أفضل 10 قوالب مجانية لقائمة المهام في Excel & ؛ انقر فوق لإطلاق العنان للكفاءة

إذا كنت تكافح في كثير من الأحيان للبقاء على رأس مهام العمل والمسؤوليات الشخصية وقوائم المهام التي لا تنتهي التي لا تنتهي التي تلقيها الحياة عليك، فلا تقلق - فأنت لست وحدك. فبينما يعد التفوق في العمل مع الحفاظ على حياة شخصية مُرضية لغزاً محيراً للعديد من المهنيين، إلا أنه يمكن جمعها معاً إذا كنت مزوداً بالأدوات المناسبة.

قائمة المهام المتواضعة هي أداة بسيطة ولكنها مفيدة بشكل ملحوظ لتعزيز الإنتاجية واستعادة السيطرة على التزاماتك الشخصية والمهنية. فهي توفر خارطة طريق واضحة لما يجب إنجازه ومتى يجب إنجازه، مما يساعدك على إدارة الوقت بحكمة وتحديد أولويات المهام بفعالية. 📑

لكي تكون قائمة المهام عملية، تحتاج قائمة المهام إلى تنسيق منظم بشكل جيد، لكن إعداد قائمة مهام من الصفر قد يكون مسؤولية أخرى.

لحسن الحظ، هناك ثروة من المخططات المتميزة المتاحة مجاناً. في هذه المقالة، سنقدم لك 10 من أفضل قوالب قوائم المهام لإحداث ثورة في كيفية إدارتك لمسؤولياتك اليومية.

ما هو قالب قائمة المهام؟

قالب قائمة المهام هو إطار عمل مصمم مسبقًا لسرد المهام وترتيب أولوياتها وتنظيمها و تتبع المهام أو الأنشطة. تأتي بأشكال مختلفة، من البسيط إلى المعقد، ويمكن استخدامها لأغراض مهنية وشخصية.

وتتضمن هذه القوالب عادةً مكونات أساسية مثل أسماء المهام والأوصاف وتواريخ الاستحقاق ومؤشرات الحالة. قد يقدم بعضها سمات إضافية مثل مستويات الأولوية وتبعيات المهام والفئات لتحسين إدارة المهام وتحديد الأولويات.

يمنحك ClickUp 3.0 القدرة على التحويل والتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء تحرير المهام مباشرةً باستخدام ClickUp AI

توفر قوالب قائمة المهام نهجًا منهجيًا لإدارة الجدول اليومي أو تنسيق المشاريع المعقدة، أو تنظيم مهام الفريق. فهي تساعدك على تتبع المسؤوليات وضمان إنجاز المهام الحاسمة في الوقت المحدد، مما يعزز المساءلة والشفافية.

ما يجعلها أكثر قيمة هو مرونتها - حيث يمكن تصميمها لتناسب متطلباتك الخاصة، سواء كنت تدير مشروع عميل أو تقيم حفلة عيد ميلاد. ⏳

ما الذي يجعل قالب قائمة المهام جيدًا؟

عندما يتعلق الأمر بتنظيم المهام، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. ومع ذلك، يجب أن تتأكد من أن قالب قائمة المهام الخاص بك يتمتع بالصفات التالية:

الوضوح: يجب أن تكون أسماء المهام وأوصافها موجزة وواضحة، مما يضمن أن يتمكن المستخدمون من فهم ما يجب القيام به بسرعة التنظيم: يوفر القالب بنية منطقية لإدراج المهام، وغالبًا ما يكون ذلك بطريقة متسلسلة أو مرتبة حسب الأولوية المرونة: المرونة: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تخصيصه ليتناسب مع متطلباتهم الشخصية أو المهنية المحددة إدارة تاريخ الاستحقاق: يسمح بتحديد تواريخ الاستحقاق أو المواعيد النهائية، مما يساعد المستخدمين على تتبع المسؤوليات الحساسة للوقت و تحديد أولويات العمل وفقًا لذلك تتبع الحالة: تتضمن القوالب الجيدة مؤشرات الحالة أو مربعات اختيار تسمح للمستخدمين بوضع علامة على المهام على أنها غير مكتملة أو قيد التنفيذ أو مكتملة التذكيرات والإشعارات: لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع على المهام القادمة أو العناصر المتأخرة

قم بتخصيص إعلاماتك لتنطلق تلقائيًا عند تغيير حالة المهمة في ClickUp

10 قوالب قائمة مهام مجانية يجب اقتناؤها في عام 2024

في هذه المجموعة المنسقة، اخترنا لك أفضل 10 قوالب لقوائم المهام وقوائم المهام في Excel و انقر فوق .

