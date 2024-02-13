أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للاجتماعات و؛ مساعدو الاجتماعات في عام 2025

معظمنا ليس غريبًا عن الاجتماعات. فسواء كنت تقوم بتنظيمها أو تحضرها أو تكلف بتدوين الملاحظات، فغالبًا ما يكون هناك الكثير مما يجب التركيز عليه أكثر من الاجتماع نفسه.

إن نمو أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) للاجتماعات يعني أنه يمكننا التخلص من بعض هذا العمل الإداري لنكون مشاركين أكثر نشاطًا. 🙋

هل تريد أداة لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي تستخلص النقاط الرئيسية وتنشئ ملخصات أنيقة؟ أو ربما تحتاج إلى أداة للمساعدة في الجدولة وتدوين الملاحظات لمكالمة الفيديو التالية؟ أياً كان الموقف الذي يتطلبه الأمر، فهناك أداة اجتماعات تعمل بالذكاء الاصطناعي لذلك.

دعونا نتعمق في بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات، بما في ذلك الميزات التي يجب أن تكون لديك، والإيجابيات، والسلبيات، والأسعار، والمزيد لمساعدتك في الحصول على أفضل مساعد اجتماعات بالذكاء الاصطناعي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات؟

يجب أن تجعل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الاجتماع بأكمله أو عملية اتخاذ القرار أبسط - سواء كان ذلك إنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا أو تدوين الاجتماع في الوقت الفعلي. إن أفضل مساعدي اجتماعات الذكاء الاصطناعي يوفرون الوقت والطاقة والمال، لذا فإن الأمر يستحق أن تجد ما يناسبك. 🤩

أثناء مقارنتك لأدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات، اطرح على نفسك هذه الأسئلة:

الميزات: هل تتضمن هذه الأداة الميزات والوظائف التي يجب أن تكون لديك؟

هل تتضمن هذه الأداة الميزات والوظائف التي يجب أن تكون لديك؟ الخبرة: هل تقوم الأداة بعمل واحد جيد حقًا، أم أنها تمنحك مجموعة من الميزات؟

هل تقوم الأداة بعمل واحد جيد حقًا، أم أنها تمنحك مجموعة من الميزات؟ الاستخدام: هل يمكنك استخدام المنصة في أمور مختلفةأنواع مختلفة من الاجتماعاتأم الاجتماعات الداخلية فقط؟

هل يمكنك استخدام المنصة في أمور مختلفةأنواع مختلفة من الاجتماعاتأم الاجتماعات الداخلية فقط؟ الإدماج : هل تعمل الأداة المساعدة معمنصات مؤتمرات الفيديو أو منصات الاجتماعات مثل Zoom أو Webex أو Google Meet؟ ماذا عن تطبيقات المراسلة مثل Slack أو Microsoft Teams؟ هل هناكامتداد كروم للذكاء الاصطناعي?

هل تعمل الأداة المساعدة معمنصات مؤتمرات الفيديو أو منصات الاجتماعات مثل Zoom أو Webex أو Google Meet؟ ماذا عن تطبيقات المراسلة مثل Slack أو Microsoft Teams؟ هل هناكامتداد كروم للذكاء الاصطناعي? تجربة المستخدم: هل الأداة سهلة التعلم والاستخدام؟

هل الأداة سهلة التعلم والاستخدام؟ التسعير: هل الذكاء الاصطناعيبرنامج إدارة الاجتماعات في حدود ميزانيتك؟

سيكون لكل فريق احتياجات مختلفة قليلاً، لذا فكر في أهدافك الفريدة. ربما تريد توفير الوقت في كتابة محاضر الاجتماعات أو تحتاج إلى طريقة أسرع لإنشاء ملخصات الاجتماعات. فكر في احتياجاتك واستخدم القائمة أعلاه لإنشاء قائمة مختصرة بالخيارات المناسبة.

