لقد اختبرنا أفضل 10 برامج لمحاضر الاجتماعات والملاحظات في عام 2025

التواصل الفعال والتعاون أمران أساسيان لإنتاجية الفريق. وفي هذا السياق، أصبحت محاضر الاجتماعات أداة لا غنى عنها يمكنها تبسيط المناقشات ودعم التقدم الجماعي.

سواء أكنت محترفًا متمرسًا أو مدير مشروع أو قائد فريق، فإن قيمة محاضر الاجتماعات يوفر وسيلة منظمة لإجراء محادثات هادفة وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ.

سيغطي هذا الدليل أفضل 10 برامج لمحاضر الاجتماعات لبناء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية، ودمج الملاحظات في الوقت الحقيقي للاجتماعات، والمزيد!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج محاضر الاجتماعات؟

أفضل برامج إدارة الاجتماعات تجعل إنشاء الملاحظات ومشاركتها أمرًا بسيطًا. في حين أن برامج محاضر الاجتماعات المختلفة في هذه المقالة لها مزايا فريدة من نوعها، إلا أنها تميل جميعها إلى مشاركة الميزات الرئيسية التالية التي تجعلها تتميز عن غيرها من الأدوات المتاحة:

المرونة: لا يوجد اجتماعان متماثلان. باستخدام الأداة المناسبة، يمكنك تعديل مستند الملاحظات وقوالب المحاضر حسب احتياجاتك ونوع الاجتماع الذي تديره

لا يوجد اجتماعان متماثلان. باستخدام الأداة المناسبة، يمكنك تعديل مستند الملاحظات وقوالب المحاضر حسب احتياجاتك ونوع الاجتماع الذي تديره سهولة الاستخدام: لن يكون كل من يدون المحاضر خبيراً في الأداة. فكلما كان من الأسهل صياغة الملاحظات وتعيين المهام وإنشاء المتابعة، كان ذلك أفضل

لن يكون كل من يدون المحاضر خبيراً في الأداة. فكلما كان من الأسهل صياغة الملاحظات وتعيين المهام وإنشاء المتابعة، كان ذلك أفضل التوحيد القياسي: يجب أن يساعدك برنامج محاضر الاجتماعات في إنشاء بروتوكول قياسي لتدوين الملاحظات في الاجتماعات، خاصة عند إدارةفرق متعددة الوظائف التحرير في الوقت الحقيقي: تتيح لك أدوات التعاون الحديثة تدوين الملاحظات أثناء الاجتماع ووجود عدة محررين في المستند في نفس الوقت دون تشويش

يجب أن يساعدك برنامج محاضر الاجتماعات في إنشاء بروتوكول قياسي لتدوين الملاحظات في الاجتماعات، خاصة عند إدارةفرق متعددة الوظائف قابلية المشاركة: من المحتمل أن ترغب في مشاركة الاجتماعات السابقة مع أصحاب المصلحة من أجلشفافية المشروع التكامل: بالتأكيد، يمكنك استخدام برنامجك لتدوين الملاحظات. ولكن من الأفضل أن تتكامل هذه الملاحظات مباشرةً مع أدوات أخرى، مثلمتطلبات المشروع وخطط التواصل ## ## 10 برامج محاضر الاجتماعات لاستخدامها في عام 2024

من المحتمل أن ترغب في مشاركة الاجتماعات السابقة مع أصحاب المصلحة من أجلشفافية المشروع

1.

ClickUp - الأفضل لمحاضر الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق والصناعات من جميع الأحجام للبقاء على اتصال، والعمل معاً، والتواصل بفعالية.

اختر من بين آلاف القوالب المعدة مسبقاً لتنظيم محاضر الاجتماعات السابقة والاتصالات المتعلقة بالاجتماعات في مستند واحد مع صفحات فرعية متعددة. المستند قالب محضر اجتماع ClickUp مكان رائع لبدء تدوين الملاحظات وتضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى لمشاركة السياق.