تم تصميم كل منها بخبرة لتلبية احتياجات محددة والارتقاء بتجربة إدارة المهام الخاصة بك. كما أنها سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص ومجانية تمامًا. 🆓

1. قالب قائمة المهام اليومية ClickUp

قالب قائمة المهام اليومية ClickUp مثالي لإدارة المهام اليومية وتتبع يومك بالكامل

قالب قالب قائمة المهام اليومية لـ ClickUp شريكك في تنظيم المهام اليومية من الأكثر روتينية إلى الأكثر أهمية. فهو يمكّنك من تولي مسؤولية يومك من خلال تحديد الأهداف، وتعيين المواعيد النهائية، وتصنيف المهام، وإعداد التذكيرات، وتحديد أولويات العمل.

الجزء الأفضل؟ إنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لك بتخصيصه وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك.

مع هذا القالب، لديك القدرة على الارتقاء بتنظيم مهامك إلى المستوى التالي من خلال الحقول المخصصة. يمكنك تنظيم المهام وفقًا لفئات معينة مثل النوع أو الموقع أو أي معايير أخرى ذات صلة، مما يجعل من الأسهل تصور وترتيب عبء العمل الخاص بك.

تتبّع الشرائط والحفاظ عليها بسهولة باستخدام سمات قابلة للتخصيص لإدارة المهام اليومية بفعالية. ✅

استخدم طريقة عرض القائمة في القالب للحصول على عرض تفصيلي لعناصر مهامك، أو انتقل إلى طريقة عرض كانبان لإدارة حالات المهام بسهولة، أو اختر طريقة عرض الجدول إذا كنت تفضل تنسيقًا يشبه جدول البيانات. يمكنك أيضًا دمج هذا القالب مع القوالب الموجودة لديك أدوات إدارة المهام مما يضمن انسجامها دون عناء مع سير عملك اليومي. تنزيل هذا القالب

2. قالب قائمة مهام التقويم ClickUp

اجمع بين قائمة المراجعة اليومية والتقويم اليومي الخاص بك مع قالب قائمة مهام التقويم ClickUp Calendar To-Do-Do List

إذا كنت تتطلع إلى التحكم في ساعات عملك وتوقعاتك وأهدافك بدقة، فإن قالب قالب قائمة مهام التقويم ClickUp يدعمك. إنه ليس مجرد تقويم؛ إنه أداة تنظيمية قوية تقدم نظرة شاملة لواجباتك الأسبوعية أو نصف الأسبوعية أو الشهرية.

استخدمه كخارطة طريق واضحة لتخطيط جميع مهامك وترتيب أولوياتها بناءً على دورك ومسؤولياتك أو كقالب قائمة مهام أسبوعية لمشاريع متعددة. 🗓️

ما يجعل هذا القالب مريحًا وعمليًا للغاية هو طرق العرض المخصصة. تخيل وجود أسبوع كامل أمامك مليء بالاجتماعات. تمنحك طريقة عرض عرض طلب الاجتماع نظرة عامة سريعة على جميع مواعيدك القادمة والمهام المرتبطة بها ومواعيدها النهائية. يضمن لك ذلك أن تكون دائمًا مستعدًا جيدًا ومتحكمًا بقوة في التزاماتك.

تخيل الآن العمل في فريق حيث يتم تعيين المهام بناءً على الأدوار. تساعدك طريقة العرض بحسب الدور على فرز المهام وفقًا للمسؤول عنها. إنه يجعل تفويض المهام أمرًا سهلاً ويعزز المساءلة من خلال ضمان معرفة الجميع بما يتعين عليهم القيام به ومتى.

وأخيرًا، هناك عرض الجداول الزمنية. إنها أشبه بخريطة مرئية ليومك أو أسبوعك، حيث تضع المهام حسب التسلسل الزمني. يساعدك هذا على تخطيط وقتك بفعالية من خلال تخصيص فترات زمنية للمهام والاجتماعات وحتى فترات الراحة القصيرة. الأمر كله يتعلق بالبقاء على رأس الأمور والاستفادة القصوى من وقتك الثمين.