أفضل 10 أدوات لاجتماعات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

مع كثرة الضجيج حول أدوات الذكاء الاصطناعي قد يكون العثور على أفضلها للاجتماعات أمرًا شاقًا. لهذا السبب قمنا بالعمل من أجلك. إليك قائمتنا لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات التي ستعمل على تبسيط العملية من البداية إلى النهاية.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك حسب احتياجاتك

مع وصول ClickUp AI ، منصة إدارة المشاريع المفضلة لدى الجميع هي الآن واحدة من أفضل مساعدي الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي المتاحين اليوم. هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصاً للعمل الذي تقوم به، وذلك بفضل مئات من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة يدوياً. ⚒️

استخدم ClickUp AI لتلخيص اجتماعاتك، ثم قم بأتمتة قائمة عناصر العمل التي يمكنك تحويلها إلى مهام في لحظات. على الفور تحويل ملاحظات الاجتماع الخاص بك إلى قوائم مهام يوفر الوقت ويحمّل فريقك المسؤولية، ويحافظ على مستويات إنتاجيتك عالية.

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI

بالطبع، ClickUp هو المكان الذي تنجز فيه جميع أعمالك في مكان واحد. بالإضافة إلى ClickUp AI، يمكنك الوصول إلى مكتبة واسعة من القوالب لتبسيط سير عملك، بما في ذلك قالب جدول الأعمال من ClickUp . قم بإدارة جميع قوائم المهام وعناصر العمل الخاصة بك مع انقر فوق المهام . إنشاء المستندات ومشاركتها مع أعضاء الفريق وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية مع مستندات ClickUp .

أفضل ميزات ClickUp:

احصل على ملخص فوري عالي الجودة للاجتماعات يغطي اللحظات والقرارات الرئيسية

اسحب عناصر الإجراءات من الاجتماعات والمستندات والمهام لإنشاء قائمة مهام

إنشاء ومشاركةجداول أعمال الاجتماعات باستخدام ClickUp Docs

استخدم قوالب مدمجة لتوفير الوقت في إنشاء جداول أعمال وملاحظات اجتماعات جديدة

قريباً إنشاء المهام والمهام الفرعية باستخدام بيانات التعريف الملء الذكي لتوفير الوقت

قريباً احصل على ملخصات لاجتماعات مشروعك واجتماعاتك التحضيرية

قيود ClickUp:

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال حتى الآن

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. إيرغرام

عبر إيرغرام Airgram هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للتعامل مع التفاصيل حتى تتمكن من التركيز أكثر على الاجتماع نفسه. تقوم الأداة بتسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها حتى تتمكن من مشاركة الاجتماعات والمحادثات الصوتية مع الآخرين بسهولة. 🔗

أفضل ميزات Airgram:

استخدم الذكاء الاصطناعي في Airgram لتحويل لقطات الصوت والفيديو إلى نصوص مكتوبة

دعوة Airgram لتسجيل الاجتماعات المجدولة تلقائيًا

تنظيم ملاحظات اجتماعاتك في مكان واحد

مشاركة مقتطفات وروابط الاجتماعات مع جهات الاتصال الداخلية والخارجية

قيود Airgram:

أفاد بعض المستخدمين أن الذكاء الاصطناعي يواجه صعوبة في التمييز بين المتحدثين

النسخ متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط

أسعار Airgram:

خطة مجانية

بالإضافة إلى: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Airgram:

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: غير متوفر

3. أوتر

عبر كلب الماء Otter عبارة عن أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتولى تدوين الملاحظات الصوتية للاجتماعات في الوقت الفعلي. تتضمن أداة الذكاء الاصطناعي هذه للاجتماعات ملاحظات وتدوينات تعاونية وملخصاً مباشراً أثناء الاجتماع، وفرصة لتعيين عناصر العمل للمشاركين. 💬

أوتر أفضل الميزات:

إضافة النقاط البارزة والتعليقات إلى نصوص الاجتماعات وتحويلها إلى عناصر عمل

دعوة Otter إلى الاجتماعات المجدولة عبر الإنترنت وتسجيل الملاحظات حتى لو لم تتمكن من حضورها

احصل على إجابات فورية من الذكاء الاصطناعي وفريقك دون مغادرة الاجتماع باستخدام محادثة Otter AI Chat

إرسال ملخص تلقائياً إلى المشاركين في الاجتماع

قيود Otter:

لا توجد مطالبة بإنهاء التسجيل، لذلك من السهل ترك Otter يسجل مكالمتك عن طريق الخطأ

أبلغ المستخدمون أنه لا يمكنك تحرير ملف الصوت بعد ذلك لإزالة أي معلومات حساسة قبل المشاركة

تسعير أوتر:

خطة مجانية

المحترفين : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. فاثوم

عبر فاثوم فاثوم هو تطبيق مجاني أداة ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات التي يمكنك دعوتها للانضمام إلى اجتماعات الفيديو معك لتسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها. تمنحك هذه الأداة إمكانية الوصول الفوري إلى تسجيل المكالمة بعد الاجتماع، وتدوين الملاحظات وأي من المقاطع المميزة. 📹

Fathom أفضل الميزات:

تلخيص اجتماعاتك تلقائيًا

مزامنة ملاحظات المكالمات مع نظام CRM الخاص بك

نسخ الملخصات والملاحظات عبر المنصات دون مشاكل في التنسيق

الاستخدام ب 7 لغات، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية

قيود Fathom:

أفاد بعض المستخدمين أن الذكاء الاصطناعي في هذاتطبيق تدوين الملاحظات يكافح للتمييز بين الأصوات في الاجتماعات الكبيرة

لا يوجد إصدار "وضع الإضاءة"، والذي قد يمثل تحديًا لبعض المستخدمين الذين يعانون من الاستجماتيزم

تسعير #### فاثوم:

مجاناً

تقييمات ومراجعات فاثوم

G2: 5/5 (1,000+ تقييم)

5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (8 مراجعات)

5. Fireflies.ai

عبر اليراعات Fireflies.ai هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة ملاحظات اجتماعاتك. استخدمه لنسخ الاجتماعات وتلخيصها وإنشاء مكتبة للاجتماعات السابقة التي يمكنك البحث فيها وإعادة زيارتها. 📚

أفضل ميزات Fireflies.ai:

تفريغ المحادثات من تطبيقات مكالمات الفيديو والملفات الصوتية وبرامج الاتصال

استخدم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصفية المحادثات السابقة

تحليل وقت حديث المتحدث، وفهم المشاعر، وتتبع الموضوعات المخصصة الخاصة بك مثل إشارات المنافسين

شارك ملاحظات الاجتماع مع الآخرين من خلالتطبيقات التعاون مثل Slack

قيود Fireflies.ai:

وجد بعض المستخدمين أن كمية اقتراحات عناصر العمل مربكة بالنسبة لطول أو عمق اجتماعاتهم

يعمل Fireflies.ai على الاجتماعات الداخلية فقط، لذلك لا يمكنك استخدامه كمساعد لتدوين الملاحظات في المكالمات الخارجية

تسعير Fireflies.ai:

خطة مجانية

المحترفين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai:

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4/5 (5 مراجعات)

6. سمبلي

عبر الجمعية Sembly هي أداة ذكاء اصطناعي للاجتماعات تدون ملاحظات الاجتماعات، وتلخص الاجتماعات، وتمنحك رؤى مفيدة بفضل ميزة الدردشة المدمجة. دوِّن ملاحظات اجتماعك وقم بمزامنتها مع إدارة المهام أدوات حتى تتمكن من العمل بفعالية أكبر. ✍️

أفضل ميزات #### Sembly:

البحث عن الاجتماعات السابقة باستخدام وظيفة البحث

إضافة ملاحظات مختومة بالوقت وإشارات مرجعية لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية والنتائج

استخدم Semblian، الدردشة المدمجة، للحصول على إجابات وإنشاء بريد إلكتروني للمتابعة بناءً على مكالمتك أو اجتماعك

أرسل سمبليان إلى الاجتماعات التي لا يمكنك حضورها وراجع ملاحظات المكالمة عندما تستطيع ذلك

قيود سيمبليان:

واجه بعض المستخدمين صعوبة في إضافة Sembly إلى المكالمات في اللحظة الأخيرة

يتوفر Sembly حاليًا باللغة الإنجليزية فقط

تسعير Sembly:

خطة مجانية

الاحترافية: 10 دولارات شهريًا لمستخدم واحد

10 دولارات شهريًا لمستخدم واحد الفريق: 20 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 40 مستخدمًا

20 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 40 مستخدمًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Sembly

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متوفر

7. أفوما

عبر أفوما Avoma هي أداة ذكاء اصطناعي شاملة للمساعدة في الاجتماعات وذكاء الإيرادات تعمل على تبسيط عملية الاجتماع بأكملها. توفر الأداة قوالب لجدول الأعمال، وتدوين الملاحظات التعاونية، والتسجيل التلقائي، والنسخ المباشر، والملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. 🙌

أفضل ميزات #### Avoma:

استخدام قوالب جدول الأعمال المدمجة وإرسالها إلى المشاركين لإدخالها

البحث في النسخ والتسجيلات والعودة إلى الأقسام التي تم وضع إشارة مرجعية عليها

توليد ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشبه البشر

أضف الملاحظات والتعليقات والإشارات في مكالمتك أو ملاحظات الاجتماع

قيود أفوما:

يجد بعض المستخدمين أن الاستماع إلى النسخ بسرعات أعلى يعني حذف الكلمات

قد يستغرق الأمر عدة دقائق حتى ينضم Avoma إلى اجتماع في اللحظة الأخيرة

أسعار أفوما:

خطة مجانية

البداية: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم بالإضافة إلى ذلك: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أفوما:

G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 5/5 (5 مراجعات)

_للحصول على المزيد من أدوات ذكاء الإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقق من هذه *بدائل_غونغ* !

8. فوق الطبيعي

عبر فوق الطبيعي تسمح لك وظيفة الذكاء الاصطناعي في Rewatch بتسجيل اجتماعات الفيديو ومشاركتها والعمل بشكل تعاوني مع فريقك تلقائيًا في اجتماعات الفيديو. احصل على التفاصيل من خلال تسجيلات الاجتماعات، وأعد مشاهدة اللحظات المهمة ذات الطابع الزمني، وقم بالوصول إلى تسجيلاتك في مركز فيديو مركزي. 🌻

إعادة المشاهدة أفضل الميزات:

تسجيل الاجتماعات الافتراضية وتدوينها تلقائيًا

تخزين جميع مكالمات الفيديو وتسجيلات الشاشة في مكان واحد

تعاون مع فريقك من خلال مشاركة الأفكار ومناقشة الملاحظات وطرح الأسئلة

احصل على الدعم بأكثر من 30 لغة

قيود إعادة المشاهدة:

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون من الأسهل العثور على المحادثات أو تصفيتها بناءً على المتحدث

بينما يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو على تطبيق الهاتف المحمول، فإن هذا غير متاح على إصدار الويب

أسعار إعادة المشاهدة:

خطة مجانية

الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

إعادة مشاهدة التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

10\ جيمي

عبر جيمي jamie هي أداة ذكاء اصطناعي جديدة للاجتماعات تركز على إنشاء ملخصات الاجتماعات. عندما تدعو مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي هذا إلى مكالمتك، فإنه يستمع إلى التسجيل الصوتي ويلخص كل ما تمت مناقشته.

jamie أفضل الميزات:

التقط ملخص اجتماع مدعوم بالذكاء الاصطناعي في لحظات

استخدمه مع أي برنامج اجتماعات

اختر ما إذا كنت تريد ملخصاً بسيطاً أو متعمقاً

قيود جيمي

يقوم jamie بإنشاء ملخصات للاجتماعات فقط، لذا ستحتاج إلى أداة أخرى للتسجيلات أو المقاطع أو التدوين الكامل

نظرًا لأنها أداة جديدة، تقوم jamie حاليًا بتأهيل مستخدمين جدد من قائمة الانتظار

أسعار جيمي:

من 24 يورو شهريًا (حوالي 26 دولارًا شهريًا)

تقييمات ومراجعات جيمي:

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

وفر الوقت مع أدوات الذكاء الاصطناعي هذه للاجتماعات

بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، تتيح لك الكثير من الأدوات أن تكون أكثر حضوراً في اجتماعاتك ومكالمات المبيعات والعروض التوضيحية المباشرة. من خلال خيارات البرامج المختلفة في هذه القائمة، ستجد أفضل مساعد للاجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتك والبدء في تبسيط العملية.

عندما تكون مستعدًا لتبسيط سير عملك بالكامل، لا تنظر إلى أبعد من ClickUp، حيث تساعدك منصتنا الإنتاجية المتكاملة على تبسيط عملياتك والتعاون بسلاسة مع الآخرين والتكامل مع آلاف الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل. 🏆

بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp AI هو مساعدك الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنه كتابة ملخصات الاجتماعات وإنشاء عناصر العمل التي يمكنك تحويلها إلى قوائم مهام في لحظات.

ولكن لا تثق بكلامنا فقط. جرّب ClickUp مجانًا لاكتشاف طريقة أفضل لإدارة اجتماعاتك وحياتك العملية بشكل عام!