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قالب محضر اجتماع ClickUp

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#### أفضل ميزات ClickUp:

ال ميزة ClickUp Notepad تساعدك على تنظيم ملاحظات الاجتماعات السابقة وقوائم المراجعة والمهام والوصول إليها من مكان واحد على أي جهاز

الميزة ميزة ClickUp Docs مثالية لمزيد من الملاحظات والمستندات المتعمقة، مثل جدول أعمال الاجتماع الذي يتطلب عدة محررين وسهولة المشاركة

استخدم ClickUp Brain لتلخيص ملاحظات اجتماعك في محاضر الاجتماعات واستخراج الأفكار وعناصر الإجراءات باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكنك دمج محاضر اجتماعاتك في مشاريعك من خلال ربطها بالمهام بحيث تكون متاحة لجميع أصحاب المصلحة

مكتبة واسعة من القوالب والقاعدة المعرفية الشاملة تجعل إعداد محاضر اجتماعاتك بسيطاً ومباشراً

التكامل مع تقويم Google ومُستندات Google وZoom وSlack وآلاف تطبيقات العمل الأخرى

القيود المفروضة على ClickUp:

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. زميل - جيد للتكامل مع التطبيقات الأخرى

عبر زميل تم تصميم برنامج Fellow كبرنامج شامل برنامج إدارة الاجتماعات يسمح للمستخدمين بإعداد مجموعة و 1:1 اجتماعات وبناء جداول الأعمال وإدارتها، وتدوين الملاحظات ومشاركتها.

يستخدم الكثير من البرنامج القوالب، مما يسهل إدارة الاجتماعات المتكررة. وقد صممه صانعو الأداة لتعزيز المشاركة داخل الاجتماعات وبعدها لتعزيز الإنتاجية في فريقك.

أفضل الميزات:

نظام تقويم شامل يجعل من السهل إدارة كل من الاجتماعات الفردية والمجموعات والسلاسل بأكملها

نظام جدول الأعمال التعاوني الذي يسمح لجميع المشاركين في الاجتماع بالإضافة إلى جدول الأعمال، مما يزيد من الملكية والمشاركة في الاجتماعات

إدارة الاجتماعات المتكررة التي تنقل جداول الأعمال والمهام غير المكتملة للمتابعة المستقبلية

منحنى تعليمي سريع يسمح للمستخدمين بالبدء في الاستفادة من ميزاته في غضون دقائق قليلة بعد التسجيل

القيود الزميلة:

عدد قليل من ميزات مشاركة الملفات، مما يجعل من الصعب تجاوز الملاحظات والتسجيلات البسيطة للاجتماعات بعد وقوعها

لا يوجد تكامل في مجموعة أكبر لإدارة المشاريع أو الإنتاجية، مما يعني أن المهام المتعلقة بالاجتماعات تظل معزولة عن تلك الاجتماعات

تسعير الزميل:

مجاني

المحترف: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات الزملاء:

G2: 4.7/5 (1,700+ تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. فريجون - جيد للأتمتة

عبر فريجون في جوهره، FreJun هو عبارة عن استدعاء برنامج التشغيل الآلي للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط مكالماتها الصادرة. ولكن ميزاته تصلح أيضًا لحفظ الدقائق، وذلك بفضل المكالمات الآلية النصوص ورؤى الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات FreJun:

النصوص الآلية للمكالمات تجعل من السهل الاحتفاظ بالمحاضر وإنشاء عناصر العمل بعد وقوعها

وظيفة الاجتماع بالذكاء الاصطناعي تمنح مؤسستك رؤى أعمق في مكالماتك واجتماعاتك

يتيح لك امتداد Chrome استخدام FreJun دون الحاجة إلى الدخول إلى واجهته المخصصة

تم الإشادة به في مراجعات المستخدمين لسهولة استخدامه، مما يعني أنه يمكن لأعضاء الفريق الجدد الدخول والبدء بسرعة

القيود المفروضة على FreJun:

ليس برنامجًا تقليديًا لمحاضر الاجتماعات، مما يحد من سهولة الاستخدام للمؤسسات التي تتطلع إلى استخدامه بشكل أساسي في ملخصات المكالمات الداخلية وعناصر الإجراءات

يمكن أن تتسبب بعض مشكلات الشبكة المتقطعة في حدوث تأخيرات صغيرة تجعل الاحتفاظ بالمحاضر في الوقت الفعلي أكثر صعوبة

تسعير FreJun:

قياسي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافة نسخة المكالمة الإضافية: 3 دولارات لكل ساعة مكالمة

تقييمات ومراجعات فريجون:

G2: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4. الدقائق السحرية - جيد لمحاضر الاجتماعات المستقلة

عبر الدقائق السحرية هل تبحث عن برنامج محاضر اجتماعات أكثر تركيزاً؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن Magic Minutes (تقريبًا) يفي بوعد اسمه. إنه ليس سحريًا تمامًا، لكنه يقترب من ذلك. هذه أداة رائعة إذا كنت تريد الاحتفاظ بحضور الاجتماع ومحاضر الاجتماع والخطوات التالية منظمة في مكان واحد.