يمكنك أيضًا تتبع تقدم المهام باستخدام حالات مخصصة مثل مفتوحة ومكتملة وتصنيف المهام باستخدام حقول مخصصة مثل الفئة والموارد ومستوى الإنتاجية والدور. تنزيل هذا القالب

3. قالب ClickUp Work To Do

تعامل بنجاح مع جميع الالتزامات القادمة مع قالب ClickUp Work To Do Do قالب ClickUp Work To Do

باستخدام قالب ClickUp العمل للقيام به ، يمكنك ترتيب أولويات المهام حسب الأهمية أو الجهد أو الاستعجال دون عناء، مما يضمن لك الاستمرار في التركيز على ما هو أكثر أهمية. تنظيم المشاريع في قوائم، كاملة مع المهام ذات الصلة، والمهام الفرعية، وتواريخ الاستحقاق المرتبطة بها، بحيث تكون دائمًا على رأس المواعيد النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع تقدمك بشكل مرئي من خلال لوحات كانبان البديهية أو مخططات جانت.

يقدم هذا القالب ثلاث طرق عرض مميزة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك:

قائمة المهام

التقويم الأسبوعي

التقويم الشهري

في عرض قائمة المهام، ستجد قائمة شاملة بالأنشطة مرتبة حسب الأطر الزمنية لإنجازها، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية. يمكنك تتبع تفاصيل إضافية على الجانب الأيمن من القالب، مثل حالة المهمة وتواريخ الاستحقاق والأولوية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك حقل "نوع المهمة" تحديد القسم المسؤول، مما يضيف لمسة من المساءلة إلى إدارة مهامك. 💼

طريقة عرض التقويم هي المكان الذي يحدث فيه السحر. استخدم محرر السحب والإفلات البسيط من أجل جدولة المهام أو إعادة جدولتها وإنشاء خريطة طريق مرئية لعملك. تنزيل هذا القالب

4. قالب إدارة المهام ClickUp

إدارة المهام بسهولة عبر الفريق واستخدام طرق العرض المخصصة مثل طريقة عرض المجلس لتفويض العمل بكفاءة أكبر

هذا القالب قالب إدارة مهام ClickUp هو الحل الأمثل للبقاء منظمًا ومعالجة المهام بكفاءة، بغض النظر عن أهداف المشروع. يأخذ هذا القالب المعلومات التي تدخلها ويجمعها تلقائيًا حسب الأولوية أو القسم أو حالة المهمة. وبفضل الحقول المخصصة المبنية مسبقًا، ستحصل على لمحة سريعة عن ملكية المهام وتواريخ الإنجاز المتوقعة، مما يضمن الشفافية والوضوح. 🌞

يمكن لفريقك استخدام طريقة عرض القائمة الخاصة بالقالب لتنظيم تفاصيل المهام بدقة، مثل الملكية والمواعيد النهائية، على غرار قائمة مهام متقدمة . يتم فرز مهام المشروع إلى ثلاث قوائم رئيسية - عناصر العمل والأفكار والأعمال المتراكمة - مما يتيح لك العثور على المعلومات التي تحتاجها دون عناء.

وفي الوقت نفسه، تمكّنك طريقة عرض اللوحة من تخطيط المهام وتحديد أولوياتها من خلال ترتيب الملاحظات اللاصقة على لوحة كانبان. توفر طريقة عرض الصندوق رؤى حول توزيع العمل، مما يساعدك على توزيع المهام بذكاء، بينما تُبسّط طريقة عرض التقويم الجدولة من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام. تنزيل هذا القالب

5. قالب المهام البسيطة ClickUp

قالب ClickUp Simple To-Dos Template يسهل إدارة المهام ويزيد من الإنتاجية

تقديم قالب المهام البسيطة ل ClickUp حيث تلتقي الفعالية مع البساطة. يقدم هذا القالب نهجاً مباشراً لإدارة المهام دون تعقيدات أو مشتتات غير ضرورية. 🎯

ابدأ بعرض القائمة كقائمة مهامك الرئيسية، حيث تعرض الأعمدة التفاصيل الأساسية مثل المكلفين وتواريخ الاستحقاق وعلامات الأولوية والتعليقات. يوفر عمود الحالة قائمة منسدلة مع فئات قابلة للتخصيص، مثل محظورة ومكتملة وقيد التنفيذ ومهمة قيد التنفيذ ومهمة قيد التنفيذ.

هل تريد نظرة عامة على جميع مهامك؟ انتقل إلى عرض جميع المهام.

هل تحتاج إلى تحديد الأولويات؟ عرض المهام ذات الأولوية يوفر لك طريقة عرض المهام ذات الأولوية.

