييم) Capterra: 4.0/5 (5 مراجعات)

8. فيربيت

عبر فيربيت تستخدم شركة Verbit كلاً من الذكاء الاصطناعي والخبراء البشريين لتقديم خدمات النسخ الدقيق، والشرح النصي المغلق، والوصف الصوتي، والترجمة. وبعد أن يُنشئ الذكاء الاصطناعي المسودات الأولى، يستعين بشبكة تضم أكثر من 5,000 مدون محترف لتدقيقها وتحريرها. ✍️

في حين أن المنصة تخدم مجموعة واسعة من الجماهير، إلا أنها تعمل بشكل أفضل مع فرق العمل في مجالات التعليم العالي والقانون والإعلام.

فيربيت أفضل الميزات

إنشاء نصوص دقيقة حتى مع الصوت الصاخب

الحصول على تعليقات ونصوص مباشرة للأحداث الافتراضية على منصات مثل Zoom وWebex

تلقي النصوص بتنسيقات TXT وDOCX وPDF وCSV وJSON

التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا خارجيًا بما في ذلك Blackboard وCanvas وKaltura

قيود Verbit

يدعم اللغتين الإنجليزية والإسبانية فقط

لا يوجد تمييز للكلمات أثناء التشغيل

تسعير #### Verbit

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فيربيت

G2: 4.3/5 (55 مراجعة)

4.3/5 (55 مراجعة) Capterra: 5.0/5 (1 مراجعة)

9. سكريبي

عبر سكريبي Scribie هو برنامج نسخ آخر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لإنتاج نصوص بمعدل دقة مذهل يزيد عن 99%. يمكنك تحرير النصوص باستخدام محررها عبر الإنترنت وطلب إعادة المراجعة دون أي تكلفة إضافية. وقد أكسبها هذا الالتزام بالجودة ثقة عمالقة الصناعة مثل Google وAmazon وPayPal وAirbnb.

أفضل مزايا #### Scribie

تحميل الملفات من حاسوبك، ويوتيوب، وجوجل درايف، ودروب بوكس، وون درايف

نسخ الملفات بأكثر من 25 تنسيقًا بما في ذلك MP3 وMP4 وFLAC

احصل على نصوصك بشكل أسرع حيث يشمل وقت الاستجابة عطلات نهاية الأسبوع والعطلات

اضبط النصوص لتضمين المحاضر الحرفية الصارمة والطوابع الزمنية وخدمة النسخ السريع

قيود Scribie

يدعم اللغة الإنجليزية فقط

قد يكون التنقل في المنصة مربكًا للمبتدئين

تسعير #### تسعير Scribie

1.25 دولار لكل دقيقة صوتية

تقييمات ومراجعات Scribie

G2: 4.7/5 (3 مراجعات)

4.7/5 (3 مراجعات) Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)

10. نوفا آي

عبر Nova A.I. Nova A.I. هي أداة سهلة الاستخدام تتيح لك إضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو. يمكنك تحميل مقاطع الفيديو من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو استيرادها من YouTube أو TikTok. استخدم وظيفة الترجمة التلقائية لإنشاء ترجمات مصاحبة بدقة تصل إلى 96%. إذا لزم الأمر، يمكنك كتابة الترجمة يدويًا من البداية أو تحرير ملف ترجمة تم تحميله.

هذه الميزات تجعل Nova AI مثالية لمنشئي المحتوى ومسوّقي الفيديو الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو جذابة والوصول إلى جمهور أوسع. 🌍

أفضل ميزات Nova A.I. Nova A.I

ترجمة العناوين الفرعية بأكثر من 100 لغة ولهجة

تنسيق الترجمات عن طريق ضبط نوع الخط واللون والحجم وتباعد الحروف

تحرير مقاطع الفيديو عن طريق إضافة مقاطع فيديو متعددة وانتقالات وعناصر تفاعلية، مثل وسائل الشرح والرموز التعبيرية

إضافة ترجمات دائمة إلى الفيديو أو تنزيلها بشكل منفصل كملف SRT أو TXT

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Nova

لا يوجد تحكم في سرعة التشغيل

لا يمكن تحديد الحد الأقصى لسطور أو أحرف الترجمة

تسعير Nova A.I. Nova A.I

مجاناً

الأساسي: 10 دولارات شهريًا (150 دقيقة)

10 دولارات شهريًا (150 دقيقة) المحترف: 18 دولارًا شهريًا (300 دقيقة)

18 دولارًا شهريًا (300 دقيقة) الأعمال: 55 دولارًا شهريًا (900 دقيقة)

نوفا للذكاء الاصطناعي التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: 5.0/5 (مراجعة واحدة)

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

إقران أداة النسخ الخاصة بك مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp تعزز إنتاجيتك الإجمالية، خاصة في فريق العمل. لذلك أثناء عملك على النسخ وإنشاء المحتوى، تضمن لك ClickUp أن تقوم بـ إدارة مستنداتك والمشاريع كالمحترفين

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة ClickUp AI هو أداة كتابة الذكاء الاصطناعي للعصف الذهني وصياغة وتنقيح المحتوى مع التخلص من الأخطاء النحوية والإملائية.

أنشئ مطالبات مخصصة من البداية أو اختر من بين أكثر من 100 قالب مطالبة تغطي أقسامًا متعددة. على سبيل المثال، في قسم المبيعات، يمكنك اختيار قالب موجه لتلخيص ملاحظات الاجتماع، ووضع أفكار لحلول محتملة، وكتابة مكالمات أو رسائل متابعة عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين بعد الاجتماع.

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI

إلى جانب الكتابة، ClickUp يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل النص (مثل ملاحظات الاجتماع) إلى المهام في ClickUp . يمكن تنظيم هذه المهام وتتبعها باستخدام ميزات إدارة المشروع مثل الحقول المخصصة والحالات وطرق العرض. ومع أتمتة ClickUp، يمكنك التخلص من الإجراءات المتكررة مثل تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد الأولويات، وإضافة المواعيد النهائية. ⏰

أفضل ميزات ClickUp

يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 نموذج مجاني مثلنموذج نطاق عمل النسخ الصوتي لإدارة مشاريع النسخ والعمليات التجارية

ترجمة المحتوى المكتوب إلى أكثر من 10 لغات بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والصينية

تلخيص النص في صندوق الوارد الخاص بك, ClickUp Docs وأوصاف المهام والتعليقات والمحادثات بنقرة واحدة

ربط ClickUp مع أكثر من 100 تطبيق أعمال مثل Slack و Hubspot و Grammarly و Zapier

الوصول إلى ClickUp عبر الويب وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وامتداد كروم

قيود ClickUp

يتباطأ مع المشاريع الكبيرة

يستغرق بعض الوقت للمستخدمين الجدد لفهم الميزات الشاملة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

النسخ بسرعة الفكر مع قوة الذكاء الاصطناعي

صُممت كل أداة من أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي هذه لجعل سير عمل تحويل الكلام إلى نص في غاية السهولة. اختر الأداة المناسبة لتقليل الأخطاء وتوفير الوقت للتركيز على المهام عالية القيمة.

وبالحديث عن المهام، فإن ClickUp هي الأداة المثالية أداة إدارة المشاريع لضمان بقائك منظمًا وعلى رأس مهامك. عندما تجمع بين النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأداة ClickUp، ستضمن التقاط كل كلمة وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ وضمان التنفيذ السلس. 🦾 جرّب باقة ClickUp المجانية للأبد وانظر بنفسك.