أفضل ميزات Magic Minutes السحرية:

شاشة نظرة عامة مبسطة للاجتماعات تتيح لك رؤية جميع الاجتماعات المجدولة والسابقة، بالإضافة إلى الحضور وجداول الأعمال

محرر نصوص بسيط مع تحرير في الوقت الفعليإمكانيات لتدوين الملاحظات وتسجيل المحاضر

تسمح وظيفة المهام بتعيين المهام للحاضرين في الاجتماع وتتضمن تذكيرات بالبريد الإلكتروني لعناصر الإجراءات غير المكتملة

تساعد ميزات طلب المعلومات منظم الاجتماعتجميع المستنداتوالمعلومات من كل الحاضرين قبل الاجتماع

قيود المحاضر السحرية:

إمكانية تحميل ملفات PDF فقط

عمليات تكامل محدودة، مما قد يجعل دمج Magic Minutes في خطة عملك الأكبر أمرًا صعبًا

أسعار الدقائق السحرية:

مجاني

القسط: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أكثر من 10 فرق عمل: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الدقائق السحرية:

G2: غير متاح

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. Evernote - جيد لتدوين الملاحظات لجميع الأغراض

عبر إيفرنوت إيفرنوت هو أداة إنتاجية تساعدك على تسجيل الملاحظات من الاجتماعات والمشاريع. تسمح لك بنية بسيطة بتحويل كومة من الملاحظات الفردية إلى نظام حفظ افتراضي أكثر إنتاجية وتنظيماً لملاحظاتك ومحاضر اجتماعاتك.

باستخدام Evernote، يمكنك التقاط و إدارة الأفكار والمشاريع والذكريات وقوائم المهام حتى لا يفوتك أي شيء. اكتب الملاحظات أو أرفق المستندات أو امسح الصور ضوئيًا أو التقط مذكرات صوتية أو قصاصات من الويب. نظّم كل شيء من المشاريع الكبيرة إلى اللحظات الشخصية في مكان واحد، يمكن الوصول إليه على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف - حتى عند عدم الاتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات Evernote:

الجمع بين الملاحظات المكتوبة والمذكرات الصوتية والصور الممسوحة ضوئيًا ومقاطع الويب

التكامل عبر الأجهزة، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي والهاتف - يمكنك حتى تضمين الملاحظات المكتوبة بخط اليد

اعثر بسرعة على الملاحظات والمهام والدقائق السابقة باستخدام محرك البحث القوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

البحث في مكتبة القوالب الشاملة لأنواع مختلفة من الملاحظات والاجتماعات

القيود المفروضة على تطبيق Evernote:

باهظ الثمن نسبيًا مقارنة بالبرامج الأخرى في هذه القائمة، خاصة عند اختيار خيار Teams التعاوني

غير مناسب لحلول إدارة اجتماعات المؤسسات بسبب محدودية الوصول إلى الملاحظات والملفات عند العمل دون اتصال بالإنترنت

تسعيرة برنامج Evernote:

مجاني

شخصي: 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم

10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي: 14.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الفرق: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل الأبدية !

6. بينوتي - جيد لتخطيط ملاحظات الاجتماعات

عبر بينوت تفخر Beenote بمساعدة مستخدميها على إدارة اجتماعات أكثر تنظيماً وفعالية من خلال جدول أعمال سهل، وإنشاء المحاضر، والتكاملات الشاملة التي تدمج الأداة في سير العمل الأكبر.