اجعل مهامك أكثر إفادة من خلال تضمين المهام الفرعية وقوائم المراجعة والمرفقات. جرّب طرق العرض المختلفة مثل اللوحة وجانت، وقم بتحسين عرض مهامك باستخدام الفلاتر للعثور على أفضل ما يناسب سير عملك. تنزيل هذا القالب

6. قالب إدارة المهام البسيطة ClickUp

عرض الإجراء التالي لمهمة فقط لقالب قائمة مهام أنظف في ClickUp

هل تعبت من المعاناة في تذكر مهامك ومواعيدك اليومية؟ إن قالب إدارة المهام البسيط ClickUp مصمم لتبسيط ليس فقط الأنشطة المتعلقة بالعمل ولكن أيضًا المسؤوليات اليومية مثل التنظيف أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

يشتمل قالب قائمة المهام على تنسيق قائمة أساسية لتصور المهام الشخصية أو المهنية المصنفة على أنها مهام يجب القيام بها أو مكتملة.

هذا قالب إدارة المهام يوفر هيكلًا واضحًا لإضافة مهامك اليومية، مع تصنيفات لتواريخ الاستحقاق والأولويات وحالات المهام. إنه مفتاحك لتنظيم يومك والبقاء على رأس المهام، بغض النظر عن حجمها أو أهميتها.

ستجد مجموعة من طرق العرض، بما في ذلك القائمة و اللوحة و المستند، مما يتيح لك التعامل مع مهامك بالطريقة التي تناسب سير عملك. كما أن خيارات التخصيص القوية التي يتميز بها هذا القالب - إضافة حقول، وتحديد أولويات المهام، وإعداد التذكيرات بسهولة. تنزيل هذا القالب

7. قالب قائمة أنشطة ClickUp

أوجد وخطط جميع أنشطتك في مكان واحد باستخدام قالب قائمة الأنشطة ClickUp

قالب قالب قائمة أنشطة ClickUp يمكن أن يحول فوضى مهامك إلى نظام منظم وفعال. إنه قالب متعدد الاستخدامات يغطي كل شيء بدءاً من إنشاء قوائم المهام وقوائم المراجعة لإدارة الجداول الزمنية للمشروع وسباقات السرعة. باستخدام هذا القالب، يمكنك تنظيم جميع أنشطتك في مكان واحد، مما يسهل عليك تحديد الأولويات والتخطيط لها بدقة. 🙌

استخدم الحقول المخصصة في القالب من أجل:

تحديد اسم المشروع

تعيين مدير للمشروع

تتبع تقدم الإنجاز

ما هو أكثر ملاءمة هو أن هذا القالب يقوم ببناء الأنشطة على شكل مهام فرعية، مما يسمح لك بتقديم تفاصيل متعمقة لكل نشاط، بما في ذلك التبعيات بين الأنشطة. إنه حل شامل للإدارة الفعالة للأنشطة وتخطيط المشاريع، مما يبسط المهام المعقدة ويضمن سير مشاريعك بسلاسة. تنزيل هذا القالب

8. قالب قائمة المهام ذات الأولوية في Excel من Vertex42

يعمل هذا القالب على تبسيط عملية جمع وتقييم وتتبع مهامك اليومية

لعشاق برنامج Excel، إليك أداة مفيدة لاحتياجاتك في إدارة المهام: قالب قائمة المهام ذات الأولوية في Excel من Vertex42. يعمل هذا القالب على تبسيط عملية جمع وتقييم وتتبع مهامك اليومية. إنه يتميز بتصميم قابل للطباعة، قابل للملء يدويًا مع مساحة مخصصة لأولوياتك الثلاث الأولى. 🖨️

في العمود الأول، ضع قائمة بمهامك أو مشاريعك. استخدم الأعمدة اللاحقة لتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديث الحالات، وتحديد الأولويات، وإضافة ملاحظات. لديك المرونة في تحديد أولويات المهام باستخدام طرق مختلفة، مثل الرموز أو الأرقام أو التنسيق. تنزيل هذا القالب

9. قالب قائمة مهام Excel من TeamGantt

تسهل خيارات الحالة الواضحة في القالب تتبع التقدم المحرز، بينما يساعد تعيين تواريخ الاستحقاق على تحديد أولويات المهام دون عناء

قالب قائمة مهام Excel قالب من TeamGantt هو تذكرتك للنجاح في إدارة المهام. يعمل هذا القالب على تبسيط جدولة المهام وتعيينها وتتبعها لمختلف المشاريع، مما يجعله إضافة قيمة إلى مجموعة قوالب قائمة المهام في Excel. يوفر إمكانية التكيف، سواء كنت تتعامل مع مهام العمل الهامة أو المشاريع الشخصية.