أفضل ميزات Beenote:

تساعد ميزات التعاون في جدول أعمال الاجتماعات الحاضرين على الاتفاق على نفس الصفحة وتحديد الموضوعات قبل الاجتماعات

يتم تجميع الملاحظات والقرارات ومهام المتابعة تلقائيًا في محاضر شاملة يمكنك مشاركتها مع أصحاب المصلحة الآخرين

عمليات تكامل واسعة النطاق مع Microsoft Teams وOffice 365 وGoogle Workspace لتعاون أوسع نطاقاً

حلول متقدمة للمجالس التنفيذية واللجان لتحسين الحوكمة في التطبيقات الأكثر رسمية

قيود المحاضر:

واجهة معقدة قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في تصفحها

تحليلات بدائية تجعل من الصعب الحصول على رؤى أوسع في الاجتماعات

تسعير الملاحظات:

بينوت 1: 8.67 دولار/شهر لمستخدم واحد

8.67 دولار/شهر لمستخدم واحد بينوت 10: 4.60 دولار شهريًا لكل مستخدم لما يصل إلى 10 مستخدمين

4.60 دولار شهريًا لكل مستخدم لما يصل إلى 10 مستخدمين بينوت 30: 3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم لما يصل إلى 30 مستخدمًا

3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم لما يصل إلى 30 مستخدمًا Beeboard : 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Beenote:

G2: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 2 تقييمات)

7. MeetingBooster - جيد للتخزين المشفر

عبر MeetingBooster يعلم معظم المهنيين أن الوقت اللازم للاجتماعات أكبر بكثير من الوقت الذي تقضيه في المناقشة. وقد جعلت MeetingBooster من مهمتها تقليل هذا الوقت الإضافي، وتوفير أكثر من 100 دقيقة لكل اجتماع تعقده.

أفضل ميزات MeetingBooster:

محرر جدول أعمال واسع النطاق للاجتماعات مع قوالب ومهام ما قبل الاجتماع لإعداد الجميع في وقت مبكر

بطاقات ملاحظات أثناء الاجتماع للمشاركين لتتبع المناقشة والنتائج التي تم التوصل إليها

محرر محاضر آلي يقوم بتنسيق الملاحظات في تنسيق موحد لإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى المشاركين

تحليلات الاجتماع المحسّنة وآليات التغذية الراجعة لتحسين الاجتماعات بمرور الوقت

قيود MeetingBooster:

قد يكون الإعداد الأولي صعباً إلى حد ما

لا توجد وظيفة لمشاركة ملكية الاجتماع بين عدة مشاركين

تسعير MeetingBooster:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MeetingBooster:

G2: 4.5/5 (2+ تقييمات)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5 مراجعات)

8. Tactiq - جيد للتسجيل والتدوين

عبر تكتيك باستخدام Tactiq، يمكنك تسجيل وتدوين أي من اجتماعاتك ومكالماتك تلقائياً. ثم تقوم وظيفته القائمة على الذكاء الاصطناعي بتحويل هذه النصوص إلى ملاحظات ومحاضر وجيزة وجداول أعمال للمتابعة.

أفضل ميزات Tactiq:

التكامل مع معظم برامج الاجتماعات الرئيسية، بما في ذلك Zoom وMS Teams وGoogle Meet

يعمل التعرف الآلي على المتحدثين على تبسيط إجراءات ما بعد الاجتماعات

معدل دقة 92% لنسخ الاجتماعات

أحد أكثر الخيارات المتوفرة بأسعار معقولة في هذه القائمة، وذلك بفضل التسعير الثابت والخيار المجاني

قيود برنامج Tactiq:

التركيز الضيق على النسخ يعني عدم توفر ميزات أخرى، مثل مهام المتابعة وعناصر جدول أعمال الاجتماع الشاملة

دعم العملاء المحدود في بعض الأحيان

أسعار تاكتيك:

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.2/5 (أكثر من 5 تقييمات)

كابيترا: 4.2/5 (4+ تقييمات)

9. MeetingKing - جيد لجداول أعمال الاجتماعات

عبر MeetingKing يتألق MeetingKing بالبساطة كحل برمجي لمحاضر الاجتماعات. يركز عرض القيمة الخاص به ببطء على تبسيط جداول أعمال الاجتماعات والملاحظات والمحاضر. ويتضمن ذلك عمليات تكامل من تقويم Outlook وتقويم Google، بالإضافة إلى ميزات تعاون بسيطة لإبقاء الجميع في الاجتماع على نفس الصفحة.

أفضل ميزات MeetingKing:

تسمح لك وظيفة التصدير البسيطة بإضافة مهام ما بعد الاجتماع إلىأدوات إدارة المشاريع أداة إدارة الاجتماعات الآلية تحوّل الاجتماعات المرتجلة إلى اجتماعات مرتجلةملاحظات الاجتماع إلى محاضر اجتماعات رسمية واحترافية

تتيح وظيفة التعليق لجميع المشاركين التعاون بسلاسة

يمكن للمشاركين في الاجتماعات إنشاء حسابات مجانية لإضافة التعليقات وإكمال المهام، لذلك لا تحتاج إلى الدفع إلا لمنظمي الاجتماعات

قيود MeetingKing:

يتم إرفاق المستندات بجداول أعمال الاجتماعات، ولكن لا يوجد قسم مركزي للموارد

تسعير المجموعة أقل مرونة في الميزانية من التسعير لكل مستخدم

تسعير MeetingKing:

المحترف الفردي : 9.95 دولار شهريًا

: 9.95 دولار شهريًا المحترف الصغير: 39.95 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين

39.95 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين المتوسط الاحترافي: 64.95 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

64.95 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين المحترف الكبير: 124.95 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات MeetingKing:

G2: 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3 مراجعات)

10. تادوم - جيد للاجتماعات المتكررة

عبر تدوم صُمم Tadum خصيصًا للاجتماعات المتكررة، ويتطلع Tadum إلى تحقيق النظام في الفوضى المحيطة بيوم العمل العادي. من خلال إنشاء جدول أعمال الاجتماعات والمحاضر الآلية للاجتماعات، يبقى أعضاء الفريق على اطلاع دائم على كل ما يجري إدارة المهام البسيطة يزيد من المساءلة لجميع المعنيين.

أفضل ميزات تدوم:

إنشاء جدول الأعمال بسهولة، مع ترحيل البنود غير المكتملة من الاجتماع السابق تلقائيًا إلى الأمام

إنشاء محاضر ديناميكية للقراءة فقط تجمع بين الملاحظات والتعليقات وعناصر جدول الأعمال في حزمة احترافية

التكامل في الوقت الحقيقي عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف

بساطة مقصودة تسمح للأعضاء بالبدء في غضون دقائق

قيود تدوم:

لا يوجد تكامل حالي مع برامج إدارة العمل الأخرى

يناسب الاجتماعات غير الرسمية أكثر من الاجتماعات التنفيذية أو اجتماعات مجلس الإدارة

أسعار تادوم:

العضو: 9 دولارات شهرياً

9 دولارات شهرياً المتعاون: 0 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات تدوم:

G2: 5/5 (1+ تقييمات)

Capterra: 5/5 (3+ تقييمات)

تدوين ملاحظات أفضل للاجتماعات باستخدام برنامج محضر الاجتماع

على الرغم من الاسم، ليس عليك تدوين كل دقيقة حدثت في محاضر اجتماعاتك. وبدلاً من ذلك، يأتي المصطلح من الكلمة اللاتينية minuta scriptura، وتعني الملاحظات الصغيرة.

والغرض منه هو تكثيف الاجتماع في النقاط الأكثر أهمية بسرعة، باستخدام أقل عدد ممكن من الكلمات.

وهذا في حد ذاته فن. لكنه أسهل بكثير عندما يكون لديك البرنامج المناسب بجانبك.

تخيل كم يمكن أن يكون تدوين الملاحظات أسهل بكثير باستخدام أداة تبسّط العملية وتسمح لك بتحويل المحاضر إلى مهام، ومشاركة محاضرك، وإرفاقها ببناء مشروع أكبر.

وهنا يأتي دور ClickUp. تُعد قوالب الاجتماعات البديهية وميزة المستندات جزءًا من برنامج إدارة العمل الأكبر، مما يجعلها مناسبة تمامًا لك لبدء تسجيل ملاحظاتك المهمة.

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك استخدام المنصة مجاناً إلى الأبد. اشترك للحصول على حساب ClickUp اليوم لبدء الاستكشاف!