يبسط القالب إدارة المهام من خلال السماح لك بإنشاء قائمة مهام شاملة. يمكنك بسهولة إضافة المهام، وتعيين أصحابها، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتتبع حالة المهام. كما أن خيارات الحالة الواضحة تجعل مراقبة التقدم في العمل أمرًا سهلاً للغاية، ويمكنك تحديد أولويات المهام دون عناء من خلال تعيين تواريخ الاستحقاق.

يمكنك تتبع التقدم المحرز في مهام العمل، مما يضمن لك عدم تفويت أي موعد نهائي أو إدارة مشاريعك المنزلية بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على ضبط التكاليف والمهام في الموعد المحدد. تنزيل هذا القالب

10. قالب إكسل لتعقب المهام اليومية

يعمل قالب قائمة المهام هذا على تبسيط تتبع المشروع من خلال تقديم سهولة الفرز والتصفية بناءً على تواريخ الاستحقاق والأولوية والحالة

قالب Excel Daily Task Tracker أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المهام المتعددة بكفاءة. يشتمل تصميمه سهل الاستخدام وجذاب بصريًا على عناصر تحكم تصفية مدمجة، مما يتيح لك فرز المشاريع وتصفيتها بناءً على تواريخ استحقاقها وأولويتها وحالتها. سواء كنت تفضل نسخة رقمية أو ورقية، فإن هذا القالب يناسب كلا الخيارين.

مع خيارات التخصيص الكاملة، لديك الحرية في تعديل النصوص والصور والعناصر الأخرى لتناسب متطلباتك الفريدة. يمكنك الاستفادة من عالم من الإبداع مع إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الصور والرسومات والخطوط والميزات الديناميكية مثل الرسوم المتحركة والانتقالات ومقاطع الفيديو. 🎨

يوفر هذا القالب حلاً مباشراً وفعالاً لتتبع المهام، مما يساعدك على منع السهو وتعزيز إنتاجيتك. قم بتنزيل هذا القالب

قوالب قائمة المهام: نظرة عامة

فيما يلي نظرة عامة موجزة عما يمكنك توقعه من كل قالب:

القالب فيمَ يُستخدم؟ قالب قائمة المهام اليومية إدارة المهام اليومية وتحديد أولوياتها لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية قالب قائمة مهام التقويم الاستفادة الكاملة من التقويم لإدارة ساعات العمل والتوقعات والأهداف انقر فوق قالب قائمة المهام تحديد أولويات المهام وتنظيمها في قوائم وتصور التقدم المحرز بسهولة قالب إدارة المهام تخصيص إدارة المهام وتبسيطها باستخدام طرق عرض متعددة، بما في ذلك القوائم واللوحات والتقويم قالب ClickUp Simple To-Dos Template الحفاظ على هيكل واضح للمهام اليومية، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق والأولوية والحالة قالب ClickUp Simple Task Management Template إدارة المهام بسهولة مع الحالات والحقول القابلة للتخصيص، وخيارات تحديد الأولويات، وطرق العرض المختلفة قالب قائمة الأنشطة تنظيم أنشطة المشروع المختلفة وتحديد أولوياتها والتعاون بشأنها في موقع مركزي واحد قالب قائمة المهام في برنامج Excel لتحديد الأولويات من Vertex42 تجميع المهام وتقييمها وتتبعها بمرونة باستخدام أسلوب جدول البيانات قالب قائمة مهام إكسل لقائمة المهام من TeamGantt الاستفادة من واجهته سهلة الاستخدام لسرد المهام وتحديد أولوياتها وتتبعها مع التمتع بالمرونة في تخصيص تفاصيل المهام وحالاتها قالب Excel لتعقب المهام اليومية إضافة المهام وتعيينها ومراقبتها بسهولة، مع استكمال تواريخ الاستحقاق والأولويات وتحديثات الحالة

| # #تحقق من مهامك باستخدام أفضل قوالب قائمة المهام والمهام

إذا كانت المهام هي جنودك، فإن قوالب قائمة المهام ستكون هي الاستراتيجيات والتكتيكات التي تطبقها للسيطرة عليها وقيادتها إلى النصر. لذا، لا تحاول فقط إدارة المهام - بل قم بقيادتها باستخدام القالب الصحيح! 💂

من قوائم المهام البسيطة إلى أدوات تتبع المشاريع المفصّلة، تجمع هذه القوالب العشرة بين البساطة والمرونة والفعالية لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة. إذا كنت تحتاج إلى المزيد من الأطر الجاهزة لتبسيط جميع أنواع الأنشطة المهنية والشخصية، فنحن نشجعك على الاطلاع على مكتبة ClickUp الواسعة من النماذج وزيادة إنتاجيتك بشكل كبير.